Keräilijät sijoittavat kiekkokortteihin omaisuuden, mutta kokoelman helmi voi löytyä vainajan pöytälaatikosta – se on nuhruinen tarrasarja

Jääkiekkokortit ovat keräilijöille intohimo. Vuosikymmenien saatossa haalittuihin kokoelmiin saattaa tupsahtaa harvinaisia aarteita vaikkapa norjalaisvainaan jäämistöstä.

Tatu Kanenin kokoelmiin on kertynyt tuhansia kortteja. Tarkkaa määrää hän ei tiedä itsekään.­

Jääkiekkokortit tuovat monelle mieleen muistoja lapsuudesta.

Ainakin 1990-luvulla ja vielä 2000-luvun alkupuolellakin niistä syntyi koulujen pihoilla villitys, ja korteilla käytiin kiivasta vaihtokauppaa.

Vuodet vierivät, ja useimmilla harrastus unohtui vähitellen. Joskus arvokkaina pidetyt kortit jäivät pölyttymään kaapin perälle tai ne annettiin nuoremmille sukulaispojille.

Joillekin korttien keräilystä muodostui kuitenkin vuosikymmenten, jopa elämänmittainen harrastus.

Yksi heistä on Tuusulassa asuva Tatu Kanen, 46.

Vuosikymmenten varrella Kanenin kokoelmiin on kertynyt tuhansia kortteja. Tarkkaa määrää hän ei itsekään tiedä.

– Tästä se minun kohdallani lähti, Kanen kertoo esitellen kauden 1980–81 SM-liigan keräilykuvasarjaa, jonka sivuilta löytyy siloposkisia Suomi-kiekon legendoja.

Korttibuumi räjähti Suomessa 1990-luvun puolivälissä. Erilaisia keräilysarjoja oli painettu Suomessa jo vuosikymmeniä aiemminkin esimerkiksi purukumipaketteihin, mutta kaudella 1993–94 kioskeihin ilmestyi ensi kertaa keräilykorttimuotoinen sarja SM-liigasta. Kioskien hyllyihin tulivat myös NHL-kortit.

Silloin myös Kanenin harrastus alkoi. Hänen pääkeräilykohtaisekseen ovat sittemmin valikoituneet Aleksandr Mogilny, Sami Kapanen ja Kimmo Timonen sekä kaikki KalPasta painetut kortit.

– Mogilny sen takia, että kaikki rupesivat keräämään Teemu Selännettä. Ajattelin, etten viitsi sitä ruveta keräämään. Mogilnyssa on myös tarinaa, loikkaus ja kaikki. Hän uskalsi olla systeemiä vastaan. Se jäi mieleen, Kanen kertoo ja arvelee Selänteen olevan suomalaisista kerätyin.

Kokoelmista löytyy nuoruuden suosikkipelaajista lisäksi muun muassa Steve Larmer, Trevor Kidd ja Sergei Makarov.

– Mogilnysta on tehty ehkä noin 1 700 erilaista korttia, Kapasesta 600 ja Timosesta vajaat 400. Esimerkiksi Mogilnysta tehdään vieläkin kortteja, vaikkei hän ole pelannut 15 vuoteen. Nykytahdista kertoo paljon se, että Connor McDavidista tehtiin heti ensimmäisen NHL-vuoden aikana tuhat erilaista korttia. Nyt niitä on tehty arviolta 3 400.

Kanen kertoo, että Patrik Laineestakin painettiin pelkästään tämän ensimmäisen NHL-kauden aikana 500 erilaista korttia. Kerättävä ei siis lopu heti.

Kanenin kokoelmista löytyy joitakin satojen eurojen arvoisia helmiä.­

Joillakin korteilla on tunnetusti tuntuvaa rahallista arvoa, mutta suurimman osan kohdalla kyse on lähinnä keräily- ja tunnearvosta.

– Tuskin peruskorteista paljon yli kymmentä senttiä saisi kappaleelta, jos niitä nyt lähtisin myymään, mutta joitakin yksittäisiä olen saattanut taas myydä muutamalla kympilläkin. Eikä kukaan vaikkapa näitä KalPan peruskortteja edes ostaisi, koska niitä on joka puolella saatavana, ja ne jotka ovat niitä halunneet, ovat todennäköisesti jo ostaneet.

Korttien tarkan rahallisen arvon määrittäminen on hankalaa.

– Tässä harrastuksessa on aika vähän kauhean päteviä lainalaisuuksia. Kerääjät määrittävät kaiken. Esimerkiksi eBay on aika hyvä paikka siihen. Kun laittaa kortin huutokauppaan, siellä määrittyy, mikä on sen arvo.

Nykykorteista arvokkaimmiksi Kanen arvioi McDavidin ja Sidney Crosbyn korttivalmistaja Upper Deckin ”The Cup” -sarjan tulokaskortit, joita molempia on painettu vain 99 kappaletta.

Niistä löytyy pala pelaajan paitaa ja nimikirjoitus. Pelkästään tänä syksynä useampi sarjan McDavid-kortti on vaihtanut eBayssa omistajaa. Korkein maksettu hinta oli elokuussa 35 000 euroa.

– Ne tehdään keinotekoisesti harvinaiseksi eli painetaan vain tietty määrä sitä tiettyä korttia. Jos taas miettii jotakin sadan vuoden takaista korttia, niin ei niitä löydä juuri mistään ainakaan hyväkuntoisina. Ne ovat sen takia oikeasti harvinaisia.

– Jos löydän KalPan kausiohjelmatarran vuodelta 1991, niin en todennäköisesti ole koskaan edes nähnyt toista sellaista, kun taas nämä Crosbyn ja McDavidin 99 korttia saattavat olla kaikki eBayssa. Kortti ei ole oikeasti harvinainen, mutta maksaa pirusti. Keräilijät määrittävät hinnan.

Kaikkien aikojen kallein korttikauppa tehtiin tiettävästi vuonna 2016. Tuolloin Wayne Gretzkyn kauden 1979–80 huippukuntoisesta tulokaskortista maksettiin huimat 420 000 euroa.

Sekin on kuitenkin vielä kaukana alan ennätyksestä. Vuosina 1909–11 tupakka-askien kylkiäisenä olleen baseball-sarjan Honus Wagnerin kortista maksettiin vuonna 2016 lähes 2,7 miljoonaa euroa.

Kortin arvoon vaikuttaa sen harvinaisuuden ja kysynnän lisäksi kunto. Eritoten kulmien on oltava viimeisen päälle kunnossa. Kanenillakin kaikki arvokkaimmat kortit ovat kansioiden sijaan suojassa järeissä muovikoteloissa.

Hänen kokoelmistaan löytyy joitakin satojen eurojen arvoisia helmiä.

Nykyään kaikki kortit eivät ole enää kortteja, vaan pikemminkin pienoisvitriinejä. Muovikuorien väliin asetetaan paitapalan lisäksi vaikka minkälaista tavaraa.

Kanen esittelee kokoelmistaan Timosen korttia, jonka sisällä on palanen maaliverkkoa Chicagon ja Tampa Bayn välisestä Stanley Cupin finaalisarjan viidennestä ottelusta 2015, Timosen uran toiseksi viimeisestä pelistä.

Eräässä taitettavassa kortissa on palaset 24 eri Philadephia Flyersin legendan pelipaitaa Bobby Clarkesta Eric Lindrosiin ja Ron Hextalliin – ja Timoseen.

– Tämä taitaa olla arvokkain minulta löytyvä, Kanen sanoo ja näyttää Mogilnyn korttia, johon on upotettu palanen venäläislegendan mailasta.

– Näitä on tehty tasan yksi. Maksoin tästä noin 300 euroa, mikä on suurin yksittäisestä kortista maksamani summa. Tämäkin on tosin tehty vasta kaudella 2012–13.

Joihinkin kortteihin on pantu jopa pala luistimen terää.

Harvinaisuuksia metsästäessään keräilijöillä palaa välillä tuntuvasti rahaa. Kaneninkin on ollut joskus pakko hypätä sivuun kuumenneesta tarjouskilvasta, mutta hampaankoloon jääneitä tapauksia ei juuri ole.

– Joku vuosi sitten Huuto.netissä oli aika iso läjä KalPan kausijulkaisutarroja 1990-luvun alusta. Tiedän, että KalPalla on yksi toinenkin kova keräilijä, ja sovin hänen kanssaan, etten lähde kilpalaulantaan. Se jäi tavallaan vähän harmittamaan, mutta yleensä näistä on sitten iloa toiseenkin suuntaan. Piirit ovat sen verran pienet.

– Kerran sain suututettua yhden suomalaisen keräilijän, kun huusimme aina Kapasen kortteja. Siihen aikaan eBayssa näkyi vielä käyttäjätunnus, kuka huutaa. Hän tiesi, että kerään Kapasen ohella myös Mogilnya, joten jossakin vaiheessa hän alkoi kostomielessä huutaa myös niitä, vaikka ei itse kerännyt edes pelaajaa. Siihen hävisin muutaman kortin.

Rahoitusalalla työskentelevä Kanen ei osaa arvioida, paljonko hän on kokoelmaansa sijoittanut.

– Enkä edes halua tietää. Siinä tulisi hulluksi, jos rupeaisi rahaa näiden kanssa miettimään. Ja on paljon kortteja, joita en edes pystyisi ostamaan.

– Suomesta en tiedä sellaisia, jotka laittaisivat tähän tonneja kuukaudessa. Jenkeistä ja Kanadasta varmaan löytyy niitäkin pilvin pimein. Suomen tasolla luulisin, että mennään joissain satasissa. Noin 200–300 euroa kuukaudessa voisi olla karkea arvio aktiivisen keräilijän rahankäytöstä.

Näin siis 1990-luvun alusta tähän päivään kortteja keränneillä harrastajilla on voinut upota intohimonsa kohteeseen yli 100 000 euroa.

Pelkkiin kortteihin Kanenin keräily ei ole jäänyt. Kokoelmista löytyy muun muassa niin Mogilnyn, Kapasen kuin Timosenkin aidot pelipaidat – ja rekillinen erilaisia KalPan paitoja.

Kaivaapa hän aarreaitastaan esiin edellä mainittujen tähtien pelihanskoja ja mailojakin – ja kaksin kappalein Mogilnyn käyttämiä pelihousuja ja tämän luistimet.

On ehtinyt kulua jo neljännesvuosisata siitä, kun kiekkokorttibuumi oli Suomessa kuumimmillaan.

Pienimuotoisia korttimessuja järjestetään yhä muutaman kerran vuodessa. SM-liigakortteja valmistavalta Cardsetiltä kerrotaan, että markkina on pysynyt melko tasaisena läpi 2000-luvun, joten tyystin katoavasta kansanperinteestä ei ole kyse.

– Parhaimmillaan kivijalkakorttikauppoja oli Suomessa 20–30. Enää ei ole yhtäkään. Pelkästään Tampereella niitä oli yhtä aikaa kolme, Kanen sanoo.

– Kyllä meitä keräilijöitä Suomessa on ihan mukavasti. Olisikohan meitä Korttifriikkien FB-ryhmässä tuhat. Iso osa aktiiveista on meikäläisen ikäistä porukkaa, jopa vähän vanhempaa. 1980-luvun kundejakin on vielä paljon, nuorempiakin joitakin, Kanen sanoo ja kertoo muutamien innokkaimpien käyvän välillä Torontossa jättimäisillä korttimessuilla.

–Tämä taitaa olla arvokkain minulta löytyvä, Kanen sanoo. Aleksandr Mogilnyn korttiin on upotettu palanen venäläislegendan mailasta.­

Kanen touhuaa korttien parissa päivittäin. Pelaajista hänen puutteensa ovat jo niin vähäisiä, että hän muistaa ne käytännössä ulkoa. Kapasesta ja Timosesta puuttuvia kortteja ei juuri ole, mutta rutiineihin kuuluu eBayssa myynnissä olevien mogilnyjen selaaminen.

Välillä kokoelma täydentyy äkkiarvaamatta, kuten kävi muutama viikko sitten.

– Vuoden 1991 Semicin tarrasarjasta on neljä erilaista versiota. Vaikein niistä on ollut norjalainen. Nyt hiljattain yksi kaveri Norjasta oli löytänyt jonkun tutun äijän jäämistöstä monta laatikkoa avaamattomia pusseja sarjaa.

– Yhtäkkiä löytyi Mogilny, Makarov ja Larmer siitä sarjasta, vaikka 30 vuoteen en ollut edes nähnyt yhtäkään niistä. Monia uudempia on helppo löytää, koska ne tulevat eBayhyn heti sarjan ilmestyttyä, mutta joitain joutuu metsästämään toden teolla.

Arvokkaiden paita- tai nimmarikorttien sijaan Kanen nostaa yhdeksi kokoelmansa helmistä vanhan tarran Sami Kapasesta.

– Tämä on vanhin Kapasesta tehty julkaisu. KalPan kausiohjelmien välissä oli vuoteen 1993 asti tarroja. Näitä on todella vaikea löytää, Kanen kertoo kuvasta, jossa seuraikoni poseeraa 18-vuotiaana.

– Melkein eniten lämmittävät tällaiset KalPan vanhat joukkuetarrat. Eivät nämä rahallisesti ole arvokkaimpia, mutta kun näitä ei löydä mistään. On hauska löytää 30 vuoden takaa joku tarra, jota ei ole nähnyt koskaan myynnissä.

KalPa-pelaajien peruskortteja Tatu Kanenin kokoelmissa.­

SM-liigakorteista arvokkaimmiksi Kanen kertoo hieman yllättäen Ässistä tehdyt kortit.

– Ne ovat omassa kastissaan suomalaisista. Ihan näissä tuoreimmissa sarjoissa on sellaisia harvinaisempia nimmarikortteja. Niistä ässäläiset nousevat helposti aika korkeisiin hintoihin.

Harvinaisimpien ässäkorttien hinnat saattavat nousta 200–300 euroon.

– Viisi ensimmäistä ovat kalliita, mutta sen jälkeen ostajia ei löydykään niin helposti. Ne muutamat raivopäiset ässäkeräilijät nostavat heti hinnat mahdottomiksi ennen kuin meno tasaantuu.

Juha ”Jupe” Junno harrastaa vanhan kortin mukaan muun muassa veneilyä.­

Lätkäkorttien keräilyssä kohteita on lähes yhtä monta kuin keräilijöitäkin.

Jotkut erikoistuvat keräilemään joitakin tiettyjä pelaajia, jotkut joukkueita tai korttisarjoja.

– Sitten on niitä, jotka ostelevat vähän kaikkea sieltä täältä. Vähän Gretzkyn nimmarikortteja tai mitä vain. Esimerkiksi yksi yrittää kerätä kaiken, mitä Suomessa on tehty. Ovat ne sitten 1960-luvun purkkatarroja, seurojen tekemiä postikortteja tai muita joukkuejulkaisuja.

– Tämä on siitä mukava harrastus, että kortteja tehdään paljon. Jokaiselle löytyy juttu, mitä kerätä. Kukaan ei pysty keräämään kaikkia erilaisia lätkäkortteja. Minulla ei ole hajuakaan, paljonko sellaisia voisi edes olla. Nykyään on niin paljon uniikkikortteja, joita on tehty vain yksi kappale. Ei vain voi omistaa jokaista.