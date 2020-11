Helsingin harjoitushallien uumenissa Jokerien junioreita opastaa salaisena pidetty huippuammattilainen. NHL-tähtiä koulinut luisteluvalmentaja Victor Kraatz, 49, uskoo, että hänellä olisi nykyistäkin enemmän annettavaa suomalaiselle jääkiekolle.

Syyskuun 10. päivä 2019 lähetetty tiedote hukkui helposti uutisvirtaan. Helsingin Jokerit otsikoi tiedotteen pragmaattisesti: ”panostukset juniorityöhön jatkuvat: Kraatz luisteluvalmentajaksi”.

Victor Kraatzin nimi tuskin herätti – tai herättää vieläkään – erityisiä tuntemuksia suomalaisessa kiekkoyleisössä, mutta jääkiekon mahtimaassa Kanadassa Kraatz tunnetaan.

Jotkut tuntevat Kraatzin ehkä hänen huippu-urheilu-uraltaan taitoluistelun puolelta, missä hän voitti jäätanssissa MM-kultaa ja osallistui kolme kertaa olympialaisiin.

Sittemmin Kraatz on niittänyt mainetta kotimaassaan työskentelemällä useiden Brittiläisestä Kolumbiasta kotoisin olevien NHL-tähtien kanssa. Maine lajipiireissä on kova ja näytöt puhuvat puolestaan, mutta Suomessa Kraatz on saanut tehdä töitä täydessä tuntemattomuudessa Jokerien juniorien kanssa.

– Olen pitänyt aika matalaa profiilia. En tyrkytä itseäni, vaan tykkään tehdä töitä sellaisten ihmisten kanssa, jotka lähestyvät ensin minua. Kun nimeni googlaa, ensimmäisenä esille tulee urheilutaustani jäätanssijana, mutta sillä ei ole mitään tekemistä nykyisen työni kanssa. Kun ihmiset tutkivat taustat huolella ja ottavat selvää mitä oikeasti teen, sen jälkeen voimme keskustella yhteistyöstä, Kraatz kertoo.

Jokereissa yhteistyö on toiminut. Viime huhtikuussa Jokerit tiedotti, että Kraatz jatkaa myös tällä kaudella Jokerien A-, B-, ja C-nuorten luisteluvalmentajana.

– Viime vuosi oli minulle kaikin tavoin uuteen totuttelua ja uuden kulttuurin opettelua. Ainoa entuudestaan tuttu asia minulle oli jääkiekko. Juuri kun aloin päästä täällä kunnolla vauhtiin, kausi peruttiin koronan takia maaliskuussa. Tämä on ollut aikamoista vuoristorataa, mutta olen nauttinut olostani Suomessa, kuvailee Kraatz.

Kraatzin oma kiekkoura tyssäsi jo nuorena 1970-luvulla, kun silloisen juniorijoukkueen valmentaja ei nähnyt käyttöä pienikokoiselle pelaajalle. Omaksi lajiksi valikoitui lopulta äidin ehdotuksesta taitoluistelu, joka ei aluksi tuntunut sopivalta lajilta.

Nuorena Kraatz joutui kuulemaan irvailua vähemmän maskuliinisen lajin valitsemista, mutta pitkäjänteisen työn kautta tapahtunut kehitys ja nousu kansainvälisille kentille hiljensi vääräleuat.

Kraatz kahmi jalometalleja jäätanssin kansainvälisellä huipulla 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Kanadalainen voitti parinsa Shae-Lynn Bournen kanssa jäätanssin maailmanmestaruuden vuonna 2003. Pari saavutti myös MM-hopeaa vuonna 2002 ja neljä peräkkäistä MM-pronssia vuosina 1996–99.

Victor Kraatz ja Shae-Lynn Bourne voittivat jäätanssin maailmanmestaruuden vuonna 2003.­

Uran huippuvuosien jälkeen siirtyminen taitoluistelusta takaisin jääkiekon pariin tuntui hyvin kaukaiselta ajatukselta.

Aktiivivuosinaan Kraatzilla oli toki ohutta tarttumapintaa jääkiekkoon, sillä häntä valmensi tiukan kurin ja tuhansien toistojen nimeen vannonut Tatjana Tarasova, Neuvostoliiton valmentajalegendan Anatoli Tarasovin tytär. Kraatz sai täsmällistä oppia alansa parhailta, mikä osaltaan muovasi hänen valmennusfilosofiaansa.

– Ohjenuorani jo urheilijana oli, että valmentajan sanaan on luotettava. On uskottava siihen, että valmentajalla on paras saatavilla oleva tieto ja näkemys. Sen jälkeen kyse on vain toteutuksesta.

Kraatz oivalsi jo varhain, että on ala mikä hyvänsä, ilman kurinalaista tavoitteellisuutta ei tapahdu kehitystä.

Urheilu-uransa jälkeen Kraatz tähtäsi aluksi urheilumarkkinoinnin alalle, mutta Toronton kylmäkiskoiselta tuntuneet korporaatiopiirit vaihtuivat eri sattumusten jälkeen nuorten jääkiekkoilijoiden kanssa työskentelyyn.

– En koskaan suunnitellut ajautuvani tälle alalle. Asiat vain etenivät siihen suuntaan, ja koin intohimoa valmentamista kohtaan. Tämä on jatkuvaa oppimista, jossa pyritään koko ajan paremmaksi. Jokaisella alalla on omat erikoisosaajansa. Minä yritän vain tuoda tälle alalle oman erityisosaamiseni, joka on luistelun opettaminen, Kraatz sanoo.

Luistelutaidon korostunut merkitys kansainvälisessä huippujääkiekossa on tehnyt Kraatzin kaltaisista osaajista erityisen haluttuja eri puolilla kiekkomaailmaa.

Kraatzilta kysytäänkin usein, mikä tekee pelaajasta hyvän luistelijan, ja mitkä ovat tärkeimmät ominaisuudet luistelussa. Kraatz vieroksuu koko kysymyksenasettelua, koska kyse on yksilöllisestä taidosta.

– Eri pelaajia on katsottava biomekaniikan näkökulmasta: miten he luistelevat, millainen on kehotyyppi ja mitkä ovat rajoitukset. Nämä liittyvät monesti jo varhaislapsuudessa kehittyviin motorisiin taitoihin ja siihen, missä vaiheessa lapsi on oppinut hienomotoriikkaa. Sen jälkeen tullaan vasta liikkuvuuteen ja käytössä oleviin välineisiin.

Kraatzin tehtävänä on tiivistetysti selvittää mitä urheilija tekee, mikä on hänen tyylinsä ja miten yhteistyön voimin yksilöstä on mahdollista saada enemmän tuloksia irti.

– Yritän aina katsoa mitä parhaat pelaajat tekevät hyvin, mutta samalla myös yritän nähdä, mitkä ovat mahdollisesti ne heikkoudet, jotka pitävät pelaajan tietyllä tasolla ja estävät sillä hetkellä nousemasta seuraavalle tasolle, Kraatz kertoo.

Kehon motoristen perustaitojen kehittymisessä Kraatz näkee rikkaan lajitaustan olevan yksi hyödyttävä tekijä.

– Monen eri lajin harrastaminen nuorena auttaa kehittämään motoriikkaa. Olen myös miettinyt paljon, mitä on ketteryys. Onko se pelkkää jalkojen nopeutta vai rytminvaihdosta? Luistelu on kuin musiikkia. Jos koko ajan kuuntelee vain nopeatempoista musiikkia, siihen väsyy. Tarvitaan rytmin vaihtelua. Usein asiakkaakseni hakeutuvat ovat asteikoin ääripäistä: on hitaita, mutta voimakkaita pelaajia, joilla on vaikeuksia päästä vauhtiin, tai sitten on todella nopeajalkaisia pelaajia, jotka eivät pysty muuhun kuin nopeisiin nykäyksiin, Kraatz taustoittaa.

– Tämä on jatkuvaa tasapainottelua ja detaljitason valmentamista sekä paneutumista. Miten saada hyvästä vielä parempi? Miten esimerkiksi Mathew Barzalin kaltaisesta huippupelaajasta voisi vielä saada enemmän irti?

NHL:n nopeimpiin pelaajiin kuuluva Mathew Barzal (oik.) on yksi Kraatzin asiakkaista.­

Taitoluistelusta jääkiekkoon siirtyminen ei ollut täysin luontaista. Kraatzin piti opetella jääkiekolle ominaiset lainalaisuudet ja sen tuomat lajivaatimukset nöyrästi uudestaan.

– Sillä ei ollut merkitystä, mitä olin aiemmin tehnyt taitoluistelun parissa. Siksi kysyin paljon kysymyksiä kiekkoihmisiltä ja aloin ottaa asioista perinpohjaisesti selvää. On ymmärrettävä, että pelkkä luistelu on vain luistelua. Etuperin luistelusta takaperin luisteluun siirtyminen on mekaanisesti ja dynaamisesti hieman erilaista jääkiekossa, jossa luistelu on koko ajan suhteessa paitsi muihin pelaajiin, myös kiekkoon ja omaan mailaan.

Kraatz korostaa taustoittavan työn merkitystä. Kun hän ei ole jäällä opettamassa, hän käy läpi tutkimusmateriaalia ja pelaajakansioita tai tutkii videoklippejä.

Kraatz haluaa haastaa itseään jatkuvasti ja pohtii esimerkiksi seuraavia asioita; mitkä ovat opetettavan pelaajan taipumukset, miten tietynlaiset pelaajat liikkuvat jäällä ja pyrkivät luomaan vauhtia, miten valmentaja pystyy auttamaan pelaajaa kehittymään nopeammaksi eri alueilla kenttää, miten pelaaja pystyy tekemään saman pelitilanneratkaisun – mutta vielä vähän nopeammin?

Valmennusuransa alkuvaiheessa Kraatz alkoi saada itselleen lisää nimeä, kun hän valmensi tuolloin Kanadan junioriliiga WHL:ssä pelannutta huippulupausta Mathew Barzalia.

Sana kiiri pelaajalta toiselle, ja yhtäkkiä Kraatzin opetusrinki laajeni vauhdilla. Asiakkaisiin kuuluvat Barzalin lisäksi muun muassa Morgan Rielly, Ryan Nugent-Hopkins, Danton Heinen, Sam Reinhart, Alexander Kerfoot, Nic ja Alex Petan, Jordan Weal, Jujhar Khaira, Brenden Dillon… Myös tulevaisuuden nimiä on muhinut Kraatzin tallissa, kuten NHL:n vuoden 2023 varaustilaisuuden hehkutettu superlupaus Connor Bedard, 15, joka pelaa tällä hetkellä Ruotsissa HV71:n organisaatiossa.

Nykyisin New York Islandersin ykköstähtenä loistava Barzal on edelleen kovin ja tunnetuin käyntikortti Kraatzille. Barzal, 23, on yksi NHL:n nopeimmista ja taitavimmista hyökkääjistä.

– Kaikki alkoi yhden pelaajatarkkailijan ehdotuksesta. Kun Mathew ensimmäisen kerran esiteltiin, olin siinä vaiheessa jo työskennellyt riittävän paljon nuorten pelaajien kanssa, että pystyin auttamaan häntä teknisellä puolella ja tekemään hänestä vielä nopeamman luistelijan, Kraatz muistelee.

– Mathew on luonnostaan lahjakas urheilija. Hänen kohdallaan kyse oli siitä, kuinka saamme hänestä energiatehokkaamman luistelijan. Satuin tekemään hänen kanssaan töitä oikeaan aikaan, kun hän pelasi läpimurtokauden Islandersissa ja voitti myöhemmin NHL:n nopein luistelija -kilpailun.

Näkyvät tulokset nostivat myös Kraatzin osakkeita. Etenkin kotikonnuilla Brittiläisessä Kolumbiassa oli runsaasti vientiä ja työtarjouksia sateli, mutta perheen etu toi Kraatzit Suomeen.

Kraatz on naimisissa entisen jäätanssijan Maikki Uotila-Kraatzin kanssa. Espoosta kotoisin olevan Uotila-Kraatzin kiinnostus jatko-opintoihin sai koko perheen, johon kuuluvat myös pojat Oliver ja Henry ja tytär Lumi, muuttamaan Kanadasta Suomeen.

– Se oli iso muutos, mutta olen aina uskonut laadukkaaseen kouluttautumiseen, oli ala mikä tahansa. Kun vaimolleni avautui paikka Suomesta, meidän oli muutettava yhdessä. Se oli päivänselvää, Kraatz kertoo.

Kraatzille muutto tarkoitti hyppyä tuntemattomaan tutusta ja turvallisesta ympäristöstä, jossa olisi riittänyt mahdollisuuksia ja mammonaa.

Kraatz päätyi Jokereihin, kuten niin monta kertaa aiemminkin urallaan, tavattuaan oikeita ihmisiä oikealla hetkellä. Jokerien junioriseuran puheenjohtaja Kim Borgström, Florida Panthersiin ykköskierroksella kesällä 2016 varatun Henrik Borgströmin isä, tapasi Myllypurossa 9–10-vuotiaita opettaneen Kraatzin. Kraatz sai ansioluettelollaan vakuutettua myös Jokerien valmennuspäällikön Olli-Pekka Yrjönheikin, ja pian kanadalainen oli Jokerien palkkalistoilla.

– Alkuun kummallakaan osapuolella ei ollut mitään varsinaisia odotuksia. Kukaan täällä ei oikein tiennyt mitä teen työkseni. Olin tunnettu vain Kanadassa, kotiprovinssissani, mutta he huomasivat nopeasti, että olen järjestelmällinen. Minulla on omat juttuni jotka osaan, ja tiedän mistä puhun.

Kraatzin pedantti ja suorasukainen tyyli teki nopeasti vaikutuksen Jokerien junioriorganisaatiossa.

– Sanon aina suoraan mitä ajattelen. Se ei ole aina etuni mukaista, mutta se on ainoa tapa toimia, kun tarkoituksena on kehittää pelaajia. Tekniikan opettaminen on tärkeää, mutta pyrin erottautumaan vanhan koulukunnan luisteluvalmentajista havainnollistamalla paljon asioita. Uskon siihen, että eri liikkeet on kyettävä ensin näyttämään pelaajille.

Kraatzin vetämissä luisteluharjoituksissa tempo ja intensiteetti ovat kohdillaan.­

Kraatzin opetus ei ole yhden mallin mukaista käskemistä, vaan kustomoitua opetusta, joka vaatii herkkää ammattisilmää ja hyvää reagointikykyä.

Kraatz uskoo myös vahvaan yhteistyöhön. Siksi hän käy paljon keskusteluita Jokerien A-nuorten päävalmentajan Tero Määtän ja B-nuorten päävalmentajan Tuomas Kalliomäen kanssa, jotta hän pysyy tarkasti kärryillä Suomi-kiekon eri pelillistä trendeistä ja pelaajien kehityskaarista.

Eri yksilöt tarvitsevat erilaista lähestymistä ja valmennusta. Vaikka yhdelle isolle ryhmälle annetaan samankaltainen harjoitusohjelma, Kraatz lähestyy opetustilanteita pelaajien vahvuuksien ja heikkouksien mukaan. Eri kehitysvaiheessa oleville pelaajille voidaan suunnitella myös heille sopivia harjoitteita ja painotusalueita.

Asenne harjoitteluun ei kuitenkaan muutu. Kraatz vaatii kaikilta valmennettaviltaan aina täydellistä sitoutumista harjoitustapahtumissa.

– Kaikille tulee huonompia päiviä, sillä emme ole mitään koneita, mutta harjoittelulle pitää antaa 100-prosenttinen panos. 90–95 prosentin panos ei vie yksilöä eteenpäin.

Työ ei ole pelkkää teknistä opettamista, vaan mukana on myös pedagogiikkaa. Kraatz haluaa samalla olla mentori hyville käytöstavoille ja arvoille.

– Samaan aikaan voi olla aggressiivinen pelaaja ja hyvä, avoin ihminen. Hyvän fiiliksen ja kovan vaatimustason ylläpitäminen samanaikaisesti on tarkkaa puuhaa, mutta se on mahdollista. Urheilussa on aina olemassa inhimillinen puoli, joka erottaa meidät koneista. Suomessa teillä on oma sanakin sille: sisu.

Intensiteetti. Läsnäolo. Demonstraatiokyky. Kaikki nämä ovat selkeästi läsnä Kraatzin yksityiskohtaisessa opetuksessa, kun hän ottaa ryhmänsä näppeihinsä jäällä.

Kraatzin valmennuksen seuraaminen on kiehtovaa seurattavaa lähietäisyydeltä. Tällä kertaa lokakuisena tiistai-iltana Hartwall Areenan harjoitushallin jäällä hikoilevat Jokerien U16-joukkueen pelaajat.

Kraatz ottaa aluksi joukkueen puolustajat opetukseensa. Intensiivinen 40 minuuttia kestävä yhtäjaksoinen sessio on täynnä teränkäyttöharjoituksia ja rytminmuutoksia etuperin luistelusta takaperin luisteluun kiekon kanssa.

Kraatz pyrkii harjoitteissaan aina mallintamaan erilaisia pelinomaisia tilanteita, jotka on myöhemmin helposti siirrettävissä varsinaisiin otteluihin. Kraatz selvittää aina ensin pelaajille

en, mitä tehdään ja näyttää itse mallisuorituksen ilman kiekkoa ja kiekon kanssa.

– Fake! Fake! Push and turn!, Kraatz selostaa kiihkeään sävyyn samalla kun hän näyttää sähäkkää mallisuoritustaan jokerijunioreille.

Kraatz opastaa kädestä pitäen pelaajia harjoitteiden aikana. Vahvaa läsnäoloa alleviivaa energinen kehonkieli ja terävä, lähes maaninen ”koutsin katse”. Kraatz haluaa nähdä jokaisen pelaajan suorituksen, jotta hän tietää, missä kukin pelaajaa kulloinkin menee ja mitä ohjeita eri pelaajat vaativat.

Victor Kraatz opetti Jokerien U16-joukkueen pelaajia lokakuun lopulla Hartwall Areenan harjoitushallissa.­

Kraatz on huomannut, että aktiivinen ja intensiivinen opetustyyli voi tuntua suomalaisista junioreista aluksi vieraalta ja jopa kiusalliselta. Sosiaalisissa etäisyyksiä on kulttuurisia eroja Suomen ja Kanadan välillä.

– Välillä näen pelaajien silmistä, että he haluaisivat vain paeta tilanteesta, Kraatz nauraa.

– Täällä ei ole samanlaista avoimuutta ja luontaista small talk -taitoa. Ihmisiä ei kohdata silmästä silmään. Rennon small talkin keinoin pystyn usein Kanadassa ­arvioimaan, miten lasten päivä on mennyt ja miten heillä menee elämässään. Se­ ­auttaa lyömään rajoja sille, miten paljon voin vaatia heiltä harjoituksissa. Suomessa ei puhuta toiselle, jos hän on vieras ihminen. Etäisempi suhtautuminen vaikeuttaa hieman pelaajien arvioimista, Kraatz sanoo.

Kraatz arvostaa suuresti suomalaisten juniorien työteliäisyyttä.

– Katsomme Kanadassa aina ihailevasti Suomen suuntaan, ja pidämme suomalaisia ihanteellisina ja kurinalaisina joukkuepelaajina. Olen huomannut, että täällä puolestaan ihaillaan paljon kanadalaista mallia. Molemminpuolinen arvostus on ilmeistä, mikä helpottaa työskentelyä.

Kraatz on myös joutunut hieman muokkaamaan omaa valmennustyyliään suomalaiseen valmennuskulttuuriin paremmin sopivaksi.

– Olen välillä kuin norsu posliinikaupassa, kun yritän saada porukan innostumaan ja syttymään. Koska en puhu suomea, kielimuurin takia välillä viesti hukkuu matkalla. Välillä nuoret eivät oikein tiedä, miten reagoin tiettyihin juttuihin, koska olen ulkomaalainen. Siksi yritän Suomessa olla hieman rennompi. Vaadin erinomaisuutta, mutta en ehdottomuuden kautta. Vaadin erinomaisuutta rohkaisun ja positiivisen palautteen kautta. Välillä pienen huulenheiton kautta.

Toistaiseksi Kraatz on Suomessa pienten piirien tarkkaan varjeltu salaisuus, jonka työpanoksesta Jokerien juniorit saavat nauttia viikosta toiseen eri puolilla pääkaupunkiseutua.

Kraatz ei ole omien sanojensa mukaan Suomessa taantumassa. Ponnekas ammattilainen suhtautuu työhönsä yhtä keskittyneesti ja innostuneesti, oli kyse sitten NHL:ään tähtäävästä nikkaripelaajasta tai B-nuorten SM-sarjan vakiokokoonpanoon tähtäävästä pelaajasta.

Ammattimainen ja tarkkanäköinen opettaminen on Kraatzille kunnia-asia.

– Haluan nyt tehdä parasta mahdollista jälkeä Jokereille. Haluaisinko tehdä Suomessa enemmän töitä muidenkin pelaajien kanssa? Kyllä, Kraatz sanoo suoraan.

Kraatz uskoo, että hänellä olisi annettavaa laajemminkin suomalaiselle jääkiekolle yksilöllisen luisteluvalmennuksen puolella. Samaan hengenvetoon Kraatz myös tiedostaa, että ulkomaalainen osaaja voi olla monien silmissä uhka.

– Minua saatetaan vieroksua. Ymmärrän sen. Koen silti, että mitä enemmän tarjolla on vaihtoehtoja, sitä parempi. Yhden ja saman mallin tapa ei aina tuo parasta mahdollista tulosta. Kova kilpailu pakottaa kaikkia kehittymään.