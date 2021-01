Tätä et tiennyt Kalervo Kummolasta – sai kuulla ”piitles perkele” -huutoja tähdätessään rokkitähdeksi

Kalervo Kummola vieraili Urheilulehden ”Legendan jäljillä” -palstalla vanhoine yhtyesuunnitelmineen.

Urheilulehden Legendan jäljillä -palstalla, jossa selvitetään vanhojen tarinoiden paikkaansa pitävyyttä, vieraili lehdessä 52/2020 kiekkopomo Kalervo Kummola, jonka menneisyydestä löytyy yllättävä hanke, haave rokkitähdeksi noususta. Vuoropuhelu Kummolan kanssa sujui näin:

Legendan mukaan Kalervo Kummola mietti tosissaan vuosien 1963-64 tienoilla rokkitähdeksi ryhtymistä. Tarkoitus oli perustaa ajan hermoon sopinut beatyhtye, »Turun Beatles». Pitääkö legenda paikkansa, Kummola?

Kalervo Kummola.­

Kyllä pitää, mutta se bändi jäi alkutekijöihinsä. Hommasta ei tullut mitään, kun bändin sovittaja ja basisti teki ”oharit”. Olen myöhemmin ollut solistina eri kokoonpanoissa esimerkiksi juhlissa, mutta aika pieneen osaan bänditouhut sitten jäivät elämässäni. Tuli muita harrastuksia.

Olisitko toiminut siis yhtyeen laulajana?

Kyllä, olisin ollut solisti. Kaikki soittimetkin olivat jo sovittuina. Olen joskus soittanut torvea, mutta kokoonpanossa oli niin taitavia kavereita, että instrumentit olisivat jääneet muille. Emme ehkä olisi ihan Beatlesin kaltaiseen maailmanmaineeseen yltäneet, mutta kansallisella tasolla olisimme voineet menestyä.

Oletko ikinä ajatellut, millaista elämästäsi olisi tullut, jos olisit päätynyt muusikoksi ja elänyt kaikki vuosikymmenet laulamalla?

En kauheasti ole katunut sitä, ettei niin käynyt. Ei se muusikon elämäkään aina niin ruusuilla tanssimista ole, mitä on vierestä seurannut.

Muistatko vielä, miten ”All My Loving” alkaa?

Close your eyes... Sitä ja Yesterdaytä on tullut niin paljon laulettua, että osaan kyllä sanat vieläkin ulkoa. On vähän harmi, etten koskaan ehtinyt nähdä Beatlesia livenä. Ringo Starrin ja suosikkibeatleni Paul McCartneyn olen nähnyt Pori Jazzeilla.

Meillä oli tukat ja vermeet kuin Beatlesilla. Suomessa ne kampaukset olivat silloin vielä sen verran harvinaisia, että kun menimme ravintolaan sisään, niin porukka huusi että ”piitles perkele”.