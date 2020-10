Näin Veikkaus-pomo vastaa murskakritiikkiin – ”Nykytilanne ei voi jatkua”

Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski vastaa kritiikkiin ja haluaa avata silmiä alan toimijan näkökulmasta.

Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski, Veikkauksen asemaa suomalaisen urheilun rahoittajana kritisoidaan yhä voimakkaammin. Viimeksi kantaa otti Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio tässä lehdessä. Miten kommentoit kritiikkiä?

Ihan ensimmäiseksi sanoisin, että rahapelaaminen on Suomessa sen verran merkittävä asia, että keskustelu on erittäin tervetullutta. Toimiala kiinnostaa kaikin puolin.

Yllätyitkö, kun kritiikki tuli suoraan Olympiakomiteasta, jonka rahoitus on teistä riippuvainen? Normaalisti Veikkaus on onnistunut pitämään sidosryhmiensä suut supussa.

Pidän hyvänä, että keskustelua käydään ja puhutaan olennaisesta asiasta.

Keskustelua käydään ennen kaikkea rahapelialan toiminnan sekä tukirahan alkuperän eettisyydestä...

Keskustelun taustalla on, mikä on rahapelialan suhde urheiluun. Onko rahapeliala sopiva kumppani urheilulle? Suomi ei ole ainoa maa, jossa rahapelialalta syntyy tiettyjä haittoja ja ilmiöitä, jotka eivät ole toivottuja. Pitää kuitenkin muistaa, että rahapeliala on valtava globaali kumppani urheilulle. Katsoo melkeinpä mitä hyvänsä liigaa maailmalla, niin rahapelitoimiala on iso kumppani. Tv-oikeudet ja rahapelikumppanuus ovat merkittävässä asemassa seurojen taloudessa.

Mutta ei kai se, että asiaa tehdään muuallakin tarkoita, että sitä pitäisi tehdä täälläkin?

Halusin tuoda keskusteluun globaalin kontekstin. Jos katsotaan, että toimiala ei ole sovelias kumppani urheilun kanssa, niin arvokannalta pitää mennä päätyyn asti, eli minkäänlainen yhteistyö ei ole mahdollista. Jos siis katsotaan, että rahan alkuperä on arveluttavaa. Sitten jos mietitään, mikä on globaalisti rahapelitoimialan merkitys talouden ja olosuhteiden luojana, se on valtavan suuri. Suomi ei ole ainoa maa, jossa tämä yhteys on olemassa.

Ainahan pelaaminen aiheuttaa haittoja. Pyrimme siihen, että toimimme niin eettisesti kuin mahdollista. En halua luoda mielikuvaa, että rahan alkuperä olisi jotenkin suomalainen ilmiö. Sama se on muuallakin.

Ei kai se tee kritiikistä kuitenkaan epävalidia?

Ei tee. Mutta halusin vain sanoa, ettei tämä ole vain suomalainen ilmiö.

Veikkauksen ja sen tuottojen rooli suomalaisen urheilun ja kulttuurin rahoituksessa on ollut tiedossa iät ajat. Miksi tätä keskustelua käydään juuri nyt?

Suomessa ei olla keskusteltu historiallisesti paljoakaan rahapelaamisesta. Tätä samaa keskustelua on käyty mm. muissa Pohjoismaissa, nyt Suomessa. Joissain maissa se on johtanut siihen, että järjestelmät ovat muuttuneet. Kriittinen rahapelikeskustelu on uusi asia meillä. Pelaamisella on niin suuri merkitys ja iso vaikutus, että olisi kumma, jos ei keskusteltaisi.

Tänä päivänä keskustellaan yleisestikin yhteiskunnassa koko ajan enemmän vastuullisuudesta ja eettisyydestä, esimerkiksi missä jotkin tuotteet on valmistettu, ja mikä niiden alkuperä on. Se on hyvä ja tervetullut asia. Pyrimme siihen, että tuottojemme alkuperä on niin eettistä kuin mahdollista.

Miten?

Kun katsoo, mitä olemme tehneet ja mitä on tulossa, niin pakollinen tunnistautuminen on tulossa mukaan mm. laitteisiin ja pelisaleihin. Rahapelaaminen siirtyy voimakkaasti tunnistautumisen piiriin. Kaiken tämän hintalappu on noin 300 miljoonaa euroa.

Tämä hintalappu tarkoittaa sitä, että meidän tuottonäkymämme on erilainen kuin se on aiemmin ollut. Mitä olisi tehtävä, että rahoitus olisi kestävällä pohjalla, miten turvata se rahoitus jos nähdään, että tuottonäkymä on toisen tyyppinen? On eri tematiikka sitten puhua siitä, onko rahan alkuperä okei. Olemme panostaneet isoilla toimilla ja hinnalla siihen, että se olisi mahdollisimman eettinen.

Veikkaus näkyy Suomessa joka paikassa: tv:ssä, lehtimainoksissa ja seurojen peliasuissa. Lisäksi ”tuetaan veikkausvoittovaroilla” on tuttua tutumpi sanonta monesta yhteydestä. Alkaako tämä kääntyä imagollisesti teitä vastaan?

Se on avointa. Järjestöt kertovat, mistä heidän rahansa ovat tulleet. Se kuuluu demokratiaan.

Kenen silmissä meillä on mielikuvaongelma? Siitä on tutkimuksia, että 91% suomalaisista on sitä mieltä, että on hyvä asia, että raha menee hyvään tarkoitukseen.

Epäilemättä kuka tahansa, jolle muotoillaan kysymys niin, että onko kiva että rahat menevät hyvään, sanoo kyllä...

Rahapelin tuotot menevät aina johonkin. Ei se raha katoa. Onko se pääomasijoittaja, valtion budjetti vai meidän järjestelmä? Vaikea nähdä, että raha olisi muilla toimintatavoilla eettisempää.

Veikkauksen rahoituksesta vielä. Eihän jonkin moottoritien rakentamisen yhteydessäkään sanota, että nämä rahat tulivat siitä ja tästä verosta. Eikö ”veikkausvoittovaroilla tukeminen” ole kuin ilmaista mainontaa?

Muu raha ei ole korvamerkittyä, tämä on tässä järjestelmässä. Se on poliittinen päätös ja on hyvä, että siitä puhutaan avoimesti.

Pitäisikö asian olla niin? Timo Ritakallio sanoi Urheilulehdessä, että urheilun rahojen pitäisi tulla suoraan valtion budjetista eikä olla sidoksissa Veikkaukseen.

Se on puhtaasti poliittinen päätös, miten yhteiskunta haluaa rahansa jakaa. Se ei ole yhtiön ratkaisu millään tapaa.

Jos Suomen urheilua ei rahoitettaisi Veikkauksen rahoilla, mistä ne tulisivat?

En tiedä. Varmaankin valtion budjetista. Jos menot ovat samalla viivalla kun puhutaan siitä, mitä rahoitetaan ja mitä ei, niin niillä euroilla joilla on lain turva on parempi asema kuin niillä, joilla ei ole.

Miten Suomen urheilua rahoitetaan viiden vuoden kuluttua?

Uskoisin, että samalla tavalla kuin nytkin. Vastuullisuustoimilla on oma hintalappunsa. Halutaanko nähdä Veikkauksen tuottotaso samalla tasolla, vai haluaako valtio jollain tavalla sen kompensoida kuten tänä ja ensi vuonna tehdään, se on poliittinen kysymys.

Tällä hetkellä Veikkauksella on kolme tehtävää: mahdollisimman vähän haittavaikutuksia, tuotto-odotus valtiolle ja pyrkimys kanavoida rahapelaaminen itseensä, eli markkinaosuus. Nykytilanteessa näiden kolmen toteuttaminen yhtä aikaa on mahdotonta. Markkinaosuus tippuu koko ajan.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Omistajan pitää tehdä päätös. Meillä ei ole yksinoikeutta digimarkkinassa. Pyrimmekö ehkäisemään, ettei pelaaminen valu ulos? Puhutaan estoista ja muista. Jos raha ei enää valu ulos, silloin voimme myös ehkäistä haittoja paremmin. Joko yhtiön asemaa pitää vahvistaa tai sitten avata markkina. Tämä on iso tienhaara, missä tällä hetkellä olemme. Nykytilanne ei voi jatkua.

Kumpaa sinä kannatat?

Asemamme vahvistamiseen liittyvät toimet on kirjattu hallitusohjelmaan, meistä ne ovat hyviä ja oikeita, ja nyt niitä toteutetaan. Se, että mitään ei tehtäisi, olisi huonoin vaihtoehto. Yhtiö elää kumman vain vaihtoehdon kanssa, pärjäämme molemmissa järjestelmissä.