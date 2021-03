Jenkkitähti Jeremy Bracco voitti MM-kultaa ja loisti Auston Matthewsin rinnalla – miten ihmeessä hän päätyi Kuopioon?

Jeremy Bracco loisti junioritasolla Auston Matthewsin rinnalla. Nyt 23-vuotias entinen junioritähti hakee uutta vauhtia uralleen SM-liigasta.

Pelaajalista on hurjaa luettavaa: Auston Matthews, Jeremy Bracco, Matthew Tkachuk, Jack Roslovic, Colin White, Clayton Keller, Christian Fischer, Jordan Greenway, Luke Kunin ja Troy Terry.

USA:n vuoden 2015 alle 18-vuotiaiden MM-kultajoukkueen kymmenestä parhaasta pistemiehestä yhdeksän pelaa tällä kaudella NHL:ssä.

Mestarijoukkueen ja koko turnauksen pistekuninkaana loistanut Matthews, 23, on tätä nykyä supertähtiluokkaa ja NHL:n paras maalintekijä.

Mestarijoukkueen ja koko turnauksen toiseksi paras pistemies Bracco ei ole kovista odotuksista huolimatta vetänyt urallaan viillon viiltoa NHL:ssä.

Tämä juttu on julkaistu Urheilulehden numerossa 6/21. Tilaa Urheilulehti kotiisi täältä.

Entinen junioritähti on ajautunut kauemmaksi NHL:stä kuin kertaakaan hänen ammattilaisuransa aikana. Nyt 23-vuotias amerikkalaishyökkääjä on KalPan pelaaja loppukauden ajan.

Miten tässä näin kävi?

USA:n nuorisomaajoukkueen kehitysohjelman, kiekkopiireissä tuttavallisemmin USNTDP:n, pelaajahautomossa on kehittynyt tukku kovan luokan lupauksia.

NTDP on amerikkalaisen huippujääkiekkoilun hermokeskus, josta ovat ponnistaneet esimerkiksi NHL-tähdet Patrick Kane, Auston Matthews, Jack Eichel ja Seth Jones.

USA Hockey perusti maailmankuulun lajikeskuksen Ann Arboriin vuonna 1996. Taustalla oli halu tehdä radikaali muutos maan pelaajakehitykseen, joka kaipasi terästystä. USA:n kiekkoliitto halusi keskittää voimavaransa ja rakentaa tehokkaan kehityspolun nuorille lupauksilleen.

USA:n kehitysohjelma koostuu alle 17-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden maajoukkueesta, jotka ovat niittäneet menestystä kansainvälisillä kentillä.

Jeremy Bracco (oik.) nuorten MM-kisoissa 2016. Bracco on voittanut USA:n paidassa MM-kultaa kolmessa eri ikäluokassa.­

Kehitysohjelmaan pääseminen on kunnia-asia nuorille jenkkipojille. Niin myös New Yorkin osavaltiossa Freeportissa syntyneelle Braccolle.

– Mahdollisuus edustaa maataan on aina suurin mahdollinen kunnia pelaajalle. Pääsin kehitysohjelmassa harjoittelemaan ja pelaamaan päivittäin vertaansa vailla olevien pelaajien kanssa. USA Hockeylla on hieno historia ja kehitysohjelman kautta on noussut vuosien saatossa paljon loistavia pelaajia, joten se oli erityistä kuulua tuohon jatkumoon. Pääsin kiertämään eri turnauksissa ja saimme hyvin menestystä. Se oli mahtavaa aikaa, Bracco kertoo.

Bracco voitti käytännössä kaiken, mitä junioripelaajana voi voittaa kansainvälisillä kentillä. Palkintokaapista löytyvät kultamitalit U17- ,U18- ja U20-tasolta.

– Aina kun pääsee nostamaan mestaruuspokaalin ilmaan ja voittaa turnauksen, siihen vaaditaan erityislaatuinen ryhmä. Meillä oli pelaajia, jotka kuuluvat nyt maailman parhaimpien pelaajien joukkoon, mutta jääkiekko on joukkuepeli. Mestaruudet ovat testamentteja pelaajien yhteispelistä. Meillä oli erittäin tiivis ja hyvähenkinen joukkue, joka nautti yhdessä pelaamisesta. Vaalin noita muistoja loppuelämäni ajan, Bracco sanoo.

Potentiaalista kertoo jotain se, että Bracco rikkoi aiemmin Patrick Kanen nimissä olleen USA:n kehitysohjelman yhden kauden syöttöennätyksen, kun hän keräsi kaudella 2013–14 58 syöttöpistettä.

Odotusarvoissa oli jopa tulevaisuuden tulosketjun NHL-pelaaja, kun Toronto Maple Leafs varasi Braccon kesän 2015 NHL:n varaustilaisuudessa toisella kierroksella numerolla 61.

– Kehityin noiden kahden NTDP-vuoden aikana paljon ja yritin imeä pieniä juttuja peliini muilta kovan luokan pelaajilta. Kehitysohjelma on rakennettu viimeisen päälle ja siellä on vertaansa vailla oleva valmennuskunta, joka auttaa pelaajia kehittymään joka päivä. Siellä rakentaa sellaisia kaverisuhteita, jotka kestävät loppuelämän ajan.

Vaikka pelaajien urapolut ovat erkaantuneet, vahva side on pitänyt.

– Pidämme edelleen tiiviisti yhteyttä Instagramin ja ryhmäviestittelyn kautta. Meillä on ne omat sisäpiirin vitsimme ja juttumme, jotka eivät vanhene. Kun pääsemme tapaamaan silloin tällöin, niillä hetkillä muistaa, mistä me kaikki aikoinaan lähdimme urapoluillemme. Vaikka niiden joukkueiden pelaajista moni pelaa NHL:ssä ja aivan huipulla, on hienoa nähdä, että kun kokoonnumme, jätkät kohtelevat toisiaan samalla tavalla kuin ennen – silloin kun olimme 16–17-vuotiaita.

Yksi muisto kultaisilta juniorivuosilta nousee ylitse muiden.

– Ihmiset Suomessa eivät välttämättä haluaisi kuulla tätä, mutta alle 18-vuotiaiden MM-kulta keväällä 2015 oli upein yksittäinen muisto, ilmoittaa Bracco, jonka edustama USA voitti finaalissa Pikkuleijonat.

– Siihen turnaukseen huipentui kahden vuoden yhteinen matka samojen pelaajien kanssa. Kehitysohjelmassa saarnataan paljon siitä, että pelaajan kehitys ja ihmisenä kasvaminen ovat tärkeitä asioita, mutta viime kädessä pääviesti on olla ykkönen. Aina kun pukee USA:n paidan päälleen, silloin pitää voittaa.

Jeremy Braccon syöttötaito sopinee mainiosti isoon kaukaloon, kun aikaa ja tilaa kiekollisille ratkaisuille on enemmän kuin Pohjois-Amerikan pienessä kaukalossa.­

Perinteisesti USA:n kehitysohjelmassa loistaneet pelaajat siirtyvät yliopistopolulle, jossa vierähtää yleensä 2–3 vuotta ennen siirtymistä ammattilaiseksi.

Bracco valitsi toisin. Hän aloitti kauden 2015–16 Boston Collegen joukkueessa, mutta vaihtoi vain viiden ottelun jälkeen suunnaksi Kanadan junioriliiga OHL:n. Bracco pelasi kaksi kautta OHL:ssä Kitchener Rangersin ja Windsor Spitfiresin riveissä. Jälkimmäinen kevätkausi Windsorissa huipentui Memorial Cupin voittoon – kuinkas muutenkaan.

Näppäräkätinen jenkkihyökkääjä takoi lyhyessä ajassa OHL:ssä kovaa jälkeä, joten oli selvää, ettei junioriliigan tarjoama haaste ollut enää riittävä syksyllä 2017.

Siirtyminen OHL:stä Toronton organisaatioon kaudeksi 2017–18 oli odotettu, mutta kaikkea muuta kuin saumaton. Hyppäys avoimesta ja virheiden täyttämästä junnulätkästä AHL:n mankeliin oli aluksi jopa pieni shokki.

– Oli se vaikeaa. Yhtäkkiä vastassa oli äijiä eikä junioreita. Pelaajien voimatasot ja pelin nopeus olivat aivan toista luokkaa verrattuna aiempaan. Olin onnekkaassa asemassa, että voitimme Toronto Marliesissa AHL:n mestaruuden heti ensimmäisellä kaudellani siellä. Sain hyvää oppia joukkueen vanhemmilta pelaajilta, esimerkiksi Chris Muellerilta, Bracco muistelee.

Uran todellinen tykkikausi koitti seuraavalla kaudella 2018–19. Bracco oli Marliesin paras ja koko sarjan toiseksi paras pistemies tehoilla 22+57=79. Pörssivoiton kolmen pisteen erolla vei Carter Verhaeghe, joka pelaa tällä hetkellä läpimurtokauttaan Aleksander Barkovin rinnalla Florida Panthersissa.

Braccolle ovet NHL:ään ovat pysyneet kiinni.

– Joka päivä pitää lyödä parasta pöytään. Sillä mentaliteetilla olen pyrkinyt elämään. Takaraivossa on koko ajan ajatus NHL:ssä pelaamisesta, mutta en odottanut, että minulle annettaisiin mitään ilmaiseksi Torontossa. Näyttöpaikka pitää ansaita työllä, Bracco korostaa.

Bracco jäi väliinputoajaksi: AHL:ssä hän oli tehokas tulosketjun pelaaja, jonka ominaisuudet eivät kuitenkaan riitä hyökkäysroolin pelaajaksi NHL:ssä. Kokonaisvaltainen pelaaminen ei taas riitä pohjaketjun pelaajaksi NHL:ssä.

Bracco valitsi KalPan osittain Kasperi Kapasen suosituksesta.­

Viime kaudella NHL-kutsu ei ollut enää realismia, sillä kausi Marliesissa ei ollut enää samanlaista ilotulitusta. Oivaltava pelintekijä keräsi 44 ottelussa hänelle vaatimattomat tehot 4+30=44.

Braccon matka Torontosta jatkui rajan eteläpuolelle, kun hän allekirjoitti viime lokakuussa vuoden mittaisen kahden suunnan sopimuksen Carolina Hurricanesin kanssa. Koronan tuoman tauon takia pelit uudessa organisaatiossa jäivät kuitenkin kokonaan väliin.

Hurricanesin seurajohto ja Braccon leiri katsoivat nykyisessä tilanteessa parhaaksi vaihtoehdoksi siirron Eurooppaan vastuun ja peliajan perässä.

– Tärkein asia oli päästä pelaamaan enemmän. Olen siitä kiitollinen, että minulle suotiin tämä mahdollisuus, Bracco taustoittaa.

– En halua puhua Toronton seurajohdon puolesta mitään. Homma siellä ei vain toiminut. Oli aika siirtyä muualle. Nautin todella paljon ajastani Torontossa ja pelaamisesta huippuorganisaatiossa. Opin paljon noiden vuosien aikana itsestäni pelaajana ja miten jääkiekkoa pitää pelata ammattilaistasolla, jotta on mahdollisuus pärjätä AHL-tasolla. Loin siellä myös paljon hienoja kaverisuhteita, Bracco kertoo.

KalPaan päätymisessä oli osaltaan vahvasti vaikuttamassa yksi Torontossa solmituista kaverisuhteista. KalPan kasvatti Kasperi Kapanen pelasi Braccon kanssa samaan aikaan Leafsin organisaatiossa.

– ”Kappy” oli hyvä puhemies. Kysyin häneltä KalPasta, Kuopiosta ja Suomen liigasta. Hän kehui paljon organisaatiota ja vakuutti, että viihtyisin täällä. Hän oli täysin oikeassa.

Pöydällä oli useita eri vaihtoehtoja, mutta KalPan sinnikkyys teki vaikutuksen nuoreen amerikkalaishyökkääjään.

– Agenttini selvitteli eri vaihtoehtoja, ja KalPa oli yksi niistä seuroista, joka ilmaisi kiinnostuksensa. He todella halusivat minut tänne, mikä on aina hienoa huomata. Se teki valinnan helpoksi. Katsoimme agenttini kanssa, että KalPa sopii minulle ja pelityyliini hyvin.

Bracco on yksi monista SM-liigaan kesken kauden saapuneista ulkomaalaisvahvistuksista, jotka tuskin pelaisivat liigajäillä ilman koronakurimusta.

Koronakriisi on lyönyt seurat ympäri maailman talousahdinkoon, ja samalla pelaajamarkkinat ovat menneet uusiksi. Yhtäkkiä laadukkaita pelaajia on tarjolla aiempaa halvemmalla. Moni liigaseura on iskenyt tähän poikkeukselliseen saumaan.

Braccon lainasopimuksen KalPaan mahdollistivat lukuisat seuran yhteistyökumppanit.

– Tämä lainasopimus on hyvän yhteistyön tulos. Hän on monipuolinen pelaaja hyökkäyssuuntaan. Jeremy on maalintekoon kykenevä pelaaja, joka pystyy tekemään ketjukavereistaan parempia. Me odotamme, että hän tekee tulosta, pystyy ratkomaan pelejä sekä helpottaa meidän ylivoimapelaamistamme, KalPan urheilujohtaja Anssi Laine visioi.

Alku uudessa ympäristössä on ollut maltillinen, mutta lupauksia herättävä. Pehmeäkätinen laitahyökkääjä pelasi KalPassa kolme ensimmäistä ottelua kiikaritehoilla, mutta hiljalleen pistetili on kohentunut.

– Ensimmäiset 4–5 peliä ovat menneet totutellessa isoon kaukaloon ja uuteen pelityyliin. KalPa pelaa hyvin eri tyylillä kuin mihin olen tottunut. Kiekkoa halutaan kontrolloida paljon. Joukkuekaverit ja valmennus ovat olleet erittäin avuliaita ja tehneet sopeutumisesta helpompaa. Valmennus on rohkaissut pelaamaan vain vahvuuksillani, Bracco kiittelee.

Braccon tempo- ja syöttötaito sopinee mainiosti isoon eurokaukaloon, kun aikaa ja tilaa kiekollisille ratkaisuille on enemmän kuin Pohjois-Amerikan pienessä askissa.

– Se ei todellakaan ole helpompaa. SM-liiga on vaativa sarja, jossa joukkueet puolustavat laadukkaasti. Alussa tärkeintä on ymmärtää, miten sijoittua oikein isossa kaukalossa. Puolustusalueella sijoittuminen on hieman erilaista ja hyökkäysalueella peli on paljon ”hyrräämistä” laajalla säteellä. Yritän jatkuvasti oppia lisää, mihin vapaa tila syntyy ja miten vastustajat pelaavat eri pelitilanteissa ja meidän pelatessa ylivoimaa. Se vaatii aikaa, Bracco arvioi.

SM-liigan pelaajien kokovisiiripakko vaati alkuun myös totuttelua.

– Taisin käyttää ”kuplaa” viimeksi, kun pelasin USA:n kehitysohjelmassa. Jos kokovisiirin pitäminen takaa sen, että saamme jatkaa pelaamista tässä vaikeassa tilanteessa, se on täysin hyväksyttävää. Se on pieni hinta siitä, että saamme pelata peliä jota rakastamme.

Ilman yleisöä pelattavat liigaottelut ovat pelaajille erikoisia kokemuksia, mutta Braccon kohdalla se on ollut alkuun jopa hänen etunsa.

– Osa joukkuekavereistani puhuu hyvää englantia, mutta välillä emme ymmärrä toisiamme ihan täysin. Kun tyhjässä hallissa jäällä huutaa kiekkoa itselleen tai muita ohjeita, se auttaa, ettei taustalla ole yleisön kohinaa, Bracco sanoo.

Uusi pelikulttuuri ja hitaampi elämänrytmi Savon sydämessä sopivat Braccolle hyvin hektisten suurkaupungissa vietettyjen vuosien jälkeen. Nyt keskittyminen olennaiseen on helpompaa ilman turhia häiriötekijöitä tai houkutuksia.

– Olen nauttinut olostani uudessa joukkueessa. On ollut mukavaa tutustua uusiin jätkiin, kaupunkiin ja kulttuuriin. En ole aiemmin vieraillut Suomessa, joten tämä kaikki on uutta. Kuopiossa ei ole ruuhkia, mikä on kivaa vaihtelua New Yorkin hulluun väentungokseen. Paikalliset ihmiset ovat ystävällisiä ja vieraanvaraisia, oli kyse sitten kaupassa käymisestä tai kahvin hakemisesta. Suomalaiset tuntuvat suhtautuvan intohimoisesti jääkiekkoon, Bracco kuvailee.

Pitkän pelitauon jälkeen Bracco ja hänen agenttinsa näkivät KalPan otolliseksi paikaksi tässä kohtaa päästä takaisin lajikartalle ja ottaa tarvittava pomppu NHL:n puolelle. Bracco pitää kuitenkin kielen keskellä suutaan eikä huutele tavoitteitaan NHL:stä ääneen. Kuopiosta on pitkä matka kirkkaimpiin valoihin.

– Olen oppinut siihen, ettei kannata haikailla liikaa eteenpäin. Olen onnekas, että saan pelata joka päivä rakastamaani peliä. Nyt keskityn täysillä KalPaan ja pyrin antamaan täyden panokseni tälle joukkueelle, jotta voimme voittaa mestaruuden. Kuka tietää, mihin matkani tästä jatkuu tulevaisuudessa.