Mikael Silvestre seurasi vierestä, kun Alex Ferguson potkaisi kengän David Beckhamin naamaan: ”Jouduimme menemään väliin”

Ranskalaispakki Mikael Silvestre voitti viidesti Valioliigan ja kerran Mestarien liigan Manchester Unitedissa. Hän kertoi Urheilulehdelle, mitä kaikkea näki ja koki pitkällä jalkapalloilijan urallaan.

Aloitit peliurasi ranskalaisessa Rennesissä. Millainen seura Rennes oli kasvaa huippupelaajaksi?

Viihdyin siellä hyvin. Asuimme entisessä koulussa, joka toimi akatemiapelaajien majapaikkana. Siitä ryhmästä tuli kaksi muutakin ammattilaispelaajaa, Ousmane Dabo ja Ludovic Roy. Kun nousin kolmen akatemiavuoden jälkeen Rennesin edustusmiehistöön, koulu oli kova nuorelle pelaajalle, sillä joukkue pelasi koko ajan putoamista vastaan. Virheisiin ei ollut kentällä varaa. Sarjapaikan uusimisessa onnistuttiin, ja kun viimeisen vuoden keväällä annoin syötön maaliin, jolla säilyimme, juhlin sitä kuin mestaruutta juoksemalla kenttää ympäri.

Silvestren ammattilaisura alkoi Rennesissä, missä hän on toiminut peliuransa jälkeen myös urheilutoimenjohtajana.­

Miltä tuntui siirtyä 21-vuotiaana Interiin, jossa oli pukukopissa Ronaldon, Roberto Baggion, Youri Djorkaeffin, Diego Simeonen ja Javier Zanettin tapaisia pelaajia?

Tiesin jo vuosi etukäteen, että siirryn Interiin Ousmane Dabon kanssa. Siirryin sinne vapailla papereilla yhtenä ensimmäisistä Bosman-pelaajista vuonna 1998. Olihan siinä ihmeteltävää, kun katseli Interissä ympärilleen – noiden pelaajien lisäksi siellä oli esimerkiksi Aron Winter, Ivan Zamorano, Alvaro Recoba, Nwankwo Kanu, Taribo West – ja Giuseppe Bergomi, joka oli maailmanmestari ajalta, kun suurin piirtein synnyin, heh. Ja nuori Andrea Pirlo oli joukossa myös.

Kun liityimme ryhmään kesällä, tajusin heti, ettei entinen taso riitä. Onneksi seuran ranskalaispelaajat auttoivat monessa asiassa kentällä ja sen ulkopuolella. Loukkaannuin ennen kauden alkua, mutta debytoin Interin paidassa Mestarien liigan pelissä Real Madridia vastaan, minkä jälkeen vastuuta riitti.

Interin vuoden 1999 joukkueessa oli kovia pelimiehiä, joista Mikael Silvestre piti Ronaldoa (takarivissä vas.) parhaana, jonka kanssa koskaan sai pelata.­

Kerro Ronaldosta lisää!

Hän oli paras pelaaja, jonka kanssa sain pelata urallani. Ronaldo oli sekä teknisesti että fysiikaltaan huippuluokkaa, mutta eniten hämmästytti hänen loputon kikkavarastonsa. Kun suurin osa hyökkääjistä käyttää kahta tai kolmea harhautusta koko ajan, hänellä niitä oli tusina. Siinä ei paljon ennakointi auta, kun koskaan ei tiennyt, mitä Ronaldo tekee seuraavaksi. Kyseessä oli pelikenttien nero.

Seurasin häikäistyneenä myös Roberto Baggion otteita. Ilman polvivammoja hänestä olisi tullut yksi kaikkien aikojen parhaista. Hän pystyi tekemään pallon kanssa mitä vain, mutta ennen kaikkea hänen taitonsa lukea peliä oli käsittämätön.

Silti sijoituitte Serie A:ssa vasta kahdeksanneksi kaudella 1998–99?

Ronaldo loukkaantui. Ja valmentaja penkin päässä vaihtui koko ajan. Yhteensä koutseja oli sen kauden aikana neljä (Luigi Simoni, Mircea Lucescu, Luciano Castellini, Roy Hodgson).

ManU vei voiton

Miksi lähdit Interistä heti debyyttikauden jälkeen Valioliigaan? Ja minkä takia valitsit siellä Manchester Unitedin etkä Liverpoolia, joka oli myöskin perässäsi?

Interin valmentajaksi tuli Marcello Lippi, joka toi ryhmään minua kokeneemman wing-backin Grigoris Georgatosin. Tuli tunne, että vastuu Interissä on vähenemässä, enkä ollut tyytyväinen tilanteeseen.

Tunsin Liverpoolin managerin Gerard Houllierin ennestään Ranskan nuorisomaajoukkueesta. Hän otti yhteyttä ja kosiskeli sinne. Houllier lupasi vasemman pakin paikan minulle, vaikka toki sielläkin olisi ollut kilpailua pelipaikasta.

Sitten Alex Ferguson soitti. Valinta oli helppo, kun Manchester United oli voittanut juuri triplan. Ferguson sanoi, että saan pelata niin vasemmalla kuin keskuspuolustajana. Lensin torstaina Manchesteriin ja jo lauantaina olin kentällä – luonnollisesti Anfieldilla Liverpoolia vastaan! Olin aivan pihalla, en tuntenut uusia joukkuetovereita enkä osannut englantia. Ennen peliä Houllier ilmestyi yhtäkkiä jostain ja heitti, että ”mitä teen Unitedin paidassa”. Hän tuntui silti ymmärtävän seuravalintani.

Sir Alex Ferguson kuvattuna huhtikuussa 2019 Barcelonassa.­

Millaista oli harjoitella ja pelata Fergusonin komennossa?

Hän suhtautui intohimolla jalkapalloon, sen huomasi heti. Mistä Ferguson erottautui, oli se, miten rohkeasti hän luotti apulaisiinsa ja jakoi vastuuta. Se oli ilman muuta hyväksi, koska jokainen urautuu ja alkaa toistaa itseään. Kun Fergusonin apulaiset olivat äänessä vaikkapa ennen peliä, saimme kuulla kopissa eri näkemyksiä ja uudella tavalla esitettyjä asioita. Se oli takuulla yksi hänen pitkän uransa salaisuuksista.

Pääsit kentälle tauon jälkeen, kun United oli tappiolla 0–3 Tottenhamia vastaan ja voititte lopulta 5–3. Mitä siinä vuoden 2001 pelissä oikein tapahtui?

Kun tulin koppiin, Sir Alex sanoi heti, että ”painu lämmittelemään, menet kentälle”. Avausjakson olin katsellut penkiltä, kun Spurs iski joka paikastaan ja meillä ei kulkenut. Pelin jälkeen kuulin, mitä Ferguson oli puhunut kopissa muille. Hän ilmoitti, ettei ollut nähnyt kentällä Unitedia. Hän kertoi häpeävänsä esitystämme. Että pitäisi saada maaleja tehtyä, parantaa. Hän vetosi pelaajien ylpeyteen oikealla tavalla. Sitten alkoikin tapahtua.

Pelästyitkö, kun Ferguson paiskasi kengällä David Beckhamia pukukopissa?

Joka tyyppi pukukopissa pelästyi. Tuollaista tapahtuu kopissa silloin tällöin, mutta siinä, että kenkä lensi Fergusonin potkaisemana suoraan Beckhamin naamaan, oli huonoa tuuriakin. ”Becks” sai raivokohtauksen. Jouduimme menemään väliin, ettei hän käynyt valmentajan päälle. Siihen välikohtaus sitten päättyi. Heidän suhteeseensa se aiheutti särön ja varmasti vaikutti siihen, että Beckham lähti Unitedista sitten kesällä.

Cescin lapsellinen tempaus

Mitä jäi mieleesi siitä, kun Arsenalin Martin Keown juhli joukkuetoverisi Ruud van Nistelrooyn epäonnistunutta pilkkua kentällä 2003?

Keskityin pelaamiseen sillä hetkellä enkä hyökännyt Keownin kimppuun, vaikka olisi pitänyt. Sellaista se on, peli on peli, mutta matsin jälkeen kätellään. Seuraavalla kaudella katkaisimme Arsenalin tappiottoman putken. Olimme päättäneet jo etukäteen, etteivät he saa 50 tappiotonta peliä täyteen Old Traffordilla.

” Pelin jälkeen koppikäytävällä meni hulinaksi. Ilmassa lensi pitsakin, kaikki tönivät ja haukkuivat toisiaan.

Pelin jälkeen koppikäytävällä meni hulinaksi. Ilmassa lensi pitsakin, kaikki tönivät ja haukkuivat toisiaan. Vartijat joutuivat tulemaan väliin, ettei homma lähtenyt käsistä. Se oli heikko esitys koko porukalta. Uskomattominta oli se, ettei Arsenalin pelaajan heittämä pitsa osunut Unitedin pelaajiin, vaan lensi kaikkien päiden yli Fergusonin puvulle. Hän suoraan sanottuna räjähti sillä hetkellä.

Kaikki olivat hiljaa syyllisestä, mutta jälkikäteen kuulin, että se oli Cesc Fabregas, joka pitsan viskasi. Se oli lapsellinen temppu häneltä, nuorelta pelaajalta. Kun siirryin Arsenaliin, sanoin Fabregasille asiasta. Hän myönsi syyllisyyteensä tapahtumaan.

Vuonna 2008, yhdeksän Unitedissa viettämäsi vuoden jälkeen, siirryit Arsenaliin, vaikka olit jo Manchester Cityn lääkärin syynissä. Mitä tapahtui?

Lääkärintarkastus oli jo käynnissä. Se tehtiin kahdessa osassa. Ensin katsottiin veriarvot, paino, pituus ja muut perusasiat. Iltapäivällä oli tarkoitus selvittää, missä jamassa polvet, nilkat ja muut paikat ovat. Lounaalla Arsene Wenger yhtäkkiä soittaa. Hän ei pitänyt sen kummempia myyntipuheita, sanoi vain, että on kiinnostunut. Ajattelin, että Arsenal on aina Arsenal – varsinkin kun City ei ollut se City, mikä se on nyt. Soitin sen jälkeen Mark Hughesille ja pahoittelin, että Arsenal otti yhteyttä ja lähdenkin sinne. Hughes otti asian tyylillä ja sanoi, että jos en pääse Arsenalin kanssa sopimukseen, voin palata Cityn leiriin.

Mikael Silvestre (vas.) juhli Mestarien liigan voittoa Patrice Evran kanssa Moskovassa toukokuussa 2008.­

Mikä oli ikimuistoisin paikallispeli, jonka pelasit urallasi?

Niitä riitti. Ensin tulee mieleen Arsenalin riveissä pelattu 4–4-tasapeli ”Spursia” vastaan. Tein silloin ensimmäisen maalin Arsenalin paidassa täyden Emiratesin edessä. Neljä omiin oli kuitenkin heikko esitys. Unitedin paidassa tein kaksi maalia Liverpoolin verkkoon. Silti muistorikkain derby oli Interin ja Milanin välinen ottelu San Sirolla. Tunnelma oli suorastaan uskomaton. En kuullut, mitä joukkuetoverit yrittivät huutaa, kun pauhu katsomosta oli niin kovaa.

Fergusonin vanha ohje

Olet toiminut peliurasi jälkeen Rennesin urheilutoimenjohtajana. Oletko kiinnostunut vastaavista tehtävistä edelleen?

Mikael Silvestre pelasi uransa menestyksekkäimmät vuodet 1999–2008 Manchester Unitedissa.­

Kokemuksena se oli hyvä. Heti ensi töikseni tehtävänäni oli saada Ousmane Dembele jatkamaan joukkueessa, missä onnistuinkin. Minulla ei ollut kokemusta pelaajahankinnoista eikä työssä ollut aikaa opetella. Minua auttoi se, että aika moni futisvaikuttaja vastaa, kun soitan. Moni entinen joukkuetoveri oli silloin tai on nyt valmentaja tai urheilujohtaja, esimerkiksi Edwin van der Sar Ajaxissa, Eric Abidal Barcelonassa, Zinedine Zidane Real Madridissa, Ole Gunnar Solskjaer Unitedissa, Diego Simeone Atletico Madridissa, Javier Zanetti Interissä. Se auttoi.

Tällä hetkellä toimin urheilupuolen vastaavana Sports Invest UK -agenttiyrityksessä, jonka omistaa Kia Joorabchian. Tutustuin häneen jo silloin, kun Carlos Tevez tuli Unitediin. Tein hänen kanssaan yhteistyötä myös Rennesissä. Pidän pelaajien kanssa työskentelystä. Minulla on myös tutkinto urheilujohtamisesta ja valmennuslisenssi A-tasolle. Olen seurannut Sir Alexin vanhaa ohjetta: tee tarpeelliset tutkinnot ja suorita arvosanat – ikinä ei tiedä, milloin puhelin soi.

Vielä yksi: Olet pelannut huikeissa joukkueissa, esimerkiksi Ranskan MM-finaaliryhmässä ja Manchester Unitedissa 1999-2000 sekä 2007-08. Mikä joukkue oli paras?

Todella hankala kysymys, sillä on vaikea vertailla eri joukkueita eri vuosina ja aikakausina. Esimerkiksi Manchester Unitedissa olin mukana kahden eri aikakauden ryhmässä. Siinä joukkueessa, mihin siirryin, pelasivat Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Roy Keane, Andy Cole, Dwight Yorke, Jaap Stam, Gary Neville. Vuonna 2008 oli mukana Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Tevez, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic ja Van der Sar. Kun näitä miettii, tulee oikeastaan vain yhteen johtopäätökseen – pelasin huipulla huippupelaajien kanssa. Se oli se huikein juttu.

Arthur Renard on hollantilainen jalkapallotoimittaja. Osa haastattelusta on julkaistu aiemmin FourFourTwo-lehdessä.