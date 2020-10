Tanssii tähtien kanssa vetää miljoonayleisöjä, mutta se hämää – kilpatanssi on Suomessa kallis, nurkkakuntainen ja kuihtuva laji

Jos edes prosentti Tanssii tähtien kanssa -viihdeohjelman katsojista ostaisi kilpailulisenssin, kilpatanssilla olisi 15 000 harrastajaa. Nyt laji on kuitenkin taantumassa, sillä harrastaminen on kallista ja lajiyhteisö nurkkakuntaista.

Kilpatanssin kehitys etenkin päättyneellä vuosikymmenellä on ollut lajin näkökulmasta huolestuttavaa.­

Kilpatanssilla on huima potentiaali, ainakin teoriassa. Taas tänä syksynä 1,5 miljoonaa suomalaista kerääntyy sunnuntai-iltaisin television ääreen, kun eri aloilla tunnetuksi tulleet julkisuuden henkilöt tanssivat latinalais- ja vakiotansseja Tanssii tähtien kanssa -viihdeohjelmassa.

Käynnissä oleva TTK-kausi on sarjan 13:s. Ensimmäinen tanssittiin keväällä 2006. Kilpatanssin kaltaiselle pienelle lajille näyteikkuna on ainutlaatuinen. Näyttävä ja perinteikäs laji ei ole kuitenkaan onnistunut hyödyntämään huippusuosittua formaattia.

Artikkeli on julkaistu alun perin Urheilulehdessä 37/2020. Löydät vastaavia juttuja julkaisusta joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Esimerkiksi koripallon harrastajamäärät kasvoivat 2010-luvulla yli 30 prosenttia Susijengin synnyttämän buumin ansiosta. 20 000 lisenssipelaajan raja rikkoutui jo kolme vuotta sitten, kun vielä kaudella 2011–12 lisenssejä lunastettiin 15 576 kappaletta.

Kilpatanssissa taas harrastajamäärä on pysynyt pienenä ja laji – viihdeohjelman ulkopuolella – piilossa.

Kilpatanssi ei ole pystynyt hyödyntämään Tanssii tähtien kanssa -ohjelman huimaa suosiota. Kuvassa entinen taitoluisteluhuippu Laura Lepistö ja Marko Keränen ohjelmassa 2019.­

Suomen tanssiurheiluliiton (STUL) puheenjohtajan Leena Liusvaaran mukaan TTK:n alussa harrastajamäärät kasvoivat, mutta sittemmin kasvu on hyytynyt.

– Ohjelmaformaatin vaikutusta on tutkittu jonkin verran kansainvälisesti, mutta kaiken kaikkiaan se ei ole tuonut lisää harrastajia missään muuallakaan, Liusvaara kertoo.

Etenkin päättyneellä vuosikymmenellä kehitys on ollut lajin näkökulmasta huolestuttavaa. Vielä vuonna 2010 kilpailulisenssin lunasti 2 255 tanssijaa. Näistä alle 19-vuotiaita oli 1 127. Viime vuonna lisenssejä ostettiin 1 516 kappaletta. Kisaavia lapsia ja nuoria oli enää 595.

Tavoitteellinen harrastaminen on kallista

Kirkkonummelaiset Tuukka Tusa ja Jarna Savolainen istuvat elokuisena iltana helsinkiläisen tanssistudion aulassa. Pariskunnan nuorempi poika, Kaapo, 14, tanssii viereisessä salissa. Eemeli, 18, lopetti kilpailemisen alkuvuodesta. Perhe viettää tanssistudioilla keskimäärin kuusi iltaa viikossa. Läheiset lenkkeilymaastot ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi. Tanssi on heille koko perheen harrastus. Elämäntapa, he kuvaavat.

Alkuun pääsee halvalla. Tanssiasut ja ryhmätunnit riittävät. Kun lajia ryhtyy harrastamaan tavoitteellisesti, kustannukset nousevat nopeasti. Tusa ja Savolainen eivät ole tehneet tarkkoja laskelmia poikiensa harrastuksesta syntyneistä kuluista, mutta arvioivat 14-vuotiaan Kaapon tanssimisen maksavan noin tuhat euroa kuukaudessa – jos lukua pyöristää hieman alakanttiin.

Koronapandemian ansiosta perheen kotiin saatiin uusi keittiö, he naurahtavat.

Kulut syntyvät erilaisista puroista: tanssitunneista, leireistä, varusteista ja kisa-asuista. Tytöillä kuluja nostavat yleensä ompelijoilla teetetyt kisapuvut, jotka maksavat uutena 500–1500 euroa. Suurimmiksi kulueriksi Tusa ja Savolainen nimeävät ulkomaankisat ja yksityistunnit. Molemmat ovat pakollisia, mikäli mielii huipulle.

Kaapo Tusa tanssii parinsa kanssa yksityistunneilla neljä kertaa viikossa. Kalleimmillaan yksityistunti on maksanut tanssiparille 180 euroa. Ulkomaankisoja kertyi viime vuonna viisi.

– Ulkomaan kisakokemuksen tuoma perspektiivi omaan tekemiseen on tärkeää, etenkin motivaation ja sen realismin kannalta missä mennään. Suomessa omasta osaamisesta tulee helposti vääristynyt kuva, Tuukka Tusa sanoo.

Kisaamisen kustannuksia nostaa myös se, että laji vaatii vanhempien läsnäoloa. Kustantaminen ja harjoituksiin kuskaaminen ei riitä, koska seurat ovat pieniä ja pyörivät pitkälti harrastepohjalta. Tanssikisoja isännöivien urheiluhallien pihoissa ei ole enää vuosiin näkynyt seurojen busseja.

Tusa ja Savolainen kulkevat lastensa mukana kisoissa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kun nelihenkinen perhe matkasi viime vuonna Englantiin kilpatanssin ykköstapahtumana pidettyyn Blackpool Dance Festivaliin, maksoi reissu noin 3 000 euroa. Viikon etelänloman verran, he lisäävät.

Korkeista kustannuksista huolimatta he pitävät kilpatanssia hyvänä harrastuksena. Lajissa yhdistyy urheilu ja taide, estetiikka ja musiikki. Tanssista saa koko paketin, Savolainen muotoilee.

– Vanhempi poika muutti juuri pois kotoa. Se antoi perspektiivin siihen, kuinka lyhyt aika tämä oikeasti on, ihan muutama vuosi. Se on kirkastanut sen, että haluaa olla mukana niin kauan kuin mahdollista ja vielä huolitaan, Tusa lisää.

Eemeli ja Kaapo Tusa ovat uhranneet paljon aikaa kilpatanssille.­

Parilajin kalliit vaatimukset

Kulujen kannalta oman haasteensa aiheuttaa lajin pienuus ja se, että kyseessä on parilaji. Monen asian täytyy kohdata.

– Pitää olla oikean pituisia, oikean ikäisiä, olla sama tavoitteellisuus, pitäisi tulla toimeen keskenään ja vanhempienkin pitäisi tulla toimeen keskenään. Myös arki pitäisi saada synkattua, Tusa sanoo.

Tämä johtaa toisinaan siihen, että paria haetaan muualta. Ei ole mitenkään tavatonta, että tanssiparista toinen asuu Helsingissä ja toinen Tampereella. Myös eri maissa asuvia pariyhdistelmiä löytyy.

” Pitää olla oikean pituisia, oikean ikäisiä, olla sama tavoitteellisuus, pitäisi tulla toimeen keskenään ja vanhempienkin pitäisi tulla toimeen keskenään.

Perheen vanhemman pojan Eemelin viimeiset parit olivat ulkomaalaisia. Kahden ensimmäisen kanssa sujui vielä helposti. Ensimmäinen pari muutti Suomeen ja toisen kanssa Kirkkonummi–Tallinna-väli kulki näppärästi. Viimeiset parit asuivat kuitenkin Englannissa ja Unkarissa, mikä tarkoitti jatkuvia muutaman viikon reissuja puolin ja toisin.

– Silloin pyörittiin lähempänä kahta tonnia kuussa. Nuorelle se oli tosi raskasta, kun ei ole kiinnittynyt mihinkään. Aina vain matkalaukun kanssa käymässä, Savolainen avaa.

Mitä parempi, sitä kalliimpaa

Kilpatanssi on siinä mielessä armoton laji, että mitä pidemmälle edetään, sitä raskaammaksi kisaaminen käy lompakolle. Kymppitanssin ammattilaisten maailmanmestaruuden viime joulukuussa voittaneet Jaak Vainomaa, 32, ja Tiina Tulikallio, 31, laskevat viime vuoden kisakulujen olleen noin 20 000 euroa. Vuotta aiemmin arviolta 25 000 euroa. Tuolloin he voittivat EM-kultaa ja saivat kutsun Linnan juhliin.

He kisaavat vain ulkomailla. Toisinaan kisajärjestäjä maksaa majoituksen ja palkintorahoilla saa kuitattua lentoja. Kisaamisen päälle tulee noin 10 000 euroa valmennukseen uppoavia kuluja.

Huippuparilla on muutamia sponsoreita, mutta yhdeltäkään he eivät saa suoraa rahallista tukea, vaan erilaista materiaa. Vainomaa saa kisa-asut, Tulikallio meikkejä, hiustuotteita ja materiaaleja, joilla pystyy ompelemaan itse kisapukunsa. Niihin uppoaisi muuten vähintään kymppitonni vuodessa.

He eivät saa tukea tanssiurheiluliitolta, koska kisaavat kansainvälisen World Dance Councilin (WDC) kisoissa. STUL on toisen kansainvälisen liiton World Dance Sport Federationin (WDSF) alainen. Samasta syystä STUL ei myöskään voi promotoida lajia Vainomaan ja Tulikallion avulla, vaikka he de facto ovatkin Suomen ykköspari.

Kisatessaan amatööreissä molemmat tanssivat WDSF:n kisoissa. Kumpikin sanoo liiton valinnan olleen selvä, vaikka se tarkoittikin jäämistä tukirahojen ulkopuolelle.

– Itselleni oli alusta saakka selvää, että jos siirryn ammattilaiseksi, niin se on WDC-liitossa. Ammattilaisissa on paljon kovempi taso, Tulikallio valottaa.

Jaak Vainomaalta ja Tiina Tulikalliolta kului 20000 euroa viime vuonna kisakuluihin. Tässä pari on Blackpoolissa.­

Tulot opettamisesta

Vaikka kisaaminen on vahvasti miinusmerkkistä, Vainomaa ja Tulikallio ovat siinä mielessä onnellisessa asemassa, että he pystyvät elättämään itsensä tanssilla. Pärjääminen huipulla avaa mahdollisuuksia opettamisen parissa.

– Opetan pääasiassa ryhmätunteja kuutena iltana viikossa. Onhan se välillä raskasta, mutta samalla hyvä mahdollisuus, kun pystyy opettamaan. Ei meillä muuten olisi varaa kisatakaan, Tulikallio sanoo.

Pari harjoittelee päivät ja opettaa illat. Harjoituksista vapaat päivät ovat täynnä opetusta. Toisinaan tasapainon kanssa on ollut haasteita.

– Aika tarkkaan suunnitellaan päivät, että ehditään treenaamaan ja opettamaan ja ettei mikään ylikuormittuisi.

– Pari kertaa on tullut tilanne, että ollaan opetettu paljon, eikä treeniä ole tullut tarpeeksi tai siihen ei ole ehtinyt keskittyä riittävästi. Silloin pidetään palaveria ja suunnitellaan kalenteri uudestaan.

Nurkkakuntalaisuus ongelmana

Kilpatanssin ongelma on ennen kaikkea lajin nurkkakuntaisuus. Fragmentoituminen näkyy niin kansainvälisellä tasolla kuin kotimaassa, jopa semanttisella tasolla. WDC puhuu lajista kilpatanssina, WDSF tanssiurheiluna, vaikka kyseessä on sama laji. Eikä lähentymistä ole näköpiirissä.

– Se on koko ajan jotenkin taustalla, missä liitossa kisaat. Kaikki tämmöinen on aivan turhaa. Tanssi on tanssia», Vainomaa tuumaa.

Suomessa jakautuminen taas syntyy pitkälti valmentajien mukaan.

– Esimerkiksi maajoukkueleireillä koordinaattori päättää, ketkä valmentavat. Sitten parien omat valmentajat miettivät, että kun se valmentaa näitä pareja, niin ei sinne ehkä nyt mennä. Jos on maajoukkueleiri, niin miksi ei voi vain mennä ja oppia, Vainomaa paaluttaa.

– Näin pienessä lajissa ei ole mitenkään varaa jakautua kuppikuntiin. Tukkanuottasilla olo ja eri koulukuntien erojen korostaminen on kaikki tanssille vahingollista, Tuukka Tusa pohtii.

Suomen Tanssiurheiluliiton puheenjohtaja Leena Liusvaara.­

Liiton puheenjohtaja Leena Liusvaara sanoo kaikkien seuroihin kuuluvien ja lisenssin maksaneiden parien olevan tervetulleita STUL:n alaisiin kisoihin riippumatta siitä, missä liitossa kisaa Suomen ulkopuolella. Kaikissa maissa näin ei ole.

Liusvaara ei koe suomalaisen tanssiyhteisön olevan erityisen nurkkakuntaista, mutta lisää lajin luonteen tuovan omat haasteensa.

– Joku on saanut oppinsa Venäjällä, toinen Italiassa ja kolmas Englannissa. Se näkyy tanssityylissä ja ohjauksessa, Liusvaara sanoo ja jatkaa.

– Kun on kyse arvostelulajista, seurataan myös sitä, minkä koulukunnan parit pärjäävät ja ketkä ovat tuomaroimassa, ja kun ei ole objektiivista tapaa tuomita, niin tämä tuottaa jännitteitä.

Kaikki huolissaan tulevaisuudesta

Kaikki tätä juttua varten haastatellut tanssi-ihmiset ovat huolissaan lajin tulevaisuudesta.

Vainomaa ja Tulikallio kokevat jatkuvan taustaväännön työntävän nuoria ja heidän vanhempiaan pois lajin parista. Ennen oli tanssia, nykyään tanssia ja tanssipolitiikkaa.

– Mitä enemmän ihmiset tietää siitä, mitä taustalla tapahtuu ja kuinka hankalaa se on, niin he eivät halua laittaa lastaan tanssimaan. Jos siitä näkökulmasta katsoo, pitää olla huolissaan, Vainomaa sanoo.

Jaak Vainomaa tanssimassa vuonna 2015.­

Liusvaaran mukaan kilpatanssin suosion hiipuminen ei ole pelkästään suomalainen ilmiö. Suunta muissa länsimaissa on samankaltainen.

STUL:n puheenjohtajan mukaan ihmiset kyllä tanssivat, mutta perinteisten vakio- ja latinalaistanssien pitäisi kehittyä ja elää ajassa, jotta ne pysyisivät elinvoimaisina.

Liusvaara nostaa esimerkiksi viime vuonna Budapestissa järjestetyn World Urban Games -tapahtuman. Katulajeja esitelleissä kisoissa järjestettiin myös ”Latin battle”, johon oli kutsuttu maailman parhaita lattaripareja.

– Heille ei annettu pukusääntöjä, vaan laitettiin poppi soimaan ja tuomarit vihelsivät aina toisen parin pois. Eurosport teki siitä tallenteen, joka meni ihan viraaliksi. Se oli jonkinlainen merkki, että laji kiinnostaa ihmisiä.

– Olisi hyvä kokeilla uudenlaisia mahdollisuuksia kohdata lajia ja tuulettaa samalla tunnelmaa.

Lajin arvoja ja perinteitä Liusvaara ei kuitenkaan halua romuttaa.

– Käytöstavat ovat meillä yleensä kohdillaan. Osataan kohdella toista sukupuolta arvostavasti, huomioida tanssipari ja tämän tarpeet. Sitä en halua missään tapauksessa pois näistä lajeista.