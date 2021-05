NHL vie jo SM-liigalta pelaajat – näin se vie uudella suunnitelmallaan myös katsojat

NHL tunkeutuu siekailematta SM-liigan apajille.

Lauantai-ilta, paras mahdollinen katseluaika.

Jääkiekon ystävillä riittää valinnanvaraa. Tarjolla on lähes täysi kierros kotimaista liigakiekkoa: Tappara–TPS, HPK–HIFK, Jukurit–Kärpät ja niin edelleen.

Toisella kanavalla on tarjolla NHL:ää: Patrik Laineen Columbus Blue Jackets vastaan Mikko Rantasen Colorado Avalanche. Ehkä kuitenkin Kaapo Kakon New York Rangersin ottelu Aleksander Barkovin Florida Panthersia vastaan?

Tuo asetelma on edessä entistä useammin, kun suomalainen jääkiekkoyleisö puntaroi valintojaan.

– Tilanne on uusi suomalaiselle kiekkokuluttajalle. Tässähän kilpaillaan ihmisten vapaa-ajasta, joten väkisinkin eteen tulee vastakkainasettelua SM-liigan ja NHL:n välillä, NENT Group Finlandin jääkiekkotuottaja Iiro Harjula miettii.

Tulevaisuudessa kilpailu kovenee entisestään.

SM-liiga on yhä Suomen suosituin kiekkosarja, mutta NHL:n vauhti on kiihtymässä.

Suomi on jääkiekkomaa – nyt ja jatkossa.

Sponsoroinnin ja viestinnän tutkimusyritys Sponsor Insight julkisti keväällä 16:nnen kerran tulokset suomalaisten urheilukiinnostuksesta. Jääkiekko on täällä yhä kiinnostavin urheilulaji niin kuin se on ollut käytännössä vuodesta toiseen.

Jääkiekon kiinnostavuus on ennen rakentunut kahden vetovoimaisen tuotteen, maajoukkueiden ja SM-liigan, ympärille.

Nyt samaan pöytään on kuitenkin rynninyt uusi tulokas Pohjois-Amerikasta, NHL.

– Olettamus siitä, että NHL:n suosio on kasvanut, pitää mielestäni paikkansa, yhtiön tutkimusjohtaja Klaus Virkkunen sanoo.

Virkkusen mukaan NHL:stä kiinnostuneiden määrä koko väestön tasolla on vuodesta 2014 alkaen pyörinyt 25–28 prosentissa, kun SM-liiga porskuttaa 8–10 prosenttia edellä.

Jesse Puljujärvi, Patrik Laine ja Sebastian Aho kiinnostavat nuoria.

Nuoremmissakin ikäluokissa SM-liiga on yhä edellä, mutta NHL on kirinyt etumatkaa umpeen. Virkkunen kertoo, että 18–44-vuotiaiden keskuudessa taalaliigan suosion kasvu on kuitenkin ollut viime vuosina kovaa – erityisesti vuosina 2018-20.

– Syy, miksi NHL:n suosion kasvu ei näy koko väestön tasolla isompina prosentteina, on väestörakenteen muutoksessa. Nuoremmat ikäluokat ovat pienempiä vanhempiin verrattuna.

Hän uskoo, että NHL:n viime vuosien kasvanut suosio nuoremmissa ikäluokissa selittyy uuden sukupolven NHL-tähdillä. Laine, Jesse Puljujärvi, Sebastian Aho, Rantanen, Barkov ja kumppanit ovat erittäin korkealla, kun Sponsor Insight on selvittänyt Suomen suosituimpia urheilijoita.

– Huikeat urheilijat ovat kasvattaneet median uutisointia NHL:stä. Tietyissä medioissa kasvu ollut räjähdysmäistä.

Virkkunen avaa Sponsor Insightin tutkimuksia ja kertoo, että medianäkyvyyden osalta SM-liiga on yhä NHL:ää rutkasti enemmän esillä ilmaiskanavilla ja paikallismediassa, mutta verkossa NHL näkyy kuvien ja videoiden määrässä laskettuna suurimmilla uutissivustoilla (IS, IL, HS, Yle, MTV) 15–30 prosenttia kotimaista kiekkoa enemmän.

Esimerkiksi Ilta-Sanomat – joka tavoittaa kanavissaan viikoittain 3 151 000 suomalaista – uutisoi NHL:stä nykyään paljon, ja hyvästä syystä. Ilta-Sanomien verkkolukujen mukaan jääkiekko kiinnostaa, mutta kotimainen sarjakiekko ei yhtä paljon kuin ennen. NHL tuli aluksi rinnalle ja paineli ohi.

– Muutos suurimmilla uutissivustoilla tapahtui Laineen, Puljujärven ja Ahon lähtiessä NHL:ään. Trendi on jatkunut samanlaisena, kun uusia nimiä nousee jatkuvasti esiin, Virkkunen kertoo ja viittaa esimerkiksi Kakkoon ja Kevin Lankiseen.

Patrik Laineen keltainen Lamborghini. Laineen maalivire tai Laineen mailamerkin vaihto. Laineen penkitys ja Laineen valmentajan haastattelu. Laineen pelikonsolin pelaaminen. Laineen pelikavereiden kommentit Laineesta.

Tamperelainen on Suomi-urheilun supertähti, josta pyritään kertomaan verkkomaailmassa kaikki mahdollinen.

– Laineen tähteyttä en ole varsinaisesti tutkinut, mutta klikkausjournalismin näkökulmasta Laine näyttäytyy itselleni urheilijamediapersoonana, jonka myyvyyden tarttumapintaa on testattu ja erilaisia juttuja tehdään lisää, koska niitä ilmeisesti myös luetaan, Tampereen yliopiston mediatutkija ja tietokirjailija Sami Kolamo miettii.

Patrik Laine kiinnostaa autoaan myöten.

Kolamo sanoo, että Laineen mediasuosiota voi osittain ymmärtää kulttuurintutkija Sara Ahmedin luoman ”tahmeat tunteet” -käsitteen avulla. Termillä tarkoitetaan sitä, että mediassa kiertävistä videoista, kuvista ja teksteistä voi tulla ”tahmeita”, jos ne kiertävät riittävän tiiviisti ja pitkään: Esimerkki voisi täällä olla Lasse Virenin nousu voittoon kaatumisen jälkeen ja maailmalla Zinedine Zidanen pusku Marco Materazzin rintakehään jalkapallon MM-finaalissa.

Mitä tahmeammaksi jokin kuva muodostuu, sitä korkeampi tunnearvo sillä on. Mitä korkeampi tunnearvo urheilijalla on, sitä enemmän se kiertää mediassa ja sitä enemmän se kiinnittää uusia lukijoita ja katsojia urheilijan äärelle.

Tällainen tunteiden kierto, pyörremäisyys, on Kolamon mukaan osa mediaurheilutaloutta.

– Laineen hahmossa lienee sellaisia tahmaisuuksia, jotka jakavat mielipiteitä. Draaman kaari on alkanut jo Suomesta: Oikutteleva junnu joka aikuistui. Tapparan maalitykki ja nuorten maailmanmestari. Viisi maalia yhdessä pelissä, vertailut Teemu Selänteeseen, penkitykset, Kolamo luettelee.

Samalla kun valtamedia jyllää Laineesta ja kumppaneista entistäkin isompia tähtiä, myös NHL:n suosio kasvaa.

Ero tähteydessä on valtava SM-liigaan, missä koko kansan tuntemat ja paikallisetkin sankarit ovat katoava luonnonvara. Vuosikymmeniä sitten jopa maailman toiseksi parhaaksi mielletystä SM-liigasta on tullut kasvattajasarja, jonka suurimmat tähdet ovat tavallisesti maailmankiertueelta kotimaahan palaavia konkareita tai NHL:ään lähdössä olevia lupauksia.

– Nykyinen, medioitunut yhteiskunta korostaa yksilöllisyyttä, johon liittyy myös henkilöbrändäys. Varsinkin Yhdysvalloissa on perinteisesti ollut vahva tähtikultti niin urheilussa, elokuvissa kuin musiikissakin. Lisäksi seurafaniuden rinnalle on tullut tähtifaniutta myös urheilussa. Sananmukaisesti seurataan tiettyä tähtipelaajaa.

NHL oli Suomessa 1990-luvulla ja vielä kuluvan vuosituhannen alussa paljon niukemman tarjonnan varassa kuin nyt.

Teksti-tv:n sivulle 235 on omistettu jopa oma Urheilulehden kansi.

Oli Teksti-TV:n klassikkosivu 235, jääkiekkokortit, NHL-pelisarja, satunnaisesti näytettyjä runkosarjaotteluita ja pudotuspelejä keskellä yötä. Lisäksi viikonloppuisin televisiosta tuli NHL Weekly ja myöhemmin NHL Power Week -nimeä kantanut makasiiniohjelma.

Kaudella 2021 jokaisena viikonloppuna on tarjolla maailman parasta jääkiekkoa parhaaseen katseluaikaan myös Suomessa. NHL tarjoaa kuluvana kautena noin 75 ottelua, joiden alkamisajankohta on kello 19:n ja 23:n välillä. Iso osa otteluista pelataan lauantaisin tai sunnuntaisin, mutta yksittäisiä otteluja on ollut myös viikolla.

Osa ottelulähetyksistä on tuotettu eritoten eurooppalaiskatsojia varten kohdennetuista grafiikoista ja muista elementeistä lähtien.

– NHL:ää on helpommin saatavilla kuin koskaan ennen. NHL on systemaattisesti lisännyt eurooppaotteluiden määrää. Eikä tarjonta ole enää vain yhdessä ottelussa iltaa kohden, vaan vaihtoehtoja on useampia, NENT Groupin Iiro Harjula sanoo.

Suomessa NHL:n mediaoikeuksia on hallinnoinut vuodesta 2009 alkaen Nordic Entertainment Group (NENT Group), joka näyttää NHL:ää Viaplayssa ja V sport -kanavillaan. Yhtiöstä ei kerrota NHL-otteluiden katsojalukuja, mutta NHL-buumi on huomattu myös NENT Groupilla.

– On selkeästi havaittavissa, että NHL:n suosio on kasvanut ja kasvaa kaiken aikaa, NENT Groupin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Erika Miramo sanoo.

Myös NENT Groupilla nähdään sarjan suosion selittyvän ennen kaikkea suomalaispelaajien kautta. Yhä useammassa joukkueessa on täkäläisiä tähtipelaajia, mikä on antanut lähtökohdan NHL:n suosion kasvulle.

Kasvun sen sijaan mahdollistaa paremmat otteluajankohdat.

– Ihmiset alkavat vasta nyt herätä siihen faktaan, ettei NHL:ää seuratakseen tarvitse valvoa öitä. Viikonloppuisin ”änäriä” on tarjolla parhaaseen katseluaikaan useampia otteluita, mutta osalla on yhä juurtunut käsitys siitä, että NHL:ää on aikaerosta johtuen vaikeaa seurata Suomesta käsin, Harjula miettii.

NHL hakee Eurooppaan suunnatuilla otteluilla sitä, mitä mitkä tahansa muutkin isot palloilusarjat: lisää katsojia ja uusia markkina-alueita.

Eurooppalaiset huippujalkapallosarjat ovat jo pitkään tähyilleet Aasian suuntaan. La Ligassa jopa maailman seuratuin sarjaottelu, FC Barcelonan ja Real Madridin välinen el Clásico, siirrettiin vuonna 2017 alkavaksi jo yhdeltä Espanjan päiväaikaa, jotta ajankohta olisi sopivampi massoille Aasiassa. Nopeasti kuopatun jalkapallon Superliigankin taustalla olivat isommat yleisöt sekä Aasiassa että Amerikassa.

Jääkiekon potentiaalisimmat markkinat ovat tietenkin niissä muutamissa maissa, joissa lajia pelataan.

– Sen on huomannut, että NHL:n puolella Eurooppa kiinnostaa enemmän kuin ennen. Siellä tietyt ihmiset ovat jatkuvasti yhteydessä meihin. He kuuntelevat ehdotuksia ja avustavat eri asioissa, Harjula sanoo.

Mikko Rantanen on NHL:n kirkkaimpia suomalaistähtiä.

NHL:n kansainvälisen strategian ”Group Vice President” Jaka Lednik ilahtuu, kun hän kuulee NHL:n kasvaneesta suosiosta Suomessa. Yllätys se ei hänelle kuitenkaan ole.

Loppuvuonna 2020 NENT Group ja NHL sopivat yksinoikeussopimuksen jatkosta. NENT Group lähettää NHL-otteluita Pohjoismaissa vuoteen 2026 saakka.

– Jatkomme NENT Groupin kanssa on hyvin selkeä indikaattori siitä, että NHL:llä menee hyvin Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa. Seuraamme toki hyvin tarkkaan muitakin asioita: sosiaalista mediaa, videoiden katselukertoja, fanituotemyyntiä ja verkkosivukäyntejä tietyistä maista. Kaikki nämä mittarit kertovat meille erittäin hyvää siitä, miten NHL:llä menee Suomessa ja monissa muissakin Euroopan maissa, Lednik sanoo.

Eurooppa on NHL:lle tärkeä markkina-alue. Kaksi vuotta sitten NHL lanseerasi ”European Game of The Week” -konseptin, joka toi taalaliigan entistä paremmin eurooppalaisten katsottavaksi.

– Tiedämme, ettei eurooppalaisille faneille ole aina helppoa katsoa otteluita keskellä yötä. Eurooppaottelut ovat auttaneet tässä meitä paljon. Olemme pyrkineet tarjoamaan sinne hyvän valikoiman joukkueita ja ottelupareja, jotka kiinnostavat. Samalla olemme pyrkineet tarjoamaan mahdollisuuden nähdä kattavasti eri joukkueita.

Lednikin mukaan NHL:ssä ollaan erittäin tyytyväisiä Eurooppaan suunnattujen pelien antiin. Palaute on ollut positiivista niin kannattajilta kuin NHL:n eurooppalaisilta mediakumppaneiltakin Suomessa ja muualla Euroopassa.

– Esimerkiksi Tshekistä olemme saaneet erittäin hyviä tuloksia. Olen myös tyytyväinen siihen, millä tavalla kumppanimme ovat tehneet erilaisia sisältöjä otteluiden ympärille, Lednik kertoo.

NHL:n tulevaisuus Euroopassa vaikuttaa valoisalta. Samalla kasvaa eurooppalaisten kysyntä maailman parhaalle jää­kiekolle.

Onko mahdollista, että tulevaisuudessa NHL:n eurooppaotteluita on tarjolla entistäkin enemmän?

– Jos asia olisi vain minusta kiinni ja ajattelisin asiaa Euroopan kannalta, saattaisin lisätä otteluita sinne suuntaan. Uskon kuitenkin, että olemme tällä hetkellä melko hyvässä tasapainossa, kun ajattelen faneja Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, Lednik kertoo.

– Viikonloppujen lisäksi pystymme pelaamaan iltapäiväpelejä, kun Pohjois-Amerikassa on lomaviikkoja. Se taas tarkoittaa eurooppalaisille parhaita katse­luaikoja.

Hän muistuttaa, että otteluohjelmien laatiminen on palapeli. Keskusteluissa ovat mukana NHL:n pohjoisamerikkalaiset ja eurooppalaiset mediakumppanit. Myös seurojen toiveet, otteluohjelmat ja mielipiteet täytyy ottaa huomioon.

Eurooppalaisten NHL-seuraajien kannalta on positiivista, että suhtautuminen päiväpeleihin on myös seuroissa muuttunut aiempaa myönteisemmäksi.

– Seurat ovat alkaneet nähdä entistä paremmin sen, kuinka paljon heillä voi olla kannattajia Euroopassa. Joka vuosi tuntuu olevan helpompaa sopia seurojen kanssa otteluita iltapäiville.

– Odotan innolla, mitä seuraavat vuodet tuovat mukanaan. Viime vuodet ovat olleet meille Euroopassa hyviä ja toivon, että trendi jatkuu samanlaisena.

NHL:n suosion kasvu heijastuu väistämättä myös kotimaisen liigakiekon tulevaisuuteen.

Suomessakin on kokemuksia siitä, miten ulkomainen urheilusarja on saavuttanut jättisuosiota näkyvyyden lisäännyttyä.

Englantilaisen jalkapallon suosion Suomessa on usein selitetty pohjautuvan 1960–70-lukujen vaihteeseen, kun TV2 alkoi esittää Englannin pääsarjan pelejä lauantaisin. Vuonna 1992 Valioliiga korvasi ykkösdivisioonan Englannin jalkapallon pääsarjana.

– Suomessa futiksessa on tosiaan pitkät perinteet kaksoiskannattajuudelle. Kannatetaan kotimaista ja ulkomaista huippujoukkuetta. Toki voi puhua myös moni­avioisesta faniudesta, kun seurajoukkueiden rinnalle tulee maajoukkuefanitusta, Sami Kolamo selventää.

– Kun Haka ja Liverpool kohtasivat Helsingin olympiastadionilla vuonna 2001, katsomo oli täynnä Liverpoolin punaisia värejä. Se oli ainutlaatuinen kokemus aivan maailman mittakaavassa.

Voiko kotimaiselle jääkiekolle käydä jossain mittakaavassa samalla tavalla kuin kotimaiselle jalkapallolle, jossa ainakin lajiväki on pitkään kokenut tuskaa suomalaisten suuresta intohimosta ulkomaisia jalkapalloseuroja kohtaa?

Nyt saatetaan esimerkiksi kannattaa HIFK:ta ja sympatisoidaan suomalaisten täyttämää Dallas Starsia, mutta tulevaisuudessa asia olisikin toisinpäin.

– Globalisoitumisen takia työvoiman liikkuminen on lisääntynyt kaikilla aloilla. Tämä liikkuminen on synnyttänyt sekä kaukokannattajuutta, kosmopoliittista katsojuutta, flaneerausta eli ”suosikinvaihtoa” että kansallismielisyyttä niin hyvässä kuin pahassakin. Korona-aikakin on vankistanut nojatuolifaniutta ja siten NHL-kaukokannattajuutta, Kolamo näkee ja jatkaa.

– Eiköhän jääkiekossa ole samantyyppistä kaksoiskannattajuutta kuin jalkapallossa. Tosin tapahtumapaikoille saapuneiden katsojamäärien perusteella jääkiekkokannattamisen kulttuuri on Suomessa ollut vankempaa kuin futiskannattajuus, Kolamo lisää.

Aamulehden urheilutarjonta näytti huhtikuun 19. päivänä 2021 perin perinteiseltä: Tapparaa ja Ilvestä kolme ensimmäistä sivua. Verkossa SM-liigaa vielä lisää.

Edellisyönä tulessa oli ollut tamperelaiskiekkoilun tähtiä: Barkov ja Roope Hintz takoivat tutusti pisteitä, kun taas Laine oli jatkanut kuivaa kauttaan.

Tamperelaisjoukkueet aloittivat kuitenkin kyseisenä päivänä pudotuspelinsä, joten marssijärjestys oli selvä.

– Lukujen valossa Ilves, Tappara ja SM-liiga ovat yhä niitä asioita, jotka kiinnostavat lukijoitamme päivästä toiseen, Aamulehden urheilutoimituksen uutispäällikkö Pekka Aalto sanoo.

Tampere on tuottanut tukun NHL-tähtiä, mutta Tappara ja Ilves ovat edelleen kaupungin kiekkoveturit.

NHL on vallannut valtamedian otsikot, mutta paikallisesti tilanne on vielä hyvin toisenlainen. Tampere on Suomen NHL-kaupunki numero yksi, mutta Aamulehden omien, huolella toimitettujen NHL-sisältöjen määrä on Aallon mukaan selkeästi vähäisempi kuin liigasisältöjen.

– Liigapelien runko on niin vahva. Ei ole vaihtoehtoa, ettei Aamulehti kertoisi perusteellisesti jokaisesta Tapparan ja Ilveksen pelistä. Pelimerkit eivät puolestaan riitä siihen, että SM-liigan lisäksi NHL:ää seurattaisiin omilla jutuilla laadukkaasti kaiken aikaa. Lisäksi ei ole kovin kustannustehokasta houkutella tilaajia NHL:llä, sillä kilpailua on niin paljon ja sisältöjä tarjolla ilmaiseksi, kun taas meillä maksullisuus on vahvasti läsnä verkossa.

Aalto uskoo, että kiekkosisältöjen eriytyminen jatkuu tulevaisuudessa: alueelliset mediat kirjoittavat liigasta ja NHL näkyy valtakunnallisilla kanavilla. Ehkä.

– Kuluttaja sen päättää. Olen toki huomannut sen, että NHL-puhe on viime aikoina huomattavasti lisääntynyt ja keskustelu SM-liigasta vaimentunut. Siinä alkaa SM-liigalla olla ihan oikeasti miettimisen paikka, miten liigakiekko palautetaan valtakunnalliseksi keskusteluaiheeksi.

Tuohon kysymykseen oikea mies vastaamaan on SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi. Hän ei ole huolissaan NHL:n kasvavasta suosiosta Suomessa.

– Enemmän olisin huolissani, jos NHL ei kiinnostaisi, Kallioniemi kertoo.

Hän muistuttaa, että Suomi on maapallon kovimpia kiekkomaita. NHL:ssä pelaa suuri joukko suomalaisia huippuja, joiden edesottamuksia on ilo seurata.

SM-liigakin on säilyttänyt kiinnostuksensa nuoremmissakin ikäluokissa, kuten Sponsor Insightin tilastot kertoivat.

– On luonnollista, että ihmisten kiinnostus riittää oman suosikkijoukkueen – esimerkiksi SM-liiga- tai Mestis-seuran – lisäksi NHL:n ja vaikkapa Suomen maajoukkueen seuraamiseen.

Suomalaisten into lajia kohtaan on lohduttavaa sekä liigan että NHL:n kannalta.

Kellossa on kuitenkin rajattu määrä tunteja. Yhden tuotteen kuluttaminen on usein pois jostain toisesta.

Sen myöntää myös Kallioniemi.

– Kaikki viihde, elämykset ja tapahtumat kilpailevat ihmisten samasta vapaa-ajasta ja viime vuosina tarjonta erityisesti online-kanavissa on kasvanut voimakkaasti. Yhtä lailla niin Netflix kuin NHL:n seuraaminen ovat omalla tavallaan kilpailemassa SM-liigan otteluiden tai bändikeikkojen kanssa, Kallioniemi sanoo.

– Tiedostamme, että kilpailu kiristyy koko ajan. Meidän täytyy edelleen kehittää asiakaskokemustamme sekä ottelutapahtumissa että digitaalisissa kanavissa. Lisäksi itse urheilun eli seuraorganisaatioiden ja erityisesti liigassa pelattavan jääkiekon täytyy pysyä kansainvälisessä kehityksessä mukana.

Ennen kaikkea SM-liigan täytyy ymmärtää omat vahvuutensa.

NHL:n tähtiloistoon tai tietynlaisen mystiikkaan, tarunhohtoisuuteen, kotoinen SM-liiga ei voi vastata. Viihde on usein katsojan silmissä, mutta senkin kanssa on tiukkaa. Maailman parhaat pelaajat ovat taitavampia, nopeampia ja voimakkaampia, mikä usein tarkoittaa parempaa kiekkoviihdettäkin.

Viihteellä kilvoitellessa edessä on kotimaisen liigakiekon kannalta synkkä tie. Liigan vahvuus on merkityksellisyydessä.

Tappara, TPS, Lukko, Ässät ja monet muut liigaseurat ovat alueensa asukkaille yhä merkityksellisiä. Merkityksellisyys on syntynyt vuosikymmenten saatossa yhteisöllisesti elettyjen onnistumisten, pettymysten, tappioiden ja voittojen lomassa.

Merkityksellisyys sen sijaan katoaa, jos millään ei ole mitään väliä. Se katoaa, jos häviämisellä ei ole väliä.

Jos SM-liigalta ja sen kamppailuilta katoaa merkityksellisyys, mitä sillä on?

Siinä kohtaa kotimainen kiekkokuluttaja ei enää mieti, valitseeko se illan ottelun NHL:stä vai SM-liigasta. Se valitsee aina paremman viihteen.