Olli Jokinen kertoi, että Mike Keenan oli muuttunut pehmeäksi – sen jälkeen halli Calgaryssä hiljeni ja valmentajan kopissa alkoi palautetuokio

–Mike Keenanin (oik.) vaikutus uraani on iso. Hän kouli Floridassa kovalla kädellä ja raippaa tuli isosti, mutta se aika kovetti ja opetti, Jokinen kertoo.

Entinen NHL-tähti Olli Jokinen, 41, on vanhan liiton karaisema, mutta uuden liiton valaisema valmentajakokelas. Tähtäin on NHL:ssä.

Mies vaaleanpunaisessa hupparissa ja lippalakissa kiitää sähköpotkulaudallaan pitkin usvaista puistotietä.

Floridan helteistä ja palmuista ei ole tietoakaan uneliaassa Eiranrannassa. Harmaa ja sateinen heinäkuinen aamupäivä tarjoaa vaihteeksi tuttua puoltaan Suomen vaihtelevasta kesästä, mutta solakassa kunnossa olevaa Olli Jokista hymyilyttää.

– Ei haittaa yhtään. Päinvastoin. Täydellistä vaihtelua, Jokinen myhäilee saapuessaan rantakahvilan pihaan.

Pitkän ja komean uran NHL:ssä tehnyttä Jokista, 41, ei normaalisti pahemmin näy Suomessa.

Jos maailmantilanne olisi toinen, Jokinen olisi nytkin tuhansien kilometrien päässä kotonaan Floridassa. Todennäköisesti jäähallissa luistimet jalassa opettamassa junioreita.

Sen sijaan Jokinen on perheensä kanssa viidettä viikkoa lomailemassa toisessa kodissaan Helsingin ydinkeskustassa.

Katerina ja Olli Jokinen viettävät tänä vuonna 20-vuotishääpäiväänsä. Kuva pariskunnasta vuodelta 2018.

Floridan osavaltiossa koronapandemiatilanne riehuu sen verran pahana, että Jokisen perhe pakkasi laukut ja suuntasi Suomeen vielä määrittelemättömäksi ajaksi.

Taakse jäi perheen kissojen ja koirien lisäksi uusi intohimo ja työpaikka, SF Hockey Academy, jonka Jokinen perusti yhdessä entisten NHL-pelaajien Radek Dvorakin, Petr Sykoran ja Tomas Vokounin kanssa.

SF Hockey Academylla on joukkueet neljässä ikäluokassa (U18, U16, U13, U12), mutta työt kiekkoakatemiassa ovat toistaiseksi tauolla koronapandemian takia.

Nyt Jokisella on ollut aikaa perheelle ja uusille harrastuksille, kuten kesän hittilajille padelille, johon entinen huippuhyökkääjä on hurahtanut tänä kesänä Suomessa.

Pelkkää padelia ja lomailua kesä ei ole ollut. Jokinen haluaa tehdä uuden uran valmentajana, mikä vaatii ahkeraa lajiopiskelua ja kontaktien luomista. Parhaillaan hänellä on virityksiä Euroopan suunnalla, mutta siitä lisää jutun loppupuolella.

Intohimoinen kiekkomies tähyää uudessa ammatissaan korkealle.

– Valmentaminen ammattilaistasolla kiinnostaa. Päävalmentajan paikka NHL:ssä on unelma ja tavoite. Se voi kuulostaa ehkä jonkun mielestä hullulta, mutta olen aina sanonut asiat aika suoraan ja turhia kiertelemättä, Jokinen ilmoittaa.

”Päällikkö” ei ole pitänyt itsestään meteliä viime vuosina, mutta henkinen valmentajapolun raivaus alkoi jo 2010-luvun alussa esimerkkien kautta.

Pelin evoluutio

Pitkä, 17 vuotta kestänyt ura NHL:ssä ja kansainvälisessä huippukiekossa on jättänyt jäljet. Jokinen näki, pureskeli ja oppi etenkin pohjoisamerikkalaista kiekkokulttuuria laaja-alaisella skaalalla.

Kuopiosta maailmalle lähtenyt keskushyökkääjä koki pelin evoluution ja NHL-kulttuurin eri murrosvaiheet omakohtaisesti 1990-luvun lopulta 2010-luvun puoliväliin.

– Olen ollut onnekas, kun olen päässyt pelaamaan joukkueissa, joissa on ollut Hall of Fame -pelaajia ja -valmentajia.

Pelipankin rikastuttamisen lisäksi Jokinen pääsi näkemään matkan varrella kirjavan joukon valmentajia, joista osa on vaikuttanut siihen, millaiseksi valmentajaksi Jokinen itse haluaa kehittyä.

– En ala kopioida ketään. Oma tyyli tulee sieltä sitten aikanaan. Paljon on tullut nähtyä erilaisia hahmoja sekä tapoja joilla asioita hoidetaan. Parhaat koutsit ovat olleet niitä, jotka rakastavat lajia ja omistautuvat sille eivätkä jätä yhtään kiveä kääntämättä, Jokinen luonnehtii.

Jokisen silmistä ja elekielestä näkee, ettei rakkaus lajiin ole sammunut peliuran jälkeen. Se on vain muuttanut muotoaan. Puheenvuorot ovat pitkiä ja painokkaita. Näkemyksiä riittää. Äänensävy on paikoitellen poikamaisen innostunut. Välillä kädet heiluvat mukana vahvistamassa viestiä.

– Mike Keenanin vaikutus uraani on iso. Hän kouli Floridassa kovalla kädellä ja raippaa tuli isosti, mutta se aika kovetti ja opetti. Siinä sai laittaa itsensä täysillä likoon. Sen koulun jälkeen ei ole tarvinnut enää jännittää valmentajia. Hän oli myös ensimmäinen koutsi, joka aidosti luotti minuun, Jokinen kehuu.

Calgary Flamesissa puikoissa ollut Brent Sutter nousee myös Jokisen valmentajalistalla korkealle.

– Arvostan sitä, miten hän koutsasi ja johti joukkuetta ja millaisia treenejä hän veti. Välillä on ollut valmentajia, jotka eivät ole olleet hyviä kommunikoimaan ja siksi he välttelivät 1–1-kohtaamisia tai eivät sanoneet suoraan asioita kovan statuksen pelaajille. Tähtipelaajille ei uskalleta sanoa välillä niin kovasti kuin pitäisi sanoa, mutta Sutterilta tuli suora palaute kaikille. Silloin pelaaja tiesi, mitä häneltä odotetaan, Jokinen perustelee.

Kun peliuran ehtoopuolella Jokinen oli mentorina monille nuorille pelaajille, hän pani merkille yhden puutteen organisaatiosta riippumatta.

– Monella pelaajalla on hirveä kynnys mennä koutsin koppiin kysymään, mitä hän voi tehdä paremmin auttaakseen joukkuetta ja omaa kehitystään. Jos valmentaja ei pysty antamaan siihen vastausta, silloin valmentaja ei tiedä mitä hän tekee eikä myöskään pelaajan vahvuuksia, Jokinen naulaa.

Brent Sutterin valmennustyylissä näkyi muutos Jokisen (vas.) aikakaudella. Kuva vuodelta 2012, penkillä vieressä Calgaryn silloinen tähtihyökkääjä Jarome Iginla.

Parhaimmillaan Jokinen oli lähes 40 maalin ja yli 90 pisteen sentteri NHL:ssä, mutta peliuran kirkkaimmat oivallukset hän sai uran loppuvaiheessa, usein juuri suorasukaisen palautteen kautta.

– Brent Sutter muutti ajatusmaailmaani Calgaryssa, kun palasin sinne ja tein kahden vuoden diilin. Sutter kysyi, olenko 30 maalin mies. Sanoin, että mielestäni olen.

Sutter oli eri mieltä. Hän näki Jokisen tankissa korkeintaan yhden 30 maalin kauden. Jokisen pelaajaprofiili oli jäyhän kanadalaisluotsin mielestä liian yksipuolinen.

– Sillä statuksella ja leimalla ei pitkälle mennä. Hän loi uudet odotukset: Pelaa vastustajan parhaita vastaan, pelaa enemmän ali- kuin ylivoimaa, ota enemmän oman pään aloituksia. Pisteet olivat toissijaisia. Se oli helppo hyväksyä ja nautin pelaamisesta. Niiden kahden vuoden aikana pelasin mielestäni urani parasta jääkiekkoa, Jokinen kertoo.

Lisää kerroksia tuli peliuran viimeisinä vuosina, kun peliaika ja rooli pienenivät.

Jokinen alkoi katsoa entistä tarkemmin lajia ja pelaamista valmentajan näkökulmasta. Lopullisen sysäyksen antoi Winnipegin päävalmentaja Paul Maurice, joka on edelleen Jetsissä.

– Hän sanoi, että mieti tätä hommaa niin, että olisin itse vetelemässä naruja, päättämässä roolituksista, vastakkain peluutuksista sekä pelisysteemiä koskevista jutuista. Sen jälkeen oli helpompi suhtautua silloiseen rooliini ja analysoida peliä enemmän valmentajan näkökulmasta. Se muutti lisää ajatusmalliani, Jokinen sanoo.

Huutaminen on ohi

Jokinen on nähnyt omin silmin valmennuskulttuurin muutoksen Pohjois-Amerikassa.

Autoritäärinen johtamistapa oli normaali tapa johtaa joukkuetta vielä 1990-luvulla ja 2000-luvulla, mutta 2020-luvun taitteessa yksipuolisen huutovalmentamisen tenho on katoamassa.

Ihmisläheisempi johtamistapa on läpivalaissut lajin globaalisti. Oli kyse sitten junioripelaajista tai ammattilaisista.

Vanha liitto, joka vannoi pelolla ja pakottamisella johtamiseen, alkoi menettää otettaan NHL:ssä ensimmäisen kerran 2010-luvun taitteessa.

Rautanyrkin maineella varustettu Keenan oli Jokisen valmentaja myös Calgaryssa vuosina 2009–10, mutta vuosikymmenen lopulla johtamistyyli oli hioutunut astetta salonkikelpoisemmaksi.

– Calgaryssa jätkät tiesivät, että olin käynyt Keenanin koulun kerran läpi. Ensimmäisen viikon jälkeen toimittajat kysyivät, onko touhu yhtä tiukkaa kuin aiemmin. Sanoin, että Keenan on ihan eri äijä, oikea softy. Ero oli kuin yöllä ja päivällä, kun vertasi Floridan-vuosiin, Jokinen muistelee.

Keenan sai tietenkin lukea luottohyökkääjänsä kommentit seuraavan aamun lehdestä. Ennen aamujäätä Jokinen sai kutsun kuntosalin vieressä sijaitsevaan valmentajan koppiin.

– Kuntovalmentaja ei saanut laittaa musiikkia ollenkaan soimaan, kun muut alkoivat vetää kuntopiiriä. Keenan veti minut toimistoonsa ja huusi kurkku suorana: Mitä v****a sä menet lehteen sanomaan tuollaista! Pitääkö minun palata samanlaiseksi mulkuksi vai, koska en halua olla enää sellainen, Jokinen kertoo.

Jokinen ja valmentaja Mike Keenan juttutuokiolla vuoden 2005 jääkiekon MM-kisoissa Itävallassa.

Valmennusmetodien muokkaaminen ja jatkuva päivittäminen on elinehto, jos aikoo pysyä kilpailussa mukana.

Jokista Winnipegissä valmentanut Maurice aloitti päävalmentajana NHL:ssä jo 29-vuotiaana kaudella 1996–97. Maurice erottui joukosta ihmisläheisemmällä johtamistyylillään jo varhaisessa vaiheessa, mutta kanadalaisvalmentaja koki ”valaistuksen” vasta työsulkukaudella 2012–13 Venäjällä.

– Maurice tunsi, että hänestä tuli valmentaja vasta kun hän meni KHL:ään vuodeksi. Siellä hän oppi ymmärtämään pelaajia paremmin, kun hän meni sinne ulkopuolisena ja koki olevansa yksin. Jään ulkopuoliset asiat ja sopeutuminen yhteisöön vaikuttavat pelaajien vireystilaan. Se ei ole vain avainkortin leimaamista ja hyppäämistä askiin. Arki hallin ulkopuolella vaikuttaa myös paljon suorituksiin, Jokinen muistuttaa.

– Se on pelaajalle oikeasti iso asia, kun koutsi kysyy välillä, miten vaimolla tai lapsilla menee. Sinänsä pieni juttu, mutta pelaajalle tulee siitä olo, että koutsi välittää.

Vastavuoroisuus on Jokisen mielestä myös keskeinen osa nykyaikaista pelaajakehitystä.

– Vaikka NHL:ää ei pidetä kehitysliigana, hyvät NHL-valmentajat kehittävät myös pelaajia. Katsotaan esimerkiksi Patrik Lainetta Winnipegissä. Maaleja on tullut alusta asti, mutta tällä kaudella hän otti ison askeleen kahteen suuntaan pelaamisessa. Se on pitkä kasvuprosessi, jossa Mauricen johtaman valmennustiimin on autettava paljon.

Miksi eikä mitä?

Vanhan liiton karaisema Jokinen vannoo nuorena valmentajana kovan vaatimustason ja suoran puheen perään, mutta hän myös ymmärtää nykyisen, monisäikeisemmän lajikuvaston.

Jokisella on hyvä arkituntuma tulevaisuuden pelaajapolviin, sillä hän valmentaa Floridan-akatemiassaan alle 16-vuotiaiden joukkuetta.

Ylhäältä käsketty tieto ei uppoa samaan tapaan kuin aiemmin. Uuden polven pelaajat vaativat valmentajilta aiempaa enemmän.

– Nykypäivänä valmentaminen on erilaista. Ennen pelaajalle sanottiin, että sinun on tehtävä näin ja näin. Nykyajan pelaaja saattaa kysyä, että miksi minun pitää tehdä näin. Valmentajan pitää pystyä perustelemaan omat ratkaisunsa paremmin, Jokinen konkretisoi.

Parempi valveutuneisuus liittyy osaltaan myös muuttuneeseen ympäristöön. Pelaajat ovat kovemmassa ristipaineessa kuin aiemmin.

– Nykyajan pelaajatyyppi on vaativampi kuin niin sanottu vanhan liiton pelaaja. Muun muassa sosiaalinen media ja pelaaja-agentit vaikuttavat siihen. Minulle agentti oli se, joka teki sopimuksen. Ei hän ollut samalla koutsini. Uran loppupuolella huomasin, että viisi minuuttia pelin jälkeen pelaajat ottivat jo peliraporttia agenteilta sen sijaan, että olisivat menneet kysymään suoraan valmentajalta, miten homma meni, Jokinen hämmästelee.

Jokisen mukaan samanlaisten haasteiden kanssa painitaan jo junioritasolla.

– Ihan jo 16–17-vuotiaiden pelaajien ympärillä pyörii nykyisin älyttömästi erilaisia ihmisiä, jotka neuvovat ja tuputtavat omia näkemyksiään. Mielummin haukutaan koutsit paskaksi ja kehutaan vain pelaajaa, eikä haluta nähdä kokonaisuutta. Hyvin harvoin se totuus tulee niiltä ihmisiltä.

” Jo silloin mietin, missä raja menee. Siihen aikaan se sietäminen kuului siihen machokulttuuriin. Jos valmentaja huusi ja sanoi pahasti, kukaan ei halunnut olla se pelaaja, joka meni itkemään asiasta agentille.

Muutokset yhteiskunnassa heijastuvat myös jääkiekkokulttuuriin. Viime talvena vanhoilliset lätkäkulttuurin rauniot romahtivat, kun NHL:ssä alkoi Me Too -liikettä muistuttava murros.

Murros näkyy myös valmennuskulttuurissa.

– Pitkään lajin parissa olleet valmentajat ovat joutuneet muuttamaan tyyliään. He ymmärtävät, että pelaajat ovat nykyisin Instagramissa ja sosiaalisen median kautta asiat leviävät nopeasti. 2000-luvun alun valmennustyyli ei kantaisi enää pitkälle, Jokinen hymähtää.

Vanhemman polven pelaajat eivät olleet tyhmiä rakkikoiria. Ajan kuva oli vain tuolloin erilainen. Kyseenalaiset valmennusmetodit oli kestettävä ahtaassa ja suljetussa lajikulttuurissa.

– Jo silloin mietin, missä raja menee. Siihen aikaan se sietäminen kuului siihen machokulttuuriin. Jos valmentaja huusi ja sanoi pahasti, kukaan ei halunnut olla se pelaaja, joka meni itkemään asiasta agentille. Jos valmentajalla läikkyi yli, välillä piti uskaltaa puolustaa myös itseään. Sen takia olin monta kertaa koutsin kanssa melkein rinnuksissa kiinni.

Jokinen peräänkuuluttaa ennen kaikkea valmentajien vastuuta. Pelaajilta pitää edelleen uskaltaa vaatia ja puskea heitä rajoille, mutta henkilökohtaisuuksiin ei ole mitään syytä sortua.

– Valmentamisessa oleellista on tehdä päivittäinen työ hyvin. Kun arki kestää päivänvalon, joukkueessa on hyvä fiilis ja jokainen ymmärtää mitä pitää tehdä ja noudattaa sovittuja juttuja suhteellisen hyvin, niin ne joukkueet pärjäävät, Jokinen uskoo.

Jokinen suhtautuu nöyrästi vielä nuoreen uraansa valmentajana.

Pesti Venäjälle lähellä

Jokinen ei oleta, että hänelle aukeavat ovet automaattisesti valmentajamarkkinoilla sen takia, että hän on joskus pelannut NHL:ssä.

Pelaaja-Jokisen CV on tällä hetkellä eri kategorian luettavaa kuin valmentaja-Jokisen CV. Työmaata on paljon edessä.

– Eihän se sitä tarkoita, että hyvästä pelaajasta tulee myös automaattisesti hyvä valmentaja tai scoutti. Olen tehnyt esimerkiksi akatemiavuosina monia vääriä arvioita joistain pelaajista, joista olen luullut tulevan hyviä. Pelaajien arviointi on vaikeaa. Pelaajatausta ei takaa siihen vaadittavaa silmää, Jokinen mainitsee.

Peliuran jälkeen vaihtopenkin taakse siirtyminen vaatii ajattelutavan radikaalia muuttamista. Peliä on lähestyttävä eri näkökulmasta.

– Pelaajana sitä ajattelee loppupeleissä vain omaa suoritusta, että pystyy maksimoimaan oman potentiaaliin. Valmentajan on katsottava kokonaisuutta, ja siksi valmentaminen vaatii todella paljon sitoutumista. Pitää katsoa paljon pelejä ja ymmärtää mitä kentällä tapahtuu kokonaisuudessaan.

Peliuran aikana luoduista kontakteista ja nimestä ei toki ole haittaa, kun uusia työmahdollisuuksia tulee eteen.

Tästä päästään takaisin alussa mainittuun viritykseen. Suomen-vierailun ajoituksen taustalla on myös kiinnostava työtarjous.

– Toukokuun alussa eteen tuli mielenkiintoinen viritys Euroopasta, ei Suomesta, mutta idästä päin. Meillä aiemmin akatemiassa töissä ollut entinen NHL-pelaaja Sergei Krivokrasov lähti takaisin Venäjälle. Hän olisi siellä päässyt isoon rooliin organisaatiossa, ja halusi minut mukaan valmentamaan. Rahoitus oli jo kunnossa, mutta se ei ole mennyt maaliin, Jokinen paljastaa.

– Kaiken piti olla jo selvää kuukausi sitten. Ilmeisesti idässä nämä asiat vaativat aikaa. Tänään on tällainen päivä ja huomenna voi olla toisenlainen. En kuitenkaan stressaa tilannetta. Fokus on nyt akatemiassa. Katsotaan rauhassa mitä tapahtuu. Olisihan siinä kieltämättä moni ihmeissään, kun B-junnukoutsi siirtyisi suoraan KHL:ään, Jokinen virnistää.

Tästä B-junnukoutsista kuultaneen vielä.