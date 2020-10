OJ Simpson oli rakastettu urheilusankari ja leffatähti – sitten yksi verinen yö muutti hänen elämänsä täysin

OJ Simpson oli aikansa ylivoimaisimpia urheilijoita ja yksi harvoista roturajat ylittäneistä ikoneista Yhdysvalloissa. Kaikki muuttui vuonna 1994.

Chris Jent rysähtää parkettiin. Houston Rocketsin laituri joutuu New York Knicksin mörssärin Anthony Masonin jyräämäksi korin alla. Hyökkääjän virhe.

On perjantai 17. kesäkuuta 1994. Käynnissä on viides NBA-finaali Knicksin ja Rocketsin välillä. Sarja on tasan 2-2, ja toista neljännestä on 6.34 pelaamatta ikonisella Madison Square Gardenilla. NBC-kanavan finaalilähetys siirtyy mainoskatkolle.

Yhtäkkiä mainoskatko keskeytyy. Ääni on NBC:n pääuutistenlukijan Tom Brokaw’n. Kuvassa näytetään helikopterikuvaa valkoisesta katumaasturista, joka painaa eteenpäin moottoritietä.

Mitä ihmettä?

– Olemme suorassa lähetyksessä Interstate vitoselta, jossa uskomme poliisin seuraaman, ruudussa näkyvän valkoisen auton kuuluvan Al Cowlingsille. Hän katosi OJ Simpsonin kanssa aiemmin tänään sen jälkeen, kun Simpsonille selvisi, että häntä tultaisiin syyttämään vaimonsa ja tämän nuoren seuralaisen murhasta, Brokaw aloittaa.

Simpsonin ex-vaimo Nicole Brown Simpson sekä tämän miesystävä Ronald Goldman murhattiin 12. kesäkuuta. Kaksi päivää myöhemmin poliisin ottamat dna-näytteet johtivat päätelmään, että Simpson on pääepäilty tapauksessa. Viisi päivää siitä Los Angelesin poliisi antoi Simpsonista pidätysmääräyksen. Häntä ei ollut näkynyt eikä kuulunut viranomaisten pakeille – kunnes alkoi tapahtua.

– Tämä on tuorein, suorastaan uskomaton käänne uskomattomassa tapahtumasarjassa, jota olemme seuranneet koko päivän, Brokaw jatkaa.

Hiljalleen lähetys palaa ”katkolta” peliin. Loppumatsin ajan katsojat seuraavat jaetulla ruudulla OJ:n pakomatkaa sekä finaalipeliä. Ensin pakomatka on pikkuruudussa ja peli pääkuvassa, lopulta toisin päin.

Päivän – ja seuraavan vuoden – suurin tarina on OJ Simpson. Päivä, joka muutti amerikkalaista yhteiskuntaa, oli saavuttamassa lakipisteensä.

”Juokse, OJ, juokse”

17. kesäkuuta 1994 on yksi amerikkalaisen urheiluhistorian käsittämättömimmistä merkkipäivistä. NBA-finaali ei ole ainoa tuon päivän merkkipaalu. Samana iltapäivänä New York Rangers juhli 50 vuoden kuivan kautensa päättymistä – mestarijoukkue piti voittoparaatinsa Manhattanin kaduilla. Golfin legenda Arnold Palmer päätti pelit US Openissa. Ken Griffey junior teki historiaa baseballissa. Jalkapallon MM-kisojen avajaisseremonia pidettiin Chicagossa.

Kaikki nämä jäivät tapahtuma-aallon alle. Se alkoi heti aamusta, kun poliisi kertoi Simpsonin joutuvan syytteeseen kahdesta murhasta. Simpsonin kanssa oli sovittu, että pidätyksen sijaan hän saapuisi itse poliisin pahnoille.

Valtavat ihmisjoukot kerääntyivät moottoritien varteen ja sen ylittäville silloille, kun tieto OJ:n pakomatkasta alkoi kiiriä pitkin Los Angelesia. Suurin osa yleisöstä kannusti Simpsonia tämän pakomatkalla.­

Päivän edetessä kävi selväksi, että Simpsonilla oli muita suunnitelmia: Hän pakoili poliisia, istui autossa ase kädessään ja pohti, päättääkö itse maallisen vaelluksensa. Kaikki tämä tapahtui suorassa televisiolähetyksessä.

Kun tieto OJ:n pakomatkasta alkoi kiiriä, tv-katsojat saivat todistaa käsittämätöntä näytelmää. Kun OJ pakeni poliisia, satapäin ihmisiä oli kerääntynyt moottoritien varteen – kannustaakseen tätä. ”Juokse, OJ, juokse”, lakanassa yllytettiin. Väki osoitti suosiotaan, kun Simpson ajoi ohi.

Tuossa vaiheessa oli jo yleisesti tiedossa, että Simpson pakeni murhasyytteitä. Silti kansakunta valtasi pientareet osoittaakseen tukea entiselle USC:n yliopiston ja Buffalo Billsin keskushyökkääjälle.

Miten ihmeessä Simpson sai väen liikkeelle teiden varsille? Mikä teki hänestä niin suositun? Jos asiaa seurasi Suomesta käsin tuohon esi-internetin aikaan, moni lienee ajatellut, että kyseessä oli Alaston Ase -elokuvien höpsö tähti, joka oli joskus aiemmin urheillut.

Kotimaassaan Yhdysvalloissa OJ Simpson oli instituutio.

Tuntikausien takaa-ajo

Yli 95 miljoonaa ihmistä katsoi tuona päivänä CBS:n, ABC:n, NBC:n ja CNN:n suorassa lähetyksessä hitaasti edennyttä takaa-ajoa, joka näytti siltä kuin Los Angelesin poliisi tarjoaisi diplomaattikyydin urheilutähdelle.

Missä olivat renkaat puhkovat piikkimatot? Miksi häntä ei pysäytetty väkisin? Tapahtumasta kehkeytyi farssi, joka sai viranomaiset näyttämään aaseilta.

Poliisin varovaisuuteen vaikutti se, että Simpson istui autossa aseistautuneena. Cowlings oli soittanut ratin takaa hätänumeroon ja kertoi asiasta. Simpson halusi päästä äitinsä luo ennen antautumista.

Poliisi pelkäsi, että Simpson tappaisi itsensä autoon tai menehtyisi mahdollisessa pidätystilanteessa. Urheilutähden verinen kuolema olisi kuin musta silmä LAPD:lle, sillä vuoden 1992 Los Angelesin rotumellakat olivat yhä kaikkien muistissa. Pelko oli, että aseellinen yhteenotto supersuositun tähtiurheilijan kanssa räjäyttäisi uudelleen yhä voimakkaana kyteneen vihanpidon mustan vähemmistön ja virkavallan välillä.

Ajon edetessä hätänumeroon soitettiin uudelleen. Nyt äänessä oli Simpson. Sekavia puhuen hän ilmoitti poliisille ”haluavansa Nicolen luo”. Poliisi aneli Simpsonia, että tämä ajattelisi lapsiaan eikä ampuisi itseään.

Takaa-ajo kesti tuntikausia. Televisiossa OJ:n ystävät ja entiset valmentajat vetosivat tähteen, että tämä heittäisi aseen ikkunasta ja antautuisi. OJ:n lähipiiriin kuuluva Robert Kardashian – olet kenties kuullut sukunimen muista yhteyksistä – luki OJ:n jälkeensä jättämän sekavan kirjeen, jossa hän pyysi ihmisiä muistamaan ”aidon Juicen”, ei häntä nykytilanteessa. Kaiken tämän keskellä väki osoitti villisti suosiota Simpsonille teiden varsilla.

– Ihmiset halusivat nähdä OJ:n viimeisen juoksun. Tämä oli yksi Los Angelesin isoimmista bileistä, takaa-ajoa kuvannut helikopterikuski Zoey Tur kertoi vuosia myöhemmin.

Cowlingsin ajama Ford Bronco kurvasi Simpsonin kotitalolle paremman väen Brentwoodissa lopulta kahdeksalta illalla. Vastassa oli valtava fanijoukko – ja 27 poliisin erikoisjoukkojen SWATin jäsentä, jotka odottivat talossa ja pihalla. OJ istui autossa vielä 50 minuuttia ennen kuin uskaltautui ulos. Hän vietti kotonaan tunnin perheensä ja läheistensä seurassa ennen kuin poliisit saivat vietyä hänet käsiraudoissa pois.

Kun OJ saateltiin talosta, satapäin ihmisiä odotti ulkopuolella. ”Vapauttakaa OJ”, väkijoukko huusi.

– Mitä ihmettä kaikki nämä neekerit tekevät Brentwoodissa, OJ päivitteli, nimenomaan n-sanaa käyttäen, hänet pidättäneen poliisin Mark Weireterin mukaan.

Kurjista oloista parrasvaloihin

Kuka oli vanki numero 4103970?

Orenthal James Simpson syntyi 9. heinäkuuta 1947 San Franciscossa. Hän kasvoi kuten moni musta Yhdysvalloissa tuohon aikaan vaatimattomissa oloissa ja lähes eristettynä valkoihoisesta väestä.

OJ:n äiti oli sairaalatyöntekijä, isä kokki ja pankkivirkailija. Jimmy Lee Simpson oli myös tunnettu drag queen San Franciscossa. Vanhemmat erosivat 1952, ja OJ kasvoi sisaruksineen köyhässä Potrero Hillin kaupunginosassa.

Lapsena Simpson sairasti riisitautia ja joutui pitämään jaloissaan tukia. Kun hän kasvoi, Simpson löysi urheilun. Häntä pidettiin liikunnallisesti lahjakkaana, mutta sitten katuelämä vei huomion.

Simpson pidätettiin 15-vuotiaana jengitappeluun osallistumisesta. Hän vietti viikonlopun putkassa. Kun hän palasi maanantaina kotioloihin, siellä odotti yllätys. Olohuoneessa odotteli San Francisco Giantsin tähtipelaaja Willie Mays, OJ:n lapsuusvuosien sankariurheilija ja aikansa suurin baseball-pelaaja.

Vierailun järjesti paikallisen urheiluseuran johtohahmo, joka ajatteli, että tähden tuki saisi Simpsonin kaidalle polulle ja keskittymään urheiluun. Mays ja Simpson viettivät iltapäivän yhdessä. Ei palopuheita, vaan rentoa jutustelua. Se toimi.

– Silloin unelmani urheilijaksi päätymisestä alkoi realisoitua. Hänestä tuli esikuva – tyyppi, jolla oli myös ollut ongelmia elämässään, Simpson kertoi LA Times -sanomalehden haastattelussa vuonna 1985.

– Willie Mays sai minut tajuamaan, että kenestä tahansa voi tulla sankari.

Simpson alkoi pelata jenkkifutista ja yleisurheilla Galileon lukiossa San Franciscossa. Hän ystävästyi Cowlingsin kanssa. ”AC” oli OJ:lle tärkeä tukihenkilö. Aikalaisten kuvailujen mukaan lähes kaksimetrinen Cowlings – koulun jenkkifutisjoukkueen tukimies – oli kuin isoveli OJ:lle.

Simpson ja Cowlings pärjäsivät kentällä, mutta vaatimattomat arvosanat estivät duolta pääsyn nimiyliopistoihin jatkamaan uraa. Molemmat menivät San Franciscon kaupungin yliopistoon. Simpson pelasi kahden vuoden ajan keskushyökkääjänä ja kulmapuolustajana, Cowlings kulmapuolustajana.

Kun City College voitti Prune Bowlin ja Simpson oli ottelun tähti, alkoivat suurten yliopistojen rekrytoijat kiinnostua. OJ valitsi losangelesilaisen USC:n vuonna 1967, ja AC seurasi perässä.

Maineikas oppilaitos oli tunnettu urheilumenestyksestään. Vaikka kampus sijaitsi aivan köyhän Wattsin lähiön lähellä, oli opinahjo pääasiassa varakkaiden valkoihoisten perheiden vesojen leikkikenttä.

Se sopi OJ:lle, joka halusi jättää menneisyytensä taakseen ja olla koko kansan tähti. Näin kävikin. Kaikki kohisivat jo etukäteen USC Trojansin uudesta huippuvärväyksestä.

– Kun OJ siirtyi USC:hen, hänet repäistiin pois mustien yhteisöstä ja hän suorastaan upposi valkoisen väen sekaan yliopistolla. Tämä ei ole huumoria: Valkoisten elämäntyyli hurmasi hänet, Simpsonin ja Cowlingsin lapsuudenystävä Joe Bell on kertonut.

Simpson johti USC:n yliopistosarja NCAA:n mestariksi heti avauskaudellaan: 128 jaardia ja kaksi touchdownia finaaliottelussa Rose Bowlissa. Yliopistokauden yli 1 500 jaardia ja 13 touchdownia tekivät Simpsonista kirkkaasti tuikkivan tähden tähtiloiston kaupungissa. ”Juice” oli valmentajien valinta NCAA:n vuoden pelaajaksi.

Vuotta myöhemmin hän voitti arvostetun Heisman-palkinnon parhaana yliopistopelaajana – kautta aikain suurimmalla marginaalilla.

Tuolloin, kaudella 1968, hän juoksi huimat 1 880 jaardia ja teki 23 touchdownia. USC hävisi mestaruuden, mutta Simpson kirmasi huiman 80 jaardin touchdownin. Pitkät touchdown-juoksut olivat muutenkin hänen erikoisuutensa. Matkalla Simpson tyrmäsi voimakkailla käsillään usein pari taklaajaa ja kirmasi sitten muilta karkuun. Räjähtävästä fysiikasta kertoo satasen ennätyskin: 10,3. Hän sijoittui pikajuoksun NCAA:n mestaruuskisassa parhaimmillaan kuudenneksi. Olympiapaikka Meksikoon ei jäänyt kauaksi.

Mustien oikeustaistelu ei kiinnostanut

Simpson oli keskushyökkääjänä aivan poikkeuksellisen lahjakas soikiopallon kantaja. Eräs Sports Illustratedin haastattelema seurajohtaja kertoi 1970-luvulla, millaisen vaikutuksen Simpsonin näkeminen paikan päällä teki.

– Muistan, kun luin tarkkailuraportin Simpsonista. Se loppui näin: "Hän on kaikkien aikojen paras". Se ärsytti, sillä scouttien on tarkoitus olla objektiivisia ja analyyttisiä. No, sitten näin Simpsonin pelaavan: Hän on ainoa koskaan näkemäni jenkkifutispelaaja, jonka otteet kentällä olivat vielä kovempia kuin ylistävä tarkkailuraportti.

Simpsonin tähtihetket USC:ssä osuivat kreivin aikaan, koska hän oli uuden ajan tähti, jota yliopiston alumnit ja tukijat halusivat hyödyntää paikallisissa vallan ja viihdeteollisuuden onkaloissa. Sieltä alkoivat hiljalleen löytyä myös OJ:n uudet ystävät – ei USC:n takapihalta Wattsista.

Simpson hurmasi fanit kentällä ja loput kentän laidalla. 1960–70-luvuilla tummaihoiset urheilijat olivat harvoin suosittuja mainoskasvoja, mutta Simpson oli säännön vahvistava poikkeus.

Hänen lämmin hymynsä ja puoleensavetävä persoonansa houkutteli suurta yleisöä. Hän kävi maineikasta USC:tä ja oli koko kansan tähti jo collegekuvioissa. Ammattilaisuransa alkamisen jälkeen Simpsonista tuli monen yhtiön mainoskasvo, näkyvimmin autonvuokrausjätti Hertzin. Hän hyötyi myös siitä, että urheilun roturajat olivat alkaneet vihdoin murtua Yhdysvalloissa, kun kaikille kävi selväksi, etteivät valkoihoiset olleetkaan ainoita lahjakkuuksia urheilun maailmassa. Simpson pääsi ratsastamaan tällä aallonharjalla, ja hänen saavuttamaansa suursuosiota haluttiin hyödyntää myös mustien tasavertaisuuden parantamiseksi.

Simpsonia edeltäneistä uranuurtajista mm. Jackie Robinson, Jim Brown, Muhammad Ali ja Bill Russell olivat nousseet lajeissaan tähtikategoriaan. Se ei estänyt sitä, että heitäkin kohdeltiin toisen luokan kansalaisina. Pelimatkoilla he joutuivat majoittumaan eri hotelleihin kuin valkoiset ja käymään eri ravintoloissa.

Moni urheilijoista päätti tuolloin käyttää urheilun heille suomaa jalustaa taisteluun yhdenvertaisuuden puolesta. Erityisen tunnettuja tässä olivat Ali, Brown, Russell ja Lew Alcindor, sittemmin Kareem Abdul-Jabbarina tunnettu koristähti.

Ajan suuret mustat tähdet halusivat, että amerikkalaisurheilijat boikotoisivat 1968 kesäolympialaisia. OJ Simpson ei halunnut tähän kuumaveriseen, muutokseen pyrkivään joukkoon.

– Halusimme, että mustat urheilijat kantaisivat kortensa kekoon kansalaisoikeustaistelussa ja pyysimme OJ:tä mukaan yhteiseen rintamaan. Hänen vastauksensa kuului: "En ole musta. Olen OJ", sosiologi Harry Edwards kuvaili taannoin.

Simpson vetosi, ettei voi boikotoida kisoja, koska ei urheilisi niissä muutenkaan missään tapauksessa.

Alcindor ja moni muu musta boikotoi lopulta Mexico Cityn jättitapahtumaa, jossa John Carlos sekä Tommy Smith tekivät ikonisen protestinsa palkintokorokkeella. Simpsonin elämä jatkui sen sijaan entisellään.

Hän jatkoi matkaansa yliopistosta NFL:ään ja allekirjoitti samalla ensimmäisen kunnon sponsorisopimuksensa. Simpsonista tuli autovalmistaja Chevroletin mies – suuryrityksen ensimmäinen tumma mainoskasvo.

– Se oli täysin loogista. OJ Simpson oli vastavallankumouksellinen urheilija. Valkoinen Amerikka etsi tyyppiä, joka auttaisi unohtamaan nämä vihaiselta vaikuttavat mustat urheilijat, jotka haaveilivat vallankumouksesta. OJ sai kaikki tuntemaan olonsa hyväksi, toimittaja ja kirjailija Robert Lipsyte on sanonut.

OJ halusi päästä kiinni vallan ja maineen verkostoihin. Hän tiesi, että tie niihin käy valkoisen herrasväen kautta.

Al Cowlings ja OJ Simpson pakomatkalla, jota seurasi 95 miljoonaa tv-katsojaa. Jalkapallon MM-kisat alkoivat samana päivänä, ja takaa-ajon kanssa samaan aikaan pelattiin NBA-finaalia. Näitä asioita harva enää muistaa.­

Brown, Abdul-Jabbar ja kumppanit eivät kiinnostaneet sponsoreita, koska heidät oli leimattu vallankumouksellisiksi. Simpson oli kaikkea muuta, ja hänen kukkaronsa kiitti.

Samalla Simpson verkostoitui syvälle bisnes-Amerikkaan. Se teki OJ:stä myös eri tavalla salonkikelpoisen valkoisen tv-yleisön silmissä.

Lipsyte on muistellut illanviettoa Simpsonin seurassa, kun tämä oli siirtynyt NFL:ään.

– Viereisessä pöydässä valkoinen nainen sanoi äänekkäästi: "Katso, tuolla on OJ ja joukko neekereitä". Pahoittelin tilannetta OJ:lle, koska tuollaisen kuuleminen oli ikävää. Ei, hän sanoi, se oli mahtavaa ja jatkoi: "Sanoja ymmärsi, etten ole musta, vaan näki minut OJ:nä". Sillä hetkellä tajusin, että Simpson on ihan sekaisin.

Megatähti Buffalossa

Buffalo Bills varasi Simpsonin NFL:ään kärkinimenä vuoden 1969 varaustilaisuudessa. Odotukset olivat heti jättimäiset. Simpson vaati ja sai liigahistorian rahakkaimman tulokassopimuksen: viisi vuotta ja 650 000 dollaria. Sitä ennen hän oli uhkaillut jopa boikotilla, kun ei saanut heti haluamaansa paperia. Bills taipui lopulta.

Ammattilaisuran ensimmäiset kolme kautta olivat vaisuja. Kun OJ ei päässyt tapahtumien keskipisteeksi Billsissä, peli ei kulkenut.

Vuonna 1970 joukkueeseen liittyi myös Cowlings, jonka kanssa käytiin viimeinen yhteinen juoksu 24 vuotta myöhemmin.

Neljännellä kaudella, vuonna 1972, räjähti. 1 251 jaardia ja kuusi touchdownia näytti, että Simpsonista oli huippupelaajaksi. Seuraava kausi, 1973, jäi historiaan kovimpana yksittäisen keskushyökkääjän kautena liigahistoriassa, sillä Simpson rikkoi maagisen 2 000 juostun jaardin rajan. Samaan on sittemmin pystynyt viisi pelaajaa, mutta yksikään ei 14 pelissä kuten OJ. Länsirannikon tähdestä tuli New Yorkin osavaltiossa todellinen megatähti. Bills ei juuri voittanut pelejä, mutta Simpson sai ihmiset television äärelle.

Pidätyskuva OJ Simpsonista. Kuvaa käytettiin useiden lehtien kansissa pidätyksen jälkeen. Erityisesti puhutti maineikkaan Time-lehden kuva, jossa OJ:n piirteet näyttivät paljon editoimatonta kuvaa tummemmilta.­

– Simpson on ensimmäinen urheilija sitten Babe Ruthin, jonka ansiosta rakennettiin kokonainen stadion (yli 80 000-paikkainen Rich Stadium Buffalossa). Kun kansa täyttää lehterit, ne täyttyvät Simpsonin ansiosta, eivät keskinkertaisen Billsin vuoksi, eräs NFL-pomo sanoi Sports Illustratedin haastattelussa 1975.

Simpson oli niin arvostettu NFL-pelaaja 1970-luvulla, että hänet rankattiin jopa lajilegendojen edelle.

– Raha on pilannut monta huippua, esimerkiksi Johnny Unitasin. Katsokaa Joe Namathia, miten säälittävä hän nyt on. Sen sijaan OJ:lla on käynnissä jo toinen vaihe elämässä: tv-ohjelmia, isoja leffasopimuksia. Hän saattaa lopettaa jopa liian nopeasti, sama NFL-pomo jatkoi.

Simpson pelasi Buffalossa lopulta yhdeksän kautta ja oli neljästi liigan paras juoksija. Hänellä on yhä ennätys vyöllään yli 200 jaardin otteluista, kuusi.

Uransa kaksi viimeistä kautta Simpson pelasi kotikaupunkinsa 49ersissa. Joukkue oli surkea ja OJ:n kroppakin alkoi pettää. Simpson pisti nappikset naulaan 1979 – juuri kun legendoiksi myöhemmin nousseet Bill Walsh ja Joe Montana hakivat asemiaan San Franciscossa.

Uran loppupuolella OJ:n perhe-elämä mullistui. Hän tapasi Nicole Brownin vuonna 1977, kun oli vielä aviossa Marguerite Whitleyn kanssa. OJ:n ja yökerhotarjoilijan suhde alkoi nopeasti tapaamisen jälkeen. OJ erosi Whitleystä maaliskuussa 1979 ja aloitti uuden, virallisen yhteiselon Brownin kanssa juuri niihin aikoihin, kun hänen ammattilaisuransa oli päättymässä.

Vaikka palo urheiluun oli hiipunut lopullisesti 32-vuotiaana, OJ:tä odotti ura viihdealan supertähtenä. Siellä olisi luvassa ehkä isojakin voittoja, sillä NFL:ssä OJ pelasi 11 vuoden aikana vain yhden pudotuspeliottelun. Sekin päättyi tappioon.

Oli uuden elämän aika.

Avunhuudot kuuroille korville

OJ oli koko uransa ajan asunut kausien välillä Los Angelesissa. Hän ja Nicole Brown nousivat nopeasti kohutuksi seurapiiripariksi kaupungissa. He asuivat Brentwoodissa OJ:n vuonna 1977 ostamassa huvilassa, joka tunnettiin katuosoitteensa mukaan nimellä Rockingham. Se sijaitsee juuri sopivasti Beverly Hillsin ja Santa Monican rannan välimaastossa. Lähistöllä asuvat kaikki julkkikset.

Simpsonit järjestivät suuria juhlia, joissa pyöri vieraana toinen toistaan vaikutusvaltaisempaa väkeä. Pari meni naimisiin 1985. Heille syntyi kaksi lasta, Sydney (1985) ja Justin (1988). Edellisestä liitosta OJ:lla oli kolme lasta, joista kuopus oli menehtynyt hukkumalla.

Simpson takoi rahaa televisiokommentaattorina, näyttelijänä ja mainoskasvona. Alaston Ase -leffat esittelivät hänen humoristista puoltaan, vaikka kansansuosikin näyttelijän lahjoja ei voinut varsinaisesti ylistää.

OJ näkyi kaikkialla, mutta kulisseissa myrskysi.

Ongelmat Nicolen kanssa alkoivat vuotaa julkisuuteen 1980-luvun lopulla, samoin Simpsonin väkivaltainen käytös. Vuosien varrella Nicole Simpson tai naapurit olivat joutuneet soittamaan poliisit kahdeksan kertaa Rockinghamiin riitojen ja OJ:n rähinöinnin takia. Ne päättyivät kuitenkin poikkeuksetta samalla tavalla: Nicole Simpson ei nostanut syytettä.

Vuonna 1989, yhdeksännen hälytyksen jälkeen, Simpsonia syytettiin vaimonsa hakkaamisesta kostean uudenvuodenjuhlan jälkeen.

­

– Hän tappaa vielä minut. Ette tee koskaan hänelle mitään. Juttelette vähän ja lähdette pois, verille lyöty Nicole sanoi poliiseille.

Tällä kertaa OJ joutui oikeuteen, mutta selvisi yhdyskuntapalveluksella ja sakoilla. Asiasta nousi kohu kun selvisi, että Simpson suoritti osan rangaistuksestaan golfkentällä – pelaamalla.

Edes pahoinpitelytuomio ei tuonut säröä OJ:n imagoon. NBC-kanava palkkasi hänet vain kuukausia tuomion jälkeen NFL-aiheiseen studio-ohjelmaansa.

Hertz sentään harkitsi tähtinimensä tiputtamista listoiltaan, mutta jätti päätöksen lopulta tekemättä. Yhtiön markkinointipäällikkö Brian Kennedy kertoi vuonna 1994 Washington Postille, miksi yhteistyösopimusta Simpsonin kanssa ei katkaistu.

– Kun lehdistö ei tehnyt asiasta isompaa numeroa ja hän sai vain vähäisen rangaistuksen, päätimme jatkaa yhteistyötä.

Pian sen jälkeen yritys julkaisi uuden mainoksen, jossa Simpson kirmasi tuttuun tyyliinsä lentokentän poikki kohti vuokra-autoaan. Hän oli edelleen ”Mr. Hertz”.

Nicole haki lopulta eroa vuonna 1992, mutta draama ex-parin välillä jatkui. Soppaa ei auttanut sekään, että Nicole tapaili satunnaisesti NFL-tähti Marcus Allenia. Hän oli USC:n entinen keskushyökkääjä, joka oli marssinut sarjaan 80-luvulla ”uutena OJ:nä” ja kuului myös Simpsonin ystäväpiiriin.

Vihjailtiin, että pahoinpitelyihin kyllästynyt ex-vaimo vaihtoi nuorempaan ”kostona OJ:lle”.

Brownin kanssa eron jälkeen seurustellut ravintoloitsija Keith Zlomsowitch väitti myöhemmin suurelle valamiehistölle, että mustasukkainen OJ salakatseli ikkunan takaa, kun pari vietti intiimiä iltaa Nicolen kotona 1992. Seuraavana päivänä OJ meni asiasta Nicolen pakeille, ja ex-vaimo joutui soittamaan poliisit jälleen paikalle.

Draamasta huolimatta Simpsonit palasivat yhteen vielä vuonna 1993, kunnes tuon vuoden lokakuussa tapahtui taas.

– Hän aikoo hakata minut tuusan nuuskaksi, itkuinen Nicole kertoi hätänumeropäivystäjälle.

Sen jälkeen suhde päättyi lopullisesti.

OJ Simpson, Buffalo Billsin supertähti­

Vuosisadan oikeudenkäynti

Eron jälkeen Nicole jäi asumaan vuokra-asuntoonsa Brentwoodissa pariskunnan kahden lapsen kanssa.

12. kesäkuuta 1994 Nicole Brown Simpson kävi tyttärensä Sydneyn tanssiesityksessä. Myös OJ oli paikalla. Myöhemmin perhe meni Zlomsowitchin ravintolaan Mezzalunaan syömään. OJ:ta ei kutsuttu.

Illan päätteeksi Nicolen äiti huomasi, että hänen silmälasinsa olivat unohtuneet ravintolaan. Mezzalunan ravintolapäällikkö Karen Lee Crawford lähetti erään tarjoilijoista viemään laseja Nicole Brownin asunnolle. Tarjoilija oli hänelle ennestään hyvin tuttu, Ronald Goldman.

Goldman lähti ravintolasta ennen iltakymmentä. Sitten tuli hiljaista. Nicole Brown ja Goldman löydettiin kuolleina pian puolenyön jälkeen 13. kesäkuuta. Neljä päivää myöhemmin OJ Simpson oli koko valtakunnan etsityin.

Ai niin. Knicks voitti sen samaan aikaan pelatun NBA-finaalin, jos jotakuta kiinnostaa. Houston tosin vei lopulta mestaruuden.

Oikeudenkäynti teki Simpsonista ihmisoikeustaistelun keulakuvan, vaikka hän ei ollut kiinnostunut koko aiheesta aiemmin.

Oikeudenkäynnistä tuli myös Simpsonin näköinen, elämää suurempi. Tv-kamerat seurasivat tapahtumia suorana salista ja tapahtumia janosi paitsi Yhdysvallat niin koko maailma.

Kun Venäjän presidentti Boris Jeltsin tapasi Bill Clintonin 1995, hänen ensimmäinen kysymyksensä oli: ”Luuletko, että OJ teki sen?”

OJ Simpson pelasi Buffalossa 1969–1977.­

Simpson oli niin kuuma nimi oikeudenkäynnin aikana, että hän takoi miljoonia pelkillä nimikirjoituksillaan. Epäilty kirjoitti telkien takana ranne väärällään nimmareita keräilykortteihin, palloihin ja pelipaitoihin.

Rahaa hän tarvitsikin, sillä hänet vapauteen siivittänyt ”Dream Team” tuli kalliiksi. Puolitoista vuotta kestänyt oikeustaistelu vei Simpsonin omaisuudesta leijonan osan, ja velkoja jäi jälkeenkin.

Silti valamiehistön vapauttava päätös oli lähtölaukaus seuraavalle näytökselle OJ:n elämässä, vaikka hän kuvitteli ensin sen palaavan normaaliin. Vanhat bisneskaverit, golfparit ja silmäätekevät kutsuttiin isoihin bileisiin Rockinghamiin. Monikaan ei tullut paikalle, ja ne ketkä tulivat, olivat enemmän kuin vaivaantuneita.

Simpson ei auttanut asiaansa julistamalla tuomion jälkeen aikovansa käyttää ”kaikki voimavaransa oikeiden tappajien löytämiseen”.

OJ Simpson oli aikansa ylivoimaisimpia urheilijoita. Hänet tunnettiin eritoten väkivahvoista juoksuistaan pallon kanssa.­

Häntä solvattiin ja vanhat ystävät olivat kuin häntä ei olisikaan.

– OJ tuli vastaan Rolls Roycessaan yksi päivä ja ajattelin, että voi paska. Menin hänen luokseen, halasimme ja niin edelleen. Hän ihmetteli, miksen ole käynyt kylässä. Sanoin, että tulen käymään – vaikka molemmat tiesimme, ettei sellaiseen ollut mitään aikomusta, Simpsonin pitkäaikainen ystävä, elokuvaohjaaja Peter Hyams kertoi.

Tilanne paheni, kun Simpsonin suosimilla golfkentillä järjestettiin mielenilmaisuja häntä vastaan. Myös naapurit Brentwoodissa olivat kyllästyneitä turistivirtaan, joka parveili Rockinghamin talon ympärillä kuvia räpsimässä.

OJ etsi hyväksyntää sieltä, mistä sen löysi.

– OJ sanoi, että hän halusi olla niiden parissa, jotka tukivat häntä oikeudenkäynnin aikana. Muistan, kun kerran menimme syömään. Kysyin OJ:ltä, milloin hän on alkanut syömään kanaa ja vohveleita? No, niitä syövät mustat amerikkalaiset kuului vastaus. Kuulin siellä ravintolassa ihmisten ihmettelevän, että onko hän nyt musta, OJ:n agentti Mike Gilbert kertasi 90-luvun loppua.

Yhteistyön käänteisiin sopii se, että Gilbert väitti vuonna 2008 kirjoittamassaan kirjassa How I Helped OJ Get Away With Murder, että Simpson olisi tunnustanut hänelle murhat kerran Rockinghamissa.

– Hän poltti pilveä ja koki selvästikin uudelleen niitä hetkiä, joita oli tapahtunut. Kysyin OJ:ta, mitä oikein tapahtui silloin 12. kesäkuuta.

Simpson vastasi agentin mukaan kysymällä, mitä Gilbert itse ajatteli tapahtuneen. Gilbert kertoi vastanneensa, että hän piti Simpsonia syyllisenä.

– OJ nyökkäsi ja sanoi: "Jos Nicole ei olisi sinä päivänä avannut ovea, hän olisi vielä elossa". Uskon, että hän meni sinne tappamaan Nicolen. Eniten tässä kaikessa minua häiritsee se, että hän jätti silloin lapsensa asunnon yläkertaan yksin. He olisivat voineet löytää äitinsä murhattuna, Gilbert jatkoi.

Uusi oikeudenkäynti toi tuomion

Pjälkeen Simpson joutui uudelleen oikeuteen. Siviilioikeudessa Simpson todettiin vastuulliseksi Brownin ja Goldmanin murhista ja tuomittiin 33,5 miljoonan dollarin korvauksiin.

Gilbert, kaikista epäilyistään huolimatta, auttoi Simpsonia piilottamaan omaisuudestaan mahdollisimman paljon Goldmaneilta ja Browneilta. Gilbert otti huomaansa lukuisia Simpsonin arvoesineitä, joukossa entisen tähtipelaajan suurin aarre, vuoden 1968 Heisman-palkinto. Oliko pokaali (ja peräkärryllinen muuta Gilbertin rohmuamaa tavaraa) oikeasti lahja vai keino vältellä vahingonkorvausten karhuajia, on asia erikseen – ja se johti lopulta Simpsonin päätymiseen telkien taakse vuosia myöhemmin.

Simpson löi rahoiksi muistoesineillä. Nimmarikauppa oli tullut tutuksi jo hänen istuessaan telkien takana murhaoikeudenkäynnin aikana, ja OJ kiinnosti ihmisiä yhä. Hän muutti Floridaan vuonna 2000 vältelläkseen siviilioikeudenkäynnin määräämiä korvausmaksuja.

Vaikka vanhat ystävät olivat hylänneet hänet, sosiaalinen OJ löysi uusia. He olivat vanhaan tapaan usein rahamiehiä, mutta heidän varansa oli mahdollisesti tienattu hieman toisella tavalla.

OJ:n vanhan ystävän Joe Bellin sanoin Simpson oli yhä ”koukussa julkisuuteen”. Hänen tekemisensä päätyivät yhä lehtien sivuille. Esquiren toimittaja Celia Farber teki noihin aikoihin OJ:stä laajan henkilökuvan, johon tiivistyi uuden ajan Simpson. Hän yritti rakentaa elämää erossa käräjistä, mutta huonolla menestyksellä. Hän ei silti ollut menettänyt tavaramerkkiään, tuttua charmiaan.

– On sanonta, että "kävi OJ:t". Se tarkoittaa hurmatuksi tulemista. Hänet kohdattuaan tuntuu oudolta, koska sitä haluaisi niin kovasti uskoa hänen syyttömyyteensä. En pitänyt Simpsonia syyttömänä, mutta huomasin toivovani että hän olisi, Farber kuvaili.

OJ pysyi otsikoissa myös kosteiden ja käryisten bileiden ansiosta. Vuonna 2007 Simpson uusine ystävineen teki kuitenkin kohtalokkaan virheen. OJ sai vihiä, että osa Gilbertin ”palkkiona” itselleen ottamista muistoesineistä oli vaihtamassa omistajaa Las Vegasissa.

OJ ilmestyi seuralaisineen paikalle. Yhdellä heistä oli ase mukana. Tilanne, kuten arvata saattaa, riistäytyi käsistä. Paikalla olleille epäonnisesti yksi huoneessa olleista oli päättänyt pistää nauhurin pyörimään kaiken varalta.

OJ keräsi mainetta myös yleisurheilussa.­

– Älä päästä ketään ulos tästä huoneesta! Luuletteko, että voitte varastaa kamojani ja myydä niitä noin vain?

Puhuja oli Simpson, ja OJ hirtettiin sanoistaan tapauksen tultua julki. OJ:sta tuli pääpukari, vaikka hän ei kantanut asetta. Syyttäjän näkemyksen mukaan kyseessä oli aseellinen ryöstö, ja koska Simpson aseella uhaten kielsi ketään poistumasta tilasta, oli tilanne tulkittavissa kidnappaukseksi.

Aseen tilaan tuonut Simpsonin ystävä Michael McClinton päätyi todistamaan OJ:tä vastaan oikeudessa. Se sinetöi ex-tähden tuomion.

– Katujen koodi vaikenemisesta ei kiinnostanut minua. Vankilat ovat täynnä noita tyyppejä. En mene vankilaan jonkun OJ Simpsonin takia. Olisiko hän tullut moikkaamaan minua telkien taakse? No ei. Paskat hänestä, McClinton kuittasi.

Oikeussalissa istui suuri määrä murhakäräjiltä tuttuja kasvoja. Heidän joukossaan oli mm. sittemmin media-alalle siirtynyt ex-syyttäjä Marcia Clark. Hän oli joutunut kantamaan päävastuun epäonnistuneesta murhaoikeudenkäynnistä. Nyt hän todisti lakiasiantuntijana Simpsonin vankilatuomiota paikan päältä.

Oikeus antoi tuomionsa 3. lokakuuta 2008, päivälleen 13 vuotta sen jälkeen, kun Simpson oli todettu syyttömäksi kaksoismurhaan. Tuomio? Mahdollisuus ehdonalaiseen yhdeksän vuoden jälkeen, mutta maksimissaan 33 vuotta vankeutta – erehdyttävän lähellä sitä 33,5 miljoonan korvaussummaa, josta Simpson oli maksanut vain rahtusen. Tuomiota pidettiin yleisesti kovana – jopa oikeusjärjestelmän kostona vuosien 1994-95 tapahtumista.

– Mikään tuossa ei ollut sattumaa. He saivat haluamansa, voittivat jatkoajalla. Se oli kosto murhaoikeudenkäynnistä, OJ:n vuoden 1995 lakitiimiin kuulunut Carl Douglas kertoi näkemyksenään.

Simpson pääsi vapaalle jalalle yhdeksän vankilavuoden jälkeen 1. lokakuuta 2017. Hän oli silloin 70-vuotias. Simpson muutti Las Vegasiin, vaikka osavaltion kuvernöörikin toivoi julkisuudessa, ettei Simpsonia nähtäisi kasinokaupungissa. Hän asuu siellä yhä.

OJ ei ole suostunut katoamaan valokeilasta eläkepäivinäkään. Nyt hän touhuaa Twitterissä, jossa jakaa mm. vinkkejä fantasy footballista uudelle yleisölle. Monille someseuraajilleen hän on kulttihahmo. ”Moi, Twitter-maailma. Tässä yours truly”, hän toteaa usein videoidensa alkuun.

Kissa, jolla on yhdeksän henkeä.

OJ Simpson on ollut amerikkalaisten huulilla, ruuduilla ja lehtien sivuilla yli 50 vuotta. Hän halusi määrittää itsensä tekojensa ja saavutustensa kautta ja piti ihonväriään sivuseikkana elämänpolullaan – kunnes se ei ollut sitä enää.

OJ Simpsonin ja Nicole Brownin avioliitto näytti ulospäin unelmaliitolta. Totuus oli aivan toinen.­

Hänen tarinansa on hämmentävä sekoitus poikkeuksellista lahjakkuutta, karismaa ja opportunismia. Hän osasi olla läheisten mukaan myös pelottava.

Simpsonin tarinaa olisi helppo pitää kliseisen varoittavana esimerkkinä vaurauden ja julkisuuden juovuttavasta vaikutuksesta ihmiseen, mutta asia ei ole niin yksinkertainen.

OJ Simpson koetteli voimakkaammin kuin kukaan muu fanin ja esikuvan välistä kuviteltua suhdetta. Kuka muu murhista epäilty olisi voinut saada hurraavat väkijoukot moottoritien varrelle, kansalaiset juhlimaan oikeuden päätöstä. Kyseessä oli OJ, hymyilevä mainoskasvo, urheilutähti ja elokuvien sympaattinen sankari. Eihän hän voisi... Mehän tunnemme hänet.

Oliko OJ:nkaan tapauksessa kyse lopulta ihonväristä vai vielä enemmän julkisuudesta ja rahasta? Olisiko tavallinen tummaihoinen kadunmies selvinnyt tuomiotta OJ:n saappaissa?

Kynnys tuomita kansansuosikkeja telkien taakse, kuten olemme saaneet huomata lukemattomista julkkisten oikeudenkäynneistä myöhempinä vuosina, on ollut korkea. Ajat ehkä muuttuvat, mutta hitaasti. Koska mehän tunnemme heidät.

OJ:n tarinan suurimman opetuksen pitäisi kuulua, ettemme oikeasti tunne ketään.

Ronald Goldman usein unohdetaan, kun puhutaan Simpsonista ja Nicole Brownista. Goldman murhattiin yhdessä Brownin kanssa kohtalokkaana iltana kesäkuussa 1994.­

OJ Simpson ja kuuluisa hetki: Jos hanska ei sovi käteen...­

OJ Simpsonin ilme sillä hetkellä, kun valamiehistö vapauttaa hänet murhasyytteistä.­

Ronald Goldmanin isä Fred janosi oikeutta murhatun poikansa puolesta. Goldmanit saivat jonkinlaisen hyvityksen murhaoikeudenkäynnistä muutamaa vuotta myöhemmin, kun Simpson katsottiin vastuulliseksi kaksoismurhiin siviilioikeudessa.­

OJ Simpson vapautui vankilasta 1.10.2017.­