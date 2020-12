Yhden jalan maastavetoa, pistoolikyykkyä, lähentäjälihaksen piinaa – näin NHL-tähti Miro Heiskasen luisteluun tuodaan lisää ruutia

Miro Heiskanen, 21, on noussut pikavauhtia NHL:n huipulle, mutta nyt on vasta raapaistu pintaa. Valtava potentiaali ja selkeät kehityskohteet näkyvät harjoittelun arjessa.

Marraskuinen perjantaiaamu Espoon Kerassa on uninen ja harmaa. Junaradan vieressä sijaitseva Keran hallikompleksi ei näytä ulkoapäin erityisen kutsuvalta paikalta, mutta entinen logistiikkakeskus on kokenut ison muodonmuutoksen sisältä.

Valtavan, 92 000-neliöisen hallialueen uumenista löytyy 18 padelkenttää, uudenkarhea kuntosali, frisbeegolfin kenttä, golfin simulaattoreita, snookerpöytiä, startup-yrityksiä ja pienpanimotoimintaa.

Halli tarjoaa innokkaille padelisteille ja kuntoilijoille mittavat puitteet, mutta teollisuushallin betoniseinien sisällä hikoilee myös yksi NHL:n parhaista puolustajista.

Miro Heiskanen hakee potkua alkavaan kauteen espoolaisessa monitoimihallissa.­

Suomen tämän hetken parhaisiin jääkiekkoilijoihin kuuluva Miro Heiskanen on harjoitellut Keran halleilla viime viikot tiiviisti.

Dallas Starsin 21-vuotiaan tähtipuolustajan lisäksi kuntosalin toiminnalliselta alueelta löytyy aamuyhdeksän aikaan pieni ryhmä naisia, jotka ovat aloittelemassa omaa aamujumppaansa.

Heiskaselle perjantait ovat nopeus- ja jalkapäiviä. Aamun ja iltapäivän sessioita vetää Heiskasen fysiikkavalmentaja, aerobicin kaksinkertainen maailmanmestari Jouni Viitanen, joka on tällä kertaa tuonut poikkeuksellisesti myös kahdeksanvuotiaan Leo-poikansa mukaan.

Viitanen, 38, on yksilövalmennusta pelaajille tarjoavan Viima Hockeyn fysiikkavastaava, jonka valvovan silmän alla Heiskanen tekee jokaviikkoisen nopeusharjoituksen.

– Miro on hyvin oma-aloitteinen ja motivoinut huippu-urheilija. Hän tulee harjoituksiin aina keskittyneenä ja valmiina, Viitanen kertoo, kun samaan aikaan taustalla Heiskanen lämmittelee kroppaansa päivän ensimmäisiä nopeusvetoja varten. Ei turhia löpinöitä, vaan keskittynyttä tekemistä.

– Miro harjoittelee kuten pelaa: jäänviileä kaveri, Viitanen ilmoittaa.

Juoksuvetojen kilomäärät, jotka Heiskanen vetää perässään, riippuvat aina harjoituskauden alussa saatavista testituloksista. Tänä syksynä lähdettiin liikkeelle 25 kilon levyllä. Vaste lisääntyy viikko viikolta NHL-kauden lähestyessä.

– Odota, että pääset maksimivauhtiin, ja kiristä vielä siitä, Viitanen ohjeistaa suojattiaan.

Heiskasen fysiikkavalmentaja Jouni Viitanen on aerobicin kaksinkertainen maailmanmestari.­

Heiskanen tikkaa suoritukset naama peruslukemilla, mutta säntillisen sähäkästi kierros toisensa jälkeen. Kiihtyviä juoksuvetoja, hermostoa ärsyttäviä reaktioharjoitteita ja monirytmisiä loikkia vaihtuvilla liikesarjoilla. Suoritukset ovat lyhytkestoisia ja palautustauot pitkiä.

– Pyrimme tekemään kaikki harjoitukset, esimerkiksi nopeusharjoitteet, mahdollisimman lajinomaisesti ja rytminmuutoksia unohtamatta. Miron nopeudentuotto on huimalla tasolla. Muun muassa viisiloikassa hänelle tuli kesällä 5–10 senttiä lisää pituutta tuloksiin joka viikko, Viitanen kertoo.

Heiskanen harjoittelee nyt kolmatta vuotta Viitasen opeilla Viima Hockeyn tallissa. Aloite tuli alun perin Heiskasen agenttifirman kautta, mutta kipinä yhteistyön jatkumiselle syttyi nopeasti.

– Tykkäsin tästä touhusta heti. Fysiikkaharjoittelusta tiedetään paljon ja tämä on niin erilaista kuin mihin on tottunut joukkueen kanssa treenatessa, Heiskanen toteaa.

– Täällä se on todella monipuolista treenaamista. Olen huomannut, ettei aina tarvitse tehdä väkisin isoilla painoilla, vaan pyritään vahvistamaan monia eri lihaksia monipuolisesti eri liikkeillä. Eri rytmiikkaa vaativat nopeusharjoitukset ovat tuoneet paljon lisää omaan luisteluuni. Aika harvoin jäällä eteen tulee täysin samanlaisia tilanteita. On hyvä, että treeneissäkin tulee paljon erilaisia, reaktiokykyä vaativia liikesarjoja vastaan. Se pitää hoksottimet hereillä myös jäällä.

Fysiikan rakentaminen on tarkkaa ja pitkäjänteistä työtä.

Heiskanen näyttää t-paidassa ja shortseissa tyypilliseltä parikymppiseltä jääkiekkoilijalta. Yläkroppa on kapealinjainen ja jaloissa on jäntevyyttä. Heiskanen ei ole millään mittarilla iso tai vahva NHL-pelaaja, sillä hän on 185 senttiä pitkä ja paino lähentelee 90 kiloa.

Raa’an pihvin keräämisen sijaan voimatasojen kehittämisessä keskitytään perinteisten rinnallevetojen ja kyykkäysten sijaan lajinomaisiin liikesarjoihin.

– Pelissä ollaan paljon yhden jalan varassa, joten parempi variaatio voimaliikkeenä on esimerkiksi yhden jalan maastaveto. On hieman eri vetää sitä sadalla kilolla kuin sadalla kilolla rinnallevetoa. Se taas tuo luisteluasentoon lisää tukea ja tasapainoa, Viitanen perustelee.

Jalkoja vahvistavia liikkeitä tehdään kahdesti viikossa. Valikoimaan kuuluu paljon luistelunomaisia liikkeitä, kuten sivuttainen askelkyykky ja boksihypyt uloimmalla jalalla.

– Tutkimusten mukaan lähentäjälihas on luistelussa tärkein yksittäinen lihas. Sen takia lisäsimme heti lähentäjälihakseen vaikuttavia liikkeitä, jotta saamme siihen lisää voimaa ja nopeutta, Viitanen täsmentää.

Leo Viitanen, 8, sparraa Miro Heiskasta.­

Heiskanen kuuluu NHL:n nopeimpiin puolustajiin, jonka yksi valttikorteista on poikkeuksellinen liuku. Luistelu on sulavan ja helpon näköistä, mutta jalan voimatasojen vahvistamisen kautta luisteluun on mahdollista saada vielä huomattavasti enemmän ruutia.

Pistoolikyykyt tankopainojen kanssa ja kuminauhavastuksella tehtävät puristusliikkeet eivät Heiskasen tuskaisista kasvonilmeistä päätellen lukeudu suosikkeihin, mutta hän on huomannut niiden tuoman hyödyn konkreettisesti jäällä.

– Varsinkin alussa huomasi, että kaikki pienetkin lihakset menivät aivan jumiin, koska niitä ei ollut tottunut aiemmin käyttämään. Kun nyt menossa on kolmas vuosi, olen huomannut miten pitkältä pystyi aloittamaan verrattuna ensimmäisiin vuosiin, jolloin mentiin vielä ihan perusjutuilla, Heiskanen sanoo.

” Miro harjoittelee kuten pelaa: jäänviileä kaveri.

Lähtövaiheessa Heiskanen teki joitain liikkeitä kokonaan ilman painoja, mutta nyt esimerkiksi ”veemäiset” pistoolikyykyt menevät 30 kilolla ja yhden jalan maastavetosarjat vajaalla 90 kilolla.

– Alussa kun ei ollut painoja mukana, sitä mietti, että onko tässä mitään järkeä, mutta joka kesän jälkeen on tuntunut, että olen vahvempi ja nopeampi. Liikkeissä, joissa pitää mennä ihan syvään asti ja vaaditaan paljon pieniltä lihaksilta, huomaa, että pystyn tekemään niitä paljon helpommin. Olen kehittynyt aika isoin askelin viime vuosien aikana, Heiskanen kokee.

Kroppaa viritetään ”laatu ennen määrää” -periaatteella. Perinteisesti seuraharjoituksissa luotetaan määrään, mutta Viitasen alaisuudessa ei tarvitse mennä jatkuvasti hapoille naama irvessä, kuten Heiskanen kuvailee.

– Ei tehdä vain tiukkoja sarjoja, vaan tiukennetaan sarjojen loppua kohti. Kaikki liikkeet tehdään aina kiihtyvästi. Jos vain runttaa täysillä, se ei tuo kehitystä. Tarvitaan myös riittävästi lepoa. Harjoitusohjelman viimeinen viikko vedetään kovaa, mutta muuten treenijaksot on rytmitetty tarkasti, Viitanen kertoo.

Räätälöity fysiikka- ja taitovalmennuksen yhdistäminen saman katon alle on ollut Heiskaselle toimiva kokonaispaketti. Espoolainen pääsee harjoittelemaan nuoruusvuosiensa maisemissa tuttujen spesialistivalmentajien kanssa viikoittain.

– Kaikki ovat samasta firmasta ja puhaltavat yhteen hiileen, mikä auttaa pelaajia paljon. Asioita tehdään paljon samalla ajatuksella. Harjoitusohjelmia suunniteltaessa valmentajat tietävät, mikä harjoitus sopii millekin päivälle. Se tuo myös selkeyttä. Vaikka välillä tekee yksin joitain harjoitteita, tietää koko ajan, mitä pitää tehdä ja miksi siitä on hyötyä, Heiskanen kokee.

Viima Hockeyn asiakkaina on eritasoisia jääkiekkoilijoita. Asiakkaisiin kuuluu ammattipelaajien lisäksi niin huipulle tähtääviä junioreita kuin omaksi ilokseen pelaavia jääkiekkoilijoita.

Täsmällisesti pilkotussa yksilövalmennuksessa marinoituu useita NHL-pelaajia sekä Euroopassa kiekkoilevia pelaajia.

Heiskasen tasoiselle poikkeusyksilölle harjoitusohjelman rukkaaminen ei tunnu ensi alkuun helpolta savotalta.

– Monelle taitovalmentajalle voi tulla olo, että mitä minä voin muka enää opettaa Heiskasen tasoiselle pelaajalle. Siksi sitä kumartelee turhaan, mutta sillä tavalla ei voi ansaita pelaajan arvostusta. Minä sanoin heti alussa Mirolle, etten ole täällä faninasi, vaan haluan olla raa’an rehellinen ja auttaa sitä kautta sinua. Miro totesi vain, ettei hän olekaan täällä kuulemassa kehuja vaan oppimassa paremmaksi, Viima Hockeyn taitovalmentaja Iiro Mäntylä kertoo.

” Siksi sanoin heti alussa Mirolle, että en ole täällä faninasi, vaan haluan olla raa’an rehellinen ja auttaa sitä kautta sinua.

Heiskanen on noussut rakettimaisesti NHL:n tähtitaivaalle muutamassa vuodessa. Heti tulokaskaudella hän otti ison roolin Dallasin alakerrasta, ja kehitys jatkui isoin harppauksin uran toisella NHL-kaudella.

Heiskanen oli syksyn pudotuspeleissä suorastaan dominoiva pelaaja ja yksi isoimmista syistä, miksi Dallas eteni Stanley Cupin finaaleihin asti. Pudotuspelien kolmanneksi parhaana pistemiehenä loistanut Heiskanen jätti väkevän puumerkin nuoren uransa ensimmäisessä pudotuspelirypistyksessä.

Nyt on vasta raapaistu pintaa, sanovat Heiskasen kanssa päivittäin töitä tekevät. Nuoren supertähden taidot ovat kaikkien nähtävillä, mutta moottoria on varaa kiristää vielä huimasti monella eri osa-alueella.

Miro Heiskanen tekee joka liikkeen kiihtyvästi fysiikkatreenissään.­

Fysiikan parantaminen on vain osa kokonaisuutta. Heiskasen viikkokalenteri täyttyy kokonaisvaltaisesta harjoitepankista, jossa kehitetään motoriikkaa, luistelua, laukausta, syöttämistä, kiekonkäsittelyä, havainnointia ja ratkaisuntekokykyä.

– Sanoin heti alkuvaiheessa Mirolle, että ota nämä vinkit pelkästään posilla. Kyllä, hän on kolmosvaraus, NHL:n tähtipuolustaja ja poikkeustapaus maailmassa, mutta silti on vielä näin ja näin paljon asioita, joissa hän on ”huono”. Se pitää kuitenkin nähdä hyvänä asiana. On ajateltava, miten valtava potentiaali hänellä on tulla vielä paremmaksi pelaajaksi, Mäntylä kertoo.

Heiskasen luistelu hivelee silmiä ja erottuu joukosta maailman parhaassa liigassa, mutta silläkin osa-alueella riittää vielä Mäntylän mukaan kehitettävää.

– Luistelusta huomaa, että hän voi olla siinä vielä paljon parempi, mikä innostaa minua valmentajana. Olisi todella masentavaa sanoa Mirolle, että hän on hyvä tässä ja tuossa, mutta se lopullinen taso nyt vain on tämä. On todella siistiä nähdä, että vaikka hän on jo nyt noin hyvä, siellä on varaa parantaa monella osa-alueella.

Heiskasen harjoitteluun kuuluu esimerkiksi nopeita suunnanvaihtoja – kuten jääkiekkoonkin.­

– Tämän ensimmäisen harjoituksen tarkoituksena on viedä itseluottamus pois, Mäntylä virnistää.

Mäntylän vetämä tiistaipäivän taitoharjoitus alkaa motoriikkaa ja koordinaatiota vaativalla harjoitteella, jossa Heiskasella on vaikeuksia päästä rytmiin.

Jalat eivät osu täsmällisesti keinojäälle levitettyihin askeltikkaisiin toivotulla tavalla, mikä selvästi turhauttaa Heiskasta.

Heti kun Heiskanen saa komposiittimailan käsiinsä, tahti muuttuu. Rytmi alkaa löytyä paremmin. Kiekko pysyy lavassa ja jalkojen sekä käsien välinen rytmi tiivistyy.

Mäntylän vetämät motoriset harjoitteet vaativat pelaajilta paljon, sillä välillä jalkojen, käsien ja pään on kyettävä toimimaan täysin eri tempossa.

– Tarkoitus on kehittää liikepankki riittävän laajaksi, jotta jäällä itse suoritusta ei tarvitse ajatella liikaa ja ratkaisut tulevat niin sanotusti selkäytimestä. Joissain pelitilanteissa jalat voivat tikata todella nopeasti, mutta samaan aikaan ylävartalon pitäisi olla rentona ja mahdollistaa pehmeä, hidastettu syöttö. Se ei ole helppoa edes näille maailman huipuille, Mäntylä sanoo.

Heiskasen päätyö on Dallas Starsissa. NHL:n kausi alkaa 13. tammikuuta.­

Heiskasen pelinlukutaito ja pelisilmä hakevat vertaistaan, mutta tätä puolta on mahdollista jalostaa erilaisilla harjoitteilla. Hyvän pelikäsityksen ansiosta pelin voi nähdä tietyllä tavalla, mutta hyvät motoriset taidot auttavat ulosmittaamaan sen vielä laadukkaammin pelitilanteissa.

Ratkaisumallien monipuolisuus on avainasemassa. Patenttiratkaisu voi olla samalla hyvä vaihtoehto, mutta myös rajoittava tekijä kaukalossa.

– Hermostoon voi jäädä päälle kehitysheijasteita, mikä näkyy nopeissa stressitilanteissa. Näissä tilanteissa keho menee lukkoon tai reagoi aina samalla tavalla. Sitä on erittäin vaikea muuttaa. Kun tätä pakettia saadaan avattua ja luomaan hermoverkostoa laajemmaksi, liikemallit monipuolistuvat ja sitä kautta helpottavat pelaamista, Mäntylä avaa.

Heiskasella riittää vielä kehitettävää esimerkiksi terävissä käännöksissä. Pitkä ja voimakas suoraluistelu on maagista, mutta kun valikoimaan saadaan lisättyä enemmän rytminmuutoksia, Heiskasesta tulee entistä dynaamisempi ja vaikeammin vartioitava pelaaja.

Jos samaan pelitilanteeseen saadaan kaksi ihan päinvastaista ratkaisua eli Miro voi vetää kaasu pohjassa ohi tai tehdä punch-käännöksen ja tulla vauhdilla ulos, eihän kukaan ihminen maailmassa pysty puolustamaan sitä pois, Mäntylä sanoo.

” On todella siistiä nähdä, että vaikka hän on jo nyt noin hyvä, siellä on varaa parantaa monella osa-alueella.

Tilanteiden ennakointi ja tunnistaminen erottavat huippupelaajat hyvistä pelaajista. Tätäkin puolta on mahdollista kehittää niin jäällä kuin jään ulkopuolella pelinomaisilla päätöksentekoharjoitteilla ja sensomotorisilla harjoitteilla.

Havainnointi- ja näkökyvyn kehittämistä varten Heiskanen on harjoitellut tänä syksynä muun muassa laukomista ja syöttöjen vastaanottamista erikseen kehitetyillä strobolaseilla, jossa näkökenttää häiritään valoärsykkeellä.

– Emme niinkään harjoittele tekniikkaa, vaan sitä pidetään enemmän yllä. Harjoittelussa pyritään luomaan mahdollisimman haastavia ympäristöjä, jossa pelaaja joutuu monipuolisesti soveltamaan opittuja variaatioita ja taitoja. Sitä kautta ne on mahdollista siirtää peliin mahdollisimman tehokkaasti ja saadaan nopeutettua päätöksentekoprosessia, Mäntylä sanoo.

Heiskasen mukaan Dallasissa luotetaan siihen, mitä Kerassa tehdään.­

– Tykkään siitä, että harjoitteet ovat haastavia ja välillä pitää mennä epämukavuusalueelle. Dallasin päästä ei ole tullut mitään tarkempia ohjeita tai vaatimuksia, sillä he luottavat siihen, mitä täällä tehdään. Tulokset ovat olleet toistaiseksi sen verran hyviä, Heiskanen kertoo.

Pelaajan oma asenne ja kyky sisäistää uusia asioita ratkaisevat. Tässä suhteessa Heiskanen on valmentajiensa mukaan ihanteellinen valmennettava.

– Miro on erittäin nöyrä ja oppimiskykyinen pelaaja. Olen sanonutkin, että minulla alkaa kikkakirjasta loppua sivut kohta kesken, koska hän on mennyt kolmessa vuodessa niin paljon eteenpäin ja oppii vauhdilla koko ajan uutta, Mäntylä naurahtaa.

– On oikeasti pelottavaa ajatella, miten hyvä Mirosta vielä tulee, kun hänen fysiikkansa ja motoriikkansa parantuu.