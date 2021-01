Hautausmaalla avautuu outo näky – maalien ympärillä lepää ihmisiä, jotka antoivat kaikkensa rakastamalleen seuralle

Saksalaisen jalkapalloseuran Schalken hautausmaalle on haudattu moni joukkueen kannattaja. Hautausmaan keskelle, seuralogon alle, on haudattu hyökkääjälegenda ja sotasankari: Adolf ”Ala” Urban, joka siirrettiin Gelsenkircheniin Novgorodista vuonna 2013.­

Urheilulehti vieraili saksalaisen jalkapalloseuran Schalken hautausmaalla, jossa nauretaan ja lauletaan, surraan ja muistellaan. Ja jossa yhteisö yltää ajasta ikuisuuteen.

Hautausmaan portilta aukeaa harvinainen näky: kaksi jalkapallomaalia vihreällä nurmella, niiden välissä pyöreä, sinivalkoiseksi istutettu kukkapenkki.

Täällä taivas on aina kuninkaansininen. Tämä on FC Schalke 04:n hautausmaa.

– Yhteys uskonnon ja seuran välillä on ilmeinen. Schalke on enemmän kuin jalkapalloseura, se kuuluu tärkeänä osana ihmisten elämään – ja myös kuolema kuuluu elämään, Schalken Fanfeld-hautausmaan toimitusjohtaja Ender Ulupinar tiivistää kävellessään leveän, valkoisen sateenvarjonsa alla hiljaista hiekkatietä pitkin.

Artikkeli on julkaistu alun perin Urheilulehdessä 47/2020. Löydät vastaavia pitkiä ja laadukkaita juttuja julkaisusta joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Sataa, syksyiset puut tiputtelevat kellastuneita lehtiään. Hautausmaan aidan takaa voi erottaa Veltins-Arenan kupolimaisen katon. Schalken kotistadion on vain puolen kilometrin päässä tästä ainutlaatuisesta leposijasta, jollaista ei ole toista koko Euroopassa.

Fanfeld on yhteisöhautausmaa eli yhtenäiseen tyyliin seuralogon ympärille rakennettu, stadionin muotoinen kalmisto. Alueen kulmissa kohoavat valonheittimet ja hautapaikkoja on yhteensä 1904 seuran perustamisvuoden mukaan. Tänne voivat tulla haudatuksi kaikki Schalkea rakastavat.

– Ei tällainen hautausmaa toimisi kaikkialla. Schalke on toveri- ja raatajaseura, yhteenkuuluvuuden tunne on täällä tosi vahvaa. Seuran merkitys yltää niin syvään ihmisten elämässä, Ulupinar kertoo ja selittää:

– Kumpel ja Malocher, toveri ja raataja, tarkoittaa sitä, että teit töitä kaivoksissa takapuoli takapuolen vieressä raskaissa oloissa vuosikausia. Schalke on kaivosteollisuusyhteisön seura. Täällä on pakko luottaa toveriin ja pitää yhtä.

Täällä nukkuu viimeistä untaan moni Schalken kannattaja.­

47-vuotias paljasjalkainen gelsenkircheniläinen Ulupinar on paras esimerkki siitä, kuinka Schalkeen synnytään ja seurassa eletään alusta loppuun saakka. Hänen isänsä saapui Turkista Gelsenkircheniin 1960-luvulla, paiskoi töitä kaivoksissa ja vietti vapaa-aikansa jalkapallokentän laidalla. Pieni Ender kävi jo sylilapsena Schalken peleissä, alkoi harrastaa jalkapalloa ja pelasi lopulta ”Kuninkaansinisten” kakkosjoukkueen maalivahtina. Myöhemmin hän työskenteli myös Schalken faniklubien kattojärjestössä.

Nyt raamikas, sympaattisesti hymyilevä Ulupinar hautaa schalkelaisia. Idea syntyi sattumalta, sillä hänen vaimonsa on hautausmaapuutarhuri. Gelsenkirchenin kaupunki tarjosi vuonna 2008 puutarhayrityksille mahdollisuuden lunastaa itselleen tontteja hautausmailta, muokata ja hoitaa niitä, joten Ulupinarit alkoivat rakentaa pieniä yhteisöhautausmaita. Silloin he huomasivat, että monilla haudoilla oli koristeena Schalke-tavaraa: kaulahuiveja, maskotteja, jopa kausikortteja.

– Kysyin seuralta, lähtisikö se mukaan hautausmaaprojektiin kannattajille. Seura oli kuitenkin skeptinen, mutta toisaalta Veltins-Arenalla voi jo kastaa lapsensa, siellä voi järjestää hääjuhlat. Kysyin aina uudestaan, ja vuonna 2012 he suostuivat, Ulupinar kertoo.

Seura, Ulupinar ja Schalke hilft -hyväntekeväisyysyhdistys valmisteli konseptin yhdessä. Ulupinar osti tontin kunnallisen hautausmaan kupeesta ja muokkasi sen areenan muotoon. Hän sai seuralta luvan käyttää seuranimeä ja logoa ilmaiseksi, sillä Schalke teki selväksi, ettei se halua tienata kuolemalla senttiäkään.

– Avasimme hautausmaan joulukuussa 2012 ja nyt joitakin satoja hautapaikkoja on jo varattu tai ne ovat käytössä. Jotkut ovat vasta nelikymppisiä, kun he varaavat paikkansa. Sitten alkaa kova miettiminen, mistä kaarteesta paikka olisi, mikä numero valitaan. Monet orientoituvat sen mukaan, missä he istuvat stadionilla. Jotkut miettivät Uefa-cupin menestyspäivämääriä tai haluavat 04-loppuisen hautapaikan.

Adolf ”Ala” Urbanin hauta kukista tehdyn seuralogon alla.­

Hautausmaan keskelle, seuralogon alle, on haudattu sotasankari: Adolf ”Ala” Urban, vuonna 1914 syntynyt ja 1943 rintamalla kuollut Schalken hyökkääjälegenda. Maajoukkueessakin pelannut Urban voitti Schalken paidassa viidesti Saksan mestaruuden, mutta joutui sitten itärintamalle ja kaatui taisteluissa Venäjällä. Jopa BBC kertoi tuolloin hänen kuolemastaan.

Urban oli haudattu saksalaissotilaiden hautausmaalle lähellä Novgorodia, kunnes keväällä 2013 hänen rinnallaan Venäjällä taistellut 89-vuotias fani ehdotti seurajohdolle Urbanin ruumiin noutamista kotiin. Schalken johto piti ideaa hyvänä. Seuran edustajat matkustivat Venäjälle ja hankkivat tarvittavat luvat, toivat mukanaan Urbanin maalliset jäänteet, jotka haudattiin uudestaan juhlamenoin seuran omalle hautausmaalle.

Adolf Urban siirrettiin Novgorodista ja haudattiin Schalken hautausmaalle asianmukaisin menoin vuonna 2013.­

– Urbanin tapaus on poikkeuksellinen, mutta samalla se näyttää, että Schalke pitää perinteitä ja mennyttä todella arvossa, Ulupinar sanoo.

Fanfeld oli myös saada toisen kuuluisuuden vuonna 2019, kun todellinen ”mister Schalke”, seuraa vuosikausia johtanut Rudi Assauer kuoli alzheimeriin. Hänen tyttärensä päätti kuitenkin haudata Assauerin muualle.

– Tämä olisi ollut Rudin paikka. Oli hänen toiveensa tulla haudatuksi tänne, tiedän sen, sillä puhuin hänen kanssaan aiheesta. Hän sanoi sen kerran lehtihaastattelussakin. Harmi, että hänen tyttärensä päätti toisin, Ulupinar muistelee.

Vaikka Fanfeldillä ei ole juuri kuuluisuuksia, kävijöitä riittää koronapandemiastakin huolimatta. Ulupinar kertoo, että monet fanit kulkevat hautausmaan kautta kotiotteluun stadionille. Erityisesti Karl-Heinz ”Olly” Olschewskin, legendaarisen pohjoiskurvin rummuttajan, haudalla pyörähdetään.

Legendaarisen fanikatsomon rummuttajan Karl-Heinz "Olly" Olschewskin hauta. Hänen kuvansa näkyy taustalla vanhan otteluohjelman kannessa.­

Hautausmaat ovat tarinankerrontapaikkoja, ja nämä lukemattomat tarinat ovat myös Ulupinarille työn suurin motivaatio.

– Tämä ei ole tavallinen hautausmaa. Jokainen, joka tulee hautaamaan perheenjäsenensä tai varaamaan hautapaikan itselleen, kertoo tarinoita elämästään ja siitä, mikä merkitys Schalkella on ollut. Minulle ne ovat hienoja kohtaamisia. Ei ole helppoa saattaa ihmistä hänen viimeisinä hetkinään, mutta samalla nuo elämäntarinat koskettavat minua hyvin paljon, Ulupinar selittää.

Hän kertoo eräästä vanhasta miehestä, joka halusi hautapaikan pitkäaikaisen, edesmenneen ystävänsä vierestä. He olivat istuneet stadionilla vuosikausia vierekkäin – nyt he lepäävät vierekkäin.

Hän kertoo myös toisesta, pahasti syöpäsairaasta miehestä, joka oli sinut kuolemansa kanssa ja iloitsi siitä, että pystyi suunnittelemaan hautansa ja hautajaisensa etukäteen hyvin tarkasti. Tämän miehen Ulupinar tapasi useasti stadionillakin.

– Juttelimme vielä vähän ennen hänen kuolemaansa. Nytkin kun ajattelen häntä... Ulupinarin ääni katkeaa, hän pyyhkii silmiään.

– Olen totta kai yrittäjä, mutta myös ihminen. Tämä hautausmaa maksoi minulle seitsemänlukuisen summan enkä tiedä, saanko tienattua sitä koskaan takaisin. Muttei elämässä pidä kaikkea mitata rahassa. Tämä on sydämen asia.

Sydämen asia Ulupinarille on myös se, että vähävaraisetkin fanit voisivat halutessaan tulla haudatuksi Fanfeldille.

– Jos joku tarvitsee rahallista apua hautajaisissaan tai haudan hoidossa, minä ja Schalke hilft -yhdistys yritämme auttaa. Haluamme, että jokainen, joka haluaisi tulla tänne haudatuksi, saa tulla. Myös uskontokunta on yhdentekevä, olemme avoimia kaikille uskonnoille. Ateisteillekin. Mietimme aluksi, asetammeko hautausmaalle kristillisiä symboleita, mutta päätimme olla tekemättä sitä. Jokainen voi koristella hautansa kuten haluaa, Ulupinar selittää.

–Schalke on enemmän kuin jalkapalloseura, se kuuluu tärkeänä osana ihmisten elämään – ja myös kuolema kuuluu elämään, Schalken Fanfeld-hautausmaan toimitusjohtaja Ender Ulupinar tiivistää.­

Niin, uskonto. Haudoilta löytyy ennen kaikkea sinivalkoisia Schalke-koristeita ja on vaikea välttyä ajatukselta, että Schalke on täällä se todellinen uskonto.

Hautausmaan arvokas tunnelma säilyy silti. Vaikka äänekkään ja värikkään saksalaisen fanikulttuurin ei uskoisi sopivan yhteen hiljentyvän ja surullisen hautausmaakulttuurin kanssa, yllättävää kyllä, resepti toimii.

– Ei tämä ole mikään huvipaikka vaan viimeinen leposija. On pidettävä huolta hautarauhasta, Ulupinar sanoo.

– Toki meillä on myös hauskaa, nauramme, kun ihmiset tulevat varaamaan hautapaikkaa ja kertovat tarinoita. Esimerkiksi viime viikon hautajaisissa 30 fani­klubin jäsentä lauloi edesmenneelle toverilleen kolme seuralaulua, varsin hiljaisella äänellä toki. Sekin oli kunnioittavaa.

Sade on lakannut, pilvet raahautuvat raskaasti taivaan yli. Raskaasti kuin Schalken urheilullinen kehitys tällä hetkellä, mutta silläkään, jatkuvilla tappioilla, ei ole merkitystä hautapaikkojen kysynnän suhteen.

– Uskon, että ihmiset tulisivat tänne, vaikka Schalke pelaisi alueliigaa. Joukkueen sijoituksella taulukossa ei ole täällä mitään merkitystä, Ulupinar kertoo.

Hän on oikeassa. Menestys on hetkellistä, yhteisö pysyvää.

Tuskin missään sitä voi ymmärtää yhtä vahvasti kuin täällä, kuninkaansinisen taivaan alla.