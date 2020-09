Armeija pitää kiinni siitä, etteivät NHL-tähdet pysty keplottelemaan 3,5 kuukauden kasarmiajasta – ”Että suma alkaisi purkautua”

Urheilijoiden hyysääminen armeijassa on loppunut. Viranomaiset ilmoittavat, että kirkkaimmat tähdetkin joutuvat jatkossa tekemään täyden työn sotilastutkintonsa eteen, selviää Urheilulehden selvityksestä.

Keväällä 2015 kotimainen urheiluväki raivostui, kun apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin yhdenvertaisuuteen perustuva päätös vei huippu-urheilijoilta heidän erioikeutensa armeijassa.

Urheilijat olivat siihen asti pystyneet suorittamaan asevelvollisuuden lyhennettynä asepalveluksena ja osa heistä normaalista poikkeavana ajankohtana, jota oli perusteltu sillä, ettei urheilu-ura kärsisi.

Tuolloin Puolustusvoimien urheilukoulussa palvelevat urheilijat määrättiin yleensä lyhyeen, vajaan kuuden kuukauden asepalvelukseen. Palvelu saattoi sekin poiketa huomattavasti tavallisesta. Puolustusvoimien historia tuntee tukuittain tapauksia, jossa urheilun supertähtien palvelu on pitänyt sisällään vähemmän öitä kasarmilla, mutta sitäkin enemmän PR-kuvia ja medialle annettuja haastatteluja.

Esimerkiksi Jani Sievinen on kertonut Ilta-Sanomille suorittaneensa asepalveluksensa aikanaan niin, että vietti yhteensä kaksi yötä kasarmilla.

– Tottahan se on, että esimerkiksi Sievisen kohdalla homma meni noin. Se on jäänyt ihmisten mieleen, miten muutamat poikkeustapaukset suorittivat palvelunsa 1990-luvulla. Ja on niitä esimerkkejä vielä tältäkin vuosituhannelta, ettei ”kassulla” ole vietetty kovin monta yötä, Puolustusvoimien urheilukoulun johtaja everstiluutnantti Mikko Mönkkönen myöntää.

Nyt se on kuitenkin jo historiaa.

Oli kyseessä minkä tason urheilija tai nimi tahansa, varusmiespalveluun kuuluvat jatkossa sotilastutkinnon pakolliset opinnot.

– Se tarkoittaa sitä, että sotilaskoulutuksessa ollaan vähintään 3,5 kuukautta palvelusajasta.

Armeijapalvelus ei päässyt rasittamaan uimari Jari Sievistä (oik.) aikanaan. Vierellä toinen uimari Antti Kasvio.­

Komennusten määrä rajallinen

Vielä vuonna 2013 Puolustusvoimien pääesikunta ei pitänyt aiheellisena, että urheilijoiden varusmiespalvelusjärjestelmään tehtäisiin muutoksia. Se kirjoitti tuolloin lausunnossaan, että nykyisellä järjestelyllä saadaan motivoituneita huippu-urheilijoita suorittamaan asevelvollisuuslain edellyttämä varusmiespalvelus, joka tukee yleistä asevelvollisuutta ja maanpuolustustahtoa kansalaisten keskuudessa.

Vain pari vuotta myöhemmin, apulaisoikeusasiamiehen linjanvedon jälkeen, pääesikunnan mielipiteet vaihtuivat. Se muutti urheilukoulun ohjeita ja kiristi käytäntöjään urheilijoita kohtaan.

Nykyisin urheilukoulussa palvelevien palvelusaika määräytyy samalla tavalla kuin kaikilla muillakin armeijassa. Johtajakoulutuksen suorittavien palvelusaika on 347 vuorokautta, erityistehtäviin päätyvien 255 ja miehistöllä 165. Toinen muutos on, että urheilijat astuvat palvelukseen jatkossa yhtä aikaa. Poikkeavat aloitusajankohdat poistuivat, eli urheilukoulussa astutaan palvelukseen joko huhtikuussa tai lokakuussa.

Urheilukoulussa palvelevat saavat toki urheilukomennuksia, mutta niiden määrä on rajallinen. Enimmillään niitä voi olla 45 vuorokautta 165 päivässä. Vuoden palvelevilla – joita urheilukoulun urheilijoista on noin 70 prosenttia – komennuksia voi olla 95 vuorokautta.

Takavuosien löyhemmät linjaukset elävät enää vain mielikuvissa: Patrik Laineen, Lauri Markkasen, Aleksander Barkovin ja kumppanien tulevaisuuden asevelvollisuus ei hoidu pelkkiä PR-kuvia napsimalla, vaan metsäleiritkin tulevat heille tutuiksi.

Jos he suorittavat asevelvollisuutensa varusmiespalveluna, jokainen NHL-miljonäärikin viettää sotilaskoulutuksessa vähintään 3,5 kuukautta.

– Meidän olemassaolomme perusta on kouluttaa tiedusteluryhmiä poikkeusolojen tarpeisiin. Emme päästä enää kiekkoa längistä läpi sen suhteen, että joku sotilastutkinnon kannalta olennainen asia jätettäisiin välistä. Se suoritetaan kunnolla, sillä jos sitä ei tehdä, niin meitäkään ei urheilukouluna tarvita. Nykyisellään palvelusaikaa ei voi pienentää enää yhtään, Mönkkönen kertoo.

Samaan hengenvetoon hän huomauttaa, että urheilukoulu on myös osa suomalaisen huippu-urheilun valmennusjärjestelmää. Urheilukoulun täytyy koulia urheilijoista hyviä sotilaita, mutta myös varmistaa näiden huippu-urheilu-uran jatkuminen.

Räikkönen armeijan vihreissä 2000.­

Siinäkin Mönkkönen näkee urheilukoulun tällä hetkellä onnistuvan kiitettävästi, sillä moni huippu haluaa suorittaa palveluksensa Kaartin jääkärirykmentissä Helsingissä sijaitsevassa Puolustusvoimien urheilukoulussa.

Vuosittain urheilukouluun hakee noin 400 urheilijaa, joista kolmannes saa paikan. Hakijat ovat tavallisesti Suomen eturivin urheilijoita suoraan kansalliselta huipulta. Viime vuosina urheilukouluun hyväksyttyjä urheilijoita ovat esimerkiksi kiekkoilijat Jarno Kärki ja Christian Heljanko, jalkapalloilija Santeri Hostikka ja kuulantyöntäjä Arttu Korkeasalo.

Yksi urheilijaryhmä kuitenkin loistaa listoilta poissaolollaan.

Vuonna 2011 palvelunsa suorittivat Mikko Koivu, Mikael Granlund ja Sami Vatanen – suuren mediaspektaakkelin ympäröimänä. Sen jälkeen armeijan on suorittanut vain yksi suomalainen NHL-pelaaja. Hän oli Henri Jokiharju, joka suoritti palveluksensa viime kesänä.

Taalakaukaloiden suomalaisia supertähtiä ei ole armeijan harmaissa nähty.

– Se on kieltämättä vaikea yhtälö. Huippu-urheilu on muuttumassa yhä nuorempien miesten areenaksi ja maailmalle lähdetään aiempaa aikaisemmin. Silti asevelvollisuus pitäisi hoitaa, Mönkkönen näkee.

Sami Vatanen ja Mikael Granlund Lahden Urheilukoulun saapumiseränsä infotilaisuudessa kesäkuussa 2011.­

”Haittaa uralle”

Jääkiekossa pelaaja voidaan varata NHL:ään 17-vuotiaana, mutta armeijaan edellytetään 18 vuoden ikää. Silloin lahjakas pelaaja voi olla jo taalakaukaloissa pelaamassa tai ainakin totuttelemassa niihin. Jalkapallossa ulkomaisiin akatemioihin lähdetään sitäkin nuorempana, ja 18-vuotiaana huippulupaukset kolkuttelevat jo edustusjoukkueiden ovia.

Missä välissä lahjakas jalkapalloilija tai jääkiekkoilija ehtisi armeijaan?

Suomalainen pitkän linjan pelaaja-agentti näkee tilanteen ongelmallisena, eivätkä ulkomaiset seuratkaan silittele lomakuukausina armeijaan lähtevien pelaajien päitä.

– Urheilukoulussa toimitaan omien ohjeistusten mukaan ja en epäile hetkeäkään, etteivätkö he tekisi parhaansa, jotta urheilija pystyisi jatkamaan uraansa mahdollisimman sujuvasti, asian arkaluontoisuuden takia nimettömänä pysyttelevä pelaaja-agentti muotoilee.

– Mutta ei se sitä faktaa poista, että armeijasta koituu haittaa urheilijan uralle. Varsinkin, kun kyse on siitä ratkaisevasta ja kriittisestä iästä, jolloin pitäisi nousta uudelle tasolle. Ei se auta, jos on metsässä ampumassa pyssyllä, kun kaverit maailmalla treenaavat tai lepäävät.

Ehtiihän armeijaan myöhemminkin, sillä velvollisuus ase- ja siviilipalveluksen suorittamiseen päättyy sen vuoden lopussa, jolloin täyttää 30 vuotta. Puolustusvoimien urheilukoulussa suhtaudutaan kuitenkin nihkeästi asepalveluksen lykkäykseen, sillä käytäntö on osoittanut, että asepalveluksen suorittaminen maailmalle lähdön jälkeen on usein hankalaa.

Siihen on muutama luonnollinen syy. Ikää on kertynyt, ja koti ja perhekin saattavat olla ulkomailla. Oman ongelmansa saattavat aiheuttaa myös kalliit vakuutukset, jotka hankaloittavat pelaajien esiintymistä esimerkiksi jääkiekon MM-kisoissa: jos pelaajalla ei ole sopimusta seuraavaksi kaudeksi, hän itse tai maan kiekkoliitto joutuvat hankkimaan tälle usein kymmenientuhansien arvoisen vakuutuksen.

– Kuka urheilijan vakuutuksen armeijassa maksaa? Ei kai se voi olla urheilijan itsensä vastuulla? pelaaja-agentti kysyy.

Mikko Koivu suoritti varusmiespalveluksensa 2011. Kuva Nurmeksesta ampumaleiriltä.­

Vastaus on se, että vastuu on pelaajilla itsellään. Jokainen asevelvollisuutta suorittava on puolustusvoimien vakuuttama, mutta vakuutukset ovat kaikille samat. Se ei luonnollisesti lohduta esimerkiksi NHL-pelaajaa, jolle lievä polvivamma tulee paljon kalliimmaksi kuin kaupan alalla työskentelevälle tupakaverille. Pahimmillaan ura voi katketa ja tienestit loppua armeijassa tapahtuvaan loukkaantumiseen.

Se onkin aiheuttanut reippaita vastareaktioita urheilijoiden taustajoukoissa.

– Jos urheilija ei halua mennä armeijaan, suosittelen heitä lykkäämään asepalvelusta niin kauan kuin pystyy. Vanhemmalla iällä voi tulla joku sopiva loukkaantuminen, joka sitten vapauttaa palveluksesta, agentti toteaa.

Loukkaantumisen täytyy kuitenkin olla aito.

” Toivottavasti urheilijat ymmärtävät sen, ettei manageri tai seura joudu siitä vastuuseen, jos urheilija yrittää keplotella asevelvollisuudesta tai sen suorittamisen kanssa on muita epäselvyyksiä. Se on urheilija itse, joka joutuu lain eteen.

Puolustusvoimien historia tuntee niitäkin tapauksia, joissa urheilija on saanut varusmiespalveluksesta kokonaan vapautuksen jonkin fyysisen esteen vuoksi, mutta on samaan aikaan pystynyt harjoittamaan kovapalkkaista ja kovaa fyysistä suorituskykyä edellyttävää ammattiaan toisaalla.

Nyt vapautukseen vaaditaan kutsuntalääkärin mielipide, joten ulkomaisten seurojen lääkärien vakuuttelut eivät auta. Niiden avullakin on vuosien saatossa yritetty päästä eroon kutsusta harmaisiin.

Puolustusvoimille ei ole uutinen, että kaikki urheilijat eivät ole tulossa suorittamaan asevelvollisuutta innosta hyppien.

– Tiedämme tarkkaan sen, että tällaistakin ajattelutapaa on ilmassa. Toivottavasti urheilijat ymmärtävät sen, ettei manageri tai seura joudu siitä vastuuseen, jos urheilija yrittää keplotella asevelvollisuudesta tai sen suorittamisen kanssa on muita epäselvyyksiä. Se on urheilija itse, joka joutuu lain eteen. Asevelvollisuus on aina yksilön vastuulla, everstiluutnantti Mönkkönen muistuttaa.

Niitäkin tapauksia on, jossa huippu-urheilija on joutunut poliisin kiinniottamaksi.

Alkuvuonna 2008 poliisit ottivat Venäjällä pelanneen jääkiekkoilija Tony Salmelaisen huostaansa maaottelun jälkeen, sillä tämän lykkäysanomus oli vanhentunut. Myöhemmin samana vuonna Salmelainen tuomittiin 45 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen sotilaskarkuruudesta, sillä hän ei ollut saapunut palveluspaikkaansa määräajassa, eikä lykkäysanomusta toimitettu puolustusvoimille ajoissa.

Vastaavat tapaukset ovat kuitenkin olleet äärimmäisen harvinaisia, eikä Mönkkönen usko niiden yleistyvän jatkossakaan. Siitä hän on kuitenkin hieman huolissaan, että urheilijoiden ja näiden taustajoukkojen suhtautuminen asevelvollisuutta kohtaan on voinut muuttua aiempaa vastahankoisemmaksi.

– Sehän on trendi kaikessa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ollaan valtavan ehdottomia oman kannan suhteen, eikä sitä muuteta tai siitä jousteta tippaakaan. Silloin lähtökohta asevelvollisuuden suorittamiselle on jo valmiiksi hankala, jolloin se varmasti voi vaikuttaa urheilu-uraankin.

– Minä uskon kuitenkin siihen, ettei asepalveluksen suorittaminen katkaise yhdenkään huipun urheilu-uraa. Uskon vilpittömästi jopa siihen, että sotilaskoulutus voi antaa urheilu-uralle jotain lisää.

Jokiharjulle kehuja

Urheilukoulussa monen henkinen kantti kasvaa, kun urheilija joutuu suoriutumaan eri asioista sekä henkisesti että fyysisesti väsyneenä.

Urheilukoulussa urheilijat pääsevät uniikkiin ympäristöön, jossa he näkevät muiden lajien huippujen arkea ja harjoittelua.

Urheilukoulussa urheilijat eivät ole amatöörien käsissä, vaan valtaosa henkilökunnasta on sotilasuransa lisäksi myös ammattivalmentajatutkinnon suorittaneita.

Puolustusvoimien urheilukoulun valmennuspäällikkö Jari Karinkanta luettelee asioita, joista he ovat saaneet kiitosta palveluksen suorittaneilta urheilijoilta. Entinen ampumahiihtomaajoukkueen päävalmentaja Karinkanta jakaakin Mönkkösen näkemyksen siitä, ettei urheilukoulussa suoritettu palvelus koidu yhdenkään urheilijan uran kohtaloksi.

– Se on mielestäni tärkeää ymmärtää, ettei palvelus tarkoita esimerkiksi kesäharjoittelujakson jäämistä väliin. Me teemme jokaisen urheilijan kanssa henkilökohtaisen palvelussuunnitelman, jossa on päiväkohtaisesti mietitty urheilijan palvelus sotilastutkinnon ja urheilu-uran yhdistämisen kannalta. Kuuntelemme urheilijoita, seuroja ja liittoja, jotta asiat sujuisivat urheilijan kannalta mahdollisimman hyvin.

Joustavuuttakin urheilukoululla lain vaatimissa mitoissa on, jos tarve sitä vaatii.

Jarkko Nieminen Hennalan varuskunnassa 2007.­

Karinkanta myöntää, että joissain tapauksissa asevelvollisuuden suorittaminen johonkin tiettyyn aikaan ei ole urheilijalle järkevintä. Esimerkiksi Kalle Rovanperän piti suorittaa palveluksensa tänä talvena, mutta hän viihtyi armeijan harmaissa vain muutaman päivän. Tehdaskuljettajan sopimus Toyotan WRC-talliin tarkoittaa paljon ylimääräistä työtä nuorelle rallitähdelle. Niin paljon, että sotilastutkinnon vaatimien pakollisten harjoitteiden yhteensovittaminen kalenteriin kävi mahdottomaksi.

Urheilukoulussa oltiin Rovanperän tilanteessa ymmärtäväisiä ja nuorukaisen palvelus siirrettiin tulevaisuuteen. Varusmiespalvelus pyritään nykyisin suorittamaan yhtenä pötkönä ja ilman ylimääräisiä keskeytyksiä, mutta poikkeustapauksissa joustoakin löytyy.

– Eihän Rovanperän tilanne tavallinen ole, mutta joustavuuden ja yhteistyön pitää olla toimintamme ydinarvoja.

Rovanperän asepalveluksen siirtäminen toi puolustusvoimille paljon kehuja urheiluväeltä. Lisää iloittavaa urheilukoulu sai aiemmin samana vuonna, kun jääkiekkoilija Henri Jokiharju suoritti palveluksensa. Tällä kaudella NHL-paikkansa lopullisesti vakiinnuttanut puolustaja oli viime kesän armeijan harmaissa.

– Henri oli erittäin motivoitunut ja suoritti asepalveluksensa hienosti. Se oli häneltä fiksu päätös suorittaa palvelus tässä vaiheessa. Nyt hän voi keskittyä täysillä NHL-uraansa, Karinkanta kehaisee.

Puolustusvoimissa toivotaan, että Jokiharjun esimerkki tuo tulevina vuosina armeijaan lisää NHL-pelaajia. Taalakaukaloissa pelaa kymmeniä suomalaisia, jotka eivät ole vielä suorittaneet asevelvollisuuttaan. Moni kiekkoilijoista on vielä nuori ja takaikäraja on kaukana, mutta asevelvollisuus täytyy silti pitää mielessä.

– Toivotaan, että NHL-pelaajien suma alkaa lähivuosina purkautua. Se on karhunpalvelus pelaajalle itselleen, jos sitä lykätään koko ajan yhä myöhemmäksi.

”Se on aina jostain pois”

Henri Jokiharju on puolustusvoimille myös tärkeä imagovoitto.

Hän oli ensimmäinen suomalaisista uuden sukupolven NHL-pelaajista, joka suoritti asepalveluksen. Kaiken tämän päälle asepalvelus ei näyttänyt vaikuttavan ainakaan haitallisesti puolustajan NHL-uraan, sillä Jokiharju on kuluvana kautena ollut yksi taalakaukaloiden iloisemmista suomalaisyllättäjistä.

Mutta kuinka hyvä Jokiharju olisi tällä kaudella ollut ilman kasarmilla vietettyä kesää? Se lienee kysymys, jota moni NHL:ssä tälläkin hetkellä kiekkoilevista suomalaisnuorista miettii.

Puolustusvoimien henkilökunta luonnollisesti vakuuttelee urheilukoulun vahvuuksia ja sen rasituksia urheilu-uralle, mutta totuus ei liene aivan yhtä mustavalkoinen.

Porista löytyy uimari, jolla on näkemystä asiaan.

– Jos ajattelee puhtaasti urheilun kannalta, niin tietenkin se haittaa urheilu-uraa. Ei siitä ole kysymystäkään: Jos olet metsässä leirillä, niin et pysty silloin treenaamaan fysiikkaa, tekniikkaa tai lepäämään. Se on aina jostain pois.

Kokonaisuutena armeija sen sijaan voi tuoda ihan hyvää vaihtelua urheilijan arkeen. Niin kävi esimerkiksi minulle, Matti Mattsson sanoo.

Uinnin MM-pronssimitalisti suoritti varusmiespalveluksensa urheilukoulussa lokakuussa 2016. Toisin kuin edellisillä uinnin MM-kisamitalisteilla Jani Sievisellä tai Antti Kasviolla, Mattssonilla asepalvelus ei ollut ohi muutamassa yössä. Puoli vuotta palvellut porilainen kertoo viettäneensä pelkästään metsäleirillä yli kuukauden päivät.

– Tiesin, millainen esimerkiksi Sievisen palvelus aikanaan oli, mutta ei se minua haitannut. Maailma muuttuu ja sen mukaan mennään, mikä yleinen käytäntö on. Enää urheilijat eivät pääse muita helpommalla ja minulle se oli ihan ok. Olin aina halunnut suorittaa armeijan kunnolla, Mattsson kertoo.

Hänelle asepalvelus tuli erinomaiseen aikaan. Takana oli Rion olympialaisiin päättynyt projekti, joka oli vaatinut paljon. Mattssonin takki oli olympialaisten jälkeen tyhjä, eikä paluu uima-altaaseen ollut syksyllä ensimmäisenä mielessä.

” Olisi mielestäni aika hölmöä sanoa, että kaikille urheilijoille se on automaattisesti hyvä asia henkisen kasvun kannalta.

Armeija oli hyvä paikka tyhjentää pää ennen uuden projektin alkua.

– Henkisesti se teki hyvää, kun ei tarvinnut varsinkaan P-kaudella katsella kaakeleita, vaan paluu urheilijan elämään alkoi hiljalleen vasta sen jälkeen.

– Silti armeija on kaksipiippuinen juttu urheilu-uralle. Olisi mielestäni aika hölmöä sanoa, että kaikille urheilijoille se on automaattisesti hyvä asia henkisen kasvun kannalta. Ihmisiä me urheilijatkin olemme ja varsin erilaisia: vaikka minulle jäi armeijasta hyviä muistoja, jollekin toiselle se voi olla henkisesti tosi paha paikka, joka ei auta yhtään urheilu-uraa. Kun treenit kärsii, se voi olla koko urallekin kohtalokas puolivuotinen.

Mattsson ymmärtää hyvin urheilijoiden ja näiden taustajoukkojen ristiriitaisen suhtautumisen armeijaan.

– Onneksi ei ole minun asiani päättää, onko nykyjärjestelmä oikein vai väärin. Ymmärrän oikein hyvin, että esimerkiksi nuorien taiteilijoiden tai yritysjohtajienkin ura kärsii, eikä se ole tasa-arvoista, että urheilijat saavat vapautuksia. Toisaalta taas urheilijan ura ei ole yleensä kovin pitkä. Onhan se iso siivu, jos joku menettää urastaan puolisen vuotta, mutta eihän siinä vaihtoehtoja tällä hetkellä ole. Nyt mennään näin ja tuoko tulevaisuus jotain muuta, sen näkee sitten.

Granlund kuului joukkoon jääkiekkoilijoita, joiden suorittama asepalvelus 2011 nousi otsikoihin.­

Onko mikään muuttunut?

Valtaosa urheilijoista suorittaa tällä hetkellä asepalveluksena kasarmeilla ympäri Suomea niin kuin aina ennenkin. He käyvät armeijaa ”mattimeikäläisten” kanssa samaan aikaan, mutta lähtevät iltaisin esimerkiksi liigajoukkueiden harjoituksiin. Urheiluvapaat koskevat kaikkia tavoitteellisesti harjoittelevia varusmiehiä, eivät pelkästään urheilukouluun valittuja.

Urheilukoulun kansallisista huipuista valtaosa suorittaa palveluksena entiseen tapaan: urheilukomennuksia saattaa olla kymmeniä päiviä, mutta varusmiespalvelu on silti kovaa puurtamista urheilu-uran ja sotilastutkinnon suorittamisen välillä.

Mattssonin kaltaisille maailmalla meritoituneille urheilijoille asepalvelus on sen sijaan muuttunut. Heillä ei ole samoja vapautuksia kuin kollegoilla takavuosina.

Tai niin puolustusvoimat tällä hetkellä ainakin vahvasti viestii.

Todellisuus nähtäneen tulevina vuosina, kun maamme tämän hetken kirkkaimpien urheilijoiden pitäisi astua palvelukseen. Millainen asepalvelus Patrik Laineella, Mikko Rantasella, Lauri Markkasella tai Aleksander Barkovilla on?

Vasta sitten nähdään, onko mikään muuttunut.