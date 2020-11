Kim Tiilikainen muisteli tennisuraansa Urheilulehden haastattelussa.

Kim Tiilikaisen, 45, päätös lopettaa tennisuransa kulminoitui lokakuussa 2002 Barcelonan Challenger-turnauksen karsinnoissa, joissa hän hävisi tuntemattomalle 16-vuotiaalle espanjalaiselle junioripelaajalle.

– Kyselin Barcelonassa etukäteen klubilta, tietääkö joku jotain nuoresta vastustajastani. Sain kuulla, että kyseessä on pehmeä kaveri. Hävisin 1–6, 2–6 tälle tuntemattomalle junnulle, jonka piti olla ihan turisti. Soitin pelin jälkeen puolisolleni, että tämä oli nyt tässä.

Tuolloinen vastustaja on voittanut peliurallaan muutaman muunkin matsin: ”turisti” oli Rafael Nadal.

Kim Tiilikainen maajoukkueen kapteenina 2014.­

Menestynein suomalaisvalmentaja

Tiilikaisen peliura jatkui lopulta vuoteen 2006 asti, mutta nimensä hän on luonut valmentamalla. Hänestä on tullut toistaiseksi menestynein suomalainen tennisvalmentaja, joka on vienyt muun muassa Jerzy Janowiczin Wimbledonin välieriin.

Tiilikainen on valmentanut myös Michal Prysieznyä, Jürgen Zoppia, Rudolf Möllekeriä ja Chun Hsin Tsengiä.

Viime vuonna Tiilikainen valmensi 200 miljoonalla eurolla rakennetussa Mouratoglou-akatemiassa Nizzan lähistöllä, jossa hänen ryhmässään oli Stefanos Tsitsipas. Tiilikainen kiersi myös Aasian ATP-kisoja henkilökohtaisen valmennettavansa, maailman entisen junioriykkösen Chunin kanssa.

Kiertäminen loppui

Hiljattain Tiilikainen teki kymmenen vuoden yhtäjaksoisen kiertämisen jälkeen päätöksen, että pysyy ainakin vähäksi aikaa samassa paikassa. Hän työskentelee nykyään klubivalmentajana kotikaupungissaan Poznanissa samassa tenniskeskuksessa, jossa tapasi puolalaisen puolisonsa Annan ensimmäistä kertaa jo vuonna 1996.

– Tämä klubi on lähellä sydäntäni. Olen tuntenut paikan omistajan parisenkymmentä vuotta. Hän oli houkutellut minua tänne töihin jo vuosia, mutta halusin klubille ensin myös sisäkenttiä. Minulla on nyt oma bisnes, jossa minulla on sopimus kentistä. Ryhmässäni on kahdeksan yli 16-vuotiasta poikaa. Puolassa työskentelemisessä auttaa, että minulla on täällä aika hyvin nimeä.

Tiilikaisen omat 12- ja 15-vuotiaat pojat Liam ja Noah pelaavat Poznanissa jalkapalloa. Perheen kotikieli on englanti, eivätkä pojat osaa suomea.

Kim Tiilikainen pelasi Saksan Marcello Cracaa vastaan Helsingissä 2002.­

Tyly palaute futisvalmentajalta

Tiilikainen aloitti tenniksen peluun 5–6-vuotiaana, kun hänen kotinsa lähistölle Helsingin Laajasalossa rakennettiin tennishalli. Hän pelasi pienenä myös jalkapalloa.

– Jalkapallovalmentajani sanoi aika nopeasti, että minun kannattaisi kokeilla muita lajeja. Olen kiitollinen näkemyksestä. Pidin jo silloin tenniksestä enemmän.

Tiilikainen kehittyi nopeasti, ja hänet valittiin 15-vuotiaana Vierumäelle Tennisliiton tehoryhmään, joka sai myöhemmin Nokian pääsponsorikseen. Tehoryhmän jäsenet kävivät samalla Salpausselän urheilulukiota.

Tiilikainen ylsi 1992 Lissabonissa alle 18-vuotiaiden EM-kisoissa pronssille. Välierien muut pelaajat olivat myöhemmin Ranskan avoimet vienyt Albert Costa, Australian avoimien voittaja Thomas Johansson ja maailmanlistan tuleva vitonen Jiri Novak.

– Taistelin lopulta peliurallani eri kategoriassa kuin nuo muut. Monia asioita olisi voinut tehdä paremmin, mutta eivät rahkeeni olisi riittäneet maailman huipulle.

Tiilikainen oli parhaimmillaan maailmanlistalla sijalla 207, ja on yhä suomalaisrankingissa kaikkien aikojen kymppi. Hän voitti urallaan kahdeksan Futures-tason kisaa ja kaksi ATP-satelliittiturnausta. Tiilikaisen viimeisin turnausvoitto tuli kotiturnauksessa Poznanin Futuresissa 2004.

Tiilikainen oli lähinnä massakenttien pelaaja. Hän voitti kuitenkin Yhdysvalloissa kaksi Futures-kisaa kovillakin alustoilla.

Kim Tiilikainen (vas.) puhui Harri Heliövaaran ja Jarkko Niemisen kanssa Davis cupissa 2012.­

Ranskan avoimien pääsarjaan Tiilikainen pääsi 1996 karsintojen kautta, mutta avauskierroksella Andrea Gaudenzi murjoi suomalaisen. Vaikka Tiilikainen olisi parhaimmillaan päässyt kevyesti mukaan myös muiden Grand Slamien karsintoihin, massamiehenä hän ei lähtenyt edes yrittämään.

– Keskityin liikaa massatennikseen, vaikka olisin varmaan pärjännyt samantasoisesti nopeammillakin alustoilla. US Open jäi väliin aina esimerkiksi Saksan liigan pelien takia. Saksasta sai hyvin budjettia kokoon.

Harvoista ATP-kisoistaan Tiilikainen pitää ikimuistoisimpana Hampurin Masters-kisaa, jossa hän hävisi televisiokameroiden edessä pääareenalla Carl-Uwe Steebille.

– Hampurissa pääsin maistamaan luksusta viiden tähden hotelleineen ja autokuskeineen. Yksittäisistä voitoistani pidän kovimpana Davis cupissa 2002 otettua päänahkaa Italian Davide Sanguinettista. Olin ottelua Italiassa jo 0–2-tappiolla.