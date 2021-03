Yhdestä iskusta elinikäinen tragedia – Jukka Jalosen johdolla asiantuntijat ehdottavat radikaalia muutosta jääkiekon sääntöihin

Uudet pelaajasukupolvet muuttavat jääkiekkoa tulevina vuosina aiempaakin nopeammaksi. Tämän takia avojäätaklaukset pitää poistaa pelistä ennemmin tai myöhemmin.

Taklaajan vastuu!

Taklattavan vastuu!

On helppo arvata, mikä on liigakauden isoin puheenaihe: Se ei ole Petri Kontiolan tai Jarno Koskirannan paluu SM-liigaan. Se ei ole Brad Lambertin tai Aatu Rädyn nousu kotimaisten kaukaloiden ykköskaartiin. Se ei välttämättä ole edes korona ja sen aiheuttamat rajoitukset.

Suurin puheenaihe on jälleen kerran se, kun joku nuori liigapelaajaa makaa jäällä ja tuijottaa katse harittaen hallin kattoa.

Hän on jäänyt jyrän alle: avojääpommi on sammuttanut valot.

Sen jälkeen alkaa tuttu keskustelu siitä, kuka oli syypää: Taklaaja vai taklattava? Mihin olkapää ensimmäisenä osui? Kuinka pitkä pelirangaistus pitäisi antaa?

Se on lopulta turhaa keskustelua.

SM-liigassa päähän tulleita vammoja ei tilastoida, mutta arvioiden mukaan yhden kauden aikana saadaan jopa 50–100 aivotärähdystä.

Määrä tarkoittaa keskimäärin yhtä kovaa tärskyä per liigakierros, mikä on yksi tärsky liikaa per liigakierros.

Aivotärähdyksiin suhtautuminen on jääkiekon kohtalonkysymys 2020-luvulla.

Jääkiekko on Suomen seuratuin urheilulaji, ja SM-liigan tapahtumat saavat paljon huomiota.

Mediassa esillä olleiden kiekkoilijoiden kertomukset aivovammoista ovat tarinoita, joilta ei voi ummistaa silmiään tai joita ei voi vähätellä: yhden hetken, yhden iskun seuraus voi olla elinikäinen tragedia.

Samalla pitää kuitenkin muistaa, ettei jääkiekko ole yleisin tapa tuhota aivojaan. Suomessa valtaosa aivovammoista tulee jossain muualla kuin urheillessa. Aivovammaliiton mukaan aivovamman saa vuosittain arviolta 15 000−20 000 suomalaista, mutta todellinen lukumäärä saattaa olla suurempikin.

Terminologia onkin epäselvää. Joidenkin mielestä pitäisi puhua aivotärähdysten kohdalla aina aivovammoista, sillä jokainen aivotärähdys on aivovamma, vaikkakin lievä sellainen. Pitkään neurologista kuntoutusta toteuttanut fysioterapeutti, terveystieteiden maisteri, filosofian tohtori ja tutkija Matti Vartiainen kuitenkin sanoo, että aivotärähdys on käyttökelpoinen omana diagnoosinaan.

– Nykytieteen valossa tiedetään, että suurin osa aivotärähdyksen saaneista toipuu. Sen takia on mielestäni parempi käyttää termiä aivotärähdys. Englanninkielinen termi concussion kuvaa asiaa erinomaisesti, Vartiainen kertaa.

Käytetään tässäkin tekstissä jääkiekon aivovammoista jatkossa termiä aivotärähdys, sillä se kuvaa ongelmaa paremmin yleistasolla.

Urheilun osuudeksi kaikista aivotärähdyksistä on arvioitu vain noin 10 prosenttia. Vaikeita aivotärähdyksiä, joista jäisi pysyviä oireita, tapahtuu urheilussa ja jääkiekossa vähän. Suurin osa toipuu aivotärähdyksestä noin viikon–kymmenen päivän kuluessa.

– Jääkiekon demonisointi lajina on turhaa. Aivan kaikissa kontaktilajeissa tulee aivotärähdyksiä, ja esimerkiksi ratsastuksessa sekä maantiepyöräilyssä niitä saattaa harjoitustuntimääriin verrattuna tulla jääkiekkoa enemmänkin. Kaiken lisäksi kotimaisessa jääkiekossa aivotärähdyksiin suhtaudutaan paljon vakavammin kuin monessa muussa lajissa, sanoo Vartiainen.

– Mutta yhtään aivotärähdystä ei voi ottaa kevyesti.

Jokainen aivotärähdys on aivoterveyden näkökulmasta haitallinen.

Monesti tällaiset vammat eivät jätä pysyviä oireita, mutta 10–15 prosentilla oireet pitkittyvät ja jäävät jopa pysyviksi. Vartiainen on arvioinut, että joka kausi keskimäärin yksi pelaaja joutuu lopettamaan aivotärähdyksen vuoksi.

Vaikka aivotärähdysten määrä olisikin Suomi-kiekossa suhteessa melko pieni, niin se ei poista ongelmaa.

Maan isoin viihdebisnes aiheuttaa aivotärähdyksiä, jotka pahimmillaan vievät työkyvyn. Silloin täytyy miettiä, miten laji voisi muuttua, sillä muutos on tuonut sen nykyiseen pisteeseen.

NHL on jokaisen kiekkoilijan tavoite. NHL myös määrittelee sitä, minkälaista jääkiekkoa muualla maailmassa pelataan.

Ennen kautta 2005–06 taalaliigassa tehtiin monia radikaaleja sääntömuutoksia, joista kahdella on ollut merkittävät vaikutukset: keskialueen paitsio poistettiin, minkä jälkeen pelaajat saivat syöttää kiekkoa kerralla sekä sini- että punaviivan yli. Myös tuomarilinjaa tarkastettiin, joka tarkoitti nollatoleranssia estämisten ja mailahäirinnän poistamiseksi.

Muutokset onnistuivat. NHL-kiekossa vauhti kasvoi ja taito lisääntyi.

Peli kehittyi monessa mielessä parempaan suuntaan. Kaukalossa alettiin nähdä enemmän maaleja ja entistäkin taidokkaampia suorituksia aiempaakin kovemmassa vauhdissa.

Suomessa havahduttiin muutokseen ajoissa. Luistelusta ja kiekollisista yksilötaidoista tuli entistäkin tärkeämpiä ominaisuuksia nuorille pelaajille. NHL on täynnä nuoria, hyvin luistelevia ja huipputaitavia suomalaispelaajia. Maajoukkueet menestyvät paremmin kuin kenties koskaan aiemmin.

– Viime vuosien aikana pelin virtaus on muuttunut aktiivisemmaksi. Tämä on lisännyt yksittäiseltä pelaajalta vaatimuksia luisteluun ja jaksamiseen. Yksilötaidot kiekollisena antavat parhaimmat eväät pelata voittavaa joukkuepeliä pelitilanteen vaatimalla tavalla, vahvistaa Suomen jääkiekkoliiton koulutuspäällikkö Jukka Lamminaho.

Vuodesta 2001 Jääkiekkoliitossa työskennellyt Lamminaho on paraatipaikalla nähnyt maan lupaavimpien kiekkojunioreiden kehitystä kohti huippua.

Vuosien aikana peli on nopeutunut ja taidon merkitys kasvanut, mutta entä sitten fyysinen puoli?

Jääkiekko on toki yhä fyysinen laji, ehkä fyysisempi kuin koskaan ennen, mutta fyysisyyden muoto on muuttunut.

– Jääkiekkoon kuuluvat edelleen olennaisesti kamppailut. Kamppailutaidot, esimerkiksi kiekossa pysyminen ja kiekosta irrottaminen, ovat oleellisia lajitaitoja, joita on hyvä harjoittaa pienestä pitäen. Valmentajakoulutuksissa on korostettu harjoitteita, joissa pelaajien havainnointikykyä pyritään kehittämään. Tällä halutaan valmistaa pelaajia myös siihen, että pelaaja on valmis vastaanottamaan taklauksia ja varautumaan kamppailuihin.

– Taklaaminen voittavana taitona ei kuitenkaan tarkoita ylivauhtisia, kolmantena pelaajana tilanteisiin tuloa tai avojäällä huonossa asemassa olevan pelaajan taklaamista, Lamminaho korostaa.

” Tutkimus osoittaa karusti faktat, että avojään taklaukset ovat pelaajien aivoille kohtalokkaita. Sekään ei välttämättä riitä, jos pelaajat taklaisivat vain puhtaasti ja myös taklattava olisi valmis vastaanottamaan niittejä.»

Juuri avojäätaklausten tai kolmantena pelaajana tilanteeseen tulevien taklausten määrä on jääkiekossa vähentynyt.

Taktisesta näkökulmasta katsottuna aina ei edes kannata taklata, sillä taklaava pelaaja voi jäädä jälkeen vastustajan hyökkäyksestä. Taitavimmat joukkueet pystyvät muutamalla syötöllä pelaamaan myöhässä taklaavan pelaajan pois ja pääsevät ylivoimahyökkäykseen.

Mutta silti avojäällä taklataan edelleen. Kaksinkamppailutilanteisiinkin tullaan taklaamaan ”kolmantena pelaajana”.

Kaukaloissa on yhä vanhemman koulukunnan pelaajia, joille taklaaminen on ollut olennaisempi osa peliä kuin tuoreemmille pelaajasukupolville. Samaan aikaan liigaseurat nostavat entistä hanakammin yhä nuorempia pelaajia isoihin rooleihin. Nämä pelaajat eivät ole junioreissa tottuneet sen kaltaiseen fyysisyyteen, johon vanhempi kiekkoilijasukupolvi on opetettu.

Suurin muuttuva tekijä on kuitenkin ollut nopeutunut peli. Pelaajat luistelevat kaukalossa ristiin rastiin lähes 40 kilometrin tuntivauhtia, jotkut nopeamminkin. Pelinopeus ja kontaktien voimat ovat lisääntyneet. Tilanteet tulevat nopeasti ja reagointiaika jää lyhyeksi.

Kaikesta tästä on syntynyt ongelma: silloin kun kolahtaa, voi tulla myös pahempaa jälkeä.

– Koulutuksellisesti, tutkimuksellisesti, valmennuksellisesti ja lajin arvomaailman osalta varmasti yksi tärkeistä asioista on koko kiekkoyhteisön suhtautuminen siihen, mitä voittava peli vaatii tulevaisuudessa, Lamminaho myöntää.

Kysymys tulee tärkeämmäksi kausi kaudelta, sillä peli ei ole hidastumassa.

Lamminaho kertoo nopeustaitavuuden vaatimuksen kasvavan tulevaisuudessa entisestään. Nopeustaitavuudessa on kyse kyvystä yhdistää liikenopeus paljon taitoa vaativaan suoritukseen.

Suomalaisessa jääkiekossa aivotärähdyksiä ei tilastoida, koska kyse on potilassuoja-asiasta, joten pomminvarmaa faktaa todellisista luvuista ei ole. Asiantuntijat arvioivat aivotärähdyksiä tapahtuvan SM-liigassa noin 50–100 per vuosi.

Jääkiekon pelaajayhdistyksen SJRY:n pelaajille lähettämän kyselytutkimuksen perusteella lukema on edelliskaudella laskenut 60:sta noin 50:een. Ruotsissa aivotärähdykset tilastoidaan. Siellä miesten liigan runkosarjassa kirjattiin viime kaudella noin 70 aivotärähdystä.

Pelityylin muutoksen takia taklauksia ja näin myös aivotärähdyksiä tulee todennäköisesti aiempaa vähemmän.

Vauhdin kasvaessa tällit voivat kuitenkin olla aiempaa vaarallisempia.

– Taklausta ja sen vastaanottamista pitää edelleen opettaa, koska se on tärkeä pelitaito. En usko taklauksen totaalikieltoon, Lamminaho kertoo ja viittaa esimerkiksi NHL:n pudotuspelien koviin taklausmääriin.

– ”Kolmannen pelaajan” sekä avojäällä tapahtuviin taklauksiin tulee toivottavasti muutos. Uskon, että näihin otetaan tulevaisuudessa tiukempi linja.

Eric Lindros vajoaa jäähän saatuaan tällin Scott Stevensiltä.­

Itäisen konferenssifinaalin 7. ottelu, Philadelphia Flyers–New Jersey Devils, kevät 2000.

Flyersin Eric Lindros tulee vauhdilla kiekon kanssa keskialueen yli, leikkaa keskelle ja törmää siniviivalla odottavaan vuoreen nimeltä Scott Stevens.

Stevensin avojääpommi on yksi kiekkohistorian ikimuistoisimmista taklauksista.

Muitakin vaihtoehtoja toki on, nekin usein komeita avojään taklauksia. Oikein ajoitetussa, vastustajan pysäyttävässä avojään taklauksessa on usein jotain sykähdyttävää. Se sytyttää yleisön ja pelaajat.

Varjopuolena on se, että taklattavan aivot kokevat kovia.

Niin kävi myös Lindrosille, joka sai Stevensin taklauksesta aivotärähdyksen.

Scott Stevens taklasi Eric Lindrosia päähän NHL:n pudotuspeleissä vuonna 2000.­

Liikuntalääketieteen erikoislääkärin Timo Hännisen vuonna 2017 julkaistu väitöskirjatutkimus käsitteli jääkiekossa tapahtuvien aivotärähdysten määriä, syntymekanismeja ja riskitekijöitä.

Suurin osa vammoista tapahtui avojäällä eli ilman laitakontaktia.

– Aivotärähdyksillä ja avojäätaklauksilla näyttää olevan selkeä yhteys, toteaa Matti Vartiainen.

Tutkimus osoittaa karusti faktat, että avojään taklaukset ovat pelaajien aivoille kohtalokkaita. Sekään ei välttämättä riitä, jos pelaajat taklaisivat vain puhtaasti ja myös taklattava olisi valmis vastaanottamaan niittejä.

Liike-energia yhteentörmäyksissä alkaa olla niin kova, ettei iskun tarvitse osua edes päähän. Aivotärähdys syntyy, kun aivoihin kohdistuu liike-energiaa, jonka vuoksi aivot venyvät ja repeävät tai ne törmäävät kalloon. Aina ei vaadita edes varsinaista iskua päähän, vaan jo se riittää, kun pään alueelle kohdistuu energiaa esimerkiksi pään retkahtamisesta.

– Jääkiekolla on keskustelun paikka siitä, mitkä asiat kuuluvat lajiin ja edistävät lajia. Aihe ei ole mustavalkoinen, mutta esille se pitää nostaa: onko se lajin kannalta olennaista ja edistääkö se lajia, että joku ajetaan aina välillä pystyyn keskialueella, Vartiainen kysyy.

Se keskustelu alkaa toivon mukaan nopeasti, mutta muutos ottaa silti aikansa.

Samalla pelaajien turvallisuutta pitää kehittää muiden ratkaisujen kautta. Mahdollisuuksia on paljon silläkin saralla.

Vartiaisen mukaan suomalaisessa huippujääkiekossa aivotärähdysten hoito alkaa olla jo hyvällä tasolla: Vamma tunnistetaan, pelaaja otetaan pois kentältä ja hoidetaan asianmukaisesti. Pelaajienkin suhtautuminen aivotärähdyksiä kohtaan on muuttunut vakavammaksi.

Seuraavaksi sama tietämys ja vastuullisuus pitäisi saada alemmille sarjatasoille ja junioreihin. Aivotärähdysten määrää pitäisi alkaa tilastoida paremmin suomalaisessa jääkiekossa, jotta saadaan faktaa päätöksenteon tueksi.

Myös harjoittelulla voitaisiin ehkäistä jo huomattava osa loukkaantumisista.

– Kyky hahmottaa, havainnoida sekä olla nopea ennaltaehkäisee kaikkia loukkaantumisia. Tätä kykyä voidaan kehittää muun muassa silmän ja niskan koordinaatioharjoituksilla, Vartianen sanoo.

– Lihashuoltoon pitäisi lisätä myös selkärangan 7–8 ylimmän nikaman harjoittelu. Ylimmät niskanikamat kannattelevat viiden kilon painoista möhkälettä eli päätä. Mitä nopeammin ylimmät niskanikamat osaavat ottaa iskua vastaan, sitä nopeammin hermojärjestelmä laittaa retkahdukseen vastavoimaa. Jenkkifutiksessa, painissa ja nyrkkeilyssä ylempiä niskanikamia on treenattu jo vuosikymmeniä, mutta lätkässä näitä ei harjoitella edes korkeimmilla sarjatasoilla.

Vartiainen korostaa myös sitä, että jääkiekon lajinomaisia piirteitä ei pitäisi missään vaiheessa unohtaa pelaajakehityksessä. Jääkiekko pysyy kontaktilajina nyt ja tulevaisuudessa.

” Ei voi suoraan sanoa, että nuoret eivät osaisi ottaa taklauksia vastaan. Taklaaminen ja sen vastaanottaminen ovat taitoja siinä missä muutkin, ja toisilla ne ovat parempia kuin toisilla.

Hän suhtautuu varauksella esimerkiksi siihen, että tietyssä ikäluokassa taklaukset ovat kiellettyjä, mutta vanhemmissa ikäluokissa ne sallitaan.

– Useammassa tutkimuksessa on todettu, että niissä maissa, jossa taklaaminen on alle 13-vuotiailla kokonaan kielletty, on lasten aivotärähdysriski pienempi kuin maissa, joissa taklaamista ei ole kielletty. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että pidempiaikaisia seurauksia ei tunneta. Tämä on minulta täysin puhdasta spekulaatiota, mutta loukkaantumiset voivat korostua sitten vanhemmissa ikäluokissa.

– Motorisen oppimisen ja motorisen kontrollin ammattilaisena voin todeta faktana, että ilman harjoittelua taklauksen vastaanottamista ei opita itsestään siinä kohtaa, kun taklaaminen jossain ikäluokassa sallitaan. Tämä on pidettävä mielessä myös tulevaisuudessa.

Tutkimustulokset puhuvat sen puolesta, että vaikka taklaaminen kiellettäisiin miehissäkin kokonaan, on pelaajat opetettava olemaan varuillaan, koska kaukalo ei ole koskaan täysin turvallinen paikka. Esimerkiksi Yhdysvaltain naisten kiekkosarjoissa tapahtuu noin kaksinkertainen määrä aivotärähdyksiä ottelua kohden verrattuna miesten yliopistosarjoihin.

Tahattomia törmäyksiä siis tapahtuu, eikä niitä saa millään sääntömuutoksilla kokonaan pois.

Vartiainen kuitenkin uskoo, että ne kaikista vaarallisimmat avojään pommit pystyttäisiin minimoimaan, vaikka säännöt eivät niitä koskaan kieltäisikään.

Hän luottaa tässä tiedon voimaan – ja ihmismielen hyvyyteen.

– Oma, ehkä naiivi, uskoni on, ettei kukaan mene taklaamaan sillä asenteella, että aiheuttaisi vastustajalle aivotärähdyksen. Tilanteisiin mennään välillä tarpeettoman kovaa, kun ei yksinkertaisesti tiedosteta, mitä siitä voi aiheutua.

Jokerien Jesse Joensuu taklasi Nikolai Timashovia KHL:n ottelussa.­

– Ainoa perustelu on, että se ikään kuin kuuluu lajiin.

Vartiainen toivoo, että lisääntyvä tieto muuttaa pelaajien ja koko kiekkoyhteisön asenteita. Muutos tapahtuu tiedon ja valistuksen kautta, josta päästään vastustajan kunnioittamiseen, joka lähtee joukkueen, seuran ja koko yhteisön asenteesta ja ajatusmalleista.

– Kun olin pikkupoika, niin kouluissa väkivaltaa pyrittiin ehkäisemään yksikin isku voi tappaa -kampanjalla. Se jätti varmasti monille mielikuvan, kuinka vakavasta asiasta yhdessäkin lyönnissä voi olla kyse.

– En käyttäisi samoja vertauskuvia avojäätaklauksissa, vaikka vauhdit ovatkin jo niin kovia, että puskista tulleeseen taklaukseen voi pahimmillaan kuolla. Nuorille pitää kuitenkin tiedon ja faktan kautta saada iskostettua, että tietyissä tilanteissa voi oikeasti käydä tosi pahasti. Vaikka vauhti on kova, niin hyvin usein on kuitenkin aikaa tehdä päätös taklaamisesta tai taklaamatta jättämisestä.

KooKoo–Kärpät, kevät 2020.

Kouvolalaisten Patrik Puistola ajaa kiekon kanssa Kärppien hyökkäysalueelle.

Katseensa kiekossa pitävä Puistola pyrkii harhauttamaan edessään olevaa puolustajaa samalla, kun Jesse Puljujärvi liukuu sivusta kohti Puistolaa. Puljujärvellä on selkeä mahdollisuus ajaa Puistolaa suoraan vastapalloon.

Hän jättää taklauksensa kuitenkin puolitiehen ja ainoastaan kiilaa Puistolaa.

Tapauksen jälkeen lajipiireissä kuohuu. Kiekkosedät ja lätkäjätkät rientävät voimiensa tunnossa tyrmäämään Puistolan pelaamisen idioottimaisena. Hyvästä syystä, sillä Puistolan leikkaus keskelle oli hullunrohkea teko, josta ainakin joskus ennen muinoin olisi saanut maksaa kalliisti.

Ennen kaikki oli paremmin -keskustelussa pienemmälle huomiolle jäi kuitenkin Puljujärven teko.

Hän päätti jättää taklauksen kesken, koska näki Puistolan tehneen virheen ja olevan haavoittuvassa asennossa. Kiekko päätyi Kärpille ja Puistolakin jatkoi peliään.

Ehkä kahden nuoren pelaajan kohtaamisessa oli merkki jääkiekon paremmasta tulevaisuudesta. Puistola teki virheen, mutta jospa jokaisesta virheestä ei kuitenkaan tarvitsisi aina maksaa terveydellään?

– Taklauksetkin kuuluvat olennaisena osana peliin. Kaukaloon hypätessä siihen kuuluu kaikenlaisia riskejä. Mutta niinhän sitä kuuluu elämiseen ylipäänsä. Intohimo kuitenkin tuppaa jyräämään riskien yli tiettyyn rajaan asti, miettii KalPan nuori hyökkääjä Aapeli Räsänen.

– Mutta ei kaukalossa tyhmä tarvitse olla.

Ja se koskee niin taklaajaa kuin taklattavaa.

Räsänen on uuden sukupolven pelaaja. Sellainen siis, joka yleisen kiekkototuuden mukaan on taitava ja luistelee hyvin, mutta ei osaa ottaa taklauksia vastaan.

Hän myöntää, että jääkiekko suosii enemmän taitoa kuin ennen. Fyysisyys on jäänyt hieman pienempään rooliin, minkä takia nuoremmat sukupolvet ovat kasvaneet erilaiseen peliin.

– Ei voi suoraan sanoa, että nuoret eivät osaisi ottaa taklauksia vastaan. Taklaaminen ja sen vastaanottaminen ovat taitoja siinä missä muutkin, ja toisilla ne ovat parempia kuin toisilla. En kuitenkaan näe sellaista kollektiivista ongelmaa taklausten vastaanottamisessa.

– Päähän kohdistuneista taklauksista täytyy ehdottomasti puhua, mutta keskustelu tuntuu usein kääntyvän syyllisten etsimiseen. Oli se sitten kussakin yksittäisessä tilanteessa taklaajan tai taklattavan vastuu, siitä keskustelusta ja vastakkainasettelusta täytyisi päästä syvemmälle, lähemmäs juurisyitä, jos halutaan edistystä asialle.

Yksi keino ehkäistä aivotärähdyksiä voisi olla kovemmat rangaistukset. Niiden täytyy Räsäsen mielestä olla tuntuvia rumista taklauksista.

Mutta pelkkien rangaistusten voimaan hän ei usko.

– Kuten ihan yhteiskunnallisellakin tasolla voidaan tarkastella, niin rangaistusten kovuudellakin on rajansa, kuinka pitkään ne ehkäisevät rikkomuksia.

Hän siteeraa Tuntemattoman Sotilaan Hietasen tokaisua: ”En mää täsä syylissi kaipa yhtikäs. Konekivääri ja Lahtist mää kaipasi.”

– Vastaus, tai edes pieni kehitysaskel, voisi löytyä vastustajan kunnioittamisesta, kasvavista vauhdeista tai varusteiden kehityksestä.

Yksi selkeä vastaus ja tutkittu ratkaisu toki olisi jo tiedossa.

Se olisi avojäätaklausten kieltäminen.

Jääkiekkoliiton junioripelaajien sääntölinjaukset ovat vieneet jääkiekkoa jo pitkään tähän suuntaan. Viimeksi syksyllä 2020 on tullut voimaan uusia sääntöjä, joiden avulla on tarkoitus rajoittaa vaarallisia avojään taklauksia.

” Kolmannen pelaajan sekä avojäällä tapahtuviin taklauksiin tulee toivottavasti muutos. Säännöt ohjaavat toimintaa ja uskon, että näihin otetaan tulevaisuudessa tiukempi linja.»

Avojään pommit poistuvat hiljalleen koko lajista junioreissa. Tämä takaa sen, että ennemmin tai myöhemmin niin käy myös huipputasolla. Vaikka lajia ei haluttaisi muuttaa, niin muutos tulee − halutaan sitä tai ei.

Jääkiekon kannalta olisi toivottavaa, että muutos tapahtuisi kuitenkin ennemmin kuin myöhemmin.

Jääkiekolla on vielä mahdollisuus valita, lähteekö muutos siitä itsestään.

Vai tuleeko muutos väkisin, yhteiskunnan pakottamana, aivotärähdysten ja näistä kärsivien kurjien ihmiskohtaloiden kautta?

Vastaus tulee kuin apteekin hyllyltä.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalosella on selkeä näkemys siitä, miten jääkiekon aivotärähdyksiä voitaisiin ehkäistä.

– Lähtisin liikkeelle siitä, että junioritasolla opetetaan taklaamaan ja ottamaan taklauksia vastaan aiempaa paremmin. Parannetaan pelaajien ymmärrystä siihen, miten taklataan, miten otetaan taklauksia vastaan ja milloin ollaan taklattavissa. Vaikka peli onkin muuttunut, niin taklaaminen ja taklauksen vastaanottaminen on jatkossakin todella tärkeää.

– Se on pitkälti valmentajien tehtävä, että näitä asioita työstetään. Korostaisin ylipäänsä valmentajien ja seurojen vastuuta aivotärähdysten ehkäisyssä.

Jalonen on varma, ettei yksikään pelaaja pyri tietoisesti aiheuttamaan vastustajalle loukkaantumisia. Samalla hän kuitenkin huomauttaa, että pelin hektisyydessä pelaajat toimivat eri tavalla, eivätkä välttämättä ymmärrä tekojensa mahdollisia seurauksia.

Siinä kohtaa valmentajalla on suuri vastuu. Pelaajien hölmöyksiin ja vaarallisin taklauksiin pitää puuttua penkin takaa tai jopa toimistosta.

– Paras keino on mielestäni se, ettei sellaista pelaajaa päästetä pelaamaan, joka ei toimi arvojen mukaisesti.

– Vahingot ovat tietenkin asia erikseen. Tässä lajissa tapahtuu vahinkoja, vaikka mitä tehtäisiin. Ihan kaikkea ei voi karsia pois, sillä fyysinen elementti on iso osa jääkiekkoa.

Jalonen ei lähtisikään muuttamaan jääkiekkoa lajina. Hän näkee tärkeänä, että taklaaminen ja fyysisyys ovat olennaisia osia jääkiekkoa tulevaisuudessakin. Samalla hän kuitenkin huomauttaa, että aivotärähdyksiä pitää pystyä vähentämään ja ehkäisemään tulevaisuudessa kaikin mahdollisin keinoin.

Se yhtälö voi olla vaikea, sillä samaan aikaan vauhti kasvaa, pelaajat ovat vahvempia ja törmäykset kovempia.

– Jos sääntöihin tekisin muutoksia, niin kahta asiaa ainakin miettisin.

– Meno kolmantena pelaajana taklaamaan kaksinkamppailutilanteeseen olisi kiellettyä. Silloin ei saisi taklata, koska yksikään pelaaja ei pysty valmistautumaan taklaukseen tilanteessa, jossa keskittyminen on jossain muussa asiassa. Toinen poistettava asia olisi keskialueen vastapallotaklaukset, joissa vauhdit ovat yleensä kovimmat.