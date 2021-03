Yksi testilukema tekee MM-kultaa jahtaavasta Iivo Niskasesta niin kovan hiihtäjän – ”Sillä minä olen menestynyt ja menestyn”

Hapenottokone Iivo Niskanen on Suomen urheilulle yhä painonsa arvosta kultaa. MM-kisoihin hän lähti aivan uudesta tilanteesta.

Kolminkertainen vuoden urheilija Iivo Niskanen rupattelee Urheilulehden hyvissä ajoin sovitussa MM-ennakkohaastattelussa tyylilleen uskollisesti vuolaasti asiasta kuin asiasta, mutta yksi, varsin konkreettinen kysymys saa maailmanmestari–olympiavoittajan kiertelemään ja kaartelemaan.

Niskanen on äärimmäisen kiinnostunut siitä, mitä urheilijasta pystytään testilaboratorioissa mittaamaan.

Silti omaa ässäänsä eli maksimaalista hapenottokykyään hän ei halua kertoa tarkasti, vaikka käy säännöllisesti ympäri kalenterivuoden mittauttamassa, montako millilitraa pystyy haukkaamaan happea jokaista painokiloaan kohden minuutin aikana.

Pienellä taivuttelulla päästään kompromissiin, ja Niskanen myöntää olevansa yli 90 millilitran mies, tätä nykyä aivan omaa luokkaansa Suomen hiihtomaajoukkueessa. Kyse on lajissa kansainvälisestä huippulukemasta.

– Hapenotolla minä olen menestynyt ja menestyn, ylämäen tekniikkani ja ylävartalon voimantuottoni ovat sille alisteisia. Ja kun on nimenomaan hapenottotekijöillä menestyvä hiihtäjä, se vaatii tauluun tietynlaisia numeroita. Ei se sen kummempaa ole.

Kun Niskanen mittauttaa lukemansa Vuokatin testimatolla Sotkamossa tai Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa Jyväskylässä, ovet ovat kiinni ulkopuolisilta. Julkisuuteen Niskanen haluaa vain olennaisempia numeroita, kilpailu­sijoituksia.

Mutta muun muassa tämän VO2max-lukemansa ansiosta Niskanen suhtautuu varsin rennosti muutama päivä ennen haastattelua Falunissa saavuttamiinsa maailmancupin tuloksiin. Niistä vähän alempana.

Iivo Niskanen viimeisteli kuntoaan MM-kisoihin tutuilla laduilla.­

Hän matkusti Oberstdorfiin valmistautumaan kuudensiin arvo- ja neljänsiin MM-kisoihinsa usealla tavalla uudenlaisista lähtökohdista. Ensimmäisen kerran pikkuveljen arvokisauralla pohjeluun murtumasta kärsivä isosisko Kerttu Niskanen ei ole joukkueessa.

MM-kisoissa mitalia odotetaan, juuri tällä hetkellä, jopa enemmän toiselta Puijon Hiihtoseuran urheilijalta eli yhdistetyn Ilkka Herolalta kuin Niskaselta. Ja ensimmäistä kertaa Niskanen lähtee arvokisoihin ilman ainuttakaan todella veret seisauttavaa vetoa ennen kauden huipennusta. Itse asiassa todennäköisimmältä mitalilta näyttää 4x10 kilometrin viestin pronssi, ensimmäinen kyseisen kilpailun arvokisamitali 12 vuoteen.

Niskasen ensimmäistä olympiakultaa 2014 ei edeltänyt palkintopallisija maailmancupissa, mutta sen sijaan nuorten MM-kulta ja sillä hetkellä sensaatiomainen 8. sija Toblachin maailmancupin 15 kilometrillä (p). Arvokisaton kausi 2015–16 meni ilman palkintosijoja, mutta muuten on aina ollut pohjalla jotain selvästi parempaa kuin nyt.

Suurimmat otsikkolaineet Niskanen on toistaiseksi nostattanut uunottaessaan Ruotsin tv:n toimittajaa Moa Jörnmarkia suomenkielisillä jutuillaan, joissa yritti etsiä morsianta sinkkuna kipristelevälle joukkuekaverilleen Lauri Lepistölle.

– Ei viitsisi siihen kiukaaseen enää paiskoa löylyä, mutta toivottavasti Lauri pitää nyt riman korkealla, kun se on sinne asetettu, Niskanen nauraa.

Iivo Niskanen vauhdissa Falunissa tammikuussa.­

On pakko kysyä, mistä rentous kum­puaa, kun tulosten ei luulisi sellaiseen antavan aihetta. Niskanen pääsee puhumaan mielialueestaan: mitä on tulosten takana?

– Kaikki kontrollitreenit ja -mittaukset kertovat, että olen urani parhaassa kunnossa ja tilanne MM-kisojen kannalta on oikein hyvä. Hiihdossa vain ei mennä juosten 400 metrin rataa ympäri, vaan muuttujia on enemmän. Ja kun nämä muuttujat eivät aivan mene kohdilleen ja kilpailuja on (koronatilanne) selvästi suunniteltua vähemmän, niin sitten voidaan olla tässä. Mutta ei se paniikkiin anna aihetta.

Falunin maailmancupissa tammikuun viimeisenä viikonloppuna 15 kilometriä (v) oli Suomelta kollektiivinen huoltokatastrofi. Samalta matkalta perinteisen tekniikan yhteislähdöllä päivää myöhemmin odotettiin paljon, mutta Niskanen oli 3:nneksi parhaana suomalaisena 19:s.

– Yksi taktinen virhe, jossa päästin Aleksandr Bolshunovin eteeni tämän aiemmin kaaduttua. Viimeiseen ylämäkeen letkan kolmantena ilman mitään saumaa yrittää mitään. Alamäessä joku tulee oikeanpuolimmaisella ladulla eteen ja horjahtaa, jolloin joudun suoristamaan selän ja porukkaa vilisee muita latuja pitkin ohi. Kaiken tämän jälkeen jokainen neljästä ladusta tukossa. Aika tekemätöntä, Niskanen kelaa eriskummallista ja vaarallista kilpailua.

Latu-urat jäivät kivikovan pinnan takia aivan liian mataliksi, kun latukone ei pystynyt jyrsimään niitä syvemmiksi. Niskasta tasan kuukauden nuorempi skottihiihtäjä Andrew Young loukkaantui vakavasti lennettyään ulos latu-uralta. Norjalaistähti Hans Christer Holund keskeytti varotoimeksi, mitä Niskanen pitää järkivetona.

– Hävisin kavereille, joita olisin väliaikalähdössä voittanut pari minuuttia. Siitä voi päätellä, millaisia johtopäätöksiä kannattaa tehdä fyysisestä iskukyvystäni sen kilpailun perusteella. Bolshunov voitti mahtavalla irtiotolla eikä mitään siitä pois.

Koko kilpailun rakenne ja luonne mietityttävät Niskasta:

– Isommassa kuvassa pitää esittää Kansainvälisen hiihtoliiton maastohiihtokomitealle kysymys: halutaanko hiihdon menevän tähän Falunin yhteislähdön suuntaan kilpailumuotojen ja ratojen suhteen vai halutaanko, että absoluuttisilla kestävyysominaisuuksillakin on yhä joku arvo?

Niskanen on leimattu ”yhden kortin varassa” taiteilevaksi hiihtäjäksi, joka 2017 MM- ja 2018 olympiakisoissa löikin viimeisellä vuorolla tiskiin herttaässän. Mielikuva murtui Seefeldin MM-kisoissa 2019, kun harjoituskaudet rajusti luisteluhiihdon lihaskestävyyden ja tekniikan parissa ahertanut savolainen oli yhtä kompurointia vaille yhdistelmäkilpailun mitalisti.

Ilta-Sanomien haastattelussa loppuvuodesta 2018 Niskanen pohti Kuopiossa, mistä vielä voisi laittaa paremmaksi. Runsas kaksi vuotta myöhemmin hän tietää vastauksen:

– Jos asiaa lähestyy yhden päivän suorituskyvyn, taktiikan ja joukkuesuorituksen vinkkelistä, niin Pyeongchangin olympiakisojen 50 kilometristä ei voi pistää paremmaksi. Se oli päivä, jona onnistui aivan kaikki. Mutta urheilijana operoin nyt kovemmalla perus- ja yleistasolla kuin silloin. Se on sitä paremmaksi laittamista, joka on ollut mahdollista. Mutta se ei tietenkään kaikki muuttujat huomioiden tarkoita, että onnistuisin yhtenä päivänä täydellisesti. Raakaa mutta kiehtovaa.

Seefeldin MM-kisoissa Niskasen ja Bolshunovin ”piti” olla 15 kilometrin (p) ykkönen ja kakkonen, tai kakkonen ja ykkönen, mutta sijoitukset olivatkin 3 ja 8.

– Ne olivat äärikeliolojen kisat auringon, varjon ja lämmön puolesta. Se menee suksihuollon kanssa väkisin lotoksi, jossa edes Bolshunov ei välttämättä pärjää, jos sama toistuu Oberstdorfissa. Olen sikäli levollinen, että olen nykyisellä suksimerkilläni (Fischer) toista kautta ja monipuolinen kalusto on saatu testaamalla ja kilpailemalla nyt kasaan. Huoltomieheni Heikki Alakärppä tuntee MM-ratojen voiteluvaatimukset hyvin. Tosin paikka on isolle osalle muustakin huoltotiimistä täysin tuttu.

Alakärppä oli aiemmin pitkään Saksan maastohiihtojoukkueen huollossa töissä.

Niskanen viimeisteli kuntoaan ennen Pyhäjärven SM-kisoja kotona Kuopiossa ja valmentaja Olli Ohtosen silmien alla Vuokatissa. Falunin tulosten – vaikka niiden toki piti olla parempia – perusteella ei viimeistelysuunnitelmia juuri muuteltu. Arvokisaviimeistelyä korkeassa ilmanalassa ei tälläkään kerralla edes pohdittu.

Maailmancupin kokonaistuloksille kaksikko viittasi kintaalla viimeistään Suomen jäätyä pois Tour de Skiltä, mutta toisaalta harvojen arvokisoja edeltävien kilpailujen ominaispaino jopa nousi.

Vuonna 2017 Lahden MM-kisoissa Niskasen päämatka eli 15 kilometriä (p) oli hänelle kisoissa toinen kilpailu, Seefeldissä 2019 kolmas. Pyeongchangissa 50 kilometriä (p) oli jo neljäs otatus, ja niin se on myös Oberstdorfissa. Väliin jäävät tällä kertaa sekä sprintti että sprinttiviesti.

Pyeongchangin 50 km:llä kaikki osui kohdalleen.­

Ja siinä missä yhdistelmäkilpailu olympiakisoissa 2018 oli vielä tavallaan osa päämatkalle virittävää harjoitusohjelmaa, nyt sillekin laitetaan pitkää puuta uuniin.

Pää- ja päätösmatkan kolmen parhaan lehdistötilaisuus esitetään 7. maaliskuuta koronatilanteen vuoksi medialle Baijerissa striimattuna. Jos Niskanen on paikalla ja englanninkielinen kysymys osuu kohdille, ehkä kuulemme, millaisia säveliä Lauri Lepistön Tinder ja Instagram ovat siihen mennessä ehtineet laulaa rakkautta etsivälle nuorukaiselle.