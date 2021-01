Huipulla urheileminen maksaa yli 5 000 euroa kaudessa – silti cheerleading on yksi Suomen nopeimmin kasvavista harrastelajeista

Cheerleadingin harrastajamäärä melkein kolminkertaistui 2010-luvulla Suomessa eikä kasvulle näy loppua. Haasteitakin riittää: Harrastaminen maksaa huipulla yli 5 000 euroa vuodessa. Harrastajan elinkaari lajissa on myös lyhyt.

13-vuotias Minttu Mustonen harrastaa cheerleadingia Dream Team Cheerleaders -nimisessä tamperelaisseurassa. Hän kuuluu Wondercats-joukkueeseen. Muutama kaveri oli kehunut lajia kivaksi, joten Mustonen päätti mennä kokeilemaan reilut kaksi vuotta sitten.

– Cheerissä on kaikkia stuntteja ja sellaisia, ja kun niitä pääsi kokeilemaan paremmin, niin se oli tosi kivaa.

Wondercatsin harjoituksissa harjoitellaan akrobatiaa ja hyppyjä, stuntteja ja pyramideja.

– Treeneissä on kiva olla. Lajissa on niin monta eri asiaa ja siinä voi kehittyä tosi paljon. Joukkuekavereita saa paljon ja syntyy hyvä joukkuehenki.

Minttu Mustonen on yksi tuhansista cheerleadingin pariin viime vuosina tulleista uusista harrastajista. Laji nimittäin kasvaa hurjaa vauhtia, Suomen cheerleadingliiton tilastoista selviää.

Vuonna 2010 Suomessa oli noin 4 000 rekisteröitynyttä harrastajaa. 2010-luvun lopussa harrastajamäärä oli pompannut jo yli 15 000:een. Prosenteiksi muutettuna vuosikymmenen kasvuvauhti oli huima 280 prosenttia.

Kasvuvauhti vain kiihtyi vuosikymmenen loppua kohti. Yli 11 000 uudesta harrastajasta peräti 8 000 löysi lajin pariin vuoden 2015 jälkeen. Kovin kiihdytys nähtiin viime vuonna. Sitä ennen Suomi oli voittanut historiallisen naisten MM-kullan Floridan Orlandossa huhtikuussa 2018. Maailmanmestaruuden jälkeen harrastajamäärä pomppasi yli 3 000 uudella cheerleaderilla.

Cheerleadingliiton tekemän kasvuennusteen mukaan 20 000 harrastajan rajapyykin pitäisi rikkoutua jo lähivuosina. Esimerkiksi koripallo on jäämässä cheerleadingin jalkoihin tätä vauhtia.

Lajin harrastajakunnasta melkein kaikki ovat naisia ja tyttöjä. Miespuolisia on vain muutama prosentti. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapuhakemuksiin tänä vuonna kirjattujen rekisteröityjen harrastajien perusteella cheerleading on maan kahdeksanneksi suosituin harrastus naisväestön keskuudessa. Nuorten tyttöjen osalta se on neljänneksi harrastetuin ratsastuksen, jalkapallon ja voimistelun jälkeen.

HAC cheerleadingin SM-finaalissa 2019.­

LAJISSA itsessään on kaksi selvää vetovoimatekijää: yhteisöllisyys ja monipuolisuus. Myös kynnys aloittaa on matala. Välineitä ei tarvita. Normaalit urheiluvaatteet riittävät.

– Laji yhdistelee monia erilaisia osaalueita. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on se, ettei tarvitse olla tietynlainen. Erilaiset harrastajat löytävät oman paikkansa, koska roolit ovat niin erilaisia. Se on yksi hienoimpia lajin ominaisuuksia, että kaikenlaisille ihmisille löytyy oma rooli, Cheerleadingliiton puheenjohtajana toimiva Riikka Taivassalo luonnehtii.

Viveka Rósen täsmentää, että cheerjoukkueissa on erilaisille vartalotyypeille käyttöä. Rósen oli yksi MM-kultaa vuonna 2018 voittaneen maajoukkueen kapteeneista.

– Luontaisesti sirorakenteisimmat ovat yleensä nostoissa päällimmäisinä ja fyysisesti vahvemmat alimpina. Nousijoilta vaaditaan liikkuvuutta ja taitavaa vartalonhallintaa, pohjalla voimaa. Räjähtävyyttä kuitenkin vaaditaan kaikilta niin nostoissa kuin akrobatiassa, Rosén valottaa.

Pakolliset akrobatialiikkeet täytyy osata huipputasolla, mutta ne voi oppia harjoittelemalla. Cheerleadingissa ei siis ole pituuden tai ruumiinrakenteen osalta ulkoisia ominaisuuksia, jotka sulkevat tai tiputtavat harrastajia lajin ulkopuolelle.

Viveka Rósen lopetti lajin 25-vuotiaana.­

Yhteisöllisyys taas on ikään kuin lajiin – jonka juuret ovat muiden kannustamisessa – sisään rakennettu ominaisuus. Koreografioihin lukeutuvat ihmispyramidit eivät nouse ilman saumatonta yhteistyötä. Rósen arveleekin yhteisöllisyyttä ruokkivan tiiviin yhteistyön olevan lajin koukuttavimpia tekijöitä.

– Joukkue oli sellainen, mikä merkkasi tosi paljon. Oli selkeä oma porukka, johon kuuluin. Miten se eroaa muista joukkuelajeista, sitä en osaa sanoa. Yhteistyö on tosi tiivistä, kun ihan konkreettisesti nostetaan ja ollaan tosi lähellä toisia. Nostoissa pitää olla tosi läsnä koko ajan, muuten voi sattua, MM-kultaan oman uransa päättänyt Rósen pohtii ja lisää sormien sekä nilkkojen vääntymisten olevan yleisimpiä salissa saatuja vammoja.

Rósen kehuu myös lajin toimintakulttuuria. Hän kuvailee sitä innostavaksi ja hyvän mielen kulttuuriksi. Energisyys ja positiivisuus ovat tärkeitä arvoja.

Cheerleadingilla on Suomessa jo yli 15000 rekisteröitynyttä harrastajaa. Kuva harjoituksista Vantaan Kivistössä.­

Valmennuksellisessa mielessä laji antaa paljon tilaa innovatiivisuudelle, mikä pitää sen alituisessa liikkeessä. Tämän voi ajatella osaltaan ehkäisevän ongelmallisten rakenteiden syntyä, mitä pinttyneet tavat ja käsitykset usein tuottavat.

Näitä valmennuskulttuurillisia ongelmia on nähty viime vuosina muun muassa joukkuevoimistelussa ja muodostelmaluistelussa, jotka ovat cheerleadingin tavoin esteettisiä arvostelulajeja.

Taivassalo kuitenkin huomauttaa, että 1980-luvulla Yhdysvalloista Suomeen rantautuneen lajin kulttuuri on vasta kehittymässä.

– Emme halua sulkea silmiä siltä, etteikö meillä olisi samanlaisia haasteita kuin muillakin lajeilla. Teetettiin lajikysely, jossa nousi pääasiassa positiivisia asioita yhteisöllisyydestä. Negatiivisia olivat pelko uusien asioiden suorittamisesta ja yksilöllisen valmennuksen puutteesta.

– Hyvä että tehtiin se. Päästään sitä kautta kehittämään omaa lajikulttuuria, koska ollaan edelleen kehitysvaiheessa.

Cheerleadingliiton puheenjohtaja Riikka Taivassalo kertoo, että lajia halutaan levittää ympäri maata.­

MONIEN joukkuelajien tavoin cheerleadingin harrastajat ovat keskittyneet isoimpiin kaupunkeihin. Koko Suomen harrastajista yli kolmannes tulee Uudeltamaalta, jossa harrastajia on 5 574. Perässä seuraa 1 574 harrastajan Pirkanmaa.

Laji on kuitenkin onnistunut saamaan jalansijaa myös pienemmissä maakunnissa. Esimerkiksi Kymenlaaksossa oli vuonna 2015 vain 119 harrastajaa. Viime vuonna heitä oli jo 549.

Manner-Suomen maakunnista Kainuu ja Keski-Pohjanmaa ovat ainoat, joista ei vielä löydy Cheerleadingliiton jäsenseuraa.

Uusia seuroja on noussut viime vuosina muun muassa Muurameen, Iisalmeen, Orivedelle ja Ylivieskaan. Cheerleadingliittoon kuuluu tällä hetkellä 58 jäsenseuraa. Vuonna 2010 niitä oli 39.

Liiton puheenjohtaja Taivassalo sanoo seuroihin panostamisen olleen strateginen valinta. Seuroja on pyritty palvelemaan panostamalla palveluihin, muun muassa valmennuskoulutukseen.

– Meillä on pitkä historia liittojohtoisesta valmentajien koulutuksesta. Viime vuosina ollaan panostettu myös alueellisuuteen. Pyritään viemään koulutukset suoraan alueille, jotta välimatkat olisivat pienet ja kynnys osallistua mahdollisimman matala.

MM-kultaa voittanut Rósen on nähnyt ydinalueiden ulkopuolisen laajentumisen konkreettisesti. Pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva Rósen muutti yliopisto-opintojen perässä Joensuuhun vuonna 2016, jolloin Pohjois-Karjalassa oli 67 harrastajaa. Viime vuonna määrä oli jo 181.

– On ollut tosi antoisaa nähdä lajin kehitys, miten nuoret uudet harrastajat innostuvat ja löytävät kivan harrastuksen. Se oli myös hirveän erilaista tulla isosta seurasta ja kaupungista – jossa oli vakiintuneet käytännöt ja kulttuurit – pieneen seuraan, jossa ei ollut mitään vakiintunutta.

Tamperelaisen Dream Teamin joukkue harjoittelemassa.­

OMAT haasteensa lajille on tuonut imagotaistelu. Monille suomalaisille cheerleader tarkoittaa edelleen lätkäkatsomoissa heiluvia vähäpukeisia tanssityttöjä.

Rósen sanoo tottuneensa vuosien saatossa selittämään, ettei kilpacheerleadingilla ja lätkän tanssitytöillä ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Viime vuosina kuitenkin vähenevissä määrin. Trendinä näyttää muutenkin olevan se, että lätkäseurat lakkauttavat tanssiryhmiään. Kehityksen voi nähdä ainakin kilpacheerleadingin kulmasta positiivisena.

– Pitkällä tähtäimellä se varmaan auttaa selkeyttämään, että cheerleading on itsenäinen kilpaurheilulaji, Rósen pohtii.

Vuoden 2018 maailmanmestaruus oli selkeä käännekohta lajin imagolle. Suomesta tuli ensimmäinen maa, joka onnistui päihittämään urheilumuodon synnyinmaan Yhdysvallat naisten MM-finaalissa. Temppu uusittiin vuotta myöhemmin.

Suomesta on tullut cheerleadingissa menestysmaa. Kuva naisten kultajoukkueesta MM-kisoissa 2018.­

Taivassalo ja Rósen sanovat, että aiemmin menestyksestä lähinnä uutisoitiin, mutta maailmanmestaruuden jälkeen lajia ruvettiin myös käsittelemään. Tunnustusta on tullut myös Urheilugaalassa, jossa cheerleading on saanut ehdokkuuksia useammassakin kategoriassa.

– Olen elänyt senkin ajan, kun olemme näkyneet viihde- eikä urheilu-uutisissa, Rósen heittää.

Lajin imago on muuttunut myös populaarikulttuurissa. Viihteelliset ”Anna Palaa!” -elokuvat eivät tarjonneet totuudenmukaista mukaista kuvaa lajista. Viime vuonna Netflixissä julkaistu ”Cheer – Texasin ihme” -dokumenttisarja taas meni toiseen ääripäähän. Texasilaisen Navarro Collegen cheerjoukkuetta seurannut sarja kuvitti lajin kovana huippu-urheiluna. Vereltä, hieltä tai kyyneleiltä ei vältytty.

– Se antoi lajin kannalta enemmän todellista kuvaa ja on avannut lajillisesti uusia näkökulmia, mitä todella tehdään, Taivassalo sanoo ja jatkaa.

– Mistä ehkä en pitänyt oli se, että se antoi lajikulttuurista huonon kuvan. Korostettiin loukkaantumisia ja tuotiin esille lajikulttuurin tekijöitä turvallisuuteen liittyen. Niihin kiinnitetään meillä paljon huomioita. Valmennuskulttuuri ei vastannut sitä, miten Suomessa toimitaan.

Cheer-dokumenttisarja paljasti myös lajin karun todellisuuden, mitä tulee huippu-urheilun taloudelliseen puoleen. Jenkkihuippujen uran kliimaksi ovat yliopistojen mestaruuskisat.

Netflixin dokumenttisarja ”Cheer” toi lajin armottomuutta esiin.­

Lajista voi saada ammatin, mutta urheilemisesta ei makseta. Ammattilaisuus ei ole tällä hetkellä realismia Suomessakaan, missä maajoukkueurheilijat ovat saajapuolen sijaan maksajina. Maajoukkueen vuosimaksun omavastuuosuus on urheilijoille 2 900 euroa vuodessa. Päälle tulee vähintään samansuuruinen summa, jos urheilee myös seurajoukkueessa.

– Naisvaltaisten joukkuelajien on ylipäätään ollut vaikea nousta ammattiurheilulajiksi. Jos ensin päästäisiin tilanteeseen, ettei huippujoukkueissa olevien tarvitsisi itse maksaa, Rósen pohtii.

– Arki mitä elää maajoukkueessa, kun joutuu itse kustantamaan maksunsa ja tietää, ettei siitä tule koskaan ammattia, on raskas. Siinä viivästyy moni asia: opinnot, perheen perustaminen ja tällaiset asiat. Siinä mielessä pitäisi pystyä ammattimaistumaan, että urheilijat voisivat kouluttautua oikeassa tahdissa.

” Arki mitä elää maajoukkueessa, kun joutuu itse kustantamaan maksunsa ja tietää, ettei siitä tule koskaan ammattia, on raskas.

Rósen oli uransa päättäessään 25-vuotias. MM-kultajoukkueen ikähaitari oli 16–28-ikävuoden välillä. Hän arveleekin cheerleadereiden uran kestävän pidempään kuin esimerkiksi voimistelijoilla, mutta päättyvän huomattavasti aiemmin kuin esimerkiksi jalkapalloilijoilla.

HARRASTAJAMÄÄRIEN jatkaessa kasvuaan Rósen näkee, että lajin seuraavat askeleet olisivat seurojen ja valmentajien ammattimaistumisessa. Niiden kehittyminen tukisi myös huippu-urheilun kehittymistä.

– Palkan pitäisi olla kilpailukykyinen, jotta valmentamista pystyisi tekemään ammatikseen. Tämä problematiikka pitäisi ratkaista. Muuten mennään muihin töihin ja harrastetaan sitten vain valmentamista.

Taivassalo on tavoitteista samaa mieltä. Hän kertoo liiton tehneen järjestelmäuudistuksen, joka lisää kilpailuja. Uudistuksella halutaan maksimoida kasvupotentiaalia ja kehittää sitä kautta myös huippuja.

Tulevaisuuden visiona on laajentaa harrastajapohjan demografiaa. Valtaosa harrastajista on edelleen nuoria tyttöjä.

– Yksi selkeä tavoite on luoda elinkaarilaji. Nytkin meillä on aika hyvä variaatio pienestä lapsesta aikuisiin. Näen että kasvua on mahdollista tulla pitkällekin.

Taivassalon mukaan lajiin haluttaisiin paitsi lisää aikuisharrastajia, myös miehiä.

– Sillä tavalla voimme erottua, kun olemme laji, jossa miehet ja naiset ovat samassa joukkueessa. Se varmaan tuo vielä lisää yhteiskunnallista roolia tulevaisuudessa.