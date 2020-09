Tuukka Salonen jäi sormuksestaan roikkumaan harjoituskentän aitaan – kirpputorin myyjämummo meni shokkiin nähtyään luun törröttävän

Tuukka Salonen ehti kokea monenlaista jalkapalloilijan urallaan.

Saksassa kausina 2000–09 lähes 300 jalkapallon ammattilaisottelua pelannut ja yli 60 maalia tehnyt Tuukka Salonen, 43, koki viimeisessä työpaikassaan, entisessä pääsarjaseura KFC Uerdingenissa, karmaisevan onnettomuuden, minkä vuoksi hänen vasemman kätensä nimetön jouduttiin amputoimaan.

– Jäin aamutreenin jälkeen treenaamaan yksin stadionille, jossa kenttämestari tietysti ehti laittaa portit kiinni. Päätin kiivetä porttien yli, mutta jäin sormuksestani kiinni aitaan. Kun hyppäsin alas, sormi repesi.

Salonen ei saanut tilanteen jälkeen kaivettua kännykkäänsä esiin vasemmasta taskustaan, vaan meni läheiselle kirpputorille pyytämään apua.

– Paikalla ollut vanha mummo meni shokkiin, kun verta roiskui kaikkialle ja luu törrötti ulkona. Seuraava ihminen pystyi jo vähän auttamaan. Onneksi osasin saksaa hyvin, Salonen kertoo ja jatkaa:

– Sormi jouduttiin amputoimaan viikon jälkeen, kun se tikkauksen jälkeen tummeni. Sormen puutteesta ei ole ollut suuremmin muuta haittaa, mutta välillä kaupassa vaihtorahat putoilevat lattialle.

Kenkäkauppaa Bayern-koutsin kanssa

Kasvattajaseurassaan TPS:ssa Salonen ehti pelata Veikkausliigaa 54 ottelua kausina 1996-2000 ennen kuin siirtyi Saksaan valmentaja Siegfried Melzigin välittämänä. TPS:ssa Salonen ehti voittaa 1996 SM-pronssin ja Suomen cupin hopean sekä pelata Intertoto-cupia ja tehdä maalin voittopelissä HJK:ta vastaan.

Ensimmäinen seura Saksassa oli TSG Hoffenheim, joka pelasi tuohon aikaan Saksan viidennellä sarjatasolla Verbandsligassa. Salosella on muistikuvia tuolta ajalta, kun hän osteli Bayern Münchenin nykyiseltä päävalmentajalta Hansi Flickiltä pelikenkiä.

– Flickillä oli urheiluvälinekauppa Hoffenheimin lähellä pikkukylässä. Hän ei antanut tossuista edes alennusta, vaikka pyysin useasti. Ostin Flickiltä aina Adidaksen World Cupit, Salonen muistelee.

Hoffenheimin myöhemmän kohoamisen suurseuraksi Salonen osasi osittain aavistella, vaikka seura ei pelannut vielä tuolloin Sinsheimin modernilla stadionilla. Hoffenheim nousi neljännelle sarjatasolle 2000.

– Kylässä mäen päällä oli pieni stadion, joka oli vain vähän isompi kuin Turussa Yläkenttä. Olin nuorena sen verran naiivi, etten tajunnut silloin ihan seuran täyttä potentiaalia.

Lopulta Salonen pelasi Saksassa kauteen 2009 asti. Hänen seurojaan olivat maan kolmos- ja nelosliigoissa SV Elversberg, Eintracht Bad Kreuznach, FSV Frankfurt, 1. F.C. Feucht, Chemnitzer F.C. ja Uerdingen.

Jossain vaiheessa Salonen alkoi hoitaa sopimusasiansa itse, kun Melzig otti hänen mielestään liikaa sopimuksista, vaikka ei ollut edes virallinen pelaaja-agentti.

Tuukka Salonen elelee tätä nykyä Kanadassa.­

Boatengeja vastaan

Salonen on myös ainoa suomalaispelaaja, joka on voittanut Saksassa maalikuninkuuden. Tämä tapahtui Mainzin seudulla Eintracht Bad Kreuznachtissa Oberliigassa kaudella 2001–02, jolloin Salonen teki 32 ottelussa 21 maalia Saksan neljännellä sarjatasolla.

– Pelasin Regional-liigassa muun muassa Herthaa vastaan matsin, jossa olivat vastustajina molemmat Boatengin veljekset, mikä kertoo tasosta Saksan pienemmissäkin liigoissa. Vuoden 2014 Saksan maailmanmestarijoukkueessa oli mukana monta sellaista pelaajaa, joita vastaan olin pelannut, kun he olivat nuoria.

Melkoinen kokemus Saloselle oli myös Chemnitzerin riveissä pelattu vieraspeli hampurilaista St. Paulia vastaan.

– Vanhalla Millerntorilla fanit olivat puolen metrin päässä pelaajista ja AC/DC:n ”Hells Bells” raikui kauittimista. Chemnitzerin fanit olivat äärioikeistolaisia ja St. Paulin anarkisteja. Savupommien takia keskeytetyn ottelun jälkeen meni kaksi tuntia ennen kuin pystyimme poistumaan poliisisaattueessa stadionilta.

Oma akatemia Kanadassa

Vuodesta 2011 alkaen Salonen on asunut Kanadassa Sarah-vaimonsa ja kolmen poikansa kanssa. Salonen perusti Niagara Fallsiin oman jalkapallokoulun TS Soccer Factoryn, joka keskittyy talenttivalmennukseen.

Salosella on ryhmässä 30 junioripelaajaa, tyttöjä ja poikia. Koska Niagara Falls on aivan Yhdysvaltain rajalla, Salosen firmalla on toimintaa jonkin verran naapurimaankin puolella.

– Meitä on firmassani minä ja assistenttini. Veljeni Akusti Salonen käy Suomesta silloin tällöin auttamassa. Kanadassa jalkapallo on vielä heikolla pohjalla, vaikka junioritoimintaa on paljon.

Suomessa Salonen ei ole ehtinyt käydä kymmeneen vuoteen.