Viekö turha hifistely nykykiekkoilijat rapakuntoon? Ennen fysiikkatreeneissä puskettiin hulluuden rajoilla: ”40 kertaa 138 kiloa”

Jääkiekon oheisharjoittelu on muuttunut yhä yksilöllisemmäksi, mutta perusasioista ei voi edelleenkään luistaa. Takavuosien armottomat porrasmäärät, ilkeät kynnysjuoksut ja hurjat kyykkymäärät ovat vaihtuneet kuntopiiriin, spinningiin ja assault bike -pyöräilyyn.

Entisellä huippukiekkoilijalla Ari Vallinilla (keskellä) on kokemusta treeneistä Pyynikin portaissa.­

Kiekkokommentaattori Ari Vallin tunnetaan mestaruuksiensa ja asiantuntevien analyysiensa lisäksi armottomana huuliveikkona. Uran varrella Vallininkin vitsit olivat vähissä, kun harjoitusruuvia kiristettiin äärimmilleen.

Vallin koki 1990-luvun ja 2000-luvun alun harjoittelukulttuurin, jossa fysiikkavalmennuksessa pääosaan pääsivät kylmä rauta ja murhaavat juoksuvedot. Toisaalta hän ehti vuonna 2016 päättyneellä peliurallaan kokea jääkiekon kesä- ja oheisharjoittelun murroksen. Kuusinkertainen Suomen mestari on myös nähnyt treenaamisen uusimmat tuulet television asiantuntijan tehtävissä.

Vallin, 42, korostaa, ettei veisaa valitusvirttä. Kyse on aikalaiskertomuksista ja pohdinnasta, miten harjoittelu on muuttunut. Vallin haluaa myös kiitellä entisiä valmentajiaan pitkästä urastaan ammattilaisena.

Tässä juttukokonaisuudessa jääkiekon oheisharjoittelua ruotivat Vallinin lisäksi Kärppien fysiikkavalmentaja Samppa Jaakola, Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi, pitkän linjan kiekkovaikuttaja Raimo Summanen sekä takavuosien mestarivalmentaja Rauno Korpi.

Kaikilla on paljon sanottavaa aiheesta.

Korpi oli innoissaan saatuaan vahvarakenteisen Vallinin, 19, valmennukseensa Tapparan liigajoukkueessa 1990-luvun loppupuoliskolla.

Vallinilla oli maine kaverina, jonka ei tarvinnut kuin vilkaista punttisalille, niin voima ja lihas tarttui kroppaan. Korpi kehui ”Rinnetien Rockyn” voimantuotto-ominaisuuksia vuolaasti tutuille ja tuntemattomille.

Kirvespaitojen 1980-luvun mestariluotsi oli haltioitunut Vallinin voimakkaista jaloista ja reisistä, joista tapparalaiset puhuivat yleisesti ”isomman pitopöydän joulukinkkuina”.

Ari Vallin vauhdissa Tapparan riveissä joulukuussa 1999.­

Vallin oli luontaisesti lahjakas nopeus- ja voimapuolella, mutta Korven treenit eivät koostuneet pelkistä saliharjoitteista. Legendaariset Tahdon portaat ja armottomat juoksuvedot kuuluivat maineikkaan valmentajan valikoimaan siinä missä maksimirautojen liikuttelukin.

Korpi ei palvonut pelkkää voimaa, vaan painotti kestävää urheilullista pohjaa ja huomautti, että isot lihakset pitää myös ”hapettaa” harjoituksilla.

Vallin kertoo, että Pyynikin näkötornin kupeessa sijaitsevia portaita mentiin yhden harjoituksen aikana ylös alas alkuverryttelyt mukaan laskettuna reilut pari tuntia.

Portaita saatettiin nousta yhden harjoituksen aikana 40 kertaa. Ensin ylös, sitten alas ja heti uudestaan. Portaissa on 126 askelmaa.

Kymmenen vedon jälkeen oli muutaman minuutin palautus ja sen jälkeen homma jatkui. Eikä kyse ollut vain porrasjuoksusta, vaan mielikuvituksellisesta ihmiskehon rankaisemisesta. Kiviportaita kiivettiin loikkien, toinen toistaan kantaen, kottikärrykävelyllä ja yhdellä jalalla kinkkaamalla.

– Jos portaita joskus treenin aikana juostiin, se oli ehdottomasti helpoin vaihe, Vallin muistelee.

Kuulut Tahdon portaat Tampereen Pyynikissä.­

Tahdon portaat oli usein kesäinen iltapäivän treeni, sillä aamupäivällä oli urakoitu jo punttisalilla.

– Porrastreeneissä operoitiin paljon luisteluasennossa, eli sen pystyi perustelemaan lajinomaisena harjoituksena. Lisäksi se kehitti hapenottoa ja lihaskestävyyttä. Mutta menihän se nimensäkin mukaisesti yleensä henkisen taiston puolelle. Varsinkin jos samana päivänä oli ollut jo joku muu treeni.

– Ei se ikinä mukavaa ollut.

Korven määräämät juoksuvetotreenit ovat nekin legendaarisia. Vallinin mukaan yksi niistä oli 40 x 200 metrin harjoitus. Se toteutettiin siten, että liki täystehoisen vedon jälkeen oli 40 sekunnin palautus. Tätä jatkettiin yhteen soittoon, kunnes koossa oli kymmenen vetoa. Sen jälkeen oli muutaman minuutin tauko, jonka jälkeen alkoi uusi kymmenen vedon sarja. Tätä juntattiin läpi niin pitkään, että oli juostu 40 kertaa 200 metrin matka.

Joku himojuoksija saattaisi vahvalla hetkellään jopa vähätellä edellä mainitun treenin kovuutta, mutta kun siihen yhdistetään muu kokonaisuus eli Korven masinoimat Tahdon portaat, raa’at punttisalitreenit pyramidiharjoitteineen ja jäätreenit, voidaan jo puhua melko hapokkaasta yhdistelmästä.

Kun muistetaan, että tuon ajan kiekkoilijaihanne oli lihaksikas junttura, eikä mikään kevytrakenteinen gaselli, niin 40 x 200 metriä alkaa vaikuttaa melko kirpeältä.

Tappara valmistautumassa kiekkokauteen 1983-84 Rauno Korven tarkoin ohjein.­

Vallin kertoo, että Korven punttisalitreeneissä saatettiin pelkissä takakyykkysarjoissa nousta pyramidina kymmenestä toistosta aina yhden toiston yksilölliseen maksimirautaan – tietysti uusi ennätyspaino mielessä. Sen ohella tehtiin jalkaprässiä, tempauksia tai rinnallevetoja, penkkipunnerrusta, kohdennettuja selkä- ja vatsalihasliikkeitä sekä jalkojen voimaa jalostaneita loikkia.

Edellä mainittujen lisäksi Korpi teetti pitkähköjä juoksulenkkejä, joita sorvattiin kaiken muun harjoittelun lomaan – yleensä varsinaisen harjoituksen loppukaneetiksi.

Siksi paikallistuntemus Kaupin, Pyynikin ja Lamminpään metsäpoluista oli osalle pelaajista arvokasta.

– En mainitse nimiä, mutta treenit olivat kokonaisuudessaan niin kovia, että näiden metsälenkkien yhteydessä pintaan nousi Tapparassa pientä lintsauskulttuuria. Saattoi olla, että jotkut lohkaisivat määrätystä lenkistä kilometrin tai pari, jos oikopolut olivat hallussa.

– Osa ei yksinkertaisesti jaksanut tai jollain oli joku vaiva, jonka takia yritti säästellä itseään, Vallin kertoo.

Tapparan kasvatti Ari Vallin tunnettiin varsinkin nuorempana pelaajana, johon ”voima tarttui”. Tässä hän voimailee uransa loppuvaiheessa KooKoossa 2015.­

Tapparassa tutustuttiin 1990-luvulla myös venäläiseen kollektiiviseen harjoituskulttuuriin, jossa kaikki tekivät esimerkiksi punttisalilla tismalleen samaa treeniä fyysisestä koosta ja iästä riippumatta.

Vallin kertoo venäläisvalmentaja Boris Majorovin ajasta, jolloin liigajoukkueen harjoitusringissä treenasi hänelle tuttuja kirvespaitojen junioripelaajia. Penkkipunnerruksen aloituspainoksi oli laitettu 70 kiloa, jota eräs taitopelaajana tunnettu juniori ei saanut nostettua.

– Majorov suuttui ja komensi hänet salin nurkkaan koko harjoituksen ajaksi. Hän ei saanut tehdä sen penkkiepisodin jälkeen mitään, vaan siellä nurkassa sitten piti hävetä itseään, Vallin hymähtää.

Raimo Summasen ja Jouko Lukkarilan valmentamassa 2000-luvun alun Jokereissa oli myös tarjolla toimintaa, jossa kiekkoilijan kelpasi testata äärirajojaan voimailussa.

Vallinin takakyykkymaksimi oli 230 kiloa. Hänelle Jokerien joukkueessa teetetyn kyykkytestin tulos on myös vaikuttava. Pelaajille laskettiin testiin yksilöllinen nostopaino siten, että levytankoon lastattiin 60 prosenttia pelaajan omasta takakyykyn maksimituloksesta. Vallinin kohdalla se tarkoitti 138 kiloa. Sitten raudoilla piti kyykätä noin 90 asteen kulmaan yhteen menoon niin monta kertaa kuin pystyy. Vallin kertoo puskeneensa 138 kilolla 40 toistoa.

– Tuollaisessa junttauksessa jalkani toimivat melko hyvin, jos juoksuun verrataan, mutta voin kertoa, että aika pökkelönä koivet olivat tuon testin jälkeen.

Mikään yllätys ei liene, että Jokereissa myös juostiin kovaa. Yksi Summasen luotsaaman helsinkiläisjoukkueen klassikkotreeneistä oli kynnysjuoksu, jossa painettiin lenkkipolulla kirjaimellisesti kieli vyön alla.

Ensin juostiin minuutti täyttä vauhtia, väliin puoli minuuttia kävelyä, sitten kaksi minuuttia täyttä vauhtia ja minuutti kävelyä. Tätä jauhettiin siihen asti, kunnes vuorossa oli kuusi minuuttia täyttä ja kolme minuuttia kävelyä. Sen jälkeen kuudesta minuutista mentiin samalla periaatteella toiseen suuntaan, eli täyden vauhdin juoksuaikaa pudotettiin siten, että lopuksi kipitettiin minuutin verran.

Raimo Summanen treenaa Ilveksen harjoituksissa 1989. Suoritusta tarkkailee Jukka Jalonen.­

Tarmokas valmennusjohto piti huolen, että täysi vauhti todellakin tarkoitti täyttä vauhtia. Vallinin mukaan ennen kynnysjuoksua »alkuverryttelyksi» oli vedetty jää- tai punttiharjoitus ja yleensä molemmat.

– Oli se aikamoista touhua. Eivätkä ne kynnysjuoksut olleet varsinaisesti minun ruumiinrakenteelleni räätälöityjä, yli 90 kiloa kisakunnossaan painanut Vallin tuumaa.

– Jokereissa pelatessani olin silti hyvin todennäköisesti urani parhaimmassa kunnossa.

Ari Vallin kertoo olleensa todennäköisesti uransa parhaassa kunnossa Jokereissa pelatessaan.­

Vallinin kokemuksen mukaan 2000-luvun alussa ja varsinkin sen jälkeen treenaamisen kokonaiskuva alkoi kirkastua. Ammattilaisjoukkueisiin pestattiin yhä enemmän fysiikkavalmentajia, jotka pohtivat kokonaisuutta päävalmentajan kanssa.

– Tajuttiin, ettei ihan joka treenissä kannata käydä niin sanotusti punaisella alueella. Urani edetessä ”laikka punaisena” -treenit vähenivät ja mukaan tuli entistä enemmän huoltavaa ja palauttavaa treeniä.

– Se oli tietysti kokonaisuuden kannalta parempi juttu, Vallin toteaa.

Vallinin mukaan 2010-luvun suurimmat havainnot fysiikkatreenistä ja vireystilasta liittyivät niihin hetkiin, kun ei olla suorittamassa varsinaista treeniä tai pelaamassa.

– Joukkueissa alettiin puhua siitä, että mitä vuorokaudesta tehdään se 20 tuntia, kun ei olla jäähallilla tai muissa harjoituksissa.

– Ymmärrettiin, että itse treeni on lähes joka joukkueessa laadukasta ja että harjoitusmäärät alkavat olla kohdillaan. Suurimmaksi uudistukseksi nousi entistä tarkempi satsaaminen palautumiseen, lepoon ja ravintoon, eli kokonaisvaltaiseen urheilullisuuteen panostaminen» Vallin toteaa.

Jukka Rautakorpi on huolissaan jääkiekon ”harjoiteshoppaajista”.­

Nykyään oheistreeni on mennyt entistä yksilöllisempään suuntaan. Harjoitusohjelmia räätälöidään entistä tarkemmin. Osa pelaajista on hankkinut myös henkilökohtaisia kuntovalmentajia tai käy joukkueen ulkopuolisissa harjoitusryhmissä tarkoituksenaan kehittää jotain tiettyä osa-aluetta.

Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi on valmentanut huippujoukkueissa 1990-luvulta asti ja työskennellyt eri tehtävissä Jääkiekkoliitossa sekä Olympiakomiteassa. Rautakorpi allekirjoittaa entisen valmennettavansa Vallinin näkemykset oheisharjoittelun muutoksesta yleisellä tasolla.

Hän toteaa, että jääkiekon fysiikkavalmennus Suomessa alkoi järjestelmällisesti 1970-luvulla. Vaikutteet tulivat pitkälti yleisurheilusta.

Rautakorven, 57, mukaan painotukset menivät pelkistäen niin, että 1980-luvulla arvostettiin kestävyyttä, 1990-luvulla palvottiin yhä enemmän voimaa ja 2000-luvulla sekoitukseen saatiin mukaan entistä enemmän mukaan palauttavaa ja huoltavaa harjoitusta.

Nykytrendin mukaisessa yksilölle räätälöidyssä harjoittelukulttuurissa piilee myös vaaransa. Vallalla olevan kuntoilubuumin aikana palvelujen tarjoajia on valtavasti ja sen takia myös tarjotut palvelut ovat kirjavan tasoisia.

Vaarana voi olla, että sorrutaan hifistelyyn tai jopa humpuukiin. ”Tosi hyviin juttuihin”, jotka eivät kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisia ja palvele varsinaisesti jääkiekkoilua.

– Tästä on herännyt huolta. Nuorten maajoukkuetason kiekkoilijoiden kuntotesteistä näkee, että fyysisesti ollaan oltu laskusuunnassa aiempaan verrattuna, Rautakorpi sanoo.

– Nykyisten palvelujen ja trendien villissä viidakossa voi käydä niin, että jääkiekon näkökulmasta kokonaiskuva oleellisesta hämärtyy.

Rauno Korpi, 69, toteaa, että treenaaminen on nykyään kokonaisvaltaisempaa kuin takavuosina ja entistä yksilöllisemmin räätälöidyt harjoitukset ovat tuoneet paljon hyvää. Oheisharjoittelun pioneeri näkee silti nykymenossa sudenkuoppia.

– Kaikenlaisia trendejä ja erilaisia fyysisten palvelujen tyrkyttäjiä on nykyisin valtavasti. Se voi olla suurikin ongelma, jos ei olla perillä jääkiekon vaatimuksista, Korpi sanoo.

Rauno Korpi Pyynikin portailla 2011.­

Kärpissä työskentelevää Samppa Jaakolaa, 45, pidetään yhtenä arvostetuimmista fysiikkavalmentajista nykypäivänä. Kesäisin myös NHL-pelaajia valmentava Jaakola tunnistaa Rautakorven ja Korven pureksiman ongelman.

– Nykyään on hyvin mainostettuja ja hienosti esiteltyjä juttuja tarjolla, mutta niiden kanssa on oltava tarkkana. Lajianalyysi ja ihan maalaisjärki on tärkeää.

Rautakorpi toteaa, että usein rankkaakin perusharjoittelua ei voi korvata. Uutta asiaa ei voi tietenkään suoralta kädeltä tyrmätä, mutta sen pitää olla tarkoituksenmukaista ja lajia palvelevaa.

– Jääkiekkoharjoittelun lähtökohta on parantaa fyysistä suorituskykyä ja nimenomaan lajinomaista suorituskykyä. Esimerkiksi fitness-urheilussa etusijalla ovat ulkonäköön liittyvät asiat, Rautakorpi huomauttaa.

Rautakorpi korostaa myös sitä, että jääkiekossa on kyse joukkuepelistä. Siksi yksilöllistä harjoittelua ei pitäisi viedä liiallisuuksiin. Se voi tuhota joukkuepelin arvoja sekä näkyä kaukalossa itsekkyytenä.

Lisäksi harjoittelun kokonaisuuden hallinta vaikeutuu valmentajan näkökulmasta, jos fysiikkavalmennusta ulkoistetaan pois joukkueen piiristä. Tämän tietää myös Kärppien Jaakola.

– Valmennusjohdon ja fysiikkavalmentajan täytyy tietää, mitä pelaaja touhuaa tai aikoo touhuta, ettei homma karkaa epäolennaiseen. Viime kädessä aikuinen urheilija on itse vastuussa harjoittelun kokonaisuudesta. Juniorin kohdalla taustavoimien apu oikean tiedon suodattamisessa on tärkeää, hän miettii.

Rautakorven mielestä SM-liigassa on pelaajia, joilla yksilöllinen harjoittelu on mennyt jo yli.

– Itsenäisyys urheilijana ja ymmärrys omista kehitystarpeista on toki hyvä olla, mutta osalle pelaajista joukkueen arvoihin sitoutuminen alkaa olla vaikeaa. Nämä pelaajat ovat tottuneet kulkemaan ikään kuin kassalta toiselle hakemassa tuotteita omiin tarpeisiinsa, Rautakorpi sivaltaa.

Sekä Rautakorpi että Korpi huomauttavat, että joukkueen yhteisellä oheisharjoittelulla – myös räätälöidyllä – on yhä tärkeä henkinen merkityksensä. Yhteiset treenit kun hitsaavat joukkuetta yhteen.

Ari Vallinin uran edetessä harjoitteluun tuli mukaan entistä enemmän huoltavaa ja palauttavaa treeniä.­

Jääkiekko on taitolaji, jossa tarvitaan nopeutta, voimaa ja räjähtävyyttä, mutta myös hapenottokykyä ja kestävyyttä.

Oheisharjoittelun pitäisi myös myötäillä pelin evoluutiota kaukalossa. Harjoittelua täytyisi siis muokata pelitapaa tukevaksi sekä pelin kokonaiskuva että joukkueen oma pelitapa huomioiden.

Fysiikkavalmentajan ja muun valmennusryhmän yhteistyön pitäisi olla saumatonta. Päävalmentajan täytyy laatia kokonaissuunnitelma yhdessä fysiikkavalmentajan kanssa, jotta kuormitus ja oheisharjoittelulle asetetut tavoitteet olisivat harmoniassa.

Entistä monimutkaisemmaksi kuvion tekee se, että SM-liigajoukkueessakin voi olla 16–40-vuotiaita pelaajia. Palautuminen ja pelaajien fyysinen kehityskaari on pakko huomioida yksilöllisesti.

Kärpissä työskentelevä Samppa Jaakola näkee, ettei punaisen alueen harjoittelua voi väistää kesäisin.­

Jaakola sanoo, että hänen valmentamisensa lähtökohta on ihmisen hyvinvointi.

– Sen jälkeen tulevat joukkueen tavoitteet ja pelaajan henkilökohtaiset tavoitteet. Ei ole vain urheilu, vaan ihmisen on voitava hyvin fyysisesti ja henkisesti.

Jaakola haluaa selvittää ensin pelaajan lähtökohdan, hoitaa sitten perusasiat kuten kehon liikkuvuuden ja kestävyyspohjan kuntoon ja hienosäätää vasta sitten.

Vammojen ja vaivojen huomioiminen ja niiden ennaltaehkäisy ovat myös hänen asialistallaan korkealla.

Punttipuolella Jaakola sanoo teettävänsä kesällä ”reserviä”. Kauden aikana sen sijaan keskitytään siihen, että luistin varmasti liikkuu.

– Se tarkoittaa räjähtävää nopeusvoimatyyppistä harjoittelua. Vähän toistoja, terävästi ja kiihtyvällä liikkeellä, Jaakola avaa.

Rautakorven mielestä nimenomaan kaukalossa väsymisen ja jaksamisen ymmärtäminen on tärkeää, kun oheisharjoittelun kokonaisuutta pohditaan.

– Lajissa tehdään voimakkaita ja nopeita suorituksia väsyneinä. Eli pitäisi olla väsyneenäkin nopea, Rautakorpi sanoo.

– Jos ei ole riittävää kestävyyspohjaa, pelaamisesta ei tule mitään. Voi sanoa, että väsyminen on kaukalon pahin vihollinen taidolle ja havainnointikyvylle.

Rauno Korven metodit toivat myös menestystä. Tässä juhlitaan Suomen mestaruutta 1986.­

Jääkiekon fysiikkavalmennuksen kokonaisuutta tuskin kukaan voi aivan täydellisesti hallita. Takavuosien treeneissä voi nähdä romantiikkaa, mutta lienee selvää, ettei ilman kovaa harjoittelua ole asiaa huipulle. Tämän myöntää myös Jaakola.

– Olen ehdottomasti sitä mieltä, että turvallisuuden ja terveyden rajoissa on tehtävä kovaa ja vanhoihin perinteisiinkin nojaavaa harjoittelua. Ajankohta näille sessioille täytyy tosin olla harkittu ja harjoittelun rytmitys ylipäätään kunnossa.

Jaakola kertoo modernista ”punaisen alueen” harjoituksestaan, joka koostuu kuntopiiristä, spinningistä ja assault bike -pyöräilyistä sekä näiden yhdistelmistä.

– Tämä on yleensä kesäperjantain kolmisen tuntia kestävä kova treeni. Suoritusten palautukset ovat puolesta minuutista minuuttiin. Isompien jaksojen välissä on 5-7 minuutin palautukset juomataukoineen. Välillä tankataan välipalaakin.

– Pelejä on niin paljon, että niin sanotusti ylikovaa harjoittelua ei pysty tekemään kauden aikana lainkaan. Punaisella alueella on silti käytävä kesäharjoittelussa. Se, että käydäänkö siellä ihan koko kesän ajan, on toinen juttu, Jaakola pohtii.

Vallin koki ja näki pitkällä urallaan harjoittelua SM-liigassa, Pohjois-Amerikassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Venäjällä, Tshekissä ja maajoukkueessa. Hän hikoili myös Jaakolan oppi-isän, maineikkaan Harri Hakkaraisen valmennuksessa.

Heivataan hifistely ja unohdetaan hetkeksi jopa harjoittelun kokonaiskuva. Esitetään sen sijaan Vallinille suora kysymys: Missä treenattiin kaikista kovimmin?

– Rane Korven Tapparassa.

»Lahjakkuus ja sisäinen palo»

Urheilulehti kysyi oheisharjoittelusta myös pitkän linjan kiekkomies Raimo Summaselta. Leijonien entinen päävalmentaja Summanen, 58, vetää nykyään kiekkoilijoiden treeniryhmiä pikaluistelusta tunnetun Janne Hännisen, 45, kanssa.

Raimo Summanen, keskustelu oheisharjoittelun tavoista, painotuksista ja määristä on tietysti jatkuvaa. Kyse on monipolvisesta asiasta. Miten näet tilanteen nyt?

Keskustelu on tärkeää, ja voimme puhua harjoittelusta ja sen painotuksista vaikka kuinka paljon. Mutta mistään ei tule mitään, jos pelaajan sydän, halu ja intohimo eivät ole kohdallaan. Valmennuksella ja harjoitteilla on toki merkitystä, mutta urheilijan sydän ja lahjakkuus ovat isoimpia juttuja. Ne tuppaavat jäämään taka-alalle tässä keskustelussa.

Onko kokonaiskuvassa nyt mielestäsi jotain, joka voisi johtaa kiekkoväkeä harhaan oheisharjoittelussa?

Nämä menevät sykleissä. Joskus on uskottu hulluna kestävyyteen, sitten voimaan ja niin edelleen. Ylipäätään voidaan ajatella, että 20-30 vuotta sitten toimineet asiat toimivat seuraavatkin 30 vuotta. Tietyt perusjutut muuttuvat vähän, jos puhutaan pelin vaatimuksista ja urheilullisesta perustasta. Perusasioilla on suurempi painoarvo kuin luullaan.

Uusi sukupolvi haluaa aina tuoda jotain omaa, ja se on todella tärkeää. Meidän pitää olla luovia ja hakea uusia ratkaisuja, jotta saamme kilpailuetua. Kaikkien kukkien pitää antaa kukkia, sillä kilpailuetu voi löytyä yllättävistä paikoista. Se voi löytyä joltain kaverilta Pihtiputaan ulkojäiltä tai Helsingin Vuosaaresta kellaripunttisalilta.

Suomen jääkiekossa on ollut hyvää toimintaa jo pitkän aikaa, mutta tietotulvan aikakaudella voi unohtua, että lajin ja oheisharjoittelun pitäisi aina liittyä toisiinsa. Tuon linkityksen tekeminen onkin vaikeampi juttu.

Uusia menetelmiä on tarjolla hirveästi, mutta niiden kanssa täytyy olla tarkkana. Mielikuvatasolla on helppoa lisätä asioita harjoitteluun, mutta jos koko ajan vain lisätään ja tuodaan uutta, niin kaiken tämän vaikutuksia suorituskykyyn ja itse peliin on vaikea arvioida.

Valmennetaanko kaikkea sitä, mitä tiedetään vai valmennetaanko sitä mitä pelaaja tarvitsee? Tuo on yksinkertainen ja fiksu ajatus, mutta saakutin vaikea asia toteuttaa käytännössä.

Oheisharjoittelulla ei ainakaan saisi pilata lahjakkuuden kehittymistä oman potentiaalinsa huipulle. Joskus näin voi tapahtua, jos väärällä harjoittelulla tylsytetään pelaajan yksilöllinen ja luonnollinen huippuominaisuus.

Kenellä pitäisi viime kädessä olla valta ja vastuu fysiikkavalmennuksesta jääkiekkojoukkueessa?

Valmentaminen on yhteistyötä. Tämä on sellainen mikä avain käy mihinkin -juttu, eli tavallaan joukkuekohtainen asia. Helposti lukitaan formaattiin asioita, se ei ole järkevää.

On pelaajia, jotka ovat kaukalossa kamppailuvahvoja ja sitkeitä, mutta eivät välttämättä loista punttisalilla tai kuntotesteissä. Tämä lajinomainen ”kaukalovahvuus” on kiehtova asia. Voiko sitä mielestäsi harjoitella, tuleeko se pelaamalla vai onko se omanlaistaan lahjakkuutta?

Tätä kysymystä mietimme Jannen kanssa paljon ja jatkuvasti. Miten paljon tähän asiaan voi vielä aikuispelaajan kohdalla vaikuttaa, jos lajinomainen tekeminen ja lajitaidot ovat jääneet jossain aiemmassa vaiheessa liian vähäiseksi? Entä onko tämä joku geneettinen temperamenttikysymys?

Uskon, että ihminen pystyy kehittämään monia asioita harjoittelulla, mutta kilpaurheilussa voi viedä harjoittelulla asioita vain tiettyyn pisteeseen. Ihan huipulla ratkaiseva asia on lahjakkuus ja urheilijan sisäinen palo.