Jussi Varjosaari lensi 50 metrin ilmalennon formulallaan, pakeni sairaalasta ja osoitti taksikuskille romukasaa pellon laidassa – ”Älä yritä, tuon ajaja ei enää kulje taksilla”

Kilpa-autoilija Jussi Varjosaari oli päästä hengestään Nürburgringin ”vihreässä helvetissä”, kun kuluneet eturenkaat räjähtivät pahassa paikassa.

Kun on pakko päästä ajamaan, auto on rakennettava vaikka itse. Näin alkoi helsinkiläisen Jussi Varjosaaren ura kilparadoilla. Kisaaminen vei hänet ympäri maailmaa – ja oli koitua uran alkumetreillä hänen kohtalokseen.

– Ensimmäinen kilpa-auto oli Volkswagenin tekniikkaan perustuva putkirunkoinen Formula Vee. Siinä oli VW:n moottori, vaihdelaatikko ja etuakseli. Se koottiin Veemaxin työpajassa Lauttasaaressa. Itse sovitin kaikki putket ja Jorma Airaksinen hitsasi ne kiinni. Siitä se lähti, Varjosaari kertoo.

Veri veti nopeasti kansainvälisille radoille. Varjosaari ajoi ensin muutaman kisan Ruotsissa. Sitten hän suuntasi EM-kisoihin ”vihreänä helvettinä” tunnetulle, pahamaineiselle Nürburgringin pitkälle moottoriradalle vuoden 1972 keväällä. Siellä alkoi tapahtua.

SM-kilpailujen voittaja Jussi Varjosaari ensimmäisessä kilpa-autossaan, Formula Veessä Ahvenistolla keväällä 1972.­

Aika-ajoissa takaa oli tulossa hollantilais-amerikkalainen Arie Luyendyk. Arviolta 220 kilometrin tuntivauhdissa Varjosaari menetti autonsa hallinnan. Hän syöksyi ajopeleineen kaiteen yli.

– Tein hirveän mällin ja lensin 50 metriä. Auto pyöri ja putosi onneksi pyörilleen alas kivikasan päälle heinäpellon laitaan. Ihmettelin, että missä helvetissä mä olen, kun auto oli suunnilleen poikki jalkojen kohdalta ja kone huutaa yhä täysillä, Varjosaari muistelee.

Hän ei heti tajunnut, mitä oli tapahtunut.

– Sammutin koneen, kipusin autosta ja katselin, että ei helkkari – olin äsken radalla, nyt heinäpellossa. Rataa ei näy missään. Katselin ja kuuntelin. Autoja meni jossain ylempänä. Kaiteelle tuli ratavahteja katsomaan, mitä oli tapahtunut.

Varjosaari kiidätettiin sairaalaan.

– Kun tutkivat jalkoja, kyselin, onko luita poikki. Ei ollut kuulemma. Sanoin, no mitä mä täällä sitten teen. Hyppäsin taksiin ja ajoimme Adenaun kylään, jossa osoitin pellolle, että tuolla on mun auto. Taksikuski sanoi kylmänviileästi, että älä ala mulle. Että tuon kuljettaja ei enää kulje taksilla, Varjosaari hymyilee.

Jussi Varjosaaren ensimmäinen Formula Veemax, jonka mies myöhemmin romutti Nürburgringillä.­

Nimikuskit pitivät asuntoautoja radan varrella päivähotelleinaan. Varjosaarella oli vähän vaatimattomampi kortteeri.

– Asuin Sopu-teltassa siinä varikon nurkalla. Kävelin sinne. Oli hyvin hiljaista. Tämän samaisen Arie Luyendykin faija, Jappe, näki minut ja sanoi: ”Hei, Jussi, sähän elät!”, Varjosaari kuvailee.

Kun onnettomuuden syytä tutkittiin, ilmeni, että eturenkaat olivat puhjenneet.

– Olisi pitänyt olla uudet renkaat, mutta ei ollut rahaa. Mulla ei ylipäätään koskaan ollut taloudellisia edellytyksiä koko ajamishommaan, 72-vuotias automies kiteyttää nykyisestä asuinpaikastaan Espanjan aurinkorannikolta.

Onnettomuus ei säikäyttänyt tuolloin 24-vuotiasta Varjosaarta kilpa-autoilusta.

– Ei millään lailla, hän toteaa rauhallisesti.

Sen jälkeen Varjosaari kuljetti autonsa jäänteet Suomeen ja tilasi siihen uuden rungon. Seuraavaksi talveksi hän sai pestin Kanadan ja Englannin väliä seilaavalle rahtialukselle.

– Laivan vakituinen timppa (puuseppä) sai viinakrampin ja joutui sairaalaan. Jäin sinne kirvesmieheksi.

Talvi kului merillä.

– Kun tulin himaan, insinööri Pertti Kiiverin suunnittelema runko oli valmis. Siihen otettiin vanhasta Veemax-romusta tekniikka – moottori, vaihdelaatikko ja akselit. Säännöt muuttuivat niin, että tonnikolmesataset muuttuivat yksikaasarisista kaksikaasarisiksi. Siitä se ajaminen jatkui, Varjosaari selvittää.

Kilpa-autoilu alkoi viehättää Varjosaarta jo varhain.

– Kaikki mikä pärisi kiinnosti meikäläistä. Jaoin Hesaria pikkupoikana ja sain silloin ostettua käytetyn vanhan mopon. Sitä rassasin. Moottorit ovat aina olleet sellaista, mikä on sytyttänyt, Varjosaari kertoo.

Ajoura sai alkunsa Curt Lincolnin vuonna 1966 Vantaalle perustamalta Keimolan moottoriradalta.

– Tikkurilan Urheiluautoilijoilla oli pari Formula Veetä. Aloin hoitamaan niitä. Opin tuntemaan kilpa-autoiluväkeä. Siellä ajoin ekan kisani vuonna 1971. Hoitelin toisten autoja ja sillä lailla pääsin systeemiin mukaan. Eihän meillä kotona ollut autoa, faijalla ei edes ajokorttia. Meikäläinen tuli alalle suoraan tyhjästä.

Varjosaaren ura kiinnosti mediaa.­

Koko 1970-luvun Varjosaari ajoi ja suunnitteli kilpa-autoja sekä toimi niiden mekaanikkona. Uudelle vuosikymmenelle tultaessa hän pääsi kuskiksi saksalaiseen Gebhardtin tiimiin, jossa oli ollut aiemmin mekaanikkona. Varakas Gebhardtien suku omisti liukuhihnakuljettimia valmistavan tehtaan Saksan Sinsheimissa.

Tehtävä oli toimia Günther Gebhardtin kakkoskuskina.

– Idea oli yksinkertaisesti se, että jos kakkoskuski menee edellä ja ykkösmies tulee perässä, niin kakkonen luovuttaa paikan. Eli autetaan, Varjosaari selittää.

Saksalaistiimi ajoi Formula Super Veen EM-sarjaa Marchin autoilla.

– Tehtiin yksi jenkkireissukin, matkustettiin asuntoautoilla Watkins Glenin moottoriradalle New Yorkin osavaltiossa. Siellä niiden saksalaiskuski Frank Jelinski veti sen auton paskaksi. Talvella se rakennettiin mulle. Pääsin seuraavalle kaudelle työhöyryllä (ajamaan ilman palkkaa), Varjosaari selostaa.

Alalla käytäntö, ilman korvausta ajaminen, on tavallista. Kausi lähti silti hyvin käyntiin.

– Tuli palkintopaikkoja heti kättelyssä, mutta pomolle ei. Meni herne vähän nenään. Sitten minulta jäi yksi sponsori tulematta, joka olisi tuonut kymmenentuhatta dollaria. Homma väännettiin sitten niin, että olin tehnyt sopimusrikkomuksen ja sen takia sain kenkää, Varjosaari kertoo.

Loppujen lopuksi Varjosaari ei ehtinyt olla Gebhardtin tiimissä kuin kuukauden. Myöhemmin tiimi hyvitti potkuja.

Jussi Varjosaari David Pricen tiimissä Englannin Formula 3 –sarjan viimeisessä osakilpailussa, Thruxtonissa Englannissa vuonna 1981.­

– Pääsin vuonna 1987 kokeilemaan C-ryhmää LeMans-sarjaan. Sitä ajettiin isoilla Porsche 962 -autoilla. Eka keikka tuli Floridan Tampaan katukisoihin norjalaisen Harald Huysmanin kaveriksi. Isoissa kisoissa pitää olla kaksi kuljettajaa. Joku kaveri oli sairastunut, ja sinne tarvittiin tuuraaja. Se olin minä. Huysman veti lämmittelyissä sen Porschen päin seinää, joten ei tarvinnut ajaa ollenkaan, Varjosaari vinoilee.

Sen jälkeen Porsche korjattiin taas ajokuntoon. Daytonan 24 tunnin kilpailut pidettiin helmikuussa.

– Kun ajettiin testiä, alapohja hajosi ja auto oli lähteä lentoon kolmesta ja puolesta sadasta. Onneksi ei lentänyt, vaan pomppi vähän aikaa. Sen auton kohdalta testipäivät päättyivät siihen.

Keväällä Varjosaari pääsi Japanin Suzukaan urheiluautojen prototyyppien MM-kisoihin Huysmanin kanssa.

– Sielläkään ei tarvinnut ajaa kuin treenit. Hän veti auton kisassa pihalle ennen ajovuoroani. Silti se oli urani kovimpia juttuja, kilpa-ajaja puntaroi.

Vuonna 1984 Varjosaari sai ajaa Williamsin F1-autoa. Sitä, jolla Keke Rosberg oli voittanut Monacossa edellisvuonna. Mestari oli tullut esittelyajoon Ahveniston moottoriradalle Hämeenlinnaan.

– Saunottiin yhtenä iltana, ja Rosberg kysyi, haluaisinko kokeilla formula ykköstä. Sanoin, että totta kai. Hän kysyi, onko ajokamat mukana ja ilmoitti, että käypä huomenna sitten näytösajojen jälkeen töräyttämässä muutama kierros.

Silloin automies pääsi elementtiinsä.

Varjosaari testaamassa Keke Rosbergin Williams F1 -autoa Ahvenistossa vuonna 1984.­

– Hienoltahan se tuntui. Auto oli tasapainoinen ja siinä oli tarpeeksi potkua. Kaasua painaessa pysyi hyvin penkillä. Oli kuin lentokoneessa nousukiidossa, Varjosaari vertaa.

– Jorma Pulkkinen selosti, että ajoin kuulemma liian lujaa. Ottivat minut sitten pois radalta.

Kotimaisten F1-lähetysten ensi metreillä Varjosaari alkoi myös kommentoida GP-kisoja Matti Kyllösen ja muutaman muun televisioselostajan tukena.

– Kun Rosberg ajoi viimeistä kauttaan formula ykköstä vuonna 1986, olin kommentaattorina koko kauden.

Televisiotyöt eivät tuntuneet omalta jutulta. Varjosaari oli tässä vaiheessa alkanut ajaa taksia paalupaikkana Helsinki-Vantaan lentoasema.

– Kerran yksi merimies oli menossa Poriin lomalle. Kysyi, saako ottaa huikkaa. Totta kai, sanoin. Tarjosi, että otat sä ja. Sanoin, että en todellakaan. Ai jaa, kyllä hän viime vuonna tyhjensi kuskin kanssa pullon matkalla. Jälkeenpäin selvisi, että ratin takana oli ollut eräs vanhempi kaveri, joka oli jo eläkkeellä. Ei kuulemma ollut tullut takaisin heti seuraavana päivänä, Varjosaari kertoo.

Myöhemmin Varjosaari ajoi rekkaa Euroopassa, ”asumalla 15 vuotta Scanian hytissä ja käymällä kotona neljä kertaa vuodessa”.

Eräänä yönä hän oli saanut parkkipaikan huoltoaseman pihalta Ranskassa.

” Aamulla heräsin hirveään päänsärkyyn. Apumiehen ovi oli auki. Minut siis huumattiin.

– Aamulla heräsin hirveään päänsärkyyn. Apumiehen ovi oli auki. Olin yöllä kuulevinani, kun ovi aukesi ja joku siellä kolisteli. Minut siis huumattiin. Jotain helvetin myrkkyä työnnettiin hyttiin ja tultiin sisään. Lähti läppäri, six pack kaljaa, vesikannu ja luottokortteja, Varjosaari tilittää.

Tavaroita ei saatu koskaan takaisin.

Jussi Varjosaari Gebhardtin tiimin Porsche 962 –prototyypissä, Tampassa, Floridassa syksyllä 1988.­

Varjosaari ajoi viimeisen kisansa 46-vuotiaana Helsinki Thunder Maserati Cupissa 1995. Hän sijoittui toiseksi.

– Tuntui helvetin hienolta ajaa tehtaan tiimissä. Sain kaiken, minkä halusin. Jos esimerkiksi vaihteisto takelteli, mekaanikot vaihtoivat siihen saman tien uuden laatikon. Missään ei saanut niin hienoa palvelua kuin siellä, Varjosaari kehuu.

1990-luvun alun lama vei yrittäjän vaikeuksiin monien muiden tavoin.

– Oli kaksi pirssiä. Tein yötä päivää duunia ja rakensin taloa velkarahalla. Lainan korko nousi pilviin. Pankille ei riittänyt mikään. Takavarikoivat talon. Todettiin, että kiitti riitti. Otettiin suunta Espanjaan, Varjosaari kertoo.

Moottorien rassaamisen Varjosaari on jättänyt taakseen.­

Hän on viihtynyt appelsiini-, oliivi- ja viikunapuiden katveessa.

– En puhu espanjaa hirveän hyvin, mutta vaimoni Liisa puhuu kieltä täydellisesti. Saksa on paras vieras kieleni, mutta tulen toki espanjalla aika hyvin juttuun.

Moottorien rassaamisen Varjosaari on jättänyt taakseen. Nyt ajopelinä on vuoden 2018 Ford Fiesta, jolla vaimo ei anna hurjastella. Hän harrastaa nykyään huomattavasti rauhallisempaa golfia. Eläkkeellä on ollut aikaa miettiä entisten kollegoiden kuolemia ja vammautumisia aikana, jolloin turvatoimet olivat puutteellisia.

– Ympäriltä on kuollut monta kaveria. Itävaltalainen Jo Gartner, Super Veen kisakumppani, kuoli Le Mansissa. Stefan Bellof kuoli Spassa juuri samantyyppisellä Porche 962 -prototyypillä, jolla minäkin ajoin. Että kyllä niitä kansainvälisiä tuttuja on vaihtanut hiippakuntaa ajohommissa. Joku korkeampi johdatus tässä ilmeisesti on ollut, että meikäläinen tässä vielä viettelee.