Aleksi Nurminen käveli Martinlaakson asemalle ja mietti junan alle hyppäämistä – nyt hän uskaltaa avautua ahdistuksesta ja haaveilla taas mestaruudesta

Aleksi Nurmisen elämässä tapahtui muutos, joka vei positiivisen ja elämäniloisen ottelijan synkkiin vesiin.

Aleksi Nurminen ilmoitti aikoinaan nousevansa vapaaottelun mestariksi. Sen jälkeen on tapahtunut paljon, mutta hän ei ole luopunut unelmastaan, vaikka keho on pannut janttiin ja pääkopassa on kiehunut.