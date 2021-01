Tuhannet suomalaiset aloittavat aamunsa painamalla numerot 2-3-5 – tämän takia teksti-tv ei suostu kuolemaan

Miten Ylen teksti-tv:stä tuli osa suomalaista urheilukulttuuria ja mikä rooli siinä kaikessa oli kaikkien suomalaisten tuntemalla curling-tähdellä?

Herätyskello pirahtaa soimaan.

Puhelimen sinertävä valo hohtaa pimeässä makuuhuoneessa. Unisin silmin käteen löytyy puhelin, josta hapuilevin sormin avataan teksti-tv-sovellus: ensimmäinen painallus numeroon 2, sitten 3 ja lopulta 5.

235

Siinä ne jo ovatkin. Yön NHL-kierroksen tulokset – ja vihreänä hohtavat suomalaispelaajat tehopisteineen.

Alkaako sinunkin päiväsi tällä tutulla rutiinilla? Et ole ainoa suomalainen, joka aloittaa päivänsä noin. Kohtalontovereita on ympäri Suomea valtava määrä.

– Teksti-tv:n käyttäjämäärän mittaaminen on muutamastakin eri syystä hankalaa. Puhutaan kuitenkin aivan minimissään kymmenistätuhansista eri ihmisistä, jotka avaavat joka aamu Ylen teksti-tv:n sivun 235, Ylen digituottaja Jyri Kivimäki kertoo.

– Todennäköisesti lukema on huomattavasti suurempi.

Täysin uudenlainen palvelumuoto, jossa televisiokatsojille ei välitetä ensisijaisesti kuvia, vaan tekstejä.

Noin julistettiin Ylen ohjelmassa syksyllä 1981, kun yhtiö aloitti Suomessa vakituiset teksti-tv-lähetykset.

Teksti-tv luokiteltiin Suomessa aluksi sähköiseksi sanoma- ja aikakauslehdeksi, josta oli etua erityisesti kuulovammaisille. Palvelun sisältöjä ovat alusta asti olleet muun muassa uutiset, sää, urheilu, lotto, valuutat, ohjelmatiedot, ruokavihjeet ja kuulovammaisten palvelusivut.

Yksi nousi kuitenkin heti alussa yli muiden: Urheilusta tuli välittömästi yksi teksti-tv:n jalokivistä.

– Sarjataulukkojen ja jopa yksittäisten maalien reaaliaikainen päivittyminen ruudulle oli aivan uutta. Sitä ennen vastaavia tietoja oli päässyt tarkastelemaan vasta seuraavan aamun sanomalehdestä tai Urheiluruudusta» Kivimäki kertaa.

Teksti-tv:n alkuvuosina tulosten ja sarjataulukkojen päivittäminen tapahtui täysin manuaalisesti.

Teksti-tv:n urheilusisällöt olivat Juha Alasen (1938-2019) käsialaa, joka oli vuonna 1984 omiksi alasivuikseen eriytyneiden urheilusivujen luoja. Alaselle ja tämän apulaisille soitettiin eri tapahtumista ja kerrottiin sen hetken tilanne. Kilpailujen lopputuloksia saatiin myös faksilla ja soittelemalla itse tietolähteiden perään.

Joskus jopa poliisi hälytettiin päivystämään urheilutapahtumaa, jotta tulokset saatiin teksti-tv:n sivuille.

Ylen saama palaute oli haltioitunutta, kun uusia lajeja lisättiin palveluun. Eri tapahtumia ja otteluita saatettiin jännittää kotona teksti-tv:n kautta.

– Yleisradion ja teksti-tv:n onni on ollut, että lajiliitot ymmärsivät nopeasti reaaliaikaisen urheilun seuraamisen mahdollisuudet. Lajiliitothan ovat tietyllä tapaa teksti-tv:n tehneet, sillä ilman heidän halukkuuttaan tulosseurantaan olisi teksti-tv:n tarjontakin ollut paljon vajavaisempaa.

Suuri murros tapahtui vuonna 1988, kun jääkiekko-otteluiden pysyvä online-seuranta aloitettiin yhteistyössä SM-liigan kanssa. Pian se laajeni muihin kotimaisiin palloilusarjoihin ja esimerkiksi Valioliigaan.

Silloinkin tulosten kirjaaminen oli toimittajien ja toimitsijoiden käsityötä, eivätkä tulokset päivittyneet teksti-tv:n sivuille sekunneissa eivätkä edes minuu­teissa.

Pesäpalloliitossa työskennellyt Arto Ojaniemi oli kuitenkin alkanut miettiä, miten katsojia voisi palvella vieläkin reaaliaikaisemmin. Lajiliiton kokemukset ja yleisöltä tulleet viestit teksti-tv:n tulosseurannasta olivat olleet niin positiivisia, että kansallispelin tulospalvelua haluttiin kehittää entisestään.

Ongelma vain oli, ettei kukaan maailmassa tiennyt, miten se tehtäisiin.

Kunnes Pesäpalloliiton toimistolle Ojaniemen puheille asteli Markku Uusipaavalniemi.

Se sama mies, josta tuli myöhemmin olympiasankari ja joka nosti curlingin koko kansan huulille. Hänen merkittävin aikaansaannoksensa suomalaiseen urheilukulttuuriin saatettiin nähdä kuitenkin jo 1980-luvun loppupuolella.

Uusipaavalniemi oli ­uimahyppylupaus, jonka katse oli Barcelonan olympia-altaissa 1992.

Hän harjoitteli Kalifornian Long Beachilla, missä nuorta miestä valmensi lajin kaksinkertainen olympiakultamitalisti Sammy Lee. Yksi hyppy kuitenkin meni pieleen ja Uusipaavalniemi laskeutui veteen poskelleen: tärykalvo puhkesi ja puolen vuoden pakkoloma katkaisi uimahyppy­uran.

Uusipaavalniemi palasi Suomeen ja perusti ATK-firman.

– Kävelin Pesäpalloliiton toimistolle ja minut ohjattiin Ojaniemen puheille. Sanoin hänelle, että eiköhän laiteta pesäpallon tulospalvelusysteemit kuntoon. ”Artsi” ehkä vähän ihmetteli, että mikäs kaveri tämä on, mutta pääsimme samalle aalto­pituudelle.

Markku Uusipaavalniemi oli avainroolissa teksti-tv:n synnyssä.­

Aluksi Uusipaavalniemi koodasi sähköisen pöytäkirjan, mutta pian kaksikko ymmärsi, että pöytäkirja pitäisi saada automaattisesti päivittymään myös teksti-tv:n puolelle. Kun he esittelivät ajatuksensa seurapomoille, palaute oli tylyä.

Seurojen johdossa vaikutti ATK-alan ihmisiä, joiden mukaan automaattisen tulospalvelujärjestelmän luominen olisi mahdotonta.

– Sanottiin ihan suoraan, ettei onnistu. Saimme Artsin kanssa siitä vain virtaa.

Matemaattisesti lahjakas Uusipaavalniemi oli jo koodannut tietokonepelejä. Hän ei pitänyt automaatioon perustuvaa tulospalvelujärjestelmää mahdottomuutena, vaikka sen aikaisilla tietokoneilla se oli haastavaa. Muutaman kuukauden puserruksen jälkeen sellainen syntyi 1990-luvun alussa.

Kun toimitsijat naputtivat pelin tapahtumia sähköiseen pöytäkirjaan, ne siirtyivät automaattisesti Ylen teksti-tv:n tulossivuille. Viivettä livetapahtumiin oli vain minuutti.

– Pelipaikalla olevalta tietokoneelta tiedot ohjattiin Artsin Järvenpäässä sijaitsevalle tietokoneelle, josta ne sitten siirtyivät Ylelle. Ongelmia oli siinä, ettei tietokoneiden käyttö ollut vielä tuttua kaikille. Toimitsijat piti opettaa käyttämään tietokoneita ja silloin lähdettiin siitä, mikä on enter ja mikä välilyönti.

– Olen ylpeä siitä, mitä teimme. Olimme tosi vahvasti etukenossa ja edellä aikaamme, Uusipaavalniemi kertoo.

Aivan vähäpätöisestä kehityksestä ei ollut kyse, sillä muualla maailmassa vastaava teknologiaa ei ollut. Sana kuitenkin kiiri nopeasti, ja pian Ojaniemi oli esittelemässä järjestelmää Euroopan yleisradiounionille.

Suomessa oli syntynyt urheilun tiedonvälitykseen vallankumouksellinen oivallus.

– Minulta kysyttiin, että miten helvetissä pienessä Suomessa on keksitty tällainen systeemi. Ja miten helvetissä sitä osataan käyttää vielä jossain Sotkamon kaltaisissa pikkupaikoissa, Ojaniemi nauraa.

Nykyisin Pesäpalloliiton juhlavuoden 2022 pääsihteerinä työskentelevä Ojaniemi uskoo, että pesäpallo hyötyi lajina uuden teknologian käyttöönotosta ensimmäisenä. Laji sai huomiota ja myös uusia katsojia, kun reaaliajassa päivittyneestä teksti-tv-sivusta tuli oma ilmiönsä.

Suurin voittaja oli kuitenkin suomalainen urheiluyleisö, sillä pian Ojaniemi ja Uusipaavalniemi alkoivat luoda samanlaisia, automatiikkaan pohjaavia tulospalvelujärjestelmiä myös muille lajeille.

Ojaniemen mukaan se koukutti ihmisiä avaamaan teksti-tv:n urheilusivut aina uudelleen.

– Uskallan väittää, että teksti-tv:n merkitys on ollut suomalaisen urheilun tiedonvälitykselle jopa suurempi kuin internetin. Teksti-tv oli internet aikana, jolloin internetiä ei ollut.

Ensimmäisenä vuonna teksti-tv tavoitti 100 000 ihmistä. Automatisoitujen tulospalvelujärjestelmien yleistyessä 1990-luvun alussa viikoittaisia käyttäjiä oli jo 700 000.

Ylen teksti-tv:n kultahetket ajoittuvat aikaan juuri ennen internetin läpimurtoa: parhaimmillaan palvelulla oli 2000-luvun taitteessa viikoittaisia käyttäjiä reilusti yli kaksi miljoonaa.

Sitten internet yleistyi ja moni oli varma, että se tietäisi teksti-tv:n kuolemaa. Jopa Ylellä uskottiin niin.

Tarkoitus oli korvata vuosituhannen alussa alkuperäisversio niin sanotulla superteksti-tv:llä, jonka ajateltiin olevan yksi digitaalisen teknologian mahdollistamista palveluista. Niihin liitettiin visioita internetin kaltaisen käyttöliittymän yleistymisestä.

Yle kirjoitti verkkosivuillaan, että ”tulevaisuudessa teksti-tv:stä voi ehkä nähdä lyhyen videopätkän, jolla Jari Litmanen tekee maaottelun voittomaalin”.

Superteksti-tv jäi kuitenkin sivujuonteeksi teksti-tv:n historiassa, eikä uusi palvelu saanut missään vaiheessa jalansijaa ennen kuihtumistaan kokonaan pois.

Perinteinen teksti-tv on sen sijaan jatkanut porskuttamistaan 2000-luvulla – nettiyhteyksien nopeutumisesta ja mobiililaitteiden yleistymisestä huolimatta. TTV elää ja voi oikein hyvin Pohjoismaiden lisäksi muun muassa Keski- ja Etelä-Euroopassa, vaikka esimerkiksi ensimmäisenä sen käyttöönsä vuonna 1976 ottanut BBC lakkautti palvelun syksyllä 2019.

– Olen tullut Ylelle 2000-luvun alussa ja siitä asti odotellut, missä vaiheessa ne teksti-tv:n käyttäjämääräkäppyrät alkaisivat romahtaa. Ei siitä ole missään vaiheessa ollut mitään viitteitä, Ylen digituottaja Kivimäki naurahtaa.

Vuonna 2019 toteutetussa kanavamielikuvatutkimuksessa Ylen teksti-tv:tä ilmoitti käyttävänsä 1,3 miljoonaa käyttäjää viikossa. Näistä kaksi kolmasosaa käytti urheilusivuja.

Pari vuotta sitten kerättyjen verkkolukujen perusteella 200 000 eri selainta käytti teksti-tv:tä verkossa, mutta nämä numerot ovat Kivimäen mukaan vain suuntaa antavia. Suuri osa käyttäjistä käyttänee palvelua tätä nykyä mobiilissa, mutta Ylellä ei ole omaa teksti-tv-sovellusta, vaan se on tarjonnut kolmannen osapuolen palveluille mahdollisuuden käyttää teksti-tv:n ohjelmointirajapintaa.

– Nämä kolmannen osapuolen palvelut voivat ladata teksti-tv:n vain kerran rajapinnasta ja jakaa sen sadalletuhannelle käyttäjälle, mutta meidän tilastoissa se saattaa näkyä vain yhtenä käyttäjänä.

Vaikka lukuja laskisi inhorealistisesti, ne kertovat selvää kieltä teksti-tv:stä.

Suosio on pysynyt, vaikka moni asia palvelun ympärillä onkin muuttunut. Teksti-tv:tä käytetään yhä enemmän mobiililaitteilla. Enää teksti-tv:llä ei ole omaa toimitusta, vaan Ylen kaikki verkkotoimittajat laativat palveluun uutisia. Vielä 2000-luvun alussa teksti-tv oli Ylen toimituksen ensisijainen uutiskanava, mutta nykyään kaikki tehdään verkko edellä. Kaikki pääpalloilusarjat päivittyvät teksti-tv:n sivuille automaattisesti, sillä niiden tulospäivitys on ulkoistettu palveluntarjoajille.

Silti paljon on pysynyt myös samana.

Teksti-tv jaksaa yhä hauskuuttaa lukijoitaan kaksimielisellä otsikolla, kun käsipalloseurat Cocks ja Dicken kohtaavat.

Myös TTV:n arvostus urheiluväen keskuudessa on yhä korkea. On sanonta, jonka mukaan vasta joukkueen tulosten näkyessä teksti-tv:llä on kyse todellisesta kilpaurheilusta. Vielä tänä päivänäkin eri sarjat, tapahtumat ja turnaukset hinkuvat pääsyä teksti-tv:n sivuille.

– Teksti-tv:lle pääsy on yhä lajeille jonkinlainen statuskysymys. Tiedottaja on onnistunut, kun se on saanut tapahtumansa tai sarjansa Ylen teksti-tv:lle, Kivimäki muistuttaa.

Tärkeintä kenties on, että teksti-tv on keksinyt ratkaisun median ikuisuuskysymykseen: Kuinka poimia tietotulvasta esiin olennaiset asiat ja tarjoilla tämä sisältö ihmisille selkeästi. Teksti-tv ratkaisi tämän ongelman jo 1980-luvulla, mutta viestitulvan, klikkiotsikoiden, vaihtoehtoisten faktojen ja valeuutisten aikakautena kysymys on entistäkin ajankohtaisempi.

Jos se lukee teksti-tv:llä, se on myös totta – ja uutisen saa usein selville myös pelkästä otsikosta.

– Yksinkertainen käyttöliittymä, toimintavarmuus, ytimekkyys ja nopeus ovat varmasti ne teksti-tv:n suurimmat vahvuudet. Nämä ovat myös niitä asioita, joihin teksti-tv luottaa jatkossakin.

2021 Ylen teksti-tv täyttää 40 vuotta.

Sitä voi pitää ihmeenä, sillä niin monta kertaa palvelulle on povattu tuomiota. Jo ensi vuosinaan uusi palvelu herätti ristiriitaisia tunteita. Ylen entinen pääjohtaja näki palvelun rahan tuhlauksena ja tv-kriitikot tarpeettomana teknologiaelvistelynä. Kuluvalle vuosituhannelle tultaessa moni teknologiaguru kuvasi teksti-tv:tä kivikauden jäänteenä, jolle ei enää ole tilaa modernissa mediamaailmassa.

Uudelle vuosikymmenelle teksti-tv lähtee kuitenkin täynnä elinvoimaa.

Ehkä se ei ole sittenkään niin suuri yllätys, sillä korvaavuusajattelulla on me­dia­teknologian yhteydessä pitkät juuret. Suomalainen lehdistö oli jo 1980-luvun alussa huolissaan siitä, että teksti-tv leikkaisi pois osan sanomalehdille kuuluvasta viestinnästä. Myös internetin on yleistyessään pitänyt korvata niin teksti-tv, television katselu, painetut kirjat ja lehdet.

Mikään näistä ei ole ainakaan vielä käynyt toteen.

– Kaikkien numeroiden perusteella teksti-tv on pysynyt suomalaisten suosiossa. Meillä on isoja suunnitelmia teksti-tv:n osalle. Se on osa Ylen identiteettiä, Kivimäki huomauttaa.

Seuraava askel saattaa olla Ylen oma ja virallinen teksti-tv-sovellus. Se olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten, mutta Kivimäen mukaan yhtiön älypuhelinstrategiassa oltiin väärässä, eikä omia sovelluksia luotu tarpeeksi ajoissa.

Sitten niiden suunnittelu jäi, kun kolmannen osapuolen palvelut ajoivat asiansa.

– Nyt oma teksti-tv-sovellus on ollut taas esillä. Se on varmasti tulevaisuutta, sillä teksti-tv:n käyttö kaukosäätimen kautta vähenee. En muista itsekään, koska olisin viimeksi käyttänyt teksti-tv:tä televisiosta.

Oma sovellus voisi tarjota kokonaan uusia mahdollisuuksia, kunhan vain teksti-tv:n nykyiset ominaisuudet osattaisiin valjastaa käyttöön oikealla tavalla. Sitä saatetaan vaatia, kun palvelun pitäisi houkutella käyttäjäksi tulevia urheilunseuraajapolvia.

– Oma sovellus voisi jotenkin mahdollistaa esimerkiksi sen, että avaamalla sivun 235 siitä voisi yhdellä napinpainalluksella siirtyä katsomaan sen Patrik Laineen maalinkin, Kivimäki maalailee.

Vähän niin kuin Jari Litmasen maalit, joita voitaisiin katsoa superteksti-tv:n kautta?

Ehkä jonakin päivänä teksti-tv:n sivulta 235 pääsee suoraan ihailemaan videota Patrik Laineen osumasta.­

Vaara astua harhaan on myös suuri, jos alkaa muokkaamaan palvelua, jonka käyttöön sukupolvet ovat tottuneet. Kivimäki tietää tämän ja kertoo Ylen sinänsä onnistuneesta kokeilusta, jossa testikäyttäjät saivat aamulla yön NHL-kierroksen jälkeen ilmoituksen suomalaisten tehoista nopeasti ja vaivatta.

Samalla se kuitenkin sotki siinä sivussa Kivimäen omat arkirutiinit, johon 235 kuuluu samalla tavalla kuin kuppi aamukahvia. Hän muistuttaa, ettei kaikkea välttämättä pidä sorkkia, vaikka tekniikka kehittyy. Sivun 235 tuomaa arjen turvallisuudentunteen arvoa ei voi mitata klikeillä.

Ehkä teksti-tv on tulevaisuudessa tismalleen samanlainen kuin nyt? Ja se riittäisi myös niille sukupolville, jotka eivät ole palveluun kasvaneet?

Silloin teksti-tv pysyisi palveluna, jossa tieto on valmiiksi suodattua ja tiivistä. Palvelua voisi käyttää ilman informaatioähkyä. Teksti-tv:ssä maailma pysyisi sivunumeroiden mukaan siistissä järjestyksessä ja värit hillittynä. TTV olisi rauhallinen turvasatama, joka ei hoputa minnekään.

Kulttuurifilosofi Marshall McLuhanin kuuluisan sanonnan mukaan »väline on viesti», jolla hän tarkoitti sitä, etteivät medioiden sisällöt ole kovinkaan merkittäviä verrattuna itse välineen vaiku­tuksiin.

Teksti-tv:n jos jonkin kohdalla tämä pätee.

Koronaviruksen takia Yle alkoi näyttää NHL-sivulla 235 päivittäin tarkalleen kymmenen vuotta sitten pelatun NHL-kierroksen tuloksia. Kivimäen mukaan lukijoita on riittänyt, mikä sinällään ei ole yllätys. Se sen sijaan on ollut, että tempaus on tavoittanut myös nuoria miehiä. Se ei ole helposti tavoitettava kohderyhmä.

Kenties teksti-tv koukuttaa tavalla tai toisella myös nuoremmat sukupolvet.

– Sanon usein, että teksti-tv:llä on vielä isot mahdollisuudet kasvaa digitaalisella puolella. Teksti-tv ei ole kuolemassa mihinkään.

Kapina osastolla 235

Ahtaassa työhuoneessa Yleisradion päärakennuksessa Helsingin Pasilassa oli aina kiire. Puhelin pirisi, nurkassa olevasta televisiosta seurattiin urheilulähetystä toisella silmällä, printteri säksätti päättymätöntä paperiliuskaa jossa oli kummallisella fontilla tulosliuskaa maailmalta. Telefaksista kiikutettiin työpöydälle merisäätä, joka piti saada ruutuun veneilijöitä palvelemaan.

Sellaista oli työ Yleisradion tekstitelevisiossa aivan 1990-luvun alkumetreillä. Keksintö oli mullistanut tiedonvälityksen uutisissa ja urheilussa, mutta erityisen hyvin se sopi jälkimmäiseen, jossa ei pitänyt hallita isoja kokonaisuuksia vaan kolmea parasta, lopputulosta tai seurasiirtoa.

Teksti-TV:n urheilutoimituksessa käytiin myös sukupolvien sotaa. Juha Alanen oli esimies parhaasta päästä: innostava, opettava, kuunteleva. Hän oli myös vanhemman polven urheilumies, jolle Jukolan viesti, Keski-Euroopan mäkiviikko tai yleisurheilun kolmimaaottelu Suomi-DDR-Puola olivat tärkeitä. Meidän nuorten avustajien katse oli muualla: NHL-kaukalossa tai Englannin I divisioonassa.

Linjaa vedettiin rakkaudella lähes joka vuorossa – aina oli aikaa naputella Pirkkolan iltarastien kuusi parasta suunnistustulosten kolmannelle alasivulle, mutta NHL:stä riittivät pelkät tulokset.

”Jos alamme kertoa maalintekijöitä, pian sen jälkeen emme muuta teekään”, kuului isällisen ystävällinen Alasen linjaus.

Niin kuin aina ennenkin, nuori polvi sai tahtonsa läpi väsyttämällä. Lisäämällä ensin suomalaispelaajien poikkeuksellisia suorituksia tulosrivin alle: Kurri syötti kolme Gretzkyn maalia. Myllyksen nolla rikki ajassa 59.58. Aholan debyytti.

Aamu aamulta, viikko viikolta vihreää väriä vilkkui tulosrivin alla. Samaan aikaan tekniikka kehittyi: Uutistoimisto Associated Pressin tulospalvelu saatiin päätteelle vaivalloisen printtirullan sijaan. Pian taistelu oli voitettu, Alanen antoi periksi: Grönstrand 0+1.

PETRI LAHTI