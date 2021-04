Pavel Bure, 50, oli aikakautensa parhaita maalintekijöitä. ”Russian Rocket” muistetaan Suomessa erityisesti Naganon olympialaisten välieränäytöksestä, joka murskasi Leijonien kultahaaveet.

Fiilis oli katossa. Leijonat lähti itseluottamusta uhkuen vuoden 1998 Naganon olympiakisojen välierään.

– Meitä ei pysäytä enää kukaan, Leijonien leirissä ajateltiin.

Hannu Aravirran luotsaama Suomi oli tehnyt uroteon kaksi päivää aiemmin kaatamalla ennakkosuosikki Ruotsin puolivälierissä maalein 2–1.

Peter Forsbergin, Mats Sundinin ja Nicklas Lidströmin tähdittämän Tre Kronorin kaataminen oli eräänlainen merkkipaalu Suomi-kiekossa, sillä Naganon olympialaisissa olivat koolla ensi kertaa historiassa NHL-pelaajat. Parin vuoden alhon jälkeen Suomi pelasi mitaleista kaikkien aikojen kovatasoisimmaksi tituleeratussa turnauksessa.

Tämä juttu on julkaistu Urheilulehden numerossa 12/21. Tilaa Urheilulehti kotiisi täältä.

20. helmikuuta pelatussa välierässä vastaan asettui kivikova Venäjä, mutta Suomen joukkueessa oli selvät sävelet siihen, miten itänaapurin tähtisikermä kaadetaan.

– Tiedettiin, että Venäjää vastaan ei voida lähteä maalintekokilpailuun mukaan. Silloin luvassa voi olla kylmää kyytiä, muistelee Leijoniin ainoana SM-liigasta valittu puolustaja Kimmo Timonen.

Profetia osui oikeaan.

Olympialaisten välierästä ei muodostunut Suomen toivoma kliininen ja kurinalainen 60-minuuttinen, joka kantoi puolivälierässä voittoon.

Välierästä tuli yhden miehen show.

Video alkaa pyöriä. Naganon jääpyhättö Big Hat on tupaten täynnä. Kamerakuvien perusteella japanilaiskatsojat ovat valinneet suosikkinsa kohteliaan tasapuolisesti. Suomen ja Venäjän liput heiluvat eri puolilla katsomoa.

Suomen joukkue on kerääntynyt maalivahti Jarmo Myllyksen ympärille viimeiseen hengennostatukseen ennen aloituskiekkoa. Kamera poimii valkoisissa pelaavasta Venäjän joukkueesta kapteenin C-kirjainta rinnassaan kantavan Pavel Buren.

Bure on merkitty mies. Kaikki tietävät, miten kovan luokan maalintekijästä on kyse. Vancouver Canucksin 27-vuotias venäläishyökkääjä rikkoi jo NHL-uransa alussa kahtena kautena maagisen 60 maalin rajan. Naganossa Bure, lempinimeltään ”Russian Rocket”, on turnauksen valovoimaisimpia pelaajia.

– Ei häneen kuitenkaan kiinnitetty mitenkään erityisesti huomiota välierää edeltävissä palavereissa.

” Kaikki tiesivät,että läpiajoihin sellaista rakettia ei saa päästää. No, se nyt ei mennyt ihan nappiin.

Kaikki tiesivät, että läpiajoihin sellaista rakettia ei saa päästää. No, se nyt ei mennyt ihan nappiin, Timonen kertoo.

Välierän ensimmäiset kahdeksan minuuttia sujuvat Suomelta käsikirjoituksen mukaisesti, mutta jäähy rikkoo rytmin pelistä. Venäjä pääsee jauhamaan ylivoimaa ykköstykistöllään.

Kiekko pelataan päätyviivalla päivystävälle Burelle, joka vetää molemmat Suomen puolustajat kuin magneetit itseensä. Teppo Numminen on alivoimaneliön nurkkapelaaja, mutta Timonen päättää syöksyä kohti Burea ja heittäytyy mahalleen peittämään syöttölinjaa.

– Tuossa kohtaa luulen, että Bure lähtee pelaamaan syöttöä takatolpalle. Ei tullut mieleenkään, että hän yrittäisi laukoa nollakulmasta, hämmästelee Timonen.

Bure yllättää – ja laukoo nimenomaan nollakulmasta. Myllys torjuu horjuen ensimmäisen yrityksen, mutta kiekko pomppii takaisin Buren lapaan. Bure lapioi kiekkoa kuin vimmattu, ja kolmas yritys uppoaa kaatuneen Myllyksen patjojen välistä maaliin.

– Pieni onnenkantamoinen, että kiekko tippuu sopivasti ja laskeutui vielä minun perseeni kautta Buren nenän eteen, Timonen sanoo.

0–1 –Luulin, että Bure lähtee pelaamaan syöttöä takatolpalle. Ei tullut mieleenkään, että hän yrittäisi laukoa nollakulmasta, Timonen kertoo.­

Avauserän viimeisiä minuutteja viedään. Raimo Helminen liukuu kiekon kanssa leveässä haara-asennossa keskikaistalta hyökkäyssinisen yli. Timonen näkee tilaisuutensa tulleen ja lähtee tukemaan taustalta.

Pum! Helminen ajetaan siniviivan alla pystyyn, ja kiekko ajautuu Venäjän haltuun.

– Ai katos, en mää edes muista tuollaista, naurahtaa Helminen, jolla ei näyttänyt olevan veitsenterävän pelisilmänsä takia ikinä kiire kaukalossa.

– Sen muistan, että koko peli oli aikamoista painia. Välillä siellä vedettiin kuin vierasta sikaa, mutta se oli siihen aikaan pelin henki.

Kiekonmenetyksen jälkeen Timonen kääntyy hätäisesti ja alkaa tikata vauhdilla kohti omaa maalia, mutta on auttamatta myöhässä. Samoin on pakkipari Janne Laukkanen.

– Tässä tapahtuu juuri se, mitä piti varoa. Sovittiin vielä pakkipareittain, että pitää porrastaa, Timonen huomauttaa.

Ei auta. Terävä ristipisto tavoittaa punaviivalla vauhtia keräävän Buren. Samalla kun Laukkanen kääntyy takaperin luistelusta etuperin luisteluun maila kohti hallin kattoa, Bure on jo irti. Bure polkee niska kyyryssä tuulispäänä läpiajoon.

– Ei tuossa vaiheessa kukaan voi saada häntä enää kiinni. Bure ja Teemu Selänne parhaimmillaan olivat tässä omaa luokkaansa. He osasivat haistaa sen pienen sauman, mistä pääsee läpi ja irti pakeista. Tämä maali on siitä loistava osoitus. Taito kytätä oikea-aikaisesti. Kaikki tapahtuu parissa sekunnissa, Timonen ihailee.

Salamannopea kämmen-rystyharhautus vie Myllyksen jäihin, ja Bure iskee kämmenpuolelta kiekon voimalla verkon perukoille Myllyksen oikealta puolelta.

– Fiilis ensimmäisellä erätauolla ei ollut mitenkään alistunut, mutta muistan kun joku sanoi, että nyt se saatanan Bure kiinni, Timonen kertoo.

– Se viesti ei oikein mennyt perille.

Leijonat saa lisää jääkylmää vettä niskaansa heti toisen erän alussa. Saku Koivu pelaa ylivoimapelin loppusekunneilla Venäjän maalin takaa kiekon viivaan Janne Niinimaalle, joka kämmää pelivälineen kanssa kohtalokkaasti.

Kiekko ponnahtaa lavasta ja Niinimaa horjahtaa väärän vastustajan edessä. Bure ampaisee räjähtävästi kohti irtokiekkoa ja karkaa Niinimaan epätoivoisesta heittäytymisestä huolimatta jälleen läpiajoon. Tällä kertaa vuorenvarma viimeistely napakalla jäänuoliaisella ohi Myllyksen.

– ”Jamo” varmasti tiesi ja se oli scoutattu ennakkoon, miten paha tilanne se on, kun noin nopea maalintekijä tulee kohti vauhdilla. Jamo näyttää olevan jäässä jo ennen kuin mitään on tapahtunut. Suurin osa Buren maaleista tuli tuolla tavalla liruttamalla tai laukomalla kiekon haaroista sisään, Timonen mainitsee.

0–2 –Tässä maalissa tapahtuu juuri se, mitä piti varoa. Sovittiin vielä pakkipareittain, että pitää porrastaa, Timonen muistelee.­

Tyylipuhtaaseen hattutemppuun Bure tarvitsi vain reilun erän.

– Tuntui, että Bure oli saatana läpiajossa koko ajan, Helminen tuhahtaa.

0–3-tappioasemassa Suomen saumat finaalipaikkaan näyttävät menneen lopullisesti, mutta sitkeä leijonajoukkue saa pian kolmannen takaiskun jälkeen kovan kirivaihteen päälle.

Ensin Helminen tuikkaa lähietäisyydeltä Valeri Buren jalan kautta 1–3-kavennuksen. Reilu minuutti myöhemmin Kimmo Rintanen lataa lämärillä (sic) kaukaa 2–3-kavennuksen. Suomen vaihtopenkki herää henkiin.

Takaa-ajo on virallisesti käynnissä.

Leijonien tuhoisa ykkösylivoima pääsee heti perään jauhamaan kahden miehen ylivoimaa. Jere Lehtinen syöttää Jari Kurrille, joka jatkaa suoraan maalin kulmalle Koivulle. Selänne ennakoi ja liukuu takaviistoon pois päin Koivusta, mutta yhä rintamasuuntaa kohti tutkapariaan. Koivu lukee tilanteen, antaa oikea-aikaisen syötön ja Selänne sivaltaa 3–3-tasoituksen.

Leijonat on taas kiinni finaalipaikassa. Vaihtopenkillä riemu repeää ja Timonen iskee nyrkkivitosia joukkuekavereilleen.

– Oi vitsi, kun on nuoren näköinen poika kuvissa. Tuossa vaiheessa uraa yritin näytellä vielä kovaa pelaamalla ilman visiiriä, koska olin lähdössä NHL:ään. Vaihdoin visiiriin aika äkkiä, kun siirryin NHL:ään, Timonen naurahtaa.

– Tämä oli hieno maali. Muistan sen upean fiiliksen penkillä maalin jälkeen. Älytön meno oli tuossa vaiheessa päällä koko joukkueella.

Venäjä on murhaavan tehokas. Hurlumhei-erä päättyy lopulta Venäjän Aleksei Zhamnovin 4–3-johtomaaliin ylivoimalla. Leijonien sietokykyä koetellaan jälleen.

Jälleen kerran Suomen ykköstähdet astuvat esiin oikeaan aikaan.

Kuumavireinen Selänne voittaa 1–1-tilanteen ja puikkelehtii tyylikkäästi Venäjän maalille. Koivu seuraa taustalla irtokiekkoa ja iskee ottelun 4–4:een ajassa 45.15.

Tästä vain reilu minuutti, kun Venäjä siirtyy uudestaan johtoon hämmentävällä tavalla. Kiekko ajautuu aloituksen jälkeen Suomen puolustusalueen oikean B-pisteen keskeltä ja osuu kuin varkain Andrei Kovalenkon vasemman luistimen terään, mistä limppu lipuu ohi hölmistyneen Myllyksen.

Myllys käy kuumana ja hakkaa mailaansa turhautuneena jäähän.

– Tätä maalia on pitänyt kelailla monesti jälkikäteen, että miten hemmetissä se oikein meni sisään. Välierän erikoisin maali, Timonen kiroaa.

0–3 –Tuntui, että Bure oli saatana läpiajossa koko ajan, Raimo Helminen muistelee hetkeä, kun välieräkamppailu vaikutti jo ratkenneen.­

Neljä minuuttia ennen kolmannen erän loppua Leijonien taivas romahtaa lopullisesti. Koivun ketju myllyttää hyökkäyspäädyssä ja hakee tasoitusta, mutta yksi hutiosuma muuttaa kaiken.

Siniviivalla päivystävä Numminen huitaisee mustasta ohi ja Bure säntää irtokiekon perään. Bure voittaa Nummisen keskialueen luistelukisassa ja pääsee kiekkoon punaviivan jälkeen.

Nummisen kahvausyritykset ja Niinimaan viime hetken huitaisu eivät pysäytä venäläisrakettia. Nopeat veivaukset ja kiekko rystypuolelta jäätä pitkin Myllyksen längeistä sisään.

– Uskomaton on tapahtunut! Ei voi mitään muuta sanoa, selostaja Antero Mertaranta parkaisee.

Buren superillan viides osuma on pelkkää kosmetiikkaa, kun hän kiskaisee vajaat kymmenen sekuntia ennen loppua puolustussinisen päältä seisovilta jaloilta kiekon tyhjään maaliin.

Säkenöivä viiden maalin ottelu takaa Burelle olympiaturnauksen maalipörssin voiton yhdeksällä osumallaan.

” Tätä maalia on pitänyt kelailla monesti jälkikäteen, että miten hemmetissä se oikein meni sisään.

– Ei Bure mitään yllätystä tehnyt. Tiedettiin tasan tarkkaan, millainen kaveri oli kyseessä. Se peli oli meidän hallussamme aika hyvin koko ajan, mutta ei vain saatu yhtä kaveria kuriin millään. Se oli niitä otteluita..., Helminen manaa.

Helminen pelasi urallaan kuudet olympialaiset, mutta hän kuuluu niihin leijonalegendoihin, jotka eivät ole kuluttaneet aikaansa peliuran jälkeen YouTubessa nostalgisoimassa.

– Niihin pitää aina palata tasaisin väliajoin, kun niistä kysytään. Sitä kautta muisti palailee pätkittäin, mutta tuon pienen painajaisen välierässä voisin unohtaa ihan hyvin, Helminen kuittaa.

Finaalissa Bure ja Venäjä kohtasivat voittajansa, kun Tshekin tähtivahti Dominik Hasek nollasi joukkueen. Suomen olympiaturnaus päättyi puolestaan iloisissa merkeissä, kun Wayne Gretzkyn kipparoima Kanada kaatui pronssiottelussa 3–2.

Nagano jää historiaan Buren uran ikimuistoisimpana arvokisaturnauksena.

– Välierässä nähtiin hyvä kattaus siitä repertoaarista, millä hän teki maaleja NHL:ssäkin. Ne luvut ovat huikeita, Jere Lehtinen sanoo.

4–6 »Uskomaton on tapahtunut! Ei voi mitään muuta sanoa», selostaja Antero Mertaranta parkaisee, kun välieräkamppailu ratkeaa Venäjän hyväksi Buren neljännellä osumalla.­

Sukupolvensa parhaisiin kahden suunnan hyökkääjiin kuulunut Lehtinen nostaa Buren aikansa parhaiden maalintekijöiden joukkoon.

– Vaikka kaikki tiesivät, miten hyvä maalintekijä ja luisteluvoimainen pelaaja hän oli, se jatkuva yllätyksellisyys teki eron. Rytminvaihdokset sun muut tekivät hänestä vaikeasti pideltävän. NHL:ssä tuli pelattua häntä vastaan paljon ja pidettyä jonkin verran aisoissakin, mutta hän oli niitä pelaajia, joita vastaan ei pystynyt pelaamaan normaalilla tavalla. Yksittäisissä, tietyissä hetkissä piti ennakoida. Muuten oli myöhässä, Lehtinen analysoi.

Aikalaisten mukaan Buren kaltainen turboraketti olisi kovaa valuuttaa modernissakin NHL:ssä.

– Pyrähdyskyky ja lähtönopeus yhdessä hakkaavan luistelutyylin kanssa tekisivät Buresta vaarallisen maalintekijän tämänkin päivän NHL:ssä. Hän oli tuohon aikaan aivan poikkeuksellinen maalintekijä. Bure periaatteessa juoksi luistimilla, Timonen kuvailee.

– Se on lahja ja taito käyttää hyväkseen jäällä kaikki kropasta löytyvä voima ja vimma.