Simo Puhakka sai luurin korvaan, kun aneli apua Toni Vilanderilta – nyt hän ajaa 32-vuotiaana kartingia ammatikseen

Simo Puhakka ei päässyt formula ykkösiin, mutta teki kartingista itselleen ammatin. Hän ajaa MM-sarjassa ammattilaisena 32-vuotiaana.

Mikroautoilu eli karting on laji, josta kaikki autourheilussa alkaa. Kaikki F1-kuljettajat ovat nousseet formula ykkösiin aloittaen kartingista ja kiiveten sitten kuninkuusluokkaan pikkuformuloiden kautta.

Vammalasta kotoisin oleva Simo Puhakka aloitti kartingin 3,5-vuotiaana ja ajoi nelivuotiaana ensimmäisen kilpailunsa. Tuskin hän vielä silloin osasi ajatella formula ykkösiä, mutta vähitellen siitä tuli jokamiesluokassa kisoja ajaneen Matti Puhakan pojan suuri unelma.

28 vuotta myöhemmin Puhakka on moottoriurheilun ammattilainen, mutta ei formula ykkösissä tai missään muussakaan autoluokassa: Hän kilpailee yhä kartingautoilla. Yksikään muu suomalainen ei ole tehnyt vastaavaa uraa lajin parissa.

Ammattilaiskuski työssään.­

– Innostus moottoriurheiluun syntyi alun perin isän jokkiskisoista. Kiersin katsomassa niitä, ja sain lahjaksi oman kartingauton. Sitä kautta olen jäänyt tähän muutamaksi vuodeksi, Puhakka hymähtää.

Tästä kaikki alkoi melkein 30 vuotta sitten.­

Puhakka on tätä nykyä perinteikkään italialaisen suurtallin, 120 ihmistä työllistävän Tony Kartin tehdaskuljettaja.

Miten tähän pisteeseen on tultu?

– Oli hienoa pärjätä nuorena, mutta enemmän tämä oli silloin vain harrastus. Oli hauskaa, kavereita ympärillä, Puhakka kertoo.

Ensimmäisessä kilpailussaan Simo, 4, oli viimeinen. Taivaalta vihmoi vettä, kisapaikkana oli Paimio.

– Seuraavassa kisassa olin jo toinen. Osallistujia ei toki siinä vaiheessa ollut kuin kymmenisen. Voittaminen ei kuitenkaan siihen aikaan ollut niin suuri tavoite kuin nykyään. Isän töiden jälkeen mentiin aina iltapäiväksi Kokemäen radalle ajamaan, ja silloin saadut kilsat ovat olleet tosi tärkeitä myöhemmin.

Puhakka harrasti lapsuudessaan myös jalkapalloa ja jääkiekkoa. Futis jäi ensin pois, ja jääkiekkokin 13–14-vuotiaana, kun kesäharjoitukset olisivat alkaneet. Syy oli sama kuin aiemmin jalkapallon lopettamisessa: karting ajoi edelle.

” Varmasti olisi ollut hienompaa ajaa formula ykkösissä, mutta olen tosi tyytyväinen myös tähän, mitä olen tehnyt.

Myös koulu jäi paitsioon, ja peruskoulun jälkeen aloitetut autoasentajan opinnot jäivät lyhyeen. Poissaoloja kertyi, ajaminen vei mennessään.

Radalla kulki. Puhakka voitti SM-mitaleita ja mm. raket-luokan mestaruuden 2001, mutta melko nopeasti kävi selväksi, että ura autoluokissa jää haaveeksi, vaikka Puhakka pääsi testaamaan Formula Renault 2000 -luokan autoa.

– Se kaatui aika lailla budjettiin. Ei ollut laittaa rahaa niin paljoa, ja vuosien varrellahan se on tullut varmaan vielä vaikeammaksi ja kalliimmaksi.

Italiassa jo ennen Puhakkaa kisannut Toni Vilander ja PCR:n kartingautojen maahantuontia siihen aikaan tehnyt vanhempi Vilander, Teuvo, olivat auttamassa Puhakkaa kartingympyröiden lisäksi formulapaikan jahtaamisessa.

– Jossain vaiheessa oli joku managerikin, mutta ei siitä tullut mitään. Toni järjesti pari testiä, ja jos ne olisivat menneet tosi hyvin, jostain olisi voinut joku rahoittaja löytyä.

Formulaura ei toteutunut, mutta toisen tärkeän tavoitteen Puhakka saavutti: Hänestä tuli ammattilainen moottoriurheilussa ja hän alkoi saada palkkaa kartingista. Puhakka muutti Italiaan vuodenvaihteessa 2007–08, 19-vuotiaana.

Kuulostaa isolta askeleelta elämässä ja itsenäistymisen ajalta. Puhakka oli kuitenkin tottunut jo olemaan erossa läheisistään.

– Olin jo matkustanut ja toiminut kisamatkoilla paljon yksin, mutta kyllähän kulttuuri Italiassa on vähän erilainen kuin Suomessa. Pikkuhiljaa piti opetella tekemään ruokaakin. On sekin vuosien varrella alkanut tarttumaan. Kun tulee nälkä, osaan keittää pastan ja tehdä pomodorokastiketta sekaan.

Puhakka voitti WSK Super Masters Seriesin tänä vuonna.­

Italiaa hän puhuu nykyään täysin sujuvasti. Pohjat olivat jo 2008 olemassa, sillä Puhakka oli ajanut Italiassa jo silloisen ICA-luokan talvicupissa talvella 2004.

– Silloin en puhunut englantia enkä italiaa lainkaan. Menin enemmänkin Tyrvään murteella.

Italiassa leijonanosan elämässään viettänyt Puhakka asuu tätä nykyä Lombardian maakunnassa, Gardajärven etelärannalla Desenzano del Gardassa. Hän on viihtynyt Pohjois-Italiassa.

– Hieno paikka. Lähimpänä Suomea, mitä olen Italiasta löytänyt. On siistiä, ja ilmasto on aika mukava. Kesällä on aika lämmin ja talvella ei ole liian kylmä. Muutaman kerran on satanut lunta, mutta ei se tietenkään ole maahan jäänyt, Puhakka kertoo.

Hän on asunut Italiassa myös Piacenzassa, Napolissa ja Milanon lähellä. Asuinpaikat ovat Napolia lukuun ottamatta olleet pohjoisessa.

Ero pohjoisen ja eteläisen Italian välillä on suuri.

– Aivan järjetön, Puhakka naurahtaa.

– Kaksi täysin eri paikkaa. Asuin Napolissa 2008, jolloin jäteongelma oli siellä erittäin iso. Roskapusseja oli joka puolella, haju ihan järjetön. Se ei ollut mikään kaunis näky.

Puhakan kokemukset Napolista ajoittuvat siis aikaan, jolloin kaupunkia piinannut jäteongelma oli kansainvälisen tason uutinen.

– Mafiahan siellä hoitaa sen kaiken roskapolitiikan. Paljon se oli siitäkin kiinni.

Puhakka ei ole kaivannut Napoliin.

Suomalaiskuljettajan italialaisista ystävistä suomalaisille tunnetuin on Antonio Giovinazzi, joka kertoi kesällä Urheilulehden haastattelussa, että Puhakka on yksi hänen parhaista ystävistään. Jos Alfa Romeolla F1-sarjassa kilpaileva italialainen ajaa kartingia, hän on liikkeellä usein Puhakan kanssa.

Antonio Giovinazzi ja Simo Puhakka Monacossa 2019.­

Kaverukset tutustuivat vuonna 2011, kun he ajoivat samassa tiimissä.

– Olemme siitä asti pitäneet yhteyttä ja käyneet katsomassa toistemme kisoja, Puhakka kertoo.

Ystävänsä kautta hän on päässyt näkemään F1-maailmaa läheltä.

– Hyvin erilaistahan ykkösissä on kartingin varikkoon verrattuna. Siellä ei ole paljonkaan katsomista, enemmänkin se kaikki muu toiminta kiinnostaa. Tietysti lähtö on ihan hauska ja samoin varikko­stopit, jos niitä pääsee katsomaan boksista. Muuten ne ovat aika pitkiä päiviä, kun juuri mitään ei tapahdu.

– Kuskeilla on päivät kokonaan täynnä ohjelmaa, he ehtivät välissä vain syömään. Kiva se on tietysti niinkin päin välillä, että saan itse vain katsella eikä tarvitse tehdä mitään. Vaikka olisi se tietysti kiva päästä ajamaankin siellä, Puhakka hymähtää.

Viime vuonna Puhakka oli katsomassa Abu Dhabin päätöskisaa ja lensi sieltä Macaoon omaan kilpailuunsa, jossa vei Ma­caon kansainvälisen karting-GP:n voiton näytöstyyliin.

– Olihan se kiva saavutus. Esimerkiksi EM- ja MM-kisoissa ei ole rahapalkintoja, mutta sieltä voitin 7 000 dollaria.

Maailmanmestaruudesta edelleen haaveileva Puhakka ei osaa sanoa, mikä hänen kisasaavutuksistaan olisi paras.

– Tänä vuonna olin EM-kolmonen, mikä oli ihan kiva. Suomen mestaruudetkin olivat aina isoja saavutuksia. Ei ole periaatteessa yhtä sellaista, joka menisi ylitse muiden. Jos voittaisi maailmanmestaruuden, se olisi parasta.

Puhakka oli kauden ensimmäisen EM-osakilpailun kakkonen.­

Tehdaskuskin arkeen kuuluu paljon muutakin kuin kilvanajoa. Kun Puhakka ei ole kisaamassa, hän on Tony Kartin tehtaalla töissä.

– Se on jokapäiväistä hommaa. Työnkuvaani kuuluu ajamisen lisäksi moottoreiden kehittäminen, jota tehdään tehtaalla: Vortexin moottoreiden kehitystyötä. Työpäivät venyvät monesti pitkiksi. Kisoja edeltävät päivät ovat yleensä kaikkein kiireisimpiä, muuten se vähän vaihtelee. Päivät radalla ovat tietysti myös pitkiä, Puhakka kertoo.

Haastatteluhetkellä hän on Portugalin Portimaossa juniorien MM-kisoissa Tony Kartin tiimin apuna.

Isossa kuvassa Puhakan työ on jo pitkään ollut hyvin samankaltaista.

– Juuri muu ei ole vuosien varrella muuttunut, mutta tietyssä pisteessä ammattilaisuus toi sen, että tehdas vaatii enemmän, kun itse olen tekemässä myös kehitystyötä. Se toi lisää vastuuta, kun myös kehitystyö on hommaani. Pitää tehdä tulosta.

Simo Puhakka ajaa ammatikseen kartingia – ja välipäivinä kehittää kulkupelien tekniikkaa.­

Simo Puhakka on nyt 32-vuotias. Hän ei ole vielä puhunut työnantajansa kanssa tulevasta kaudesta, mutta uskoo ”ajavansa todennäköisesti vielä vuoden”.

Jos hän niin haluaa, Tony Kartilta löytyy töitä jatkossakin. Puhakka voi jatkaa moottorien kehitystyössä ja kenties paneutua entistä enemmän nuorten kuskien valmentamiseen. Kaikki on kuitenkin auki.

Taaksepäin hän katsoo tyytyväisenä.

– Varmasti olisi ollut hienompaa ajaa formula ykkösissä, mutta olen tosi tyytyväinen myös tähän, mitä olen tehnyt. Olen pystynyt tälläkin tavoin näkemään paljon maailmaa.

”Älä soittele tänne enää”

Rata-autoilijana ja MTV:n F1-kommentaattorina tunnettu Toni Vilander oli vähän yli kahdenkymmenen, kun hän tutustui nuoreen kartinglupaukseen Simo Puhakkaan.

Vilander muistaa, että he tekivät Simo ja Matti Puhakan kanssa tietynlaisen yya-sopimuksen, jossa molemmat perheet auttaisivat toisiaan. Vilander ajoi tuolloin kartingia Italiassa ja auttoi Puhakoita löytämään linkkejä saapasmaahan.

– Simon tyyli on aina ollut minun mieleeni, hänessä on itsevarmuutta, joka huokuu pienenä uhonakin ja henkselienpaukutteluna. Taustalla on kuitenkin aito ja herkkäkin kaveri, vaikka ulkokuori on kovan taistelijan.

Vilander kiersi teini-ikäisenä Puhakan mekaanikkona joissakin kartingkisoissa ja mentoroi nuorukaista samalla.

– Minulla oli vähän auktoriteettia. Simo uskoi minua. Kartingissa nuori kuski ei usein kuuntele omia vanhempiaan vaan ajattelee, että mitä ne tästä tietää. Itse olin ajanut kisaa kartingissa, joten nuorena kuskina Simo kuunteli minua.

–Simon tyyli on aina ollut minun mieleeni, Toni Vilander sanoo.­

Kaikessa Vilanderkaan ei auttanut, etenkään kun vuodet vierivät eteenpäin.

– Olin kotona, kun Simo soitti Italian Parmasta ennen kisaa, että auto on väärissä säädöissä. Takapäähän piti saada erilaiset asetukset, ja Simo ei pystynyt sanomaan sitä mekaanikolle vaan tarvitsi apuani. Kuuntelin vähän aikaa ja sanoin, että tehdäänkö Simo niin, ettet soittele tänne. Jos et osaa itse, oletko ihan oikeassa paikassa? Sanoin, että nyt pitää oikeasti tsempata, ja löin luurin korvaan.

Oppi meni perille. Vilander hymyilee olleensa noin vuosi myöhemmin saapasmaassa Puhakan kanssa ja yllättyneensä, kun nuori suomalainen oli paikallisten seurassa kuin kala vedessä ja jauhoi näille italiaa.