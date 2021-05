Joonas tiesi, että jotain oli pielessä, kun koko kroppa lamaantui – ”Se oli varmasti yksi laukaiseva tekijä”

Lähes neljäsosa huippu-urheilun valmentajista kärsii työuupumuksesta, väittää tutkija. Intohimoinen suhtautuminen työhön, sekava rooli ja ympäripyöreät päivät vievät pahimmillaan ambulanssiin.

Joonas Naava tiesi, että asiat ovat huonosti.

Salibandyseura EräViikinkien urheilujohtaja ja juniorivalmentaja oli kotimatkalla työpaikaltaan Helsingistä, kun rintaa alkoi puristaa. Ikävä tunne lamaannutti koko kropan.

Naava onnistui raahustamaan kotiinsa ja näppäili hätänumeron. Ambulanssimatkalla päivystykseen intohimoinen salibandymies tiesi, että nyt peli on vihelletty poikki.

Viime hetkellä.

Naava kertoo romahduksestaan kolme vuotta myöhemmin huojentuneen oloisena. 41-vuotias helsinkiläinen on ehtinyt käsittelemään tapahtumien syitä sekä seurauksia niin yksin kuin ammattilaistenkin avustuksella.

– Totaalinen ylirasitustila. Valmensin juniorijoukkuetta ja aamut täyttyivät akatemiavalmennuksesta. Lisäksi urheilujohtajana vastuullani olivat liigajoukkueisiin liittyvät tehtävät, sopimusasiat ja ryhmien kokoaminen maailman suurimman salibandyseuran junioripuolesta vastaamisen lisäksi. Kokonaisuus kävi hallitsemattomaksi niin ajankäytöllisesti kuin työmäärältäänkin, aiemmin muun muassa HIFK:ta ja Erää salibandyliigassa valmentanut Naava kertoo.

Naavan mukaan keväällä 2018 ”lasi oli koko ajan täynnä”. Paketti pysyisi niukin naukin kasassa, ellei mitään yllättävää sattuisi.

Mutta elämä menee harvoin niin.

– Äitini menehtyi juuri noihin samoihin aikoihin, ja se oli varmasti yksi laukaiseva tekijä, miksi kävi niin kuin kävi. Suru ja hautajaisjärjestelyt kuormittivat muutenkin äärirajoilla seilannutta mieltäni.

Jo 14-vuotiaana pelaamisen ohella valmentamisen aloittanut Naava oli tottunut siihen, että hän sai pitää kaikkia lankoja käsissään.

Huolehtia siitä, että asiat sujuvat.

– Kuvaavaa on, että olin jo jäänyt sairauslomalle, kun tuli tämä äkkipysähdys. Halusin kuitenkin vielä käydä työpaikalla järjestämässä asioita ja varmistaa, että homma pyörii poissa ollessani. Kotimatkalla tuolta reissulta kroppa sanoi seis.

Ylirasituksesta seuranneen sairausloman aikana Naavalla oli aikaa työstää ­asioita mielessään. Sitä ennen valmentaja oli ollut kierteessä, jossa pitkien päivien jälkeen ei tullut yhtään hetkeä, jolloin aivot olisivat saaneet rentoutua.

Tekemättömät asiat tai tulevat suunnitelmat jyskyttivät takaraivossa, ja pysyivät mielessä myös kotiaskareissa tai perheen kaksosten kanssa touhutessa. Ja pulpahtivat pintaan viimeistään nukkumaan mennessä. Valmentajan yöt menivät usein unta metsästäessä.

Sairausloman aikana Naavan mieli ja kroppa saivat kuitenkin lepoa, ajatukset alkoivat kirkastua. Omasta liikunnasta energiaa imenyt salibandymies palasi pikkuhiljaa myös takaisin lajin pariin, valmentamaan ja seuratöihin. Aluksi kevennetysti ja oman jaksamisen tahtiin, mutta myöhemmin täydellä höyryllä. Raadollisen kokemuksen kautta omat rajansa oppineena.

Joonas Naava työpaikallaan salibandyvalmentajana – tällä kertaa ulkona koronarajoitusten takia.­

Pakkopysähdyksen aikana yksi asia oli kuitenkin entisestään kirkastunut.

– Haluan valmentaa, se on intohimoni ja asia, josta eniten nautin. Suomessa kuitenkin vain harva pystyy tekemään sitä päätoimenaan. Usein rooliin on linkitetty myös muita tehtäviä, jotka kasvattavat kokonaiskuorman aika isoksi. Pelkkään valmentamiseenhan taustatöineenhän saa helposti uppoamaan vaikka 50 tuntia viikossa, Naava huokaa.

Naava nostaa esiin myös valmentamiseen liittyvän paradoksin, joka ei ainakaan vähennä intohimoon käytettyä viikko­tuntimäärää.

– Mitä enemmän valmentaa, sitä voimakkaammin kristallisoituu se, kuinka vähän asioista tietää. Sen tunteen takia yrittää jatkuvasti kehittää eri ulottuvuuksia, jotka liittyvät tähän ammattiin. Alussa tyylini oli hyvin teknis-taktinen, mutta ymmärryksen karttuessa olen yrittänyt siirtyä yhä enemmän kohti yksilöiden kokonaisvaltaista valmentamista.

Pieteettinen suhtautuminen valmentamiseen, pitkäksi venyneet päivät ja moniroolinen toimenkuva veivät Naavan lopulta ambulanssin kyytiin.

Kaikki edellä mainitut tekijät ovat myös tutkitusti keskeisessä asemassa lisäämässä valmentajien työuupumusta Suomessa.

Vuosikymmeniä valmentajien kouluttajana, työnohjaajana sekä sparraajana toiminut urheilupsykologi Satu Kaski on tutkinut väitöskirjassaan urheiluvalmentajien työhyvinvointia Suomessa. Kasken tekemään kyselytutkimukseen vastasi lähes 500 kilpa- ja huippu-urheilussa toimivaa päätoimista tai osa-aikaista luotsia.

Hälyttävin tuloksin.

Vastausten perusteella lähes neljäsosa valmentajista koki työuupumusta ja 30 prosenttia väsymystä, joka on työuupumuksen ydinoire. Samaan aikaan suurin osa valmentajista koki myös niin sanottua työn imua, työlle omistautumista, joka oli yli puolelle päivittäinen kokemus.

Kaski on tehnyt vuonna 2013 valmistuneen väitöskirjansa jälkeen myös seurantatutkimusta, jonka alustavat tulokset viestivät tilanteen pysyneen käytännössä muuttumattomana näihin päiviin saakka.

Valmentajat ovat innostuneita, mutta väsymys kalvaa mieltä.

– Uupuminen ja huonovointisuus näyttävät valitettavasti olevan aika pysyvä ilmiö. Oireet korostuvat etenkin päätoimisilla valmentajilla. Myös naisten osuus näyttää korostuvan, Kaski kertoo.

Kasken mukaan valmentajien työn kuormittavuutta lisäävät useat eri tekijät. Yksi keskeisimmistä on valmentajiin kohdistuvat moniulotteiset odotukset sekä rooliristiriidat.

– Valmentajien odotetaan olevan moniosaajia, usean alan eksperttejä, joiden tulisi luovia ja täyttää niin urheilijoiden kuin ympäristönkin vaatimukset, usein vanhempia myöten. Roolista tulee usein liian laaja sekä epäselvä, ja se syö valmentajan voimavaroja kuin huomaamatta. Meillä on paljon kehitettävää valmentajien työn rajaamisessa ja ydintehtävän tunnistamisessa. Kehitystyön tulisi lähteä organisaatioiden rakenteista, joissa pitäisi määritellä tarkemmin, kuka tekee mitäkin. Ja ennen kaikkea, kenen vaivana jokin asia ei ole, Kaski luettelee.

Harri Rindell oli mukana tekemässä tutkimusta.­

Kasken mukaan suomalaisia kilpa- ja huippu-urheiluvalmentajia leimaa vahva työhön uppoutuminen. Tämä voi olla myös ansa, joka hämärtää valmentajien itsehoitokykyä, eli oman tilanteen tunnistamista sekä tarvittaessa avun hakemista.

Psykologin mukaan kellojen pitäisi soida viimeistään silloin, kun valmentajan vuorovaikutuksessa tai arkisissa valinnoissa tapahtuu dramaattisia muutoksia.

– Vetäytyykö valmentaja kuoreensa ja on ärtynyt? Jättääkö hän toistuvasti väliin esimerkiksi kaveriporukan viikoittaiset juoksulenkit? Jos mukaan on tullut turruttavaa käytöstä esimerkiksi syömisen, juomisen tai pelaamisen muodossa, on tilanne yleensä päässyt äitymään pahaksi.

Kaski toivoo, että seuroissa pystyttäisiin kiinnittämään yhä enemmän huomiota valmentajien työhyvinvointiin.

– Työnohjauksella, jos sitä on tarjolla, voi olla ratkaiseva merkitys valmentajan suoriutumiselle ja sitä kautta koko joukkueen menestykselle. Isommilla organisaatioilla on käytössään nykyään urheilutoimenjohtajat, joiden rooli voi parhaimmillaan olla valmentajalle tärkeä työssä jaksamisen näkökulmasta, Kaski näkee.

Mitä korkeammalle tasolle mennään, sitä kovempi on valmentajiin kohdistuva ulkoinen paine. Tämä paine sekä matkalle osuvat vaikeudet voivat pahimmassa tapauksessa romuttaa jaksamisen lisäksi koko valmentajan ammatillisen itsetunnon.

Ilmiö nousee vahvasti esiin 2020 valmistuneessa selvityksessä, jossa tutkittiin jääkiekon liigavalmentajien työnkuvaa kaudella 2018–19.

– Eräänlaisia masokistejahan tässä ollaan. Valmentajan työhön mahtuu raadollisuutta, karvaita pettymyksiä ja ainainen vaara potkuista. Silti ajattelemme, että tämä on maailman hienoin ammatti, nauraa selvitystä yhdessä Heidi Packalenin kanssa toteuttamassa ollut Harri Rindell.

Nykyisin HIFK:n asiantuntijana toimiva Rindell on pitkän linjan kiekkomies, jolla on päävalmentajakokemusta niin liigasta kuin Elitserienistä.

Rindell kertoo, että idea kyselyn toteuttamisesta muhi mielessä pitkään.

– Lukuisat ajatusten vaihdot kollegoiden kanssa saivat tarttumaan toimeen. Moni valmentaja toivoi, että heidän ammattikuvaansa avattaisiin enemmän. Halusimme toimia ikään kuin pelin avaajina sen suhteen, että keskustelu valmentajien arjesta, hyvinvoinnista sekä roolin liittyvistä haasteista otettaisiin yhä laajemmin tarkasteluun. Uskomme, että näiden asioiden avaaminen lisää myös valmentajan ammatin arvostusta.

Rindellin mukaan kyselyn tulokset kertovat, että kehittyneestä valmennustiimiajattelusta huolimatta liigajoukkueen valmennus on karuimmillaan yksinäistä työtä joukkueen puolesta. Tämä työ tehdään jatkuvasti suurennuslasin alla. Ammattilaisurheilussa odotuksia joukkueen menestykselle asettavat niin kannattajat, yhteistyökumppanit kuin seurajohtokin.

Lisäksi uutena elementtinä pelissä mukana ovat sosiaalisen median vaikuttamiskanavat, jotka tekivät vasta tuloaan Rindellin aktiivisina valmentajavuosina.

Kokenut valmentaja ehti kuitenkin saada osansa tehtävään luonteeseen kuuluvasta huomiosta ja sen lieve­ilmiöistä.

»Hyvät pahat ja rumat -ohjelmassa toimittaja kysyi aikanaan HIFK-pomo Frank Mobergilta, että eikö tuo Rindell ole jo niin vanha hevonen, että hänestä voisi tehdä liimaa? Vaikka ohjelman tuotanto välitti myöhemmin anteeksipyyntönsä, niin eihän tuollaisesta jää kenellekään hyvä maku suuhun, Rindell hymähtää.

Raadollisen osansa liigavalmentajien työnkuvaan tuo pestien epävarmuus. Kaudella 2018–19 tehtyyn kyselyyn vastasi 15 päävalmentajaa, joista 10 sai potkut seuraavan puolentoista vuoden aikana.

Rindell peräänkuuluttaa kokonaisuudessa seurojen ja valmentajien välisen vuoropuhelun kehittämistä. Ajatuksia olisi syytä vaihtaa jo ennen nimikirjoituksen kuivumista sopimuspaperissa.

– Jo rekrytointivaiheessa olisi tärkeää käydä keskustelu siitä, millainen on valmentajan ihmis- ja johtamiskäsitys, ja sopiiko se seuran tavoittelemaan ideologiaan. Liian usein vuoropuhelua käynnistellään kriisin hetkellä tappioputkissa.

Loppuun palaminen on aina koettelemus, josta toipuminen on yksilöllistä. Joskus totaalinen katkeaminen voi tarjota työkaluja myös tulevaisuuteen. Näin kävi pesäpallovalmentaja Juhani Lehtimäelle.

Jyväskylän Kirin miesten superpesisjoukkuetta pelinjohtanut Lehtimäki luovutti sydänkesällä 2014 merkkiviuhkansa ja siirtyi katsomovalmentajaksi. Päätöksen taustalla olivat jyväskyläläisjoukkueen pelillinen takalukko sekä ennen kaikkea se, että Lehtimäen takki oli täysin tyhjä.

– Sitä kai voidaan kutsua loppuun palamiseksi. Ajauduin tilanteeseen, jossa minulla ei ollut välineitä käsitellä oloani tai siihen liittyviä oireita. Lopulta se oli ihan fyysistä pahoinvointia, sikiöasennossa sohvalla makaamista, Lehtimäki myöntää.

Juttua varten taustahaastatellut Lehtimäen entiset valmennettavat kuvaavat pelinjohtajan johtamistyyliä poikkeuksellisen pedanttiseksi.

– ”Junni” haluaa kääntää jokaisen kiven. Tyyli vaatii koko joukkueelta vahvaa sitoutumista, mutta välillä tuntui, että hän vaati eniten itseltään. Ja tämä toimintatapa saattaa välillä polttaa kynttilää molemmista päistä, eräs Lehtimäen alaisuudessa pelannut superpesispelaaja kertoo.

Viisi vuotta Kirin tapahtumien jälkeen Lehtimäki tuuletti villisti viuhka kädessään Joensuun pesäpallostadionilla. Kolmen kauden prosessi JoMassa oli huipentunut tuplamestaruuteen.

Polku sikiöasennossa sohvalla makaavasta ja loppuun palaneesta Kirin pelinjohtajasta palkintopallin korkeimmalle korokkeelle olivatkin Lehtimäelle ennen kaikkea tutkimusmatka omaan itseensä.

– Vuonna 2019 minulta löytyi jo työkaluja hallita pakettia. Kohdallani se tarkoitti jatkuvaa oman tilanteeni ja ajatusten objektiivista arvioimista sekä reflektointia. Tällä tavoin pystyin koko ajan varmistumaan, että johtamiseni vie joukkueen asioita eteenpäin ja omat aistini pysyvät herkkinä. Sain myös tukea asioiden käsittelyyn valmennustiimiltäni, jossa esimerkiksi Henri Lomun rooli oli keskeinen.

Kilpisen yhtenäiskoulun rehtorina toimiva Lehtimäki uskoo, että vaikeuksien kautta oppiminen kasvatti hänestä kaikin puolin kykenevämmän johtajan.

– Koen, että johtajana kehittyäkseni minun täytyi kokea se, mitä tapahtui Kirissä. Nämä urheilusta saadut kokemukset ovat antaneet minulle valtavasti voimavaroja ja työkaluja esimiestyöhön, jolle korona-aika on asettanut aivan uudenlaisia vaatimuksia täällä koulu­maailmassa.

Lehtimäen kertoessa valmennusuransa vaiheista, vaikeuksista ja onnistumista lauseissa vilahtelee lähes järjestään tietoisuus siitä, että lopulta valmentaja on aina se, joka kantaa lopullisen vastuun lopputuloksesta. Ajatus kiteytyy myös niissä tilanteissa, kun valmentaja ei ole siinä henkisessä mielentilassa, että on kykenevä johtamaan joukkojaan ryhmän potentiaalia vastaavaan lopputulokseen.

– Valmentajan tärkein valmennettava on valmentaja itse. Alaiset tai pelaajat ansaitsevat aina kulloisessakin prosessissa esimiehen, jonka pää pysyy pinnalla. On vaikeaa kuvitella menestyvää tai hyvinvoivaa joukkuetta, jos päävalmentajalla ei ole voimia riittävään itsensä johtamiseen, Lehtimäki kiteyttää.

Valmentajien jaksamisesta ja työhyvinvoinnista puhuttaessa on tärkeää huomioida myös ympäröivän maailman muutokset. Yksilökeskeinen ja keskusteleva valmennusote on tappamassa sukupuuttoon vanhan autoritäärisen käskytysmallin. Nykyurheilijat ovat kasvatettu kysymään ja kyseenalaistamaan niin kotikasvatuksessa kuin koulumaailmassa, eikä urheilu ole väistänyt tätä suuntausta.

– Palaverit ja kehityskeskustelut ovat lisääntyneet. Lisäksi on entistä tarkemmin mietittävä, millaista johtamista kukakin urheilija tarvitsee kehittyäkseen. Kaikella rakkaudella sanottuna tämä on lisännyt myös tietynlaista herkkähipiäisyyttä, ja valmentajan näkökulmasta se voi olla aika kuluttavaakin, Naava kertoo.

Miten valmentajien uupumista voitaisiin ennaltaehkäistä?

Tähän juttuun haastatellut valmentajat ja asiantuntijat nostavat esille kuin yhdestä suusta valmentajan työn arvostukseen linkittyviä asioita, joilla tuntuu olevan suora yhteys myös työssä jaksamiseen.

– Suomalainen yhteiskunta ei mielestäni vieläkään täysin tunnusta tai tunnista valmentajan työtä ammattina. Se liittyy tukirakenteiden vähyyteen ja toisaalta ihan siellä arjessa siihen, että välillä joudumme esimerkiksi perustelemaan vanhemmille, miksi tämä valmentaminen maksaa tämän verran. Lapsen tai nuoren kehityksessä valmentajan rooli voi usein vertautua opettajan tai jopa vanhempien asemaan. Tämä olisi syytä huomioida työn merkitystä arvioidessa, Naava miettii.

Asiantuntija heittää arvostukseen liittyen palloa myös valmentajien suuntaan.

– Arvostus ja sen lisääminen lähtevät usein omasta itsestä. Valmentajan ammatin ei pitäisi olla niin irrallisen erikoislaatuinen toimi, etteikö sitä tekevillä pitäisi olla samanlaisia oikeuksia kuin muuallakin työelämässä. Lähtien työolosuhteista ja organisaation tuesta. Voivottelu ei auta, vaan meidän on itse luotava valmentajille niitä voimavaratekijöitä, jotka lisäävät ammatin arvostusta sekä sitä kautta myös työhyvinvointia, Kaski painottaa.

Tässä jutussa on kerrottu valmentajan ammatin kuluttavuudesta. Moniroolisuus, ydintehtävien epäselvyys, arvostuksen puute sekä yksilökeskeisempi valmennusote syövät koutsien voimavaroja, mutta parhaimmilla hetkillä tuska unohtuu.

Urheilussa tavoitellaan menestystä, ja voittojen taustalla on aina kova urakointi, jossa valmentajat auttavat urheilijoita.

Silti kultamitaliakin paremmalta voivat tuntua pienet arjen hetket ja kohtaamiset. Salibandynuoret kahteen maailmanmestaruuteen valmentanut Naava kuvailee:

– Viilaat pelaajan kanssa pitkään jotain hienojakoista asiaa. Yritetään esimerkiksi pudottaa peliasentoa muutamia senttejä, jotta tietty laukaus onnistuisi paremmin. Alla saattaa olla satoja epäonnistumisia ja turhautumista, mutta sitten urheilijalta tulee oivallus, ja kaikki osuu täydellisesti kohdalleen. Vaihdetaan katseita, eihän siinä tarvitse enää sanoa mitään.

Ei sen hienompaa voittoa olekaan.