Alexander Lindholm, 25, syöksyy vetten päällä yli satasta ilman jarruja – sukelluspullo voi pelastaa hengenvaaralta

Porvoo

Sanotaan, että suomalaiset ovat maailman nopeinta kansaa. Kiidämme formula-autoissa, soraränneissä ja milloin missäkin, kunhan vain alla on renkaat ja kisa käy kelloa vastaan.

Tiristämme kierrosajoista viimeisetkin tuhannesosat pois. Etsimme jarrutuspaikat millimetrin tarkkuudella, jotta auto hyökkäisi jokaisesta mutkasta niin kuin se olisi viimeinen.

Hurjaa menoa, kieltämättä.

Mutta että jarrutuspaikat? Todellako ”maailman nopein kansa” painaa jarrua mutkaan tullessaan?

Alexander Lindholm ei paina. Tosin hänen leipälajissaan siihen ei ole juuri varaakaan – ratamoottoriveneilyn F4-luokassa kisa on saman tien ohi, jos jalka nousee polkimelta.

– Ajamme täyskaasulla koko ajan, joten jalassa ei pääse kiertämään veri, Lindholm kertoo lajistaan.

Katsojalle näky on hurja, sillä veneet paahtavat mutkien läpi kuin juna raiteilla. Käännökset tehdään täydestä vauhdista ja todella pienellä kääntösäteellä.

Kuljettajat tuntevat sivuttaiskiihtyvyyden nahoissaan. Kädet ja niska kipeytyvät.

Onneksi Lindholm on kuitenkin lajinsa huippuja maailmassa. F4-veneiden hallitseva maailmanmestari tietää, miten g-voimat kesytetään ja vene pidetään hanskassa vauhdikkaiden mutkien läpi.

Tämä juttu on julkaistu Urheilulehdessä keväällä 2021. Lehdessä on joka viikko vastaavia pitkiä henkilöjuttuja. Tilaa Urheilulehti kotiisi täältä.

Lindholmeilla on Porvoossa päin oma paja, missä säätää, ja oma ranta, missä testata.

25-vuotias Alexander Lindholm ja hänen isänsä Jan-Erik Lindholm ovat suomalaisen ratamoottoriveneilyn tehokaksikko. Kesäisin he asuvat Porvoossa Suomenlahden rannalla ja elävät sekä hengittävät kilpaveneilyä.

Kotipihalta löytyy oma verstas ja rannasta oma harjoitusrata. Tällaisia olosuhteita ei monilla ole.

Jan-Erik Lindholm on itsekin hurjastellut veneillä nuoruudessaan. Nykyään hän rakentaa potkureita poikansa kulkupeliin ja toimii radiomiehenä kisaviikonloppujen aikana.

Vauhdin hurma on selvästi molemmilla verissä. F4-veneeseen ahtautuminen ja itsensä höykyttäminen saattaa tuntua pöhköltä, mutta kumpikaan ei tiedä mitään parempaa.

Aallot lyövät veneen pohjaan, moottori pauhaa selän takana ja seuraava poiju lähestyy. Kilpakumppanit hakevat asetelmia rinnalla. Pian nykäistään vene taas rajuun käännökseen.

Kilpailun tuntua ei voita mikään. Alexander Lindholm saapuu maaliin useimmiten ensimmäisenä.

Sen jälkeen hän nousee veneestä ja huojuu hetken paikallaan.

– Jos on ollut rankka kisa, kyllä siinä vähän huimaa. Ohjaamossa on tosi kuuma varsinkin kesällä. Noin 50–60 astetta, jos ulkona on lämmintä, kuljettaja kertoo.

Kaunis kesäpäivä ei ole ihanteellinen olosuhde ratamoottoriveneilyyn. Ohjaamon kuumenemisen lisäksi venettä on vaikeampi hallita täysin tyynessä säässä.

Kun aaltojen perusteella ei pysty päättelemään, onko potkuri ilmassa vai ei, vene lähtee helposti lapasesta. Tyynessä säässä kuljettajat puskevat usein kalustoa liiankin kovasti.

Myrskyssä piilee taas omat vaaransa, kun tuuli yltyy merellä.

– Vene on niin kuin lentokone. Jos on kova tuuli, se haluaa lentää ylöspäin. On vaikeaa pitää se veden päällä, Jan-Erik Lindholm sanoo.

Isä-Lindholmin mukaan pieni aallokko on kuitenkin hyvästä, sillä sen ansiosta joka kilpailu saa omanlaisensa mausteen.

– Se ero tässä on autokisoihin, ettei yhdelläkään kierroksella rata ole samanlainen. Aallot ovat aina erilaisia ja eri paikassa.

Touhu näyttää helpolta, mutta ajamisessa riittää tehtävää. Alexander Lindholm F4-veneessään.

Vaikka täällä ei kilpaillakaan kaikista vaarallisimmissa sääoloissa, Lindholmin vanhemmat ovat joutuneet todistamaan muutamaa ”läheltä piti” -tilannetta poikansa uran aikana.

Alexander Lindholm on ajanut veneensä kolme kertaa nurin: kaksi kertaa testiradalla ja kerran kilpailuissa, kun toinen kuljettaja törmäsi hänen veneensä kylkeen nokka edellä.

Ohjaamosta löytyvän sukelluspullon avulla veden alta selviää pintaan turvallisesti. Kaikki kuljettajat käyvät ennen kauden alkua sukellustesteissä, jotta he osaavat toimia tosipaikan tullen.

Isä ei pelkää poikansa puolesta, mutta riskit ovat hyvin tiedossa.

– Suurin vaara on se, että syntyy niin kova kolari, että ohjaamossa menee jotain rikki ja kuski jää kiinni sinne.

Useimmilta onnettomuuksilta ratamoottoriveneilyssä välttyy, kun pitää hermot kurissa ja turvavyöt kireällä.

– Ihminen on aika venyvä. Ei sitä uskokaan, mihin pää ylettyy, jos vyö on löysällä ja tulee kolari, Jan-Erik Lindholm jatkaa kokemuksesta.

Kilpailun aikana kontaktia muihin veneisiin tulee vähän. Kolareista aiheutuvat seuraamukset ovat niin suuret, ettei muiden holtiton kiilailu tule juuri kysymykseen.

Kolarin sattuessa kuljettaja pilaa paitsi kilpailunsa myös kalustonsa. Veneen korjaaminen on kallista puuhaa, eikä SM-tason F4-veneilyssä puhuta millään muotoa ammattilaisurheilusta.

” Jos sinulla on kilpailijaan verrattuna kolme kilometriä enemmän nopeutta, se ei riitä.

Ajolinjojen valintaan on myös sääntönsä – aivan kuten autourheilussa. Sisäkaarteessa riittää, että veneen nokka on edellä vierustoveria, mutta ulkokaarteessa linjaa saa vaihtaa vasta, kun koko vene on mennyt ohitse.

Kilpailun alussa ajolinjaa ei saa vaihtaa ollenkaan. Veneet lähtevät laiturista rivissä – aika-ajon voittaja sisimpänä – joten lähtöjärjestys merkitsee kilpailussa paljon.

– Koko lähtösuoran ja ensimmäisen poijun ympäri on pidettävä sama ajolinja. Jos lähdet viidentenä, niin saat ajaa aika pitkän matkan, Alexander Lindholm kertoo.

Aika-ajon lisäksi lähtökiihdytys on äärimmäisen tärkeä. 90 prosenttia kilpailuista ratkeaa ensimmäiseen poijuun mennessä.

Ohittaminen on vaikeaa kuin Monacossa. Niinpä lähdössä ei parane nukkua.

– Vauhtierot ovat niin pienet, ettei sitä vain pääse toisesta ohi. Jos sinulla on kilpailijaan verrattuna kolme kilometriä enemmän nopeutta, se ei riitä, Lindholm sanoo.

Intohimolajinsa rinnalla muutenkin urheileva Alexander Lindholm sanoo olevansa vähän liian iso F4-veneisiin.

Maailmanmestari myöntää olevansa jännittäjä – ennen kilpailun starttia. Kun lähtövaloihin reagointi on niin suuressa roolissa, perhoset nousevat vatsaan kokeneellakin kilpailijalla.

– Lähtölaiturissa, ennen kuin valo sammuu, kyllä siinä jännittää aika paljon.

Hänen onnekseen isän rakentama potkuri on lähdössä erinomainen. Kisaviikonloppuna käytetään kahta erilaista potkuria: toinen on optimoitu lähtökiihdytykseen ja toista käytetään aika-ajossa parhaan mahdollisen kierrosajan saamiseen.

Kun ensimmäinen poiju on kilpailussa ohitettu, kuljettajat pyrkivät ajamaan loppumatkan mahdollisimman tehokkaasti muiden luomia aallokkoja väistellen.

Tätä kutsutaan ”vapaan veden” etsimiseksi.

Taktiikka on täysin päinvastainen kuin autourheilussa. Esimerkiksi formulakilpailussa paras paikka ajaa on aivan edellä menevän kuljettajan perässä. Ilmanvastus on niin vähäinen, että auto suorastaan sinkoutuu ohitukseen pitkän suoran päätteeksi – varsinkin kun apuna on avautuva takasiipi.

Jos veneellä yrittäisi samaa, löytäisi itsensä hyvin pian joukon hänniltä, Jan-Erik Lindholm tietää.

– Peräkkäin ei voi ajaa, koska silloin olet sen toisen veneen aallokossa. Potkuri tekee myös paljon ilmakuplia ja jos oma potkurisi osuu niihin, pito häviää. Lisäksi siinä on niin paljon vesisuihkua, ettei ohjaamossa näe mitään.

Venettä ohjataan kolmella eri keinolla: kaasulla, ohjauspyörällä ja rikikulman säätimellä eli trimmillä. Trimmi ohjaa venettä veden pinnassa ylös ja alas.

Jan-Erik Lindholmin mukaan yleinen harhaluulo on, että veneen ajaminen olisi lasten leikkiä. Jarrutuksia ei ole lainkaan, ja ratakin koostuu pitkälti yksittäisistä suoranpätkistä.

– Monet luulevat, että ohjaamossa voi tehdä ihan mitä vaan, hän ihmettelee.

Juuri trimmin käyttö tekee ajamisesta poikkeuksellisen vaikeaa. Yksi menestyneimmistä suomalaiskuskeista, F1-veneluokkaan siirtyvä Alec Weckström on verrannut veneilyä autourheiluun osuvasti.

– Weckström sanoi, että autoilussa voi juoda suoralla kahvia. Tässä ei ole sekuntiakaan aikaa, kun täytyy koko ajan säätää kulmaa, Jan-Erik Lindholm kertoo.

– On tärkeää tietää, missä kohtaa laitat veneen alas ennen mutkaa. Siinä täytyy lukea aallokkoa.

Alexander Lindholm kalustoineen F4-luokassa. Kisassa lähtö on tärkein, sillä radalla erot ovat pieniä.

Ratamoottoriveneilyssä radat ovat tyypillisesti 1 100–1 500 metriä pitkiä. Ne ovat niin sanottuja viisipisteratoja, eli niissä on esimerkiksi neljä käännöstä vasempaan ja yksi oikeaan.

Kilpailussa ajetaan neljä erää, joista jokainen on pituudeltaan 10–12 kierrosta. Kisaviikonloppuun sisältyy kilpailuerien ja aika-ajojen lisäksi myös harjoitukset.

Viikonloput ovat kovia rypistyksiä kuljettajille, etenkin jos sää ulkona on helteinen. Alexander Lindholm on kuitenkin hyvässä fyysisessä kunnossa, joten hän ei ehdi väsähtää ennen kuin ajot on sunnuntaina ajettu.

– Olen ollut joka vuosi aika hyväkuntoinen, joten on vaikea sanoa miltä se tuntuisi, jos en olisi kunnossa, kuljettaja miettii.

Isä Jan-Erik voi kuvailla pojalleen tuon tunteen.

– Voin sanoa kokemuksesta, kun olen itse kokeillut venettä, että siellä kyllä huomaa nopeasti ettei jaksa montaa kierrosta enää, hän naurahtaa.

Alexander Lindholm kertoo olevansa veneeseen jopa hieman liian lihaksikas. 85 kilon sijaan 75 kiloa olisi optimaalisempi paino kuljettajalle, mutta onneksi myös veneen omaa painoa on helppo säädellä tilanteen mukaan.

Talvisin Lindholm käy kuntosalilla ja pelaa myös jääkiekkoa koulunsa joukkueessa Turussa. Kun talvikausi on käynnissä, kesän veneilyihin ei uhrata paljoa ajatuksia.

– On aika vaikea treenata niitä lihaksia, joita veneessä käytetään. Ne vain tulevat sen myötä kun ajan, Lindholm sanoo.

– Kädet pitää silti olla kunnossa, sillä ohjauspyörästä on aika kova pitää kiinni.

Myös motocrossin ajaminen nuorempana on tehnyt ihmeitä käsivoimille.

” Molemmissa lajeissa on se v***uperkele-asenne, että nyt mennään.

Jääkiekolla ja ratamoottoriveneilyllä ei ole paljon yhtymäkohtia, mutta molemmissa tarvitaan omanlaistaan pelisilmää ja taitoa reagoida vastustajien liikkeisiin.

Kuljettajan täytyy pystyä hahmottamaan etäisyyksiä ja tunnistamaan tiloja jäällä ja vedessä. On osattava etsiä sitä ”vapaata vettä”.

Myös kilpailuhenkisyys korostuu jääkiekkoa pelatessa. Lindholm vitsailee, että päivä on saman tien pilalla, jos vastustaja poistuu kaukalosta voittajana. Kentälle ei voi hypätä nöyristelemään.

– Molemmissa lajeissa on se v***uperkele-asenne, että nyt mennään, hän sanoo.

Lindholm kuvailee itseään kuitenkin enemmän rauhalliseksi kuin kuumaveriseksi urheilijaksi.

Jääkiekossa hermostuminen saattaa tietää ylimääräistä kahden minuutin jäähyä, mutta moottoriveneessä yksikin kiehahdus johtaa helposti vaaralliseen tilanteeseen.

– Tyyppinä kuskin täytyy olla harkitseva. Sellainen voittaa loppupeleissä. Rämäpää ei pärjää, Jan-Erik Lindholm pohtii poikansa vahvuuksia.

Jan-Erik Lindholm on valmistanut poikansa veneen potkurin.

Suomessa hermojen hallintaa auttavat lajin pienet piirit. Kuljettajat ovat ystäviä keskenään, mutta Eurooppaan siirryttäessä tilanne muuttuu.

Kansainvälisillä vesillä löytyy kuljettajia, jotka haluavat voittaa hinnalla millä hyvänsä. Tällöin suomalaisten rauhallinen perusluonne nousee entistä suurempaan arvoon.

Ei olekaan ihme, että Suomi lukeutuu F4-sarjan kärkimaihin myös Euroopassa. Muita lajin suurmaita ovat Ruotsi, Norja, Viro, Latvia ja Liettua. Pohjoisten naapurusten lisäksi myös Englanti ja Italia taitavat ratamoottoriveneilyn salat.

Mikäli Alexander Lindholm haluaisi edetä urallaan kirkkaampiin valoihin, hänen olisi pakko lähteä reissaamaan Eurooppaan. Seuraava askel olisivat F2-veneet, mutta Lindholm ei näe hyppäystä mielekkäänä.

Nopeampi vene tuskin tuottaisi ongelmia, mutta rahaa ja aikaa tuhrautuisi monin kerroin enemmän.

Myös Lindholmin neljän hengen taustatiimi olisi F2-sarjaan täysin riittämätön.

– Suurin ero on organisaatiossa, joka siellä vaaditaan. Neljä henkeä ei oikein riitä. Pitäisi olla viisi tai kuusi henkeä periaatteessa palkkalistoilla. Se on taloudellisesti aika iso hyppäys, Jan-Erik Lindholm kertoo.

Nykyisellä kokoonpanolla kuljettaja puuhailee kaluston kanssa paljon myös itse. Kotona sijaitseva verstas ja oma harjoitusrata tarjoavat oivan mahdollisuuden erilaisiin kokeiluihin.

– On hauskaa etsiä uusia ratkaisuja koko ajan. Mielestäni ajaminen ja tekniikka ovat ihan yhtä kiinnostavia, Alexander Lindholm sanoo.

– Poika on hoitanut moottoria nyt viime vuodet. Taisin joskus unohtaa jonkun johdon, niin en ole saanut koskea koneeseen sen jälkeen, isä-Lindholm nauraa.