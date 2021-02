Suomen juniorikaukalot täyttyvät tshekeistä, unkarilaisista ja muista – ahneiden seurapomojen silmissä pyörivät NHL:n dollarit

”Tilanne on absurdi. Ei tällaista ole aiemmin nähty. Miten tämä palvelee Suomi-kiekkoa?”

Kentältä kuuluu kummia. Edellä mainittuja hämmästelyitä on kantautunut korviin eri reittejä pitkin viime kuukausien aikana.

Artikkeli on julkaistu alun perin Urheilulehdessä 3/2021. Löydät vastaavia pitkiä ja laadukkaita juttuja julkaisusta joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Suomi-kiekossa eletään monelta osin poikkeuksellisia aikoja tällä hetkellä. Samaa voi sanoa Suomen korkeimmista ikäluokkien junioritasoista U20 SM-sarjasta (entinen nuorten SM-liiga) ja U18 SM-sarjasta (entinen B-nuorten SM-sarja).

Suomalaisen juniorikiekkoilun pääsarjoissa puhaltavat kansainväliset tuulet. Vielä 2010-luvun alussa molemmat sarjat olivat lähes yksinomaan suomalaisten junioripelaajien kehityssarjoja, joita kohti seurojen pelaajapolut suuntautuivat nuoremmista ikäluokista.

2020-luvulle tultaessa tahti on toinen. Lyhytnäköisessä kilpavarustelussa ja pelaajarekryssä on tapahtunut dramaattinen muutos, ja nuorten sarjoista on tullut entistä enemmän tuontipelaajien temmellyskenttä.

Tällä kaudella U18 SM-sarjassa on pelannut Elite Prospects -sivuston mukaan peräti 44 ulkomaalaispelaajaa, 12 eri maasta. Eniten on tshekki- (14) ja slovakialaispelaajia (6). Pelaajia on saapunut myös eksoottisimmista kiekkomaista, kuten Unkarista, Liettuasta ja Italiasta.

Kokonaisuutena nousu on ollut räjähdysmäistä. Kymmenen vuotta sitten, kaudella 2010–11, B-nuorten SM-sarjassa pelasi vain kuusi ulkomaalaispelaajaa. Viisi vuotta sitten, kaudella 2015–16, lukema oli 17.

Täksi kaudeksi nimetyssä U20 SM-sarjassa on nähty kuluvalla vielä hurjempi invaasio, sillä askissa on viilettänyt 46 ulkomaalaispelaajaa. Suurin osa vieraspelaajista kiekkoilee täällä Tshekin passilla, sillä tshekkipelaajia on yhteensä 21.

Toiseksi eniten tuontiapua seuroille on tullut Slovakiasta, kahdeksan.

TuTo on sarjan epävirallinen muukalaislegioona, sillä sen riveissä on nähty tällä kaudella 13 ulkomaalaispelaajaa.

” Tervetuloa kaikki lahjakkaat pelaajat ulkomailta pelaamaan, mutta meidän pitää huolehtia myös siitä määrästä, joka on nyt liian iso.

Viime vuosien aikana laajennetussa U20 SM-sarjassa ulkomaalaispelaajien määrä on noussut reilusti kymmenessä vuodessa. Kaudella 2010–11 määrä oli 16 pelaajaa. Viisi vuotta sitten ulkomaalaispelaajia oli 21.

– Olen todella huolissani. Mielestäni se ei ole oikea suunta. Ymmärrän, että seurat ottavat lahjakkaita pelaajia tänne, mutta määrät ovat jo niin kovia, ettei se ole suomalaisen jääkiekon etu kun sarjoja aletaan täyttää ulkomaalaisilla pelaajilla. Suomalaiseen pelaajatuotantoon pitää satsata enemmän, sanoo Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen.

– Tämä on enemmän tämän kauden ilmiö, joka on puhuttanut paljon, mutta selkeitä syitä on vaikeampi arvioida, TPS:n urheilujohtaja Rauli Urama pohtii.

Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen ja TPS:n urheilujohtaja Rauli Urama.­

Ennen TPS:aan siirtymistä Urama työskenteli pitkään Jääkiekkoliiton huippu-urheilujohtajan tehtävässä. Näköalapestiin kuului Suomi-kiekon rakenteiden ja pelaajapolun johtamista ja valvomista.

Työnkuva noudattelee samaa TPS:ssa, missä Uraman tärkein tehtävä on pelaajapolun turvaaminen ja urheilurakenteiden kehittäminen eli suomeksi taata potentiaalisille pelaajille parhaat mahdolliset olosuhteet kehittymiselle.

– Joka seura tekee omat ratkaisunsa strategiansa mukaisesti. Aiemmin ulkomaalaispelaajien hankintaan on jouduttu turvautumaan myös TPS:ssa, mutta viime ajat meillä on pyritty rakentamaan seurapolkua niin, että pystymme pelaamaan omilla junioreilla. Vielä se ei näy tällä kaudella liigajoukkueessa, jossa jouduimme täyttämään paikkoja muilla pelaajilla. Pelaajan taso ja odotusarvo. Niistä se koostuu, kun hankitaan pelaajia, Urama toteaa.

– Edelleenkin tervetuloa kaikki lahjakkaat pelaajat ulkomailta pelaamaan, mutta meidän pitää huolehtia myös siitä määrästä, joka on nyt liian iso. Näin ei voi jatkua, Pennanen korostaa.

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Suomalaisen seurajääkiekkoilun kruununjalokivi SM-liiga on paisunut 15 joukkueen ammattilaissarjaksi, joka imee pelaajia junioreista kovemmalla volyymilla kuin koskaan.

Suljettuun 15 joukkueen sarjaan ei riitä millään riittävän laadukkaita laatustandardin täyttäviä pelaajia, joten akuuttia materiaalivajetta pyritään paikkaamaan halvoilla pelaajilla eli junioreilla, joille ei perinteisesti tarvitse maksaa kuin roposia verrattuna rutinoituneisiin ammattilaisiin.

Kerrannaisvaikutukset näkyvät alemmilla tasoilla. Mestis on näivettynyt ja U20-sarjasta on tullut leimallisesti häkkipäiden sarja, jossa tehdään hyvin pitkälti samaa kuin aikuisten tasolla. Pelaajapula on kova, ja viime kädessä koko sarjan kilpailullisuus kärsii.

Nuorten SM-liigaa on paisutettu viime vuosien aikana jopa enemmän kuin SM-liigaa, mikä vain alleviivaa ongelmaa.

Tällä kaudella U20 SM-sarjan alkusarjassa pelaa 18 joukkuetta. Mukana on kiintiöpaikoilla kaikkien SM-liigaorganisaa­tioiden U20-seurat, kaksi Mestis-organisaation U20-seuraa (Kiekko-Espoo ja TuTo Hockey) sekä Jokerit.

U18 SM-sarjassa joukkuemäärä alkusarjassa on sama kuin U20-tasolla. TuTon sijaan sarjassa pelaa Kiekko-Vantaa, muuten joukkueet ovat samat.

” Riittääkö meillä omasta takaa riittävästi pelaajia noin laajaan sarjaan?

U20 SM-sarjan arjessa työskenteleville ulkomaalaispelaajien määrä ei välttämättä pomppaa jäällä silmille, mutta kokonaislukema herättää paljon kysymyksiä.

– Havahduin siihen itse kunnolla vasta kun kuulin näistä määristä. Muutamat joukkueet ovat turvautuneet enemmänkin ulkomaalaisvoimiin. Peruslähtökohtana on se, että joukkueen elinvoima ei voi perustua ulkomaalaispelaajiin. Se on sitten jokaisen organisaation oma asia, että minkälaisia pelaajia hankitaan ja miten pelaajat istuvat seurakulttuuriin, Kärppien U20-joukkueen päävalmentaja Ville Mäntymaa sanoo.

Mäntymaa korostaa samalla, että pienempien seurojen kohdalla kausivaihtelut ovat suurempia kuin Kärppien kaltaisilla jättiläisillä.

– Välillä pienissä seuroissa nousee parempia ikäluokkia, välillä pitää turvautua muualta tuleviin pelaajiin. Ne määrittelevät yksittäisten kausien tarinaa, mutta ulkomaalaispelaajien määrä ei voi olla hallitseva juttu.

Nuoret Leijonat MM-pronssille vuodenvaihteessa Edmontonissa valmentanut Pennanen näkee sekä U20:n että U18:n SM-sarjan joukkuemäärän isona ongelmana. Nuorten Leijonien MM-joukkue koostui tälläkin kertaa lähes kokonaan SM-liigassa pelaavista pelaajista, jotka nostetaan jo varhaisessa vaiheessa pääsarjaan.

Ikäluokan huippupelaajat eivät enää muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kuluta aikaansa paisuneessa U20 SM-sarjassa, kun tavoitteena ovat ammattilaisuus ja kansainväliset kentät.

– Riittääkö meillä omasta takaa riittävästi pelaajia noin laajaan sarjaan? Mielestäni ei. Sen takia meidän pitää ehdottomasti miettiä nykyisiä sarjajärjestelmiä, jotta me saamme niistä entistä kilpailukykyisempiä, Pennanen alleviivaa.

Suomalainen pelaajamylly on tuottanut viime vuodet kiihtyvällä tahdilla maan historian laadukkainta biomassaa NHL:ään. Samaan aikaan kun kirkkaimmat yksilöt loistavat maailman ykkössarjassa, ruohonjuuritasolla painitaan arkisten ongelmien kanssa.

– Yksi syy ulkomaalaispelaajien lisääntyneeseen määrään on pelaajamassan taso eli se, minkä verran meillä tulee sen tasoisia pelaajia, jotka pystyvät oikeasti pelaamaan U20-sarjatasolla, entinen U18-maajoukkueen päävalmentaja, nykyinen KalPan urheilujohtaja Anssi Laine sanoo.

– Ennen kaikkea U20 SM-sarjan joukkuemäärää pitää pienentää ja avata sarja taas vapaalle kilpailulle. Se on seuraava askel, mikä meidän pitää pystyä ottamaan Suomi-kiekossa. Sitä keskustelua pitää käydä, Pennanen sanoo.

KalPan urheilujohtaja Anssi Laine ja Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula.­

Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula kuvailee U18 SM-sarjaa suomalaisen jääkiekon kilpailullisimmaksi sarjaksi. Panokset ovat suuret heti syyskaudella, kun joukkueet kilpailevat paikoista ylempään loppusarjaan.

– B-juniorien SM-sarjassa pitää joukkueena pärjätä heti syksyllä niin hyvin, että pääsee ylempään loppusarjaan. Sarjassa pitäisi nimenomaan kehittää pelaajia, mutta sarjan rakenne on sellainen, että siellä pitää heti voittaa. Liigaorganisaatiolle on kova isku, jos seuran B-juniorit pelaavat Mestistä, Kerttula mainitsee.

– B-sarja on se tärkein vaihe, jossa jyvät alkavat erottua akanoista. Late bloomer -pelaajia toki tulee aina, mutta isossa kuvassa veri punnitaan B-ikäisenä.

Asetelma luo kovaa painetta liigaorganisaatioille, mikä on näkynyt kiihtyneenä kilpavarusteluna jo B-junioritasolla.

– Tämä on seurausta välillisesti siitä, että sarjat on suljettu. Kotimainen pelaajamassa ei jostain syystä riitä näihin joukkuemääriin. Nyt sitä kompensoidaan ulkomaalaispelaajilla, Kerttula sanoo.

Sarjarakenteen uudistamisella olisi Kerttulan näkemyksen mukaan mahdollista tehdä nopeitakin peliliikkeitä ja sitä kautta mahdollisuus kiristää kilpailua U20-tasolla.

– Lopetetaan se AAA-kategorisointi kun puhutaan lapsista. Tekisin sarjarakenteesta progressiivisen niin, että esimerkiksi C-nuorissa pelattaisiin vielä alueellisesti, jolloin matkustuskulut pysyisivät pienempinä. Kohti SM-liigaa mentäessä kilpailua tiukennettaisiin. U20 SM-sarja voisi hyvin olla 14:n, jopa vain 12:n joukkueen sarja, joka on avoin.

– Ja avoimella sarjalla taattaisiin se, että jos organisaatiossa tehdään juniorityötä huonosti, silloin ansaitsee pelata divaria. Se pakottaa panostamaan juniorityöhön enemmän. Nyt on organisaatioita, missä katse on koko ajan kiinni liigajoukkueessa, ja se on sama, miten U20 SM-sarjassa menee, Kerttula visioi.

Mäntymaa pääsi näkemään lähietäisyydeltä, missä maailman kärki menee, kun hän oli mukana Nuorten Leijonien valmennusryhmässä. Mäntymaan arvion mukaan U20 SM-sarjassa pelataan taktisesti valveutuneempaa jääkiekkoa kuin nelisen vuotta sitten, mutta arkista vaatimustasoa on laajemmin kiristettävä.

– Nuorten MM-kisoissa näki, että kilpailun pitää olla vahvasti pinnassa, jotta pysymme kansainvälisessä kilpailussa mukana. Arki pitää olla sellaista, että yksilöt joutuvat tiukoille. Se kehittää, Mäntymaa tuumaa.

Tähän yhtälöön mahtuvat myös ulkomaalaispelaajat, jos vain taso ja pelaajien laatu ovat riittävän kovaa luokkaa.

Kärppien nykyisessä liigaryhmässä parhaat esimerkit tästä ovat Radek Koblizek ja Michal Kristof, jotka tulivat aikanaan nuorina poikina Suomeen ja kehittyivät maajoukkuepelaajiksi.

SM-liigassa tällä hetkellä pelaavista ulkomaalaisista muun muassa Charles Bertrand, Dominik Hrachovina ja Balazs Sebok nousivat liigaympyröihin Suomen juniorisarjojen kautta.

– Yksittäiset pelaajat, jotka ovat ikäluokkansa huippuja, nostavat arjen vaatimustasoa. He tuovat oman vivahteen eri maan kulttuurista. Mitä parempia pelaajia, sitä kovempi kilpailu treeneissä, Mäntymaa uskoo.

– Meilläkin on ollut Ässissä aiemmin junioreissa muun muassa Borna Rendulic, josta tuli myöhemmin liigapelaaja. Hienoa, jos näistä ulkomaalaispelaajista kasvaa hyviä liigapelaajia, ei siinä mitään, mutta yleisesti ottaen taso on tällä hetkellä aika kirjava, Kerttula arvioi.

Kärppien nykyisen liigaryhmän Radek Koblizek (vas.) ja Michal Kristof (oik.) sekä Tapparan Dominik Hrachovina nousivat liigaympyröihin Suomen juniorisarjojen kautta.­

Raha puhuu ja nopean rahan houkutus on suuri. Suomalaisten seurojen toiminta on alkanut viime vuosina muistuttaa entistä enemmän headhunting-yrityksiä, kun seurat ovat lumoutuneet potentiaalisista NHL-dollareista.

– Yhä enemmän NHL-korvaukset määrittelevät seurojen toimintaa ja ne koetaan tärkeiksi. Jos seura onnistuu löytämään lahjakkaan ulkomaalaisen, joka menee lopulta NHL:ään, niin siitä on luvassa täysi NHL-kasvattajaraha, joka taas mahdollistaa paljon asioita, Laine sanoo.

Jääkiekkoliitto teki muutoksia kilpailusääntöihin kaudelle 2017–18. Yhtenä muutoskohtana oli juuri paljon puhuttu kasvattajakorvaus.

Uusien sääntöjen mukaan, mikäli pelaaja siirtyy ulkomaille alle 23-vuotiaana tai 90 ottelua SM-liigassa ei täyty, eikä hän palaa Suomeen ennen kuin täyttää 23 vuotta, lasketaan kasvattajakorvaus taulukon mukaan takautuvasti siitä kaudesta taaksepäin kun pelaaja siirtyi ulkomaille.

– Säännössä huomioidaan paremmin se, että nuoria pelaajia menee SM-liigan kautta NHL:ään jo ennen kuin sääntöjen määräämä 90 ottelua liigassa tulee täyteen. Täten oikeat kasvattajat jäisivät näistä ilman korvausta lähes kokonaan. On ollut säännön alkuperäinen tahtotilakin, mutta säännöstä on puuttunut selkeys, Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila kommentoi.

Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila.­

Suomi saa ensimmäisestä kymmenestä saman vuoden aikana NHL-sopimuksen tehneestä pelaajasta kustakin 240 000 euroa. Raha jaetaan omanlaisensa kaavan mukaisesti neljälle vuodelle sen mukaan, missä NHL-sopimuksen tehnyt pelaaja on ennen lähtöään pelannut. Tästä potista Jääkiekkoliitto ottaa oman kymmenen prosentin siivunsa.

Asiantuntijoiden mielestä nimenomaan NHL:n kasvattajaraha on iso syy, miksi suomalaisseurat ottavat entistä rohkeammin ulkomaalaispelaajia systeemiin.

– Seurat näkevät, että lahjakkaissa ulkomaalaisissa pelaajissa on NHL-rahapotentiaalia, mutta siinä tapauksessa pelaajan pitää olla todella lahjakas. Se pitää olla se kulma, jos hänet tänne hankitaan, Pennanen näkee.

Tällä hetkellä U20 SM-sarjassa 30 parhaan pistemiehen joukkoon mahtuu yksi ulkomaalaispelaaja, TuTon 21-vuotias tshekkihyökkääjä Adam Kalaj. Sadan parhaan pistemiehen joukossa on yhteensä kolme pelaajaa: Kalaj, Sportin puolustaja Ralfs Bergmanis (82.) ja Tapparan puolustaja Tomas Hamara (87.).

– Kun pistepörssin 50 parhaan joukossa on vain tuollainen määrä ulkomaalaisia pelaajia, joita on muuten määrällisesti paljon, sitten tässä meidän systeemissämme on joku häikkä. Kannatan ehdottomasti urheilullisuuden ja kilpailullisuuden palauttamista kilpailusääntöjen avulla. Uskon, etten ole tämän mielipiteeni kanssa yksin, Pennanen sanoo.

Osassa seuroissa on tehty selkeä strateginen linjanveto, minkä tason pelaajia ulkomailta haalitaan. Näin toimittiin muun muassa Porissa.

– Olemme linjanneet, että jos ei ole NHL-varaukseen riittävää potentiaalia, emme ota sellaisia pelaajia. Meillä oli yksi kazakstanilainen U16-joukkueessa ja yksi tshekki U18-joukkueessa, mutta he tulivat ennen tätä päätöstä, Kerttula sanoo.

Tomas Hamara on Tapparan nuoria tshekkejä.­

Kolikolla on toinen puoli. Seuroilta ollaan valmiita myös pyytämään enemmän varhaisessa vaiheessa.

– Osalta suomalaispelaajista tulee jo rahavaadetta ja pyydetään pelaamisen kustannusta entistä varhaisemmassa vaiheessa. Vastaavasti ulkomailta tulevilla ei tällaista välttämättä ole. Esimerkiksi Unkarin liitto maksaa ja sponsoroi pelaajan asumisen ja muut kulut. Kun ajaudumme Suomi-kiekossa siihen, että joudumme A-junnuissa kustantamaan jo ihan peruspelaajia, se on tuhon tie, Laine kertoo.

Kiristyneessä taloustilanteessa ilmainen tai puoli-ilmainen ulkomaalaispelaaja on seuroille houkutteleva vaihtoehto.

Lajin kalleus keventää kukkaroa raskaasti. Kausikustannukset nousevat kausi kaudelta koviin lukemiin, jos pelaaja etenee seuran juniorimyllyn säntillisesti alusta loppuun.

– B-junioreissa kustannukset nousevat 1 000–8 000 euroon kaudessa. Kaikilla suomalaisilla siihen ei ole varaa. Jos on niin sanottu talenttipelaaja, seura voi tällaisissa tapauksissa auttaa taloudellisesti, mutta muuten se on pelaajan perheen kontolla, Kerttula sanoo.

” Kun ajaudumme Suomi-kiekossa siihen, että joudumme A-junnuissa kustantamaan jo ihan peruspelaajia, se on tuhon tie.

SM-liigaseurojen urheilupomojen sähköpostit ovat tällä hetkellä täynnä työhakemuksia eri puolilta kiekkotellusta. Tarjolla olisi pitkä lista ruotsalaispelaajia, sillä maan U18- ja U20-sarjat ovat säpissä. Myös jäihin lyödyn Kanadan junioriliigan pelaajia olisi kosolti tarjolla.

– Tarjonta ulkomailta on järjetön. Pelaajat tulevat käytännössä ilmaiseksi ulkomailta, minkä takia tämä on mennyt tallipaikkatouhuksi. Talliajattelu on nostanut päätään. Ulkomailla rikkaat vanhemmat rahoittavat mielellään ja lähettävät poikia Suomeen. Se voi olla yksittäiselle valmentajalle liian iso houkutus olla ottamatta tällaista pelaajaa, Kerttula muistuttaa.

Pelaajaliikehdintä on toki molemminpuolista. Nuoria lahjakkaita suomalaisia pelaajia on siirtynyt kuluneen vuosikymmenen ajan kiihtyvällä tahdilla etenkin Pohjois-Amerikan juniorisarjoihin.

– Nuoret pelaajat liikkuvat enemmän eri maiden välillä. Liikehdintää on toiseenkin suuntaan. Esimerkiksi meillä oli 2002 syntyneestä ikäluokasta paljon pelaajia Kanadan junioriliigassa, mikä jättää aukon, Laine sanoo.

– Jääkiekkoliiton urheilujohto ei voi valkopestä tätä ongelmaa seuroille, jos liitto itse ei puutu rakenteisiin ja saa tätä pelaajaputkea paremmin organisoitua. En ole ihan varma, onko siellä riittävästi ymmärrystä tästä, Kerttula kysyy.

– Ei tämä näin voi olla. Nyt tämä ilmiö on vain pulpahtanut pintaan, ja ehkä aletaan nähdä se, että tästä on tulossa uusi normaali, jos emme toimi nopeasti.