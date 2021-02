Inga Magga kirjoitti raadollisen tarinan salilla tapahtuvasta seksuaalisesta ahdistelusta – nyt se palkittiin vuoden urheilukirjana

Thainyrkkeilijä Inga Magga kirjoitti romaanin seksuaalisesta hyväksikäytöstä urheilussa, joka palkittiin vuoden urheilukirjana. Nyt hän kertoo, mitä meidän kaikkien tulisi ymmärtää hyväksikäytöstä.

Koska tämä on urheilua käsittelevä julkaisu, Inga Maggaa pitäisi nyt varmaan kutsua thainyrkkeilijäksi. Niin usein julkisuudessa tehdään, mutta Magga itse ei miellä minkään yksittäisen määreen kuvaavan häntä. Hän on useampia asioita kuin moni muu. Oululainen, tamperelainen ja saamelainen. Taiteen ja filosofian maisteri, yläkoulun opettaja, äiti ja vaimo. Tänä vuonna hänestä on tullut myös esikoiskirjailija.

Ehkä parhaiten Maggaa kuvaakin se, kuinka hän itse kertoo eläneensä ”vähän hiki päässä koko ajan kaikkia asioita tehden”.

– Moni aina sanoo, että kauhea kun sulla on tahti tehdä sitä, tätä ja tuota. Itse ajattelen, että niinhän sen pitää ollakin. Itselleni tulee hyvä olo siitä, että on monta tärkeää asiaa, joilla on paikkansa minun elämässäni, 37-vuotias Magga sanoo.

Maggan monipuolinen tausta näkyy hänen esikoisromaanissaan Varjonyrkkeilijä (Like 2020), joka kertoo fiktiivisen tarinan seksuaalisesta hyväksikäytöstä nyrkkeilyssä. Kirja kuvaa teini-ikäisen tytön ja hänen valmentajansa suhteen kehittymistä, uhrin kokemaa traumaa ja vallan väärinkäyttöä monipuolisesti ja syvällisesti taidokkaalla suomen kielellä.

Erilaisia tarinoita ja romaaniaihioita vuosikymmenen kirjoittanut Magga puristi romaanin lopulliseen muotoonsa viimeisen kahden vuoden aikana ”nolla-ajalla”. Kahden lapsen kokopäivätöissä käyvänä äitinä ja thainyrkkeilyn SM-mitalistina se tarkoitti kirjoittamista aina, kun aikaa oli. Magga vei tarinaa eteenpäin aamuisin ennen kuin muu perhe heräsi, iltapäivällä ruuan laittamisen ohessa ja myöhään illalla, kun muut taas nukkuivat. Usein aikaa lahjoitti puoliso, muusikko ja kirjailija Marko Annala, joka ymmärtää kirjoittamisen ja luovan työn vaatiman rauhan tärkeyden.

Magga halusi kirjoittaa vaativassa tilanteessa paitsi kirjoittamisen itsensä takia, myös aiheen. Jo tavanomaisen mediaseurannan perusteella seksuaalista hyväksikäyttöä tapahtuu ”älytön määrä”, mutta silti siitä on Maggan mielestä yhteiskunnassa yhä äärimmäisen vaikea puhua. Juuri siksi siitä siis pitää sekä kirjoittaa että keskustella.

– Ajattelin myös, että se vaatii romaanin mitan, koska seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviä asioita ei selitetä minuutissa tai kahdessa edes ihmiselle, joka on aiheesta kiinnostunut.

Nyt ei ole romaanin verran tilaa, mutta yritetään silti sanoittaa ja selittää hyväksikäyttöä, valta-aseman väärinkäyttöä ja urheilun erikoispiirteitä.

Magga on perehtynyt aiheeseen paitsi kirjaa tehdessään, myös erityisopettajan opinnoissaan Turun yliopistossa. Siellä seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviä teemoja piti esitellä opiskelijoiden muodostamissa ryhmissä.

– Aluksi tuntui siltä, että miten tästä voi puhua. Laitettiin siihen sitten Ina Collianderin grafiikkaa mukaan, ja se auttoi heti, että kuulijoilla oli jotain, mitä katsoa. Jo silloin tuli tunne, että kyllä tästä pitäisi puhua. Hyväksikäyttö on yhtä tärkeä aihe kuin koulukiusaaminen ja perheväkivalta, ja kaikki sanat ovat tosi tärkeitä, jotta aiheesta tulee todellinen, taiteen myös oman romaaninsa yhdeksi elementiksi nostanut Magga sanoo.

Seksuaalinen hyväksikäyttö on tullut vastaan myös Oulussa kasvaneen Maggan omassa elämässä. Hän ei kirjoita kirjassa omista kokemuksistaan, mutta on ammentanut siitä, mitä on kuullut omien tuttaviensa kertovan.

– Kaikilla on varmasti ystäviä, joista ainakin yhdellä viidestä on kokemuksia siitä, että luottamus ja raja on rikottu. Yleensä ne ovat juuri nuoruusajan kokemuksia, jotka aktivoituvat ja joiden vaikutuksen omaan elämään huomaa vasta nuorena aikuisena 10–15 vuoden päästä.

Inga Magga thainyrkkeilee tamperelaisseurassa.­

Magga työskentelee päivätyössään kuvataideopettajana ja erityisopettajana Tampereen kupeessa Nokialla sijaitsevassa yläkoulussa. Hänestä aikuisten tulisi seksuaalisesta hyväksikäytöstä puhuttaessa muistaa, millainen nuoren maailma on. Yläkouluikäinen voi meikata ja pukeutua kuin aikuinen, tietää monista asioista enemmän kuin vanhempansa ja elää internetissä omaa salattua elämäänsä. Rajojen kokeileminen kuuluu nuoruuteen, samoin usko siihen, että pystyy ja on valmis mihin vain. Silti 15-vuotiaana mielikuva siitä, kuka minä olen, on vasta rakentumassa. Siksi on aina aikuisten vastuu tajuta, etteivät nuoret ole vielä aikuisia, eikä heillä ole ihmissuhteista ja seksuaalisuudesta kokemusta. Nuori ei voi antaa aikuiselle lupaa tehdä hänelle seksuaalisia tekoja.

– Vaikka hän itse kuvittelisi myöntyneensä siihen, niin nuori ei voi antaa sellaista lupaa. Se on aikuiselta aina rajojen ylittämistä, Magga muistuttaa.

Ongelmalliseksi seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemisen ja siihen puuttumisen tekee muun muassa se, ettei nuori itse välttämättä ymmärrä kyseessä olevan rikos. Magga vertaa tilannetta siihen, että nuorelta viedään lompakko. Silloin hänelle itselleenkin on selvää, että kyseessä on rikos ja siitä voi ja pitää kertoa kenelle tahansa. Seksuaalinen hyväksikäyttö on erilainen rikos. Sen voi tehdä aikuinen, josta on voinut tulla nuorelle hänen elämänsä kaikkein tärkein merkittävä henkilö ja joka voi auttaa ja tukea nuorta eteenpäin. Varjonyrkkeilijä-romaanissa valmentaja on päähenkilö Lolalle isällinen ja huolehtiva hahmo, joka lupaa auttaa nuorta tyttöä menestymään nyrkkeilyssä.

– Niin kauan kuin opit minulta, sinulla ei ole mitään hätää, keski-ikäinen valmentaja vakuuttaa.

Moni ilmiöön perehtymätön ei välttämättä ymmärrä, miten mukava ja merkittävä henkilö hyväksikäyttäjä voi nuoren elämässä olla. Siinä tilanteessa tämän voi olla vaikea nähdä, kuinka osa aikuisen teoista alkaa olla vääriä.

– Uhrin positiiviset tunteet hämärtävät sen, jos taustalla alkaa tapahtua asioita, jotka eivät enää ole nuorta tukevia, Magga kuvaa.

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyy usein myös se, että uhri janoaa hyväksyntää. Sitä tarvitsee jokainen ihminen, mutta etenkin epävarma nuori, joka ei kenties saa omille unelmilleen ja tarpeilleen vastakaikua mistään muualta kuin siitä ympäristöstä, missä hyväksikäyttö tapahtuu. Maggan romaanin päähenkilö ei tule nähdyksi kotona eikä koulussa, ja niin elämän ainoaksi merkitykselliseksi paikaksi muodostuu nyrkkeilysali. Sen aikuisella, valmentajalla, on yhtäkkiä hänen elämässään paljon valtaa. Maggan mukaan asetelma on tuttu myös todellisuudesta.

– Ihmiset, joilla on ikäviä tarkoitusperiä, ovat taitavia rakentamaan omaa vallan verkkoaan ja löytämään ihmisiä, joita he pystyvät manipuloimaan. Se on hidasta ja järjestelmällistä sen ihmisen valmistamista seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

– Kunpa minulla olisi jotain, mihin uskoa. Jotain muuta kuin hän, toteaa romaanissa 15-vuotias Lola.

Varjonyrkkeilijä-romaani sijoittuu urheilun maailmaan nyrkkeilysaliin, koska thainyrkkeilijänä Magga koki, että siitä ympäristöstä hän tietää tarpeeksi voidakseen kirjoittaa uskottavasti. Hän kuvailee nyrkkeilyn olevan äärimmäisten tunteiden laji ja sopivan sen tähden hyvin äärimmäisten ihmissuhteiden ja tilanteiden näyttämöksi.

Thainyrkkeilijänä Magga tuntee ihmisessä hyökkäystilanteessa viriävät alkukantaiset vaistot. Vaikka olisi tehnyt etukäteen treeneissä kuinka kovaa sparria, vasta ottelutilanteessa saa selville, miten pystyy toimimaan ”taistele tai pakene” -reaktion ottaessa kehosta vallan.

– Samalla tavalla ihminen ei voi etukäteen tietää, miten hän toimisi seksuaalisen hyväksikäytön tapahtuessa itselle, Magga sanoo.

Nyrkkeily sopi fiktiivisen tarinan kehykseksi myös siksi, että vaikka urheilussa ei Maggan mielestä ole sen enempää alttiutta seksuaaliselle hyväksikäytölle kuin muuallakaan yhteiskunnassa, siinä on kuitenkin omat erityispiirteensä. Urheilun sisällä tapahtuvaa vallan väärinkäyttöä ei voi ymmärtää ja kitkeä ilman näiden piirteiden tiedostamista.

Yksi niistä on se, että urheiluun kuuluu lähtökohtaisesti sekä henkinen että fyysinen läheisyys muiden urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Kun tehdään töitä keholla, on normaalia, että valmentaja koskettaa ja näyttää, miten kehon pitäisi toimia. On yhtä normaalia, että valmentaja haluaa ymmärtää nuoren mieltä.

– Urheilijan on luotettava ja oltava tosi auki. On jaettava hyvät ja huonot asiat, ja hyväksyttävä se, että siihen kuuluu kehollisuus, Magga kuvailee urheilun normaalia toimintaa, joka voi antaa sairaalle mielelle tien toteuttaa tarpeitaan.

Toinen urheilun ongelma on, että sen lähtökohta on kovin hierarkinen ja ylevä. Magga muistuttaa, kuinka jo antiikin Kreikan ajoista urheilijat ovat olleet salskeita, pelottomia ja uskollisia hahmoja, jotka eivät halua näyttää heikkouttaan ja joiden joukosta vastahankaan asettunut helposti tiputetaan pois. Yhä nykyäänkin vanhemmat haluavat lapselleen kunnollisen harrastuksen ja paikkakunnat oman hallin ja joukkueen.

– Se on puhdas, kunniallinen ja hyvä ympäristö. Kun siihen liitetään likaisuus, se ahdistaa. Se on syy, miksi uhrit eivät puhu siitä koskaan. Tapahtunut likaa uhrin maineen ja voi tehdä niin loppuelämäksi.

Seksuaalisen hyväksikäytön uhrit potevat myös syyllisyyttä, etenkin urheilun kirkasotsaisessa maailmassa.

– Satuttavin asia on se, että uhri syyllistää itsensä ja jopa kaikki ympärillä olijat syyllistävät hänet myös. Uhrien perheille seksuaalinen hyväksikäyttö saattaa olla yhtä kova kolaus kuin jos oma lapsi olisi tehnyt jotain rikollista tai pahaa. Se on niin vaikeasti käsiteltävä asia.

Romaanissaan Magga pystyy sanoittamaan uskottavasti sekä nuoren että aikuisen Lolan ristiriitaisia tuntoja ja sitä, miten moniin ihmisiin valmentajan rikollinen toiminta vuosien saatossa vaikuttaa. Hän ajattelee, että tosielämässä voimme tehdä yhteiskunnassa paljon, että samantyyliset raastavat ja traumatisoivat tapahtumaketjut jäisivät käynnistymättä.

Kaikki alkaa lapsuudesta. Jo pienille lapsille pitäisi Maggan mukaan opettaa, että mitkä alueet ovat kehossa sellaisia, ettei kenelläkään ole oikeutta koskea niihin. Yhtä tärkeää on kertoa, ettei yhdelläkään aikuisella ole oikeutta vaatia lasta kantamaan salaisuutta. Lapsi tarvitsee myös mahdollisuuden rakentaa hyvää itsetuntoa ja sellaisen elämänpiirin, jossa mikään yksittäinen ympäristö ei sulje ehdottomuudellaan pois kaikkia muita. Kaikkeen tähän tarvitaan kaikkia aikuisia.

Omassa työssään kuvataideopettajana Magga kyselee välillä yläasteikäisiltä liikuntaluokan oppilailta, miltä tuntuu tänään mennä treeneihin ja voiko harkkoihin jättää menemättä, jos on väsy.

– Nuoria ei saa kehua vain suorituksista. Omille oppilailleni voin sanoa, että ei se mitään, jos et osaa piirtää. Sä oot silti hyvä!

Maggan mielestä osalle ihmisistä juuri urheilu paikkaa oman mielen sekä elämän säröjä ja nostattaa. Se on hyvä asia, jos se tapahtuu ympäristössä, jossa voi olla myös heikko ja eri mieltä.

Urheiluseurojen ja muiden tiiviiden, pienehköjen yhteisöjen ongelma on Maggan mukaan se, että niiden menestys perustuu siihen, että kaikki pitävät yhtä. Se voi olla mahdoton asetelma tuoda esiin mitä tahansa epäasiallista toimintaa, joka on tapahtunut yhteisön sisällä ja jopa sen vaikutusvaltaisimman henkilön taholta.

– Pitäisi luoda kulttuuria, jossa se on yhtä pitämistä, että pidetään huolta toisesta silloin, kun hänellä on huono olla.

Magga korostaa, että monessa yhteisössä, myös urheiluseurassa, näin on jo. Esimerkiksi hän itse meni mukaan tamperelaisen perinteisen thainyrkkeilyseuran Chitalada Finlandin toimintaan kuusi vuotta sitten oman elämäntilanteen ollessa vaikea. Puoliso Marko Annala oli kärsinyt masennuksesta ja aina liikuntaa paljon harrastanut Magga kaipasi jotain uutta ja omaa, joka auttaisi häntä itseään jaksamaan. Thainyrkkeily osoittautui vaativaksi, treeneissä kaikkensa ottavaksi lajiksi, joka juuri siksi toi Maggalle yksityiselämään rauhaa ja voimaa. Kyse ei ole vain lajin ominaisuuksista, vaan myös siitä, minkälainen paikka oma kotisali on ja miten Pertti Nurmi häntä valmentaa.

– Kirjastani puuttuu hyvän yhteisön voimavarat, jäsenten keskinäinen ystävyys, hyvän valmentajan sitoutuminen ja se, mitä treenaaminen antaa. Minulla on älyttömän paljon iloa ja energiaa antavat tuki omassa yhteisössäni, Magga kehuu.

Jotta harrastaminen ja kilpailutoiminta olisi turvallista kaikkialla, Magga perää jokaiseen yritykseen ja urheiluseuraan kirjallisia sääntöjä ja ohjeita sen varalle, että seurassa kohdataan seksuaalista hyväksikäyttöä. Hän itse oli tyytyväinen viime talvena, kun vastattavaksi tuli Suomen eettisen keskuksen Suekin urheilijoille suuntaama kysely seksuaalisesta häirinnästä. Aika on hänestä selvästi suosiollinen aiheelle, josta on vaiettu pitkään.

Maggan kirja kuvaa ennen kaikkea seksuaalisen hyväksikäytön uhrin tunteita ja ajatuksia. Mielenkiintoisena kysymyksenä hän pitää sitä, kuinka paljon ja millä tavalla yhteiskunnassa tulisi keskustella myös hyväksikäyttäjistä ja siitä, miksi he toimivat niin kuin tekevät. Hetken pohdittuaan Magga sanoo, että huomiota pitäisi kiinnittää ainakin siihen, miten matalalla kynnyksellä hyväksikäyttäjä voi hakea mielihaluihinsa apua. Se voisi estää varsinaisen teon ja lapsen trauman.

– Joku voi nyt tuhahtaa, että rahaa pitäisi laittaa johonkin muuhun, mutta kyllä hyvinvointiyhteiskunnassa pitää olla varaa tällaiseen. Se on panostamista lapsiin ja perheisiin. Jos siellä on pahoinvointia, se kasvaa kuin lumipallo.

Maggan esikoisromaani päättyy toteamukseen, jonka pitäisi olla itsestäänselvyys. Valitettavasti se ei sitä ole, ja siksi siihen voi vielä vuonna 2020 päättää kokonaisen romaanin.

– Aina on tarpeellista sanoa, ettei syy ole koskaan uhrin, sanoo Magga.

Vastuu seksuaalisesta hyväksikäytöstä on aina aikuisilla. Maggan mielestä se on tekijällä, mutta myös kaikilla aikuisilla, jotka sitä havaitsevat.

– Ei voi sanoa, että nuorilla ja lapsilla olisi vastuuta, mutta mitä enemmän opetamme sitä, missä kulkee sopivan käytöksen ja oman kehon rajat, sitä helpompi myös heidän on puuttua.

Seksuaalinen hyväksikäyttö on aiheena raskas ja ruma. Osa lukijoista on kertonut kirjailijalle ahdistuneensa teoksesta.

Maggan mielestä meidän on kyettävä hankkimaan tietoa ja keskustelemaan myös ahdistavista aiheista, mutta muistettava, ettei mikään ole toivotonta. Etenkään sellaista ei ole kenenkään nuoren tulevaisuus.

Yläkoulun opettajana Magga näkee joka vuosi, kuinka paljon lapsi kolmessa vuodessa muuttuu ja kuinka paljon hän jatkaa muutostaan myös yläkoulun jälkeen.

Hänestä se on lohdullinen ajatus. Vaikka nuoren elämässä tapahtuisi kuinka kipeitä ja ikäviä asioita, ja vaikka seksuaalinen väkivalta on vielä paljon vaikeammin hyväksyttävä ja sanoitettava asia kuin vaikka läheisen kuolema, aikuinen ei saa alkaa ajatella, että uhrin elämä on huonoa eikä siitä tule mitään.

Maggan mielestä aina tulee.

– Jos on joskus kokenut pahaa, ei se tee ihmisestä voimatonta tai likaa koko ­elämää. Se voi auttaa esimerkiksi ymmärtämään muita. Elämässä tulee uusia vaiheita.