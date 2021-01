Synkällä hetkellä Juuso Välimäki purskahti itkuun astuessaan jäähallin ovista – nyt hän on marssinut NHL:ään raamit kaulassa

Juuso Välimäki, 22, oli jo lähes unohdettu pelaaja NHL:ssä, sillä vakava polvivamma keskeytti nousukiidon kesällä 2019. Puolentoista vuoden korpivaelluksen jälkeen nokialainen on nyt valmis läpimurtoon Calgary Flamesissa.

Jälkikäteen katsottuna SM-liigakauden merkittävin siirtopommi jysähti 30. syyskuuta, vain päivä ennen runkosarjan alkua. Tiedote Juuso Välimäen lainasopimuksesta Ilvekseen ei kuitenkaan julkaisuhetkellä noussut sen suuremmaksi kiekkovaltakunnan uutiseksi.

Pitkään pelaamatta olleen Välimäen lainasopimus hautautui lukuisten muiden SM-liigaseurojen tekemien NHL-lainojen jatkeeksi, kun liigaseurat kilpavarustelivat kiihtyvään tahtiin kokoonpanojaan.

Kun kausi pyörähti käyntiin, hyvin pian kävi selväksi, ettei Välimäki ollut mikä tahansa lainapelaaja SM-liigassa.

Calgary Flamesin nuori puolustaja näytti kaikille, että hän on valmis läpimurtoon NHL:ssä. Samaan temppuun, jonka piti tapahtua jo puolitoista vuotta sitten.

Harva antoi ennakkoon saumoja Välimäelle, kun Flamesin harjoitusleiri alkoi syksyllä 2018.

Kesällä 2017 ykköskierroksen 16. pelaajana Calgaryyn varattu nokialainen oli pelannut tehokkaita kausia Kanadan junioriliigassa WHL:ssä ja kipparoinut Suomen nuorisomaajoukkueita arvoturnauksissa, mutta pelipaikan valtaaminen NHL:stä alle parikymppisenä keltanokkana ei näyttänyt kovin todennäköiseltä.

Välimäki itse uskoi mahdollisuuksiinsa leirin alusta asti.

– Kovin moni ei laskenut sen varaan, että olisin kauden aloittavassa kokoonpanossa. Olin aikalailla ainoa, joka uskoi siihen tosissaan, Välimäki sanoo nyt.

Leiri ja harjoituspelit sujuivat ennakkoluulottomalta tulokkaalta mallikkaasti. Asenne, työmoraali ja otteet jäällä tekivät seurajohtoon vaikutuksen.

Juuso Välimäki poseerasi Calgary Flamesin kuvaajalle seuran harjoitusleirillä syyskuussa 2019.­

Välimäki käytti täydellisesti hyväkseen myös erikoisjärjestelyt. Samana syksynä Calgary ja Boston pelasivat pari harjoitusottelua Kiinassa, minkä seurauksena Calgaryyn jäi osa leiriryhmästä, mukaan lukien Välimäki, pelaamaan tukun muita harjoitusotteluita.

– Pelasin yhdeksästä harjoituspelistä kahdeksan. Sitä kautta raivasin tieni aloituskokoonpanoon ja sain ensimmäiset maistiaiset NHL:stä, Välimäki sanoo.

Marraskuussa tuli ensimmäinen iso vastoinkäyminen, kun lupaavasti alkanut tulokaskausi keskeytyi nilkan nivelsidevammaan. Huilia kesti kaksi kuukautta, jonka aikana NHL-maailmassa ehtii tapahtua yhtä sun toista.

Tammikuun NHL:n tähdistöviikonlopun ja NHL-joukkueiden huiliviikon tienoilla Välimäki lähetettiin AHL:ään Stockton Heatiin hakemaan peliminuutteja.

– Alkujaan visiitin piti olla lyhyt, ainakin sen perusteella mitä minulle kerrottiin, mutta se ei pitänyt ihan paikkansa. Lopulta pelasin Stocktonissa 20 peliä. Se oli samantyyppinen pätkä kuin tänä syksynä Ilveksessä. Pelasin isoja minuutteja isossa roolissa ja joka pelitilanteessa. Se teki hyvää. Sain lisää itseluottamusta ja paremmin kiinni kokonaisvaltaisesta kiekollisesta pelistä, Välimäki kertoo.

Juuso Välimäki (oik.) tositoimissa NHL:ssä keväällä 2019.­

Tulokaskausi päättyi ylhäällä. Runkosarjan lopun pari NHL-ottelua ja siihen päälle kaksi kypsää esitystä uran ensimmäisissä NHL:n pudotuspeleissä Colorado Avalanchea vastaan nostivat odotuksia.

– Ne ottelut pudotuspeleissä olivat koko kauden kaksi parasta peliäni. Se kasvatti lisää intoa ja näyttämisen halua seuraavaa kautta varten. Minä ja koko organisaatio olimme tyytyväisiä avauskauteen.

Neljä kuukautta myöhemmin Välimäen maailma romahti.

Katastrofi. Sillä sanalla Välimäki kutsuu edelleen 13. elokuuta 2019 tapahtunutta loukkaantumista.

Välimäestä aistii ja kuulee, että harjoituskaudella tullut vakava polvivamma nostaa edelleen tunteita pintaan.

– Piti jatkaa siitä, mihin jäin Calgaryssa edellisenä keväänä. Oma ajatus oli, että laitan kunnolla jalan oven väliin, olen joka ilta kokoonpanossa ja teen itsestäni isomman nimen. Sen takia loukkaantuminen oli vielä isompi kolaus ja tuntui entistä pahemmalta, Välimäki sanoo ja huokaa syvään.

– Siitä päivästä ja sen syksyn hetkistä on monenlaisia fiiliksiä, ja olen koettanut myös unohtaa niitä. Paljon niitä olen joutunut myös käsittelemään. Se oli aika synkkä syksy.

Juuso Välimäki pelasi syksyllä SM-liigaa Ilveksessä.­

Uransa toiseen NHL-kauteen valmistautuneen lupauksen oikean polven eturistiside repesi, mikä tarkoitti pitkää huilia. Välimäki kuntoutti polveaan ensin hetken Suomessa ennen leikkausta ja lentoa rapakon taakse.

– Lentoliput oli jo varattu ennakkoon Calgaryyn, ja lopulta lähdin sinne samana päivänä, mutta hieman eri merkeissä kuin oli alun perin tarkoitus, Välimäki muistelee.

Polvi operoitiin 28. elokuuta. Alkoi pitkä ja vaativa kuntoutusjakso.

– Alun shokissa sitä ei oikein tajunnut, kuinka rankka seuraava vuosi on edessä. Opettelin kävelemään uudestaan. Pikkuhiljaa kaikki alkoi nollista.

Uuden NHL-kauden alkaminen pahensi tuskaa entisestään.

– En ajatellutkaan, miten vaikeaa se on. Alkuun en pystynyt katsomaan edes pelejä. Muistan kun menin hallille katsomaan ensimmäisiä kertoja, purskahdin vain itkuun, kun astuin hallin ovista sisään. Muut olivat jäällä, mutta itse en pystynyt olemaan mukana. Koin monenmoista surun, vihan ja hämmennyksen tunnetta niinä aikoina, Välimäki kertoo.

Kuntoutus eteni hitaasti, mutta varmasti. Tammikuun lopulla 2020 Välimäki pääsi ensimmäistä kertaa jäälle ottamaan tuntumaa. Ensin kymmenen minuuttia, sitten 20 minuuttia, 30 minuuttia… kerta kerralta tuntuma alkoi palata ja Välimäki pystyi etenemään hiljalleen suoraluistelusta suunnanmuutoksiin.

– Kuntouttaminen oli urani vaikein ja pisin. Toivottavasti se oli myös viimeinen vastaavanlainen. Kuntoutus on hyvin pitkäjänteistä hommaa, jossa pitää olla kärsivällinen. Joka päivä pitää jaksaa tehdä se sama pieni työ, joka ei välttämättä tunnu siinä hetkessä mukavalta, Välimäki muistuttaa.

Jäälle pääsy oli henkisesti helpottavin osa kuntoutusta, koska Välimäki pääsi hiomaan myös ruosteessa olleita lajitaitojaan Flamesin luistelu- ja lajitaitovalmentajien kanssa.

Maaliskuussa silmille iskenyt koronakriisi ja NHL-kauden keskeytys ei suoraan vaikuttanut Välimäen suunnitelmiin, sillä kuntoutuksen takia pelaaminen keväällä oli jo tuhoon tuomittu hyvissä ajoin.

Alkusyksyn kuplapudotuspelit olivat toinen juttu. Välimäki oli Flamesin mukana Edmontonissa kuplassa, ja samalla alkoi kyteä pieni toivonkipinä paluusta pelihommiin.

– No, se olikin sitten sen kauden viimeinen pettymys. Koska koin olevani kunnossa ja harjoitusleiri ennen pudotuspelejä meni mielestäni todella hyvin. Mietin, että nythän tässä ollaan vielä kokoonpanossa pudotuspeleissä, mutta muut jutut estivät pelaamisen, Välimäki hymähtää.

NHL-byrokratia näytteli tapauksessa isoa roolia. Flamesin organisaatio ei halunnut polttaa Välimäen tulokassopimuksesta lisää otteluita. Jos hän olisi pelannut toisella NHL-kaudellaan yhden ottelun, Välimäki olisi jouduttu suojaamaan Seattle Krakenin valinnalta vuoden 2021 laajennusvaraustilaisuudessa.

– Kukaan ei ole sitä koskaan sanonut suoraan, mutta se liittyi Seattlen laajennusdraftin sääntöihin. Toki siinä painoi sekin vähän vaakakupissa, että olisin hypännyt pitkän tauon jälkeen suoraan pudotuspeleihin, mutta itselleni se oli iso pettymys. En saanut siitä kuplassa olemisesta itselleni oikein mitään.

– Kun palasin sieltä Suomeen, se oli ensimmäinen kerta, kun pystyin kunnolla huokaisemaan. Päätin silloin samalla, että seuraavan kerran kun pelit alkavat, meikäläinen on täydessä iskussa.

Välimäki toki tiesi, ettei paluu kentille polvivamman jälkeen ole helppo rasti. Pääsy takaisin vaadittavaan pelikuntoon ja oikean tuntuman saaminen vaatii aikaa.

Vakava loukkaantuminen ja pitkä, useita kuukausia kestänyt kuntoutusjakso toivat ajoittain epävarmuutta ja ylimääräistä stressiä nuorelle puolustajalle, mutta päällimmäisenä tunteena oli valtava palo päästä takaisin pelaamaan.

– Siinä oli myös se toinen puoli. Minulla oli niin pitkään lataus päällä ja kova into päästä takaisin pelaamaan. Sellainen tietynlainen raivo, että kun pääsen takaisin jäälle, sitten alkaa muuten tapahtua!

Kun Ilves tarjosi lainasopimusta, Välimäki ei epäröinyt hetkeäkään. Kahleet lyötiin poikki ja peto pääsi irti.

– Omassa päässäni odotukset olivat heti aika kovat, jopa vähän turhan kovat. Calgaryn päästä tuli kuitenkin alkuun sellaista viestiä, että mene vain pelaamaan rennosti ja nauttimaan eikä sillä ole pahemmin väliä, miten pelit menevät.

Juuso Välimäki oli SM-liigan paras puolustaja syksyllä. Hän ehti edustaa Ilvestä reilut kaksi kuukautta.­

Flamesin seurajohdon rohkaisevalla viestillä oli oikeanlainen vaikutus Välimäkeen.

– Sitä kautta se muuttui rennoksi ja ilon kautta pelaamiseksi. Unohdin jopa sen, etten ollut pelannut hetkeen. Pelaaminen alkoi sujua vähän kuin siivillä, eivätkä isotkaan minuutit tuntuneet enää oikein missään, Välimäki kertoo.

Päätyminen Ilvekseen oli odotettu, sillä Ilves oli entuudestaan tuttu seura Välimäelle. Nokialaislähtöinen puolustaja pelasi seurassa viimeksi A-nuorissa kaudella 2014–15. Seuraavat kolme kautta Välimäki edusti Kanadan junioriliigassa WHL:ssä pelaavaa amerikkalaisjoukkuetta Tri-City Americansia.

Silti Välimäki myöntää, että paluu viiden vuoden tauon jälkeen Hakametsään jännitti aluksi.

– Moni ei ehkä ajatellut tai uskonut, että palaset loksahtaisivat noin hyvin paikoilleen. En edes minä, mutta on hienoa katsella näin jälkeenpäin, miten se pätkä kokonaisuudessaan meni, Välimäki iloitsee.

Välimäki oli Ilveksen puolustuksessa illasta toiseen dominoiva hahmo, joka vaikutti pelin kulkuun jokaisella kentän osa-alueella. Tilille tuli 19 ottelua, joissa koko sarjan paras puolustaja teki 19 (2+17) pistettä.

– Ilves on täynnä lahjakkaita ja hienoja jätkiä, niin kentällä kuin kentän ulkopuolella. Siellä oli kiva pelata ja hieno tehdä hommia joka päivä voittavassa organisaatiossa. Siihen päälle vielä omakin peli kulki, ja sain tehtyä vähän tulostakin, niin se oli aivan loistava pari kuukautta kestänyt pätkä kaikin puolin. Siitä iso kiitos Ilvekselle.

Odotettu tiedote julkaistiin 10. joulukuuta, kun Ilves ilmoitti Välimäen jättävän seuran. Reilun kahden kuukauden lainapesti tupsukorvissa oli virallisesti ohi.

Lyhyt, mutta hedelmällinen pätkä oli kaikille osapuolille loistava ratkaisu. Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela suitsutti lainan jälkeen estoitta Välimäen poikkeuksellista kilpailijan luonnetta ja johtajuutta sekä kykyä ulosmitata parasta osaamistaan jokapäiväisessä arjessa niin jäällä kuin jään ulkopuolella.

Välimäelle Ilves-laina oli tähän paikkaan urapolkua kuin siunaus.

– Se oli aika täydellinen pätkä tähän kohtaan. Isoin juttu oli saada pelejä alle, koska takana oli niin pitkä tauko. Sain taas tottua joukkuearkeen ja siihen, miten peliä pitää pelata viikosta toiseen. Plussaa oli, että se lähti rullaamaan todella hyvin heti ensimmäisen pelin jälkeen ja sain autettua joukkuetta voittamaan otteluita. Arvostin sitä, että sain olla tärkeä osa joukkuetta. En halunnut vain mennä mukaan ja pelata itsekkäästi jotain pientä pätkää. Halusin mennä joukkueeseen sillä ajatuksella, että annan joukkueelle joka päivä kaikkeni, ja sitä kautta se auttaa myös kehittymistäni, Välimäki korostaa.

Kun SM-liiga lyötiin joulukuussa säppiin koronarajoitusten takia, Välimäki tiesi, että kutsu Calgaryyn on edessä hyvin pian.

– Ei ollut mitään syytä olla enää Suomessa siinä vaiheessa. He halusivat kaikki pelaajat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa paikalle valmistautumaan harjoitusleirille.

Juuso Välimäki kamppaili Winnipeg Jetsin Trevor Lewisin kanssa tammikuun NHL-pelissä.­

Joulukuun puoliväliin mennessä Flamesin joukkueesta suurin osa, noin 20 pelaajaa, oli jo paikalla Calgaryssa, mikä oli enemmän kuin monissa muissa NHL-joukkueissa.

Välimäen kutsuminen takaisin hyvissä ajoin kertoo osaltaan siitä, että hän kuuluu olennaisena osana Flamesin suunnitelmiin tällä kaudella.

Välimäki ehti jättää lyhyessä ajassa SM-liigaan jäljen, jonka perusteella alkavasta kaudesta voi povata 22-vuotiaalle puolustajalle läpimurtoa maailman parhaassa kiekkoliigassa.

Joulukuussa Calgaryyn lensi henkisesti aiempaa vahvempi puolustaja.

– Kun pystyin noin pitkän tauon jälkeen pelaamaan noinkin hyvin, se on kohottanut todella paljon itseluottamusta, tuonut lisää varmuutta tekemiseen ja uskoa kauteen. Ei ole enää mitään mielikuvia tai ongelmia mielessä, etten pystyisi ottamaan paikkaa ylhäältä. Olkapäiltä lähti iso painolasti pois. Nyt ei tarvitse pelätä, Välimäki sanoo.

NHL-kausi alkaa poikkeuksellisissa oloissa, sillä valmistautumisjakso on typistetty minimiin. Parin viikon harjoitusleiri on pelkkää harjoittelua ja oman organisaation sisäisiä, pelinomaisia kohtaamisia. Lukuisat valmistavat harjoitusottelut jäävät kokonaan pois, mikä nostaa Välimäen ja muiden syyskaudella pelanneiden pelaajien osakkeita.

– Mulle se on hyvä tilanne, koska pääsin pelaamaan viikosta toiseen kovia pelejä. Pelikuntoni on varmasti huomattavasti parempi kuin monella muulla. Se korostaa entisestään Ilves-pestin arvoa, Välimäki kokee.

Pahimmillaan pudotuspelien ulkopuolelle jääneiden joukkueiden pelaajille tulee pelitaukoa kymmenen kuukautta.

– Siitä pitäisi hypätä suoraan runkosarjan ensimmäiseen peliin. Se on aika karu tapa aloittaa kausi. Alkukaudella nousee varmasti isompaan rooliin se, mikä on eri pelaajien pelituntuma.

Flamesin alakerrassa neljä puolustajaa pelaa yli neljän miljoonan dollarin vuosipalkalla tällä kaudella. Jäljellä olevista paikoista kilpailee Välimäen kanssa Oliver Kylington ja Nikita Nesterov.

– Siinä pitäisi olla hyvä aukko minulle. Pitää lähteä avoimin mielin ja ottaa se, mitä annetaan. Omista NHL-peleistä on sen verran pitkä aika, etten oleta pelaavani ykkösparissa.

Odotukset pysyvät maltillisina alkuun, mutta lähitulevaisuuden tavoitteet on lyöty korkealle, kuten ykköskierroksen varauksella kuuluukin.

– Kokoonpanossa pitäisi nyt olla. Se on ainoa, mitä voin pyytää, että saan mahdollisuuden pelata. Loppu on itsestäni kiinni, mikä on kiva tilanne. Pieni paine on hyvä asia. Se rohkaisee pelaamaan paremmin ja näyttämään omat kyvyt. Oma tavoite on ottaa pikkuhiljaa isompaa roolia, ja parin vuoden päästä pitäisi olla siinä ykkösparissa.

Kuluneen puolentoista vuoden aikana Välimäki on saanut kuulla monenlaista rohkaisua, mutta fysiikkavalmentaja Jouni Viitasen sanat ovat jääneet erityisesti mieleen.

Viitanen kertoi suojatilleen raskaan kuntoutuksen aikana, että vakava loukkaantuminen saattoi olla parasta, mitä Välimäelle tapahtui tässä kohtaa uraa.

– Siinä hetkessä tekisi mieli haistattaa päin naamaa tällaisille heitoille, mutta näen sen nyt, ja ymmärrän, mitä Jouni sillä tarkoitti. Nyt pystyn ajattelemaan asioista eri tavalla kuin vuosi sitten. Kaiken pahan jälkeen pystyn katsomaan asioita eri silmin, Välimäki kokee.

– Huomaan, kuinka paljon olen kasvanut henkisesti. Olen vahvempi kuin koskaan. Ei tässä hirveästi enää hetkauta yksi huono peli, tai jos on vähän väsynyt olo eikä huvittaisi mennä treeneihin. Sillä on oikeasti paljon merkitystä, mitä päässä liikkuu. Itseluottamuksen ja oikeanlaisen tahdon merkitys korostuu.

Välimäkeä on pidetty jo junioreista lähtien kovaluonteisena ja jämäkkänä johtajahahmona, mutta hän myöntää, että aiemmin jääkiekon pelaaminen tuntui välillä itsestäänselvyydeltä.

– Koen, että olen aina ollut iloinen ja sosiaalinen persoona, mutta katson eri perspektiivistä nyt tätä hommaa. Arvostan enemmän jokapäiväistä työtä. Olen terve, saan pelata ja saan tehdä sitä, mitä rakastan. Nyt tässä hommassa on vielä enemmän iloa, intoa ja hymyä huulilla.

– Kun seuraavaksi pääsen siirtämään tämän kaiken maailman parhaaseen sarjaan ja siihen arkeen, ei tarvitse paljon miettiä, löytyykö minulta riittävästi motivaatiota. Nyt lähden kovalla innolla valloittamaan toista puolta maailmasta.