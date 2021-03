Robert Rooba on asunut Suomessa jo yli vuosikymmenen ajan.­

Virolainen Robert Rooba tuli Suomeen elämään unelmaansa jo poikasena. Hänen tarinassaan on useita perinteisestä reitistä poikkeavia jälkiä. Seikkailu on vasta alussa. Näin kirjoitettiin Urheilusanomissa talvella 2017.

Robert Rooba on kuluvalla SM-liigakaudella noussut sarjan tehokkaimpien maalintekijöiden joukkoon. Julkaisemme nyt verkossa Urheilusanomissa (nyk. Urheilulehti) talvella 2017 kerrotun Rooban tarinan.

Hänellä oli hyvä ja arvostettu työ Suomenlahden eteläpuolella kahden kasinon managerina.

Miehen sydän sykki silti enemmän pelille, toisenlaiselle ja yhdelle pelille.

Hän jätti työnsä, kotinsa ja maansa hänelle tärkeimmän ihmisen vuoksi.

Virolainen Juri Rooba, 52, on ollut jo nuoresta pojasta lähtien innokas jääkiekkoihminen.

Kun ajat olivat toiset kuin nykyään ja Neuvostoliitto pullisteli vanhoissa voimissaan, hän haaveili urheilijan urasta kaukana Moskovasta tai muista paikallisista urheilun kapaloista ja kehdoista.

Rooba sai eräänä kauniina päivänä kirjeen. Sen jälkeen ilta ei näyttänyt yhtä valoisalta kuin vielä aamulla. Oli lähdettävä. Unelmista ei tullut totta.

Rooban piti astua virolaisen joukkueen sijaan Neuvostoliiton armeijan riveihin. Mukisematta ja kahdeksi vuodeksi. Komennuspaikalta pääsi kotiin vain kerran: koko reissun paluumatkalla.

Juri Rooba palveli Neuvostoliittoa vuosina 1983-85 Severodvinskissä. Ydinsukellusveneistään tunnettuun, tuolloin suljettuun kaupunkiin oli matkaa linnuntietä Tallinnasta noin tuhat kilometriä.

– Kova homma. Isä ei edes aloittanut lätkää heti palattuaan, hänen poikansa Robert Rooba huokaa.

– Myöhemmin hän pelasi vielä monta vuotta, valmensi ja on nyt Viron maajoukkueen manageri. Tavallaan hän on voinut toteuttaa juttuaan myös minun kauttani.

Isä-Rooba näki jo varhain, miten poika innostui hänen jalanjäljistään. Tuo poika otti Tallinnassa isänsä otteista mallia ja porhalsi menemään kotona minkä tahansa mailaa ja pelivälinettä muistuttavan perässä.

Robert konttasi luistimet jalassaan 3-vuotiaana ja sai isästään itselleen ja pelitovereilleen monivuotisen ja innokkaan valmentajan.

Ei haitannut, vaikka Tallexin tehtaan kenttä kaikkine puulaitoineen suljettiin. Luonnonjään paikalle viritettiin vielä putket, mutta systeemi purettiin myöhemmin. Tehtaan uudet omistajat eivät nähneet jäätä tarpeelliseksi Viron ilmastossa.

Robert Rooba, 23, pelasi usein vanhempien nuorukaisten seassa. Hän debytoi Viron pääsarjassa jo 13-vuotiaana, maajoukkueessa 17-vuotiaana ja oli sen kärkipelaajia 19-vuotiaana.

Polku maan omissa sarjoissa oli nopeasti koluttu. Virossa oli olosuhteiden lisäksi haasteena ikäluokkien kapeus. 5-6 joukkueessa oli 15-20 pelaajaa, jotka tulivat kahdesta ikäluokasta.

Rooba oli ensimmäisiä virolaisia, jotka osallistuivat Suomen juniorisarjoihin eteläisellä alueella. Hän laskeskelee matkustaneensa Suomeen pelaamaan jopa yli 300 kertaa ennen C-juniori-ikää.

– On harmi, etten ole säästänyt matkalippuja. Joskus tuli vaikeuksia, kun matkustamiseen vaadittu alle 18-vuotiaan lupalappu unohtui. Onneksi selvisin niistä ja pääsin aina pelaamaan, hän hymyilee.

Piipahdukset eivät riittäneet. Oli tehtävä radikaali ratkaisu, joka oli osittain luonnollinen, mutta ei missään tapauksessa helppo.

Rooban perhe piti ankarat tuumaustalkoot ennen kautta 2008-09.

Espoon Jääklubin valmennuspäällikkö Hannu Järvenpää houkutteli poikaa Suomeen näyttämään kykyjään edellisenä keväänä.

Linkki ex-Leijonan ja Roobien välillä syntyi kaudella 2007-08, kun Järvenpää ja Juri Rooba valmensivat Viron alle 18-vuotiaiden maajoukkuetta.

– Olin silloin liian nuori pelaamaan siinä joukkueessa, mutta osallistuin leireille ja olin menossa mukana. Järvenpää näki minut siellä, Robert Rooba taustoittaa.

Kävi nopeasti ilmi, että Rooba oli liian hyvä EJK:hon. Järvenpää ohjasi pojan ja isän Bluesin C-juniorien try out -tapahtumaan, jossa heille näytettiin vihreää valoa.

Hieman aivoriihen jälkeen kotiin kyynelehtimään jäänyt äiti Agi on osallistunut aina perheen miesten jääkiekkoelämään ja niihin liittyviin päätöksiin, niin silloinkin. Ehtona muutolle oli, että pojan pitää hoitaa lukion paperit maaliin tavalla tai toisella.

Niin tapahtuikin - etänä. Lakki tuli, hieman otsaa hiertäen. Matematiikan, fysiikan ja kemian itsetutkistelu ei ollut yksinkertaista.

Robert Rooba kiekkoili Bluesissa 2008–2016.­

Ennen kuin mitään konkreettista tapahtui Suomen suuntaan, myös isän alahuuli taisi vähän väpättää.

Hän lähetti kirjeen Bluesin C-juniorien vanhemmille ja toivoi, että joku ottaisi hänen poikansa perheeseensä jääkiekkoilevaksi ottolapseksi.

– Jos pelaajat menevät täältä Kanadan juniorisarjoihin, he aloittavat asumalla sikäläisissä perheissä. Toivoimme ja odotimme, että vanhempieni ei tarvitsisi laittaa koko hommaa uusiksi. Ehkä täällä ei ole vastaavaa kulttuuria kuin Kanadassa.

Kukaan ei vastannut Rooban kirjeeseen.

Poikaa tämä ei suuresti huolettanut. Hän oli avoin kaikelle uudelle ja näki edessään vain mahdollisuuksia. Suomi oli hänelle jo tuttu maa, hän piti siitä ja kannusti sinivalkoisia aina jääkiekon arvoturnauksissa. Kun Suomi ja Venäjä pelasivat, hän oli vähän molempien puolella.

»Seurasin KHL:ää jo ennen kuin sitä pelattiin tuolla nimellä. Venäläisissä miellyttää taito ja tyyli. Sidney Crosby on ilman muuta maailman paras pelaaja, mutta fanitan silti Aleksander Ovetshkinia. Hän on kiinnostava rokkistara, Crosby taas tylsä», Rooba vertailee.

Isä jätti kaiken tutun sekä turvallisen taakseen ja muutti poikansa kanssa Suomeen. Espoon Matinkylästä, läheltä jäähallia, löytyi 42 neliön asunto. Sen kuukausivuokra oli 670 euroa.

– Se oli paljon rahaa meidän ansiotasollemme. Ei se helppoa ollut, kun faija oli poissa duunista ja etsi uutta. Onneksi isän ystävä auttoi meitä taloudellisesti heti kun pyysimme. Emme olisi välttämättä pärjänneet ilman sitä, Rooba pohtii.

– Oli hienoa, että elämisen taso oli riittävän hyvä. Ruokaa oli aina pöydässä ja pystyin osallistumaan myös muihin juttuihin normaalisti. Ei tarvinnut murehtia ylimääräisiä.»

Auttava käsi löytyi Viron johtavan liha- ja meijerituotteiden valmistajan AS Maag Groupin hallituksen puheenjohtajan Roland Leppin taskusta.

Entinen kasinomanageri Juri Rooba aloitti ajamalla taksia pääkaupunkiseudulla. Elämä nuoren pojan kanssa uudessa maassa oli haastavaa yö- ja päivävuorojen ristiaallokossa. Vähitellen arjesta tuli helpompaa.

– Isä sai työn vaihtolavojen rekkakuskina. Se oli hyvä työ, kun asiat olivat silloin Virossa niin kuin olivat.

Poika itsenäistyi siinä sivussa, laittoi ruokaa ja oppi suomen kielen. Alussa hän kuunteli sitä sujuvasti, mutta ei osannut puhua joukkuekavereilleen juuri mitään.

Rooba muistaa kuin eilisen päivän ensimmäiset hetkensä Bluesin C-juniorien pukukopissa syyskauden 2008 alussa. Hän meni sinne hyvissä ajoin ennen kuin muut olivat tulleet.

– Heitä alkoi tulla paikalle. Kopin ulkopuolella oli nimilistoja, joita pelaajat lukivat. Yksi huudahti, että kuka vittu on Robert Rooba ja katsoi samalla sisäpuolelle. Istuin siinä kuset ja paskat housuissani, että terve.

– No, meistä tuli hyviä kavereita. En ollut Suomeen tullessani jäljessä muita ikäluokkani pelaajia, mikä auttoi saamaan lisää kavereita. Toisaalta aloin ymmärtää nopeasti, miten kovaa kilpailu täällä on.

Isä viihtyi Suomessa hyvin. Nykyinen Viron maajoukkueen manageri pystyi hoitamaan tehtäviään ja luomaan suhteita Suomenlahden pohjoispuolella ja seuraamaan samalla rakastamaansa lajia monella tasolla.

Juri Rooba muutti takaisin Viroon viime keväänä. Robert Rooban tie vei ensin Bluesin SM-liigajoukkueeseen, sieltä lyhyelle pätkälle Mestikseen Hermeksen riveihin, siltä Jyväskylään ja JYPin liigajoukkueeseen.

Robert kuuluu Viron maajoukkueen kantaviin voimiin kaukalon sisäpuolella. Hän voitti viime I-divisioonan B-lohkon maalikuninkuuden ja pistepörssin.

– Hymyilin kolme päivää, kun palasin kotiin. Pystyin kannattelemaan joukkuetta, hän riemuitsee.

– Maajoukkueessa olen saanut vapauksia. Virheitä on tullut, mutta olen tuottanut joukkueelleni myös paljon. Ehkä se on syy, miksi olen onnistunut niissä otteluissa usein hyvin. Toki taso on siellä erilainen.

Robert Rooballe maajoukkuetehtävät ovat olleet kunnia-asia, mutta myös taakka. Hän on ollut näinä aikoina aika yksin. Myös Siim Liivik ja Leo Komarov ovat syntyneet Virossa, mutta päätyneet edustamaan Suomea.

– Halusin valita sen tien, että olen virolainen äijä, joka on lajin lähettiläs maailmalla. Oikeasti olen vain poika, joka haluaa pelata ja nauttia lajista, ei kantaa taakkaa koko maan jääkiekosta. Hieman nuorempana en tajunnut sitä kaikkien odotusten asettamaa painetta, joka on estänyt minua tekemästä kaikkia osaamiani juttuja, hän miettii.

– Olen iloinen siitä, että Virosta on tulossa uusia pelaajia jakamaan taakkaani. Olen vaikuttanut lajin nousuun Virossa, mutta minulla on myös omat tavoitteeni ja unelmani.

Robert Rooba kuvattuna Jyväskylässä tammikuussa 2017.­

Hyökkääjä hieman hymähtää asetelmalle, jossa hän on SM-liigassa yksi satojen muiden massassa, mutta toisaalta Virossa raportoidaan suurin otsikoin hänen tekemistään maaleista ja kysytään näkemyksiä vaikkapa Patrik Laineesta.

Rooba kokee silti olevansa velkaa Viron jääkiekkoilulle. Hän on maksanut sitä takaisin järjestämällä junioreille kesäleirejä ja ottamalla muita sikäläisiä mukaan harjoitteluporukkaansa kesän omatoimisen jakson aikana.

– Monet ovat lopettaneet tai miettineet lopettamista, kun heille on valjennut, ettei heistä tulekaan maailmanluokan pelaajia. Olen onnistunut puhumaan monta poikaa ympäri kertomalla, että Euroopassa voi silti pelata ammattilaisena monessa paikassa. Virossa ei tiedetä tästä vieläkään tarpeeksi.

Rooba ei pystynyt tekemään läpimurtoa Espoossa niinä kolmena kautena, jolloin hän sai siihen mahdollisuuden. Maali siellä, toinen tuolla. Liian vähän ydinalueelle ajoja, puolustustyöskentelyssä edelleen kosolti oppimista.

Hän teki suuremman vaikutuksen tunnollisena ja huolellisena harjoittelijana ja työmiehenä kuin neljän eri pelitilanneroolin samettikätisenä taitajana. Kohteliaalle ja sosiaaliselle miehelle ei tekisi pahaa ripaus veemäisyyttä - nimenomaan kaukalossa.

– Voin olla treeneissä paras, mutta ketään ei kiinnosta, jos sama ei tapahdu peleissä. Sen kanssa kamppailen tavallaan edelleen. En ole ollut henkisesti riittävän vahva, vaan vastoinkäymiset ovat potkineet minua alas liian rankasti.

– Toisaalta en ole ikinä ole ollut erityisen lahjakas, vaan päässyt tähän kovalla työllä. Se on minun juttuni. Täytyy jatkaa sitä edelleen. En ole saanut mitään helpolla, mistä olen myös ylpeä.

Toissa kaudella Rooban käyrä näytti hetken selvästi ylöspäin myös pisteiden tekijänä. Sitten hän törmäsi vahingossa jykeväraamiseen puolustajaan Atte Pentikäiseen, sai aivotärähdyksen ja joutui muutamaksi viikoksi sivuun juuri ennen pudotuspelejä.

– On vähän valitettavaa, että Suomessa ei ole spesialisteja, jotka antaisivat pelaajille tarkat ohjeet tällaisissa tälleissä. Pitää olla vähän liikaa omillaan, Rooba harmittelee.

Rooba ei kiikaroinut kotimaisemiinsa, vaikka viimeinen kausi Bluesissa tuotti tehot 0+0=0. Hän suuntasi konkurssiin ajautuneesta seurasta kevääksi Hermekseen.

– Onneksi siellä annettiin minulle aikaa. Tuntui vapauttavalta onnistua muutaman pelin jälkeen. Sain siellä uuden alun, jollaista elän myös nyt Jyväskylässä.

Viime viikkoina ylävartalovammasta kärsinyt Rooba on pelannut JYPissä ja JYP-Akatemiassa. Ennen tätä kautta 2+1-vuotisen sopimuksen allekirjoittanut virolainen riemuitsee siitä, että penkin laita on vaihtunut mielekkääksi jääajaksi kahdella korkeimmalla sarjatasolla.

– Haaste on kova. Täällä ei ole todellakaan helppoa päästä kokoonpanoon. Ammattilaiskiekossa tasoerot ovat pienet. Se on raakaa, että tulosta pitää tuottaa illasta toiseen. Olen ymmärtänyt ja tiedostanut haasteen.

Hän on kuitenkin löytämässä identiteettinsä, kuten hän sanoo.

– Haluan olla edelleen sellainen pelaaja, joka olin nuorempana - eli tehokas hyökkäyssuuntaan. Espoossa huomasin, että kadotin oman juttuni. Olen luvannut itselleni, että teen tätä siellä, missä voin nauttia lajista.

Kun Juri ja Robert Rooba muuttivat Virosta veden yli Suomeen, monet naureskelivat heille. Liuta koiranleukoja julisti, että he voivat matkustaa sinne, mutta poika ei pääse koskaan pelaamaan toisessa maassa.

– Olen jo nyt voiton puolella - ja isosti. Ja kun ajattelen Viron jääkiekkoa ja miten vaikeaa missään on päästä ammattilaiseksi, saan lisää virtaa vaikeina hetkinä. Asiani ovat ihan hyvin, Rooba tuumii.

Robert Roobasta on kuoriutunut tehokas maalintekijä SM-liigassa. Kuva viime syksyltä.­

Rooba unelmoi edelleen maagisesta kolmen kirjaimen yhdistelmästä: NHL:stä.

– Menen päivä kerrallaan. Olen oppinut siinä entistä paremmaksi. Mutta en voi olla 23-vuotias ammattikiekkoilija, joka ei unelmoisi NHL:stä.

Seikkailu on edelleen alussa. Kävi, miten kävi, hänen rintansa on kaarella erityisesti yhteen suuntaan.

– Isäni ja äitini tekivät valtavia uhrauksia, että minulla olisi mahdollisuus toteuttaa pikkupojan unelmani. Haluan, että he voivat olla minusta ylpeitä ja myös onnellisia puolestani.