Emma Kimiläistä vaadittiin poseeraamaan alasti – kilpa-ajaja häkeltyi paljastuksen jälkeen saamastaan palautevyörystä

Lähes 30 vuoden ajan Emma Kimiläinen on uiskennellut kalana vedessä, naisena miehisessä moottoriurheilumaailmassa, jossa naisia on esineellistetty eri yhteyksissä. Hän on saanut karvaasti kokea, mitä seuraa, kun nainen pitää kiinni rajoistaan ja oikeuksistaan. Nyt asiat ovat muuttumassa – kiitos myös hänen itsensä.

Siinä meni raja.

Se ei ollut mustaan asfalttiin maalattu valkoinen maaliviiva, ei ruutulipun hulmahdus tuomaritornista.

Mutta siihen autourheilija Emma Kimiläisen kilpaura oli päättyä. Päättyikin, neljäksi vuodeksi.

Se oli hänen sähköpostistaan lukemansa uskomaton, häkellyttävä lause vuonna 2010.

Nyt on tullut vähän erimielisyyksiä.

Kimiläinen, tuolloin 20, oli aivan innoissaan, onnensa kukkuloilla. Toive ammattilaissopimuksesta finanssikriisin keskellä oli vuoden etsinnän jälkeen käymässä toteen. Kaikki oli vain allekirjoitusta vaille.

Eli käytännössä kaikkea vaille.

Kimiläinen oli neuvotellut pitkään siirtymisestä ajamaan Pohjois-Amerikan Indy Lights -sarjaan. Pöydällä oli toinenkin sopimustarjous, tehdaskuljettajan paikka merkittävään pohjoisamerikkalaiseen Grand Am- eli American Le Mans -sarjaan.

Kimiläinen oli kotonaan Helsingissä kuin tulisilla hiilillä, sillä lähtö Yhdysvaltoihin allekirjoittamaan sopimusta American Le Mans -sarjan talliin läheni. Silti jokin takaraivossa nakutti ja sai epäilemään.

Olisiko tämä totta, vai taas yksi niistä lukuisista epämääräisistä vedätyksistä, joihin hän oli saanut jo 17 vuotta kestäneellä autourheilu-urallaan liian usein ja liian karvaasti tottua.

Ennen lentolippujen varaamista Kimiläinen halusi vielä varmistua, kuka tai mikä oli tämä salaperäinen yhteistyökumppani, jonka avulla tallipaikan piti varmistua, mutta jota hänelle ei ollut suostuttu kertomaan.

Vaikka Kimiläisellä oli managerinaan ruotsalainen entinen formula 1 -kuski Stefan Johansson, tämän sopimusneuvottelun hän oli käynyt alusta loppuun itse.

Siksi Kimiläinen kirjoitti kyseisen tallin omistaja-tallipäällikölle varta vasten kysyäkseen, mikä nyt oikein on tilanne, koska lentoliput pitäisi varata ihan kohtapuoliin.

Vastaus tuli pian.

Nyt on tullut vähän erimielisyyksiä, tallipäällikkö kirjoitti.

– Minunkin mielestäni tämä menee vähän yli. Olimme sopineet viettelevistä bikinikuvista, mutta nyt tämä yhteistyökumppani on sitä mieltä, että kaikki hyötyisivät yhteistyöstä enemmän, jos olisitkin täysin alasti, tämä jatkoi.

Kimiläinen meinasi pudota tuolilta.

Mitä hel-vet-ti-ä??!!

Tallipäällikkö oli sopinut Kimiläisen puolesta, että tämä suostuisi ”korkealaatuisen miestenlehden vietteleviin poseerauksiin” bikineissä – kysymättä Kimiläiseltä. Ja nyt kävi ilmi, että miestenlehti halusikin Kimiläisen poseeraavan kameralle alasti.

– Kävin sen sähköpostien vaihdon juuri läpi. Siinä se lukee, mustaa valkoisella: completely nude, täysin alasti, Kimiläinen sanoo ja nauraa makeasti.

– Miten muuten tähän voi suhtautua kuin nauraa? Se oli niin absurdia. Vastasin, että okei, kiva tietää vihdoin, mistä tässä oli kyse. Ilmoitin, että kaikki tämänkaltainen on täysin poissa laskuista, ja etten missään nimessä suostu edes bikinikuviin, Kimiläinen kertoo.

Kimiläinen kokee, että yksityisyytensä lisäksi hän olisi samoilla räpsäyksillä myynyt itsekunnioituksensa ja autourheilijana jo siihen mennessä hankkimansa arvostuksen.

– Olen aina vetänyt tarkan rajan siihen, että haluan tulla tunnetuksi ja hankkia tallipaikkani ajotaidoillani. En ole halunnut riskeerata urheilijana saavuttamaani asemaa ja arvostusta esiintymällä sellaisessa valossa, josta joku voisi saada vaikutelman, että olen saanut paikkani jollakin muulla kuin urheilusuorituksillani, hän korostaa.

Tallipäällikön mielestä taas bikinikuvat joissakin yhteyksissä jopa ”kuuluivat asiaan, jos halusi päästä urallaan eteenpäin ja tehdä rahaa”.

– Kirjoitin hyvin napakasti, että ei käy, ja perustelin kantani. Kerroin uskovani, että saan huomiota olemalla maailmanluokan kuljettaja. Mutta jos se ei riitä, että voitan samassa sarjassa ajavat kundit, mitään muuta en voi tehdä, Kimiläinen kertoo.

– Vastaus oli, että deal is off the table.

Sopimustarjousta ei enää ollutkaan.

Vaikka Kimiläinen, 31, nyt nauraa absurdille muistolle, reilut kymmenen vuotta sitten tapaus ei naurattanut.

Päinvastoin. Pettymys oli niin raju, että hän päätti lopettaa koko siihenastisen elämänsä täyttäneen rakkaan harrastuksensa, josta hän oli parin edellisen vuoden aikana saanut jo osittaisen ammatin. Sopimukset yksi toisensa jälkeen olivat osoittautuneet falskeiksi, tai taskussa olisi pitänyt olla yli miljoona euroa tallipaikan saamiseksi. Sitä Kimiläisellä ei ollut, joten aktiivinen tallipaikan etsintä loppui. Pitäkää tunkkinne, renkaanne, autonne ja koko autourheilunne!

– Siinä oli lyhyessä ajassa mennyt monta neuvottelua pieleen. Tämä American Le Mans -juttu vaikutti todella hyvältä, ja se oli tavallaan viimeinen oljenkorteni ammattilaisuuteen. Ja se paljastuikin tällaiseksi. Sopimus lähti pöydältä, kun pidin omista rajoistani kiinni. Se oli viimeinen pisara. Päätin lopettaa, Kimiläinen huokaa.

Kimiläinen oli ajanut kartingia jo kolmevuotiaasta – kyllä, 3-vuotiaasta – ja osallistunut ensimmäisiin kilpailuihinsa 5-vuotiaana.

Kartingin alkuaikoina Kimiläisen läsnäolo hämmensi monia. Välillä vaikutti siltä kuin pojat, ja varsinkaan näiden isät, eivät olisi tienneet, miten tuohon iki-iloiseen, radalla hurjaa vauhtia kiitäneeseen vaaleaan lettipäähän olisi pitänyt suhtautua.

Kimiläinen kasvoi bensiinin ja testosteronin tuoksuisessa, kirjaimellisesti rasvaisten miesten maailmassa. Kilpailijoiden keskuudessa hän oli silti yleensä ”yksi jätkistä”. Paitsi että hän oli tyttö – ja useita poikia parempi kuljettaja. Se otti aluksi monien luonnon päälle.

Kerran eräs poika pillahti itkuun ratavarikolla huomattuaan, että radalla ohi pyyhältänyt kuski olikin tyttö. Erään isän käytös oli puolestaan jopa uhkaavaa.

– Olin noin 10-vuotias, kun yksi tällainen rasvakourainen isä tuli luokseni ja ilmoitti painokkaiden voimasanojen siivittämänä, että jos vielä kerrankin ohitan hänen poikansa radalla, hän leikkaa lettini sivuleikkureilla. Kaikenlaista, Kimiläinen nauraa.

Itse hän tosin ei juuri edes noteeraa karting-uraansa, koska ei ajanut korkeimmassa ICA-luokassa kansainvälisiä kilpailuja. Syy oli, että hän siirtyi jo 15-vuotiaana Formula Ford -luokkaan – jossa oli ensimmäisellä kaudellaan SM-hopealla.

– Muutama vuosi sitten lahjoitin noin kaksisataa ykkös-kolmossijoista saamaani pokaalia AKK:lle (Suomen autourheilun kattojärjestö). Eli eivät kai ne karting-vuodet täysin tuloksettomia olleet, Kimiläinen kuittaa varhaisen kilpauransa.

Kun Kimiläinen siirtyi pikkuformuloihin, myös kaupallisuus tuli enemmän mukaan kuvioihin. Kimiläinen muistaa tuolloin ihmetelleensä ensimmäisen kerran sitä roolia ja asemaa, joka naisilla oli moottoreihin ja autoiluun liittyvässä kaupallisessa kontekstissa.

– Moottoriurheilu- ja autopiireissä naiset esitettiin tietyssä valossa. Katsotaan vaikka, mikä oli vielä jokin aika sitten naisten rooli auto- tai moottoripyörämessuilla. Ja autokorjaamoiden seinillä saattoi vastaanotoissakin vielä muutamia vuosia sitten olla tyttökalentereja. Nykypäivänä tällainen tuntuisi todella mauttomalta, Kimiläinen sanoo.

– Minulle oli jo hyvin nuorena tärkeää, että haluan erottua grid girleistä ja muista alan esineellistetyistä naisrooleista. Halusin olla nimenomaan urheilija. Mutta vielä kymmenen vuotta sitten, tämän alastonkuvatapauksen aikoihin, oli tavallaan aivan ”normaalia”, että naiset ja moottorihenkiset asiat yhdistettiin tietyllä tavalla.

Kimiläinen oli jollakin tapaa kasvanut, vaikkakin vastahakoisesti, sisään siihen ”normaaliin”, mikä tietysti oli kaukana hyväksyttävästä. Hän piti rajoistaan kiinni, muttei halunnut nostaa havaitsemiaan epäkohtia tai omia kokemuksiaan tapetille, koska pelkäsi, että omien mielipiteiden kertominen saattaisi hankaloittaa uraa entisestään.

– En ole koskaan ollut mikään nillittäjä, enkä ole halunnut tulla koetuksi hankalana tyyppinä. Vaikka välillä on tullut lunta tupaan, silloin on otettu lapio käteen ja raivattu tietä eteenpäin, Kimiläinen toteaa.

Vastoinkäymisiä riitti, mutta suurin osa niistä liittyi autourheilun poliittiseen peliin yleisesti eikä hänen sukupuoleensa. Kimiläisen mukaan hänen uransa ja koko autourheilu on täynnä aivan absurdeja tapauksia. Koska bisneksessä liikkuu paljon rahaa, apajilla on monenlaista onnensa kokeilijaa.

Kerran hänen managerinsa Stefan Johansson esimerkiksi oli matkustanut Sveitsiin viimeistelläkseen Kimiläisen sopimuksen Formula 3 -sarjaan. Johanssonin piti tavata hankkeen pääsponsoriksi lupautuneen yrityksen edustajia, mutta he eivät tienneet tapauksesta mitään ja yhteyshenkilö katosi maan alle. Koko kuvio paljastui huijaukseksi.

– Monesti neuvottelut ovat edenneet lupaavasti ja kaikki ovat tahoillaan käyttäneet paljon aikaa valmisteluun, mutta kun pitäisi allekirjoittaa sopimus, yhtäkkiä henkilöitä ei saa enää kiinni ja kaikki kaatuu siihen. Silloin aina miettii ihmisten motiiveja, Kimiläinen ihmettelee.

W Seriesin aika-ajoissa Brands Hatchilla elokuussa 2019.­

Ja jos jokin vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta...

– Ihan lähimenneisyydessä on pari tällaista tapausta. Noin kuukausi sitten tuli yhteydenotto, jossa kehuttiin kuinka lahjakas olen ja että minulle haluttaisiin antaa mahdollisuus kilpailla huipulla eräässä formulasarjassa. Sponsorit oli kuulemma olemassa ja puhuttaisiin vain ihan pienistä rahoista, jotka minun pitäisi tuoda talliin. Todellisuudessa parissa päivässä olisi pitänyt löytyä sellaiset kaksisataatuhatta euroa. Olin taas, että niinpä niin, lainaatko iskä vähän fyrkkaa että pääsisin kurvailemaan muutamaksi viikonlopuksi. Kaikki on niin suhteellista, Kimiläinen nauraa.

– Kaiken voisi vetää yhteen niin, että on lukematon määrä aivan absurdeja tapauksia ja varmalta vaikuttaneita ajopaikkoja, jotka ovat kaatuneet johonkin ihan käsittämättömään asiaan. Olen pienestä pitäen tottunut siihen, ettei tässä lajissa mikään mene koskaan niin kuin on luullut ja suunnitellut.

Näiden pettymysten käsittelyssä Kimiläistä on auttanut hänen perusluonteensa – jota nämä tapaukset taas ovat lujittaneet.

– Olen oppinut, että kun päämäärään ei pääse moottoritietä, pitää mennä kiertotietä. Olla luova. Olen aina ollut hyvä ja nopea ongelmanratkaisija, enkä jää vellomaan ongelmiin. Pitää aina vaan todeta, että tämä meni näin, ja kääntää keula uutta kohti. Muutos on aina mahdollisuus myös itselle tehdä asioita paremmin, hän sanoo.

Samasta syystä Kimiläinen oli unohtanut koko alastonkuvatarjouksen.

– Olin maininnut siitä ehkä yhdellä pitämälläni luennolla, kun minulta kysyttiin esimerkkiä jostakin uskomattomasta tapauksesta uran varrelta.

Emma Kimiläinen aloitti ajohommat 3-vuotiaana kartingista.­

Viime joulun alla hän tuli puhuneeksi tapauksesta Jiri ja Jesse Honkalan juontamassa Shikaani-podcastissa – tuolloin hän tosin puhui topless-kuvista.

– Sen jälkeen aloin jo miettiä, olenko tullut hulluksi tai ovatko muutamat päätällit tuoneet mieleeni vääriä muistoja. Siis että muistanko väärin, ja onko sellaista oikeasti koskaan tapahtunut. Etsin ne sähköpostit, ja totuus olikin, että tapaus oli jopa pahempi kuin muistin.

– En tiedä, mitä totuusseerumia olin juonut nauhoitukseen mennessäni, sillä en ole koskaan puhunut näistä asioista. Jotenkin se vaan tuli puheeksi kaiken muun muistelun ohessa, enkä todellakaan ajatellut, että kukaan nappaisi aiheesta kiinni, Kimiläinen ihmettelee.

Kuinka väärässä hän olikaan. Olisihan hänen pitänyt tietää ajan henki sekä maailman ja asenteiden muuttuminen. Pian häntä siteerattiin iltapäivälehdissä ja lukuisissa muissa, myös kansainvälisissä medioissa, ja hänen sanomisensa kantautuivat naisten formulasarjan W Seriesin organisaatiossa työskentelevien ihmisten korviin.

– Oli täysi shokki, että juttu levisi kaikkialle. Olin ihan että mitä hiiii-it-siä ja olisin halunnut porautua jonnekin maan alle. Asia oli minulle aluksi hankala, sillä en ole tottunut olemaan esillä tällaisissa yhteyksissä, enkä ole luonteeltani mikään aktivisti tai maailmanparantaja. Olen enemmänkin kala vedessä -tyyppinen go with the flow -ihminen, hän kertoo.

Pian Kimiläisen viestikanavat täyttyivät palaute- ja kiitosvyörystä. Oli hänen vuoronsa olla hämmentynyt. Yllätyksekseen Kimiläinen on saanut valtavasti positiivista ja rohkaisevaa palautetta erityisesti miehiltä.

– Viestejä on tullut ihan tuntemattomilta ihmisiltä, Suomesta ja etenkin ulkomailta. Yleisin viesti on ollut, että kiitos kun otit tämän asian esille. Miehiltä on tullut paljon sellaisia kommentteja, että heillä on tyttäriä, ja heistä on hienoa, että kaltaiseni esikuva toi tällaisen asian esiin, Kimiläinen kertoo.

– Olin ajatellut, että koskaan ei varmaan ole oikea aika puhua tällaisista asioista. Ainakin olin miettinyt, että jos puhun, teen sen vasta urani jälkeen.

Sisimmässään hän oli kuitenkin jo ennen Shikaani-podcastia miettinyt, että juuri nyt aika voisi olla kypsä.

– Nykyään tasa-arvo, monimuotoisuus ja vastaavat asiat ovat ylipäätään aika hyvin tapetilla. Ajattelin, että ihmiset voisivat vähän laajentaa ajatusmaailmaansa. Se, että jokin asia oli ennen näin ei tarkoita, että sama olisi tänä päivänä ok, hän linjaa.

Nyt Kimiläinen sanoo jo ymmärtävänsä puheenvuoronsa merkityksen.

– Aiemmin ajattelin, etten halua valittajan ja vaikean ihmisen leimaa. Ja että uran kannalta tällainen julkisuus voisi kääntyä vain negatiiviseksi.

Ajatus kuulostaa ensin hieman erikoiselta, mutta on tarkemmin ajateltuna hyvin ymmärrettävä.

– On hienoa, että esimerkiksi Lewis Hamilton käyttää omaa isoa seuraajamääräänsä ja urheilijaolemustaan tärkeiden asioiden esilletuomiseen. Mutta meitä erottaa se, että hän on kuninkuusluokan maailmanmestari, eli saavuttanut jo kaiken, eikä joku ulostulo vaikuta hänen uraansa. Minulla taas matka on yhä kesken.

Emma Kimiläinen (kesk.) juhlii voittoa perinteisellä tavalla Assenissa 2019.­

Voisi ajatella, että tänä päivänä rohkeat kannanotot yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin olisivat urheilijalle vain positiivinen asia ja lisäisivät kiinnostusta esimerkiksi sponsorimarkkinoilla.

– En ole koskaan osannut ajatella asiaa noin, mutta kun miettii, millainen maailma tällä hetkellä on, voisihan se kääntyä noinkin, hän miettii.

– En usko, että vielä muutama vuosi sitten tätä olisi ajateltu näin positiivisena ulostulona. Niin se maailma muuttuu.

Tässä muutoksessa Kimiläinen pitää omaa rooliaan varsin pienenä, vaikka näin ei itse asiassa ole. Hän on näyttänyt radalla, että nainen voi olla parempi kuin miehet. Hän on voittanut monia formula ykkösiinkin yltäneitä mieskuljettajia muissa sarjoissa.

– Olen aina ajatellut, että jätän puheet vähemmälle ja annan tekojen puhua puolestaan.

Koko uransa ajan hän on, ehkä tiedostamattaankin, edistänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa. Myös naisen asemasta puhuminen oli vahva tasa-arvoteko, kuten oli jo yli kymmenen vuoden takainen alastonkuvista kieltäytyminenkin.

Tuolloin Kimiläinen päätti lopettaa uransa vain 20-vuotiaana. Pari vuotta myöhemmin hän meni naimisiin ja tuli vuonna 2013 tyttölapsen äidiksi – ja palasi vuonna 2014 radoille mielestään entistä parempana kuljettajana.

Emma Kimiläinen kertoo saaneensa ulostulostaan paljon kiittävää palautetta nimenomaan miehiltä.­

Hän uskoo alkaneensa tyttärensä ansiosta ajatella asioita uudelta kantilta.

– Olen ylpeä siitä, että naisten asema ja oikeudet ovat maailmassa parantuneet, vaikka niissä vielä onkin paljon tekemistä. Tyttären vuoksi nämä asiat koskettavat läheisemmin ja tuntuu luontevammalta puhua niistä. On hienoa, jos pystyn itse jotenkin vaikuttamaan asioihin, vaikka toisaalta tiedän, ettei minun tarvitse enkä voi koko maailmaa tässä ja nyt muuttaa.

– Mutta on tätä muutosta kaivattukin! On hienoa, kun voi maailmalla sanoa, että meillä on naispääministeri ja muita naisministerejä sekä paljon naisia johtavissa asemissa. Ei tarvitse mennä kuin Britteihin, niin tilanne on vähän erilainen.

Nyt hän sanoo, että on puhunut tarpeeksi. On taas tekojen aika – aika suunnata katseet radalle.

– Ajattelin, että annan tähän alastonkuvatapaukseen liittyen tämän haastattelun suomeksi ja yhden englanniksi, ja sitten tämä asia on osaltani loppuunkäsitelty.

Kimiläinen toki tietää, että aihe varmasti puhuttaa vielä pitkään tästä eteenpäin. Eikä hän näe siinä mitään pahaa. Tietynlainen asioiden paisuttelu häntä vain hieman ihmetyttää.

– Kun tämä tapaus tuli esiin, sain myös viestejä, joissa suorastaan vaadittiin kertomaan kyseisen tallin nimi, jotta sitä voitaisiin boikotoida ja saattaa vastuuseen. Ihmiset alkoivat ikään kuin pahoittaa mieltään minun puolestani. Se oli erikoista. Se on kymmenen vuotta vanha juttu, eikä siitä ole jäänyt minulle mitään arpia.

– Jos olenkin kokenut välillä tytöttelyä tai muuta vastaavaa, kuten tämä alastonkuvahomma, en ole jäänyt niitä miettimään sen enempää. Tärkeintä on ollut mennä eteenpäin ja löytää keinot sopeutua ja saavuttaa unelmiaan. En voi sietää uhriutumista, hän korostaa.

Hänkin on kiinnittänyt huomiota maailmassa yleisesti vallalla olevaan mielensäpahoittamisen kulttuuriin.

– Koko ajan pitää olla varovainen, mitä sanoo ja kirjoittaa, sillä koskaan ei voi tietää, kuka lynkataan sosiaalisessa mediassa milloin mistäkin syystä.

Nämä ovat kuitenkin vain sivujuonteita yleisessä positiivisessa muutoksessa.

– Tuntuu, että 2–3 vuodessa on tapahtunut iso muutos asenteissa. Esimerkiksi metoo- ja muiden kampanjoiden merkitystä ei voi vähätellä. Kun peilaan tähän kokemukseeni, nyt on alettu ymmärtää, että ihmisillä on rajoja, ja jokaisella on oikeus pitää niistä kiinni. Ja että ihmisiä pitää nostaa esiin ammattitaidon eikä muiden avujen takia. Nämä ovat suurimmat muutokset, jotka näen tapahtuneen.

Niin, se maailma muuttuu.

Se näkyy urheilussakin. Kimiläisen mainitsemilla Brittein saarilla jalkapallon naisten Valioliiga perustettiin 2011, ja syksystä 2017 alkaen sitä on pelattu ammattimaisesti syyskevätrytmillä. Naisten jalkapallon arvokisojen suosio on räjähtänyt viime vuosina, naisten NHL perustettiin 2019, naisten formulasarja W Series käynnistyi 2019...

Ajatella. Jopa ”rasvaisten äijien” viimeinen linnake, autourheilu, perusti naisille oman ammattilaisformulasarjan, jonka tarkoituksena on antaa naisille mahdollisuus kehittyä ja näyttää taitonsa huipulla – ilman poliittista peliä tai taloudellista taakkaa.

Palkinnotkin ovat huomattavia. Sarjan voittaja saa 500 000 dollaria, kakkonen 250 000 ja kolmonen 150 000 taalaa, nelonen 100 000 ja siitä aina 10 000 dollaria vähemmän 14. sijaan saakka. Loputkin saavat 7 500 dollarin palkkiot, eikä kenenkään tarvitse maksaa ajamisesta.

Vasta kolme vuotta sitten, tammikuussa 2018, Formula 1 -sarja kertoi luopuvansa kilpailujen yhteydessä radalla vähissä pukeissa keimailleista grid girleistä.

– Silloin ajattelin, että vihdoinkin. Tietenkin naisia saa ja pitää olla autourheilussa, mutta miksi naiset on pitänyt sillä tavalla esineellistää? Paljon kivempi, että nykyään varikkosuoran tunnelmaa pääsevät kokemaan lajista kiinnostuneet lapset, Kimiläinen sanoo.

Tänä vuonna naiset ajavat W Series -sarjan kahdeksan osakilpailua F1-kilpailujen yhteydessä kesäkuun lopun Ranskan GP:stä alkaen. F1-sarja on suorastaan halunnut naiset mukaan kisaviikonloppuihin. Kimiläinen on uudistuksesta aivan innoissaan.

– He oikein haluavat nostaa meitä ja tasa-arvoa esiin! Olen jutellut Valtteri Bottaksen ja muiden F1-kuskien kanssa, ja hekin ovat ihan fiiliksissä W Seriesistä ja siitä, että olemme mukana samoissa kisaviikonlopuissa, hän kertoo.

– Vihdoin olemme oikealla alustalla ja saamme kunnon mahdollisuuksia näyttää, miten hemmetin kovia kuljettajia olemme. Eniten odotan sitä, että pääsee näyttämään oikeille ihmisille, miten hyvä on ja mihin pystyy. Toivottavasti sitä kautta aukeaa uusia ovia ja mahdollisuuksia. Ihan niillä urheilullisilla suorituksilla.