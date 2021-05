Norjan menestysvalmentaja ja ”ihmepoikien” isä lataa suorat sanat hiihtolajeista: ”Ei niissä ole vaikea menestyä”

Valmentaja Gjert Ingebritsenin kolme poikaa ovat juosseet viikinkimaan uudelleen maailmankartalle. Nyt hän kertoo, miten helpolla norjalaiset pääsevät hiihtolajeissa verrattuna globaaliin yleisurheiluun.

Münchenin olympiastadionilla 10. syyskuuta 1972 koettu, Suomen huippu-urheilun klassisen puolituntisen toinen puolikas sisälsi 24-vuotiaan Pekka Vasalan upean kultamitalin 1 500 metrin juoksussa.

Tänä keväänä, lähes puoli vuosisataa myöhemmin, Pekka Vasala on hämmästyksekseen alkanut saada yhteydenottoja norjalaismediasta. Viime vuosina keskimatkojen juoksua seuranneille syy on selvä: lähes 50 vuoden tauon jälkeen Pohjolan maasta on jälleen liikkeellä juoksija, jolle tämän yhden arvostetuimman olympiakultamitalin voittaminen on realismia.

Vasala juoksi olympiafinaalissa yhä voimassa olevan Suomen ennätyksen 3.36,33. Jakob Ingebrigtsen juoksi ensimmäisen kerran paremmin, 3.36,06, Oslon Bislettin stadionilla 7. kesäkuuta 2018, vain 17-vuotiaana. Samana kesänä hän voitti Euroopan mestaruuden Berliinissä sekä 1 500:lla että 5 000 metrillä.

Pekka Vasala on saanut jatkajia hurjalle vauhdilleen Münchenissä 1972 – Norjasta.­

Pekka Vasala toteaa Urheilulehdelle, että on seurannut intensiivisesti jo vuosikaudet päättyneellä hallikaudella loistoaikoja ja meriittejä juosseen, 20 vuoden ikään ehtineen norjalaisen menoa.

Ensimmäisen kerran Vasala pani Ingebrigtsenin veljessarjan kuopuksen merkille vuonna 2016, kun tämä latasi Oslon Timanttiliigan sivulajissa 3.42,44, ikää mittarissa rehvakkaasti 15 vuotta.

Vasala sanoo, ettei rupea oppimestariksi, koska 49 vuotta on pitkä aika jopa niin stabiilissa lajissa kuin juoksu. Yhteistä on kuitenkin se, että Pohjolan valkoisen toivon ison unelman tiellä on nytkin kenialainen juoksija: Vasalalla 1972 Münchenissä hallitseva olympiavoittaja Kipchoge Keino, Ingebrigtsenillä 2021 Tokiossa hallitseva maailmanmestari Timothy Cheruiyot.

– Mailimatkojen juoksussa on ollut monenlaisia filosofioita. Peter Snell ja Arthur Lydiard vaativat minimissään 100 viikkomailin harjoittelua. Britit Sebastian Coe ja Steve Cram suosivat erittäin ankaraa intervalliharjoittelua ja sen vastapainoksi runsaasti matalatehoisia kilometrejä ja ensimmäisinä myös punttisaliharjoittelua, Vasala toteaa.

Kovimmillaan 197 kilometriä viikon aikana juosseen Vasalan paraatiharjoitus oli kymmenen 400 metrin vetoa 58 sekuntiin minuutin palautuksilla ja lopuksi 11. kierros 53 sekuntiin.

Tuoreessa Athletics Weekly -lehdessä Jakob Ingebrigtsen sanoo haluavansa kehittyä yhtä hyväksi 1 500 metrin ja mailin juoksijaksi kuin marokkolaislegenda Hicham el-Guerrouj – mieheksi, joka voittaa kilpailut kaikilla mahdollisilla taktisilla skenaarioilla. Vasala toteaa, että tämä onkin tarpeen.

– Soolona hän ei koko matkaa vetämällä olympiakultaa voita; afrikkalaiset seuraavat vaikka 3.28:n matkavauhdista ja menevät lopussa ohi. Täytyy löytyä muu ratkaisumalli, ja uskon, että se löytyykin.

Koska soitan Vasalalle Henrik, Filip ja Jakob Ingebrigtsenin mystisen valmentaja­isän Gjert Ingebrigtsenin haastattelun pohjaksi, norjalaisten harjoittelusta ”tietämättömäksi” heittäytyvä olympiavoittaja haluaa koeponnistaa yhtä ajatusta.

– Ajattelevatko he samalla tavalla kuin minä aikanaan, että voittaja on aina se, joka on 300 metriä ennen maalia porukan tuorein ja juoksee viimeisen satasen vähän päälle 13 sekunnin?

Kun Urheilulehti tavoittaa Norjan Sandnesista Gjert Ingebrigtsenin, tämä kuuntelee heti haastattelun aluksi kiinnostuneena tuoreimman skandinaavimestarin ajatukset päämatkansa luonteesta.

– Asiat ovat muuttuneet 50 vuodessa paljon, mutta yksinkertaiset perusasiat hyvin vähän, kuten Vasala sanoi. Jos pystyy juoksemaan 1 500 metrin viimeiset 300 metriä 38 sekuntiin, voittaa joka kerta, sanoo valmentajaisä, jonka juoksijapojat ovat yksi kerrallaan jo muuttaneet kotipesästä elämänkumppaniensa kanssa.

Juoksijaperheen vanhemmat Gjert ja Tone Ingebritsen.­

Hän toteaa muutenkin Suomen yhdeksi suosikkimaakseen. Juoksudynastian alkutahdit iskettiin Helsingin EM-kisoissa 2012, kun Henrik Ingebrigtsen voitti 1 500 metriä. Samaan hengenvetoon isä toteaa, ettei tuolloin saanut maansa yleisurheiluliitolta edes kisa-akkreditointia. Näitä piikkejä maailmalla meuhkatusta norjalaisesta huippu-urheilujärjestelmästä hänen suustaan tulee tasaisen tappavaan tahtiin.

Gjert Ingebrigtsen naurahtaa muistellessaan, miten pojat takavuosina olivat huolissaan perusnopeutensa riittävyydestä keskimatkojen suurtekoihin. Henrik, Filip tai Jakob eivät ole koskaan juosseet mailereiksi erityisen kovaa aikaa 800 metrillä saati sitä lyhyemmillä matkoilla.

– Kun tuon mainitun 38 sekuntia jakaa kolmeen, siitä tulee noin 12,7 sekuntia sataa metriä kohti. Ei se ole kova aika, melko hidaskin ihminen voi juosta sellaisen. Ei sellaista varten tarvitse erikseen harjoitella.

Kivikovassa ja kurinalaisessa valmennusryhmässä aikaa käytetään ennen kaikkea, jotta vahvuudet, kuten vauhtikestävyys, kehittyisivät entisestään. Perussuoranopeuden mitätön kehittäminen valtavalla ajankäytöllä ja vaivannäöllä olisi valmentajaisän mielestä lajivaateet huomioiden sekä tyhmää että tarpeetonta.

” Olisi helppoa hurahtaa esimerkiksi teknisiin apuvälineisiin ja unohtaa, että perustyön ulkopuolella kaiken tulee olla rengin asemassa.

Jäämeren maisemista, Ruijasta kotoisin oleva Gjert Ingebrigtsen kertoo erittäin mielellään pääperiaatteet, jotka koskevat valmennusryhmän sisäisiä sääntöjä sekä valmennuksen pääsisältöjä.

– Vaadin täsmällisyyttä ja paneutumista. Se oli alun perin ehto sille, että alan valmentaa poikia. He eivät ole pettäneet luottamustani, en ole koskaan kokenut tuhlaavani aikaani heidän kanssaan. Pohjimmiltaan olen ihan tavallinen isä, jota lapset pyysivät avukseen.

Ensin hiihto- ja sen jälkeen juoksuvalmentajaksi pystymetsästä opetellut mies on aina vannonut niin kutsutun kynnysharjoittelun nimiin. Poikien on pystyttävä juoksemaan tiettyä tahtia ilman, että vereen muodostuu lihaksia kangistavaa laktaattia.

Kun tätä toistetaan vuodesta toiseen, taloudellinen vauhti on aina vain kovempaa ja kovempaa. Jokaisen kolmen sormenpäistä onkin harjoituksissa otettu tuhansia kontrolliverinäytteitä laktaatti­mittariin.

– Lopulta ollaan tilanteessa, josta päästään tuoreena juoksemaan ne viimeiset 300 metriä 38 sekuntiin. Kovissa rataharjoituksissakin juoksemme aina viimeiset 300 metriä täysillä. Luottamus valmennusohjelmaan taas säilyy säännöllisillä testijuoksuilla.

Gjert Ingebrigtsen kertoo valottavan esimerkin siitä, miten tarkasti lukee poikiensa kulloista suorituskykyä. Jakob Ingebrigtsen juoksi kesällä 2018 Tampereella nuorten MM-kisoissa 1 500 metrin hopeaa ajalla 3.41,89 ja 5 000 metrin pronssia ajalla 13.17,06.

– Jälkimmäisen finaalin jälkeen sanoin hänelle, että alle viikon päästä menet alle 3.32:n. Poika vastasi, ettei ikinä pysty siihen.

Jakob ravasi Monacon Timanttiliigan kovavauhtisessa juoksussa kuusi päivää myöhemmin 3.31,18.

Vauhti- ja maksimikestävyysharjoitukset ovat sisällöiltään hyvinkin monipuolisia, innovatiivisia ja jopa rikkonaisia.

– Ne valmistavat poikia mentaalisesti siihen, että kilpailuissa voi tulla mitä oudoimpia tilanteita eikä niiden voi antaa järkyttää mielenrauhaa.

Keskimatkojen juoksijoille on ollut tyypillistä, että harjoituskausi alkaa syksyllä erityisesti kestävyyteen painottuvalla jaksolla.

Jakob Ingebrigtsen taistelee 1500 metrillä tutusti kenialaisia vastaan. Kuvassa kova haastaja Timothy Cheruiyot.­

– Meillä kestävyysharjoittelu kulkee olennaisesti mukana läpi vuoden, koska se on vahvuus. Harjoitusvuotemme sisältää luullakseni ylipäätään vaihtelua huomattavan vähän useisiin kilpailijoihin verrattuna. Ero syksystä talveen ja kevääseen ei ole kovin dramaattinen. Olemme koko ajan vähintään erittäin lähellä kovinta suorituskykyä.

Uusiin innovaatioihin, valmennusoppeihin ja apuvälineisiin suhtaudutaan sinänsä avoimesti, mutta varovaisesti:

– Katse ei saa nousta pallosta. Olisi helppoa hurahtaa esimerkiksi teknisiin apuvälineisiin ja unohtaa, että perustyön ulkopuolella kaiken tulee olla rengin asemassa.

Koska pandemia on tehnyt korkean paikan leiritysmahdollisuuksien järjestämisen hankalaksi, yhtä teknistä innovaatiota eli alppimajaa veljekset ovat käyttäneet ahkerasti.

Gjert Ingebrigtsen on karu ja suoraan puhuva mies, jota moni huippu-urheilun lainalaisuuksia ja perheen dynamiikkaa tuntematon todennäköisesti pitää isänä kauhujen talosta. Valmentajalle tämä asia on sekä tuttu että yhdentekevä.

Andre Agassi kertoi aikanaan elämäkerrassaan kehittyneensä maailman parhaaksi pelaajaksi, vaikka vihasi tennistä. Gjert Ingebrigtsen olisi hyvin varovainen tällaisten ”totuuksien” kanonisoinnissa.

– Otan esimerkiksi poikani Filipin. Hän on juossut 1 500 metriä 3.30,01. Jos sen tekee joku, joka ei pidä juoksemisesta, ajoittain erittäin kovasta harjoittelusta ja sen aiheuttamasta epämukavuuden tunteesta sekä vielä kovasta kilpailemisesta, hän ei ole syntynyt maan päällä. Puhumme silloin ulkoavaruuden olennosta.

Veljesrakkauden merkitystä saavutettuihin tuloksiin isä-Ingebrigtsen ei lakkaa korostamasta. Nuorimmainen uhrasi hänen mukaansa tälle tärkeimmälle alttarille jopa MM-mitalin Dohassa 2019. Inge­brigtsenit ovat neljästi esiintyneet arvokisafinaaleissa kahden miehen voimin, mutta Dohan MM-kisoissa 5 000 metrin loppukilpailuun pääsivät kaikki kolme.

– Se mahdollisuus sai Jakobin (sijoittui 5:nneksi) ylipäätään juoksemaan 5 000 metriä Dohassa. Jos hän olisi jättänyt 5 000 metriä väliin, 1 500 metrillä (4. sija) olisi varmasti tullut mitali. Mutta sillä kertaa iso veljeselämys oli tärkeämpi.

Tokion olympialaisiin Jakob Ingebrigtsen teki saman ratkaisun kuin Vasala 1972: numerolappu rintaan vain päämatkalla, vaikka sivulajissa tyrkytettäisiin mitalia. Myös Filip Ingebrigtsen juoksee Tokiossa vain 1 500 ja Henrik 5 000 metriä.

Lopulta on päästy yhteen Gjert Inge­brigtsenin mieliaiheista, jonka parissa hän mylleröi antaumuksella jo 2018 ilmestyneessä valmentajaelämäkerrassaan Kunsten å oppdra en verdensmester (Näin tehdään maailmanmestari).

Päättynyt talvi oli taas kerran Norjalle talviurheilun mitalipöydillä mässäilyaikaa. Medialuvut hipoivat taivaita, sponsorit jonottavat oven takana.

– Olen valmentanut poikia myös hiihdossa ja pidän talvilajeistakin. Mutta kaikella kunnialla ei niissä ole vaikea menestyä, jos vertaa yleisurheiluun. Koska menestymme, muualla luullaan, että meillä on joku jumalainen huippu-urheilujärjestelmä. Kun aletaan puhua globaaleista urheilumuodoista, tiedän omakohtaisesti, ettei mitään järjestelmää ole.

” Olen valmentanut poikia myös hiihdossa. Mutta kaikella kunnialla ei niissä ole vaikea menestyä, jos vertaa yleisurheiluun.

Kirjassaan koko valmentajauransa myös normaalia päivätyötä tehnyt mies toteaa tylysti, ettei ole ikinä saanut yhdestäkään seminaarista tai huippu-urheilukeskus Olympiatoppenin asiantuntijatapaamisesta mitään kotiinvietävää. Tällaista verbaalinorsua ei vuonomaan posliinikaupassa ole katseltu vain hyvällä.

– Taloudellisesti emme ole läheskään samassa asemassa kuin parhaat norjalaiset maasto-, ampuma- tai alppihiihtäjät. Näin on kortit tässä maassa jaettu.

Kaikki kolme veljestä ovat jo Euroopan mestareita, mutta MM-mitalin on saavuttanut vasta Filip, olympiamitalia ei kukaan. Näin Gjert Ingebrigtsen sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa Dohan MM-kisoissa syksyllä 2019:

– EM-taso on meille opettelua. Team Ingebrigtsen punnitaan MM- ja olympiatasolla. Juoksemme myös sen puolesta, että valkoinen mies voi voittaa afrikkalaiset ennen kuin kestävyysjuoksu kuolee Euroopasta pois. Jonkun on uskallettava käydä tämä sota, ja me uskallamme.