Raju tälli kaukalossa pilasi Tommi Niemelän selän hermoston – nyt oopperalaulajan poika loistaa valmentajana SM-liigassa

Tommi Niemelä, 37, on historian neljäs suomalainen, joka on valmentanut alle 18-vuotiaat jääkiekon MM-kultaan. Ammattilaistasolla näytöt päävalmentajana vielä puuttuvat. Mikä mies SM-liigan kärkipäässä pelaavaa Pelicansia nyt johtaa?

Tommi Niemelällä ei ole mitään haastattelua vastaan, mutta ajankohta arveluttaa.

– Kannattaakohan mitään juttua tässä vaiheessa vielä tehdä, Niemelä sanoo ja räjähtää samalla nauruun.

Artikkeli on julkaistu alun perin Urheilulehdessä 42/2020.

Kiinnostavuuden näkökulmasta ehdottomasti kannattaa. Niemelä, 37, on tuore ja toistaiseksi tuntematon valmentajakasvo SM-liigassa. Lahden Pelicans on hänen ensimmäinen päävalmentajapestinsä ammattilaistasolla.

SM-liigaympyrät eivät ole entuudestaan täysin tuntemattomia. Niemelä sai peliurallaan tililleen yhden liigaottelun Jokerien maalilla kaudella 2002–03.

Debyytistä ei jäänyt paljon käteen. 25. helmikuuta 2003 pelattu liigakierros muistetaan paremmin Auran Aalloille Kärpät–TPS-ottelua selostaneen Iku Viitasen korkealentoisesta selostuksesta. Viraali-ilmiöksi noussut selostussessio on todennäköisesti myös ainoa internetin syövereihin jäänyt dokumentaatio, jossa Niemelän pikainen liigadebyytti noteerattiin edes jollain tasolla, kun Viitanen luetteli tilanteita muilta paikkakunnilta.

– Muistan sen selostuksen. Sitä on tullut kuunneltua muutaman kerran jälkeenpäin, koska 15 minuutin kuuluisuuteni parrasvaloissa oli niin lyhyt. 38 peliminuuttia, yhdeksän torjuntaa ja nolla maalia. SM-liigassa torjuntaprosentti on sata, eikä se siitä koskaan tipu, Niemelä naurahtaa.

Viitasesta poiketen ilta ei jäänyt Niemelän viimeiseksi esiintymiseksi liigatasolla.

Nyt, 17 vuotta myöhemmin, Niemelä on SM-liigan toiseksi nuorin päävalmentaja, jonka käsissä on yksi kiinnostavimmista pilottiprojekteista moneen vuoteen.

Paluu SM-liigaan ja vaihtopenkin taakse herättää kiinnostusta myös Lahden ulkopuolella, mutta Niemelä ei koe olevansa erityisessä näytön paikassa.

– En lähesty tätä pestiä siitä näkökulmasta, että tämä olisi minun ensimmäinen iso näyttöpaikkani päävalmentajana. Minulla on ollut hyvät opettajat, jotka ovat opettaneet, että kun rakentaa rauhassa ja menee koko ajan oman toiminnan kehittämistä kohti, sitä kautta tulee myös tuloksia ja uusia mahdollisuuksia. Nyt pääsen tekemään sitä, mistä nautin ja yritän auttaa pelaajia niin hyvin kuin osaan, Niemelä sanoo.

Luotto omiin kykyihin on kova.

– Yksi viisas mentori on sanonut, että hyville valmentajille soitetaan siinä vaiheessa kun on oikea aika. Se on ollut jännä ohjenuora, jota on sinällään vaikea toteuttaa, mutta olen pyrkinyt aina noudattamaan sitä. Tähän mennessä puhelin on aina soinut.

Niemelä veti Pelicansin harjoituksia syyskuussa 2020.­

Niemelän juuret ovat Helsingissä, mutta ”ylimielinen stadilainen”, kuten Niemelä leikkisästi itseään kutsuu, on nähnyt eri kulttuureita pienestä pitäen.

Niemelän isä on oopperalaulaja, jonka työt veivät koko perheen ulkomaille moneksi vuodeksi. Niemelä asui kaksivuotiaasta seitsemänvuotiaaksi Saksassa. Myöhemmin Niemelän äidin opinnot veivät perheen takaisin Suomeen, minkä jälkeen Niemelöiden perhearki jakaantui kahteen eri maahan, kun samaan aikaan isä loi uraa Keski-Euroopassa.

Helsingin saksankielisessä koulussa opiskellut Tommi Niemelä lähti omalle reissulle kiekkotellukseen aikoinaan Vantaan Hämeenkylästä.

OKK:n kasvatti kolusi HIFK:n junioripolun läpi, jolloin hän kasvoi ”hyvällä tavalla” stadilaiseen ylimielisyyteen.

Kiekkoura maalivahtina päättyi vain 24-vuotiaana Saksan kolmanneksi korkeimmalla tasolla, kun kauden avausottelussa 18 peliminuutin jälkeen raamikas kanadalainen kolasi suomalaisvahdin sillä seurauksella, että Niemelän selästä ponnahti kaksi välilevyä paikoiltaan.

– Selässä oli jo aiemmin ongelmia. Vasemman jalan hermot vaurioituivat pahasti ja jalasta meni kokonaan tunto. Selkäleikkaus meni hyvin, mutta vasempaan pakaraan tuli hermovaurio. Se oli siinä. Vaikka se oli siihen aikaan kova paukku, nyt voi sanoa, että se oli paras asia, mitä elämässäni on tapahtunut.

” Selkäleikkaus meni hyvin, mutta vasempaan pakaraan tuli hermovaurio. Se oli siinä.

Jo ennen lopettamispäätöstä 17-vuotiaana ylioppilaaksi kirjoittanut Niemelä oli hoitanut koulunkäynnin kunnialla ja takaraivossa oli ajatus valmentajan työstä.

Tommi Niemelä maalilla A-nuorten ottelussa HIFK–Tappara vuonna 2001.­

Kolmen vuoden liikuntaneuvojan tutkintopaperit taskussa Niemelä jatkoi opiskelua Vierumäellä uudella, Erkka Westerlundin vetämällä jääkiekkovalmennukseen erikoistuneella ammattikorkeakoululinjalla.

– Siinä vaiheessa oli selvää, että nyt olen menossa kohti jotain uutta.

Niemelä aloitti valmennusuransa Kiekko-Reippaan junioreissa odotettua nopeammin.

– E-juniorien vastuukoutsin talo oli palanut kaksi viikkoa sarjan alettua, ja he tarvitsivat uuden valmentajan joukkueeseen. Olin heti innokas ottamaan pestin vastaan, Niemelä muistelee.

Heti seuraavana vuonna avautui pesti C-juniorien päävalmentajana. Niemelä eteni nopeassa tahdissa Pelicansin C-junioreista A-junioreihin.

Lahdesta matka vei liiton leipiin, missä Niemelä työskenteli kolme kautta juniorimaajoukkueiden valmentajana. Niemelä pitää ajanjaksoa kullanarvoisena oman valmentajuutensa kehittämisen kannalta.

– Siinä valmennetaan valmentajia enemmän kuin pelaajia. Se oli huikea oppimispätkä, jonka aikana näin kaikki liigaseurat C:stä liigaan asti ja kaikkien valmentajien toimintatavat. Samalla näin myös mitä muissa maissa tehdään, miten pelaajia kehitetään ja miten peliä organisoidaan. Koko ajan tuli peilattua nähtyä omiin juttuihini ja sitä kautta sain haastaa itseäni. Se oli inspiroivaa ja opettavaista.

Tommi Niemelä Vierumäellä huhtikuussa 2018.­

Hymyilevä ja puhelias valmentajapersoona nousi suuren suomalaisen kiekkoyleisön tietoisuuteen ensimmäisen kerran keväällä 2018, kun hän valmensi Pikkuleijonat alle 18-vuotiaiden maailmanmestariksi. Kaapo Kakon ja Jesperi Kotkaniemen tähdittämä joukkue hurmasi katsojat raikkaudella ja ennakkoluulottomuudella. Samoja piirteitä edusti myös lähes poikamaisen innokkaasti otteluiden jälkeen kommentteja jaellut Niemelä.

Turnaus nosti Niemelän harvinaiseen joukkoon, sillä hänestä tuli vasta neljäs suomalaisvalmentaja, joka on johtanut joukkueensa alle 18-vuotiaiden MM-kultaan. Samalla Niemelä nosti osakkeitaan valmentajamarkkinoilla.

Niemelä ei halua kuitenkaan antaa liian suurta painoarvoa MM-kullan merkitykselle omaan valmentajapolkuunsa tai sen jatkohaaroille.

– En ole mitannut sillä mestaruudella omaa onnistumistani. Se ei ole se mittari. Vaikka olisimme hävinneet välierässä Ruotsille, uskon, että se kolmevuotinen projekti olisi ollut onnistunut. En halua missään nimessä vähätellä tulosta, mutta en saanut esimerkiksi työtä Sveitsistä tai Pelicans-pestiä mestaruuden takia. Yksittäisenä kokemuksena se oli meille kaikille mukana olleille merkittävä. Ne tunteet, jotka mestaruudesta tulivat, eivät häviä koskaan ja antavat lisäenergiaa arkeen, Niemelä kokee.

Tommi Niemelän valmennusuran kohokohta toistaiseksi: alle 18-vuotiaiden MM-kulta.­

Apuvalmentajan paikka Sveitsin pääsarjassa pelaavasta Lausannesta aukesi tutun pelaajalegendan kautta, kun Lausanne nimesi Ville Peltosen päävalmentajaksi kaudeksi 2018–19. Peltonen halusi saada ryhmäänsä lisää suomalaista osaamista.

– Olen tuntenut ”Hölön” 20-vuotiaasta asti, joten olemme pitkältä ajalta kavereita. Olemme jutelleet paljon jääkiekosta, ja olen nähnyt hänen työskentelyään nuorisomaajoukkueessa. Hänen vahvuutensa ovat positiivisuus ja oikeanlainen ote tekemiseen. Hän on ahkera ja hyvä monessakin asiassa, niin pelillisellä puolella kuin ihmisten johtamisessa, Peltonen kuvailee.

Niemelälle apuvalmentajan pesti toi kaivattua vaihtelua.

– Apuvalmentajana oppii todella paljon, jos vain pitää silmät auki ja uskaltaa ottaa kaiken vastaan, mitä pesti tarjoaa. Halusin hypätä heti syvään päähän ja nähdä, mitä arki on Euroopan huippusarjassa ja millaista on valmentaa huippupelaajia.

– Iso oppi oli vaatimustason ymmärtäminen yksityiskohtaisesti ammattilaispelaajien kohdalla. Samalla myös oppi seuramaailman naurettavuuden. Meillä oli toimistolla pelkästään töissä 40 ihmistä ja rahaa oli helvetisti käytössä, mutta mitään ei tapahtunut. Kukaan ei voinut tehdä mitään päätöksiä, koska Sveitsi on hyvin vanhakantainen ja byrokraattinen maa. Se on todella jäyhä ympäristö, Niemelä hymähtää.

Niemelän avomielinen ja ahkera tyyli teki työnjohtaja Peltoseen vaikutuksen kahden kauden ajan.

– Joukkueessa on aina monta erilaista persoonaa, ja heidät pitäisi saada samaan joukkuemuottiin ja samalla saada kaikista myös paras irti. Se ei ole helppo yhtälö. Arvostan, miten Hölö pystyy lähestymään pelaajia. Yritän noudattaa samaa, sanoo Peltonen.

Suomalaisen jääkiekko-opin iskostaminen eri pelikulttuurien kasvateille oli hyödyllinen kokemus tulevaisuutta varten.

– Pelaajat eivät olleet tottuneet siihen, että koutsit ovat oikeasti heidän puolellaan ja tarkoituksena on auttaa heitä paremmaksi. Kun pelaaja oppii luottamaan siihen, että valmentaja haluaa auttaa, pelaajasta tulee todella avoin kaikelle. Kun opitaan avaamaan vuorovaikutussuhde ja luottamaan täysillä toinen toisiimme, se tyyli puree kaikkialla maailmassa, Niemelä kokee.

Lahdessa on kokeiltu eri doktriinejä viime vuosien aikana. Pelicansin valmentajakatalogi on värikästä luettavaa.

Aiemmin Lahdessa yritettiin rynniä kohti kärkeä moottorisahan ja spartalaisen asenteen voimin, kun Petri Matikainen ja Pasi Nurminen johtivat joukkoja edestä. Muutaman räiskyvän ja tulenaran kauden jälkeen pelaajalegenda Ville Nieminen otti ohjat käsiinsä. Tuloksellisen avauskauden jälkeen kitka seurajohdon ja valmennuksen välillä kasvoi niin suureksi, että Nieminen sai potkut kesken kauden viime marraskuussa, ja katseet suunnattiin suosiolla tähän kauteen.

Hyvissä ajoin syyskaudella kiinnitetty Niemelä oli uusi vaihtoehto. Irtiotto menneestä.

Liiton valmentajalinjaston unelmavävy eroaa valmentajana edeltäjistään.

– Uusi valmentaja tuo aina uusia juttuja. Aiemmilta kausilta tuttu kova vaatimustaso on säilynyt, mutta sen päälle on tullut uudenlaista rytmitystä harjoitteluun. Asioista myös keskustellaan paljon yhdessä. Turha huutaminen on poissa. Niin hyvät kuin huonotkin asiat käydään läpi olemalla rehellisiä toisillemme. Yritämme sitä kautta tulla paremmiksi yksilöinä ja joukkueena, kertoo kapteeni Hannes Björninen, joka pelasi Niemelän alaisuudessa jo Pelicansin junioreissa.

Paljon junioripelaajien kanssa töitä tehnyt Niemelä ei halua verrata itseään edeltäjiinsä, mutta puheista saa kuvan, että Pelicansin penkin takana on nyt päävalmentaja, joka ei ole tullut valmentamaan vain liigajoukkuetta.

– Tässä vaiheessa Pelicans on itselleni paras mahdollinen paikka. Tunnen toimintaympäristön entuudestaan ja tiedän millaisia ihmisiä täällä on tehnyt pitkään töitä jääkiekon parissa. Junnuputkessa on tehty loistavaa työtä, kun toimintatapoja muutettiin kahdeksan vuotta sitten. Koko organisaatio on saatava samalle kartalle. Meidän on tehtävä yhteisönä sen eteen töitä, että tulisimme paremmaksi seuraksi, Niemelä visioi.

Tommi Niemelä kertoo osaavansa olla armoton, jos pelaaja ei sitoudu tavoitteisiinsa. Vieressä Hannes Björninen, jota Niemelä on valmentanut jo junioreissa.­

Pelicansin yhteisöä on koeteltu viime kuukausien aikana. Pelicans oli ainoa liigaseura, joka turvautui keväällä pelaajien lomautuksiin. Kiristystoimien lisäksi johtoporras on vaihtunut ja seuran ympärillä on sattunut ja tapahtunut. Omistaja Pasi Nurmisen rikosepäily oli sekoilujaksolle jäävuoren huippu.

Niemelä tykkää puhua jään tason toiminnasta ja urheilupuolen kuntoon laittamisesta, mutta tulokaskoutsi ei voi kokonaan ummistaa silmiään siltä, mitä ympärillä on tapahtunut.

– En ole joutunut menettämään yöuniani, mutta nämä ovat olleet ikäviä tilanteita. Onhan tämä mietityttänyt, enkä voi ulkoistaa itseäni yhteisöstä pois, mutta en ole myöskään halunnut sekaantua niihin sen enempää, Niemelä toteaa.

– Olen tehnyt suoraan sen päätöksen, että tehtäväni täällä on auttaa pelaajia. Olen täällä pukukopissa olevia jätkiä varten. Tehtävänä on tehdä tästä paras mahdollinen lopputulos. Kun sellainen asenne on jokapäiväiseen tekemiseen, tästä voi tulla vielä sellaista, mitä kukaan ei olisi voinut ikinä kuvitellakaan.

–Tässä vaiheessa Pelicans on itselleni paras mahdollinen paikka, Tommi Niemelä sanoo.­

Niemelä käyttää puheessaan toistuvasti ”huippu”-etuliitettä kuvaillessaan valmentamisen käytäntöjä ja siihen liittyviä korkealentoisia tavoitteita. Kirjaoppineisuus paistaa läpi.

– Huipun vastakohta ei ole suinkaan huono vaan hyvä. Susanna Rahkamo väitteli tästä aiheesta tohtoriksi. Se oli silmiä avaava väitöskirja, kun ajattelee vaikka mitä haluamme tehdä nyt Lahdessa ja miten huippujoukkueet toimivat. Hyvää voi tehdä aika moni, mutta huippua harvat.

” Huipun vastakohta ei ole suinkaan huono vaan hyvä. Hyvää voi tehdä aika moni, mutta huippua harvat.

Oman valmennusfilosofiansa Niemelä tiivistää yhteen kysymykseen.

– Ovatko pelaajat valmentajia varten vai valmentajat pelaajia varten? Minun kohdallani vastaus on 100-prosenttisesti se, että valmentajat ovat pelaajia varten. Tämä ajatus on ohjannut minua alusta lähtien, kun aloin pohtia valmentamista. Meidän valmentajien tehtävänä on auttaa pelaajia pääsemään unelmiaan kohti. Se on valmentamisen syvin olemus, Niemelä näkee.

Tämän aatoksen ympärille rakentuu Niemelän johtamassa Pelicansissa myös konkreettinen arki, johon kuuluu luonnollisesti pelin valmentaminen ja vaaliminen.

Peli määrittelee myös Niemelän onnistumisen. Ylväät puheet ”jatkuvasta kehittymisestä” menettävät äkkiä merkityksensä, jos peli sakkaa ja tulosta ei tule.

Millaista jääkiekkoa Niemelän Pelicans pelaa?

– Unelma olisi, että joukkue pelaisi niin monipuolisesti, että kauden jälkeen tehdyt maalit jakautuisivat yhtä tasaisesti suorahyökkäyksiin, riistoihin, hyökkäysalueen hyökkäyspeliin ja ylivoimaan.

Tommi Niemelä haluaa, että hänen joukkueensa määrittelee pelin virtauksen. Kuvassa Ryan Lasch iskee maalin TPS:n verkkoon.­

Niemelä haluaa joukkueensa määrittelevän pelin virtauksen, mutta ei rakenteen kustannuksella.

– Pitäisi pystyä hyökkäämään niin hyvin, että pystymme puolustamaan nopeasti läheltä, jotta pääsemme uudestaan hyökkäämään mahdollisimman lähellä vastustajan maalia. Onko nopea tai hidas tai puolinopea lähtö, se ei ole se olennaisin asia, vaan löytää se keino, jolla pääsee pelin virtauksen päälle.

– Joskus se tarkoittaa sitä, että meidän on pysäytettävä peli, jos olemme joutuneet puolustamaan pitkään. Mieluummin pysäytetään peli ja hyökätään sen jälkeen rakenteellisesti hyvin yhdessä, Niemelä kertoo.

Projektin ensimmäisen kauden aikana on myös oltava realisti. Kaikkea ei voi haukata kerralla.

– Jokaisen uuden joukkueen matka lähtee nollista liikkeelle. Alussa on lyötävä perusperiaatteet kivijalkaan. Puolustus- ja hyökkäyspelistä pitää löytyä tietyt periaatteet, jonka päälle me voimme sitten tehdä syventävää hienosäätöä. Alussa meillä pitää olla niin kova iskupeli, että pääsemme puolustusalueelta ulos 10 sekunnissa ja pystymme hyökkäämään 60 metriä, Niemelä täsmentää.

Muutostyössä etenkin alkuvaiheessa riittävä vaatimustaso on kaiken keskiössä. Niemelällä on hymypojan maine, mutta kapteeni Björnisen mukaan Pelicansin kopissa ei vallitse pörröinen ”happy family” -meininki.

– Vaikka hän on pelaajalähtöinen valmentaja, joka kysyy paljon pelaajien mielipiteitä, samaan aikaan hän on hyvin jämäkkä johtaja. Hän pitää kokonaisuuden hyvin hanskassa, Björninen kertoo.

Niemelä on vastakohta vanhan liiton autoritäärisestä valmentajasta. Käskeminen ei kuulu sanavarastoon. Kaikki tapahtuu hyväntahtoisuuden ja välittämisen kautta.

– En usko spartalaiseen lähestymistapaan, jossa välinpitämättömyys ja ainoastaan oman edun tavoittelu johtavat voittamiseen. Uskon siihen, että samaan aikaan voi olla huippuihminen, -urheilija ja -voittaja, Niemelä pohtii.

” En usko spartalaiseen lähestymistapaan, jossa välinpitämättömyys ja ainoastaan oman edun tavoittelu johtavat voittamiseen.

Pehmeillä arvoilla johtaminen ei tarkoita Niemelän ajattelussa sitä, että se olisi pois kovasta vaatimustasosta.

– Päinvastoin. Tarkoituksena on kasvattaa urheilijan sisäistä motivaatiota, johon kuuluu autonominen tunne, kyvykkyyden tunne ja yhteisöllisyyden tunne. Kun urheilijalla on vahva motivaatio kehittää itseään, hänellä ei ole mitään ylärajoja. Sitä kautta hän on motivoitunut tekemään itsestään paremman pelaajan myös yhteisölle.

Tommi Niemelä on historian neljäs suomalainen, joka on valmentanut alle 18-vuotiaat jääkiekon MM-kultaan.­

Keskustelevassa ja avoimessa valmentaja–pelaaja-suhteessa ruuvia voi Niemelän mielestä kiristää enemmän oikeilla hetkillä kuin käskevästi ylhäältä johdetussa suhteessa.

– Sen jälkeen voin olla kova, välillä tosi raakakin, kun on sen paikka. Jos esimerkiksi urheilija sanoo, että NHL on hänen tavoitteensa ja hän haluaa päästä tietylle tasolle, ja sen jälkeen toimiikin sitä vastaan, niillä hetkillä olen ehdoton.

Peltosen mukaan Niemelän kyky heittäytyä täysillä projekteihin mukaan tekee hänestä inspiroivan valmentajan, joka saa helposti pelaajat puolelleen.

– Hänellä on nöyryys oppia joka päivä ja haastaa itseään sekä muita. Vaikka hän on avoin ja positiivinen, vaatimustason säilyttäminen on oltava siellä taustalla koko ajan. Hölön joukkueissa pyritään aina toimimaan rohkeuden kautta. Rohkeutta ei ainakaan suitsita liikaa. Joskus se kehittyminen näyttäytyy erilaisina virheinä kentällä, mutta sellaista se uuden oppiminen on, Peltonen sanoo.

Pelicans ei ole ollut viime vuosina kärsivällisyyden kehto, mutta Niemelän mukaan hänelle on annettu aikaa oppia ja kehittää.

Sopimus on mallia 2+2 vuotta, ja projekti on vasta alussa. Niemelä lähestyy savottaa tavoilleen uskollisesti täynnä optimismia.

– Kun on halu tehdä yhdessä hyviä asioita, silloin luo myös mahdollisuuden onnistua.