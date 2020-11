”Löppösen Seppo” kyykytti suomalaistähtiä ja sai Kimi Räikkösenkin puhumaan – näin mystinen mestari nousi legendaksi

Sebastien Loeb on 9-kertainen rallin maailmanmestari.­

Mykistävät saavutukset tiedetään, mutta persoonana Sebastien Loeb on yhä tuntematon. Nyt suomalaiskollegat kertovat, miten ranskalaiskuljettaja nousi yhdeksi urheiluhistorian suurimmista mestareista.

Sardinian saari toukokuussa 2007. Ei varsinaisesti mitään uutta auringon alla. Kolminkertainen maailmanmestari Sebastien Loeb ampaisee Citroënillaan MM-rallin päätöspäivään tukevassa johdossa.

Ranskalaistaituri on ajamassa taas voittoon ja näyttää vankistavansa MM-pistejohtoaan entisestään.

Artikkeli on julkaistu alun perin Urheilulehdessä 44/2020. Löydät vastaavia pitkiä ja laadukkaita juttuja julkaisusta joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Sitten kisan päätöspäivän ensimmäiseltä erikoiskokeelta kuuluu kummia. Yleensä robottimaisen varmasti etenevä Loeb on ajanut kiveen ja joutuu keskeyttämään. Näky on liki epätodellinen, kun Loebin Citroën C4 WRC makaa reitin varressa hajonneena trailerin päällä.

Marcus Grönholm kuittaa Fordillaan voiton ja Mikko Hirvonen täydentää Malcolm Wilsonin johtaman tallin juhlat toisella sijallaan. Grönholm nappaa MM-pistejohdon Loebilta.

Kilpailun maalissa Grönhom toteaa rehdisti, että ilman Loebin murheita hän tuskin olisi yltänyt voittoon. Samaan hengenvetoon hän kuitenkin muistuttaa, että yllättävät tapahtumat kuuluvat ralliin, ja ne koskevat myös Loebia.

Lausunnollaan Grönholm viittaa siihen, että Loebille on aiemmin sattunut uskomattoman vähän ajovirheitä. Hän tuntuu aina kuin ihmeen kaupalla pääsevän jatkamaan matkaansa, vaikka hänen autonsa kolahtaisikin johonkin, mihin sen ei pitäisi kolahtaa.

Puhutaan tuurista, satumaisesta onnesta ja ralliautoilun Hannu Hanhesta.

Nyt Grönholm ja moni muu uskoo tuulen kääntyneen. Onnetar ei voisi olla jatkuvasti vain Loebin puolella.

Itse asiassa Loeb oli osoittanut inhimillisyyden merkkejä jo Norjan osakilpailussa, jossa hän sortui ulosajoihin ja niitä seuranneisiin lumitöihin.

Sardinian osakilpailun jälkeen Grönholm lyö Loebin heti perään Kreikassa voittaen kilpailun. No niin, nyt se on viimein tapahtunut: kultasormi on menettänyt otteensa!

Ei menettänyt.

Vaikeudet Sardinian MM-rallissa 2007 eivät vieneetkään Sebastian Loebilta maailmanmestaruutta.­

Loeb porhalsi uransa neljänteen peräkkäiseen maailmanmestaruuteen nujerrettuaan Grönholmin lopulta neljällä pisteellä.

Grönholm lopetti aktiiviuransa tuon kauden jälkeen. Loeb puolestaan napsi vielä viisi maailmanmestaruutta lisää.

– Sähläsin silloin itse 2007 loppukauden kisoissa, eikä Loebia vastaan ole yksinkertaisesti varaa sellaiseen, Grönholm huokaa nyt Urheilulehdelle.

– Olisi ollut hauskaa voittaa mestaruus 2007 siksikin, että meillä olisi tuolloin ollut Loebin kanssa tasamäärä MM-titteleitä eli kolme kummallakin. Samalla hänen peräkkäisten maailmanmestaruuksien putkensa olisi katkennut. Olisi tullut joku roti siihen hommaan, mutta ei vaan p***ele, Grönholm naurahtaa.

Kovasta kilpailusta huolimatta Marcus Grönholmin ja Sebastien Loebin välit olivat hyvät ja peli aina reilua.­

Kirosanoja kuului menestykseen tottuneen suomalaisen ralliväen suusta jatkossakin, kun Loeb vuosi toisensa jälkeen alisti sinivalkoisia ja kaikkia muitakin kuljettajia.

Suomen MM-rallinkin Loeb voitti sittemmin kolmesti, ja pikkuhiljaa kirosanat vaihtuivat suomalaisten suussa kunnioitukseen. Puhuttiin Löppösestä.

Havaittiin, että Löppösessä saattoi olla jopa suomalaisuuteen viittaavia piirteitä – ainakin sinivalkoisten lasien läpi katsottuna.

Hänet todettiin rehdiksi ja nöyräksi mieheksi, joka ei paukutellut henkseleitään tai pitänyt melua itsestään, vaikka menestystä tulvi ovista ja ikkunoista.

– Loeb on tosi mukava kaveri. Minulla ei ikinä ollut mitään ongelmia hänen kanssaan. Peli oli kaikin puolin reilua. Ajoimme rehdisti kisaa. Se kumpi oli kulloinkin parempi, oli parempi. Pulinat pois, Grönholm kuvailee.

Samoilla linjoilla on Mikko Hirvonen.

– Arvostan Loebia suuresti muutenkin kuin hänen meriittiensä takia. Hän on moninkertainen maailmanmestari, mutta hän on nöyrä. Hän ei pidä mitään asiaa itsestään selvänä, eikä ole kulkenut takki auki koskaan missään.

Loebilla on tytär avioliitosta Severine Loebin kanssa.­

Pitkään Ranskassa asunut maailmanmestari Ari Vatanen tuntee syvällisesti maan kulttuuria ja on tutustunut myös Loebiin. Vatanen kuvailee Loebia ujoksi. Mieheksi, jolle nimikirjoitusten jakotilaisuuskin voi olla yhtä tuskaa.

– Liki kaikki ranskalaiset tietävät Loebin. Silti hänestä voi saada etäisen vaikutelman. Hän on valtavan kunnioitettu, mutta ei suurissa määrin kansan rakastama sanan varsinaisessa merkityksessä, Vatanen luonnehtii.

Loeb on teini-ikäisen tytön isä. Hänet on joskus nähty oluttuoppi kädessään ja savuke huulillaan. Vaimon on raportoitu vaihtuneen elämän erikoiskokeella tyttöystävään, mutta Vatasen mukaan ranskalaistähti ei ole ollut juurikaan esillä muuten kuin urheilun kautta.

– Eikä hän ole lausunut mielipiteitä muusta kuin autourheiluun liittyvästä, eli siinä mielessä hän on pysynyt tiukasti tontillaan.

Hirvonen kävi ankaran maailmanmestaruustaiston Loebin kanssa vuonna 2009. Se päättyi täpärästi ja osin Hirvosen epäonnenkin siivittämänä Loebin eduksi Walesin metsissä.

Hirvoselle tappio oli karvas, mutta silti hän muistaa kiittää Loebia hyvästä urheiluhengestä.

– Loeb tuli heti kisan viimeisen pätkän maalissa pahoittelemaan tilannetta minun kohdaltani ja lohdutti. Hän kehui taisteluamme ja kohotti nöyrästi olkapäitään, että näin tässä nyt kävi. Ei se ollut mitään meikäläisen ympärillä pomppimista ja juhlimista vaan rehtiä ja ryhdikästä toimintaa.

Vuoden 2009 maailmanmestaruustaisto Mikko Hirvosen ja Loebin välillä ratkesi Walesin osakilpailussa – Loebin eduksi.­

Vuonna 2005 Loeb olisi varmistanut maailmanmestaruuden Walesin rallissa, mutta otti tahallisen aikasakon. Syynä tähän oli se, että Markko Märtinin kakkoskuljettaja Michael Park kuoli ulosajossa.

Onnettomuuden takia erikoiskokeita peruttiin, ja Märtinin sekä Marcus Grönholmin tuolloin edustama Peugeot vetäytyi kisasta. Loeb ei halunnut voittaa mestaruutta tällä tavalla, vaan esti oman MM-tittelinsä varmistumisen aikarangaistuksella. Hän nappasi mestaruuden myöhemmin samana vuonna.

Loeb ja Hirvonen työskentelivät myös tallitovereina Citroënilla. Suomalainen tutustui tuolloin ranskalaiseen entistä paremmin ja pääsi näkemään suurmestarin toimia läheltä.

– Tallitoverina hän oli avoin ja hyvä tyyppi. Hän kuunteli muiden ajatuksia ja ideoita. Lisäksi hänen kanssaan pystyi puhumaan muustakin kuin motorsportista, Hirvonen kertoo.

Loeb on muutenkin tullut juttuun suomalaiskuljettajien kanssa. Kansainvälisen autoliiton FIA:n palkintogaalassa 2007 tuoreet maailmanmestarit Loeb ja F1-virtuoosi Kimi Räikkönen juttelivat innokkaasti keskenään, vaikka molempien julkiset esiintymiset ovat yleensä korostetun hillittyjä.

Loeb ja Kimi Räikkönen viihtyivät yhdessä varsinkin suomalaisen rallivuosina.­

Sittemmin Loeb ja Räikkönen vaihtoivat usein ajatuksiaan, kun Kimi siirtyi pariksi vuodeksi rallin MM-sarjaan.

On sanottu, että Loebissa on myös paljon samaa kuin Tommi Mäkisessä. Keskittymiskyky, taito rengasvalinnoissa sekä se, että molemmat ajoivat parhaat vuotensa yhdellä automerkillä – Loeb Citroënilla ja Mäkinen Mitsubishilla.

Mitsubishi oli pitkälti rakennettu Mäkisen ympärille, ja Citroën pyöri käytännössä Loebin ehdoilla.

Tässä piileekin yksi Loebin menestyksen salaisuuksista.

– Hänen yhteistyönsä Citroënin insi­nöörien kanssa oli ihailtavan saumatonta – aivan huippuun hiottua. Hän tunsi auton ja tiesi, mitä siltä halusi. Insinöörit osasivat muutoksillaan muokata autoa juuri oikeaan suuntaan. Mutta tätä ei pidä käsittää väärin, mikään ei tullut hänelle­ ilmaiseksi ilman työntekoa, Hirvonen sanoo.

Ja ne rengasvalinnat.

– Aina oikein, s**tana! Hävisimme monta rallia, kun menimme pätkille väärillä renkailla Loebiin verrattuna, Grönholm manaa.

– Meillä piti olla kaikki maailman tieto käytettävissämme, mutta monesti kävi niin, että Loeb osui valinnassaan nappiin ja me emme. Loebilla oli hyvä taustaryhmä. En silti osaa vieläkään sanoa, miksi me usein ratkaisevalla hetkellä hävisimme rengaspelin.

Loeb Marokon aavikkorallissa 2017.­

Loebin ajamiselle oli leimallista se, että hän pystyi painelemaan pätkästä toiseen kovaa ja virheettömästi. Tasaisuudellaan hän pakotti muut riskeihin, jotka usein kostautuivat. Hän sopeutui hämmästyttävän hyvin erilaisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin. Lisäksi Loeb loisti ajoalustasta riippumatta.

– Citroënin tiedonkeruusta näki, että yleensä minä painoin kaasua aiemmin mutkasta ulos kiihdytettäessä kuin Loeb. Se oli minulle aluksi jopa ylpeyden aihe, mutta totuus selvisi pian, Hirvonen sanoo.

– Usein kävi niin, että minun piti vielä nostaa jalkaa kaasulta ennen kuin mutka oli täysin loppuun ajettu. Loeb puolestaan oli mestari siinä, ettei hän ikinä mennyt kaasulle ennen kuin hän oli täysin varma siitä, ettei kaasua tarvitse enää kesken mutkan nostaa. Tästä oli etua Loebin hyväksi. Sen näki kiihdytyksistä kertovasta datasta ja kellosta.

Hirvosen mukaan jarruttamistyylissä ja mutkan lähestymisessä Loeb ei muista huippukuljettajista juurikaan eronnut.

– Sen sijaan hän ajeli mutkia läpi pintakaasulla melko paljon.

Loebin huippuvuosilta heikkouksia saa hakemalla hakea. Ehkäpä silloin, kun olosuhteet olivat poikkeuksellisen vaikeat ja Loeb joutui ensimmäisenä reitille soratietä auraamaan, oli suurmestarissakin havaittavissa pientä epävarmuutta.

Mikko Hirvonen arvostaa Loebia kilpakumppanina ja entisenä tallitoverina.­

Loebin yhteydessä on puhuttu myös siitä, että hän oli huippu-urheilija rallimiesten joukossa. Grönholm ja Hirvonen vahvistavat, että Loeb oli hyvässä fyysisessä kunnossa. Silti he sanovat, ettei Loeb saanut mitään ratkaisevaa etua fysiikastaan. Muutkin huippukuskit olivat suomalaiskaksikon mukaan sen verran hyvässä kunnossa, ettei Loeb voinut olla ylivertainen tällä osa-alueella.

– Hyvä kunto auttaa etenkin keskittymiseen, kun ajetaan pitkiä päiviä. Muttei Loeb mielestäni mikään kuntoilufriikki ollut. Varmasti oli kuskeja jotka näkivät enemmän vaivaa kuntonsa eteen kuin Loeb, Hirvonen sanoo.

Myös telinevoimistelutaustasta on haettu selitystä Loebin maagiselle otteelle. Esimerkiksi maineikas manageri Timo Jouhki on viitannut urheilullisen Loebin voimistelutaustaan ja painottanut etenkin hyvän tasapainoaistin merkitystä rallissa.

Hirvonen arvioi, että telinevoimistelutaustasta on ollut Loebille hyötyä muutenkin kuin hänen voitonjuhlissaan nähdyissä volteissa, mutta suomalaiskuskin mukaan asiaa on hieman paisuteltu. Perusteluksi hän kertoo mielenkiintoisen tiedon ajaltaan Citroënilla.

– Kun auto piti kääntää mahdollisimman nopeasti ääritilanteessa esimerkiksi oikealta vasemmalle, niin tiedonkeruun mukaan minä reagoin Loebia nopeammin. Pystyin käyttämään kääntämiseen nopeammin ja tehokkaammin voimaa kuin Loeb.

Loeb tunsi työvälineensä.­

Hirvonen kehuu Loebia joviaaliksi, mutta tarvittaessa ranskalaisesta löytyy särmääkin. Se kävi selväksi, kun nuori ja nouseva tähti Sébastien Ogier saapui aikoinaan Citroënille.

Loeb ei jäänyt sivustakatsojaksi, kun maanmies Ogier rynni kohti kunnianhimoisia tavoitteitaan osin kyynärpäätaktiikalla.

– Ogier oli nuorempana aika koppava tyyppi, ja hänellä oli ihan hirveä palo lyödä tallitoverinsa. Kyllähän se tilanne sitten kärjistyi. Loeb oli kuningas Citroënilla ja piti puolensa, Hirvonen kuvailee.

– Tiimin johtokin yritti sitä hommaa silotella, mutta silti he olivat napit vastakkain.

Ogier vaihtoi maisemaa ja voitti sittemmin mestaruuksia muilla automerkeillä.

– Mestaruudet ovat rauhoittaneet Ogieria. Hän on kasvanut ihmisenä ja on mielestäni paljon leppoisampi persoona nykyään kuin nuorempana. Käsittääkseni Loebin ja Ogierin välitkin ovat tasoittuneet, Hirvonen tuumaa.

Poikkeuksellista lahjakkuutta, luonteen lujuutta, äärimmäisen hyvää sopeutumiskykyä ja kovaa työmoraalia. Kaikkea tätä Loebilla siis on, mutta moottoriurheilussa ei pääse mihinkään ilman intohimoa ja varakkaita taustavoimia.

Loebin ensi kosketukset moottoriurheiluun tapahtuivat kaveriporukan mopokilpailuissa parkkipaikoilla ja kartingradoilla.

– Se ei ollut mitään leikkiä vaan kovaa kilpailua, Loeb on kertonut.

Autoihin hän otti varsinaisesti tuntumaa vasta ajokortin saatuaan. Sähköasentajana työskennellyt Loeb päätti osallistua Ranskan autourheiluliiton järjestämään tapahtumaan, jossa etsittiin tulevaisuuden kykyjä.

Kykykilpailuissa Loebia ei valittu parhaaksi, mutta hän teki silti vaikutuksen.

Moottoripyörällä muun muassa Paris-Dakar-rallissa kilpaillut Dominique Heintz tunsi moottoriurheilun pelisääntöjä ja ryhtyi Loebin mentoriksi. Myös liikemies Jean-Pierre Champeau halusi auttaa Loebia eteenpäin tuellaan ja kontakteillaan. Lisäksi Ranskan autourheiluliitto ja vähitellen myös Citroënin edustajat huomasivat, että Loeb on mies, jota kannattaa tukea.

Tämän vuoden Turkin rallissa Loeb oli kolmas, eikä voittokaan jäänyt kauas.­

Loppu on historiaa. Loeb, 46, on kautta aikojen menestynein rallikuljettaja, eikä palo kilvanajoon ole vieläkään sammunut. Hän on ajanut viime vuosina valikoituja MM-osakilpailuja Hyundailla ja kilpaillut rallicrossissa.

Loeb on menestynyt myös rallicrossissa ja rata-autoilun WTCC-sarjassa, mutta hänen rakkautensa on silti rallissa. Loeb on todennut, että rallissa hän pystyy vaikuttamaan enemmän lopputulokseen kuin rallicrossissa. Rallicrossissa lähtö ratkaisee erittäin paljon, ja lajiin kuuluvat kontaktit tuuppimisineen toisin kuin rallissa, jossa ajetaan erikoiskokeella kelloa vastaan.

Loebin toistaiseksi viimeinen MM-ralli nähtiin tänä vuonna Hyundailla Turkissa, jossa hän sijoittui kolmanneksi.

Tommi Mäkisen mielestä Loeb on yhä iskussa.

– Hän näytti Turkissa raudanlujaa ammattitaitoa. Piirun verran paremmalla tuurilla voittokaan ei olisi ollut häneltä kaukana. Hän osoitti, ettei ikä tunnu häntä juuri hidastavan.

– Erona nuorempiin kuskeihin on se, että ehkäpä se ihan suurin riskinotto on jäänyt Loebilta pois, Mäkinen arvioi.

Loebin seuraava haaste on ensi vuoden tammikuussa ajettava Dakar-erämaaralli.

– On se outoa, että hän jaksaa vain vuodesta toiseen heilua tuolla! Mutta mikäs siinä, hän on yhä kilpailukykyinen, Grönholm pohtii.