Pukukoppipiloilla on ollut aina paikkansa joukkueurheilussa. Vaikka maailma on muuttunut, niillä saa yhä tunnelman vapautumaan porukassa ja ujotkin kopin nurkasta tutuksi.

Eletään 1980-luvun loppua. Pahamaineisen jääkiekkojoukkueen Helsingin IFK:n pukukopissa on kireä tunnelma. Joukkueen ulkomaalaisvahvistuksen käytös hiertää muita pelaajia. Muutama hieno maali ja nyt tämä sankari elvistelee kuin omistaisi koko maailman.

Jotain on keksittävä, jotta mies saadaan takaisin ruotuun. Hän on kuitenkin tärkeä pelaaja IFK:n joukkueessa. Pukukopin dynamiikka ei kestä egoja, jotka nousevat liikaa muiden yläpuolelle.

Niinpä pelaajat suuntaavat paikalliseen pilailupuotiin. Pieni ”fanien lähettämä” lahja joukkueen ykköstähdelle luulisi tehoavan. Lahjapakettiin pakataan yllätys, joka toimitettaisiin ulkomaalaispelaajalle heti, kun tämä pelaisi vähän heikomman ottelun.

IFK-legenda Mika Kortelainen muistaa yhä kuin eilisen päivän, kun lahjaa päästiin viimein avaamaan.

– Kaveri kailotti suureen ääneen, että näköjään fanit diggaavat hänestä. Kun hän sai paketin auki, selvisi, että jätkät olivat käyneet ostamassa pilailupuodista paskaläjän, Kortelainen kertoo.

– Koko koppi rupesi nauramaan ja hän sai aika kovan nöyryytyksen ja opetuksen. Naama meni punaiseksi ja hän heitti hyvin vaikeana tekopaskan seinään.

Oppi meni perille. Ulkomaanapu oli tämän jälkeen aiempaa nöyrempi käytöksessään. Pukukoppijäynä oli tehnyt jälleen kerran tehtävänsä.

Maan pinnalle palauttaminen, tunnelman vapauttaminen, joukkuehengen kohottaminen. Jäynillä on joukkueurheilussa monta tarkoitusta.

Kepposia tehdään kaikissa pukukopeissa, lajista ja maasta riippumatta. Seurakulttuuri ja pelaajien persoonat määrittelevät, millaisia ne ovat ja mihin tilanteisiin ne sopivat.

Usein vanha sanonta kuitenkin pitää paikkansa: ”Mikä tapahtuu pukukopissa, jää pukukoppiin.” Jäynät harvoin karkaavat pienen piirin ulkopuolelle.

Tilannetaju on keppostellessa äärimmäisen tärkeää. On tunnettava joukkuekaverit, heidän huumorintajunsa ja rutiininsa. Jäynät ja kaveruus ruokkivat toisiaan. Kun jonkun kanssa on hauskaa, hänen kanssaan on myös helpompi pilailla – ja toisinpäin.

Kun joukkue on hankalassa tilanteessa, voi olla kuitenkin vaikeaa löytää rohkeutta jäynän tekemiseen. Silloin mitataan, kuka on kuka. Se, joka tuossa tilanteessa onnistuu vedättämään joukkuekaveriaan, tekee suuren palveluksen koko ryhmälle.

Miko Kailiala tunnetaan pukukoppielämän elävöittäjänä salibandyssa. Hän on huolissaan pukukoppipilojen tulevaisuudesta.­

TPS:n salibandyjoukkueen kapteeni Miko Kailiala tunnetaan jäynien erikoismiehenä. Hän jos kuka tietää, miten vaikeista hetkistä päästään yli.

– Kun on joku yhteinen naurunaihe, niin se voi vähän raukaista tunnelmaa. Kummasti siinä samalla alkaa myös ilmapiiri paranemaan, hän kertoo.

Kailialan pelisilmä kaukalossa on omaa luokkaansa, ja samaa silmää tarvitaan myös pukukopissa. Esimerkiksi pelipäiviä ei ole varsinaisesti pyhitetty jäyniltä, mutta tunnelma on aistittava joka kerta huolellisesti erikseen.

– Jos on liian totinen tai tärkeä paikka, niin ehkä silloin pitää haistaa, onko ihan ok laittaa saippuaa jonkun juomapulloon.

Joku voisi pitää erikoisena, että joukkueen kapteeni ja johtohahmo häärii kopissa suurimpana kiusantekijänä. Asetelma on kuitenkin yllättävän tavallinen. Monessa joukkueessa jopa valmennus saattaa olla jäynissä mukana – joko tekemässä niitä, tai sitten ottamassa niitä vastaan.

– Kun joukkueurheilussa vedetään samaa rekeä samaan suuntaan, niin tavallaan kaikkien täytyy olla samanarvoisia. Ei siellä kukaan koskematon ole, Kailiala sanoo.

– Silloinhan se vasta meneekin seuraavalle levelille, kun päävalmentaja alkaa uunottaa jotain pelaajaa. Eihän sitä kukaan kuvittele, että se on joku läppä. Siinä voi olla vähän totisempaakin ilmettä hetken aikaa.

Ismo Lehkonen kertoo, että valmentajakin saa osansa koppipiloista.­

Jääkiekkovalmentaja Ismo Lehkonen myöntää olleensa vastaanottavalla puolella kerran jos toisenkin valmennusuransa aikana.

– Joskus oli partavaahtoa kengässä tai luistimessa. Mailoja sahattiin niin, että kun ensimmäinen syöttö tuli, se napsahti poikki, hän muistelee.

Lehkonen pitää jäyniä erittäin tärkeinä ilmapiirin rakentajina. Ilman niitä päivittäinen ahertaminen jääkiekkoharjoituksissa voi tuntua totiselta ja yksitoikkoi­selta.

– Vuodesta jäi aina paljon pois, jos ei ollut ketään, kuka olisi tehnyt källejä. Sen takia juttelin jopa joidenkin pelaajien kanssa, että tietynlaisia hyviä kepposia pitää saada asetettua laukaisemaan ilma­piiriä.

Jäynien maailma ei ole mikään villi länsi. On tiettyjä asioita, joihin edes pukukopissa ei kajota. Esimerkiksi pelaajien uskontoon ja kulttuuriin liittyvät rutiinit jätetään poikkeuksetta rauhaan.

Kun pelaaja pääsee riittävän pitkälle urallaan, hänelle alkaa muodostua ymmärrys siitä, miten pukukopissa kuuluu käyttäytyä.

Jalkapallovalmentaja Marko Rajamäki puhuu kirjoittamattomista säännöistä, jotka pelaajat oppivat vuosien myötä.

– Ei niitä asioita käydä läpi, että älä tee tästä jäynää. Kaikki vain tajuavat sen.

Kepposilla on aina vaarana mennä myös yli. Joskus pelaajat voivat ajautua jäynäkierteeseen, jossa niitä tehdään pelkästään koston vuoksi, eikä joukkueen hyvinvointia ajatellen.

Kun jäynän pohjimmainen tarkoitus unohtuu, se ei enää hyödytä ketään, ja voi pahimmillaan tuntua kiusaamiselta. Jo yksittäinen pila voi sattua, jos kohdetta ei valitse oikein.

– Hauskat kepposet ja kiusaaminen ovat kaksi eri asiaa. Siinä pelataan hiuksenhienolla rajalla. Vähän kuin piilokamerassa, Rajamäki muistuttaa.

Miko Kailialan mukaan otollinen kohde jäynälle on sellainen, joka osaa nauraa itselleen ja on muutenkin huumorintajuinen. Joukkueen ujoimmille, arimmille ja hiljaisemmille ei tehdä kepposia aivan ensimmäisenä.

Heilläkään ei ole kuitenkaan oikeutta pysyä kokonaan turvassa piloilta – koska se ei olisi reilua muita kohtaan. Nuoremmille pelaajille on paikallaan perustella, miksi jäynät ovat tärkeä osa joukkueen rakentumista.

– Kerrotaan, että niitä tehdään pelkästään sen takia, että sinut opittaisiin tuntemaan ihmisenä paremmin ja synnytettäisiin luottamussuhde, Kailiala sanoo.

Jäynät mielletään helposti miesten ajanvietteeksi, mutta yhtä lailla naisetkin kujeilevat keskenään pukukopissa.

Ja miksi eivät niin tekisi – asetelmahan on täsmälleen sama kuin miehillä. Joukko ystäviä päivittäin samassa porukassa, pieneen pukukoppiin ahtautuneena. Jäyniähän alkaa tapahtua jo ihan vahingossakin.

Rosa Lappi-Seppälä kertoo, että Italiassa koppipiloja riitti.­

Naisten idea kepposten tekemisestä ei ole kuitenkaan aivan yhtä raju, jalkapallovalmentaja ja entinen huippupelaaja Rosa Lappi-Seppälä kertoo. Joukkuekaverin kenkien piilottaminen on yleinen pila, johon saattaa törmätä.

– Luulen, että naiset ovat toisilleen vähän armollisempia. Jäynät ovat olleet aika kilttejä, hän muistelee.

Lappi-Seppälän mukaan pukukoppiin voi luoda hauskaa ilmapiiriä myös muilla keinoilla kuin toisista pilaa tekemällä.

– Joukkueella voi olla myös yhteisiä perinteitä. Jos jollain on vaikka synttärit, niin hän voi tuoda jotain herkkuja treeneihin.

Ulkomailla pelatessaan Lappi-Seppälä törmäsi varsin roisiinkin menoon. Etenkin italialaiset jäivät ikuisesti hänen mieleensä.

– He ovat riehakkaampia kuin suomalaiset keskimäärin. Siellä on luontaisesti enemmän niitä, joilla on koko ajan pilke silmäkulmassa.

Ammattiurheilijoilla jäynät liittyvät useimmiten pelaajien varusteisiin tai joukkueen yhteisiin rutiineihin. Kun arki on aikataulutettu tarkkaan ja kaikille on määrätty tietty varustus päälle puettavaksi, huumoria on helppo repiä juuri näistä asioista.

Soitto kaverille ja ilmoitus aikataulun sekä varustuksen muuttumisesta on klassikkoesimerkki aina toimivasta jäynästä. Kun myöhästynyt pelaaja sitten joutuu maksamaan sakon sakkokassaan, tuo raha käytetään myöhemmin joukkueen yhteiseen hauskanpitoon. Kaikki hyötyvät.

Myös pelaajien henkilökohtaiset rutiinit ovat täydellinen kohde pilanteolle, Marko Rajamäki kertoo.

– Yhdelle veskarille oli aikoinaan tärkeää, miten hanskat kuului olla penkillä ennen kuin hän marssii tolppien väliin. Hän otti ne siitä vierestään aina juuri ennen kuin menimme kentälle. Ajattelimme, että ei jumankauta, eihän se aina voi noin olla.

Sen jälkeen alkoi tapahtua.

– Liimasimme ne hanskat siihen penkkiin kiinni. Siitähän tuli sirkus juuri ennen peliä. Kaverin kaikki rutiinit menivät sekaisin, kun hänen piti vaihtaa hanskat.

Varusteita voi sabotoida loputtomin eri keinoin. Miko Kailiala päästi salibandykopissa luovuuden valloilleen, kun hän sai käsiinsä joukkuekaverin mailan.

– Otimme lavan irti varresta ja täytimme varren vedellä. Kun tulimme alkulämmöltä koppiin, kaveri ihmetteli, miksi maila painaa niin helvetin paljon. Eihän sellaisella pysty treenaamaan.

Aina jäynien ei tarvitse sijoittua pukukoppiin. Joukkueen bussi tai hotelli käyvät tarkoitukseen aivan yhtä hyvin. Missä ikinä pelaajat viettävätkin aikaa keskenään, siellä ilmenee yleensä myös kepposia.

Jimi Heikkistä vedätettiin pahemman kerran, kun hän pelasi vielä Superpesistä Sotkamon Jymyssä. Hän joutui joukkuekaverinsa kanssa dopingtestiin Vuokatin virallisella testiasemalla. Jutun koukku oli, että tilanne oli täysin lavastettu.

– Luulimme, että se oli ihan oikea testi. Olimme juuri syöneet jotain lisäravinteita ja mietimme, että olivatkohan ne varmasti ok. Ihmettelimme, kun tuloksissa kesti niin pitkään. Se oli hyvin suunniteltu ja rakennettu jäynä, Heikkinen kehuu.

Kun jäynät saavuttavat tällaiset mittasuhteet tai niistä tulee muuten vain toistuva osa joukkueen arkea, pian kaikki normaalista poikkeava alkaa herättää epäilyksiä. Tällaisessa tilanteessa pelaajien ja valmentajien voi olla vaikea luottaa enää kehenkään tai mihinkään.

Marko Rajamäki kertoo itse epäilleensä pelaajia tai valmentajakollegoita saman tien, kun häneltä hävisi jotain. Valmentaessaan nuorten maajoukkuetta Espanjan-leirillä Rajamäki kadotti tietokoneensa, eikä miettinyt hetkeäkään, etteikö kone löytyisi pian jonkun toisen laukusta.

– Ajattelin, että ei tässä mitään, tämä on selvästi joku jäynä, hän sanoo.

Rajamäki kävi kyselemässä konetta kaikilta, mutta yksikään ei tuntunut tietävän vehkeen katoamisesta mitään. Jäynä alkoi mennä liian pitkälle. Lopulta ilmeni, että kone oli oikeasti varastettu.

– Enhän minä voinut tietää sitä. Olin varma, että se oli jäynä. Joukkueessa katoaa se käsitys, onko joku jäynä, vai tapahtuiko jotain oikeasti, Rajamäki kertoo.

Ajat muuttuvat ja jäynäkulttuuri niiden mukana. Nykypäivän pukukopeissa meno on hillitympää kuin aiemmin.

Ehkä tähän on ajanut urheilun lisääntynyt ammattimaisuus, ehkä yleinen kulttuurin muutos. Ihmiset kohtelevat toisiaan aiempaa varovaisemmin, ja odottavat itsekin samanlaista kohtelua. Kepposten tekijät kävelevät paikoin ohuella nuoralla.

Miko Kailiala on 28-vuotiaana ehtinyt nähdä jo jonkinlaista muutosta jäynäkulttuurissa, vaikka hänkään ei ole kokenut hurjimpia 1980- ja -90-lukuja. Muistot kymmenen vuoden takaa peliuran alkuvaiheilta ovat hänelle kultaisia.

– Olisi pirun hauskaa, kun vieläkin olisi sellaista. Nuorempi sukupolvi tuppaa olemaan ujompaa, Kailiala harmittelee.

– Voi olla, että myös huumorin taso on vähän laskenut. Ei kehtaa tehdä enää yhtä härskejä temppuja kuin silloin.

HIFK:n kopissa pahimpina pilailuvuosina häärännyt Kortelainen on päässyt näkemään ääripäät vuosikymmenten välillä. Hän tunnistaa kulttuurinmuutoksen, mutta ei ole huolissaan jäynämestarien tulevaisuudesta – ainakaan jääkiekossa.

– Jos lajista on tietyt asiat häviämässä, kuten tappelut, niin jäynät eivät tule koskaan häviämään. Eikä pidäkään.