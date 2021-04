Näin ikuisesta alisuorittajasta ja yleisestä naurunaiheesta kasvoi SM-liigan suurin mestarisuosikki – uusi pomo mylläsi pakan uusiksi

Kalle Sahlstedt on tehnyt pulskasta ja laiskasta Lukosta uskottavan organisaation vain parissa vuodessa – ja kuuman mestarisuosikin. Samalla hän on uudistanut urheilujohtamista jääkiekossa.

Rauman Lukko tunnettiin vuosikausien ajan ikuisena alisuorittajana ja RTK-yhtiön rahoja haaskaavana seurana, joka massiivisesta pelaajabudjetista huolimatta hyytyy viimeistään välierissä. Yleensä jo paljon aikaisemmin.

Lukolla on ollut nerokkaan talousjärjestelyn turvin niin paljon rahaa käytössään, ettei seurajohdon ole ikinä tarvinnut tosissaan kamppailla elintilastaan. Se laiskistaa.

Pelaajat ja valmentajat ovat vaihtuneet ja projektit heidän mukanaan. Pitkäjänteistä toimintasuunnitelmaa ei ole ollut.

Kunnes nyt.

Kalle Sahlstedtin palkkaaminen urheilujohtajaksi on osoittautumassa Lukon seurahistorian käänteentekevimmäksi ratkaisuksi. Osoituksena tästä Lukko on niittänyt huomattavaa menestystä kahdella viime kaudella runkosarjassa. Vakuuttavasti runkosarjan voittanut Lukko lähtee suurimpana suosikkina kevään pudotuspeleihin.

Keltanokkana, ilman aiempaa urheilujohtajan kokemusta, Sahlstedt on onnistunut tekemään Lukosta taloudellisten resurssiensa arvoisen huippuseuran. Harvinaisia menestyspiikkejä lukuun ottamatta siinä ei ole Raumalla onnistunut kukaan muu, vaikka nimekkäitä yrittäjiä on riittänyt Risto Dufvasta Rauli Uramaan.

Mikä tekee Sahlstedtista niin erityisen?

Otetaan selvää.

Lukossa kesällä 2018 työnsä aloittanut Sahlstedt ponnisti puskista takaisin huippukiekon ytimeen. Lopetettuaan uransa vuonna 2010 hän työskenteli vuosia sivussa suurista otsikoista, ensin liikunnanopettajana Kerttulin urheilulukiossa Turussa ja sen jälkeen samassa kaupungissa jääkiekkolehtorina.

Jääkiekon sisäpiireissä hänen innovatiivisuutensa ja ammattitaitonsa tunnettiin jo tuolloin.

– Kalle rakensi Turussa jääkiekkolehtorina lukioon innovatiivisen järjestelmän, joka otettiin myöhemmin käyttöön koko Suomessa, Sahlstedtia tämän pelaajauralla useaan otteeseen valmentanut Kari Jalonen kertoo.

Ei siis ihme, ettei Turussa oltu mielissään Sahlstedtin vaihdettua Lukon palvelukseen.

– Emme todellakaan olleet iloisia. Häntä arvostettiin, ja hän teki hyvää työtä nuorten pelaajien kanssa Turussa, TPS:n pelaajatarkkailijana työskentelevä Tomi Kallio, Sahlstedtin entinen ketjukaveri, kertoo.

Turun-vuodet tarjosivat Sahlstedtille näköalapaikan noin 15–18-vuotiaisiin nuoriin pelaajiin. Hän työskenteli heidän kanssaan lähes päivittäin kaukalossa ja sen ulkopuolella ja näki, millaisista pelaaja- ja ihmistyypeistä kasvoi ammattilaisia ja jopa NHL-pelaajia, ja kenestä puolestaan ei.

Tästä korvaamattoman arvokkaasta tietopankistaan hän nyt ammentaa sekä rekrytoidessaan että kasvattaessaan pelaajia Lukossa.

Samoihin aikoihin hän myös havaitsi jääkiekon muutoksen suunnan: nuoret pelaajat olivat nopeampia ja taitavampia kuin koskaan aikaisemmin, ja he halusivat pelata aloitteellista ja ennakkoluulotonta jääkiekkoa.

Näiden analyysiensä pohjalta Sahlstedt myöhemmin rakensi menestyvän jääkiekkojoukkueen, mutta ei tiennyt sitä vielä tuolloin.

” Sen haluan tehdä selväksi, etten harrasta ikärasismia. Silti Lukon joukkue ei ollut aiemmin sellainen, jonka haluan nähdä täällä. Se ei vastannut nykyajan vaatimuksia.

Kaappaus ei ollut helppo. Lukon hallituksen puheenjohtaja Ari Salmi istui kahvilla Sahlstedtin kanssa kerta toisensa jälkeen ja houkutteli tätä kasvattajaseuransa palvelukseen.

Lopullisesti Sahlstedtin pään käänsi päävalmentaja Pekka Virta, jonka kanssa Sahlstedt oli luonut siteen ja käynyt hedelmällisiä keskusteluja jääkiekosta jo pelatessaan tämän alaisuudessa KalPassa uransa loppuvuosina.

– Olin jo sanonut monta kertaa ei. Pääni alkoi pikkuhiljaa kääntyä, kun Pekka soitteli jatkuvasti, Sahlstedt kertoo.

Sahlstedtin ja Virran ajatukset Lukon kurssin kääntämisestä osuivat täydellisesti yhteen. Heti ensimmäiseksi joukkuetta oli nuorennettava radikaalisti.

– Sen haluan tehdä selväksi, etten harrasta ikärasismia. Silti Lukon joukkue ei ollut aiemmin sellainen, jonka haluan nähdä täällä. Se ei vastannut nykyajan vaatimuksia, Sahlstedt sanoo.

Lukon päävalmentaja Pekka Virta sai houkuteltua Sahlstedtin Lukon palvelukseen.­

Kaksikko pani tuulemaan jo ensimmäisellä yhteisellä kaudellaan, kun mm. kokeneet Jyri Marttinen ja Lauri Tukonen ajautuivat sivuraiteelle ja joutuivat lopulta lähtemään seurasta nuorempien tieltä.

Kaudella 2017–2018 Lukon joukkueen keski-ikä oli yli 27 vuotta. Kauden alkaessa vastaava luku oli 23.

– Peli nopeutuu koko ajan ja vaatii kamppailuvoimaisia ja nälkäisiä pelaajia. Siksi joukkueen rakennetta on muutettu, Sahlstedt perustelee.

Nuoret ja nopeat sekä kiekollisesti taitavat pelaajat sopivat Virran vaativan taktiseen ja aktiiviseen pelitapaan, jonka nimeen Sahlstedt vannoo.

– En halua nähdä sellaista, että pelaisimme 60 peliä trapia ja luottaisimme vastaiskuihin. Eivätkä halua nähdä katsojatkaan. Haluamme pelata rohkeasti silläkin uhalla, että häviämme jonkun pelin ”liian aktiivisen” pelitavan takia, Sahlstedt sanoo ja jatkaa:

– Uskon, että aktiivisella ja luistelevalla pelitavalla pelaajat kehittyvät parhaiten, ja vuosi vuodelta se on myös tehokkaampi tapa voittaa pelejä. Toki järjen on pysyttävä mukana. En puhu hullunrohkeasta pelistä.

Muutos seuran edellisen pitkäaikaisen päävalmentajan Risto Dufvan puolustusvoittoiseen pelitapaan verrattuna on suuri.

Pelaaja-agentiksi ryhtynyt Sami Kapanen on nähnyt Lukon juniorien pelejä ja havainnut, että sama kiekonhallintaan perustuva raikas pelifilosofia pätee sielläkin.

– Lukko on onnistunut luomaan oman identiteetin, pelitavan ja tyylin koko seuraan junioreista lähtien, Kapanen sanoo.

Todisteeksi edistysaskeleista Lukon U20-joukkue voitti tällä kaudella Suomen mestaruuden ensimmäistä kertaa 63 vuoteen.

Edistyksellistä jääkiekkoa pelaava Lukko on nyt houkutteleva vaihtoehto pelaajille, jotka haluavat kehittää itseään Pohjois-Amerikan kaukaloita varten. Tällaisesta pelaajasta täydellinen esimerkki on Sebastian Repo, joka tuli kesken viime kauden Lukkoon ja halusi jatkaa seurassa tälläkin kaudella.

– Kiinnostus Lukkoa kohtaan on lisääntynyt pelaajien keskuudessa ihan helvetisti, eräs pelaaja-agentti vahvistaa.

Sebastian Repo siirtyi kesken viime kauden rapakon takaa AHL:stä Lukkoon.­

Kiinnostuneista pelaajista Lukko on onnistunut poimimaan juuri oikeat. Se jos joku on Raumalla harvinaista, sillä Äijänsuon kaukaloon on vuosien saatossa raahattu jos jonkinlaisia palkkasotureita, joista osa on hädin tuskin ehtinyt purkaa edes laukkujaan ennen kuin on huomattu, ettei paketissa ollutkaan tilattua tavaraa.

Lisäksi Lukko on perinteisesti joutunut maksamaan pelaajilleen Rauma-lisää, koska kukaan ei ole uskonut menestyvänsä tai kehittyvänsä Lukossa. Tätä ongelmaa voi havainnollistaa itselleen esimerkiksi yrittämällä listata mielessään Lukon kasvattamia NHL-pelaajia.

Nykypelaajien lista jää lyhyeksi: maalivahti Antti Raanta on ainoa, Aleksi Saarela on lähellä.

Enää Raumalla ei hätäillä, vaan jokainen seuraan palkattu pelaaja on tarkasti harkittu ja tutkittu. Tähän työhön Sahlstedt tarvitsee apukäsiä. Hän jakaa valtaa, delegoi tehtäviä ja tunnistaa puutteensa. Nämä lukeutuvat huippujohtajien tärkeimpiin ominaisuuksiin.

Sopivan pelaajan kartoittamisen aloittaa usein tilastoanalyytikko Simo Teperi, joka käsittelee puhtaasti tilastojen perusteella agenttien lähettämiä pelaajalistoja ja tiivistää tarjokkaiden listaa. Teperi on tilastotieteen maisteri ja töissä Lukolla.

Teperi tuottaa materiaalia myös valmennuksen avuksi, ja pelaajillekin kilahtaa jokaisen ottelun jälkeen tilastopaketti illan suorituksesta suoraan puhelimeen. Varsinaisia data-analyytikkoja ei Sahlstedtin tietojen mukaan ole kokoaikaisesti töissä missään muussa liigaorganisaatiossa.

Kun rekrytointiprosessissa jäljellä on sopiva määrä pelaajia, Sahlstedt alkaa katsoa pelaajien pelejä tietokoneeltaan. Jos kiinnostus pelaajaan on pysynyt elossa vielä senkin jälkeen, Sahlstedt on pyytänyt apua Josef Boumediennelta, jonka värväsi pari vuotta sitten seuran pelaajatarkkailijaksi.

Columbus Blue Jacketsin kykyjenetsijänä vuosia toimineella Boumediennella on vahvat kontaktit globaalin kiekkomarkkinaan toisin kuin hiljattain urheilujohtajana aloittaneella Sahlstedtilla. Tänä keväänä Boumedienne palkattiin SHL:n karsintasarjaan joutuneen Brynäsin valmentajaksi.

Vaatimaton verkosto kansainvälisiin kiekkopiireihin on yksi niistä puutteista, joista aiemmin mainittiin, ja jotka Sahlstedt on paikannut delegoimalla vastuuta. Boumediennen ansiosta Lukossa on nähty todella kovia ruotsalaispelaajia, kuten Westerholmin veljekset ja tälläkin kaudella Raumalla loistanut Robin Press.

Coyotes-vahti Antti Raanta ja hiljattain Toronto Maple Leafsiin kaupattu Antti Suomela edustavat raumalaisväriä Pohjois-Amerikassa.­

Jos myös Boumedienne on näyttänyt potentiaaliselle hankinnalle vihreää valoa, pelaajaa aletaan tarkkailla paikan päällä. Lisäksi hänen luonteestaan ja taustastaan kerätään mahdollisimman paljon tietoa.

– Pyrimme hankkimaan myös mahdollisimman terveitä pelaajia. Se on todella tärkeä asia, jota ei aina painoteta tarpeeksi, Sahlstedt sanoo.

Aiemmin Raumalla päävalmentajat saivat vedellä ratkaisevista naruista entisen pelaajakoordinaattorin Hannu Vanhatalon antaessa taustatukea. Kun vielä toimiston väellä tai hallituksellakin saattoi olla omat järkkymättömät mielipiteensä, pelaajahankinnat menivät usein pieleen.

– Pienessä seurassa kaikki tekisivät mielellään vähän jotain ja kertoisivat näkemyksensä joka asiaan. Hyvää kaikki tarkoittavat, mutta tuloksena on usein sillisalaattia ja ristiriitoja. Se on selvästi muuttunut täällä. Työnjako on nyt selkeä jokaisella osa-alueella, Pekka Virta sanoo.

Työnjako todellakin on nyt selkeä. Sahlstedtin vastuulla on koko urheilutoiminnan talous, johon sisältyy pelaajabudjetin lisäksi myös esimerkiksi matka- ja varustekulut. Summa on suuri, ja vastuu painava.

– Minä en halua, että toimitusjohtaja tai joku hallituksesta tulee sanomaan, minkä pelaajan voin hankkia ja minkä en. Olen osoittanut, että pysyn budjetissa, Sahlstedt sanoo.

Potentiaalisten hankintojen huolellisen tarkkailun jälkeen seuraa vähintään yhtä tärkeä vaihe: sopimuksesta neuvotteleminen. Tätä juttua varten haastateltujen pelaaja-agenttien mukaan Sahlstedt on neuvotteluissa erinomainen ja alansa ehdotonta huippua jo nyt.

– Kalle on päättäväinen, mutta hänen kanssaan on helppo toimia. Hän tunnistaa poikkeuksellisen hyvin potentiaalin pelaajista ja luottaa silmäänsä täysin. Hänen päätään ei voi kääntää puhumalla. Tärkeintä on, että hänen sanaansa voi aina luottaa, mikä ei todellakaan ole itsestäänselvyys näissä piireissä, yksi agenteista kertoo.

” Minä en halua, että toimitusjohtaja tai joku hallituksesta tulee sanomaan, minkä pelaajan voin hankkia ja minkä en. Olen osoittanut, että pysyn budjetissa.

Adjektiivit ahkera ja järjestelmällinen toistuvat agenttien puheissa.

– Kerron esimerkin. Meillä oli pelaaja, joka oli saanut rahamäärältään suurin piirtein samansuuruisen tarjouksen kahdesta seurasta. Kalle soitteli parin päivän välein ja kysyi, onko tilanteeseen syntynyt ratkaisua. Toisesta urheilujohtajasta ei kuulunut pitkään aikaan mitään, kunnes jossain vaiheessa tuli viesti ”Miten meidän kävi?”. Tästä voi päätellä, kuinka jämäkästi Kalle hoitaa asiat.

Tähän mennessä on kerrottu, millä aseilla Sahlstedt ja Virta ovat tehneet Lukon SM-liigajoukkueesta parissa vuodessa kuuman mestarisuosikin. Silti yksittäisiä menestyskausia tärkeämpi asia Sahlstedtille on pitkäjänteisyys. Sen vuoksi hän on myllännyt Lukon junioriputken uuteen uskoon.

Se on tarkoittanut esimerkiksi ammattivalmentajien palkkaamista junioritoimintaan ja valmentajien säännöllistä kouluttamista. Lukon juniorit myös yksinkertaisesti harjoittelevat nyt enemmän kuin aikaisemmin.

– Muutos ei onnistu pelkällä pyhällä hengellä, vaan asioihin täytyy satsata onnistuakseen. Pikkuhiljaa alamme menestyä junioreissakin, vaikka se ei tietenkään ole itseisarvo, Sahlstedt sanoo.

Ilman hallituksen lupausta siirtää junioritoimintaan lisäresursseja Sahlstedt tuskin olisi tarttunut Lukon tarjoukseen. Hänen toimenkuvansakin on rakennettu liigaseuran urheilujohtajaksi poikkeuksellisella tavalla.

– Noin 60 prosenttia työajastani käytän liigajoukkueen asioiden hoitamiseen, esimerkiksi joukkueen rakentamiseen. Loput 40 prosenttia ajasta olen mukana lapsiurheilussa valmentajien apuna ja tukena, Sahlstedt selittää.

Yleensä liigaseurojen urheilujohtajat osallistuvat edustusjoukkueen lisäksi jonkin verran vanhimpien ikäluokkien toimintaan, mutta Lukossa niiden koordinointi on valmennuspäällikkö Timo Elon vastuulla. Hänen tärkeästä roolistaan Lukon kulttuurinmuutoksessa Sahlstedt muistuttaa monessa eri yhteydessä.

– Yhteistyömme on saumatonta, ja luotan häneen sataprosenttisesti.

–Pyrimme hankkimaan myös mahdollisimman terveitä pelaajia. Se on todella tärkeä asia, jota ei aina painoteta tarpeeksi, Sahlstedt linjaa pelaajahankintojaan.­

Junioritoimintaan satsaaminen on samalla tärkeä panostus seuran tulevaisuuteen, sillä Sahlstedt on huolissaan SM-liigan vetovoimasta.

– SM-liigan edelle menevät ainakin NHL, KHL, AHL, SHL, NLA ja osittain Saksan pääsarjakin. Tavallaan kilpailemme nyt Saksan pääsarjan kanssa samoista pelaajista. Tästä asiasta olen pirun huolissani, Sahlstedt lataa.

– Ja pelkään, että jossain vaiheessa kilpailemme Allsvenskanin kanssa pelaajista.

Moni kiekkovaikuttaja hyssyttelee vuodesta toiseen ongelman vakavuutta ja kiertelee juurisyiden kohdalla. Sahlstedt sen sijaan sanoo asiat suoraan.

– Urheilullisesta näkökulmasta katsottuna meillä on liikaa joukkueita, siinä ei ole mitään epäselvää. Enkä nyt tarkoita, etteivät uudet joukkueet kuuluisi SM-liigaan. Tarkoitan sitä, ettei nykyinen systeemi tee hyvää sarjan urheilulliselle vetovoimalle. Näitä päätöksiä ei olisi koskaan saanut tehdä.

– Kolmella korkeimmalla sarjatasolla meillä on yhteensä 47 joukkuetta (SM-liiga 15, Mestis 14 ja A-nuorten SM-liigan alkusarja 18). Ei ole mitään toivoa, että Suomessa riittäisi tarpeeksi laadukkaita pelaajia kaikkiin näihin sarjoihin. Ei riitä millään. Sarjoissa on pelaajia, joilla ei pitäisi olla mitään asiaa korkeimmille tasoille. Peli ei ole riittävän tasokasta.

Tämän Sahlstedt kokee valtavan suureksi ongelmaksi. On jo selvää, että SM-liiga on tippunut palkkakilpailussa sijoille ynnä muut. Ainoita kilpailuvaltteja voisivat olla sarjan urheilullinen taso ja mahdollisuus kehittyä pelaajana.

Silloin SM-liigaseuroilla olisi mahdollisuus houkutella laadukkaita pelaajia Suomeen. Seurat myös pystyisivät pitämään kotimaiset huippulupaukset riveissään kauemmin.

– Aina puhutaan, että SM-liiga on kasvattajasarja. No joo, mutta minun mielestäni tämän pitäisi olla kasvattajasarja NHL:lle. Tarvitsisimme lisää kovan luokan lupauksia.

– Ja toisaalta monet pelaajat saattaisivat valita Suomen 80 000 euron palkalla vaikka Saksassa tarjottaisiin 150 000 euroa, jos olisivat varmoja, että täällä kehittyy paljon todennäköisemmin seuraavalle tasolle. Nyt näin ei ole.

SM-liiga valitsi Lukon puolustajan Robin Pressin runkosarjan 2020–2021 parhaaksi pelaajaksi.­

Lukossa Sahlstedt on pyrkinyt ja osittain jo onnistunut keksimään ratkaisun juuri tähän kipupisteeseen luomalla eteenpäin pyrkiville pelaajille otollisen ympäristön junioripolusta aina edustusjoukkueen pelitapaan saakka.

Sen Sahlstedt ymmärtää oikein hyvin, ettei SM-liigan joukkuemäärää noin vain tiputeta, kiitos aikanaan solmitun osakassopimuksen ja taloudellisten realiteettien. Yhden konkreettisen rakennemuutoksen hän kuitenkin haluaisi nähdä.

– Pitäisi panostaa selkeästi jompaankumpaan, joko A-nuorten SM-liigaan tai Mestikseen. Että edes toisessa sarjassa olisi riittävän kova pelillinen taso ja ammattimaiset olosuhteet nuorille pelaajille. Jo se parantaisi tilannetta.

– Nykyään mietin, että kannattaako nuorta pelaajaa edes lähettää Mestikseen pelaamaan, vaikka hän olisi jo liian hyvä A-nuoriin ja pelillisesti Mestis olisi sopiva sarja. Ei Mestiksessä ole ammattilaispelaajia. Pelit ovat kovempia, mutta mitä tapahtuu vuorokauden 22 muun tunnin aikana? Kehittääkö puoliammattilaisympäristö pelaajia? Tämä ei vain toimi.

Sahlstedtin ura jääkiekkovaikuttajana on vielä nuori, mutta näytöt Turusta ja Raumalta puhuvat puolestaan. Hänestä on kovaa vauhtia kehittymässä uuden sukupolven taitava urheilujohtaja, joka vaikuttaa Suomi-kiekossa vielä pitkään.

Rahaa ja mahdollisuuksia Sahlstedtilla on kiistatta Lukossa enemmän kuin monessa pienemmän budjetin seurassa, mutta toisaalta Sahlstedt on jo peitonnut hankinnoillaan kollegat kaikista suurimmissakin liigaseuroissa.

Lisäksi hän on uskaltanut innovoida ja ravistella rakenteita. Eikä hän pelkää sanoa mielipiteitään ääneen, kuten tästäkin haastattelusta on jo käynyt ilmi.

– Jo pelaajauransa aikana Kalle uskalsi nostaa vaikeita asioita esiin. Sitä taitoa hänen nykyisessä työssään tarvitaan valtavasti, Kari Jalonen sanoo.

Mikä tärkeintä, Sahlstedt suhtautuu johtamiseen omana toimialanaan, joka vaatii paljon ja jossa voi kehittää itseään.

– Sitä ei oikein vielä ole Suomessa ymmärretty. Ajatellaan, että johtajan pitää aina välillä heittää joku lapiollinen soraa johonkin ollakseen reilu jätkä, Virta muistuttaa.

Pekka Virta vaihtaa maisemaa ensi kaudella. Valmennusvastuun nappaa Lukon U20-joukkueen mestaruuteen tällä kaudella valmentanut Marko Virtanen. Järjestelmässä on jatkuvuutta, mutta toimiiko urheilujohtajan ja päävalmentajan yhteistyö jatkossakin yhtä mallikkaasti kuin tähän saakka?

Vaikka Lukko ei suurista odotuksista huolimatta saavuttaisi tavoitettaan tällä kaudella, Sahlstedt vakuuttaa huoneentaulunsa pysyvän kirkkaana mielessä.

Hän uskoo siihen, että Lukko voi nousta pysyvästi huippuseuraksi vain keskittämällä resursseja juniorien ammattimaiseen toimintaympäristöön ja parantamalla omavaraisuuttaan.

Sen lisäksi seuran täytyy painottaa rekrytoinneissaan nuoria ja urallaan eteenpäin pyrkiviä pelaajia sekä pelata aktiivisella pelitavalla, joka tukee pelaajien kehittymistä.

Kun Sahlstedt asettaa Lukossa riman näin korkealle, hyötyjiä ovat myös näivettyvä SM-liiga ja koko suomalainen jääkiekko.

– Pidän kynsin ja hampain kiinni siitä, että nuoret pelaajat saavat Lukossa mahdollisuuden lyödä läpi. En siis hanki joukkueeseen viittä ketjua aikuispelaajia vaan jätän aina tilaa junioreille. Jos miettii vaikka Kärppiä ja Tapparaa, niin ei nuorilla pelaajilla ole siellä ollut helppoa lyödä läpi.

Raumalla on ennenkin pidetty korupuheita omista pojista ja juniorityöstä, mutta kukaan ei ole aiemmin tarttunut konkreettisiin toimiin ruohonjuuritasolla niin kuin Sahlstedt.

Kun Sahlstetdt on vielä kirkkaan strategian kruunuksi onnistunut hankkimaan ympärilleen oikeat ihmiset ja saanut johtoportaalta työrauhan, Lukolla on ensimmäistä kertaa seuran historiassa uskottava suunta kohti pitkäkestoista menestystä.

– Minusta tuntuu, että Lukkoon ei aiemmin uskottu. Nyt tuntuu, että koko Rauma luottaa, että Lukossa on asiat hyvin. Se on pirun hieno tunne.

Oli jo aikakin.