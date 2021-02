Sebastian Aho ei unohda kylmääviä sanoja ennen NHL-debyyttiään – ”Se voi äkkiä lopettaa urasi”

Kukaan ei unohda ensimmäistä NHL-peliään. Kolme aktiivipelaajaa kertoo nyt omin sanoin unelmansa toteutumisesta.

Ensimmäinen on aina ensimmäinen. Jo pelkästään kiekkomaailman kruununjalokiveen NHL:ään pääseminen vaatii valtavasti töitä, eikä kukaan päädy NHL-jäälle sattumalta – paitsi ehkä viime kaudelta tuttu torontolainen jääkoneenkuljettaja David Ayres.

Ensimmäinen NHL-ottelu on siihenastisen uran, välillä jopa koko urheilutaipaleen huipennus, joka jää mieleen.

Tällä kaudella NHL:ssä nähdään taas uusia suomalaisia.

Paikkansa jo NHL-kartalla vakiinnuttaneet Carolinan Sebastian Aho, Montrealin Joel Armia ja Coloradon Joonas Donskoi kertovat nyt omin sanoin muutaman vuoden takaisista tulikasteistaan.

13.10.2016, Winnipeg

Päivä, joka jäi isoin kirjaimin suomalaiseen jääkiekkohistoriaan. Tuolloin kolealla preerialla ensimmäisen NHL-ottelunsa pelasi kaksi suomalaista, jotka eivät kaivanneet silloin eivätkä kaipaa varsinkaan nykyään esittelyjä.

Jäälle luistelivat Winnipeg Jets ja Carolina Hurricanes. Vastakkain olivat edellistalven nuorten MM-sankarit ja yhtä aikaa jo kevään Leijonien MM-joukkueessa pelanneet Patrik Laine ja Sebastian Aho. Vierasjoukkueen hyökkääjä muistelee iltaa näin.

– Siitä päivästä on jäänyt paljon mieleen. Hyviä muistoja – paitsi tappio. Siitä se kaikki lähti.

Edellisenä iltana kävimme ”Paten” ja ”Teukan” (Teuvo Teräväinen) kanssa syömässä. Katselimme samaan aikaan Toronton ja Ottawan välistä kauden avauspeliä. Auston Matthews painoi debyytissään neljä maalia.

Olimme, että ei terve. Ihan tuohon emme välttämättä huomenna pysty.

Pelipäivän aamuna ei oikeastaan vielä jännittänyt hirveästi. Aamujäät ja päiväunet hoituivat normaalisti, mutta iltaa kohden jännitys alkoi nousta. Se oli kuitenkin ensimmäinen peli.

Ennen kamppailua kokenut hyökkääjämme Bryan Bickell tuli sanomaan minulle kopissa, että ”ihan rennosti vaan haastat menemään, mutta sitten kun Dustin Byfuglien on vastustajajoukkueesta jäällä, pidä pää ylhäällä. Se voi äkkiä lopettaa urasi, joten tarkkaile koko ajan, onko Byfuglien kentällä”.

Otin Bickellin vinkistä kopin. Sen verran pitää kokeneempia kavereita kuunnella. He yleensä sanovat syystä, jos jotakin sanovat. Eikä Byfuglien tainnut lopulta ainakaan pahasti minua kolata.

Tätä miestä Sebastian Ahon kehotettiin varoa. 120-kiloinen ja lähes parimetrinen kanukkipuolustaja Dustin Byfuglien kylvi kaukalossa tuhoa urallaan.­

Oli kansallislaulut ja kaikki. Winnipegin areena on vielä suhteellisen äänekäs paikka. Ihan mahtava halli pelata ensimmäinen peli. Hirveästi kovemmaksi ei mökkälä mene.

Olin samassa ketjussa Teukan ja Elias Lindholmin kanssa.

En tiedä, oliko kyse jännityksestä ja hermoilusta, mutta ensimmäinen erä meni ihan ohi. Otin pelin ensimmäisen jäähynkin heti kampituksesta, ja kiekko pomppi lavassa. Olihan se vähän ihmettelyä ja katselua.

Sitten toisessa erässä alkoi kulkea jo paremmin. Kolmannen erän alussa sain ylivoimalla syöttöpisteen 4–1-maaliin.

Jatkoajallakin pääsin kentälle. Tuli heti hyvä fiilis, että pystynhän minä täällä pärjäämään.

Sebastian Aho jäällä debyyttipelissään Winnipeg Jetsiä ja ystäväänsä Patrik Lainetta vastaan. Ennen peliä Ahoa muistutettiin varomaan Dustin Byfuglienia.­

Pelin jälkeen oli tullut paljon viestejä läheisiltä ja vastailin niihin.

Oikeastaan siitä se lähti, ja vieläkin isä laittaa jokaisen pelin jälkeen jonkun viestin. Ei niinkään mitään älytöntä palautetta, mutta aina sen, mitä mieltä hän oli pelistä.

Ja olihan se siisti homma, että Paten kanssa pääsimme pelaamaan ensimmäiset NHL-pelimme vastakkain. Tunsimme kuitenkin jo silloin hyvin. Pelin aikana emme kyllä vaihtaneet sanoja.

Ei sitä nykyäänkään pelin aika tule mitään värjäiltyä, vaikka kavereita olisi vastapuolella. Totta kai peliä edeltävänä iltana jutellaan, mutta hyvin vähän tulee tänä päivänäkään muiden suomalaisten kanssa puhuttua kesken pelin.

Patehan oli kovassa iskussa siinä debyyttipelissä. Teki ensin kavennuksen kolmannen erän lopussa ja syötti vielä tasoituksen ilman maalivahtia. Me hukkasimme kolmannessa erässä johdon ja hävisimme jatkoajalla 4–5.

Patrik Laine teki maalin NHL-debyytissään.­

Nyt kun miettii, niin aika on mennyt ihan älyttömän nopeasti. Ihan siivillä. Nyt on alkamassa jo viides kausi tässä liigassa, ja tuntuu, että tuo Winnipegin debyyttipeli oli ihan äskettäin.

On ollut tosi hienot neljä vuotta. Paljon on tullut opittua ja koettua, mikä on mahtava juttu. Niin pelaajana ja urheilijana kuin myös ihan ihmisenä.

Ei enää nykyään ole sellaista ottelua edeltävää jännitystä. Se on muuttunut paljon. Kun kokemusta on tullut, niin on jo omia rutiineja ja muita juttuja. Eihän sitä ensimmäisessä pelissä edes tiedä, mihin suuntaan lähtee bussin ovelta kävelemään. Kaikki on ihmettelyä.

Enää tässä ei tule älyttömiä uusia juttuja. Tiedän, mitä teen ja luotan myös itseeni. Olen näyttänyt itselleni, että pystyn pelaamaan tässä liigassa hyvällä tasolla.»

Nykyään Carolinan ykköstähtenä loistava Aho pelaa NHL:ssä jo viidettä kauttaan.­

23.12.2014, Detroit

Suomessa vuorokausi on vaihtunut jo jouluaaton puolelle, kun SM-liigan entinen teinitähti Joel Armia pääsee puolentoista pitkän farmivuoden jälkeen vetämään vihdoin ensimmäiset piirtonsa NHL-jäähän Buffalo Sabresin paidassa.

Ykköskierroksen varauksesta on ehtinyt kulua kolme ja puoli vuotta, ja henkinen kantti on ehtinyt olla koetuksella.

– Buffalolla oli jonkun verran loukkaantumisia, ja minulla oli kutina, että ehkä ­pian voisi tulla kutsu ylös. Sitten se puhelu vihdoin tuli, että minut on nostettu.

Kello oli jotakin viiden ja kuuden välissä illalla, ja peli oli seuraavana päivänä Detroitissa.

Ilmoitin tietysti heti vanhemmille, että nyt tulee ensimmäinen NHL-peli.

Pakkasin nopeasti laukun ja painelin hallille pakkaamaan kamat. Hirveällä kiireellä lähdin ajamaan lentokentälle. Se oli myöhäisen illan lento.

Jos en ihan väärin muista, kaiken lisäksi se lento vielä myöhästyi. Kello oli jo kaksi yöllä, kun olin vihdoin perillä Detroitissa. Suoraan hotellihuoneeseen ja nukkumaan.

Herättyäni sitten aamiaisen kautta aamutreeneihin. Kaikki tapahtui niin äkkiä, että olin aika ihmeissäni. Kaikki oli uutta.

Tunsin sentään harjoitusleireiltä jo Buffalon pelaajia, joten siinä mielessä se ei ollut ihan täysi hyppy tuntemattomaan.

Joel Armia ensimmäisessä ja ainoaksi jääneessä pelissään Buffalon riveissä.­

Aamujäiden jälkeen oli helppo ottaa päiväunet, kun olin niin puhki yöllisen matkustelun jälkeen.

Ennen peliä jännitti tietysti, ja olin todella innoissani. Koko se härdelli siinä ennen toki vähän peittosi jännitystä. En ehtinyt miettiä sitä peliä pitkään.

Pelikin meni itse asiassa hyvin, vaikka pisteitä ei tullutkaan – ja hävisimme 3–6. Olin koko pelin ykkös- tai kakkosketjussa. Rinnalla oli Zemgus Girgensons ja Tyler Ennis.

Hienoin pelistä jäänyt muisto oli se, että sain pelata koko pelin Pavel Datsjukia vastaan. Se oli aika pirun siistiä.

Ei kai sitä peluutusta etukäteen ollut sovittu. Olin aloituskentällisessä ja katselin, että jahas, Datsjuk on siinä aloituksessa. Ja Zetterberg. Tai enpä tiedä sittenkään, oliko siinä niin kova jännitys, että ennen peliä että minulla oli mennyt ohi, mikä meidän ketjun ”matchup” on.

Kerran pääsin keskialueella sitten oman vaihtoaitiomme edessä ryöstämään Datsjukilta takaapäin kiekon ”datsjukmaisella” mailannostolla. Se on jäänyt elävästi mieleen.

Eihän sitä silloin osannut huomioida niin paljon, mutta nyt myöhemmin olen alkanut arvostaa kokemusta, että pääsin pelaamaan ensimmäisen pelini vanhassa kunnon Joe Louisissa. Ei siellä moni näistä nuoremmista kavereista ole koskaan päässyt pelaamaan, eikä koko hallia ole enää edes olemassa.

En tietenkään osannut aavistaa yhtään, että se olisi samalla myös viimeinen pelini Buffalossa.

Kamppailun jälkeen menimme lentokoneeseen, ja meistä AHL-jätkistä pari kutsuttiin matkustamon etuosaan. Siellä meille ilmoitettiin, että saman tien takaisin Rochesteriin.

Tuli sitten sellainen joululahja heti, kun olin päivän ehtinyt olla joukkueen mukana.

Sitten ei vain enää kuulunut kutsua ylös. En tiedä, mikä siinä oli. Pari kuukautta myöhemmin minut kaupattiin Winnipegiin.

Viime vuodet Armia on edustanut Montrealia.­

07.10.2015, Los Angeles

Joonas Donskoin ensimmäinen NHL-ottelu. Varaus Floridaan oli umpeutunut, ja edelliskevään SM-liigakeisari lähti raivaamaan San Jose Sharksin riveissä uraa taalakaukaloihin.

– Kun lähdin Kärpistä, en tiennyt hirveästi, mitä on edessä. Riittääkö vai eikö riitä.

Tiesin vain, että oma potentiaali kunnon suhteen alkaa olla aika maksimissa ja jos se ei sitten riitä, niin ei riitä.

Harjoitusleiriltä putoili äijiä, ja noin viikko ennen kauden alkua joku joukkuekaveri tuli sanomaan, että onneksi olkoon, olet kokoonpanossa. En itse vielä käsittänyt tai tavallaan uskonut sitä.

Sitten tuli se ensimmäinen peli Losissa. Vieläpä kiivas paikalliskamppailu. Vaikea sanoin kuvailla sitä fiilistä.

Kun pikkupojasta asti on unelmoinut, että pääsisi joskus ”pellaamaan” änäriin. Se oli aika epärealistinen hetki. Täällä sitä nyt ollaan.

Pää oli täynnä ajatuksia ja kylmät väreet meni kropassa monta päivää sen jälkeenkin.

Joonas Donskoi debyyttipelissään Staples Centerin jäällä.­

Olin samassa ketjussa Joe Thorntonin ja Joe Pavelskin kanssa. Se oli ihan uskomaton fiilis. Sellaisia äijiä, joiden kanssa en olisi ikinä kuvitellut pelaavani samassa joukkueessa. Vähän kuin omia idoleita olisi tavannut.

Thornton tykkää, että vyörytetään rännien kautta hyökkäyspäässä. Hän haluaa mennä maalin taakse ja jakaa sieltä lättyä. Se oli ainoa juttu, jonka sovimme ennen peliä. Hän halusi, että laitan aina maalin taakse kiekkoa ja yritän hakea vapaata paikkaa.

Kyllähän niiden kanssa pelaaminen myös jännitti. Yritin koko ajan vain antaa kiekon Thorntonille ja rynniä itse maalille sillä lapsen innolla, mikä siinä pelissä oli. Intoa oli enemmän kuin tarpeeksi.

Donskoi sai tällaisen muiston NHL-debyytistään.­

Itse pelistä muistan loppujen lopuksi aika vähän. Varmaan sen jännityksen takia. Mutta intoa oli niin paljon, että voitin paljon kamppailuita. Thorntonin ja Pavelskin rinnalla pääsimme myös pelaamaan paljon hyökkäyspäässä.

Ei se kovin huonosti voinut mennä, kun ketju teki kolme maalia ja voitimme 5–1. Ja olihan se hienoa saada myös maalitili heti auki.

Tein osuman kolmannessa erässä. Menin maalin eteen, kuten olin tehnyt koko pelin ajan. Pavelski laukoi ylärimaan, josta se kimposi takapuoleeni ja meni sisään. Ei ehkä kaikista hienoin maali.

Pavelski taisi hakea kiekon talteen. Huoltaja teki siitä sellaisen jännän pokaalin. Se on minulla Oulussa.

Muutenkin silloin alkuun San Josessa oli aika ihmettelyä, kun katsoi, keitä samassa kopissa istuu siinä ympärillä. Thornton, Pavelski, Patrick Marleau, Brent Burns…

Esimerkiksi Marleau on huikea äijä. Niin nöyrä. Hän tuli jopa multakin kyselemään vinkkejä ja aloituskuvioita, mitä haluan tehdä.

Kaveri on hei pelannut nyt jo yli 1 700 NHL-peliä. Tuli heti sellainen fiilis, että hän otti minut mukaan, ja sellainen hyvä tunne, että saan olla mukana.

Alkuun vähän ihmettelin, kun Marleau meni joka pelissä toisella erätauolla kylmäaltaaseen ja vaihtoi kuivat kamat päälle. Se on aina tehnyt sitä. En minä varmaan edes ehtisi tehdä sitä erätauon aikana.