Leijonien avainpelaaja ehdittiin jo tuomita sammuvaksi tähdeksi – yksi kausi muutti kaiken ja lopulta tuli puhelu Jukka Jaloselta

Liekki Petri Kontiolan sisällä roihuaa yhä voimakkaasti. Hän haluaa maailmanmestariksi.

Ei kelpaa Jokereille. Ei kelpaa edes sydänseuralleen Tapparalle, vaikka kertoi julkisesti tahtovansa edustaa kirvesrintoja.

Petri Kontiola, 36, kirjoitettiin jo kertaalleen ulos huippujääkiekon ytimestä sen jälkeen, kun kausi 2019–20 päättyi penkkikomennuksiin Jokereissa.

Liike ei enää riitä vauhtisarjaksi muuttuneessa SM-liigassa. Näin puolestaan ajateltiin, kun HPK julkaisi kokeneen sentterin sopimuksen viime kesänä.

Pistepussin ounasteltiin toki karttuvan poikkeuksellisen oivaltavan peliälyn ja ylivoimaosaamisen ansiosta, mutta johtavan keskushyökkääjän saappaat hahmoteltiin liian suuriksi. Moni epäili, että rentona nautiskelijana tunnettu taituri laskettelee uransa loppuun kotoisessa liigassa ilman sen suurempaa kunnianhimoa.

55 (14+41) pistettä 55 ottelussa ja peliaikaa lähes 20 minuuttia ottelua kohden. Jättirooli. SM-liigan pistepörssin voitto ja Kultainen kypärä -palkinnon pokkaus.

Kontiola näytti epäilijöilleen ja iski pöytään vastaansanomattoman vakuuttavat näytöt. Niin vakuuttavat, että Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kutsui kokeneen sentterin MM-kisoihin.

Edelliskerran Kontiola edusti Leijonia Pyeongchangin olympialaisissa 2018. Yli kolmen vuoden maajoukkuetauko on jääkiekossa ikuisuus. Etenkin, kun puhutaan uran ehtoopuolella olevasta pelaajasta.

– Jukka (Jalonen) soitti ja sanoi, että ei tässä varmaan mitään häviäkään, jos kysyn, lähdetkö vielä mukaan. Vastasin, että totta kai lähden, Kontiola kertoo.

Jalosella ja Kontiolalla on yhteistä menestyksekästä historiaa maajoukkueesta, mikä teki Kontiolan päätöksestä ainakin pykälän verran helpomman. Ainoa syy se ei ollut. Kontiolan puheesta huokuu palava halu edustaa Leijonia vielä kerran arvokisoissa. Hän ymmärtää tilaisuuden olevan uniikki ja tarinan poikkeuksellinen: tuskin kukaan palaa vuosien tauon jälkeen maajoukkueeseen 36-vuotiaana.

– Tämä on poikkeuskausi, mutta mitä sitten? Se ei kiinnosta minua. Nämä ovat kunnia-asioita, joista voin olla myöhemmin ylpeä, Kontiola sanoo.

– Kuuluessani maajoukkueen vakiokalustoon mietin välillä, lähtisinkö kisoihin vai en. Kun sitten ei enää pyydettykään, huomasin sen jääneen kaivelemaan. Tiedän senkin päivän olevan edessä, kun mukaan ei enää pyydetä.

Petri Kontiola Leijonien harjoituksissa Pyeongchangin olympialaisissa 2018.

Arvokisadebyyttinsä jo vuonna 2007 tehnyt Kontiola oli yksi maajoukkueen kirkkaimmista tähdistä 2010-luvulla. Hänen henkilökohtaiset tähtihetkensä ajoittuvat puoliksi Suomessa pelattuun MM-turnaukseen vuonna 2013. Tuolloin Jalonen kasasi ykkösketjun, jossa Kontiolan laidoilla viilettivät Juhamatti Aaltonen ja Janne Pesonen.

Ykkösnyrkki teki tuhoisaa jälkeä ja ansaitsi vertailunsa Leijonien historian tunnettuihin superketjuihin. Flow-tilassa pelannut Kontiola murskasi Saku Koivun nimissä olleen suomalaisten yhden turnauksen piste-ennätyksen tekemällä käsittämättömät 16 (8+8) tehopistettä. Muuan Sebastian Aho rikkoi Kontiolan ennätyksen vasta vuonna 2018 (18).

Kontiola on nähnyt maajoukkueessa paljon. Hän on voittanut olympiapronssia sekä kaksi MM-hopeaa, mutta mestaruudet puuttuvat. Itse asiassa Kontiola ei ole voittanut koko komealla edustusurallaan vielä yhtään mestaruutta. Ainoan kerran hän on päässyt nauttimaan juhlahumusta, kun Tapparassa irtosi keväällä 2004 nuorten Suomen mestaruus.

Ainakin yksi mestaruus hänelle periaatteessa kuuluisi, jos näin voi sanoa. Kontiola pelasi yhden uransa parhaista kausista KHL:ssä ennen Bratislavan MM-kisoja 2011, mutta loukkaantui keväällä. Ilman loukkaantumistaan Kontiola olisi takuuvarmasti ollut mukana kisajoukkueessa, mutta joutuikin seuraamaan sivusta, kun hänen ystävänsä toivat Suomeen kauan kaivatun maailmanmestaruuden.

Nykyisillä pelikilometreillään Kontiola ei tahdo jättää yhtään potentiaalista mestaruuskiveä kääntämättä. Tämä on yksi painava syy siihen, miksi konkari oli valmis heittäytymään täydellä teholla MM-projektiin.

– Mahdollisuudet käyvät vähiin. Olisi hienoa saada vielä kokea joukkueen kanssa yhteistä menestystä, Kontiola sanoo.

Maalinteon riemua MM-kisoissa 2013.

Yhteiset kokemukset ja joukkueen menestys. Nämä teesit kuuluvat haastattelun aikana Kontiolan suusta useaan kertaan. Kokemus on koulinut rennonletkeästä kiekkotaiturista ”joukkueen miehen”, kuten Kontiola itse kuvailee.

– Varttuneemmalla iällä olen havainnut, että porukkaan kuuluminen nousee kaiken muun yläpuolelle.

Yhtä yhteisöllistä ihmetarinaa Kontiola pääsi kirjoittamaan Sotshissa vuonna 2014. Hän nostaa Sotshin olympiapronssin leijonauransa tähtihetkeksi ohi esimerkiksi 2013 superkisojen, jolloin Kontiola valittiin kisojen parhaaksi hyökkääjäksi, mutta Suomi jäi ilman mitalia.

– Olen oppinut arvostamaan Sotshin tulosta aina enemmän. Oli paljon poissaoloja, mutta saimme silti kaivettua mitalin. Henkilökohtaisia menestysturnauksia on ehkä kiva joskus muistella, mutta ei niistä jää lopulta mitään käteen, hän sanoo.

Lähes kaiken maajoukkuepaidassa kokeneelle Kontiolalle olisi näiden puheiden jälkeen helppo maalata rooli Leijonien henkisenä johtajana Latviassa. Tässä vaiheessa Kontiola tahtoo painaa jarrua. Edes iän tuoma kokemus ja perspektiivi eivät pysty muuttamaan peruspersoonaa.

– Minulta puuttuu liideriominaisuus työkalupakista, hän myöntää.

– Armoton tsemppaus ei tule minulta luontevasti. Yritän keskittyä peleissä omaan suoritukseeni.

Harvassa ovat konkaripelaajat, jotka saavat maajoukkuekutsun yli kolmen vuoden tauon jälkeen, mutta Petri Kontiolan kyvyt riittivät siihenkin.

Mitä Kontiola sitten tuo Leijoniin? Ensimmäinen on helppo: poikkeusosaamista ylivoimalle. Kontiola on pakkopelin maestro, joka pystyy ennen kaikkea puhkaisemaan vastustajan neliön oikea-aikaisilla ja oivaltavilla syötöillään, jotka hän osaa taitavasti piilottaa viimeiseen saakka. Euroopassa ei takuulla ole montaa pelaajaa, joiden syöttötaito maalintekohetkillä on yhtä kovalla tasolla kuin Kontiolalla.

Kontiolan kädenjälki näkyi vahvasti HPK:n ylivoimapelissä tällä kaudella. Pakkopeli ei perustunut staattiseen seisoskeluun ja poikkisyöttöjen pakottamiseen, vaan Kontiola liikkui ympäri hyökkäysaluetta ja jakoi kiekkoa eteenpäin vaihtelevasti kentän molemmilta laidoilta. Loppukaudella hän pelasi HPK:n molemmissa ylivoimakentällisissä.

Ajoittain Kontiola yllätti alivoimaviisikon hyökkäämällä rohkeasti kohti maalia ja tarjoilemalla sen jälkeen syöttöjä takaviistoon. Seuraavana päivänä saatettiin nähdä perinteisempi hidastettu poikittainen lättysyöttö oikeaan paikkaan kaverin etujalan kohdalle. Hänen ylivoimamalleistaan löytyy variaatioita, joista Leijonat ilman muuta voi hyötyä MM-turnauksessa.

Tilastot tukevat Kontiolan dominointia ylivoimalla: hän teki pudotuspelien ulkopuolelle jääneessä joukkueessa 29 (7+22) pistettä ylivoimalla. Toiseksi eniten niitä kokosi Lukon Daniel Audette (25).

SM-liigassa Kontiola pärjäsi pääosin hyvin myös tasakentällisin. Hän on mainettaan voimakkaampi kamppailija kulmissa ja riistää kiekkoja vahvalla mailapelillään puolustusalueella. Kontiola ymmärtää myös hyvin peliä, sijoittuu oikein ja tunnistaa, milloin esimerkiksi täytyy paineistaa ja milloin vetäytyä ohjauspeliin. Tässä suhteessa hänellä ei ole ongelmia toteuttaa Jalosen vaativaa, tilanteiden tunnistamiseen perustuvaa pelitapaa.

Puutteitakin kiistatta on. Leijonissa Kontiolalla ei ole varaa kertaakaan liukua myöhässä paineistamaan tai jättää hetkeksikään omaa miestä vartioimatta puolustusalueella. SM-liigassa Kontiola pystyi ajoittain pelaamaan omissakin niin, että toinen jalka oli jo matkalla hyökkäyssuuntaan, vaikka tilanne puolustusalueella oli vielä kesken. MM-jäillä vastustajat rokottavat armotta, jos sentteri joutuu varastamaan ehtiäkseen toteuttamaan itseään hyökkäyspäähän.

” Vauhdilla ei oikein ole merkitystä, jos suunta on väärä.

Kuin huomaamatta palaamme jälleen puhumaan Kontiolan liikkeestä ja luistelusta. MM-jäillä vaatimustaso kasvaa entisestään, kun avojään tilaa on vähemmän. SM-liigassakaan Kontiola ei pystynyt voittamaan yksi vastaan yksi -tilanteita esimerkiksi pyörähtämällä vauhdikkaasti pois puolustajan vartioinnista hyökkäysalueella. MM-kisojen peleissä maalipaikat tasaviisikoin syntyvät usein juuri tällaisista tilanteista, kun suorat hyökkäykset on tukittu tiiviillä keskialueen pelaamisella.

Liian usein hairahdamme kuitenkin tarkastelemaan pelinopeutta ainoastaan luistelunopeuden näkökulmasta. Luistelu ei ole Kontiolan vahvuus, mutta pelinopeus syntyy muistakin tekijöistä. Kontiolalla on taito luoda joukkueelleen pelinopeutta esimerkiksi syöttötaitonsa avulla.

Se helpottaa kummasti vauhdikasta keskialueen suorahyökkäystä, kun sentteriltä lähtevä kova syöttö napsahtaa juuri oikea-aikaisesti laitahyökkääjän lapaan. Sekin luo pelinopeutta, kun malttaa joissain tilanteissa rauhoittaa peliä ja tehdä tilaa oikearytmiselle, kiihtyvälle hyökkäykselle. Molemmat ovat taitoja, joita Jalonen pelaajissa arvostaa.

Kontiolan mukaan SM-liigassa viiletetään liiankin holtittomasti.

– Välillä voisi ottaa rauhallisemmin ja katsoa, mitä jäällä tapahtuu. Vauhdilla ei oikein ole merkitystä, jos suunta on väärä, hän sanoo.

Lukuisia kausia KHL:ssä pelanneella Kontiolalla on perspektiiviä verrata sarjoja keskenään. SM-liigassa hän havaitsi toisenkin selkeän puutteen liittyen pelaajien taitotasoon.

– Syöttämisessä ja syötön vastaanottamisen taidoissa on aika iso ero KHL:ään verrattuna. Venäläinen peruspelaaja hallitsee nämä perustaidot hyvin, Kontiola sanoo.

Vahvuuksiensa ansiosta Kontiola erottui edukseen SM-liigassa, jonka nykytasosta on perustellusti esitetty kriittisiä arvioita. Nyt hänellä on mahdollisuus todistaa kykyjensä riittävän yhä myös astetta kovemmissa karkeloissa. Valtavat näytönhalut juontavat juurensa katkerasti päättyneeseen kauteen Jokereissa.

– Jokerit ei ollut tyytyväinen, vaikka kausi ei mennyt ihan surkeasti. En toki itsekään ollut tyytyväinen. Silloin päätin, että näin tämä ei pääty missään nimessä, Kontiola sanoo.

Eikä päättynyt. Kun liigakausi syksyllä alkoi, Kontiola oli valmis heti.

– Kesätreeni oli jääpainotteista, sillä halusin jääkunnon kohdalleen heti. Yritän minimoida sen tauon jälkeen tulevan tunteen, kun jääharjoittelu tuntuu tahmealta. Mieluummin käyn jäällä koko kesän.

Taas on lähtemässä huippusyöttö. Petri Kontiolan kausi HPK:ssa oli onnistunut.

Ensi kaudella konkarin ura jatkuu Ilveksessä. Ennen sitä Kontiolalla on mahdollisuus jälleen kerran nousta ratkaisijaksi MM-kisoissa, sillä Leijonien joukkue ei tänäkään vuonna pursuile NHL-osaamista.

Kontiolan menestys riippuu siitä, kuinka hyvin hän pystyy kompensoimaan puutteitaan vahvuuksillaan myös kansainvälisellä tasolla. Valmentajan odotusten ja lopputuotteen välillä tuskin ainakaan on ristiriitaa, sillä Jalonen tietää tarkalleen, mitä klassinen sentteri voi tarjota.

Alkamassa on todennäköisesti yksi Kontiolan uran viimeisistä mahdollisuuksista voittaa jotain suurta. Hiipuvaksi tähdeksi jo kertaalleen tuomitun konkarin liekki roihuaa yhä. Hän on seurannut muutaman vuoden sivusta maajoukkueen kehitystä ja on nyt ainakin vielä kerran valmis käärimään hihansa Leijonien eteen. Ehdottomalla etusijalla on joukkueen menestys.