Nieminen, Peltonen, Kapanen, Valtonen... Miksi entisten kiekkohuippujen tähti sammuu niin nopeasti päävalmentajana?

Valmentajamarkkinat jääkiekossa ovat murroksessa. Kokemus ja ammattitaito ovat toissijaisia, kun SM-liigaseurat palkkaavat kokemattomia päävalmentajia. Ilmiötä leimaavat kiire ja kertakäyttöisyys.

Pitää olla rehellinen. Aikaa ja vuosia pitää saada lisää alle.

Näin raadolliseen tyyliin Ville Nieminen perkasi tilannettaan sen jälkeen, kun hän päätti irtisanoutua Modon päävalmentajan paikalta vain yhdeksän ottelun jälkeen aiemmin tällä kaudella.

Niemisen, 43, ratkaisu kohahdutti lahden molemmilla puolilla. Värikäs ja intohimoinen kiekkopersoona lähti Ruotsin toiseksi korkeimmalle sarjatasolle täynnä tarmoa, mutta keikasta tuli floppi. Se oli myös Niemisen nuoren valmennusuran toinen peräkkäinen pesti, joka päättyi sekavissa merkeissä.

Vielä puoli­toista vuotta sitten Nieminen oli kuuma koutsi­nimi, kun hän johdatti liigauransa ensimmäisellä päävalmentaja­kaudellaan Pelicansin runkosarjan kolmanneksi. Nyt hän on työtön lätkäjätkä.

– Tiesin jo siinä kohdassa, kun tein tämän päätöksen, mitä tästä nyt seuraa. Kaikki ne aiemmat suunnitelmat menivät tauolle. Nyt otetaan ensiksi happea ja mietitään, mitä tehdään tulevaisuudessa, Nieminen puntaroi.

Niemisen tapaus on vain yksi tuore esimerkki, mutta se kuvastaa laajemmin Suomi-kiekossa nähtävää murrosta valmentajamarkkinoilla.

Uria avautuu ja päättyy entistä nopeammin. Viime vuosina kokemattomia päävalmentajia on noussut nopeassa tahdissa SM-liigaan asti, ja menestys on ollut vaihtelevaa.

Ilmiötä leimaavat kiire ja kertakäyttöisyys, jotka tärvelevät koko valmentajuuden arvoa.

Ville Nieminen päätti irtisanoutua Modon päävalmentajan paikalta.­

Tähän juttuun haastatellut asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että valmentajien arvostus on muuttunut kuluneen vuosikymmenen aikana.

SM-liigan seurapomot tekevät talouspaineessa kompromisseja ja ottavat halpoja vaihtoehtoja kokeilemaan penkin taakse. Mieluummin sopiva kuin pätevä.

– Meistä aina puolet saa kenkää vuoden aikana. Koska ei ole olemassa minimipalkkoja, tällä hetkellä jotkut valmentajat polkevat palkkoja ja tekevät paljon halvemmalla töitä kuin toiset. Se on yksi tapa saada töitä, mutta samalla se laskee aika paljon ammatin arvostusta. Ei kukaan kirurgi voi mennä leikkaamaan puoleen hintaan sen takia, että hän pääsee kirurgiksi. Täytyy olla pätevä työssään, Lukon kokenut päävalmentaja Pekka Virta kokee.

Virran mielestä nykyinen tapa toimia vääristää kilpailuasetelmaa valmennusmarkkinoilla.

– Koen, että meidän vanhempien valmentajien on uskallettava sanoa nuoria valmentajia ajatellen, että tässä hommassa ollaan lopulta aika yksin. En missään nimessä syytä valmentajia, vaan systeemiä. Valmentajaturva on ihan nolla, mistä kertovat myös nämä viime aikojen valmentajien lomautukset, Virta, 51, jatkaa.

Jokerien päävalmentaja Lauri Marjamäki nousi aikanaan nuorena päävalmentajaksi SM-liigaan, mutta hänkin on seurannut viime vuosien kehitystä huolestuneena.

– Se on jopa valmentajuuden halveeraamista, että nostetaan niin nopeasti kokemattomia valmentajia ylös. Kohta tässä käy niin, että joku maksaa siitä, että pääsee SM-liigaan päävalmentajaksi, Marjamäki hymähtää.

Halvat vaihtoehdot on aina helpompi korvata uusilla kokelailla, mikä synnyttää hallitsemattoman kierteen, jota on vaikea katkaista.

– Kokemusta ei ehkä arvosteta nykyisin niin paljon, ja koetaan, että aika on ajanut joidenkin vanhempien valmentajien ohi. Nuoret, kokemattomat valmentajat lähtevät pesteihin halvemmalla, että saavat piireissä jalkaa oven väliin. Ymmärrän sen hyvin. Jos tarjotaan liigapaikkaa, aika harva sanoo siinä vaiheessa että ei kiitos, jään vielä kolmeksi vuodeksi A-junioreihin valmentamaan, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen lausuu.

Jalonen hyppäsi itse vajaat 30 vuotta sitten kylmiltään Ilveksen liigajoukkueen valmennukseen mukaan.

– Minulle kävi aikanaan ihan samalla tavalla kuin nyt käy monille kokemattomille koutseille. Jos hyppää suoraan suden suuhun, vaarana on, ettei pesti kestä sitä vuotta pidempään, oli pelaajakokemusta tai ei. Jokainen tekee ratkaisunsa sen jälkeen, että löytyykö sitkeyttä jatkaa vielä valmentajana vai ei.

Jalosella riitti. Hän opetteli valmentamista seuraavan vuosikymmenen ajan eri sarjatasoilla ennen kuin läpimurto tapahtui HPK:ssa vahvan seurapomon Harri Lintumäen tukemana. Loppu on historiaa.

Jukka Jalonen hyppäsi vajaat 30 vuotta sitten kylmiltään Ilveksen liigajoukkueen valmennukseen mukaan.­

– Tässä ammatissa pitää elää hetkessä. Momentumit vaihtelevat. Kun minulle tarjottiin A-maajoukkueen päävalmentajan paikkaa, siinä ajoitus oli kaikki kaikessa. Siihen pestiin valitaan aina kuuma valmentaja, sellainen joka on ollut viime aikoina hot. Ei riitä, jos mestaruus on tullut viisi vuotta sitten. Minulla kävi hyvä tuuri, että voitimme HPK:ssa mestaruuden, ja sen jälkeen Leijonissa etsittiin uutta päävalmentajaa. Valmentajan perspektiivistä välillä on vain pakko tarttua siihen tarjottuun mahdollisuuteen, Jalonen sanoo.

Ajoitus ja ympäristö ovat ratkaisevassa asemassa. Kun kokematon päävalmentaja aloittaa tehtävässään, ympärillä olevien kollegoiden ja ennen kaikkea seurajohdon kompetenssi on avainasemassa.

– Vuosikymmenten aikana ensin urheilijat ammattimaistuivat, sen jälkeen valmentajista tuli täysammattilaisia huipulla. Nyt siinä ollaan siirtymässä urheilujohtajien kohdalle, mutta vielä on aika paljon kehittymistä. Kun palkataan valmentajaa, pitää tietää tarkasti, mitä ollaan palkkaamassa. Tänä päivänä yksi päävalmentaja ei kesää tee, sanoo entinen leijonaluotsi Erkka Westerlund, joka kuuluu nykyisin TPS:n hallitukseen.

Kyse on viime kädessä urheilujohtamisesta.

– Jos kokematon urheilujohtaja ei uskalla ottaa ketään kokeneempaa ihmistä valmentamaan, siinä onkin yhtäkkiä kaksi ihmistä opettelemassa johtamista. Kun paska osuu tuulettimeen, kuka kantaa siinä kohtaa vastuun, Virta kysyy.

Jalosen mukaan tiimityön merkitys korostuu nykyisin vielä enemmän.

– Ympäriltä pitää löytyä oikeanlaisia apuvalmentajia. Jos kokemattoman päävalmentajan ympärillä on kokemattomia tai ei niin päteviä henkilöitä, luvassa on vaikeuksia.

SM-liigan päävalmentajapestien pituutta on tutkittu monen vuosikymmenen otannalla. SM-liigan perustamisesta, vuodesta 1975 lähtien, liigassa päävalmentajana aloittaneista peräti 41 prosenttia tapauksista pesti kesti maksimissaan vuoden.

Siksi ei ole ihme, että kokemattoman valmentajan pää voi olla kovilla.

– Ensimmäisiin paniikkeihin uran alussa meinasi ”kuolla”. Sitä murehti kaikkea ja mietti, että mitähän se urheilujohtaja ja hallitus nyt miettivät, kun piti suunnitella kuutta eri taktiikkaa, vietti hallilla 12 tuntia putkeen ja nukkui sohvalla, ja samalla pelkäsi potkuja. Se ei auta joukkuetta yhtään, kun kaikki pyörii siinä kohtaa oman itsensä ympärillä. Se tapahtuu nuorelle miehelle helpommin kuin kokeneelle, Virta kertoo.

– Se on todella raakaa. Kokematon valmentaja ottaa myös kovan riskin, kun hän lähtee valmentamaan SM-liigassa. Uuden mahdollisuuden saaminen voi olla todella kovan kiven takana, eikä välttämättä tule koskaan, Jalonen muistuttaa.

Tomek Valtosen kaksi viime kautta ovat olleet poukkoilua paikasta toiseen.­

Tomek Valtonen on yksi näistä potentiaalisista nimistä, jonka tähti SM-liigassa sammui nopeasti. Valtonen nosti osakkeitaan Sportin päävalmentajana, mutta kaksi viime kautta on ollut poukkoilua paikasta toiseen. Valtonen, 40, on valmentanut Puolan pääsarjassa, Puolan maajoukkueessa, Saksan kakkosliigassa, Allsvenskanissa ja nyt Slovakiassa.

Monella kokemattomalla päävalmentajalla orastava nousukiito on vaihtunut nopeaan laskuun.

Entisistä huippupelaajista Sami Kapanen ja Ville Peltonen ovat myös koettaneet siipiensä kantavuutta päävalmentajana viime vuosina, mutta molempien pestit Sveitsin pääsarjassa päättyivät potkuihin. Aiemmin myös KalPan päävalmentajana työskennellyt Kapanen teki lopulta uravaihdoksen, kun hän siirtyi viime kesänä pelaaja-agentiksi.

Nopeat siirtymät kunniakkaan ja pitkän peliuran jälkeen vaihtopenkin taakse eivät ole ongelmattomia.

– Vanha pelaaja ei ole johtanut itseään minuuttiakaan siihen asti, kun hän vetää hokkarit naulaan. Pelaajalle on aina sanottu mihin aikaan tullaan hallille ja mihin laitetaan pyykkipussi. Kun sen jälkeen meinaa hypätä suoraan johtamaan, se ei ole valmentamisen arvostamista. Sitä pitäisi nostaa enemmän esille, Virta huomauttaa.

Westerlund on nähnyt matkan varrella paljon pelaajia, jotka ovat siirtyneet nopeasti peliuran jälkeen valmentamaan.

– Se on niin yksilöllistä. On pelaajia, jotka imevät jo peliuransa aikana paljon tietoa valmentamisesta, mutta on myös paljon pelaajia, jotka eivät ole tehneet riittävästi taustatöitä. Silloin tulee vaikeaa, koska pelaamisessa ja valmentamisessa on ihan eri asioista kysymys, Westerlund kertoo.

Ville Peltonen on kokenut valmentamisen arvaamattomuuden.­

Urapohjan pitkäjänteinen rakentaminen on helpommin sanottu kuin tehty, jos ohituskaistalta aukenee nopeamman etenemisen mahdollisuus.

Varoittavia esimerkkejä riittää siitä, kuinka kirkassilmäinen valmentaja nousee liian nopeasti, liian korkealle ja saa nopeassa ajassa potkut tai pari. Äkkiä koko valmennusura voi olla vaakalaudalla. Kun kertaalleen käy haistelemassa ammattilaisliigan menoa, osa ei enää jaksa aloittaa alusta vaikka pitäisi.

Yksi viime vuosien surullisenkuuluisimmista tapauksista nähtiin Jyväskylässä, kun JYP haki uutta nousua Lauri Merikiven johdolla. Kaksi kautta JYPin A-junioreita valmentanut Merikivi, tuolloin 35, nostettiin liigavastuuseen alkuperäistä suunnitelmaa aikaisemmin. Pesti päättyi pikapotkuihin, ja nyt Merikivi hakee uutta vauhtia U16-maajoukkueen peräsimessä.

Suomi on pieni suuri lätkämaa, jossa piirit ovat pienet. Se on samaan aikaan vahvuus sekä heikkous.

– Lajipiireissä kaikki tuntevat kaikki. Aika nopeasti täällä saa leiman otsaansa, niin hyvässä kuin pahassa. Jos joku valmentaja saa lähteä pieleen menneen syksyn jälkeen, siitä jää aikamoinen arpi ja syviä haavoja. Eikä se ole välttämättä ollut sen valmentajan syytä. Seurassa on voinut olla kaikenlaisia ongelmia, mutta ulospäin se näyttää siltä, että homma ei ole ollut ollenkaan hallussa, ja se saattaa olla siinä koko ura, Jalonen näkee.

Pohjatyön ja vuosien valmennustyön tekeminen junioreissa tai alemmilla sarjatasoilla on kokeneiden valmentajien mielestä yhä kullanarvoista, jopa elinehto kestävän uran luomiseen.

– Otetaan vaikka Ville Niemisen esimerkki. Hänelle voi käydä samalla tavalla, että nyt tyssäsi, mutta hän on niin sitkeä ja kärsivällinen lätkäjätkä, että kun hän rupeaa tekemään muunlaista lätkätyötä tai alkaa valmentaa alemmalla tasolla, sitä kautta hän saa sen uuden mahdollisuuden, Jalonen uskoo.

Löytyy myös päinvastaisia esimerkkejä. Nuoremman polven kärkipään suomalaisista päävalmentajista Marjamäki, 43, ja Antti Pennanen, 41, ovat nousseet merkittäviin pesteihin ilman mainittavaa pelaajataustaa.

Oikotietä onneen ei ollut eikä ole. Marjamäellä ja Pennasella on takanaan tuhansia valmennettuja otteluita ja oman prosessin kehittämistä pitkäjänteisesti ”nollapalkalla”.

Marjamäki aloitti valmentamisen jo reippaasti alle parikymppisenä KooVeen junioreissa, josta matka jatkui Ilveksen kautta Bluesin junioreihin.

– Koin, että minulla on lahjoja tähän ammattiin ja olin ahkera tekemään hommia jo varhaisessa vaiheessa. Intohimo valmentamiseen oli vain niin kova. Espoossa meni vuosi C:tä, vuosi B:tä, kolme vuotta A:ta ja kuusi vuotta liigassa. Siinä se oma valmentajuus kasvoi kunnolla, Marjamäki taustoittaa.

Ilman pelaajataustan tuomaa pohjavirettä Marjamäen piti opetella monia asioita enemmän kantapään kautta, mutta jatkuvassa vastuuasemassa työskentely kasvatti paineensietokykyä ja perspektiiviä.

– Olin oikeastaan ikävuodet 18–29 koko ajan päävalmentajana junioreissa. Vasta 29-vuotiaana menin liigaan Petri Matikaisen apuvalmentajaksi. Sain hakata sitä ennen oikein kunnolla päätä seinään ja miettiä asioita yksikseni, nauraa Marjamäki, joka on tehnyt valmentajan töitä nyt 26 vuotta.

– Vaikka Marjamäki ja Pennanen ovat iältään nuoria, he ovat valmentajaiältään aika kokeneita kavereita. Se pitää muistaa. Samaa voi Jussi Ahokkaasta, joka valmensi pitkään junioreissa ennen siirtymistä SM-liigaan. Oleellisempaa on valmentajavuosien määrä. Valmentaminen itsessään opettaa. Oppirahat pitää maksaa, se on selvä. Jos nuori valmentaja haluaa pärjätä, tietynlainen nöyryys pitää olla, Jalonen korostaa.

HPK:n mestariksi keväällä 2019 luotsannut Pennanen nähtiin ensimmäisen kerran liigajoukkueen valmennusryhmässä jo 2010-luvun alussa, kun hän työskenteli HIFK:n apuvalmentajana Matikaisen johtamassa ryhmässä.

– Niistä ajoista olen muuttunut hurjasti. Silloin valmentamisessani viisikkokeskeisyys oli vahvaa. Oli kova paikka olla HIFK:ssa, mutta samalla se oli yksi urani parhaista päätöksistä mennä sinne, vaikka aika päättyikin potkuihin. Siellä näin kuinka keskeneräinen olin, ja aloin keskittyä ongelmakohtiin, Pennanen muistelee.

– Tässä on kysymys ihmisten johtamisesta, ja siitä kokemuksesta, mikä valmentajalla on yleensä elämästä ja toisaalta ihan konkreettisesta valmentamisesta. Ihmiseltä vie aikaa kypsyä ja oppia tuntemaan itsensä hyvin. Sitä kautta oppii tunnistamaan paremmin pelaajia ja tapoja, joiden kautta heidän kanssaan kannattaa toimia. Se on valmentajuuden uusi haaste, Westerlund kertoo.

Antti Pennanen ei peittele sitä, miten paljon opittavaa hänellä oli uran alussa.­

Tähän moni kokematon valmentaja on kompastunut kerta toisensa jälkeen. Kursseja on käyty ja peliteoria on hyvin näpeissä, mutta ihmisten johtamisessa ja kokonaisuuden hallinnassa on selkeitä puutteita.

– Liiton oma systeemi on tuottanut omia hyviä nuoria valmentajia. Siellä on menty pelipää edellä. Pelin osaaminen ja lajituntemus ovat kovaa luokkaa, ja se on ollut meidän jääkiekon kannalta hyvä juttu, kun kieli on yhtenäistynyt. Näen valmentajuudessa silti vielä isompana juttuna johtajuuden ja ihmisten valmentamisen, sanoo Westerlund, joka työskentelee myös Suomen Ammattivalmentajien puheenjohtajana.

Kun tehtävänä on johtaa 30 henkilön ryhmää riittävän jämäkästi ja laadukkaasti, se on haaste minkäikäiselle valmentajalle tahansa.

– Tämä on paljon muutakin kuin jääkiekon taktista ja teknistä osaamista. Kun joukkuetta johdetaan monta vuotta putkeen, niissä projekteissa elämänkokemuksesta on hyötyä. Päävalmentajan tehtävä on saada muut toimimaan hyvin. Johtamisen isoin juttu on saada koko yksikkö voimaan hyvin ja suorittamaan laadukkaasti, eikä vain itse olla joku saatanan nero joka asiassa, Virta korostaa.

– Se, miten saa pelaajat pelaamaan haluamaansa peliä, se on sitä todellista valmentajuutta. Olemme siirtymässä hierarkisesta valmentamisesta urheilijalähtöisempään valmentamiseen, Westerlund sanoo.

Jatkuva osaamisen päivittäminen on avainasemassa. Se mikä toimi 15–20 vuotta sitten, ei välttämättä päde enää tänä päivänä.

Syykin on selvä: Uusi pelaajapolvi on tottunut erilaiseen lajikulttuuriin ja toimintatapoihin, mikä pakottaa myös valmentajat muokkaamaan ja kyseenalaistamaan omia johtamistapojaan. Mikä ennen toimi, ei toimi välttämättä enää.

– Nämä nuoret pelaajat eivät ole koskaan kokeneet sitä autoritääristä mallia, jossa johdetaan ylhäältä alas. Koutsien pitää osata tulla pelaajien tasolle ja kohdata heidät urheilijalähtöisesti. Tiedän sen itse vanhemman koulukunnan valmentajana, miten iso poisoppiminen on siitä vanhasta tyylistä. Se vaatii kauhean määrän työtä, koska kyse on ihan erilaisesta valmentamisesta, Westerlund sanoo.

Lauri Merikiven pesti JYPissä päättyi pikapotkuihin.­

Osittain tästä syystä niin sanotusti parhaassa valmentajaiässä olevia, 55–65-vuotiaita kypsiä suomalaisvalmentajia ei juurikaan näe SM-liigassa.

– Kai meidät on jo poltettu loppuun, Westerlund, 63, naurahtaa.

– Nykyisin valmennukseen pitää käyttää enemmän ja eri tavalla aikaa kuin aiemmin. Periaatteessa kysymys on siitä, että pitää tiedostaa oma ihmiskäsitys, mikä pitäisi olla kaiken lähtökohtana ihmisten kanssa toimimisessa. Se on ennen ollut aika mekanistinen. Nyt se on muuttunut humanistisempaan suuntaan, Westerlund jatkaa.

– Paljon puhutaan siitä, että pelaajat ovat nykyisin rohkeita eivätkä ujostele tarttua haasteisiin. Tämän ilmiön takana on myös se syy, miksi meillä on nyt niin paljon nuoria valmentajia.

Vahvaa työtä ensin Kuopiossa ja nyt Raumalla tehnyt Virta peräänkuuluttaa innostuneisuutta.

– Ei ikä ole mielestäni kumpaankaan suuntaan mikään itseisarvo. Vanhempikin valmentaja voi olla innokas ja sisällä palaa palo jääkiekkoa kohtaan. En olisi tässä työssä enää päivääkään, jos tämä ei innostaisi helvetisti joka päivä.

Viime kädessä päävalmentajan rohkeus, innokkuus, kova intohimo ja työmoraali tarttuvat pelaajiin.

– Ne taas kompensoivat niitä tiettyjä ominaisuuksia, joita nuorilla valmentajilla ei vielä ole. Vaikka paine on kova, pitää uskaltaa olla oma itsensä, komppaa Jalonen ja jatkaa:

– Täytyy muistaa, että jokainen maailman huippuvalmentajakin on aloittanut jossain vaiheessa ensimmäisen kerran valmentaa. Aika harva tässä ammatissa selviää uran läpi ilman potkuja. Uran alkuvaiheessa on vain selviydyttävä joillain keinoin, kun kokemusta ei vielä ole. Kokemus tulee aina oppimisen kautta.