Raju ehdotus: Näin kritisoitu SM-liiga voitaisiin räjäyttää uuteen uskoon – ja pelastaa: ”Nykyinen malli sammuttaa valoja”

SM-liigan nykyinen 15 joukkueen suljettu sarjamalli on tulossa tiensä päähän. Urheilulehti esittelee uuden radikaalin sarjamalliehdotuksen.

Viime syksynä Urheilulehden SM-liigan kausioppaassa julkaistu jättijuttu nykyisestä 15 joukkueen sarjajärjestelmästä herätti paljon keskustelua lajipiireissä.

Jutussa useat kiekkovaikuttajat kertoivat näkemyksiään 15 joukkueen suljetuksi pörssiklubiksi laajentuneesta SM-liigasta ja suomalaisen seurakiekkoilujärjestelmän valuvioista.

Artikkeli on julkaistu alun perin Urheilulehdessä 6/2021. Löydät vastaavia pitkiä ja laadukkaita juttuja julkaisusta joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Viime keväänä Ilta-Sanomien tekemässä kyselyssä suurin osa SM-liigan seurapomoista oli tyytyväisiä nykyiseen sarjajärjestelmään, mutta käytännössä vain paremman vaihtoehdon puutteessa.

Muutoshalukkuutta löytyy, mutta nykyinen 15 seuran osakeyhtiömalli ja osakassopimus eivät mahdollista tätä. Joukkuemäärän pienentäminen nykyjärjestelyin tarkoittaisi jonkun seuran vapaaehtoista luopumista liigapaikasta.

Hätä on vielä suurempi SM-liigan alapuolella Mestiksessä, jossa vaarana on jo pitkään ollut koko toiminnan näivettyminen ja lopulta seurojen alasajo.

Kausioppaan jutussa eniten kritiikkiä keräsi ratkaisumallien puuttuminen. Miten ongelmallista sarjajärjestelmää pitäisi muuttaa? Miten säilyttää elinvoimaisuus pienentämällä SM-liigan ja Mestiksen joukkuemäärää ja samalla luoda rakenteet, jossa kilpailun kautta tapahtuisi vaihtuvuutta, mutta vaihtuvuus ei tappaisi seuroja?

Urheilulehti esittelee nyt yhden sarjamalliehdotuksen.

UL:n laatimaa mallia varten on konsultoitu asiantuntijoita ja haettu kenttäväeltä näkemyksiä ja pohjavirettä radikaalille sarjamalliehdotukselle. Uudessa mallissa SM-liiga kasvatetaan siirtymävaiheen aikana 20 joukkueen sarjaksi, joka jakautuu kahteen osaan.

Uudessa himmelissä syntyy urheilullinen jako: 10 joukkuetta jatkaa A-liigassa ja toiset 10 joukkuetta B-liigassa eli vanhassa Mestiksessä.

Jaottelu ei ole suinkaan yksioikoinen ja kriteerit voivat vaihdella, mutta jaotteluperusteena on käytetty viiden viime vuoden urheilullista menestystä, urheilutoiminnan tasoa, taloustilannetta ja -aluetta.

Mikkelin Jukurit on viimeisin seura, joka nostettiin uuden lisenssijärjestelmän seurauksena SM-liigaan kaudeksi 2016–17. Tästä syystä jaotteluun huomioitava urheilullinen menestys on laskettu tästä kaudesta eteenpäin.

A-liigassa pelaisivat ainakin HIFK, HPK, Ilves, KalPa, Kärpät, Lukko, Tappara, TPS ja Ässät.

Viimeisen paikan jakaminen ratkeaisi JYPin ja Pelicansin välillä. Molemmat seurat painivat talousvaikeuksien keskellä, joten aloittaminen B-liigassa nykyistä pienemmällä pelaajabudjetilla voisi olla seurojenkin etu.

B-liigassa jatkaisivat alustavan mallin mukaisesti ainakin Jukurit, KooKoo, SaiPa ja Sport. Viidennen paikan täyttäminen on kinkkisempi.

– Uskon, että kolme liigaseuraa voisi nyt automaattisesti jäädä B-liigaan. Sieltä voisi lisäksi löytyä yllättäviäkin joukkueita, jotka mielellään siirtyisivät B-liigaan. Esimerkiksi kun katsoo JYPiä ja heidän uutta projektiaan, heille voisi sopia pari kolme vuotta B-liigassa ja ponnistaa sieltä sitten uudestaan ylös. SaiPalle voisi myös heidän hallihankkeensa aikataulun suhteen sopia muutama vuosi alhaalla. Uskon, että tälle 10+10-mallille on myös sisäisesti kannatusta, ja tiedän, että siitä on keskusteltu. Nyt olisi sellainen hetki, kun sen muutoksen voisi tehdä, sanoo Nuorten Leijonien päävalmentaja, HPK:n mestariksi keväällä 2019 luotsannut Antti Pennanen.

Mistä viisi muuta seuraa uuteen B-liigaan? Sport, KooKoo ja Jukurit täyttivät viimeisimpinä seuroina lisenssitoimikunnan kriteerit, mutta tämän jälkeen kuilu SM-liigan ja Mestiksen seurojen välillä on kasvanut merkittävästi.

Nykyiseen SM-liigaan voi yhä päästä villillä kortilla. Jos jokin seura voi tarjota tarpeeksi vakuuttavat faktat taloudesta ja urheilutoiminnasta, lisenssi voidaan myöntää, mutta tällä hetkellä yksikään Mestiksen seura ei ole lähelläkään näitä kriteereitä.

Antti Pennanen liputtaa ison muutoksen puolesta Suomi-kiekossa. Tässä hän juhlii mestaruutta 2019 HPK-pelaajien harteilla.­

Alun perin lisenssisääntö räätälöitiin KHL:ssä pelaavan Jokerien mahdollista paluuta varten. Luonnollisesti Jokerien tulevaisuus KHL:ssä näyttelee roolia tulevina vuosina Suomi-kiekon sarjasysteemissä, jos syystä tai toisesta helsinkiläisseura palaisi kotimaan kiekkokartalle.

Tässä mallissa Jokerien paluun varaan ei ole laskettu, joten viisi paikkaa on täytetty nykyisillä mestisseuroilla. Mestiksestä on valittu seuraavat viisi seuraa: Kiekko-Espoo, Kiekko-Vantaa, TuTo, JoKP ja RoKi.

Maantieteellinen sijainti ja seuran toimintaedellytykset sekä olosuhteet olivat ratkaisevassa asemassa valintoja tehtäessä.

– Joillain paikkakunnilla kriteerit täyttyvät puitteiden ja olosuhteiden puolesta, mutta seurat ovat persaukisia ja valmennus hoidettu heikosti. Espoo ja Vantaa olisivat loistavia kehityspaikkoja, koska siellä on pelaajavolyymia. Uudenmaan alueella on pelaajia paljon tarjolla. Jos puitteiden rinnalle alettaisiin tehdä päämäärätietoista toimintaa, se toiminta hapettuisi nopeasti, pitkän linjan kiekkovalmentaja Ismo Lehkonen uskoo.

– Täydellisessä maailmassa jääkiekko olisi koko Suomen peli. Nykyinen malli sammuttaa valoja ja toiveita aika monelta paikkakunnalta. Nykyinen Mestis ei sytytä ketään. Se on huono tuote. Aiemmin sitä kannatteli se, että nuoret pelaajat eivät mahtuneet liigaan samalla tavalla kuin nyt ja pelaajille oli tarjolla siellä pelipaikkoja. Nyt pitäisi saada into heräämään ympäri Suomea. Tällä hetkellä tämä on vain harvojen ja valittujen temmellyskenttä. Kenttä ei ole avoin edes junioripuolella, kun liigajoukkueilla on kaikenlaisia mandaattipaikkoja, kertoo Lehkonen, joka tekee nykyisin C Moren asiantuntijatyön lisäksi valmennustyötä juniorien parissa.

Uudessa mallissa kymmenen joukkueen runkosarjan jälkeen A-liigan kahdeksan parasta jatkaisi pudotuspeleihin.

A-liigan jumbojoukkue putoaisi seuraavaksi kaudeksi B-liigaan, jonka runkosarjan voittaja nousisi automaattisesti ylöspäin. A-liigan toiseksi viimeiseksi sijoittunut joukkue joutuisi neljän joukkueen karsintasarjaan, johon puolestaan B-liigasta pääsisi kolme joukkuetta.

Nämä karsijat ratkaistaisiin runkosarjassa sijoille 2–7 yltäneiden joukkueiden keskinäisillä pudotuspeleillä. Karsintasarjan voittaja pelaisi seuraavalla kaudella A-liigassa ja karsintasarjan 2.–4. B-liigassa.

Tulppa lyötäisiin siirtymäajaksi B-liigan kohdalle eli B-liigasta ei alkuvaiheessa voisi pudota sarjaporrasta alemmas.

– 10+10-mallia pystyisi helposti kannattamaan, jos ne tulisivat saman osakeyhtiön alle ja nykyisestä SM-liigasta tippuvat seurat saisivat pitää tv-rahan. Se antaisi mahdollisuuksia osalle seuroista tehdä B-liigassa bisneksestä kannattavaa eivätkä ne tippuisi mihinkään tyhjiöön, Pennanen arvioi.

– Osalle liigan omistajista olisi varmasti kiehtova ajatus miettiä B-liigaa vaihtoehdoksi, koska pelit televisioitaisiin edelleen ja yhteistyökumppanisopimukset pienenisivät mutta kilpailukykyisen kokoonpanon voisi tehdä nykyisen kahden miljoonan sijaan 1,2 miljoonalla. Näin ollen voisi rakentaa 2–3 vuoden aikana omaa toimintaa kestävämmälle pohjalle, ja jossain vaiheessa tulisi oikea hetki pelata noususta paremmassa taloudellisessa tilanteessa.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen suhtautuu Pennasta skeptisemmin ehdotettuun 10+10-sarjamalliin.

– Tätä pitää pohtia enemmän. 20 joukkuetta kuulostaa aika paljolta. Löytyykö edes viisi seuraavan tason mestisseuraa, jotka voisi nostaa tällaiseen malliin mukaan? En ole ihan vakuuttunut siitä. Jo pelkän talouden kannalta kuulostaa hemmetin hankalalta. Liigassa on 15 seuraa ellei koronan takia joku seura mene konkurssiin. Yksikään ei lähde sieltä vapaaehtoisesti, Jalonen puntaroi.

– Tuntuu kaukaiselta ajatukselta, koska motivaatio muutokseen seuroissa on ollut tähän asti vähäistä. On kuitenkin selvää, että jos yhdessä sarjassa on 10 joukkuetta, luvassa on laadukkaampia pelejä, mutta millä kriteereillä jako tehdään? On se joukkuemäärä mikä tahansa, sarjamallin uudistaminen tuntuu järkevältä. Kilpailu lisääntyisi, kun panosta olisi kevääseen asti. Karsintapelit ovat kilpailullisuuden suola. Vaatimustaso olisi ympäri vuoden kova. Se olisi se isoin juttu. Taustalla olevan sarjan (B-liiga) pitää myös olla tarvittavan laadukas, jotta siellä on saumoja haaveilla noususta. Ehdottaisin tässä mallissa koeaikaa. Katsottaisiin ensin muutama vuosi näin ja sen jälkeen katsottaisiin, mikä on tilanne, Jalonen sanoo.

Vaikka sarjamalliehdotus sisältää A- ja B-liigan, oleellista on huomioida, että siirtymävaiheen aikana kaikki 20 osakeyhtiöpohjalta toimivaa seuraa organisoitaisiin saman sateenvarjon alle.

Perustettaisiin siis kokonaan uusi organisaatio, joka vastaisi paitsi sarjojen hallinnosta myös niiden operatiivisesta toiminnasta kuten myynnistä, markkinoinnista ja viestinnästä.

Keskiössä olisi hallinnollinen yhdistäminen ja sarjojen avaaminen.

Nykyisessä koronakurimuksessa uudistaminen ei ole varmasti päällimmäisenä mielessä, mutta siirtymäajaksi voisi ottaa 2–3 vuotta eli sovittaisiin yhdessä, että uudistus tapahtuu esimerkiksi kaudesta 2024–25 alkaen, kun liigan nykyinen mediasopimus päättyy.

Teoreettisella tasolla sarjamallin uudistamisessa 10+10-muotoon ei ole asiantuntijoiden mukaan mitään ongelmaa. Käytännön tasolla tilanne on toki toinen.

Ensin olisi ratkaistava, miten nykyisen osakeyhtiömallin purkaisi, koska liigaosakkeet ovat seurojen taseessa niin kovilla arvoilla. Yksikään seura ei pysty lyömään niin kovaa summaa pöytään, että ne voisi kirjata taseeseen nollaksi, jolloin olisi mahdollista aloittaa puhtaalta pöydältä.

SM-liiga on 15 seuran omistama osakeyhtiö, joten olisi ratkaistava myös miten viiden SM-liigan ulkopuolelta B-liigaan nousevan seuran kanssa toimittaisiin.

Kyseisillä seuroilla ei ole varaa maksaa 1,8 miljoonaa euroa liigaosakkeesta. Lisäksi monet nykyisistä liigaseuroista ovat pumpanneet arvonkorotuksina taseeseensa siihen arvoon liigaosakkeen, vaikka ”fyysisesti” osakkeen ovat maksaneet vain kolme viimeisintä nousijajoukkuetta Sport, KooKoo ja Jukurit.

Ongelmaan voi löytää eri ratkaisumalleja. Yksi on se, että viidelle uudelle seuralle annettaisiin pelkästään lisenssi pelata B-liigassa eivätkä nämä seurat olisi omistajia.

Tästä päästään toiseen ongelmakohtaan eli tv-tulojen jakoperusteisiin. Tällä hetkellä jokainen liigaseura saa yhtä suuren osuuden tv-tuloista. Seuran liikevaihto tai brändiarvo ei siis vaikuta tulojen suuruuteen.

Miten 15 muuta seuraa suostuisivat mediarahojen jaon suhteen siihen, että saman katon alla pelaisi pelkällä lisenssillä kilpailevia seuroja? Vaikka viisi seuraa ei olisi osakkaita, näillekin seuroille olisi luonnollisesti jaettava mediarahaa, koska seurat tuovat lisäarvoa yhteiseen mediatuotteeseen, mutta pienempänä. Osakkaat voisivat saada x-määrän mediarahaa ja ei-osakkaat y-määrän.

Mutta mikä lopulta olisi B-liigan todellinen kiinnostavuusarvo A-liigan rinnalla? Miten käy A- ja B-liigan ulkopuolelle jääville joukkueille ja laajemmin kolmannen portaan Suomi-sarjalle?

Käytännön ongelmia siis riittäisi, mutta sisäpiiriläisten viesti on selkeä: nämäkin ongelmat ovat ratkottavissa, jos on yhteinen tahtotila.

Päätöksentekomalli kaipaisi myös uudistusta. Nyt osakkaat päättävät kaikesta, mutta lisenssiseuroille olisi taattava jonkinlainen sananvalta kabineteissa sarjan sisäisiin päätöksiin, vaikka se ei poistaisi kokonaan eriarvoisuutta.

– Vahvojen liigaorganisaatioiden pitäisi ottaa isompaa roolia ja yhdessä päättää, että nyt pitäisi tehdä muutos. Ehkä realistisempi jako voisi olla 12+8 joukkuetta, mutta tärkeintä olisi olla uudessa sarjamallissa saman katon alla. Se takaisi sen, että kaikilla olisi samat intressit ja samanlainen motivaatio pitää yhteisen organisaation talous ylhäältä alas asti kunnossa. Tuosta se alkaisi rakentua. Tarvitaan joku konkreettinen muutos. Ei mikään ole heti täydellinen, mutta kaiken kaikkiaan on hyvä idea miettiä näitä nyt, kun maailma on poikkeuksellisessa tilassa, Jalonen huomauttaa.

Uudistus kiristäisi kilpailua. Kun alhaalta syntyy painetta, seuroissa olisi pakko tehdä asioita nykyistä säntillisemmin ja laadukkaammin.

Pelien taso paranisi, kun pelaajat pelaisivat oikeilla sarjatasoilla. Nykyisessä mallissa 15 joukkueen sarjaan joudutaan täyttämään pelipaikkoja puoliväkisin peräpäästä. Joukkuemäärän rajaaminen auttaisi suomalaisia nuoria kiekkoilijoita.

– Se pienentäisi pelaajabudjetteja pelaajamäärän osalta ja jakaisi pelaajia vähän laajemmin. Olisi 20 organisaatiota, missä pystyisi ammatillisesti pelaamaan, kun tällä hetkellä niitä on 15. Tulisi 100 pelaajalle lisää paikkoja, Pennanen näkee.

SM-liigan avaaminen toisi myös uusia jännitteitä.

Tällä hetkellä seurojen pudottaminen Mestikseen tarkoittaisi ammattilaisorganisaatioiden katoamista samassa suhteessa. Jos esimerkiksi kolme liigaseuraa siirrettäisiin nyt Mestikseen, Suomessa olisi kolme jääkiekkoammatin harjoittamiseen pystyvää seuraa vähemmän, suurella todennäköisyydellä pysyvästi.

Nykyinen kyläsarjaa muistuttava Mestis tarkoittaisi liigaseuroille varmaa tuhoa. Sen sijaan ne Mestiksen seurat, jotka eivät kykenisi täyttämään uuden organisaation vaatimuksia, siirrettäisiin Suomi-sarjaan.

– Kaikkien kiehtovin ajatus tässä on se, että Suomessa voisi olla tulevaisuudessa 20 huippuorganisaatiota, Rovaniemeltä Helsinkiin. Tarvitsemme ne 20 huippuorganisaatiota, ja sinne jäisi vielä näiden ulkopuolelle ihan uskottavia organisaatioita, jotka toimisivat hieman nykyistä pienemmällä volyymilla. Kymmenen vuoden päästä voitaisiin päästä Ruotsia muistuttavaan tilanteeseen, että meillä olisi 30 paikkakuntaa, jossa nuorille pelaajille olisi jokin selkeä polku olemassa, Pennanen visioi.

Koronakriisi on sysännyt seurat ympäri Suomea pahaan jamaan. Hätä on monilla paikkakunnilla suuri. Koronakriisin keskellä edessä on lähinnä huonoja tai todella huonoja vaihtoehtoja, joten aika on samalla otollinen kyseenalaistaa nykyistä systeemiä. Koronakriisi tarjoaa myös mahdollisuuden pysähtyä ja tehdä perusteellisempaa inventaariota rakenteisiin.

– Jos tästä koronasta on jotain hyötyä, niin se voi olla se, että nähtäisiin tämän sarjamallin uudistamisen hyöty. Nyt puhutaan koko suomalaisen jääkiekon edusta. Kohta meillä ei enää ole kuin 12–13 huippuorganisaatiota, Pennanen sanoo.

Seurojen taloudellisen kriisin keskellä huolestuttavaa on myös maan ainoan ammattilaissarjan imagollinen asema suuren yleisön silmissä. Katsojia ei voi ottaa lehtereille ja liiga on entistä enemmän poissa silmistä, poissa mielistä. SM-liiga on tätä vauhtia menettämässä asemansa kansallisena urheiluinstituutiona.

Usko alkaa olla koetuksella myös kenttäväen joukossa.

– SM-liigan tuote on tällä hetkellä valahtamassa järkyttävän kovaa vauhtia alaspäin. Se on tyly fakta, mutta sitä ei kukaan näistä päättäjistä vain uskalla sanoa ääneen. Arvostus SM-liigaa kohtaan on romahtamassa tätä vauhtia. Laji-ihmisillä on iso toive: kun kausi päättyy ja SM-liigan sekä Jääkiekkoliiton päättäjät kokoontuvat laivalle, se laiva ei koskaan palaisi, vaan jäisi pyörimään jonnekin Bermudan kolmion maisemiin, eräs sisäpiiriläinen kärjisti.

– Se on pakko myöntää, että nykyinen kokonaispaketti, kun puhutaan SM-liigasta ja Mestiksestä, ei ole toimiva. Organisointia pitää miettiä uusiksi, Jalonen sanoo.

Jalosen mielestä olennaisinta ei ole tietyn joukkuemäärän lyöminen lukkoon, vaan avoin debatti suomalaisen sarjajärjestelmän kehittämisestä.

– Ehdotus joukkuemääristä voi ihan hyvin olla joku muu. Ihmiset alkavat hiljalleen miettiä asioita uudella tavalla, kun on mustaa valkoisella ja joku ehdotus. En usko, että kukaan lähtökohtaisesti tyrmää tällaista ideaa. Uskon, että kaikki kiekkoihmiset haluavat, että meillä on mahdollisimman urheilulliset ja kilpailulliset sarjat, jotka ovat täynnä laatukamaa eikä siellä vain olla osallistumassa. Siinä on tietenkin erimielisyyksiä, että miten saadaan rakennettua mahdollisimman laadukas sarja.

Urheilulehden esittelemässä mallissa riittää varmasti kritisoitavaa, mutta näin sen pitääkin olla, koska malli on tarkoitettu keskustelun avaukseksi. Peli on nyt avattu.