Tämän takia on lottovoitto syntyä suomalaiseksi – Messi, Sidney Crosby ja muut ovat poikkeuksia harvenevassa joukossa

Onko koolla väliä urheilussa? On sillä, koska kentät ovat muuttuneet entistä pidempien urheilijoiden areenoiksi.

Syksyllä 2017 Skotlannin jalkapallomaajoukkue pettyi pahasti.

Skottien unelma vuoden 2018 MM-kisoista oli musertunut 2–2-karsintatasapeliin Sloveniaa vastaan. Päävalmentaja Gordon Strachan mietti pettymyksen jälkeen huolestuneena skotti­jalkapallon tilaa. Skotlanti oli nähty viimeksi arvokisojen viheriöillä vuoden 1998 MM-kisoissa.

Hänen mielestään kilttimaan suurin ongelma ei ollut pelaajien taitotasossa, pelitavallisissa asioissa tai henkisessä puolessa.

»Olemme geneettisesti takamatkalla», Strachan sanoi BBC:lle ja viittasi suojattiensa pituuteen.

Strachanillä oli väitteelleen perustaa. Skotlanti oli tuolloin ollut jo muutaman vuoden ajan noin 180 sentin keskipituudellaan yksi Euroopan pienikokoisimmista jalkapallomaajoukkueista. Skotlantilaiset ovat lähteistä riippuen kansanakin keskimitaltaan maanosan lyhyimpiä.

– Ehkä laitamme isot miehet ja naiset yhteen ja katsomme, mitä voimme tehdä, hän totesi.

Urheilussa koolla on väliä.

Erilaiset kehon mitat ja muodot ovat joissain lajeissa ja pelipaikoilla optimaalisempia kuin toisissa.

Muutamissa lajeissa ovi sulkeutuu kokonaan vääränlaisten mittasuhteiden takia: Telinevoimistelussa eritasonojapuilla liian pitkä urheilija ei yksinkertaisesti mahdu tekemään vastaavia liikkeitä kuin lyhyempi. NBA:ssa pelaajan keskipituus ennen kautta 2019–2020 oli 199 senttiä, joten alle 180-senttisille pääsy kovimmille parketeille on lähes mahdotonta.

Ääriesimerkkejä riittää: lyhyestä ei tule huippumolaria enää jalkapalloon eikä pitkäraajaisesta painonnostajaa – se on ollut kaikkien tiedossa jo pitkään.

Olennaisempi kysymys on, onko urheilijan pituudella huomattavasti ajateltua merkittävämpi rooli myös niissä lajeissa ja niillä pelipaikoilla, joihin pituuden vaadetta ei tavallisesti ole liitetty.

– Hyvin laji- ja pelipaikkasidonnainen kysymyshän tämä on, mutta tällä hetkellä vaikuttaa kieltämättä siltä, että lajeissa kuin lajeissa urheilijoiden keskipituus kasvaa kaiken aikaa, taitotohtorina tunnettu Jyväskylän yliopiston liikunnan työelämäprofessuuri ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen entinen johtaja Sami Kalaja miettii.

Urheilijat ovat viime vuosisadan aikana venähtäneet pituutta komeasti, mikä on todennettu useammissa eri tutkimuksissa.

Esimerkiksi Duken yliopiston tutkimuksessa 2009 selvitettiin urheilijoiden pituuskasvua olympiatason uimareiden ja pikajuoksijoiden välillä: Runsaassa vuosisadassa parhaiden pikajuoksijoiden pituus oli kasvanut 16,4 senttiä ja uimareidenkin 11,4 senttiä. Muutama vuosi myöhemmin samassa yliopistossa tehtiin tutkimus, jossa tarkasteltiin golfia, nyrkkeilyä, jääkiekkoa ja baseballia.

Silloinkin lopputulema oli sama: urheilijat ovat entistä pidempiä – ja tulevaisuudessa vielä pidempiä.

” Tällä hetkellä vaikuttaa kieltämättä siltä, että lajeissa kuin lajeissa urheilijoiden keskipituus kasvaa kaiken aikaa.

Urheilijoiden pituuskasvu ei tietenkään ole yllätys, sillä ihmisten keskipituus venähti viime vuosisadan aikana. Länsimaissa lapset näkevät kasvuiässä hyvin harvoin nälkää, ja terveydenhuolto on laadukasta. Ympäristötekijöiden rooli pituuskasvussa on pienentynyt. Duken yliopiston tutkimuksen mukaan ihmisten pituus kasvoi viime vuosisadan aikana keskimäärin viisi senttiä.

Urheilijat ovat siis kasvaneet pituutta enemmän muu väestö.

– Yksi selittävä tekijä liittyy varmasti urheilun kaupallistumiseen ja kilpailun kovenemiseen. Olemme tunnistaneet paremmin niitä fyysisiä vaatimuksia, mitä eri urheilulajit vaativat, Kalaja kertaa.

Tunnettu amerikkalaistoimittaja ja kirjailija David Epstein on kirjassaan The Sports Gene selvittänyt genetiikan merkitystä urheilumenestykseen ja päätynyt samaan.

Epsteinin mukaan ennen ammattiurheilun esiinmarssia ideaaliurheilijan keho nähtiin mahdollisimman sopusuhtaisena: Ei liian pitkä tai lyhyt, ei liian kevyt- tai raskasrakenteinen, vaan mahdollisimman keskiverto kaikessa. Siksi urheilijat olivat viime vuosisadalla kuin samasta puusta veistettyjä – oli lajina sitten pikajuoksu, uinti tai jalkapallo.

Kiristyneen kilpailun takia huomattiin, ettei mattimeikäläisen ruumiinrakenne olekaan urheiluun ihanteellinen, koska urheilu rakentuukin äärimmäisyyksistä.

Epsteinin mukaan muutamassa, pientä kokoa suosivissa lajeissa urheilijat ovat muuttuneet entistä pienemmiksi.

Monissa muissa lajeissa on sen sijaan venähdetty pituutta.

176-senttinen Maurice Green on liki 20 senttiä Usain Boltia lyhyempi.­

Maurice Green vipeltää sadan metrin maailmanennätykseen Ateenassa 1999. Lihaksikas, 176-senttinen patukka porhaltaa ja riuhtoo eteenpäin hurjaa vauhtia.

Usain Boltin Berliinin-mestaruusjuoksu vuodelta 2009 on kuin eri planeetalta. Peräti 195-senttinen jamaikalainen lönkyttelee rennon oloisena ylivoimaiseksi mestariksi.

Jos sekuntikello ei kävisi stadionilla, puuskuttava ja heiluva pikajuna Greene näyttäisi ihmissilmään pitävän kovempaa vauhtia kuin hidasliikkeisempi Bolt. Todellisuudessa kaikki kuitenkin tietävät, kumpi kaksikosta on nopeampi.

Kyse on samanlaisesta visuaalisesta illuusiosta, jossa lyhyemmässä kehossa lihakset näyttävät suhteessa paksummille kuin mitä ne todellisuudessa ovatkaan, minkä takia kehonrakennuksessa menestyvät ovat usein suhteellisen lyhyitä raskaimpia sarjoja lukuun ottamatta. Silmämme arvioivat lihaskokoa siis ikään kuin suhteessa kehon pituuteen, vaikka absoluuttinen lihasmassa voi pidemmällä kehonrakentajalla olla merkittävästi suurempi.

Usain Bolt on 195-senttinen.­

Duken yliopiston tutkija Adrian Bejan on todennut, että mitä isompi eläin on, niin yleisesti ottaen se on myös pienempää eläintä nopeampi. Sama pätee myös ihmiseen: Pidempi ja painavampi – jos paino tulee lihaksista – voi olla lyhempää ja kevytrakenteisempaa nopeampi, vaikka se voi kuulostaa erikoiselta.

Bejanin mukaan liikkeessä on kyse kahden vastavoiman, painovoiman ja ilmanvastuksen, selättämisestä: Urheilijan ensimmäiset askeleet ovat ikään kuin painonnostoa, joissa usein pidemmän urheilijan mahdollisesti suuremmista lihaksista on hyötyä. Toisekseen vauhtia rajoittaa ilmanvastus, joissa pitkien urheilijoiden mahdollisesti hoikempi ruumiinrakenne on etu.

Kun isompi massa on päässyt vauhtiin, kyse on fysiikan perusteista: massa jatkaa liikettään vauhdin avulla ilman, että kuormaan pitää koko ajan tuottaa maksimaalista voimaa.

Nopeus sen sijaan on se, joka määrittelee menestystä nykyisin melkein lajissa kuin lajissa. Myös niissä lajeissa, jotka on määritelty enemmän taitolajeiksi.

Portsmouthin yliopiston vuonna 2020 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että nykyjalkapalloilijat ovat pidempiä ja nopeampia kuin aiempina vuosikymmeninä. Englantilaisten huippujalkapalloilijoiden keskipituus on kasvanut viime vuosikymmeninä noin sentin vuosikymmenessä, mutta myös ruumiinrakenne on muuttunut.

– Nykypelaajille on tyypillistä pitkä, laiha ja hoikka ruumiinrakenne, kommentoi biostatistiikan professori Alan Nevill tutkimustulosta yliopiston verkkosivulla.

Raskasrakenteiset waynerooneyt ovat historiaa, tilalle on tullut harrykaneja, joiden liike on aiempaa parempaa ja nopeampaa.

Pituuden tuoma mahdollinen nopeus ja vahvuus ovat vain kuitenkin vain osatekijöitä pitkien urheilijoiden voitonmarssissa.

Sami Kalaja muistuttaa, ettei optimaalinen pituus tarkoita ainoastaan fyysistä etulyöntiasemaa kilpakumppaneita vastaan.

– Pidemmillä urheilijoilla vipuvarret ovat pidempiä, mikä taas tarkoittaa parempaa ulottuvuutta. Ulottuvuus on erittäin olennainen lajitaito varsinkin pallopeleissä, hän miettii.

– Heittolajeissa taas pitkä heittäjä pystyy tuottamaan pidemmän ajan voimaa välineeseen, joka näkyy parempana lähtönopeutena. Kuulantyöntäjätkin ovat järjestään pitkiä. Siitä on paljon etua, kun kuulan lähtökorkeus on ylempänä.

Selvä trendi on lajista riippumatta, että urheilijat ovat aiempaa nopeampia, kestävämpiä ja vahvempia – ja tätä kautta myös pidempiä.

Muuttuvatko kaikki pallopelitkin lajeiksi, joissa pääsy huipulle vaatii huomattavaa pituutta?

– En usko. Sillä jossain se raja tulee vastaan, kun iso koko kääntyy urheilijaa vastaan, Kalaja miettii.

Leo Messi, 170 senttiä.­

Lionel Messi saa pallon keskialueella.

Kaksi Getafen pelaajaa syöksyy argentiinalaisen kimppuun, mutta ovat auttamatta myöhässä. Muutaman harhautuksen jälkeen Messi syöksyy muutaman kymmenen metrin spurttiin, hassuttaa kaksi muuta Getafen pelaajaa ja kiertää lopulta maalivahdinkin.

170-senttinen Messi pystyy sellaisiin suunnanmuutoksiin, mihin 190-senttinen Messi ei pystyisi.

– Urheilussa ja varsinkin pallopeleissä taito ja suunnanmuutokset ovat merkittävässä roolissa. Lyhyemmillä urheilijoilla painopiste on alhaalla ja ensimmäiset askeleet terävämpiä, minkä ansiosta he ovat ketterämpiä ja kiihdytyksissä nopeampia, Kalaja sanoo lyhyempien urheilijoiden vahvuuksista.

Toinen lyhyempien urheilijoiden vahvuuksista liittyy koko urheilumaailman paradoksiin.

Urheilulajit ovat usein kuin tehtyjä pitkiä urheilijoita varten. Isokokoiset lapset saattavat fyysisillä ominaisuuksillaan pärjätä hyvin juniorisarjoissa.

Yhtä lailla pitkien lasten matka huipulle voi olla karikkoisempi.

Moni muistaa sen juniorivuosien pitkän joukkuetoverin, jonka liike on kömpelöä ja pelivälineen hallinta hakusessa. Samaan aikaan pienikokoisemmat kilpakumppanit ovat taitavampia, nopeampia ja kaikin puolin parempia.

– Pituuskasvu voi välillisesti liittyä taitojen oppimiseen. Kun nuori kasvaa nopeasti pituutta, luut ja lihakset kasvavat eri tahtiin, jolloin koordinaatio ottaa takapakkia, Kalaja sanoo.

– Tämä voi näkyä paitsi urheilijan itsensä motivaatiossa myös hänen saamassaan huomiossa. Voi olla, että lyhyempi nuori on siinä kohtaa parempi, jonka ansiosta hän saa enemmän ja parempaa valmennusta.

Yksi jalkapallomaailman tarinoista olisi voinut jäädä syntymättä, jos Southamptonissa olisi oltu kärsimättömämpiä.

Jalkapallotähti Gareth Balen pituuskasvusta johtuneet ongelmat Southamptonin akatemiassa olivat lähellä hankaloittaa walesilaisen uraa ennen kuin se ehti kunnolla edes alkaa. Voimakas pituuskasvu teinivuosina aiheutti Balelle koordinaatio-ongelmia, minkä takia hänet oltiin jo pudottamassa akatemiasta.

Seurassa kuitenkin annettiin tarpeeksi aikaa, ja loppu onkin historiaa.

– Siinä on meillä suomalaisessa nuorisovalmennuksessa todella iso haaste, että malttaisimme antaa nuorille aikaa. Malttaisimme olla lyömättä lahjakkaan tai lahjattoman leimaa nuoren urheilijan päälle liian aikaisin, Kalaja kertaa.

Real Madridista Tottenhamiin lainattu Gareth Bale kärsi koordinaatiovaikeuksista.­

Malttaa pitäisi niin pitkien kuin lyhyempien lasten kanssa, sillä samana kalenterivuonna syntyneiden junioripelaajien välillä voi olla biologisessa iässä eroja useita vuosia.

Moni lyhyempikin saattaa venähtää aikuisiän mittoihinsa vasta vuosia joukkuetovereitaan myöhemmin.

Itse asiassa Suomessa jos jossain se on todennäköistä. Suomalaismiehet kuuluvat muiden pohjoiseurooppalaisten tapaan kaikista maailman kansoista pisimpien joukkoon 177 senttimetrin keskipituudellaan (THL, 2017). Ihmisen keskimitaksi on eri lähteistä riippuen arvioitu noin 171 senttimetriä.

On siis lottovoitto syntyä suomalaiseksi, ainakin pituuskasvun näkökulmasta.

– Pituuden merkitystä huippu-urheilussa on turha kiistää. Monessa lajissa on hyvin vaikeaa ellei mahdotonta edetä aivan kirkkaimpaan kärkeen, jos on merkittävästi optimaalista pituutta lyhyempi.»

»Kauhulla ajattelen kuitenkin sitä, että alkaisimme poissulkea urheilusta sellaisia, joiden kasvuennuste ei ole optimaalinen jotain lajia ajatellen. Se kääntyisi lopulta itseään vastaan, Kalaja kertoo.

180-senttinen Sidney Crosby on tähti NHL:ssä.­

Messi, 170 senttiä. Sidney Crosby, 180 senttiä. NBA:n parhaimpiin pelaajiin kuuluva Stephen Curry 191 senttiä tai tenniksen maailmanlistan top 10 -pelaaja, vain 170-senttinen Diego Schwartzman.

Pitkät urheilijat hallitsevat urheiluareenoita, mutta silti lajien terävämmillä huipulla on aina ollut pitkä lista keskiarvoa jopa selkeästi lyhyempiä huippuja.

Miltä tuntuu olla kentän lyhyin?

– Kentällä, pelin ollessa käynnissä, sitä ei ajatellut ollenkaan. Tietenkin sen on aina tiedostanut, että pelikaverit ovat minua pidempiä, Roope Suonio kertoo.

Suoniolla on mittaa 176 senttiä. Hänen päälajinsa oli koripallo – laji, jossa pituutta tarvitaan kenties eniten. Suonio oli vuosikausia Korisliigan lyhyimpiä pelaajia.

– Pelasin lapsena monipuolisesti eri palloilupelejä, mutta koripalloa kohtaan syttyi suurin intohimo, nykyisin Lahti Basketballin toiminnanjohtajana työskentelevä Suonio sanoo.

– Onhan epäilijöitä aina riittänyt, ja sille on syynsä. Eihän koripallo minun mitoillani varmasti ollut se todennäköisin tai järkevinkään tie ammattiurheilijaksi. Oma isäkin on varmasti yhä sitä mieltä, että olisin jalkapallossa päässyt pidemmälle, hän naurahtaa.

Roope Suonio oli Korisliigan pienimpiä. Nyt hän pelaa jalkapalloa Reippaassa.­

Pitkälle Suonio pääsi koripallossakin. Pelintekijän sekä heittävän takamiehen pelipaikoilla pelannut Suonio teki lähes 15 vuotta kestäneen uran. Hän voitti Suomen mestaruuden, on yksi sarjan historian parhaimmista vapaaheittäjistä ja muistetaan korisparketeilla ennen kaikkea yllättävistä ja oivaltavista syötöistään.

Se on hyvin Suoniolta, jonka ei periaatteessa olisi pitänyt olla ammattikoripalloilija. Vastakkainasettelussa saattoi olla suurin syy siihen, miksi hän sellainen oli.

– Pituus toi vain halun näyttää, että tälläkin mitalla voi pärjätä. Ehkä se näkyi sitten intohimona ja harjoittelumotivaationa, sillä luonnollisesti annoin joissain asioissa tasoitusta.

Siinä saattaa olla myös salaisuus sille, miksi urheiluareenoilla on aina myös nippu muita päitä lyhyempiä tähtiä, jotka tuikkivat kentällä kaikista kirkkaammin. Heidät on pakotettu lukemaan peliä eri tavalla ja liikkumaan kentällä eri lailla.

Messi, Maradona, Gretzky… Montaa aikamme suurimmista pienistä urheilijoista yhdistää juuri se, että he näkevät kentällä asioita, joita muut eivät näe.

– Peliälyhän on usein se, joka erottaa ne kaikista parhaimmat urheilijat muista. Kun on selkeästi pienempi kentällä kuin muut, on pakko miettiä peliä hieman eri kantilta, jalkapallon Kakkosessa nykyisin pelaava Suonio kertoo.

Toisaalta – kuinka paljon parempia Messi ja kumppanit olisivat, jos he olisivat muutaman sentin pidempiä ja lähempänä optimimittoja? Messinkin kohdalla tehtiin kaikki, että hän kasvaisi edes nykymittaansa, piikitettiin kasvuhormonia lapsena, sillä hän kärsi sen vajauksesta.

” Kun on selkeästi pienempi kentällä kuin muut, on pakko miettiä peliä hieman eri kantilta.

Kuinka pitkälle Suonio olisi päässyt, jos pituutta olisi ollut reilut kymmenes senttiä enemmän?

– Ehkä vahvuuteni eivät olisi sitten olleet vahvuuksiani. Olisin kenties saanut joitain asioita helpommalla – tai sitten olisin voinut olla parempikin.

Suoniolle itselleen ura oli unelmien täyttymys. Lajista, jota hän rakasti, sai palkkaa.

– Siihen päälle on vielä tullut aika hieno fiilis siitä, kun on tullut viestiä, että minun esimerkkini on saanut jonkun lyhyemmän jatkamaan esimerkiksi koripalloa.

– Pituudella on totta kai merkitystä ja monessa tapauksessa optimaalinen pituus helpottaa asioita. Onneksi urheilussa voittajia ei ratkota sillä, kuinka pitkä kukin on, vaan tärkeintä on taito.

Stephen Curry on 191 senttiä pitkä.­

Kaikista parhain paketti syntyy usein kuitenkin siitä, kun taito yhdistyy riittävään kokoon.

Ainakin niin ajatellaan varmasti Skotlannissa, missä epäonnistuneiden karsintojen koettelemus päättyi syksyllä 2020. Skotlanti nappasi silloin paikan arvokisoihin pitkän tauon jälkeen.

Pidempiä skottipelaajia haikaillut Strachan oli vaihtunut Steve Clarkeen, mutta toinenkin asia oli muuttunut.

Maa ei ollut enää lyhyimpien jalkapallojoukkueiden joukossa. Päinvastoin, Skotlannin joukkueen keskipituus oli venähtänyt 184 senttiin.