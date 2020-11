Suomalaisidea on ainutlaatuinen maailmassa – sijoittajina olympia- ja MM-mitalisteja: ”Ihmisiä, joilla on urheilusydän”

Lupaavia suomalaisurheilijoita aletaan tukea sijoitusrahaston ja vankan huippu-urheilukokemuksen yhdistelmällä. Entisen jääkiekkoilijan Jyrki Louhen kehittämä malli on ainutlaatuinen koko maailmassa.

Kuka tuntisi nuoren urheilijan haasteet ja kipupisteet paremmin kuin vanhempi urheilija, joka on itse elänyt saman vaiheen urallaan, kokenut samat haasteet ja tuntenut samat tunteet?

Juttu on julkaistu ensi kerran Urheilulehdessä elokuussa 2020.

Usein juuri siinä uran nivelvaiheessa, kun urheilija on siirtymässä juniorisarjoista aikuisten kilpailuihin, moni hyvinkin lupaava urheilu-ura katkeaa puhtaasti taloudellisten syiden takia. Kahdenkymmenen ikävuoden tienoilla moni alkaa miettiä, onko mahdollista ottaa askelta oikeaan ammattilaisuuteen ja jatkaa unelman jahtaamista.

Liian moni – siis puhtaasti urheilun näkökulmasta katsottuna – päätyy siihen, ettei ole. Hyvin usein syynä on se, ettei urheilu-ura tarjoa taloudellista turvaa tai edes uskottavaa näkymää siitä, että urheilemalla voisi elättää itsensä. Suomalaisen urheilun julkisten tukien järjestelmässä on sellainen nurinkurisuus, että tukia voi saada, kun on jo saavuttanut riittävän kovia tuloksia. Sitä vaihetta, kun urheilija vasta tavoittelee nousua kansainväliselle tasolle, siis matkaa huipulle, ei kyetä riittävästi tukemaan.

Siksi moni ura loppuu liian varhain.

Nyt tähän on tulossa muutos – ainakin tosissaan kansainväliselle huipulle tähtäävien nuorten osalta. Kyseessä on nimenomaan nuoriin urheilijoihin kohdistuva tukimalli, jonka taustalla on joukko entisiä suomalaisia huippu-urheilijoita.

Kyse on sijoitusrahastosta, jossa sijoituksen kohde ovat tarkasti valitut nuoret suomalaiset urheilijat. Idean isä on entinen jääkiekkoilija Jyrki Louhi, joka työskentelee konsulttiyhtiö KPMG:ssä tittelillä Head of Sports Advisory eli urheiluneuvontapalveluiden johtaja.

Louhen ideoiman Sport Fund -rahaston toimintamalli on yksinkertaistetusti seuraava: rahastoon kerätään sijoittajilta 1,6 miljoonaa euroa. Rahaston urheilijatiimiin valitaan 16 nuorta (16–22-vuotiasta) urheilijaa, jotka perustavat itselleen osakeyhtiön. Kukin urheilija saa käyttöönsä 100 000 euroa seuraavan neljän vuoden ajaksi, eli 25 000 euroa vuodessa. Vastineeksi pääomasta urheilijat luovuttavat rahastolle tietyn määrän urheilijaosakeyhtiönsä osakkeista.

Urheilijaosakeyhtiön tulos muodostuu muun muassa palkintorahoista ja kaupallisista kumppanuuksista, ja tilikauden lopussa yhtiön tuloksesta maksetaan osa rahastolle. Rahasto tavoittelee neljän prosentin vuotuista tuottoa.

Louhen mukaan kyseinen rahoitusmalli on ainutlaatuinen koko maailmassa.

– Sijoittaminen urheilijaan ei sinänsä ole uusi ilmiö. Esimerkiksi autourheilussa on maailmalla paljon tietynlaista riskisijoittamista, mutta se on enemmän manageri- tai mesenaattityyppistä rahoitusta. Tällä mallilla, että kerätään laajalta sijoittajajoukolta pääoma, joka sijoitetaan start up -urheilijoihin, Sport Fund on ensimmäinen maailmassa. Tässä riskimalli on hajautettu ja pääomat suhteellisen järkeviä, Louhi sanoo.

Louhi on rahastoa hallinnoivan Sport Fund Management Oy:n liiketoimintajohtaja. Osakeyhtiön perustajien ja osakkaiden joukossa ovat suomalaisille hyvin tutut entiset huippu-urheilijat Laura Lepistö, Tanja Poutiainen-Rinne, Hanna-Maria Seppälä ja Thomas Johanson, ja yhtiön hallitukseen kuuluu myös Samppa Lajunen. Hallituksen puheenjohtaja Jussi Rouhento on golftaustainen rahoitusalan ammattilainen. KPMG on rahaston pääyhteistyökumppani.

– Tämä idea on puhtaasti KPMG:n Suomen-osaston innovatiivisuutta ja meidän entisten urheilijoiden intohimoa, Louhi kertoo.

Edellä mainittujen urheilijoiden saavutukset eivät kaipaa esittelyjä, ja he kaikki ovat urheilu-uransa jälkeen luoneet vahvaa uraa myös liike-elämässä. Tietotaito juuri tällaiseen hankkeeseen on siis vahvaa.

Ex-kiekkoilija ja urheilijoiden verokonsultti Jyrki Louhi on ollut perustamassa uutta urheilijarahastoa.­

Alkusysäyksenä innovaatiolle toimivat Louhen aktiiviuran aikaiset ja sen jälkeiset pohdinnat urheilijan asemasta yhteiskunnassa eli esimerkiksi siitä, että Suomen laki ei käytännössä tunnista urheilijan ammattia. Suurimmat pontimet perustetulle rahastolle ovat kuitenkin Louhen ja muiden perustajajäsenten palava rakkaus huippu-urheiluun ja halu auttaa nuoria, heidän jo kulkemalleen polulle astuvia urheilijoita.

– Rahasto on perustettu urheilijoiden toimesta urheilijoita varten. Tässähän lähetetään hissi alas. Entiset mestariurheilijat ja sijoittajat lähettävät hissin hakemaan nuoria urheilijoita ja tulevaisuuden idoleita. Mottomme onkin Idols do matter eli idoleilla on väliä, Louhi maalailee.

Louhen mukaan myös sijoittajista paistaa rakkaus urheiluun. Sport Fundiin ei sijoiteta suurten tuottojen toivossa.

– Tuotto-odotushan on hyvin alhainen suhteessa riskiin. Mutta aika hyvin markkinat ovat jo vastanneet. Nuorelle urheilijalle tämä taas on merkittävä pääoma, mutta olennaistahan on, mitä tällä lisäresurssilla tehdään, Louhi kuvailee.

– Sijoittajat ovat pääasiassa yksityishenkilöitä, elämässään hyvin menestyneitä ihmisiä, joilla on urheilusydän. Myös yksi urheiluun liittyvä säätiö on jo mukana, hän kertoo.

Koska rahaston on kuitenkin tarkoitus tuottaa jotakin, Sport Fundin urheilijoiden valinnassa sillä on merkitystä, miten paljon tämän lajissa maailmanlaajuisesti liikkuu rahaa. Esimerkkeinä Louhi nostaa esiin tenniksen, golfin ja alppihiihdon.

– Haluamme auttaa nuoria suomalaisurheilijoita pääsemään kansainvälisille tantereille ja menestymään siellä kilpailullisesti ja kaupallisesti. Maailmallahan urheilun toimiala on valtava ja kasvaa hurjaa vauhtia.

Louhi kuitenkin korostaa, ettei lajivalinta sulje potentiaaliselta urheilijalta Sport Fundin ovia.

– Eri lajeissa on erilaisia arvonmuodostusmekanismeja. Esimerkiksi frisbeegolf on Yhdysvalloissa rahakas laji. Joku voisi brändätä itsensä vaikka maailman urheilullisimmaksi frisbeegolfaajaksi maailman ympäristöystävällisimmässä lajissa. Tai jos joku esittelee meille uuden petraollin tai benedekolahin, mikä ettei.

– Kaikkein tärkein on business plan eli liiketoimintasuunnitelma, käytännössä suunnitelma tuottavuudesta. Suomihan on pullollaan lahjakkaita nuoria urheilijoita, mutta urheilijalla on oltava myös suuntaviivat siitä, miten tämä tuottaa kaupallista arvoa. Joku näkymä ja logiikkaa tuoton muodostuksesta pitää olla. Yritämme luoda monitahoista win-win-win-tilannetta, Louhi sanoo.

Yleisesti Louhea häiritsee urheilun rahakeskustelussa juuri suunnitelmallisuuden puute.

– Moni urheilija haluaisi tukia, mutta ei ole viitsinyt tehdä business plania, tai edes suunnitelmaa urheilussa kehittymiseen. Toisaalta Suomen urheilun rahoitusmallit eivät anna siihen mahdollisuutta, kun pitää saada tietty tulos aikaan joka vuosi, että saa tukia, hän ihmettelee.

Potentiaalisia rahaston piiriin valittavia urheilijoita on kartoitettu jo muutaman vuoden ajan, mutta valintoja ei ole vielä tehty. Koko 16 urheilijan ryhmää ei ole tarkoitus valita vielä tänä vuonna, vaan ryhmää täydennetään ainakin ensi vuonna ja ehkä vielä 2022.

– Vielä on joka saralla töitä tehtävänä, mutta toivotaan, että tämän vuoden puolella päästään julkaisemaan ensimmäiset valitut urheilijat ja aloittamaan toiminta, Louhi sanoo.

Urheilijavalinnat tehdään rahaston jäsenten sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemysten perusteella.

– Teemme eräänlaista due diligence -menetelmää eli pisteytystä, jossa huomioidaan urheilijan tausta, ikä, laji, tiimi, tekemisen taso, motivaatio, yleinen ymmärrys huippu-urheilusta ja niin edelleen. Ja kun ikähaitari on 16–22 vuotta, on helppo ymmärtää, ettei valintakriteerinä ole aiempi menestys tai olympiarajan rikkominen. Emmekä aseta urheilijoille minkäänlaisia menestyspaineita, Louhi huomauttaa.

– Mutta jos business plania ei ole eikä lisäarvoa ja vastiketta ole tiedossa, silloin rahasto ei pysty auttamaan. Niin paljon kuin haluaisimmekin, kaikkia urheilijoita emme voi pelastaa emmekä auttaa voittamaan olympiakultaa. Ja esimerkiksi F1-maailmanmestarin polun rahoittamiseksi rahasto on aivan liian pieni, hän sanoo.

Louhi puhuu paljon lisäarvosta ja bisneksestä, mutta häntä ei pidä ymmärtää väärin. Louhen, muiden Sport Fundin omistajien tai sijoittajien silmissä eivät välky eurojen kuvat. He haluavat auttaa – totutuista poikkeavalla mallilla.

Louhen mukaan on oleellista ymmärtää, että ammattiurheilu on nykyään erittäin kaupallista.

– Harraste- ja jopa huippu- ja ammattiurheilu ovat eri asioita. Monen lajin suomalaiset maailmanhuiputkaan eivät ole ammattiurheilijoita, vaan heidän ammattinsa on jokin muu tai he ovat päätoimisia opiskelijoita. Ammattiurheilijan elanto voi tulla pitkässä juoksussa ainoastaan kaupallisilta markkinoilta, hän huomauttaa.

Samasta syystä ammattiurheilijan työhön kuuluu tänä päivänä paljon muutakin kuin harjoittelu ja kilpailu.

– Edelleen usein, kun puhutaan urheilijoiden raha-asioista, urheilijat sanovat, että he haluavat vain harjoitella. Se nyt vain ei käy enää päinsä! Se on ihan absurdi ajatus. Kun noin sanotaan, ei ymmärretä, millainen toimija ja millaisessa markkinassa urheilija nykyään on, Louhi painottaa.

Tämän takia Sport Fund haluaa haluaa auttaa nuoria urheilijoita muidenkin kuin vain urheilutaitojen kehittämisessä.

– Haluamme kehittää oppiva urheilija -ideologiaa. Urheilu-urassahan on kyse muustakin kuin menestyksestä ja kilpailemisesta. Urheilu-uralle lähteminen on investointi osaamiseen, jota tulisi rikastaa omalla perehtymisellä tai opiskelemalla esimerkiksi fysiologiaa, psykologiaa, ravitsemusta, yrittäjyyttä tai viestintää, Louhi sanoo.

– Urheilun on tarjottava varteenotettava ammattivaihtoehto. Mutta tänä päivänä ei enää riitä, että valmentaja osaa ja tietää paljon, vaan myös urheilijan itsensä pitää osata ja tietää. Tämä tietotaito auttaa kehittymään uran aikana, mutta ennen kaikkea siitä on hyötyä uran jälkeen, hän huomauttaa.

Louhi haluaisi urheilijoiden olevan tulevaisuudessa yhä enemmän urheiluyrittäjäammattilaisia.

– Opetamme tätä yrittäjyyttä ja ammattilaisuutta – ja samalla otamme pois menestymispaineita, Louhi sanoo.

Sport Fundin asiantuntijaryhmässä on valtavasti tietoa noiden menestymispaineiden käsittelemisestä yksilöhuippu-urheilussa. Louhi taas johdatti vuonna 2006 HPK:n seuran historian ensimmäiseen jääkiekon Suomen mestaruuteen kapteenin C-kirjain rinnassaan. Hän on osakkaista ainoa entinen joukkueurheilija ja puhuu kuin joukkuepelaaja.

– Me haluamme, että tässä ekosysteemissä mahdollisimman moni onnistuu. Jos me onnistumme omalta osaltamme auttamaan urheilijaa menestymään ulkomailla kilpailuissa ja kaupallisilla markkinoilla, se auttaa häntä itseään taloudellisesti ja tuo sijoittajille tuottoja. Lopulta siitä hyötyy jopa valtio verotulojen muodossa, sillä urheilijoiden osakeyhtiöt on rekisteröity Suomeen, Louhi huomauttaa.

Mutta tässä mallissa keskiössä on, ihan aidosti, nuori urheilija.

– Kun puhutaan urheilun julkisesta rahoituksesta, pitää kysyä, mitä halutaan: hyviä kotimaisia kilpailuja ja piirinmestareita vai kansainvälistä menestystä? Tällä hetkellä ainakaan minä en tiedä. Itse rakastan kansainvälistä huippu-urheilua ja puhun kansainvälisen menestyksen näkökulmasta. Siksi me tämän teemme, että nuoret suomalaiset saisivat paremmat mahdollisuudet kilpailla ulkomaalaisia urheilijoita vastaan, Louhi tiivistää.