Yhä useammat urheilun seuraajat eivät jaksa enää kiinnostua puuduttavista palloralleista ja koko illan kestävistä tv-kokemuksista. He hamuavat kiivastempoista tunnetta. Onko urheilu matkalla kadotukseen?

UFC-ottelija Joaquin Buckley tyrmäsi lokakuussa Impa Kasanganayn yllättävällä kierrepotkulla. Video UFC:n historian kenties näyttävimmästä ottelulopetuksesta keräsi eri kanavissa kymmeniä miljoonia katselukertoja. Ihmiset haukkoivat kilpaa henkeään.

Yhdysvaltalainen Buckley on UFC:n tasolla korkeintaan kohtalainen ottelija, ja hän työskenteli tyrmäysottelun aikaan vielä apteekissa.

Yksi unohtumaton potku, parin sekunnin highlight-hetki, nosti hänet kuitenkin maailmankuuluksi supertähdeksi. Suorastaan ilmiöksi.

– Joaquin Buckleyn tyrmäys oli meille jättijuttu: se rikkoi kaikki aiemmat ennätykset», UFC:n toimitusjohtaja Dana White pauhasi vielä pari kuukautta matsin jälkeen.

Tämä juttu on julkaistu Urheilulehdessä kesäkuussa 2021. Lehdessä on joka viikko vastaavia pitkiä ilmiöjuttuja. Tilaa Urheilulehti kotiisi täältä.

Samankaltaisia sankaritarinoita on urheilussa lukemattomia. Myös Suomessa, toki huomattavasti pienemmässä mittakaavassa.

Kotkalainen KTP nousi täksi kaudeksi jalkapallon pääsarjaan viiden vuoden tauon jälkeen. KTP pelasi avausottelussaan tasan SJK:n kanssa, mutta pelin jälkeen vain harvaa hetkautti perinneseuran tunteikas paluu haudan partaalta Veikkausliigaan. Gloorian keräsi Matias Lindforsin uljas saksipotkumaali, joka levisi somessa kulovalkean lailla ja nousi kansainvälisillä sivustoillakin hehkutetuksi viraalihitiksi.

Ilmiö ei ole uusi tai ihmeellinen, mutta kaksi edellä esitettyä irrallista esimerkkiä kätkevät taakseen laajemman ja hyvin kiehtovan kehityskulun.

Tunnelataukseltaan suuret, mutta hitaasti kypsyvät tarinat uhkaavat väistyä urheilun areenoilta. Kansa janoaa entistä enemmän yksittäisiä väläyksiä ja visuaalisesti näyttäviä hetkiä.

Uuden ajan ilmentymä on globaalisti jättimäistä suosiota nauttiva UFC. Joulukuussa se tiedotti rikkoneensa liki kaikki talouslukuihinsa liittyvät ennätykset.

Pandemiavuosi oli vapaaotteluorganisaatiolle sen 27-vuotisen historian ylivoimaisesti tuottoisin, vaikka katsomot ammottivat tyhjyyttään aivan kuten muuallakin.

UFC ei jäänyt viime keväänä surkuttelemaan koronan kouriin vaan keksi rohkeita, joskin kiistanalaisia keinoja jatkaa ottelutuotantojaan ja kehittää liiketoimintaansa. Valtaosa otteluista järjestettiin tappelusaarella Abu Dhabissa. Sheikit maksoivat UFC:lle merkittävän summan saamastaan näkyvyydestä, mutta edes se ei ollut suurin syy sarjan huippulukemiin taloudellisesti.

Ottelutapahtumia oli enemmän kuin koskaan ennen, sponsoritulot kasvoivat ja kansa viihtyi. Silti aggressiivisin kasvu keskittyi paikkaan, jossa ihmiset viihtyivät pandemian aikana: sosiaalisessa mediassa.

UFC nousi viime vuonna somenäkyvyydeltään Yhdysvaltain toiseksi suosituimmaksi sarjaksi NBA:n jälkeen, kaukana takanaan muun muassa jenkkiyleisön lempilapsi NFL.

UFC:n tavoittavuusluvut ovat hurjia. Facebookin seuraajamäärät kasvoivat vuonna 2020 75:llä, Instagramin 31:lla, YouTuben 25:llä ja Twitterinkin seitsemällä prosentilla.

Näillä neljällä alustalla seuraajia tai tilaajia on yhteensä sata miljoonaa. UFC:n jakamia videoita katsottiin viime vuonna yli yksitoista miljardia kertaa.

Johtava kamppailulajiorganisaatio ei peittele sosiaalisen median strategiaansa. Otteluiden pay per view -pakettien myynti on yhä sen perimmäinen pyrkimys ja merkittävä tulonlähde, mutta kokonaisuutena pelin henki on muuttunut.

Impa Kasanganayn ottelu päättyi lyhyeen Joaquin Buckleyn käsittelyssä. Ottelusta tehtyjen videoklippien huima suosio osoittaa, miten UFC:n katsojakuntaa kiinnostaa ytimekäs ja nopea sisältö.

– UFC:lle on ehdottoman tärkeää tuottaa korkealaatuista sisältöä kaikille digitaalisen median alustoille. Siellä ja siten kykenemme kommunikoimaan yli 300 miljoonan fanin kanssa ympäri maailmaa, UFC:n kakkosmies David Shaw tiivisti joulukuussa.

Laji soveltuu ketterille verkkoalustoille mainiosti. Fanit haluavat nähdä turboladattuja ja lyhyitä kohokohtia tunteja kestävistä otteluilloista. Kaikkein raaimmista tyrmäyksistä, yllättävistä kommelluksista ja loukkaantumisista syntyy viikosta toiseen sosiaalisen median ilmiöitä, joita katsotaan ja jaetaan vauhdilla. Video-oikeuksistaan tarkka UFC jakaa varsinaisia otteluklippejä kanavillaan säästeliäästi, mutta tv-oikeudet ostaneet tahot pätkivät parhaita paloja somekansan nähtäville.

Hengästyttävistä hetkistä on kasvanut UFC:n urheilullinen mutta myös kaupallinen ydin, jonka avulla lajin PR-tiimi ja media pääsevät luomaan konnat ja sankarit.

Onko UFC samalla myös uudisraivaaja, jota muutkin jättilajit ryhtyvät seuraamaan?

Kysymys ei ole tuulesta temmattu, sillä nuorten seuraamistottumukset urheilun osalta eroavat edeltävien sukupolvien mieltymyksistä merkittävästi.

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että urheilu myös kiinnostaa nykynuoria edeltäviä sukupolvia vähemmän.

Morning Consultin vuonna 2020 julkaistun kyselytutkimuksen mukaan vain 53 prosenttia z-sukupolven (1996 jälkeen syntyneiden) väestöstä identifioituu urheilufaneiksi Yhdysvalloissa. Koko aikuisväestöstä faneiksi itsensä kokivat 63 prosenttia ja milleniaaleista (23–39-vuotiaat) peräti 69 prosenttia.

Z-sukupolvi seuraa urheilua useita kertoja viikossa mieluiten YouTuben välityksellä (49 prosenttia). Muut suosituimmat alustat ovat Instagram (44 prosenttia) ja Snapchat (37 prosenttia). Vain 25 prosenttia oli sitä mieltä, että television ja suoratoistopalveluiden kautta urheilun seuraaminen on »oleellinen osa» fanikokemusta.

Numerot osoittavat toteen sen, kuinka valtaisan murroksen äärellä urheilukulutuksen kenttä on. Muutos on väistämätön, vaikka tv-oikeuksista käytävä kilpailu ja niistä käärityt rahat pyörittävät ammattilaisurheilua nyt ja jatkossa.

” Täytyy alkaa kehittää uudenlaisia TikTok-versioita peleistämme, jossa tuotamme sisältöä ylös- ja alaspäin pyyhkäistävässä formaatissa.

– Meidän täytyy alkaa kehittää uudenlaisia TikTok-versioita peleistämme, jossa tuotamme sisältöä ylös- ja alaspäin pyyhkäistävässä formaatissa, NBA-joukkue Dallas Mavericksin omistaja Mark Cuban kommentoi Morning Consultille.

Morning Consultin löydökset ovat odotettuja ja antavat osviittaa siitä, miksi kuluttajamarkkinoiden halutuin kohderyhmä on ottanut omakseen juuri UFC:n.

Kiivastempoiseen somemaisemaan tottuneet z-sukupolven kuluttajat nauttivat urheiluannoksensa mieluummin lyhyissä ja sykähdyttävissä maistiaisissa kuin vaivautuvat katsomaan kokonaisen ottelutapahtuman, joka kestää pisimmillään kolme tuntia.

UFC-tyrmäysten kaltaiset viihdepläjäykset voi katsoa parissakymmenessä sekunnissa. Sitten voikin jo siirtyä seuraavaan pikakokemukseen.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan yliopistotutkija Antti Laine allekirjoittaa urheilun kulutuksessa tapahtuneen kulttuurinmuutoksen. Hänen mukaansa liveurheilun merkityksen hiipuminen on ollut nähtävissä myös kotimaisissa selvityksissä, kuten toukokuussa julkaistussa Liitu-tutkimuksessa, jossa jäljitettiin suomalaisnuorten liikuntakäyttäytymistä.

– Nykynuoret eivät ole sosiaalistuneet urheilutapahtumien seuraamiseen mediavälitteisesti tai paikan päällä vanhempien sukupolvien tavoin. Esimerkiksi lukiolaisista runsaat kolme viidesosaa seuraa urheilua tiedotusvälineistä korkeintaan tunnin viikossa ja yli puolet käy urheilutapahtumissa paikan päällä harvemmin kuin kerran vuodessa, Laine selvittää ja jatkaa.

– Selvästi suosituimmat väylät urheilutarjonnan pariin hakeutumiseen ovat sosiaalinen media ja YouTuben kaltaiset nettitallenteet. Yhä laajempi joukko ei ole kiinnostunut seuraamaan urheilutapahtumia alusta loppuun.

Liikuntatieteen yliopistotutkijan Antti Laineen mukaan muutos huippu-urheilun kulutuskulttuurissa näkyy myös Suomessa.

Vantaalaislähtöinen Joonatan Anttonen tuntee nuorten urheilukulutuksen trendit ja somesisältöjen lainalaisuudet läpikotaisin. Hän on ylläpitänyt Instagramin huippusuosittua NHLfi-tiliä jo seitsemän vuoden ajan.

Anttonen tarjoaa 129 000 seuraajalleen kiivaimmat NHL-uutiset, kierrosten kohahduttavimmat tapahtumat ja suomalaisonnistumiset lyhyiden klippien sekä tekstien muodossa. Lisäksi hän julkaisee hieman kevyempää materiaalia NHLmies-brändinsä alla.

28-vuotias kiekkomies tunnistaa nuorten kulutustottumusten murroksen.

– Nuoriso on todella kärsimätöntä. Hektisessä somemaailmassa on se trendi, ettei jakseta paneutua mihinkään ajan kanssa, vaan haetaan pikaisia ja impulsiivisia ­reaktioita lyhyistä tunnelmapätkistä. Siksi Instagram on minullekin paras mahdollinen alusta: Siellä pystyn tarjoamaan valmiiksi pureskeltua sisältöä porukan fiilisteltäväksi, Anttonen pohtii.

NHLfi-tilin seuraajista 92 prosenttia on 18–35-vuotiaita miehiä. 13–18-vuotiaita on vain murto-osa: 3 prosenttia. Anttonen epäilee, että teinit suosivat Instagramin sijaan TikTokia. Tai sitten NHL ei yksinkertaisesti kiinnosta heitä.

Anttosen mukaan suosituinta materiaalia kaikkien ikäryhmien keskuudessa on mikä tahansa Patrik Laineeseen liittyvä – oli maalihärkä sitten tykkivireessä tai pelivuosiensa ankeimmassa kiikariputkessa.

Laine on muutoinkin kohokohtakansan­osaa kiinnostavan urheilijan prototyyppi: näyttävä, jännittävä ja ristiriitainen.

– Pate on täysi rokkistara mutta samalla kiistanalainen hahmo. Kun se tekee hatun, jengi rakastaa sitä. Kun se kyntää, ihmiset näkevät silti vaivaa ja tulevat kommenttikenttään haukkumaan sitä.

Anttosen mukaan hänen tiliensä suosio perustuu kahteen seikkaan yli muiden: NHL-otteluiden suomalaisittain haastavaan ajankohtaan sekä kanavapakettien tyyriiseen hintaan. Nuoret pääsevät tyydyttämään NHL-nälkänsä ilmaiseksi – ja kuten todettua – vaivattomasti.

– Monelle riittää, että näkevät yön parhaat palat ja pääsevät reflektoimaan sitä kommenttikentässä. Jengi haluaa olla kotisohvatuomareita, ja toki minäkin koetan aktivoida seuraajia parhaani mukaan.

Anttonen kiittelee vuolaasti NHL:ää, joka on myöntänyt hänelle videoklippien käyttöoikeuden. Yhteisymmärryksestä hyötyvät niin NHL, Anttonen kuin suomalainen kiekkoyleisökin.

– NHL haluaa, että laji leviäisi mahdollisimman paljon myös Eurooppaan, jossa on verrattain pieni mutta hyvin aktiivinen kohderyhmä. Sen vuoksi heillä ei ole mitään vaatimuksia klippien oikeuksien suhteen, vaan he nimenomaan haluavat markkinoida lajia täälläkin. He rakastavat sitä, mitä teen. Tällä tavoin NHL:stä tulee aiempaa globaalimpaa, hän muistuttaa.

On vaikea ennustaa, miten kaupallisesti kiinnostavimman nuorten kohderyhmän mieltymykset muokkaavat urheilun kenttää ja tuotetta, jotka ovat olleet myllerryksessä koronapandemiankin takia. Viruskurimuksen ensi metreillä kipuiltiin ensin täydessä urheilutyhjiössä, ja viime kesästä lähtien yleisöttömiä urheilutapahtumia on ollut monen mielestä liiankin kanssa.

Määrällistä sisältöä on tarjolla enemmän kuin koskaan. Ähky kuitenkin uhkaa, kun väsyneet pelaajat pallottelevat tyhjyyttään ammottavilla areenoilla. Syttyykö kansa enää kovasta lajiytimestä ja pitkäveteisistä syöttöketjuista, kun saatavilla on aisteja stimuloivia kammotyrmäyksiä ja tiiviiksi klipeiksi sorvattua tunnetta?

Urheilujournalismia dosentuurin verran tutkineen Laineen mielestä urheilun syvin olemus ei välttämättä ole murroksessa. Ei, vaikka se saakin rinnalleen ytimestä irrotettuja narratiiveja.

Kärsimätön yleisö haluaa pika-annoksena otteluiden parhaat palat.

– Heavy userit kaipaavat yhä suoria lähetyksiä ja ovat valmiita investoimaan niihin. Urheilun kulutuspotentiaalihan on vain laajentunut, kun isommat massat ovat kiinnostuneet vaikkapa UFC:stä tai Veikkausliigasta kohokohtaklippien kautta. Ne ovat maistiaisia, mutta monet haluavat edelleen syödä koko burgerin. Se ei taas synny ilman laadukasta pihviä, itse urheilutuotetta.

Madonlukujen laskeminen nykymuotoiselle urheilutuotteelle on Laineen mielestä liioittelua.

– Kuluttajien vaatimukset ovat kasvaneet – se on selvä. Ihmisiä, jotka eivät jaksa istua katsomassa kahta tuntia tuubiin urheilua on aina ollut ja tulee aina olemaan. Surkuttelun sijaan urheiluväen tulisi ilahtua siitä, että yhä laajempi joukko kiinnostuu tapahtumista yksittäisten suoritusten ja lajiytimen kontekstissa irrelevanttien asioiden kautta.

Järistyksiäkin on jo tapahtunut.

Eurooppalaista seurajoukkuefutista ravisteltiin tosissaan huhtikuussa, kun kaksitoista Euroopan jättiseuraa ilmoitti liittyvänsä uuteen Superliigaan. Mullistavan seurajoukkuekilpailun oli määrä syrjäyttää hegemonia-asemassa paistatteleva Mestarien liiga ja ennen pitkää myös kansalliset sarjat.

Järkytystä herättäneen suunnitelman takana oli suurseuroja ahdistanut rahanjako, vaikka virallisissa tiedotteissa hengittiinkin korkeamoraalista jalkapallon pelastusrengasta sekä köyhiä seuroja hyödyttävää pyramidimallia.

Kohutun ja vain parin päivän ikäisenä mestatun Superliigan isä oli Real Madridin 74-vuotias puheenjohtaja Florentino Perez. Hänen mukaansa jalkapallo ei suinkaan kuolisi jättiläisten vallankumouksellisen suunnitelman vuoksi, vaan laji oli saanut harmaata hiuksiinsa jo aiemmin. Hiipivästi ja elinvoimaa haiven kerrallaan nakertaen.

Rakennusmestari Perezin mielestä jalkapalloa korventaa yksi ongelma ylitse muiden: Kuningaslaji ei enää kiinnosta, koska se on tylsää. Superliigan hurmiolliset jättipelit olivat osa uutta strategiaa, jolla jalkapallo olisi vankistanut asemaansa entisestään planeetan kiistattomana ykköslajina.

Fanit ympäri maailman pillastuivat eurooppalaisten jättiseurojen ahnaista superliiga-aikeista. Kuvassa Arsenalin kannattajia.

Supertähtiä, highlight-maaleja ja jättiseurojen ääriviihdyttäviä hegemoniamittelöitä. Eli monen mielestä: muovia.

Perez puhui ESPN:llä uuden sukupolven luomasta haasteesta, jonka esimerkiksi UFC ja NHL ovat kopanneet mainiosti.

– Selvitystemme mukaan 16–24-vuotiaista 40 prosenttia ei ole kiinnostunut jalkapallosta. Miksi? Koska jalkapallossa on aivan liikaa heikkotasoisia otteluita, ja nuoret viihdyttävät itseään muilla alustoilla, hän totesi.

Perezin mielestä pelit ovat nykykulutuksen standardeilla liian pitkiä, eivätkä nuoret jaksa katsoa niitä alusta loppuun. Hän ei itsekään jaksa.

– Meidän täytyy uusiutua, mikäli haluamme jalkapallon säilyvän hengissä. Jos nuoret eivät halua katsoa kokonaisia otteluita, koska ne eivät kiinnosta riittävästi, meidän täytyy lyhentää niitä, espanjalaispomo vaahtosi.

perinteitä innokkaasti vaaliva jalkapalloväki kimmastui Perezin puheista, osin aiheestakin. Silti sopii kysyä, oliko kohulausunto sittenkin virkistävä herättely – vai oliko kyse seurapomon viimeisestä hätähuudosta, kun seuran velkataakka paisuu ja oma valtakausi vetelee viimeisiään?

Laine on jälkimmäisen kannalla. Hän muistuttaa jalkapallon ongelmista suhteessa moniin muihin lajeihin. Pelipaidat täyttyvät ja nurmen reunat välkkyvät mainoksista, mutta ottelut jakautuvat ainoastaan kahteen puoliaikaan – ja nekin ilman ennalta määritettyjä mainoskatkoja.

– Perezin ulostulon intressi oli ymmärrettävästi kaupallinen. Tavoitteena on tuottaa entistä enemmän huipputapahtumia, kermaa, jota iso raha seuraa. Jalkapallo-otteluita on nykyisin niin mielettömän paljon, ettei kaikille mitenkään riitä kaupallisesti kannattavaa määrää seuraajia. Ei edes suositummissa sarjoissa, joissa kulut ovat tähtitieteellisen suuria.

” Nuoriso on todella kärsimätöntä. Hektisessä somemaailmassa on se trendi, ettei jakseta paneutua mihinkään ajan kanssa.

Jalkapallon tai muidenkaan lajien perimmäinen haaste ei kuitenkaan ole ottelutapahtuman kesto, vaan tuotteen laatu. Satunnaisia katsojia tai informaatiovirrassa seilaavia z-sukupolven edustajia ei miellytä, jos ei pelata isoista asioista eikä kentällä viiletä globaalisti tunnustettuja megatähtiä.

Kotoisesta SM-liigasta ei ole helppo innostua runkosarjan aikaan, kun panokset ovat mitättömät. Yksikään joukkue ei tipu eikä mestaruuksia jaella – silti pelimäärät ovat vain kasvaneet 2000-luvulla. SM-liigan ensimmäisellä kaudella pelattiin 36 runkosarjaottelua kymmenen joukkueen voimin. Nykyisin joukkueita on viisitoista ja kaikki pelaavat 60 ottelua.

Ottelumäärän taustalla ovat luonnollisesti tapahtumatuotot, etenkin aikana ennen ja jälkeen pandemian. Seurojen on mahdotonta päästä Suomessa edes nollatulokseen, mikäli pelejä olisi vähemmän.

– Yhtälö on hankala, kun pelimääriä paisuttamalla yritetään tehdä kaupallisesti kannattavaa tuotetta, mutta samalla urheilulliset panokset ovat monesti mitättömät. Keskivertokatsoja syttyy tässä tarjontapaljoudessa vain mielenkiintoisiin peleihin, joissa on urheilullista panosta, Laine sanoo.

Vaikka urheilun seuraaminen tapahtuu eri ympäristöissä ja se on ehkä lyhytjännitteisempää kuin ennen, ydin lienee jatkossakin suorassa lähetyksessä, itse pelissä. Valveutuneempi ja kulutustavoissaan innovatiivisempi joukko on urheiluväelle huima lisämahdollisuus.

Laine puhuu laadukkaista livetuotannoista eräänlaisina sisäänheittotuotteina.

– Valtaosalle potentiaalisista kuluttajista ei riitä se, että robottikamera tai unelias kuvaaja taltioi tapahtumia ja inserteissä näytetään muutama luokattoman huonosti kuvattu maali. Massoja koukuttavat kiinnostavat yksityiskohdat ja laadukkaasti tuotetut minikertomukset.

Oikeastaan kulutustietoisen z-sukupolven vaateet ovat omiaan päivittämään paikoilleen jämähtänyttä urheilutuotetta nykypäivään. Muut vapaa-ajan aktiviteetit kilpailevat rinta rinnan kuluttajien euroista, jolloin urheilunkin pitäisi pystyä kehittämään kiehtovampia ja laatustandardit täyttäviä hyödykkeitä.

Tohtori Laine esittää lopuksi kysymyksen, jonka kimpussa urheilupäättäjien tulisi viettää edes puoliksi unettomia öitä. Eikä tämä pulma ole yksin urheilun murhe, vaan muutkin toimijat ja alakulttuurit joutuvat painimaan saman pähkinän parissa.

– Olennainen kysymys on se, miten tämän nuoremman polven massan saa maistiaisten sijaan houkuteltua pihvin ääreen?