Muistatko hetken, jolloin suomalainen kilpaurheilu meni rikki – Virpi Kuitunen hiihti MM-kultaa, eikä ketään kiinnostanut

Lahti 2001 opetti realismia ja vapautti uutta energiaa. Mutta samalla urheilun iso kertomus meni rikki. Suomalaisten käsitystä kilpaurheilusta vaivaa 20 vuoden häpeä.

Se oli vikittelevä, sellainen viattomasti luokseen kutsuva pakkaspäivä. Auton tuulilasin takaa näin, kuinka lumi ja aurinko yhtyivät valoksi, joka etsi pimeimmätkin paikat – niin luonnon sopukoista kuin ihmismielen sokkeloista.

Fiilis oli hyvä: kepeä ja utelias, vähän häilyvä. Mitä on tapahtumassa? Miten meille käy?

Autoradiossa Madonna lauloi helmeilevää, joskin pidemmän päälle rasittavaa La Isla Bonitaa.

Itse en kylläkään ollut menossa keinuttamaan lanteita trooppiseen San Pedroon. Olin menossa Lahteen.

Oli helmikuun 18. päivä 2001.

Edellispäivänä Jari Isometsä oli taistellut hopeaa MM-hiihtojen takaa-ajokilpailussa. Saman päivän iltana ilmoitettiin, että Isometsän kisojen avausmatkan jälkeen antamasta dopingnäytteestä oli löytynyt jotain kummallista.

Nyt iltapäivällä järjestettäisiin Suomen joukkueen tiedotustilaisuus. Vilkaisin kojelaudan kelloa, ehtisin mainiosti paikalle.

Ehtisin todistamaan, kuinka yksi Suomi-urheilun aikakausi päättyisi. Ja toinen alkaisi.

Siitä kaikesta on kulunut 20 vuotta. Voiko olla: 20 vuotta!

Kuitusen kulta ei kiinnostanut

En tiedä, antavatko kollegani tätä minulle anteeksi, mutta väliäkös tuolla. Olen uhmakas. Luonnostelen hennolla pensselillä, millaista on meno urheilun arvokisojen lehdistökeskuksissa.

Pressikeskus on olevinaan vähän kuin jääkiekkojoukkueen pukukoppi. Pyhä paikka. Siellä ei suvaita ulkopuolisia, ei ex-ministereitä eikä missikisojen perintöprinsessoja. Siellä, isoissa halleissa tai hätäisesti kyhätyissä telttakatoksissa, on seisova ilma ja kyyninen tunnelma. Samat toimittajat, jotka huutavat jepujepujeetä ja hallelujaa tv:ssä ja tuottavat lehtiin korulauseiden sekamelskaa, heittävät toisilleen ontuvia puujalkavitsejä, puputtavat roskaruokaa tai tuijottavat tyhjin katsein edessään olevaa läppärin näyttöä.

Viikon, kahden tai kolmen viikon kupla, ilman koronaakin. Jokainen valveilla vietetty tunti on työtunti. Jokainen oman maan voittama mitali on sinänsä nasta juttu, mutta tuplaa työmäärän ja maalaa silmänaluset mustiksi.

Kerron tämän hakeakseni kontrastin.

Sillä Lahdessa 2001 asiat olivat toisin.

Kun saavuin paikalle, huomasin, että lehdistökeskuksen suomalainen seurakunta oli shokissa. Monitorit välittivät kuvaa ladulta: Virpi Kuitunen oli etenemässä naisten takaa-ajokisassa vastustamattomasti kohti maailmanmestaruutta. Mutta – toisin kuin koskaan ennen tai sen jälkeen – ketään ei kiinnostanut.

Virpi Kuitunen hiihti Lahdessa MM-kultaa. Lehdistökeskuksessa se ei kiinnostanut ketään.­

Oli olemassa vain Suomen tiedotustilaisuus.

Se myös saatiin. Mustat taustaverhot. Hiihtoliiton puheenjohtajan Paavo M. Petäjän vaivautunut ”olisinpa nyt Thaimaassa” -ilme, päävalmentaja Kari-Pekka Kyrön kylmänviileys, Jari Isometsän ja Johanna-vaimon säikähtäneet olemukset. Niin, ja kirkasotsaiset liirumlaarumit piikittäjä Mr X:stä. Kaikki se vedätys, epäselvyys ja turhanpäiväisyys.

Heti tilaisuuden jälkeen suomalainen toimittajakunta siirtyi shokkitilasta hyperventilaatiomaiseen linkousohjelmaan, alkoi toisin sanoen hyppiä seinille. Yksi journalisti halasi ja lohdutti Isometsää hallin takaovella, toinen raapaisi kolumniinsa Isometsän kärsineen oikeusmurhan. Jotkut ilmoittivat, että antaa olla. Heille riitti. He pesevät kätensä infuusioista, hormoneista ja huijauksesta, eivätkä kirjoita dopingista mitään.

Kaikki, jotka kirjoittivat soittivat Suomen antidopingtoimikunnan asiantuntijalle Timo Seppälälle.

Mikä hemmetin hemohes?

Miten meille nyt käy? Miten urheilulle nyt käy?

Jäljelle jäi vain häpeä

Tässä kohdassa filmi poikki. Vaikka tiedän olevani helposti vietävissä, minun ei pitänyt antaa nostalgian tanssittaa tekstiä säälittäväksi kiikkustuolihöpinäksi.

Eli se latujen Lahti-tangosta. Tässä yhteydessä ei kannata syventyä siihen, mitä seuraavien päivien, kuukausien ja vuosien aikana tapahtui. Kuusi suomalaiskäryä, epo, saunasopimus, Ala-Tikkurilan Shellin lääkelaukku, farmakologiset ohjelmat, kilpailu- ja toimitsijakiellot, poliisitutkinnat, kalliit oikeudenkäynnit, tuomiot. Karut inhimilliset seuraukset. Kuolema.

Häpeä.

Ennen kaikkea häpeä. Eikä tämä ole nyt pelkkä nostalgian jatke, vaan totta myös 2021. Se Lahdesta on jäljellä. Häpeän virus ehkä hiipui tai muuntautui kiukuksi ja energiaa syöväksi epäilyksi, mutta ei poistunut, ei kokonaan. Häpeä on syyllisyyden serkku. Se jäi kalvamaan kansakunnan itsetuntoa. Kalvaa yhä.

Lahden dopingskandaalista jäi häpeän tahra, josta suomalainen urheilu ei ole vieläkään päässyt eroon.­

Alemmuudentunteesta on tullut suomalaisen urheiluilmaston fossiilinen polttoaine. Toki Suomi on kokenut vuoden 2001 jälkeen kosolti hienoja hetkiä ja nähnyt upeita urheilijoita: Samppa Lajunen, Lauri Markkanen, Teemu Pukki, Iivo Niskanen, Leo-Pekka Tähti, Kimi Räikkönen, Tero Pitkämäki, Kaisa Mäkäräinen, Minna Kauppi... Naisten urheilu on valloittanut, palloilukulttuuri on lyönyt läpi, uudet lajit ovat kuoriutuneet ja urheilufilosofia on avartunut.

Kenttä on leventynyt. Lahti kanavoi, jopa vapautti, energiaa uusiin ja raikkaisiin uomiin. Nuorille hiihtoskandaali on pelkkää ilmaa. Mutta pohja, se paalutus, jonka myös urheilu yhtenä kulttuurin muotona tarvitsee, on silti huterampi kuin koskaan.

Talo on kallellaan.

Eikä Lahti 2001 ole tähän syytön.

Krapulan kankea huippu-urheilu

Huippu-urheilu on Suomessa krapulan kankeaa.

Kilvanurheilu imee kyllä mielenkiintoa, se on viihdyttävää seurattavaa, mutta harva puhuu enää sen puolesta kuten 1970-luvulla. Vielä harvempi puhuu huippu-urheilijoiden puolesta. Niinä hetkinä, jolloin urheilija kipeimmin tarvitsisi henkistä tai taloudellista tukea, hän jää hyvin pienen ryhmän, jos senkään, kannateltavaksi.

Kun Kerttu Niskanen, 32, mursi mystisesti pohjeluunsa Falunin syheröisellä reitillä, urheilukansan ensimmäinen reaktio oli perin tuttu. Hitto vie, siinä meni naisten viestimitali MM-Oberst­dorfissa.

Asian ytimeen, siis ihmiseen itseensä, luotaavat kommentit olen lukenut ainoastaan veli-Iivolta ja Ylen hiihtoasiantuntijalta Sami Jauhojärveltä.

”Pettymyksen täytyy olla suuri. Niskasella on vuosikausia ollut isoja panostuksia ja tämä on hänen ammattinsa ja elantonsa”, Jauhojärvi totesi.

Ja vieläkin tärkeämpää.

”Henkiselle puolelle tällaisella voi olla suuriakin vaikutuksia, ja ennakolta on mahdotonta arvioida, jääkö vaikka jotain pelko­tiloja.”

Mutta Jauhojärvi onkin entinen kilpahiihtäjä. Hän osaa samaistua. Me muut emme. Meidän tavoitteena on herkutella huippu-urheilijoidemme kustannuksella.

Nostaa tai pudottaa. Tai antaa olla.

Penkkiurheilijoiden loukattu rakkaus

Suomalainen urheilukäsitys on tieteellis-mitalistinen. Hyvää toki on, että se ei perustu voodoohon, ismeihin tai maahisiin. Huono juttu taas on se, että tiedettä palvoessamme ja mitaleja räknätessämme ihminen, kokonaisvaltainen urheilija, jää helposti katveeseen.

Enkä ole yhtään muita parempi. Tätä juttua alustaessani löysin itseni ynnäämästä intoa puhkuen mitalien määrää.

Sain myös tuloksen. Ennen vuotta 2001 Suomi keräsi yhdeksästä olympiatapahtumasta yhteensä 62 mitalia (18 kultaa), vuoden 2001 jälkeisiltä yhdeksältä olympiakeikalta 43 mitalia (7 kultaa).

Jos pitäydytään hiihtourheilussa, järjestettiin vuosina 1985–2001 yhdeksät MM-kisat. Niissä Suomen saldo oli 65 mitalia (20 kultaa). Vuosina 2003–19 kokoonnuttiin niin ikään yhdeksän kertaa MM-hiihtojen merkeissä. Suomen saalis oli 36 mitalia (12 kultaa).

Pitäisikö matematiikasta päätellä jotain? Kyllä. Lahden jälkeen suomalaista olympiaurheilua ei voi luonnehtia iloiseksi kirmailuksi.

Pitäisikö kirmailun nuukahtamisesta päätellä jotain? Kyllä. Lahden trauma on saattanut vaikuttaa suomalaismenestykseen.

Siis saattanut.

Tai ei niinkään Lahti, ei niinkään se tragikoominen näytelmä, eivätkä niinkään itse D-käryt vaan se, miten ne otettiin vastaan, miten ne heijastuivat asenteeseen huippu-urheilua kohtaan. Sinisilmäinen kansa, jonka katsottiin aikaisemmin rakastaneen urheilua, tunsi yhtäkkiä tulleensa loukatuksi. Eikä se ole vieläkään antanut täysin myöten.

20 vuoden häpeä.

Väkisin utopiasta dystopiaan

Suomea jurnuttaa. Kroonisesti ketuttaa.

Sillä on ikävää siirtyä utopiasta dystopiaan, hyväuskoisuudesta realismiin. Surkeaa romuttaa urheilun hyvä kertomus, johon uskoimme yhtä sokeasti ja naiivisti ja yhtä kauan kuin neuvostoihminen höttöiseen kommunismiin.

Voisi kuvitella, että kyräily ja voivottelu muhisivat jo pinnan alla, että ne eivät aiheuttaisi enää jatkuvaa kipuilua. Ehkä muhivatkin, ehkä eivät aiheutakaan. Mutta ajoittain havaitsee, kuinka kiusalliset kysymykset vaivaavat kuin ylävatsan turvotus.

Eikö urheilu ole vähän junttimaista? Onko äärimmilleen viety huippu-urheilu suotavaa? Onko huippu-urheilulla lopultakaan arvoa?

On hehkuvaa, jos suomalainen voittaa mitaleja kansainvälisissä riennoissa. Sillä ajatellaan olevan nostattavaa arvoa. Yhdessä remutaan ja tanssitaan oluttuvan pöydillä. Mutta sitten kun siirrytään humauksesta arkeen, ei olekaan enää kovin kannatettavaa tai hyväksyttävää auttaa suomalaisia voittamaan niitä mitaleja.

Rahan haaskausta koko huippu-urheilijoiden paapominen. Tulkoot toimeen omillaan.

Eihän noista tiedä.

Kyrö otti tyrskyt vastaan

Kari-Pekka Kyrö ei puhu mielellään Lahdesta 2001.

– Suomessa on kolme miljoonaa minua parempaa tietäjää ja arvioitsijaa siitä aiheesta. Olisi neljä miljoonaa, mutta muutama on jo kuollut, Kyrö sanoo sarkastisesti.

20 vuotta sitten Kyrö ristiinnaulittiin, sillä jonkun päälle kansakunnan viha ja häpeälasti oli kipattava, että edes vähän helpotti. Päävalmentaja ei vikissyt: hän otti konnan roolin mukisematta vastaan.

– Isoja tyrskyjä mutta vain urheilun pärskeitä, Kyrö kuittaa tänään.

Voi olla, että kaikki eivät ole antaneet hänelle vieläkään anteeksi. Moinen kauna lähentelee höperyyttä. Lahden tapahtumille ei ollut varsinaisia syyllisiä. Jos joku tai jokin pitäisi lynkata, se olisi huippu-urheilun kyltymätön pyrkyryys ja ajan henki.

Kari-Pekka Kyrö (vas.) otti tyynesti Lahden tyrskyt vastaan.­

Ihan sama, oliko kyseessä Suomen hiihdolle viritetty ansa vai ei. Ihan sama, kuka tiesi ja kuka ei tiennyt, ihan sama kuka lausui joutavia ja kuka järkeviä. Oleellista on vain se, että Suomen hiihtomaajoukkue toimi 2001 aivan samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin maiden hiihtojoukkueet toimivat.

Kyse ei ollut suomalaisesta hiihtokulttuurista vaan kaikkien isojen hiihtomaiden kulttuurista. Kyrön ja kumppaneiden suurin synti – ja samalla palvelus suomalaiselle urheilurealismille – oli se, että he kärähtivät. Muut eivät.

Huippu-urheilun viisi vaihetta

Sittemmin hiihtourheilu, kuten muukin huippu-urheilu, on piirun verran siivoutunut, etenkin isosti säikähtäneessä Suomessa. Myös sen tähden tämä maa ei keräile mitaleja kuten ennen.

Jokainen voi mielessään pohtia, mikä on Lahden vaikutus syiden ja seurausten marssiin. Vaikea taistella maailman parhaan tittelistä, jos vastassa on hyvin harjoitellut ja hyvin annosteltu vastustaja.

Kyrö ei puhu Lahdesta, urheilusta kylläkin. Hän jakaa kätevästi Suomen huippu-urheilun viiteen ajanjaksoon.

Ensimmäinen vaihe: Ennen sotia Suomi juostiin maailman kartalle.

Toinen vaihe: Sodan jälkeinen aika oli kesäkisojen alamäkeä, etenkin kestävyysjuoksu romahti.

Kolmas vaihe: 1970 alettiin rakentaa DDR-mallia ihailevaa tehojärjestelmää, joka haaksirikkoutui lopullisesti 2001.

Neljäs vaihe: 2001–18 elettiin individualismin kautta.

Viides vaihe: yksilöurheilun turmio.

Yhteiskuntatieteilijät, pistäkää paremmaksi.

Murheellisten laulujen maa

Suomi on murheellisten laulujen maa. Täällä kärsitään, täällä ei unohdeta tai pistetä sivuun, saati leikitä vakavilla asioilla.

Lahti 2001 oli vakava asia.

Huippu-urheilussa on päällä masokistinen marinavaihe. No, niin on kyllä akuutissa koronakriisissäkin. Suomalaisen on luontevampaa pinota uhkakuva uhkakuvan päälle, soimata ja etsiä muiden tekemiä virheitä kuin nyökätä, että ainakin toistaiseksi on selviydytty ihan ok.

Mutta näin se on aina mennyt: suomalainen ei hevin kannusta suomalaista. Ja itsekehu, se vasta on vaaraksi. Luulemme pian olevamme hyviä, voittajia jo ennen maalia. Ja ylpistymisestä ei sisulla kyllästetyn perusjargonin mukaan voi koskaan seurata mitään hyvää.

Jumala pöyhkeitä rankaisee.

Niinpä myös urheilukentillä nousee mullasta maan kylmä silmä. Se tuijottaa, muistuttaa esi-isien pahoista teoista ja häpeästä. Ettei vain kukaan ala ajatella urheilua ilon kautta. Tai ihmisen kautta.

Ei se niin mene.

Sillä vain uusilla mitaleilla voit pestä kätesi edellisten sukupolvien synneistä.

Voisiko jo nauraa, edes vähän?

Tämä essee suljettakoon filosofi Frank Martelan oivalluksella.

– Häpeän ylittäminen on menestyksen salaisuus, hän on sanonut.

Voisiko Lahdelle 2001 jo vähän nauraa?

Edes sillä tavalla varkain. Ilman että muut huomaavat.