Osataanko Suomessa vieläkään hyödyntää somea? Nikolai Alho tienasi sillä vuodessa yli 10 000 euroa

Nikolai Alho on suomalainen jalkapalloilija, joka on onnistunut tekemään itsestään kaupallisesti kiinnostavan henkilöbrändin. Hänellä on myös ura valmiina jalkapallon jälkeiselle ajalle.

Yksilöurheilussa ja etenkin Suomen naisyleisurheilutähtien kohdalla on puhuttu paljon henkilöbrändäyksestä ja siitä, miten he ovat onnistuneet kaupallistamaan itsensä. Muun muassa Maria Huntington, Nooralotta Neziri, Lotta Harala ja kumppanit ovat hyödyntäneet sosiaalista mediaa rahanarvoisesti.

Maailmalla trendi on ollut jo pitkään sama myös joukkueurheilussa. Maailmantähdet esimerkiksi jalkapallossa ja koripallossa ovat henkilöbrändejä, jotka hyödyttävät seurojaan ja päinvastoin.

Suomen pääsarjoissa on jo pitkään puhuttu persoonien puutteesta eikä edes somen aikakausi ole nostanut pinnalle uusia tähtiä. Ehkä joukkueurheilussa on totuttu, ettei pelaajien tarvitse tuoda itselleen lisäleipää pöytään.

Yksi harvoista suomalaisista pääsarjatason pelaajista, joka on rakentanut määrätietoisesti henkilöbrändiään ja hyötynyt siitä, on Nikolai Alho. MTK Budapestiin hiljattain siirtynyt Alho, 27, pelasi viime kauteen asti HJK:ssa, ja jalkapallon ohella hän on tienannut rahaa myös sosiaalisen median kautta.

– Viimeisen 2–3 vuoden aikana ne olivat aika merkittäviä summia, varsinkin Suomessa. Viime vuonna taisi olla kolme isompaa kampanjaa ja yksi pienempi. Pyöritään 10 000–15 000 eurossa, Alho kertoo.

Hän saa paljon yhteydenottoja ja ehdotuksia, mutta rakentaa omat yhteistyökuvionsa tarkasti.

– En mieti ainoastaan taloudellista puolta, vaan myös sitä, miten se auttaa ja tukee brändiäni. Esimerkiksi Coca-Colalla oli futiskamppis, ja kyseisen ison brändin kanssa se oli tosi luonnollista tehdä. On tosi makeaa tehdä sellaisia juttuja, jotka ovat muutakin kuin parin kuvan postaamista ja rahojen pois ottamista, Alho painottaa.

Alhon viimevuotisiin hankkeisiin lukeutui myös mm. Keskon kanssa tehty kampanja, jossa hän mainosti ruokaostokset kotiovelle tuovaa palvelua. Sekin luonnollisen kuuloista, kun kyseessä on pienen lapsen isä.

– Se oli hauskaa, koska olimme käyttäneet palvelua koko perhe jo 1,5 vuotta ennen koko kampanjaa. Oli superhelppoa ja iisiä tehdä se, minkä lisäksi Kesko on iso firma, joten kyseessä olivat myös hyvät rahat, Alho selittää.

Liiallisuuksiin hän ei halua mainoskampanjoiden kanssa mennä.

– En ole halunnut lähteä ns. klassiseen infuencer-meininkiin. Siitä tulee helposti sellaista puuroa, jos joka viikko mainostetaan jotain tuotteita. Autenttisuus kärsii. En halua tehdä niitä överisti.

Alholla on Instagramissa reilut 11 000 seuraajaa. Somen voimaan hän havahtui toden teolla parikymppisenä. Silloin nuori ja lahjakas jalkapalloilija näytti olevansa myös muusikko julkaisten ensin Youtubessa cover-versioitaan biiseistä ja sitten omaa musiikkiaan.

– Instagram oli silloin uusi, kun musahommani räjähti ja sain siitä huomiota. Muistan, kun otin ensimmäiselle musavideolleni yhteyttä jengiin Instagramin kautta. Ensin ajattelin, etten kehtaa lähettää viestiä Rähinän kundeille, Mikael Gabrielille, JVG:lle ja kumppaneille. Sitten tajusin, kuinka hullua kaikki on: tällä voi periaatteessa ottaa yhteyttä keneen tahansa ja laittaa viestiä.

– Pikku hiljaa opin käyttämään sitä alustaa bisnesmielessä, siis ennen kuin Instagram muuttui sellaiseksi platformiksi kuin mitä se nykyään on. Nythän se on lähes pelkkää mainontaa, silloin toiminta oli vielä maanläheisempää.

Ensisijaisesti some oli Alholle aluksi väylä jakaa ja tehdä musiikkiaan tunnetuksi, mutta vähitellen hän alkoi käyttämään sitä oman henkilöbrändinsä rakentamiseen myös peliuraa tukien.

Ensimmäiset huomiot kiinnostavasta somesisällöstä pätevät edelleen.

– Uskon edelleenkin, että ihmisiä kiinnostaa enimmäkseen se, mitä teen vapaa-ajallani. Kaikki näkevät matsit, ja vaikkapa Suomessa kaikki HJK:sta kiinnostuneet näkevät Klubin tililtä treenikuvia.

Alho mainitsee julkaisevansa sisältöä joissa esittelee mm. omia treenejään, mitä kenkiä tai vaatteita tykkää käyttää ja niin edelleen.

Oman yrityksen, musiikkia tuottavan 325median kautta Alho on oppinut myös seuraamaan ja tulkitsemaan someen liittyvää dataa.

– Olen tosi tietoinen siitä, ketkä seuraavat minua. Yllättäen, heh, seuraajistani iso osa on nuoria kundeja. He tykkäävät urheilusta ja on aika helppoa tietää, mitkä postaukset toimivat. Jos on nopeampaa ja hienompaa autoa, sillä saa tykkäyksiä, koska nuoret kundit todennäköisesti diggaavat autoista. Tai jos poseeraan Fifa-konsolipeli kädessäni, nuoret kundit diggaavat siitä, Alho tietää.

Alholla on Instagramissa enemmän seuraajia kuin Veikkausliigan virallisella tilillä.

Se on sinänsä luonnollista, sillä ihmiset ovat kiinnostuneita pelaajista ja persoonista eivätkä sarjasta jossa he pelaavat. Asiantuntijat alleviivaavat, että henkilön lähettämä viesti on aina vahvempi kuin kasvottoman tilin.

Salibandyseura EräViikinkien markkinointijohtaja, myös jääkiekossa ja jalkapallossa vaikuttanut Olli Lähdesmäki huomautti jo syksyllä Twitterissä, että kun Real Madrid voitti el Clásicossa FC Barcelonan, jokainen joukkueen pelaaja postasi ottelun jälkeen Instagramissa. Jopa päävalmentaja Zinedine Zidane on tätä nykyä Instagramissa ja julkaisi kuvan voiton kunniaksi.

– On sääli, että tähän törmää vasta Real Madridin tasolla. Asian pitäisi olla itsestäänselvyys mm. kaikissa suomalaisissa palloilun pääsarjoissa, Lähdesmäki kirjoitti.

Urheilulehti haastatteli tätä juttupakettia varten Alhon lisäksi myös mm. Lähdesmäkeä ja liigakiekkoilijoita. Arviot ovat monilla samansuuntaisia: suomalaisseurat eivät ole vieläkään ymmärtäneet somen potentiaalia. Se näkyy ennen kaikkea siinä, ettei pelaajien omien sometilien tuotantoa tueta seuran puolelta.

Toisaalta myös suomalainen kansanluonne on sellainen, ettei itsestä haluta tehdä numeroa. Se korostuu entisestään joukkuelajien, erityisesti jääkiekkojoukkueiden pukukopissa.

Jalkapallossa esimerkiksi eteläamerikkalaiset ja afrikkalaiset pelaajat ovat tuoneet koppeihin kulttuuria, jossa omia urheilujuttuja uskalletaan tuoda esiin myös somessa.

– Klubissa huomasin, että kyllä se juuri niin meni usein, etteivät suomalaiset postailleet niin kauheasti. Monet ulkomaalaiset taas tulivat kulttuurista, jossa someen isketään koko ajan kaikkea sisältöä sen enempää miettimättä tai silottelematta, Alho sanoo.

Tai ajattelematta, että omaa hyvää suoritusta, vaikkapa maalia ei voisi itsekin tuoda somessa esiin.

– Se on totta. Olen itse sitä mieltä, että some on kuitenkin vain yksi siisti mediakanava lisää. Siinä missä pelin jälkeen haastattelussa maalintekijää onnitellaan ja maalia käydään läpi, ei pitäisi olla mitään ongelmaa laittaa siitä myös jotain someen. Se on ansaittua, ja onnistumisia voi hehkuttaa.

Miten seurat sitten voisivat kannustaa pelaajiaan tuomaan enemmän itseään esiin ja sitä kautta hyödyttämään myös seuraa? Yksi vaihtoehto olisi sitoa asia pelaajasopimuksiin, mutta Alho muistuttaa, ettei pelaajaa voi pakottaa olemaan someaktiivinen.

– Sekin on ok, jos somea ei halua tehdä. Eihän se kaikille sovi, joten ei siitä saa tehdä taakkaa, mutta tiedän, että esimerkiksi MLS:ssä on pykäliä, joiden mukaan esimerkiksi kuukaudessa pitää olla tietty määrä somepostauksia, joihin on tägätty seura mukaan. Vaikea sanoa, toimisiko sellainen Suomessa.

Jos puhutaan seurojen omista kanavista, Alhon toiveissa on, että suomalaisyritykset uskaltaisivat antaa niiden ylläpidossa mahdollisuuksia nuorille – vaikkapa 16-vuotiaille työharjoittelijoille.

– Heidän ei tarvitse seurata dataa: nuoret tietävät, mikä somessa toimii. Sitä toivoisin futispuolella, että seurat antaisivat nuorille luottoa ja ottaisivat sen riskin. Pari nuorta vaikka opiskelujen ohella kesäksi hommiin, ja jos menee hyvin, diiliä voi jatkaa, Alho ehdottaa.

Suomalaisseuroista Alho kehuu Ilvestä. Jalkapalloilijana hän on seurannut nimenomaan seuran futispuolta, mutta on todettava, että myös SM-liigan Ilves on ollut viime vuosina sosiaalisen median edelläkävijä.

– Kun uusi pelaaja signataan, heillä on tosi makeita pelaajaesittelyitä. He pystyvät sitä kautta buustaamaan pelaajiaan ja tuomaan heidän henkilöbrändejään esiin. Se on win-win eikä sitä tehdä läheskään tarpeeksi, jos verrataan maailmalle, missä se on sellaista showbisnestä.»

– Resurssit ovat totta kai aivan erilaiset, mutta kun Manchester United hankki Paul Pogban, siirto julkaistiin Adidaksen, Pogban ja Stormzyn tekemällä musavideolla. Se vedettiin ihan överiksi, mutta sellaisella saa huomiota. Vanhan liiton väki toki sitten päivittelee, että mitä helvettiä tämä on, mutta usein sellaiset asiat ovat hyväksi, jotka vähän ärsyttävät.

Joitain jalkapallopuristeja saattoi ärsyttää, kun Alho teki PME Recordsin kanssa levytyssopimuksen 2013 ja julkaisi kolme hyvin menestynyttä singleä. Sopimus Jaren ja VilleGallen levy-yhtiön kanssa päättyi syksyllä 2014.

Alho tiesi heti, ettei hän voisi olla peliuransa aikana keikkaileva artisti. Ennen kaikkea hän halusi kuitenkin tuolloin julkisesti alleviivata, että jalkapallo on hänen prioriteettinsa numero yksi.

Yhä tänä päivänä urheilija joutuu helposti maalitauluksi: jos tulosta kentällä ei tule, syyksi haetaan muut kiinnostuksen kohteet.

– Nuorempana en ollut niin vahva henkisesti. Sain nopeasti huomiota niin musa- kuin futispuolella. Olin kuplassa ja haipissa. Alkoi tulla tosi paljon kommentteja, että keskitypä nyt siihen fudikseen. Se ei oikeastaan vaikuttanut niin paljon vielä silloin, kun asiat menivät hyvin.

Nikolai Alho vuonna 2014.­

Kun Alho oli loukkaantumisen takia yli vuoden sivussa pelikentiltä, hän tuli itse siihen tulokseen, että musiikin osalta kannattaisi pitää matalampaa profiilia.

– Nyt on perhettä ja muuta eikä paljon kiinnosta, mitä muut sanovat. Nuorempana kehuista oli ihan fiiliksissä ja sitten jos joku sanoi jotain pahaa, täytyi heti käydä tsekkaamassa että kuka tämä oikein on. Nykyään menee lähinnä niin, että elämässä tärkeintä on perheen mielipide ja se, mitä mieltä päävalmentaja on, Alho hymähtää.

Jälkikäteen hän on analysoinut päätöstään jättää musiikki taka-alalle – ja näkee, että aluksi sillä oli jopa negatiivisia vaikutuksia.

– Fudikseni kärsi siitä, kun lopetin musan hetkeksi kokonaan enkä julkisesti puhunut siitä. Iso osa elämääni oli salassa, eikä olo ollut futiksessakaan vapautunut. Sitten aloin taas tekemään musaa isommin, tuotin artisteja ja se oli ihan ok, jos jonkun studiolla ottama kuva päätyi someen. Siitä lähti uusi nousu Ruotsin-visiittini jälkeen, Alho sanoo.

Hyvä esimerkki maalitauluksi päätymisestä on Jesse Lingard, joka on aina uinut somessa kuin kala vedessä, tehnyt kaupallista yhteistyötä ja perustanut mm. vaateyritys J Lingzin. Hän sai toissa kaudella kritiikkiä seuralegendoilta Roy Keanelta ja Gary Nevilleltä vaatemalliston lanseerauksesta juuri ennen Liverpool-ottelua, jonka United hävisi 1–3. Paikalla mahtipontisessa tilaisuudessa oli mm. joukkuekaveri Marcus Rashford.

Lingard huomautti, että lanseeraus oli itse asiassa jo aiemmin, ennen Mestarien liigan ottelua, jonka United voitti. Siitä kaivettiin syy tappioon kentällä vasta seuraavan ottelun jälkeen.

– Ihmiset luulevat, että olen kaikessa mukana ja sanovat, että keskity nyt siihen jalkapalloon. En minä ole pakkaamassa vaatelähetyksiä. Jos tulisitte kotiini, pitäisitte minua tylsänä, Lingard on selittänyt asiaa seuran podcastissa.

Trent Alexander-Arnold ja Jesse Lingard Moskovassa Spartak-stadionilla MM-kisoissa 2018.­

Nikolai Alho hymähtää.

– Tuo on sellainen asia, jota olen pohtinut. En vain Lingardin kohdalla vaan ylipäätään. En edes tiedä, mikä tuo ajattelutapa on... Ehkä on helppoa osoitella sormella. Vähän sama kuin jos jengillä menee huonosti ja koutsi saa potkut. Tosi harvoin se on koutsin vika, ainakaan pelkästään, Alho sanoo.

Lingard on kiinnostava tapaus siksikin, että hänestä kasvoi somessa ehkä pelikenttiäkin isompi tähti. Moni on silti unohtanut, että hän oli yksi Englannin MM-joukkueen avainpelaajista, kun joukkue eteni MM-välieriin 2018. Edeltäneellä kaudella 2017–18 Lingard oli ManUn toiseksi paras maalintekijä.

Hän oli silloin todella aktiivinen somessa, monien mielestä jutuissaan lapsellinen, mutta peli kulki.

Viimeisen reilun vuoden aikana peliesitykset ovat olleet heikkoja ja hänet lainattiin West Hamiin. Samalla Lingard on vähentänyt profiiliaan somessa, mutta tekee yhä kaupallisia yhteistöitä, joiden yhteydessä kuullaan paljon samaa pilkkaa: Onko kyseessä jalkapalloilija vai mainos­mies?

Viime kaudella, kun Lingard vielä mahtui pelaamaan Unitedissa ja esitykset olivat pääasiassa vaisuja, hän joutui ottamaan vastuuta pienemmistä sisaruksistaan äitinsä sairastuttua. Somessa hän oli lähinnä ikävien meemien aihe ja sylkykuppi, jota fanien tuntui olevan helppoa lyödä. ”Get out of my club”, huusivat fanit toiselta puolen maailmaa viesteissään pelaajalle, joka oli edustanut Unitedia 7-vuotiaasta asti.

– Tuollaiset keissit harmittavat aina. Varsinkin isossa maailmassa syydetään karseaa tekstiä. Uhkaillaan perhettä ja kaikkea. Olemme keskustelleet paljon frendienkin kanssa, mitä näillä ihmisillä oikein liikkuu päässä.

West Ham on tuutannut someensa valtavasti Lingard-aiheisia julkaisuja ja myös pelaaja itse on viime aikoina aktivoitunut taas somessa. Homma on toiminut myös kentällä. Heti debyytissään kaksi maalia tehnyttä pelaajaa on hehkutettu laajalti.

Alho ei ole enää pitänyt musiikin teostaan meteliä, mutta ei ole salaillutkaan sitä. Levy-yhtiönsä hän on perustanut Jesse Jorosen ja Valtteri Morenin kanssa. Se toimii Sony Musicin alaisuudessa.

Tulevaisuudessa 325median on tarkoitus olla vielä suurempi osa hänen elä­määnsä.

– Perustimme 325:n vuonna 2015. Sanoin jo silloin Jesselle ja ”Valtsulle”, että vedetään tätä niin täysillä kuin pystytään. Futis on kaikilla ensisijainen asia, mutta kun ura joskus 35-vuotiaana loppuu, hyppään heti seuraavana päivänä tähän täyspäiväisesti.

Jo nyt Alho ja kumppanit ovat panneet sivutyöhönsä paljon aikaa – jota urheilijoilla tunnetusti on. Kuten jääkiekkouransa hiljattain lopettanut Henrik Koivisto viime kesänä Ilta-Sanomissa totesi: Kiekkoilija voi kello 13:n ja harjoitusten jälkeen itse päättää, pelaako loppupäivän pleikkaria vai tekeekö jotain hyödyllistä.

Nikolai Alho vaihtoi HJK:n kapteenin tehtävät pelipaikkaan Unkarin liigassa.­

Alho on tavallaan onnekas, kun hänellä on peliuransa jälkeiselle ajalle valmiina toinen intohimo ja ammatti. Toisaalta on vähättelyä sanoa, että hän olisi toisen intohimonsa takia vain onnekas. Takana on lukemattomia tunteja raakaa työtä, olkoonkin että se on jalkapallon tapaan tehty rakkaudesta lajiin.

– Olen kohta kymmenen vuotta tehnyt käytännössä joka päivä musiikkia. En halua kuulostaa mitenkään ylimieliseltä, mutta ei se ole ihme, että tilanne on tämä. Edelleen kyseessä on tavallaan harrastus, jota en näe työnä, mutta nykyään sillä voi jo vähän tienata, ja jossain vaiheessa toivottavasti tienaan vielä enemmän.

Alho lähti HJK:sta MTK:hon joukkueen kapteenina. Kippari pyrki Klubissa jakamaan oppia myös helsinkiläisryhmän nuorille pelaajille.

– Jos olette koulussa, käykää se loppuun. Jos koulu ei kiinnosta, on hyvä olla joku toinen asia, mitä haluaa tehdä. Jotain pitää futiksen ohella tehdä, ihan sama kuinka hyväksi pelaajaksi päätyy. Vaikka olisi maailman paras pelaaja, uran jälkeen on tylsää, koska ei siinä voi koko loppuelämää hengata sohvalla.

”Seura tarjoaa kuvapaketin”

Ensimmäistä kauttaan Saksan DEL-liigassa kiekkoileva Matti Järvinen pelasi SM-liigassa 2011–20 neljän eri seuran riveissä. Järvinen näkee, että liigaseuroilla olisi paljon parannettavaa viestinnässään.

– On somen potentiaali hiffattu viime vuosina aiempaa paremmin, mutta ei sitä käsitetä vieläkään kokonaisuudessaan. Aika matalilla kuluilla sometoimintaa pystyisi pyörittämään nykyistä paremmin.

– Joukkueurheilussa se vaatisi sitä, että kaikki tehtäisiin pelaajille mahdollisimman helpoksi.

Kun pelaaja julkaisee somessa kuvia peleistä tai harjoituksista, se on näkyvyyttä aina myös seuralle ja joukkueelle.

– Täällä Saksassa tulee joka pelin jälkeen linkki seuran pilveen, josta saa ladata ison kuvapaketin. Niitä valokuvia saa käyttää vapaasti.

Matti Järvinen keväällä 2019.­

Toimintatapa on yleinen maailmalla, mutta Suomessa Järvinen ei ole törmännyt siihen.

Järvinenkin allekirjoittaa toki sen, että suomalaispelaajien on kulttuurillisista syistä vaikea tuoda itseään esiin.

– Ehkä meidän sukupolvella on jotenkin takaraivossa, jos ei nyt voida puhua noloudesta, niin ainakin pelkoa että joku ihmettelee sitä ”että mitä toikin työntää noita pelijuttuja tänne koko ajan”.

Järvinen painottaa, että seuran työntekijöiden ja pelaajien välinen dialogi on tärkeää. Pitäisi löytää yksilöitä, jotka olisivat halukkaita nostamaan omaa someprofiiliaan ja auttaa heitä alkuun esimerkiksi valmiilla julkaisuilla, joita pelaajat voisivat sitten jakaa.

– Kyllä se helpottuisi, kun seura loisi vähän pohjaa valmiiksi.

– Luulen, että joukkueurheilussa moni ajattelee, että tosi harva siitä saa kuitenkaan mitään ulkopuolista, henkilökohtaista sponsorointia. Hyöty koetaan niin pieneksi, etteivät pelaajat tee oma-aloitteisesti näitä asioita. Siksi seurojen pitäisi pystyä auttamaan pelaajia.

Järvinen nostaa monien muiden tapaan esiin Jason Nikkisen, joka oli Bluesin markkinointijohtajana 2013–15, jolloin seura menestyi mm. mainosalan arvostetussa Vuoden huiput -gaalassa.

– Hän oli edelläkävijä Suomessa enkä ole vieläkään nähnyt yhdessäkään seurassa mitään vastaavaa. Se oli niin koordinoitua ja hyvin suunniteltua toimintaa. Seura pumppasi ja auttoi pelaajia, koska Jason tajusi miten iso ja ilmainen kanava some on seuralle.

Blues-aikanaan Järvinen liittyi itsekin Twitteriin.

– Nikkinen on tähän päivään asti ainoa henkilö seuran markkinointipuolelta, joka on pitänyt henkilökohtaista palaveria, kysynyt mitä tykkään tehdä somessa ja minkä verran haluan olla mukana eri jutuissa, saako tägätä julkaisuihin ja niin edelleen. Nykyään seurat toki kysyvät sometilit ja muuta, mutta siihen se pitkälti jää.

”Huippu-urheilu on viihdettä”

Siim Liivik, 32, pelasi ammattilaisena reilun vuosikymmenen ajan. Hän pelasi koko uransa kolmos- ja nelosketjuissa SM-liigaa, SHL:ää ja Itävallan Ebeliä.

Instagramissa Liivikillä on yli 67000 seuraajaa. Hän on nyt tv-kasvo C Moren Tien päällä -ohjelmassa, ja jo peliurallaan hän osallistui mm. Fort Boyard -televisio-ohjelmaan ja kävi kesällä 2015 työharjoittelussa Nelosella.

Media-ala on kiinnostanut Liivikiä aina, mutta oma henkilöbrändi syntyi sattumankin kautta, kun hän vieraili ystäviensä Jaren & VilleGallen Häissä-biisillä 2011. Kappaleesta tuli jymymenestys HIFK:n ja Leijonien mestaruuksien myötä, Liivikistä tähti. Sittemmin JVG:stä tuli Suomen suosituin yhtye.

– Sattuman kauppaa se oli, kun biisi breikkasi ja olin itsekin kiinnostava mestaruuden myötä. Minut haluttiin ties mihin avajaisiin ja tuli kaikennäköisiä cocktailkutsuja. Olin aina ollut itsekin kiinnostunut brändeistä ja hahmoista, brändejähän hahmotkin ovat. Aloin tajuamaan, että tässähän voin tuoda esiin kaikkia kiinnostavia juttuja, Liivik muistelee.

– Siinä meni kolme-neljä vuotta kun tajusin, että tämähän vain kasvaa somen myötä. Aloin tietoisesti tekemään somejuttuja yhä enemmän. En silti ikinä miettinyt tai edelleenkään mieti niin tarkkaan, mitä minun pitäisi julkaista, että seuraajat olisivat tyytyväisiä. En mieti brändiäni sitä kautta, että minun pitäisi joka viikko kertoa tai julkaista jotain.

Siim Liivik oli kesällä 2015 työharjoittelussa Sanomalla tutustumassa mediamaailmaan.­

Liivikille on tärkeää panostaa kaupallisiin yhteistöihin.

– Haluan aina tehdä parasta mahdollista jälkeä. En vain pyydä masseja ja ota jotain räkäistä kuvaa, vaan haluan keskittyä siihen. Julkaisen vain laadukkaita kuvia.

Hän sanoo suoraan, että kiinnostavuus kaukalon ulkopuolella auttoi myös peliuran aikaisissa sopimusneuvotteluissa.

– Hintani nousi tunnettavuuteni ja henkilöbrändini mukana. Tiedän faktana, että fanituotteita on myyty ansiostani enemmän ja tiettyjä katsojia on tullut siksi, että minä pelaan joukkueessa. Se lisäsi myös liksaani.

Myös siirrot SHL:ään ja Itävallan Ebeliin saivat lisäpontta Liivikin muista toimista. Etenkin vierailu JVG:n kahdella kappaleella noteerattiin Ruotsin sekä Itävallan mediassa ja toi lisäodotuksia myös faneilta.

– Jollain tasolla voidaan sanoa, että sillä verukkeella pääsin ehkä ulkomaillekin.

– Huippu-urheilu on sataprosenttisesti viihdettä. Jos menet sekkarin kanssa Eltsun kentälle, ei siitä saa massia. Voit olla vaikka maailman nopein, mutta jos se ei näy missään, niin eihän se homma pyöri.

Pelkkä menestys ei riitä

Videopelijätti EA Sportsin kansainvälisissä markkinointitehtävissä työskentelevä Jason Nikkinen on ehtinyt olemaan monessa mukana.

Opiskeluaikoinaan Nikkinen tutki mielipidevaikuttajien hyödyntämistä markkinoinnissa ja erityisesti urheilun markkinoinnissa. Hän oli myöhemmin mukana Niken Suomen markkinointitiimissä ja mm. rakentamassa kaikille avointa somekampanjaa, josta käynnistyi Nooralotta Nezirin ja yrityksen yhteistyö.

Jason Nikkinen kuvattuna syksyllä Helsingissä.­

Nikkinen on sen jälkeen työskennellyt SM-liigaseurassa, kansainvälisessä vedonlyöntiyhtiössä ja nyt urheiluvideopelien markkinointitehtävissä. Hän näkee, että vaikka urheilullinen menestys on aina tärkeää, brändien näkökulmasta kaikkein kiinnostavimpia ovat urheilijat, joilla on vahvoja mielipiteitä sekä halua käyttää alustaansa myös pelikentän ulkopuoliseen vaikuttamiseen.

– Pelkkä menestys harvoin enää riittää urheilijabrändien ykkösketjuun nykymaailmassa, jossa Marcus Rashford ja Boris Johnson keskustelevat tasavertaisesti brittilasten kouluruokailun resursseista tai LeBron James rakentaa yhteistyökumppaneidensa kanssa kokonaisen koulun Akronin julkista järjestelmää tukemaan.

– Toimivimmat some-preesenssit perustuvat todella usein urheilijan omaan motivaatioon ja avoimuuteen kommunikoida – oli kyse sitten Robert Lewandowskin tiktok-tansseista, Hector Bellerinin laadukkaasti tuotetuista YouTube-dokumenttisarjoista ja podcasteista tai vaikka Kobe Bryantin kevään 2013 akillesjännevamman jälkeisestä legendaarisesta Facebook-avautumisesta.»

Nikkinen painottaa, että niin kutsuttu aitous ei välttämättä tarkoita sitä, että urheilijan tarvitsisi tehdä kaikkea itse.

– Aiemmin mainittu Bellerin on monen muun projektin ohella ollut itse perustamassa useampaakin menestynyttä luovan alan yritystä, jotka pitkälti vastaavat myös hänen henkilökohtaisista somesisällöistään. Käytännössä Conor McGregorin henkilökohtaisena mediatiiminä aloittanut The Mac Life on nykyisin yksi maailman suurimmista kamppailu-urheiluun erikoistuneista medioista ja vain pieni osa sisällöstä käsittelee enää sivuston pääomistajaa McGregoria.