Jari-Matti Latvala on nyt 180 ihmisen esimies – näin ihmiset ovat yrittäneet ohjata häntä hyväksi pomoksi

Jari-Matti Latvala aloitti työnsä Toyotan tallipäällikkönä kaksoisvoitolla Monte Carlossa. Nyt hän kertoo Urheilulehden avoimessa haastattelussa, miten aikoo pärjätä suurimmillaan 180 henkilön esimiehenä.

Mikä MM-rallitallipäällikön työssä on vaikeinta näiden ensi viikkojen perusteella?

Se, kun katsot huoltoalueella live-lähetystä ja jännität, mutta et voi vaikuttaa asioihin sillä hetkellä. Erikoiskokeella sattuu tiukkoja tilanteita, jotka aiheuttavat kovia sydämentykytyksiä.

Mikä on ollut toistaiseksi helpointa?

Minut on otettu todella lämpimästi vastaan. On ollut hienoa keskustella muiden osaavien henkilöiden kanssa, ja tiimiin sisäänajo on ollut todella helppoa. Toki käsitys tästä kokonaisuudesta muodostuu vasta pikkuhiljaa.

Miksi juuri sinut valittiin Toyotan MM-tiimin vetäjäksi?

Siihen vaikuttaa se, että olin ollut vuodesta 2017 lähtien Toyotalla. Tunnen tiimin, minulla on pitkä kuljettajatausta ja kova tuntemus lajista. Ne olivat niitä tekijöitä, että minuun uskallettiin luottaa. Pitää muistuttaa, että roolini ei ole yhtä laaja kuin Tommilla (Mäkinen) oli. Tässä on neljä miestä, jotka hommaa pyörittävät.

Yllätyitkö, kun Toyota otti yhteyttä ja ilmoitti, että sinä olet heidän valittunsa tehtävään?

Yllätyin rehellisesti sanottuna tosi paljon. En osannut yhtään odottaa. Markkinointipuolesta olimme puhuneet aiemmin. Mutta se, että tehtävä laajeni tällaiseksi, niin suuri yllätys se oli.

Miten eroat tallipäällikkönä edeltäjästäsi Mäkisestä?

Samanlaisuuksia löytyy kuljettajapuolelta. Ehkä isoimmat erot ovat jotkut luonteenpiirteet. Olen luonteeltani analyyttisempi ja ehkä mietteliäämpi. Mietin jo kuljettajana paljon asioita. Johtajana täytyy tietenkin pystyä tekemään koviakin päätöksiä, mutta yritän olla myös hirveän avoin.

Kuinka monta alaista sinulla on?

80 henkilöä ralliviikonlopuissa paikan päällä. WRC-projektissa mukana on yhteensä noin 180 henkilöä. Onhan se iso porukka.

On olemassa vanha sanonta, että ”kommunikaatio pettää aina”. Miten vältät tämän sudenkuopan?

Informaatio pitää jakaa kaikille. Tallin sisälle ei saa muodostua erilaisia leirejä, eikä saa olla minkäänlaista salailua. Se on tärkeintä, jotta vältytään ongelmilta.

Miten saat esimerkiksi seitsemänkertaisen maailmanmestarin, entisen kilpakumppanisi Sebastien Ogierin tottelemaan sanaasi?

Ogier tietää, miten voitetaan, ei minun tarvitse siinä neuvoa. Meidän välillä on ollut aina hyvä kunnioitus. Hän kyllä osaa olla stressitilanteissa temperamenttinen, mutta rauhoittuu myös nopeasti. Minä taas en ota kierroksia kovin helposti. Olisi eri juttu, jos molemmat olisimme todella temperamenttisia, mutta nyt en usko tulevan ongelmia.

Sinua pidetään kilttinä ja kuuntelevana ihmisenä. Joudutko muokkaamaan itseäsi uuteen suuntaan tässä työssä?

Ne, kenen kanssa olen keskusteluja käynyt, ovat sanoneet, että pysy vain omana itsenäsi. Pitää olla tiukka ja korjata asiat, jos olemme toimineet väärin jossain asiassa, mutta turhaa meteliä ei tarvitse nostaa. Keskustelemalla asiat käydään läpi.

Oletko valmistautunut uuteen rooliisi esimerkiksi lukemalla johtamisoppaita tai jotenkin muuten?

Olen keskustellut eri henkilöiden kanssa aiheesta ja muutamat ystävälliset ihmiset ovat lahjoittaneet minulle kirjoja johtamisesta.

Perheelläni on ollut yritys 40 vuotta, joten isältäni ja äidiltäni saan myös ajatuksia aiheeseen liittyen. Lisäksi olen ollut urallani useassa tallissa, ja jokaiselta tallipäälliköltä olen varmasti oppinut jotain.

Mitä vaadit Kalle Rovanperältä tällä kaudella?

Kalle antoi vahvoja näyttöjä nopeudestaan jo viime vuonna. Sitä löytyy, mutta kokemusta tarvitaan vielä lisää, koska viime kaudellakin korona vei osan kisoista. En oleta, että hän pystyy ajamaan vielä mestaruudesta, mutta sen uskallan olettaa, että tällä kaudella hän ottaa ensimmäisen osakilpailuvoittonsa.

Kuinka paljon aikaa työssäsi kuluu pr-hommiin?

Onhan sitä paljon. Se on varmaankin 50 prosenttia ajasta.

Onko japanilaiseen työkulttuuriin hierarkioineen vaikea tottua?

Tykkään japanilaisesta tyylistä tehdä töitä. Tallissa asiat menevät Japanin kautta, sieltä tulee budjetti ja toimintaohjeet. Asiat pitää pystyä perustelemaan hyvin. Korostaisin ehkä sitä, että japanilaisessa tavassa asioita ei tehdä tunnepohjaisesti, vaan vahvasti rationaalisesti, perustellen.

Missä tilassa rallin MM-sarja on mielestäsi tällä hetkellä?

Vaikeita aikoja on eletty, kun myös korona on vaikuttanut kaikkeen urheilussa. Tällä hetkellä ollaan muutenkin hieman vaikeassa asemassa ja eletään hankalaa jaksoa.

MM-sarjaan pitäisi saada ehdottomasti lisää valmistajia mukaan. Seuraavat säännöt ja niiden perusteella valmistuvat uudet autot näyttävät paljon, tuleeko mukaan lisää rallista kiinnostuneita autonvalmistajia.

Koska MM-sarjaa ajetaan täysin sähköllä?

Ensi vuonna siirrytään hybridiautoihin. En usko, että rallissa siirrytään koskaan täysin sähköön, koska silloin osa lajin luonteesta katoaa.

Missä Jari-Matti Latvala on kymmenen vuoden päästä?

Nyt tuli kyllä paha kysymys loppuun. Sanon, että olen rallin parissa, mutta roolia en lähde arvailemaan. Koko elämäni olen kuitenkin touhunnut ralliautojen kanssa.