Tamperelaisen Aadan raajat halvaantuivat – hoitajat syyttivät valehtelijaksi: ”Yksikin väitti, etten vain viitsi liikkua”

Nuoren kilpatanssijan Aada Nurmen jalat ja kädet halvaantuivat loppuvuodesta 2019 ilman todennettua syytä. Syyskuussa 2021 hän tanssi Suomen mestariksi.

Jännitys suorastaan väreilee tamperelaisen omakotitalon olohuoneessa. Pelkokin on läsnä.

Kun 16-vuotias kilpatanssija Aada Nurmi nousee pinnistellen ylös tuoliltaan ja ottaa tukea ruokapöydän kulmasta, perheenjäsenten sydämentykytykset kiihtyvät. Sen jälkeen lukiolaistyttö tokaisee äidilleen Saara Nurmelle:

– Äiti, mun tekisi mieli tanssia. Oikeasti, nyt mä sen teen! Laitan vaan ensin musiikkia.

Eletään maaliskuun loppua 2020. Koronaepidemia jyllää Suomessa, mutta Nurmen perheessä huomio on aivan toisaalla. Perheen kaikki kauhukuvat kulminoituvat tähän hetkeen, kaikki odotuksetkin.

Samba alkaa soida. Aada Nurmi epäröi hetken, antautuu sitten lempitanssinsa mielikuville. Joitakin sekunteja myöhemmin hän töksähtelee samba-askelin pitkin olohuoneen lattiaa. Nurmi etenee olohuoneen toiseen päähän, vajaan kymmenen metrin matkan, ja ottaa sen jälkeen tukea seinästä.

Lataus on sykähdyttävä. Saara-äiti purskahtaa itkuun. Sitten Aadakin.

– Äiti, äiti! Näitkö, mä osasin tanssia!, Aada huudahtaa.

Pian tyttären katse kääntyy takaisin lähtöpaikkaan, sinne jääneeseen pyörätuoliin, josta on tullut hänen painajaisensa symboli.

Tamperelaistyttö koki raajahalvaantumisen 13. marraskuuta 2019, eikä ole sen jälkeen pystynyt kävelemään.

Siinä vaiheessa tunnottomaksi puutuivat niin hänen molemmat jalkansa ja kätensä kuin osa kasvoista. Vaihtoehtoja ei ollut, elämä pyörätuolissa alkoi.

Nyt runsaat nelisen kuukautta myöhemmin Aada ymmärtää pyörätuolia katsoessaan, että hänen tilanteessaan on tultu hämmästyttävän ristiriidan äärelle: vaikka samba jo auttavasti taittuikin, ilman tukea hän lyyhistyisi lattialle, eikä selviäisi mitenkään takaisin edelleen akuutisti tarvitsemalleen pyörätuolille.

– Mitä ihmettä! Mähän olen toisella puolen huonetta. Mitenkä mä pääsen takaisin? Ei mun jalat kanna, enkä yhtään tiedä, kuinka pitäisi kävellä, latino show’ssa junioreiden MM-kultaa voittanut Aada Nurmi ihmettelee äidilleen.

– En tiedä, tämä tuntuu mahdottomalta, mutta niin ihanalta! Kokeile tulla vaikka quickstepillä takaisin, Saara-äiti vastaa kyynelehtien, hämmennyksestä liikuttuneena.

Tanssijalahjakkuuden tarinassa on tapahtunut odottamaton käänne.

Maaliskuu 2021. Tamperelaisen omakotitalon olohuoneessa vallitsee iloinen ja leppoisa tunnelma. Saara ja Aada Nurmi istuvat samoilla paikoilla kuin noin vuotta aiemmin – paitsi ettei pyörätuolia näy mailla halmeilla.

Paikalla on myös Aadan isä Sampo Nurmi sekä selkäterapeutti Pasi Pulkkinen, jonka on jo etukäteen kerrottu olleen ”kuin pelastava enkeli” Aadalle. Kun on etukäteen kerrottu myös esimerkiksi se, että Aada on halvaantumisensa jälkeen ehtinyt voittaa SM-kultaa latino show´ssa, niin toimittajan näkökulmasta tunnelma on vähintäänkin odottava.

Millä tämä kaikki oikein selittyy? Onneksi keskustelu siirtyy nopeasti itse asiaan.

– Tässä me tosiaan istuskelimme vuosi sitten, kun Aada yllättäen sanoi haluavansa kokeilla tanssimista. Siinä vaiheessa Aada pystyi nousemaan omin avuin pyörätuoliltaan tukea vasten seisomaan, mutta ei tekemään muuta, Saara Nurmi kertoo.

– Moni terveydenhuollon ammattilainen oli kehottanut välttämään tanssimista, koska Aadan pelättiin rasittuvan, eikä hän pystynyt vielä kävelemäänkään. Mutta ei meillä ollut menetettävää.

Elämää pyörätuolissa, kun tunto oli kadonnut raajoista.­

Nurmen perhe uskoo Aadan tarinasta löytyvän monia sellaisia oppeja, joista voi olla kohtalontovereille hyötyä. Siksi he halusivat antaa tämän haastattelun.

– Olimme tietysti täysin hämmentyneitä, kun kilpatanssia 4–5 kertaa viikossa harrastava tyttö joutui yhtäkkiä puoleksi vuodeksi pyörätuoliin, eivätkä lääkärit osanneet aluksi kertoa syytä siihen. Tutkimuksissa ei ollut löydetty mitään, mikä selittäisi esimerkiksi raajojen halvaantumisen, Saara Nurmi sanoo.

– Sitäkään ei osattu selittää, miksi Aada sai rajuja, epileptisiksi verrattavia kohtauksia. Kun julkinen terveydenhuolto ei pystynyt auttamaan meitä, koko perheen tuska kasvoi. Oli pakko yrittää tehdä itse kaikkensa, muuten Aada ei välttämättä olisi vieläkään parantunut.

Kuusivuotiaana kilpatanssin aloittaneen Aada Nurmen diagnoosi oli ”toiminnallinen neurologinen häiriö”. Tyypillisiä neurologisia oireita ovat esimerkiksi vapina ja raajaheikkous, mutta myös tajunnan häiriökohtauksia voi syntyä.

– Toisinaan toiminnallisista neurologisista häiriöistä kärsivät luonnollisesti pelästyvät, koska hankaliakaan oireita ei voida kuvantaa millään päivystyspoliklinikan konetutkimuksella. Suurin osa häiriöistä korjaantuu nopeasti, mutta valitettavasti osalle oireet voivat jäädä pysyviksi, neurologian erikoislääkäri Jussi Joukainen selvittää.

– Koska toiminnallisiin neurologisiin häiriöihin liittyy paljon epätietoisuutta, oireita saatetaan vähätellä, mikä puolestaan voi tehdä potilaan toipumisesta tavallistakin kivisemmän. Potilaan omalla uskolla ja tahdolla on monesti iso auttava vaikutus toipumiseen, mutta joissakin tapauksissa sekään ei auta.

Pasi Pulkkinen yrittää saada Aada Nurmen jalkoihin tuntoa.­

Usko ja tahto. Näistä sanoista myös Pasi Pulkkinen ottaa oitis kiinni.

– Minulla on ollut hoidettavana potilaita, jotka jo pelkästään stressi on vienyt pyörätuoliin, eivätkä kaikki ole siitä koskaan toipuneet. Kun Aadasta puhutaan, harvoin törmää yhtä tahdonvoimaiseen nuoreen ihmiseen, Selkäfix-yritystä kolmella paikkakunnalla pyörittävä Pulkkinen näkee.

– Aadan hermoradat olivat pitkään pahasti jumissa, mutta koska hän uskoi itse parantumiseensa, se auttoi.

Pääsankari itse hymyilee vieressä. Hän on yhä ilmiselvästi liikuttunut selkäterapeutin toipumisvaiheessa löytämistä parantamismetodeista.

– Monet hoitohenkilöt eivät uskoneet oireitani. Minun epäiltiin valehtelevan ja liioittelevan oireitani. Se tuntui tosi pahalta, mutta onneksi löytyi Pasi, joka pystyi omien metodiensa kautta luomaan uskoa, myös 10-tanssissa kilpaileva Aada Nurmi, 17, alleviivaa.

On aika katsoa peruutuspeiliin. Aadan hermottoman matkan alkujuuret olivat selän välilevyn repeämässä, joka oli löydetty lokakuun lopussa 2019. Pian tämän jälkeen lääkäri kehotti tunnolliseksi harjoittelijaksi kuvailtua Aadaa pitämään taukoa harjoituksista 4–6 viikkoa.

– Kävin katsomassa treenejä, vaikka en saanut itse osallistua niihin. Kerran matkalla treeneihin soitin äidille huolissani, kun tunsin vasemman jalkani ja käteni puutuvan oudosti, tamperelaista DanceLinea edustava Aada kertoo.

– Palasin nopeasti treenimatkalta kotiin. Olin tosi peloissani, koska puutumista esiintyi myös kasvoissani.

Oli 13. marraskuuta 2019. Ei aikakaan, kun Saara-äiti lähti kuskaamaan tytärtään Tampereen yliopistollisen keskussairaalan Acuta-päivystykseen. Aadan päästä otettiin magneettikuvat ja häneltä otettiin selkäydinnäyte. Mitään vikaa ei löytynyt.

– Lääkäri kehotti, että Aada voisi jatkaa normaalia elämää. Aada ei tuntenut vasemman puolen jalkaansa lainkaan, ja vasen käsi tuntui heikolta. Hieman ihmettelimme, että kuinka nuori urheilija voisi jatkaa normaalisti, kun ei tunne omaa kroppaansa, Saara Nurmi sanoo.

– Ajattelimme kuitenkin, että tilanne varmasti paranisi.

Kaksi päivää myöhemmin oireet pahenivat nopeasti: oikea jalka ja käsi puutuivat tunnottomiksi.

– Siinä vaiheessa en myöskään tuntenut enää osaa kasvoista puutumisen vuoksi. Kahvin pystyin kuitenkin juomaan, Aada lisää.

Näissä ympyröissä Aada Nurmi sai jalat liikkeelle viime vuoden maaliskuussa.­

Edessä oli uusi matka Acutaan. Siellä Aada Nurmi kulki äitinsä käsikynkässä 50 metrin matkan parkkipaikalta sairaalan ovista sisään, kunnes romahti voimattomana pyörätuoliin.

– Sairaalassa Aadalle tehtiin uusia magneettikuvauksia, myös lantiosta ylöspäin. Lisäksi tehtiin mm. hermoratatutkimukset, mutta mitään ei yhäkään löytynyt. Hermojuuritulehdusta epäiltiin, ja se olisi voinut viedä Aadan hengityskoneeseen. Kun kyse ei ollut siitäkään, olimme kuin puulla päähän lyötyjä. Varsinkin, kun lääkärit vaikuttivat neuvottomilta, Saara Nurmi sanoo.

– Meille kyllä kerrottiin pian diagnoosi, mutta kukaan ei osannut kertoa, mistä se saattoi johtua ja millä keinoin siitä toipuisi. Eniten harmitti, ettei meille kerrottu heti kaikista diagnoosiin mahdollisesti liittyvistä oireista. Ja yhtä neuvottomia olimme kuntoutuslaitoksessa, jonne Aada viikon sairaalassa makaamisen jälkeen siirrettiin.

Paikka ei ollut tytön eikä vanhempien mieleen. Kuntoutuskeskuksessa asui lähinnä ikäihmisiä, joista monet olivat saaneet esimerkiksi aivoinfarkteja.

– Raajani olivat edelleen halvaantuneita, mutta kaikki hoitajat eivät sitä uskoneet. Yksikin väitti, etten vain viitsi liikkua. Olin surullinen, koska en olisi mitään muuta halunnut kuin kävellä ja tanssia, Aada Nurmi painottaa.

– Syntyi tunne, etteivät hoitajat ja fysioterapeutit itsekään tienneet, mitä pitäisi tehdä. Heidän ymmärryksensä näistä neurologisista häiriöistä oli selvästi puutteellinen. Kun heidän keinoistaan ei ollut mitään apua, turhauduin.

Hoitajat olivat Aada Nurmen mukaan vedonneet siihen, että olivat nähneet tämän liikuttavan kehoaan yöaikaan. Toiminnallisiin neurologisiin häiriöihin vuodesta 2013 erikoistunut Jussi Joukainen tietää selityksen tälle.

– Tiedostamattomassa tilassa, vaikkapa unessa, potilaan häiriötila laukeaa usein itsestään. Heti kun potilas on jälleen valveilla, hän ei tiedostamalla pysty edelleenkään liikuttamaan esimerkiksi raajojaan, Joukainen ruotii.

” Moni oli kehottanut välttämään tanssimista. Mutta ei meillä ollut menetettävää.

Aadan ja hänen perheensä kokemukset esiteltiin kyseisen kuntoutuslaitoksen johdolle. Kuntoutuslaitoksen ylilääkäri kommentoi aiheesta yleisellä tasolla.

– Ensimmäiseksi pahoittelen, että jollakin perheellä on jäänyt tuollainen kokemus kuntoutusjaksosta ja sen päättymisestä. Kuntoutustiimissämme toimivat neurologisen fysioterapian osaajat, toimintaterapeutit, neuropsykologi sekä kaksi neurologia, jolla kummallakin on sekä kokemusta että ammatillista jatkokoulutusta juuri näistä häiriöistä, ylilääkäri sanoo.

– Mutta siitä huolimatta kokemus voi joskus olla tuon meille nyt esitetyn tapauksen kaltainen. Lisäkoulutukselle on näissä asioissa varmasti tarvetta.

Ylilääkärin mukaan toiminnalliset häiriöt ovat vaikeasti selitettävissä juuri siksi, että mitään elimellistä syytä ei ole löytynyt, vaikka tutkimuksia on tehty laidasta laitaan.

– Elimellisen yksittäisen syyn löytyminen on usein asiakkaalle helpotus, koska hoitotoimenpiteet sekä kuntoutus voidaan kohdistaa juuri siihen. Kun toiminnallisissa häiriöissä ei löydy mitään poikkeavaa, jäädään usein tutkimuskierteeseen – haetaan siis yhä uusia tutkimuksen kohteita sen sijaan, että keskityttäisiin häiriön hoitamiseen, hän ruotii.

Joulukuun alussa Aadan vanhemmat päättivät etsiä apua muualta. Sattumien kautta Saara päätyi soittamaan Pasi Pulkkiselle kuultuaan tämän tehneen yhteistyötä eri urheilijoiden kanssa.

– Aada oli kuntoutuslaitoksessa marraskuun lopusta jouluun, yhteensä viisi ja puoli viikkoa. Sinä aikana häntä ei päästetty kotihoitoon, mutta onneksi saimme puhuttua hänet silloin tällöin ikään kuin kotikäynneille, Saara Nurmi sanoo.

– Tosiasiassa kävin aina päivittäin ”kidnappaamassa” Aadan Pasin luokse hoitoon, koska tämä näytti pystyvän ihmetemppuihin.

Kansainvälisistä kongresseista alan oppeja ammentanut Jussi Joukainen kertoo, että toiminnallisen neurologisen häiriön syntymiseen on yleensä useita syitä. Hän korostaa, etteivät potilaat tuota tietoisesti toiminnallisia halvausoireita, jotka estävät raajojen liikuttamisen tahdonalaisesti.

– Näissä tapauksissa oireisto ei siis johdu tunnetuista neurologisista tai psykiatrisista sairauksista. Laajassa psykologisessa selvittelyssä oireiston myötävaikuttavaksi tekijäksi voi löytyä psyykkinen kuormitus tai haitalliset psykologiset käyttäytymismallit, hän linjaa.

– Toiminnallisen oireen jäljille päästään yleensä huolellisen haastattelun ja tutkimuksen perusteella.

Aada Nurmen kohdalla on puhuttu kehon stressitilasta.

– En ole missään vaiheessa tuntenut itseäni normaalia stressaantuneemmaksi, mutta kehoni on ilmeisesti ollut stressitilassa tiedostamattani, Aada täsmentää.

Hänen ja Pasi Pulkkisen ensi tapaaminen kesti parisen tuntia, eikä tulosta tullut. Sitten Pulkkinen päätti painaa Aadaa tiukasti lapaluiden seudulta. Mahallaan maannut Aada säpsähti ja samassa hänen molemmat jalkansa pomppasivat ilmaan.

– Se oli voimaannuttava kokemus, koska sillä hetkellä tiesin, että Aada oli parannettavissa. Piti vain oppia löytämään keinot, joihin hänen kroppansa reagoi, Pulkkinen kertoo.

Pian Nurmi alkoi yskiä voimakkaasti ja tunsi raajoissaan pieniä elonmerkkejä. Pulkkinen oli saanut läpivetoa hänen kehoonsa.

– Pasin tapaamisista tuli päivieni kohokohtia. Pasi kokeili kaikkea mahdollista. Milloin hän yritti saada reaktioita aikaiseksi kutittamalla, milloin taas auton kiillotuslaikkaa käyttämällä. Jos jotain, hän tökki minua sormillaan jatkuvasti eri puolille kehoa, Aada Nurmi muistelee.

– Ihme kyllä, tuloksia alkoi hiljalleen tulla. Tammi- ja helmikuussa 2020 jaloissani oli jo sen verran tuntoa, että pystyin seisomaan tuen avulla, ja kädetkin pelasivat selvästi paremmin. Pyörätuolissa oli kuitenkin edelleen liikuttava.

Alkuvuodesta 2020 Nurmi alkoi saada rajuja tajunnan häiriökohtauksia. Vanhemmat pelkäsivät epilepsiaa, mutta tutkimuksissa ei löytynyt sitäkään.

Kun helmikuu koitti, potilas tunsi palavaa tarvetta päästä kouluun kahden ja puolen kuukauden tauon jälkeen, takaisin kaverien pariin – silläkin uhalla, että tiesi saavansa koulupäivän aikana useita kohtauksia.

– Pahimpina päivinä taisin saada jopa kymmenen eriasteista kohtausta. Totta kai häpesin kohtauksiani, mutta minä halusin takaisin normaaliin elämään ja ystävieni seuraan, nyt lukion toista luokkaa käyvä Aada perustelee.

– Pyörätuolia en kuitenkaan halunnut käyttää. Raahauduin kouluun keppien varassa. Kun oikeassa jalassa oli jo enemmän tuntoa, pidin painoa sillä ja raahasin tunnotonta vasenta jalkaa mukanani, takoen koko ajan päähäni, että tanssin vielä kilpaa.

Sampo Nurmi (vas.), Pasi Pulkkinen, Aada Nurmi ja Saara Nurmi iloitsevat siitä, että perheessä voidaan taas urheilla.­

Kohtausten vuoksi keskittyminen koulunkäyntiin ei sujunut optimaalisesti. Vanhemmat yrittävät saada opettajien kanssa sovittua, että Aada suorittaisi osan kursseista kotoaan. Ei auttanut, vaikka helmikuussa Aadan kohtaukset yltyivät ja hänen oli pakko jäädä koulusta taas pois.

– Vielä silloin koulussa ei tunnettu sellaista käsitettä kuin etäopiskelu. Irvokasta oli, että jo kuukautta myöhemmin tunnettiin, ja siitä tuli hetkeksi jopa pakkokäytäntö, Saara Nurmi muistuttaa.

Uusi pysäyttävä hetki perheessä koettiin huhtikuun alussa, vaihteeksi positiivisessa mielessä. Tuolloin Aada Nurmi pääsi tapaamaan Joukaista.

– Vasta silloin saimme ensi kerran kunnolla tietoa tästä oireesta. Se oli vapauttava tunne, kun Jussi jopa kehotti Aada tanssimaan niin paljon kuin hän pystyi. Kuulemma aivot saattoivat totella ensi vaiheessa ihmisen miellyttäviksi kokemia käskyjä, Saara Nurmi kertoo.

– Emme saaneet julkiselta puolelta apua, ja sieltä kuntoutuslaitoksestakin meidät ajettiin pois, koska Aadan tilanteessa ei ollut tapahtunut edistystä. Mutta onneksi apua oli löydettävissä sentään omakustanteisesti.

Kuntoutuslaitoksen ylilääkärin mukaan ”kotiutuksissa pyritään aina siihen, että ne tapahtuvat suunnitelmallisesti tiimityönä ja asiakasta kuunnellen eikä äkillisesti”.

Sampo-isän mielestä suurin ongelma matkan varrella oli tiedon puute.

– Suomessa on loistava terveydenhuolto silloin, kun sairaudelle pystytään todentamaan jokin selkeä syy. Mutta jos tällaista syytä ei löydy, kaikki voi jäädä herran haltuun, hän perustelee.

Joukainen allekirjoittaa väitteen tiedon puutteesta.

– Keskimäärin neurologit kokevat tämän vaikeaksi aiheeksi. Koulutusta ei ole ollut vielä tarpeeksi. Siihen on jätetty panostamatta, vaikka 15 prosenttia kaikista neurologisista poliklinikkapotilaista kärsii toiminnallisista neurologista häiriöistä, hän summaa.

” Kun Aadasta puhutaan, harvoin törmää yhtä tahdonvoimaiseen nuoreen ihmiseen.

Toukokuu 2020 jää Nurmen perheessä historiaan. Tuolloin Aada Nurmi oppi uudestaan kävelemään – ei tosin mitenkään itsestään.

Vaikka puutuminen katosi raajoista lupaavaa vauhtia jo huhtikuussa, Nurmi ei pystynyt tuottamaan kävelyaskelia. Ongelma alkoi korjaantua, kun Pasi Pulkkinen keksi keinon huijata Aadan aivoja.

– Huomasin, että jos Aada yritti nostaa yhtä aikaa molemmat sormensa pystyyn, seurasi herkästi kohtaus. Ymmärsin, ettei hän pystynyt tietoisesti liikuttamaan kahta raajaa kerrallaan, ja päätin kokeilla numerokikkaa, Pulkkinen selvittää.

– Eli pyysin Aadaa laskemaan numeroita ykkösestä kymmeneen ja siirtymään tietyn matkan eteenpäin. Kun hän laski numeroita ääneen, yhtäkkiä hänen jalkansa alkoivat liikkua suorina marssiaskelmaisesti eteenpäin. Tällä tavoin aivoja huijaamalla saimme ajan kanssa palautettua Aadan toiminnot.

Kun kävely jo onnistui, mikään ei enää pidätellyt Nurmea. Kesäkuussa hän palasi tanssiharjoituksiin ja aloitti oitis väkevän treenin.

– Rakastan tanssia. Olin ikionnellinen päästessäni takaisin treeneihin sellaisten piinallisten kokemusten jälkeen, hän tiivistää.

Jo syyskuussa Aada Nurmi juhli joukkueensa kanssa Suomen mestaruutta latino show’ssa. Kisapaikkaa edelsi onnenkantamoinen.

– En alun perin kuulunut kilparyhmään, mutta kolmisen viikkoa ennen SM-kisoja valmentaja soitti ja pyysi mukaan yhden tanssijan jäätyä sivuun ryhmästä. Tällaisen luottamuksen saatuani treenasin entistäkin intohimoisemmin, Aada Nurmi kertoo.

– Oli mahtavaa saada kultamitali kaulaan. Nyt on myös löytynyt oma tanssipari 10-tanssiin. Tässä lajissa poikia ei ole joka oksalla, joten sekin tuntuu tosi hienolta. Tavoitteet ovat kovat urheilussa, ja eiköhän mut vielä joskus nähdä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa valmentajana, hän jatkaa.

Nurmen toipuminen huipentui kultamitaliin.­

Pian 18 vuotta täyttävän Aadan tarinan suurin opetus liittyy kuitenkin muuhun kuin menestykseen. Myös kilpatanssija itse uskoo, että jos häneltä ei olisi löytynyt vahvaa omaa tahtoa, hän saattaisi istua yhä pyörätuolissa. Jotkut vastaavista oireista kärsineet ovat jääneet loppuiäkseen pyörätuolin armoille.

– Yhdessä vaiheessa eräs hoitohenkilökuntaan kuuluva sanoi, että kannattaisi vain totutella istumaan pyörätuolissa loppuelämä. Itselleni se ei ollut vaihtoehto. Halusin elämäni takaisin, ja myös sain sen, Aada Nurmi korostaa.