Novak Djokovic on älykkö, joka puhuu sujuvasti viittä kieltä ja auttaa vähävaraisia lapsia – ja tennismaailman suurin inhokki.

Peräti 17-kertainen Grand slam -voittaja ja yksi modernien aikojen urheilijoista. Täydellinen tennispelaaja, jolla ei ole ainuttakaan heikkoutta.

Kanssapelaajien keskuudessa pääosin pidetty ja arvostettu persoona. Hyväntekijä, joka on ottanut yhdeksi elämäntehtäväkseen vähävaraisten lasten auttamisen.

Älykkö ja filosofi, joka puhuu sujuvasti viittä eri kieltä. Selviytyjä, joka on noussut köyhyydestä ja sodan jaloista globaaliksi supertähdeksi.

Novak Djokovic on kaikkea tuota.

Sen päälle hän on tenniskenttien suurin konna ja inhokki, jolle toivotaan tappioita turnauksissa ympäri maailmaa.

Miksi?

Artikkeli on julkaistu alun perin Urheilulehdessä 43/2020. Löydät vastaavia pitkiä ja laadukkaita juttuja julkaisusta joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Novak Djokovic purnasi tuomiosta vuoden 2010 Ranskan avoimissa.­

Djokovicin entisen valmentajan ja tennishuipun Boris Beckerin mukaan serbialaisen persoona selittyy hyvin pitkälti tämän lapsuudella.

Se on traaginen.

Kun hyvävaraisesta perheestä lähtöisin oleva Rafael Nadal harjoitteli setänsä Toni Nadalin opastuksessa Mallorcalla tai Roger Federer sai opastusta lajiin Baselissa, niin Djokovicin nuoruuteen kuuluivat kuolemanpelko ja köyhyys.

– Kattomme yllä lensi teräksenharmaa F-117-pommikone. Katsoin kauhuissani, miten sen metallinen vatsa aukesi suoraan yläpuolellani ja kaksi laserohjattua ohjusta putosi kohti perhettäni, ystäviäni, asuinaluettani – kaikkea mikä oli minulle tärkeää, Djokovic kertoi Serve to win -elämäkerrassaan.

– Muistan ilmassa leijuneen hiekan, metallin ja pölyn. Koko kaupunki näytti hehkuvalta kuin kypsä mandariini. Vielä tänäkin päivänä kovat äänet saavat minut pelkäämään.

Pommitukset Jugoslaviassa alkoivat ­keväällä 1999 ja kestivät lähes kolme kuukautta. Novak Djokovic oli silloin 12-vuotias.

Sotilasliitto Nato pommitti nykyisen Serbian aluetta osana Kosovon sotaa, joka puolestaan oli osa entisen Jugoslavian hajoamiseen liittyneitä sotia. Joka yö Belgradissa asunut Djokovicin perhe pakeni kerrostaloasunnostaan perheen tädin taloon, jossa oli pommisuoja.

Päivät Djokovic pelasi tennistä, jonka hän on kertonut hyväksi puoleksi konfliktissa: Kouluun ei tarvinnut mennä, joten nuori lupaus hakkasi jopa viisi tuntia tennistä päivittäin.

Kirjassaan hän kertoo valmentajansa valinneen pelikentät sillä perusteella, minne Nato oli viimeksi pudottanut pommeja. Ajatus oli, ettei puolustusliitto iskisi samalle alueella kahdesti peräkkäin.

– Päätimme lopettaa pelkäämisen. Me yksinkertaisesti lopetimme piileskelyn sen jälkeen, kun olimme nähneet niin paljon kuolemaa ja tuhoa. Kun tajuaa olevansa täysin voimaton, tietyllä tavalla se on vapauttavaa.

Ennen Kosovon sotaa Djokovicin vanhemmat olivat pyörittäneet pitseriaa paikallisessa laskettelukeskuksessa, mutta sodan syttyessä perhe oli taloudellisesti ahtaalla. Djokovic on muistellut usein, miten jonotti Belgradin kaduilla ruoka-apua saadakseen perheelle murkinaa pöytään, sillä rahaa ravintoon ei ollut.

Vähätkin varat perhe perhe sijoitti esikoisensa tennisharrastukseen.

Äiti Diajana Djokovic myönsi In Depth with Graham Bensinger -ohjelmassa, että perheen kaksi nuorempaa poikaa ”uhrattiin” Djokovicin puolesta. Perheellä ei yksinkertaisesti ollut mahdollisuutta tukea kahden nuoremman lapsen harrastuksia samalla tavalla kuin esikoisen.

Vain 13-vuotiaana Novak Djokovic muutti Saksan Müncheniin entisen huippupelaajan Niki Pilicin pyörittämään tennisakatemiaan.

Serbian levottoman tilanteen takia muutto läntiseen Eurooppaan vaikutti järkevältä, minkä lisäksi huippulupaus kaipasi pelillisiä haasteita. Sodan runtelemassa maassa oli muhinut timantti, joka hurmasi Pilicin heti ensi silmäyksellä poikkeuksellisella määrätietoisuudellaan ja halullaan olla muita parempi.

– En ole koskaan tykännyt ennustaa, menestyykö joku vai ei. Novakin kohdalla kuitenkin tiesin, että hänestä tulisi paras, Pilic on muistellut kohtaamista nuoren Djokocicin kanssa pelaajan hyväntekeväisyysjärjestön sivuilla.

Hämmästyttävää kyllä, sotaisista olosuhteista nousi peräti kolme maailman ykköspelaajaa. Ana Ivanovic ja Jelena Jankovic ovat olleet lyhyesti naisten listaykkösiä, ja pitkään aivan kirkkaimman huipun tuntumassa.

– Tulen vaatimattomista oloista ja todella haastavasta ympäristöstä. Tuollaiset asiat tekevät ihmisestä voimakkaan ja muita nälkäisemmän menestykselle. Se motivoi minua tekemään töitä entistäkin enemmän, kun pidän mielessäni lähtökohtani, Djokovic on sanonut BBC:lle.

Djokovicista tuli nopeasti nuoren maan suurin urheilusankari. Myrskyvaroitus tästä saatiin ilmoille alkuvuonna 2007.

Silloin Djokovic eteni 19 vuoden iässä Indian Wells Masters -turnauksen finaaliin, missä hän taipui Rafael Nadalille erin 2–6, 5–7.

Tappiosta huolimatta tennisyleisö sai nähdäkseen jotain sellaista, mihin kukaan muu ei ollut aiemmin pystynyt. Djokovic onnistui haastamaan Nadalin espanjalaisen omilla aseilla.

– Sinusta tulee yksi maailman parhaimmista pelaajista, Nadal kehaisi keltanokkaa finaalin jälkeen.

” Sinusta tulee yksi maailman parhaimmista pelaajista.

Djokovicin ammattilaisura alkoi jo 16-vuotiaana pienemmistä Futures- ja Challenger-kisoista. Debyyttivuoden 2003 jälkeen nousu kohti huippua oli räjähdysmäistä, sillä 20 parhaan joukkoon hän nousi 2006 ja kymmenen parhaan raja meni rikki keväällä 2007, vain 19-vuotiaana.

Tennisyleisö otti nuoren serbin ilolla vastaan. Hän oli piristysruiske, joka lopetti Australian avoimissa 2008 Federerin ja Nadalin 12 peräkkäisen Grand Slamin -turnausvoiton sarjan.

Silti Federer ja Nadal olivat yhä omassa kastissaan. Australian avointen voitto jäi pitkäksi aikaa Djokovicin ainoaksi Grand Slam -voitoksi.

Niinä vuosina suuri yleisö sai keskittyä ja tottua yhteen tennishistorian suurimmista kaksinkamppailuista – siihen, kumpi tennistä mullistaneista suurpelaajista ja toinen toistaan kohteliaammista herrasmiehistä yltäisi suurempiin saavutuksiin: elegantti sveitsiläisartisti Federer vai Mallorcan lihaksikas matadori Nadal?

Kolmatta pyörää ei tarvittu.

Eikä varsinkaan sellaista kolmatta pyörää, joka saattoi olla jopa parempi kuin maailman kaikkien aikojen parhaiksi pelaajiksi ylistetyt Federer ja Nadal – ja joka on persoonalta tulta ja tuppuraa.

” En ole koskaan tykännyt ennustaa, menestyykö joku vai ei. Novakin kohdalla kuitenkin tiesin, että hänestä tulisi paras.

Vuonna 2011 Federerin ja Nadalin dominointi päättyi.

Djokovic ylsi silloin yhteen tennishistorian parhaista vuosista: Hän voitti Australian avoimet, Wimbledonin ja US Openin. Masters-voittoja tuli tilille viisi kappaletta. Yhä useammin kohtaamiset Federeriä ja Nadalia vastaan alkoivat kääntyä serbille.

Nuori Djokovic oli varastanut kaiken huomion. Hän ei saapunut parrasvaloihin nöyränä, eikä välttämättä edes herrasmiehenä.

Tenniskentät valtasi kovapäinen balkanilainen, joka teki kaikkensa voittaakseen.

Varsinkin uransa alkuvuosina Djokovic sai maineen ylimielisenä ja kaikesta valittavana pelaajana, joka provosoi ja provosoitui. Kannattajat ja pelaajan valmennusryhmä pitivät otteluissa usein liiankin kovaa meteliä suosikkinsa puolesta.

Voittaessaan ja onnistuessaan Djokovicin tuuletukset menivät monien mielestä yli ja olivat epäurheilijamaisia.

Serbilla oli – ja on yhä – tapana kutsua häviöllä ollessaan lääkäri kentälle. Monen mielestä Djokovic käyttää ”medical timeoutia” usein vailla perusteita, vain rikkoakseen vastustajan rytmiä ja keskittymistä.

Huipputennis oli vielä 1980-luvulla ollut väkevien persoonien taistoa, mutta Federerin ja Nadalin komennossa laji oli muuttunut aiempaa salonkikelpoisemmaksi. Nuori Djokovic ei tuohon muottiin mahtanut.

Becker on kutsunut entistä suojattiaan ”katutappelijaksi” ja hyvin tunteelliseksi ihmiseksi, jolla läikkyy yli aina ajoittain.

Djokovic on itse kokenut ja todennut, ettei hän voinut mennä kentälle pyytelemään anteeksi.

– Minut nähtiin kapinallisena, joka tulee sekoittamaan vallitsevaa järjestystä. Joka haastaa ne kaksi kaveria, jotka olivat niin ylivoimaisia. Kuka on tämä kaveri Serbiasta, pienestä maasta keskeltä ei mitään, joka ilmoittaa, että voi kukistaa huippunimet ja nousta maailmanlistan ykköseksi?

– Ymmärrän ihmisten reaktiot, mutta minulle ainoa keino nousta huipulle oli näyttää, että kuulunkin sinne, Djokovic kommentoi uransa alkuvuosia New York Timesille.

Syyskuun US Openissa Djokovic löi vahingossa linjatuomari Laura Clarkia pallolla kurkkuun. Djokovicin turnaus päättyi hylkäykseen.­

Nuoruusvuosien jälkeen Djokovicin käytös kentällä on parantanut. Yltiöpäiset ja provokatiiviset tuuletukset ovat yhä harvinaisempia. Hyväkäytöksinen ja humoristinen Djokovic jaksaa aina kehua myös vastustajiaan.

Menneiden vuosien tempauksista on jäänyt Djokovicin ylle kuitenkin vahva, omahyväinen ja ylimielinen leima. Moni pitää ”Djokerin” parantunutta käytöstä feikkinä.

Perusteita löytyy tällekin näkökulmalle, sillä aina ajoittain balkanilainen temperamentti kuohuu yli.

Varsinkin kuluva vuosi on ollut Djokovicin maineelle karmiva: Hän järjesti koronakatastrofiksi päätyneen turnauksen kotikulmillaan. Imago tahriintui myös rokotevastaisuudesta pandemiatorjunnassa, eivätkä puheet myrkkyruoan ja -veden muuttamisesta terveelliseksi positiivisen ajattelun voimalla tuoneet myöskään kehuja.

Viimeisin tempaus nähtiin hiljattain US Openissa, kun Djokovicin pelit päättyivät dramaattisesti hylkäykseen, kun serbi turhautui peliinsä ja löi vahingossa linjatuomaria pallolla kurkkuun.

– Djokovic on konna lopun uraansa, John McEnroe, yksi tenniksen pahoista pojista, kertoi näkemyksensä Forbesille.

Suurin Djokovicin synneistä suuren yleisön silmissä taitaa kuitenkin olla tämän pelitaidot.

Jos hän ei olisi niin hyvä, hänelle olisi helpompi hurratakin.

Djokovic on tehnyt paljon hallaa Nadalin ja Federerin perinnölle ja ennätysjahdille: Ensin viemällä kaksikolta useita Grand Slam -voittoja, ja sen jälkeen nousemalla kuumaksi kandidaatiksi, kun keskustellaan kaikkien aikojen pelaajasta.

Djokovicilla ei ole pelissään ainuttakaan heikkoutta. Hän loistaa kaikilla alustoilla. Syötönpalautus on kaikkien aikojen paras. Serbillä on ilmiömäinen kyky kääntää puolustuspeli hyökkäykseksi. Fyysiseltä jaksamiseltaan ja liikkeeltään hän on yksi parhaimmista.

Kaiken päälle Djokovic vaikuttaa henkisesti kovimmalta kolmikosta. Hän johtaa keskinäisissä otteluissa sekä Nadalia että Fedederiä. Pelaajien väliset finaalikohtaamisetkin ovat serbin eduksi.

– En tiedä ketään, joka on koskaan pelannut tennistä näin. En ole koskaan nähnyt moista tällä tasolla, Nadal kehaisi Djokovicia sen jälkeen, kun serbi oli päihittänyt tämän Qatarin-turnauksen finaalissa 2016.

Serbi on kiistatta yksi kaikkien aikojen pelaajista. Tulevaisuudessa hän saattaa olla meriiteiltään kaikkien aikojen pelaaja.

Kaikkeen tähän hän on yltänyt ollessaan yleisön hampaissa ottelusta toiseen.

Beckerin mukaan Djokovic ei nauti millään tavoin kenttien konnan roolista, vaan haluaisi sosiaalisena tyyppinä hyväksyntää ja arvostusta pehmeämmälle puolelleen.

Djokovic itse on ollut aiheesta melko vaitonainen, mutta kesällä 2019 Wimbledonin finaalin jälkeen hän pui asiaa ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Tavallisesti melko tasapuolinen englantilaisyleisö pauhasi Federerin puolella, kun tämä jahtasi yhdeksättä Wimbledon-voittoaan Djokovicia vastaan. Keskuskentän yleisö muun muassa hurrasi, kun Djokovic sortui syötöissään tuplavirheeseen.

Kylmähermoisesti esiintynyt Djokovic selvisi painekattilasta, hoiti pari ottelupalloa ja marssi lopulta mestariksi.

– Toisinaan sitä yrittää jättää yleisön reaktiot huomioitta, mutta on se melko vaikeaa. Siitä on apua, jos valtaosa yleisöstä on puolellasi. Se tuo motivaatiota, voimaa ja energiaa. Jos näin ei ole, vahvuus on löydettävä muualta. Kun yleisö huutaa ”Roger”, kuulen ”Novak”. Se kuulostaa hassulta, mutta niin se on. Yritän uskotella itselleni, että he huutavat minun nimeäni, Djokovic kertoi.

” Kun yleisö huutaa Roger, kuulen Novak. Se kuulostaa hassulta, mutta niin se on. Yritän uskotella itselleni, että he huutavat minun nimeäni.

Tietyllä tapaa Djokovicin tarina on myös surullinen. Yksi kaikkien aikojen urheilijoista haluaisi sympatiaa, mutta kerta toisensa jälkeen katsojat antavat tukensa vastustajalle.

Ehkä asia muuttuu sitten, kun vuodet vierivät ja Federer lopettaa. Tai viimeistään silloin, kun »Big three» -kolmikosta kisakenttiä kiertää vain Djokovic.

Siihen saakka suosituin tennispelaaja on Federer ja toiseksi pidetyin Nadal. Kolmanneksi suosituin pelaaja on se, joka sattuu olemaan Djokovicia vastassa.