Numerosarja hämmentää – mitä ihmettä tapahtui vuonna 1992 syntyneiden ikäluokalle?

Vuonna 1992 syntyneiden ikäluokka oli Suomen jalkapallossa poikkeuksellisen huono. Ysikakkosten tililtä löytyy vain kuusi A-maaottelua. Vuotta vanhemmat ovat pelanneet 143 peliä Huuhkajissa, vuotta nuoremmat 113. Miten yksi ikäluokka on pudonnut välistä?

Teemu Pukki, Alexander Ring, Teemu Penninkangas, Robin Lod ja Jere Uronen ovat kaikki 1990-luvun ensimmäisellä puoliskolla syntyneitä suomalaisia jalkapalloilijoita. Heitä yhdistää toinenkin asia. Kaikki ovat jalkapallosivusto Transfermarktin arvion mukaan oman ikäluokkansa arvokkaimpia suomalaispelaajia.

Pukin (1990) siirtomarkkina-arvo on seitsemän miljoonaa euroa. Lodin (1993) ja Urosen (1994) kolme. Ring (1991) on 2,5 miljoonan arvoinen. Vuonna 1992 syntynyt, FC Lahtea edustava Penninkangas taas arvioidaan 200 000 euron arvoiseksi. Heitto on valtava, sillä markkina-arvo indikoi osaltaan pelaajan tasoa.

Kun mittariksi otetaan pelatut A-maaottelut ja verrataan 1992 syntyneiden kontribuutiota muihin ikäluokkiin, ero on suorastaan järkyttävä. Ysikakkoset ovat pelanneet yhteensä kuusi A-maaottelua. Kaikki harjoituspelejä.

Vuonna 1990 syntyneiltä löytyy yhteensä 139 A-maaottelua, ysiykkösiltä 143, ysikolmoset ovat edustaneet Huuhkajia 113 pelissä, vuotta nuoremmat 1994 syntyneet peräti 173 otte­lussa.

Jos otanta pilkotaan panoksellisiin maaotteluihin, karsintamatseihin ja Kansojen liiga -peleihin, on 1992 syntyneiden pelaajien edustus Huuhkajissa pyöreä nolla. Kaikista muista ikäluokista 1986:sta 1995 syntyneisiin löytyy 3-7 panoksellisissa peleissä minuutteja saanutta pelaajaa.

Ysikakkoset täyttävät tänä vuonna 29 vuotta. Heidän pitäisi siis olla parhaassa peli-iässä. Kansainvälisillä kentillä uraa tehneitä huippupelaajia ei kuitenkaan ole. Norjan kolmostasolla torjuva Saku-Pekka Sahlgren on ikäluokan ainoa ulkomailla pelaava. Penninkankaan lisäksi Veikkausliigassa pelaavat Lahden Loorents Hertsi, Interin Jesper Engström sekä kolme A-maaottelua pelannut SJK-vahti Walter Viitala.

Viitalan ohella A-maaotteluita ovat pelanneet TPS-puolustaja Kalle Taimi (2) sekä myöhemmin maajoukkue-edustusta Kosovoon vaihtanut ja uransa lopettanut Lum Rexhepi (1).

Ikäluokan tilanne voisi toki näyttää aavistuksen paremmalta, jos nykyään Nottinghamia edustava Carl Jenkinson olisi valinnut Englannin sijaan Suomen maajoukkueen. Jalkapalloilullisessa mielessä entinen Arsenal-puolustaja on kuitenkin englantilainen. Synnyinmaassaan koko ikänsä asuneen laitapakin side suomalaiseen jalkapalloon rajoittuu 18 poikamaa­otte­luun.

Yhden ottelun Englannin paidassa pelannut Jenkinson teki kuitenkin valintansa, mikä tarkoittaa, että 1992 syntyneiden ikäluokka on pudonnut välistä lähes täydellisesti. Miten se on mahdollista?

TÄTÄ juttua varten haastatellut kuvailevat 1992 syntyneiden ikäluokkaa tasapaksuksi ja kärjen osalta kapeaksi. HJK:ssa pelannut Miro Olsoni oli ikäluokan kovimpia talentteja 15-vuotiaana. Olsoni on myös niitä harvoja ysikakkosia, jotka pääsivät aikanaan vuotta vanhempien maajoukkueen mukaan.

– Tiedostin, että olin hyvä ja panostinkin paljon futikseen. En kuitenkaan nähnyt itseäni mitenkään huippuhyvänä pelaajana. Kun pääsi vähäksi aikaa ysiykkösten mukaan, huomasi että omassa ikäluokassa ei ollut kovaa kilpailua eikä kantavia pelaajia. Sen aisti jo silloin, ettei tähtisikermää ole tulossa, 26 poikamaaottelua pelannut Olsoni muistelee.

Ikäluokan maajoukkuetta ensimmäiset vuodet valmentanut Lars Mosander kuvailee ysikakkosia poikkeukselliseksi juuri siitä näkökulmasta, että kärki oli kapea, eikä selkeitä huippulahjakkuuksia löyty­nyt.

Jo varhaisessa vaiheessa maajoukkueeseen otettiin pelaajia vuotta nuoremmasta ikäluokasta. Esimerkiksi kesäkuussa 2008 pelatussa U16-maaottelussa Ukrainaa vastaan Suomen avauskokoonpanossa oli peräti kuusi 1993 syntynyttä.

– Sehän jo osoittaa kuinka kapea talenttimäärä oli, että 1992 syntyneiden maajoukkueessa pelasi poikkeuksellisen paljon ysikolmosia. En tiedä oliko missään ikäluokassa niin paljon nuorempia mukana, Helmareiden valmennuksessa nykyään vaikuttava Mosander pohtii.

Mosanderin jälkeen ikäluokan maajoukkuevalmentajaksi tuli Mika Laurikainen, joka aloitti pestissä alkuvuodesta 2010. TPS:n nykyinen urheilujohtaja kertoo, ettei tuntenut ikäluokkaa etukäteen järin hyvin, mutta ihmetteli siihen perehtyessään, miten vähän lahjakkaita pelaajia löytyi.

– Tarkastin paljon pelaajia, mutta kukaan ei oikein erottunut, eikä selvää pykälää ollut. Nuorempi ikäluokka oli saanut jalkaa oven väliin. Tarkastelin löytyisikö vielä jostain lupaavia pelaajia, vai oliko nuoremmat nostettu ohi liian aikaisin, Laurikainen toteaa.

Ysikakkosten poikkeuksellisen heikko taso kävi ilmi viimeistään U21-maajoukkueessa, jota Laurikainen valmensi. Ysikakkoset olivat vanhin ikäluokka, mutta EM-karsinnoissa nähtiin otteluita, joissa avaukseen ei mahtunut ainuttakaan 1992 syntynyttä.

” Aikoinaan seuroissa ajateltiin, että jos on hyvä laita­hyökkääjä, joka on joukkueen paras pelaaja, niin laitetaan se keskelle.

JÄLKIVIISAANA 1992 ikäluokan yhdeksi ongelmaksi voi nostaa juuri sen, että vuotta nuoremmat nostettiin ikäluokan omien pelaajien ohi maajoukkueeseen. Se teki maajoukkueen mukana olleesta massasta pienemmän.

– Jos ikäluokassa on aluksi noin 50 pelaaja, joilla on mahdollisuus nousta maajoukkueeseen, mutta huomataan että 10-15 nuorempaa tulee ohi, silloin valmentajien pitää miettiä, kuinka nopeasti ratkaisu kannattaa tehdä. On ihan perusteltua, miksi näitä ratkaisuja halutaan tehdä. Maltti pitäisi kuitenkin säilyttää, koska reittejä huipulle on monia. A-maajoukkueeseenkin on noustu ilman yhtään poikamaaottelua, Laurikainen arvioi.

Suomen U16- ja U17-maajoukkueita valmentavan Erkka V. Lehtolan mielestä kourallinen nuorempia pelaajia poikamaajoukkueessa kuulostaa yleisellä tasolla hurjalta.

– En tiedä onko varovainen oikea termi, mutta viime vuosina nuorempia on nostettu aika vähän. U15-maajoukkueessa numero on lähtökohtaisesti nolla. Realismi on nykyään se, ettei ole kiire nostaa nuorempia, vaan oman ikäluokan maaottelut ovat hyviä mittareita, Lehtola valottaa.

Kärjistetysti ilmaistuna ajattelutapa on muuttunut yksittäisten kärkilupausten koulimisesta ikäluokan laajempaan kehittämiseen.

– Kun EM-karsinnat (U17) lähestyvät, ryhmä alkaa tiivistyä. Nuorempi otetaan mukaan, jos hän selvästi vahvistaa jouk­kuetta, mutta kyse on korkeintaan 1-2 pelaajasta. Enempään ei mielestäni ole tarvetta, koska meillä on ikäluokkaa kohti aiempaa runsaammin mistä valita. Jos mietitään ensimmäistä kahta vuotta, niin pyritään antamaan isolle joukolle mahdollisuuksia. Tavallisesti pitkälle yli 40 poikaa pelaa maaottelun ensimmäisinä vuosina, Lehtola sanoo ja jatkaa.

– Mutta totta kai pitää olla riittävä rohkeus ajatella ikäluokan kärkeä ja tarjota terävimmälle kärjelle tai kovimmille tulevaisuuden nimille riittävästi matseja, joita he kaipaavat. Ollaan kuitenkin maantieteellisesti vähän syrjässä, eikä seurat pysty hirveästi käymään ulkomailla pelaamassa kovia ja kehittäviä matseja. Senkin takia maaottelut ovat supertärkeitä.

PALATAAN ysikakkosiin. Ikävuodet 15-17 ikäluokkaa valmentanut Mosander taustoittaa, että nuorempien nostaminen mukaan ei johtunut pelkästään ikäluokan kapeudesta. 1992 syntyneiden kärkinimet olivat profiililtaan samantyyppisiä. Keskiakselin pelaajia puolustuksessa ja keskikentällä.

– Jos katsoo, mille pelipaikoille ysikolmosia tuli, niin aika moni oli laitapelaaja. Esimerkiksi Nikolai Alho tai Kevin Mombilo.

Myös pelaajapolitiikka oli tuohon aikaan erilaista. Mosanderin mukaan nuorempia otettiin mukaan, jos he pärjäsivät ja olivat avauskokoonpanon tasoa. Hän kuitenkin painottaa, että ysikolmosten suuri määrä johtui enemmän varsinaisen ikäluokan heikkoudesta.

– Silloisten linjausten perusteella ei ollut perusteita jättää heitä pois. Eikä se huono valinta ollut, jos miettii kuinka paljon 1993 syntyneitä on ollut A-maajoukkueessa (6). Se on kolikon kääntöpuoli.

Miksi ysikakkosten kärkilupaukset sitten olivat niin samankaltaisia pelaajia, on mielenkiintoinen kysymys. Yleistyksen tekeminen on vaarallista, mutta Mosander ja Laurikainen eivät tyrmää ajatusta, että ikäluokan kärkilupauksia oli seurajouk­kueissa istutettu keskustaan tuloksen maksimoimiseksi.

Juho Lehtonen oli ikäluokkansa kovimpia hyökkääjäkykyjä. Hän pelaa nyt Jazzissa.

Haastatteluissa esiin nousseet nimet kuten Olsoni, HJK:n Santeri Ahola, TPS:n Santeri Mäkinen, Interin Kalle Kauppi ja Reippaan Rico Laitinen olivat kaikki keskikentän keskustan pelaajia. Rexhepi ja 42 poikamaaottelullaan ikäluokan ykkösenä erottuva JJK:n Samu Nieminen olivat toppareita. Pallo-Iirojen 39 maaottelun Juho Lehtonen pelasi kärjessä.

– Aikoinaan seuroissa ajateltiin, että jos on hyvä laitahyökkääjä, joka on joukkueen paras pelaaja, niin laitetaan se keskelle. Silloin olisi pitänyt ruokkia erikoisosaamista ja sitä pitäisi ruokkia tänä päivänäkin. Joukkueen etua ei mielestäni kannata tällä tavalla laittaa yksilön edelle liian aikaisin. Pahimmillaan se estää pelaajan erityisten vahvuusalueiden kehittymistä, Laurikainen pohtii.

Mosander muistelee monen ikäluokan edellä mainitun kärkinimen kehittyneen fyysisesti varhaisessa vaiheessa.

– Voi käydä kuten tässäkin ikäluokassa kävi, että talentti ja aikainen kehitys ovat menneet sekaisin. Se ei ole ongelma, jos muistaa, että pelaajia pitää kouluttaa. Joidenkin kohdalla valmentajat olivat tyytyneet siihen, että he voittavat pelejä joukkueelle ja unohtaneet, että kun pärjätään, se johtuu monesti myös siitä, että fyysinen kehitys on aikaista. Jos pelaajan koulutus unohdetaan, se näkyy viimeistään 18-vuotiaana.

” Tässäkin ikä­luokassa oli pelaajia, joista pystyi aavistamaan jo varhaisessa vaiheessa, että he tulevat satsaamaan siviiliuraan.

MITÄ ikäluokan pelaajille lopulta kävi, kun niin moni on jäänyt sivuun? Vaikka huipputalenttia ei juuri ollut, moni kuitenkin pelasi Veikkausliigaa. Lopulliset läpimurrot jäivät kuitenkin lähes poikkeuksetta tekemättä. Osalla ura hiipui jo ennen sitä.

Joillekin tuli loukkaantumisia. Laurikainen mainitsee esimerkiksi TPS:n Santeri Mäkisen, jonka ura päättyi 23-vuotiaana polvivammoihin. Myös kohtalaisen uran tehneet Sahlgren ja Rexhepi kärsivät urallaan lukuisista loukkaantumisista. Yhdeksän poikamaaottelua pelanneesta Sergei Korsunovista tuli futsalmaajouk­kueen runkopelaaja.

Ikäluokassa näkyy osaltaan myös kotimaisen jalkapallon karut realiteetit. Veikkausliigapelaajan leipä on kapea ja epävarma. Kun haaveet ammattilaisurasta ulkomailla karisevat, moni satsaa siviiliuraan.

– Tässäkin ikäluokassa oli pelaajia, joista pystyi aavistamaan jo varhaisessa vaiheessa, että he tulevat satsaamaan siviiliuraan. Voi olla, että ysikakkosten ikäluokassa on ollut harvinaisen fiksua porukkaa, Mosander naurahtaa.

– Ei Suomessa 1 500 euron kuukausipalkalla perhettä elätetä. Paljon järkevämpää on opiskella ja hankkia hyvä ammatti. Voi ajatella niinkin, että pelataan niin kauan kuin opiskellaan ja se on sitten siinä.

Seitsemän poikamaaottelua pelannut Ibrahim Köse on yksi niistä pelaajista, jotka vaihtoivat jalkapallouran siviilipuolen töihin. Reippaan kasvatti pelasi viimeiset pääsarjapelinsä Ilveksessä kaudella 2015.

– Päätös syntyi siinä vaiheessa, kun tajusi, ettei pääse enää ulkomaille. Ei ollut enää realistista panostaa sillä tavalla kuin haluaa, kun pitää elättää perhettä ja maksella lainoja. Töitä piti tehdä, mikä söi paljon futikselta. Kun olin ollut työelämässä ja päässyt tiettyyn tulotasoon, tuntui hyvältä pystyä elämään eri tavalla ja ostaa asunto, myyntityötä tekevä Köse kertoo oman uran päättymisestä.

KUN puhutaan valtakunnan tason ilmiöstä, tyhjentävän selityksen löytäminen on mahdotonta. Suomen kaltaisessa pienessä jalkapallomaassa sattumallakin on iso merkitys. Vaikka kontrasti 1992 syntyneiden ja ympäröivien ikäluokkien välillä näyttää suurelta, ei muissakaan ikäluokissa ole loppujen lopuksi montaa pelaajaa, jotka ovat tehneet uran kotimaista pääsarjaa kovemmissa ympyröissä.

Pitkän linjan pelaaja-agentti, myös ysikakkoset hyvin tunteva Tapio ”Ekku” Raatikainen on taipuvainen ajattelemaan, että ilmiö on nimenomaan sattuman sanelemaa.

– Tehtiin joku aika sitten kartoitus 1990-luvulla syntyneisiin pelaajiin. Mietittiin pitkällä aikajänteellä ja raakattiin pois pelaajat, jotka liikkuvat Pohjoismaiden tasolla. 90-luvun pelaajistossa on joitain huippupelaajia, mutta kuinka paljon niitä on, niin ei loppujen lopuksi kovin paljon. 1992 on vain pohjanoteeraus, josta ei sattunut tulemaan yhtään huippupelaajaa, Raatikainen sanoo.

Hän ottaa vertailukohdaksi kuusankoskelaisen Kumun. Pikkuseura pelasi Veikkausliigassa kaudella 1990.

– Se, että Kumu pelasi liigaa ei pitäisi olla mitenkään mahdollista. Sinne kuitenkin sattui pari hyvää ikäluokkaa, joissa oli hemmetin hyviä pelaajia. Samanlainen sattuma on, jos Suomeen sattuu yhteen ikäluokkaan paljon hyviä kansainvälisen tason pelaajia. Keskimääräinen juttu on kuitenkin paljon todennäköisempi kuin huippu- tai pohjanoteeraus.

Ehkäpä kysymystä kannattaakin laajentaa. Sen sijaan että pohditaan, miksi yksi ikäluokka on pudonnut huippupelaajien osalta kokonaan välistä, pitäisi kysyä: mitä yhden ikäluokan puuttuminen kertoo suomalaisesta jalkapallosta?

Ainakin sen, että Suomi on pieni lajimaa, jossa huipputalentin määrä on rajallista. Ja sen, että Suomi on maa, jossa valtaosalla lupaavista pelaajanaluista on – niin karulta kuin se kuulostaakin – parempia vaihtoehtoja kuin jalkapalloammattilaisen ura.