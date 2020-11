Näin Huuhkajista tuli ylisuorittamisen mestari – nämä lukemat saavat data-analyytikon ymmälleen

Unohtakaa Unkarit ja muut. Jalkapallon A-maajoukkue lopetti tiukkojen otteluiden häviämisen. Näin Huuhkajista tuli ylisuorittamisen mestari.

Irlanti hyökkää Suomen vasemmalta laidalta uusitun Olympiastadionin pääkatsomon puolelta. Pelikello käy jo 91. minuuttia, kun Robbie Brady pääsee keskittämään vasemmalla jalallaan sisäkierteisen pallon kohti maalia.

Kyllä Suomea vastaan keskittää saa, kunhan pallot lähtevät riittävän kaukaa sivurajan tuntumasta. Niitä tilanteita tulee joka ottelussa. Kaikkia tiloja kentällä ei yksinkertaisesti voi tukkia.

Nyt Bradyn keskitys lähtee kuitenkin vähän turhan läheltä rangaistusalueen rajaa, sillä häntä vastaan puolustava Robert Taylor on jäänyt tuetta. Vaihtomies Brady on sen verran tuoreempi kuin 90 minuuttia uurastanut Taylor, että hän saa harhautuksellaan jalkaansa vapaaksi ja löytää raon keskittää.

Tilanne on yhä Suomen kannalta hyvä, sillä boksissa on maalivahti Lukas Hradecky mukaan lukien yhdeksän omaa pelaajaa Irlannin viittä vastaan.

Bradyn keskitys jää liian lyhyeksi, mutta Irlannin kannalta sopivasti tyngäksi, jotta Matt Doherty pääsee jatkamaan pallon kohti takatolppaa.

Topparit Paulus Arajuuri ja Joona Toivio ovat ottaneet askeleen kaksi vastaan arvioidessaan Bradyn keskityksen alkuperäistä lentorataa, mutta jatko on paljolti sattumaa.

Doherty tietää, että hänen takanaan on omia pelaajia. Pallo tuleekin suoraan viiden metrin rajalla odottavalle Ronan Curtisille, joka pääsee hyppäämään liikkeestä Jukka Raitalaa korkeammalle.

Pusku on suhteellisen hyvä, Curtis saa palloon lisää voimaa ja se suuntautuu kohti taka-alakulmaa.

Seuraavien sekunnin kymmenysten aikana stadionilla on korkeintaan yksi ihminen, joka ei usko pallon menevän maaliin. Sen jälkeen ihmetellään hetki, mitä juuri tapahtui.

Kolmen irlantilaisen pelaajan kädet nousevat ilmaan. Tuuletus muuttuu käsien kohotessa epäuskoksi, ja kädet palautuvat ohimoille. Pallo on vielä pelissä, kun Toivio juoksee halaamaan joukkuetoveriaan. Arajuuri juhlii kuin maalia.

Se yksi ihminen, joka ei uskonut pallon menevän maaliin, on Hradecky. Hän ei kovin usein pääse tekemään vastaavia pelastuksia Suomen maalilla. Sanan ”pääsee” voi kyseenalaistaa, mutta maalivahti valehtelisi, jos ei uneksisi sellaisista torjunnoista. Ja rehellisyyden nimissä, edes monet maailman huippusarjojen maalivahdit eivät olisi pitäneet Curtisin puskua maaliviivan ulkopuolella.

Lukas Hradeckyn huima torjunta Irlanti-pelissä.­

Lopun maalitilanne Irlantia vastaan kuvastaa sitä, miksi A-maajoukkueen tulokset ovat olleet jo parin vuoden ajan ennennäkemättömän hyviä.

Vastaavia maalipaikkoja vastustajat saavat harvoin, ja jos saavat, aika usein edessä on vielä viime hetkillä jonkun jalka tai Hradeckyn käsi. Juuri tällaiset tilanteet ovat alkaneet kääntyä Suomen eduksi.

Ei joukkueesta ole tullut mitenkään ylivertainen tai edes erityisen näyttävä, mutta monissa pienissä asioissa se on ratkaisevan määrän vastustajiaan edellä.

Kaikkein hämmästyttävintä Huuhkajien tuloksissa on oikeastaan se, että joukkue on pelannut nyt peräti 23 kamppailua ilman tasapeliä. Edelliskerran Suomi pelasi tasan maaliskuussa 2018 Pohjois-Makedoniaa vastaan.

Vaikka tilillä on myös tappioita, kovin usein Suomi kääntää tasaiset kamppailut ilman nappisuoritustakin voitoiksi.

Ihmeellistä Suomen tasapelittömässä saldossa on, että joukkue pelaa hyvin tarkasti ja kontrolloidusti – siis tasapeliherkkää jalkapalloa.

Huuhkajat on voittanut Markku Kanervan alaisuudessa 15 kilpailullista ottelua, pelannut kahdesti tasan ja hävinnyt yhdeksän kertaa.­

Ihme on huono sana, mutta sattuman merkitystä jalkapallon tapaisessa lukuisten muuttujien pelissä on turha sitäkään kiistää tai häpeillä. Esimerkiksi osa Irlannin maalipaikasta perustui silkkaan onneen. Todennäköisyydet keskityksen lähtiessä päätyä yhdeksän suomalaispelaajan keskellä ensin Dohertyn ja sitten Curtisin päähän olivat Irlantia vastaan.

Syitä siihen, että Suomi kääntää tiukat ottelut toistuvasti itselleen on monia. Lyhyesti ja kansanomaisesti ilmaistuna ero tulee siitä, miten Huuhkajat onnistuu molempien maalien edustalla. Suomi on parhaimmillaan rangaistusalueiden sisällä.

Boksipelaamisessa korostuu joukkueen ylisuorittaminen, jota Markku Kanervan aikakauden Suomen otteet ovat olleet. Ylisuorittamisen todentaa myös joukkueen data-analyytikon Henri Lehdon laskelmat maaliodottamista (xG).

Suomi on pelannut Kanervan nykyisellä aikakaudella 26 kilpailullista ottelua. Lehdon käyttämän mallin mukaan varsinkin puolustuspäässä joukkue ylisuorittaa. Maaliodottamien mukaiset maalimäärät olisivat hänen laskujensa mukaan 31,2–29,6, kun toteuma on ollut 31–21 (tilasto on ennen Ranska- ja Bulgaria-pelejä).

Suomen saldon olisi maaliodottamien perusteella pitänyt olla 9,7 voittoa, 6,5 tasapeliä ja 9,7 tappiota. Joukkue on kuitenkin voittanut 15 ottelua, pelannut kahdesti tasan ja hävinnyt yhdeksän. Tasapelejä todella käännetään voitoiksi.

Huuhkajat kohtaa Walesin Kansojen liigan päätöspelissä. Kuvassa Tim Sparv Irlantia vastaan vieraissa.­

Uefan uusi Kansojen liiga alkoi Suomen osalta syyskuussa 2018 Ratinassa. Joukkue voitti Unkarin 1–0. Heti perään Viro kaatui 1–0 Turussa ja samoin Tallinnassa. 1–0, 1–0, 1–0. Binäärijalkapalloa.

Ei Huuhkajat erityisesti kaikkia otteluita hallinnut, ei ainakaan palloa.

Lohkovoitto ja nousu C-divisioonasta oli hyvin lähellä sen jälkeen, kun joukkue hurjasteli Kreikan yli Tampereella iloitellen peräti kaksi maalia. Tappiot päätöspeleissä riittivät.

Tuossa vaiheessa joukkueen pelissä korostui se, miten syvällä Suomi ajoittain puolusti. Arajuuri ja Toivio hoitivat maalinedustan, eivätkä he ajautuneet epämukavuusalueille ulos keskustasta.

Muut pakottivat vastustajaa antamaan keskityksiä kaukaa, mitkä kaksikko hoitaa lähes sataprosenttisen varmasti.

Ylempänä prässättiin hetkittäin kollektiivisesti, muulloin peli pyrittiin ohjaamaan tietyille alueille – ”katiskaan”.

Teemu Pukki vauhdissa Kansojen liigan ottelussa Viroa vastaan lokakuussa 2018.­

Hyökkääminen oli hyvin paljon sen varassa, että pyrittiin iskemään nopeasti vastaan. Jos lähdettiin vähän hitaammin, haettiin ensin Robin Lodia ja sitä kautta Teemu Pukkia, joka oli täysin pysäyttämättömässä vireessä.

Kaukaa lähteneitä keskityksiä vältettiin itse hyökkäyspäässä, koska pääpelivoimaa ei Joel Pohjanpalon puuttuessa ollut. Joukkue pyrki murtautumaan sisemmälle kaistalle, josta annettiin syöttö maalille.

Nämä perusperiaatteet pätevät yhä, mutta pelaamiseen on matkan varrella tullut runsaasti uusia nyansseja.

– Pelaajia tai joukkuetta kehitettäessä on paljon helpompaa, kun joukkue voittaa. Siksi nämä asiat tehtiin oikeassa järjestyksessä, tulos edellä. Ei ollut väliä sillä, oliko peli näyttävää vai ei, Urheilulehden asiantuntija Marko Rajamäki sanoo.

– Kun kehys on olemassa, voidaan tuoda lisää elementtejä peliin. Ja uusia pelaajia omaan systeemiin.

Uusia pelaajia onkin viime aikoina murtautunut aina avaukseen asti. Suomi ei ole enää yhden yksitoistikon varassa.

Toisaalta tästä voi antaa myös vähän kritiikkiä. Kansojen liigan päätöspelissä, kun lohkovoitto oli ratkennut, tehtiin paljon kokeiluja. Samoin harjoituspelissä Puolaa vastaan. Ne olivat hyviä paikkoja testata uusia pelaajia, mutta kuinka reiluja näyttöpaikkoja ottelut ovat, kun valtaosa pelaajista muuttuu? Paljonko valmennus pelaajista todella oppi?

Suomi otti mittaa Puolasta ystävyysottelussa lokakuussa 2020. Tuolloin tuli takkiin lukemin 5–1.­

Kansojen liiga tuli Suomelle hyvään aikaan. Joukkue kohtasi pelkästään omantasoisia vastustajia. Nyt oma taso on noussut, ja Suomi on osoittanut olevansa B-divisioonassakin ylempää kastia.

EM-karsinnoissa, joista Suomi rynni historiallisesti kisoihin, ottelut olivat erilaisia kuin Kansojen liigassa. Vastaan tuli toisaalta maailmanluokan Italia ja heikko Liechtenstein. Ja kaikkea siltä väliltä.

Myös itse pelaaminen monipuolistui. Keskustelu on junnannut turhan paljon sen ympärillä, pelaako Suomi kahdella vai kolmella keskuspuolustajalla.

On totta, että neljän puolustuslinjalla tulokset ovat olleet parempia, mutta Suomi tarvitsee erilaisia ja varsinkin lähtökohtaisesti parempia vastustajia vastaan myös variaatioita.

3–5–2-muodostelmassa on etunsa, joten sitä kannattaa harjoitella. Kolmella topparilla esimerkiksi kaistat täyttyvät puolustettaessa luonnollisemmin ja linjojen välisiin taskuihin hakeutuvia vastustajia pystyy puolustamaan eteenpäin.

Irlannin valmentaja Stephen Kenny vertasi Suomea seurajoukkueeseen. Yksi syy siihen on maajoukkueeksi poikkeuksellinen mukautuvaisuus. Perusraamit ovat sen verran hyvin hallussa, että pelaamiseen voi tehdä helposti hienosäätöä.

Kun Walesia vastaan Suomi ei löytänyt avauksillaan hyökkäyspään pelaajia, se muutti Irlantia vastaan vähän avauspeliään ja Robert Taylor oli jatkuvasti vapaana vastustajan puolustuslinjan edessä.

Ja seuraavissa otteluissaan Bulgariaa ja Irlantia vastaan joukkue pelasi kokonaan eri muodostelmalla.

Glen Kamara (kesk.) on yleensä Suomen paras pelaaja.­

Suomen pallollinen peli on kehittynyt kahdessa vuodessa paljon. Yksi simppeli syy tähän on se, että Glen Kamara on ottanut isoja harppauksia. Hän on kerta toisensa jälkeen kentän paras pelaaja.

Silti otteluiden pallonhallinta on Markku Kanervan aikakaudella mennyt vastustajille prosentein 49–51.

Etenemiset hyökkäyskolmannekselle ovat InStatin mukaan menneet nekin vastustajille. Suomi etenee sinne 36 kertaa pelissä, vastustaja Suomen alueelle 40 kertaa. Rangaistusalueella Suomi käy 14 kertaa vastustajien tapaan. Ero tulee siis siitä, mitä niiden sisällä tapahtuu.

Tässä kohtaa annetaan datavaroitus. Suomen vastustajilla on otteluja kohden maalintekoyrityksiä 11,8 Suomen 10,4 vastaan. Silti Suomen keskimääräinen maaliodottama on 1,20 ja vastustajan 1,14 sekä laukauksen odotusarvo mennä maaliin Suomella 0,12 ja vastustajilla 0,09.

Toisin sanoen Suomi onnistuu pelaamaan tilanteensa parempiin paikkoihin. Laatu korvaa määrän.

Laukauksista 59,8 prosenttia lähtee boksin sisältä, vastustajilla 54,7 prosenttia. Suomi laukoo huomattavasti useammin maalia kohti (35,1–27,7%) ja harvemmin ohi maalin (34,7–43,6%).

Jo näiden syiden takia Huuhkajien viimeistelyprosentti laukauksista on 11,4% ja vastustajan 6,8.

Numerot eivät kerro kaikkea, mutta ne voivat selittää paljon. Erot näissä maalin edustan luvuissa ovat jo merkittäviä.

Henri Lehdon käyttämät maaliodottamat pohjautuvat pelkästään lokaatioihin eli paikkoihin, joihin maalitilanne syntyy. Odottama ei huomioi laukaisijan ja maalin välissä olevia pelaajia.

Tämä selittää sitä, miksi vastustaja osuu harvemmin, vaikka maaliodottamat ovat tasaisia. Huuhkajien puolustajat peittävät laukauksissa niin ison osan maalista, ettei xG täysin päde, vaan tulostaulu kertoo paremmin totuuden.

Lopulta otteluissa tulee yksittäisiä sattumanvaraisia tilanteita, jotka ratkaisevat pisteiden kohtalon. Pallo pomppii vahingossa Teemu Pukille, joka ei ole tehnyt kuukausiin maaleja. Tai sitten pallo pomppii vireessä olevalle huolettomalle Pukille, joka tietää että nyt uppoaa.